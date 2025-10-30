Топ 11 алтернативи на Survicate за обратна връзка от клиенти и проучвания

Повече от половината от вашите клиенти мълчат след лошо преживяване – и това мълчание струва повече от един недоволен потребител. То скрива модели, забавя растежа и ви кара да взимате решения на базата на предположения.

Решението винаги е било да се събира обратна връзка от клиентите, преди нещата да се влошат.

Инструменти като Survicate помагат да запълните тези пропуски с функции като логика на проучванията и многоканално разпространение. Това обаче не е единствената опция и може да не е най-подходящата за вашия екип.

Независимо дали търсите по-добри цени, по-задълбочени анализи или по-интуитивно изживяване, има много силни алтернативи. Ето най-добрите алтернативи на Survicate, които ще ви помогнат да събирате обратна връзка, да повишите удовлетвореността и да вземате по-уверени решения за продуктите.

🎯 В този наръчник ще намерите: Инструменти, които надхвърлят анкетите – помислете за изкуствен интелект за настроения + информация в реално време

Опции за екипи от всякакъв размер и бюджет

Целенасочени работни процеси, за да превърнете обратната връзка в решения

Защо да търсите алтернатива на Survicate?

Както обяснява един потребител на Survicate:

Ако имаше по-разширени функционалности и усъвършенствани аналитични инструменти, бихме могли да го използваме и за сложни проучвания.

Макар и отличен за основни онлайн проучвания, Survicate не е подходящ за фирми, които искат цялостно управление на репутацията. Ето някои предизвикателства, с които може да се сблъскате при използването на този инструмент:

Ограничени възможности за проучвания: Ограниченията по отношение на видовете въпроси и форматите могат да намалят гъвкавостта при провеждането на разнообразни или сложни проучвания.

Предизвикателства при насочването към аудитория: Ограничените възможности за филтриране затрудняват достигането до конкретни клиентски сегменти за целева обратна връзка.

Проблеми с производителността: Случайни забавяния или закъснения могат да попречат на ефективното редактиране и управление на множество анкети.

Ограничени възможности за персонализиране: По-малкото опции за дизайн и брандиране затрудняват съобразяването на анкетите с идентичността на вашата марка.

Основни анализи: Липсват усъвършенствани инструменти за отчитане и функции като анализ на настроенията в различни канали.

Ограничена мащабируемост : По-подходящ за малки и средни екипи, може да не е достатъчен за по-големи организации.

Ценови съображения: Предлага по-малко функции от конкурентите с подобни цени, което го прави по-малко рентабилен за някои потребители.

Алтернативи на Survicate с един поглед

Име на инструмента Най-подходящо за Най-добри функции Цени ClickUp Всички размери на екипи (индивидуални лица, малки предприятия, средни компании, големи предприятия) Формуляри за обратна връзка с автоматизация, условна логика, AI-базирани анализи и инструменти за сътрудничество в екип. Безплатен план завинаги; Възможност за персонализиране за предприятия Typeform Креативни екипи Интерактивен потребителски интерфейс и персонализирани въпроси Платените планове започват от 29 долара; Възможност за персонализиране за предприятия. Qualtrics Предприятия Персонализирана логика за вграждане на анкети в уебсайтове, интеграция с Google Analytics и анализ Stats iQ и Text iQ с AI и ML. Персонализирани цени Google Forms Физически лица и малки предприятия Гъвкав инструмент за създаване на формуляри, функции за персонализиране, вградени инструменти за визуализация на данни Безплатен план; Възможност за персонализиране за предприятия SurveyMonkey Малки и средни предприятия Банка с въпроси, логика на проучванията, многоезична поддръжка и вградени инструменти за анализ Наличен е безплатен план; платените планове започват от 11 долара. Jotform Малки и средни предприятия Интеграции за плащания, функции за автоматизация и съответствие с HIPAA Наличен е безплатен план; платените планове започват от 39 долара. Zoho Survey Средни предприятия Многоезична поддръжка, разпространение по имейл, отчети в реално време и CRM интеграция. Наличен е безплатен план; платените планове започват от 6 долара. GetFeedback Средни и големи компании Драг-енд-дроп конструктор, проследяване на NPS, интеграция с Salesforce и оптимизирани за мобилни устройства анкети Персонализирани цени Forms. app Физически лица и малки предприятия Формуляр без код, списъци с продукти и поддръжка на плащания Наличен е безплатен план; платените планове започват от 25 долара. ProProfs Survey Maker Малки предприятия и творчески екипи Персонализирани шаблони, логика за оценяване и разклоняване, анализи в реално време и интеграции. Наличен е безплатен план; платените планове започват от 39 долара. Formstack Средни и големи компании Електронни подписи, автоматизация на работния процес и функции за криптиране на данни Платените планове започват от 99 долара.

Най-добрите алтернативи на Survicate, които можете да използвате

Инвестирането в подходящия инструмент за обслужване на клиенти е най-лесният начин да гарантирате успеха на вашия екип за обслужване на клиенти. Нека се запознаем с най-добрите инструменти за създаване на анкети и онлайн формуляри, които могат да подобрят потребителското преживяване чрез полезна информация.

1. ClickUp (Най-доброто за създаване на персонализирани формуляри, събиране на данни и управление на обратна връзка)

Превърнете отговорите на клиентите в резултати с ClickUp Forms

ClickUp, първото конвергентно AI работно пространство, действа като обща отправна точка за бизнеса, маркетолозите и продуктовите екипи. Това е пълноценна платформа за продуктивност, която осигурява организация на сътрудничеството, работните процеси и критичните данни.

Функцията за персонализирани формуляри на ClickUp позволява на потребителите лесно да създават анкети за обратна връзка с брандиране, използвайки интерфейс с функция „плъзгане и пускане“, който поддържа голямо разнообразие от типове полета (текст, падащи менюта, оценки и др.).

Независимо дали събирате обратна връзка след покупка, провеждате NPS проучвания или събирате предложения за функции на продукти, можете да адаптирате всичките си въпроси към целевата си аудитория.

За разлика от твърдите инструменти за проучвания, тези формуляри се вписват естествено във вашия работен процес и незабавно свързват подадените отговори с изпълними задачи. Няма повече копиране и поставяне на данни от една платформа в друга или главоболия с импортирането на файлове. Тази директна интеграция с ClickUp Task Management оптимизира управлението на обратната връзка, превръщайки всеки отзив на клиент в проследима задача.

Интегрирайте ClickUp Forms във вашия клиентски портал, за да следите проблемите и обратната връзка на клиентите и да ги превърнете в изпълними задачи.

За да споделите вашата форма, независимо дали е за събиране на обратна връзка от клиенти, предложения за продукти или оценки за удовлетвореност, можете просто да го направите чрез линк или да я вградите в уеб страница.

ClickUp Form View служи и като ваш команден център.

Той се намира в лентата с изгледи, страничната лента или центъра за формуляри, което ви позволява да създавате и управлявате формуляри директно от проекта, по който работите. Не е необходимо да напускате работния си процес, за да актуализирате анкета или да стартирате нова. Той е безпроблемен и гъвкав, като вгражда формулярите за обратна връзка в сърцевината на ежедневните ви операции.

Отговаряйте на клиентите, които изпращат обратна връзка чрез формуляри с ClickUp Automations.

След като отговорите започнат да пристигат, ще ви е необходима система, която прави нещо повече от просто съхранение на данни. Използвайте ClickUp Automations + AI Agents, вашият неуморен оперативен ръководител.

Искате да възложите незабавно задачи за проучване на собственика на продукта? Да уведомите отдела за успех на клиентите, когато оценката падне под определен праг? Да автоматизирате следващите стъпки въз основа на настроенията? Лесно. Агентната автоматизация в ClickUp гарантира, че вашият екип ще остане отзивчив, без да се затрупва с ръчна работа.

Тази автоматизация не само спестява време, но и гарантира, че обратната връзка се препраща към правилните членове на екипа и се обработва своевременно, което подобрява цялостната ефективност на работния процес.

За да видите цялостната картина, използвайте своя стратег: ClickUp Dashboards. Той извлича информация от вашите формуляри, задачи и графици, което ви позволява да визуализирате настроенията на клиентите, времето за реакция на екипа или статуса на последващите действия.

Добавете карти за резултати от проучвания, тенденции или спазване на SLA и ще получите актуална снимка на цялата си екосистема за обратна връзка.

Сега нека добавим малко изкуствен интелект към операцията. ClickUp Brain дава възможност на екипите бързо да извличат полезни информации от големи обеми анкети за обратна връзка от уебсайтове и онлайн анкети, което води до по-добри решения за продукти и услуги. Всичко това в рамките на вашето работно пространство.

Анализирайте отзивите на клиентите в реално време и получавайте AI прозрения с ClickUp Brain.

Можете да отключите по-задълбочени анализи с ClickUp Brain MAX . С Brain MAX получавате достъп до подобрени AI модели, Talk-to-Text, по-задълбочени анализи и по-мощни автоматизации, което ви позволява да анализирате сложна обратна връзка в голям мащаб, да генерирате подробни отчети и да автоматизирате сложни работни процеси.

Най-добрите функции на ClickUp

Нагласете въпросите във формулярите въз основа на анкети в продукта, като направите преживяването по-релевантно с условна логика.

Създайте персонализирани полета във формулярите на ClickUp, за да събирате точно нужната ви информация.

Добавете визуални елементи в съответствие с вашите въпроси, като използвате информационни блокове и описания на въпросите.

Анализирайте попълнените формуляри в реално време, обобщете пътя на клиентите, идентифицирайте общи теми и подчертайте критични проблеми с помощта на AI инсайти.

Управлявайте докладването на грешки, заявките за функции, ретроспективите на спринтовете и обратната връзка за вътрешните процеси с персонализирани формуляри за софтуерни екипи

Изпратете формуляр чрез мобилното приложение ClickUp

Ограничения на ClickUp

За начинаещите може да има по-стръмна крива на обучение.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

В рецензия на TrustRadius се чете:

Нашите екипи са използвали формуляри и шаблони, за да стандартизират някои работни процеси. Използвахме и вградената автоматизация, за да улесним някои работни процеси, особено когато персонализираните полета събират информация, която може да помогне да се определи кой трябва да бъде назначен за дадена задача. Накрая, използвахме и интеграцията с електронна поща и API функциите, за да генерираме автоматично задачи, когато някои платформи предупреждават или показват възможни проблеми с производителността.

💡 Професионален съвет: Искате ChatGPT да пише за вас? Или се нуждаете от Claude, за да работи върху някакъв код? Можете да превключвате между различни LLM модели в работната среда на ClickUp!

2. Typeform (Най-доброто за интерактивно събиране на данни)

чрез Typeform

Ако Survicate ви се струва прекалено утилитарен, Typeform предлага по-изпипана и лесна за употреба алтернатива. Неговият формат с по един въпрос наведнъж създава естествен разговор на всяко устройство, което повишава ангажираността и качеството на отговорите.

Аналитичните функции на инструмента, базирани на изкуствен интелект, проучват настроенията, поведението и намеренията, като ви помагат да разберете какво казват потребителите и защо. Той е и солидна алтернатива на Jotform за екипи, които искат да опростят анкетите, без да жертват информативността.

Най-добрите функции на Typeform

Изпращайте попълнени формуляри и взаимодействия като събития в Google Analytics.

Добавете свое лого и бранд активи, за да създадете идентичността на вашата компания.

Получете подробен анализ на анкетния доклад за средните и най-популярните отговори.

Ограничения на Typeform

Автоматизираната настройка на имейла е тромава.

Тежката персонализация извън предоставените шаблони за проучвания е ограничена.

Цени на Typeform

Core Basic : 29 $/месец на потребител

Core Plus : 59 $/месец за 3 потребители

Основна дейност : 99 $/месец за 5 потребители

Core Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Typeform

G2: 4,5/5 (750+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (850+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Typeform?

В рецензия на Capterra се чете:

Използвам typeform, за да подбирам нови клиенти. Това ми помага изключително много, защото ми спестява необходимостта да им задавам въпросите от typeform лично. Мога да сортирам клиентите и да преглеждам данните, за да подпомогна маркетинга.

3. Qualtrics (Най-доброто решение за идентифициране и разрешаване на недоволството на клиентите в реално време)

чрез Qualtrics

Не всеки клиент ще ви каже, когато нещо не е наред, но действията му ще го покажат.

Яростните кликове, хаотичното превъртане или изоставянето на формуляра на половината път могат да бъдат признаци за неудовлетвореност. Qualtrics AI открива това поведение, за да идентифицира кога потребителите изпитват затруднения. Можете да идентифицирате проблемните точки в реално време и да планирате решение.

Qualtrics също така генерира прогнозни данни за цялото потребителско преживяване, като свързва точките. Можете да проследявате настроенията от първото посещение на уебсайта до последния телефонен разговор с отдела за поддръжка. Това позволява на екипа да визуализира цялостна картина, което води до задържане на клиентите, лоялност и подобрения на продуктите.

Най-добрите функции на Qualtrics

Вградете анкети във вашия уебсайт, използвайки персонализирана логика за показване, за да задействате въпроси въз основа на поведението на потребителите.

Интегрирайте с Google Analytics, за да проследявате ангажираността в анкетите, процента на отпадане и поведението на потребителите в реално време.

Внедрете функции за изкуствен интелект и машинно обучение с StatsiQ за комплексен статистически анализ и Text iQ за интерпретация на отворени отзиви.

Ограничения на Qualtrics

Комуникацията с персонала на обслужване на клиенти може да бъде предизвикателство

Ограничени възможности за персонализиране на отчетите

Цени на Qualtrics

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Qualtrics

G2: 4. 3/5 (700+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 70 отзива)

Какво казват реалните потребители за Qualtrics?

В едно ревю в G2 се чете:

Платформата Qualtrics предлага широки възможности за интеграция с различни SAP и не-SAP системи, както и различни канали за комуникация за разпространение на анкетите.

👀 Знаете ли, че: 81% от потребителите смятат, че изкуственият интелект е от съществено значение за съвременното обслужване на клиенти.

4. Google Forms (най-подходящ за създаване на формуляри в екосистемата на Google)

чрез Google Forms

Вече сте дълбоко вградени в екосистемата на Google?

Google Forms е най-добрият избор за безплатно и лесно събиране на данни. Неговата безпроблемна интеграция с Google Drive гарантира, че вашите формуляри са лесно достъпни, редактируеми и споделяеми.

Интелигентните правила за валидиране на данни предотвратяват подаването на невалидни или непълни данни от потребителите, което ви спестява време за преглед и почистване на отговорите по-късно. С вградените правила можете да настроите автоматични проверки за валидиране на конкретни входни данни въз основа на желания тип данни.

Най-добрите функции на Google Forms

Предложете на клиентите си възможност да създават, редактират и отговарят на Google Forms от всяко удобно за тях устройство.

Избирайте от различни типове въпроси, елементи с функция „плъзгане и пускане“ и прилагайте подбрани теми.

Създавайте прости кръгови диаграми, стълбови диаграми и линейни диаграми, за да визуализирате отговорите от анкетите и да получите обща представа за данните си, за да оцените тенденциите и моделите.

Ограничения на Google Forms

Библиотеката с шаблони за анкети е ограничена.

Липсват интелигентни предложения, логическо прескачане и разклоняване

Цени на Google Forms

Безплатно

Forms for Work: Персонализирани цени

Оценки и рецензии в Google Forms

G2: Няма налични отзиви

Capterra: 4,7/5 (над 10 800 отзива)

Какво казват реалните потребители за Google Forms?

В рецензия на Capterra се чете:

Обичам възможността лесно да създавам формуляри както за външни, така и за вътрешни нужди.

📖 Прочетете също: Как да създадете анкета в Google Forms

📮 ClickUp Insight: 88% от участниците в нашето проучване използват AI инструменти за лични задачи всеки ден, а 55% ги използват няколко пъти на ден. А какво ще кажете за изкуствения интелект на работното място? С централизирана изкуствена интелигентност, която управлява всички аспекти на управлението на проекти, управлението на знания и сътрудничеството, можете да спестите до 3+ часа всяка седмица, които иначе бихте прекарали в търсене на информация, точно като 60,2% от потребителите на ClickUp! Вижте го в действие тук. 👇🏼

5. Survey Monkey (Най-доброто решение за събиране на подробна информация)

чрез Survey Monkey

Формулярите на SurveyMonkey включват три механизма: логика за прескачане, пипинг и логика за обръщане.

Skip Logic насочва респондентите само към подходящите въпроси въз основа на предишните им отговори, като елиминира ненужните стъпки и подобрява протичането на анкетата. Piping отива още по-далеч, като пренася отговорите в следващите въпроси, създавайки динамично, персонализирано преживяване, което прилича повече на разговор.

Накрая, Flip Logic разпределя отговорите на случаен принцип, за да сведе до минимум пристрастността, като гарантира, че редът на опциите не влияе върху начина, по който респондентите отговарят на въпроси с класиране или с многовариантни отговори.

Най-добрите функции на Survey Monkey

Проследявайте отговорите, преглеждайте показателите за участие в реално време и наблюдавайте процента на завършени анкети, за да получавате информация в реално време.

Сравнете исторически данни, проследявайте промените във времето и сравнявайте резултатите с индустриалните стандарти или вътрешните показатели за ефективност.

Създавайте стълбовидни диаграми, кръгови диаграми, топлинни карти и графики на тенденциите, които улесняват интерпретирането на сложни данни.

Изберете от над 400 шаблона на SurveyMonkey , за да създадете бързо анкети за обратна връзка от клиенти, ангажираност на служителите, проучване на пазара и др.

Ограничения на Survey Monkey

Проблемите с забавянето на инструмента могат да затруднят попълването на анкетата.

Не уведомява клиентите, ако са попълнили анкетата без обновен ценови план.

Цени на Survey Monkey

Basic : Безплатно

Индивидуален стандартен месечен план: 11 $/месец

Индивидуално предимство Годишно : 24 $/месец

Индивидуален Premier годишен план: 59 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Survey Monkey

G2: 4. 4/5 (над 22 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 10 000 отзива)

Какво казват реалните потребители за SurveyMonkey?

В едно ревю в G2 се чете:

Оценявам колко лесно е да се създават и разпространяват анкети с минимални усилия. Интерфейсът с функция „плъзгане и пускане” прави създаването на анкети изключително лесно, дори за хора без технически познания.

Оценявам колко лесно е да се създават и разпространяват анкети с минимални усилия. Интерфейсът с функция „плъзгане и пускане” прави създаването на анкети изключително лесно, дори за хора без технически познания.

6. Jotform (Най-доброто решение за събиране на данни офлайн)

чрез Jotform

Jotform е мощна алтернатива на Survicate, която се отличава с лесното създаване на високо персонализирани анкети за обратна връзка от клиенти и онлайн формуляри.

Той предлага хиляди напълно персонализирани шаблони за анкети, разширени опции за дизайн, включително персонализиран CSS, и интуитивен конструктор на формуляри с функция „плъзгане и пускане“, което ви позволява да адаптирате анкетите към вашата марка и специфичните ви нужди.

Това е и чудесна алтернатива на SurveyMonkey, защото не се нуждае от интернет връзка за събиране на данни. Инструментът позволява на клиентите ви да попълват формуляри, да поставят подписи и да изпращат отговори офлайн. Щом се свържат отново с интернет, всички данни се синхронизират автоматично.

Най-добрите функции на Jotform

Изтеглете събраната обратна връзка в различни формати (CSV, Excel, PDF) за отчитане, анализ или съхранение.

Заключете формуляра с функцията за сигурност на Kiosk Mode, за да предотвратите преждевременното излизане и да осигурите непрекъснато и контролирано събиране на обратна връзка.

Автоматизирайте абонаментите, членствата и плащанията на вноски за безпроблемно събиране на приходи.

Ограничения на Jotform

Нямате голям контрол върху дизайна на шаблоните за анкети.

Създаването на клонове може да бъде предизвикателство

Цени на Jotform

Starter: Безплатно завинаги

Бронз: 39 $/месец

Silver: 49 $/месец

Gold: 129 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Jotform

G2: 4,7/5 (над 3200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2200 отзива)

🧠 Интересен факт: Марките, които инвестират в персонализация, имат 71% по-голяма вероятност да постигнат по-голяма лоялност от страна на клиентите.

7. Zoho Survey (Най-доброто решение за превод на отворени отговори в анкети)

чрез Zoho Survey

Клиент от Испания оставя подробен отзив за продукт на испански език, който доставчик във Франция получава незабавно на френски език благодарение на превода на отговорите на Zoho Survey. Той автоматично превежда кратки отговори, подробни обяснения и матрични входни данни на избрания от вас език.

Zoho предлага и широка гама от типове въпроси и усъвършенствана логика на проучванията, което позволява по-сложно и целенасочено събиране на обратна връзка в сравнение с Survicate.

Най-добрите функции на Zoho Survey

Създавайте многоезични анкети на над 75 езика за вашата разнообразна клиентска база.

Създавайте билети за поддръжка от отговорите на анкетите, като използвате интеграцията с Zoho Desk.

Приложете разширено филтриране, за да се фокусирате върху конкретни отговори, като използвате условия като отговори на въпроси, демографски данни или персонализирани променливи.

Получете по-задълбочени познания за удовлетвореността на клиентите и тенденциите в обратната връзка с помощта на изчерпателните функции за отчитане и анализиране на потребителски проучвания.

Ограничения на Zoho Survey

След като попълнят анкетата, вашите клиенти може да попаднат на спам реклама за Zoho Survey.

Интеграцията с CRM системи на трети страни може да бъде предизвикателство.

Цени на Zoho Survey

Безплатно завинаги

Основен: 6 $/месец на потребител

Плюс: 10 $/месец на потребител

Pro: 29 $/месец на потребител

Enterprise: 68 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoho Survey

G2: 4. 4/5 (850+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 400 отзива)

Какво казват реалните потребители за Zoho Survey?

В едно ревю в G2 се чете:

Много ми харесва начинът, по който резултатите се показват в ясни диаграми, отчети и лесни филтри. Използвал съм го както за вътрешни оценки на екипа, така и за формуляри за обратна връзка от клиентите, и всичко е минало гладко.

8. GetFeedback (Най-доброто за управление на CX, интегрирано в Salesforce)

чрез GetFeedback

Инструментите за обратна връзка от клиентите могат да повлияят на бизнес решенията, а GetFeedback се придържа към тази визия.

След като отговорите бъдат събрани, инструментът ги свързва директно с записите в Salesforce, като свързва настроенията на клиентите с съществуващите CRM данни. Това създава реално време изглед на удовлетвореността на клиентите.

Екипите могат да проследяват тенденциите в CX, да идентифицират проблемните точки и да измерват прякото влияние на обратната връзка върху задържането на клиенти и приходите.

Най-добрите функции на GetFeedback

Визуализирайте информацията с вградените аналитични инструменти в таблото за управление на Salesforce.

Задействайте автоматизирани работни процеси, като уведомявате екипите за обслужване, за да разрешат проблемите, преди да се влошат.

Започнете персонализирано общуване или създаване на случаи директно в Salesforce, за да отговорите на въпросите на клиентите.

Ограничения на GetFeedback

Възможностите за отчитане и визуализация са ограничени.

Изпращането на линк към анкета чрез имейл или кампания изисква допълнителни разходи.

Цени на GetFeedback

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за GetFeedback

G2: Няма налични отзиви

Capterra: 4,6/5 (над 40 отзива)

9. Forms. app (Най-доброто приложение за създаване на формуляри с вградена електронна търговия и автоматизация)

За разлика от Survicate, който се фокусира предимно върху анкети и обратна връзка от клиенти, Forms. app поддържа транзакционни работни потоци, което го прави идеален за бизнеса, който се нуждае от нещо повече от просто събиране на обратна връзка.

Представете си пекарна, която продава торти по поръчка. С помощта на функцията „Кошница с продукти“ на приложението Forms. пекарната може да създаде формуляр, в който са изброени всички налични вкусове, размери, пълнежи и опции за декорация. Клиентите могат лесно да изберат своите предпочитания, да качат референтни изображения за своя дизайн и да видят незабавно обновяването на общата цена в реално време благодарение на вградения калкулатор.

Най-добрите функции на Forms. app

Използвайте всички налични функции без задължителна регистрация за безпроблемен достъп.

Показвайте въпросите един по един с анкети със стъпково преглед за по-добро ангажиране

Събирайте данни само от определени географски райони с ограничения за геолокация.

Използвайте над 5000 персонализирани шаблона за анкети и поддръжка за неограничен брой анкети (за платени планове).

Ограничения на приложението Forms.

Липсват анимирани форми и не можете да създавате подобни без да използвате код.

Потребителите в безплатен режим не могат да добавят своето лого.

Цени на приложението Forms.

Безплатно завинаги

Основен: 25 $/месец

Pro: 35 $/месец

Премиум: 99 $/месец

Формуляри. Оценки и рецензии за приложения

G2: 4,5/5 (над 450 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 230 отзива)

Какво казват реалните потребители за Forms. app?

В рецензия на Capterra се чете:

Можете да добавите логото си дори в безплатния план. Аз го използвам за събиране на регистрации и мога лесно да следя процеса.

10. ProProfs Survey Maker (Най-доброто решение за разбиране на рисковете от загуба на клиенти)

чрез ProProfs Survey

ProProfs незабавно изпраща анкети за Net Promoter Score (NPS) на клиентите чрез имейл, вградени уебсайтове, изскачащи прозорци в приложенията и социални медии. С постъпването на отговорите, разширените функции на тази алтернатива на Survicate генерират дневни, седмични и месечни отчети, помагайки на бизнеса да проследява тенденциите във времето.

С визуални табла за управление фирмите могат бързо да анализират процентите на NPS, да идентифицират области за подобрение и да открият потенциални рискове от отлив на клиенти.

Най-добрите функции на Proprofs Survey Maker

Определете темата на анкетата си в AI генератора на формуляри и ще получите готов шаблон за секунди.

Присвойте положителни и отрицателни стойности на всяка обратна връзка от потребителите , за да оцените тяхната оценка за усилията на клиентите.

Използвайте го като софтуер за проучване на служителите и ги категоризирайте като промотори, пасивни или критици, за да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение.

Създавайте бързо анкети, като същевременно получавате широки възможности за персонализиране, за да съответстват на визията на вашата марка.

Ограничения на Proprofs Survey Maker

Библиотеката с шаблони е ограничена.

Отчетите могат да ви се сторят доста основни в сравнение с конкурентите.

Цени на Proprofs Survey Maker

Безплатно завинаги

Essentials: 39,99 $/месец

Бизнес: 69,99 $/месец

Enterprise: 149,99 $/месец (само годишни планове)

Оценки и рецензии за Proprofs Survey Maker

G2: 4. 3/5 (30+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

11. Formstack (Най-доброто решение за автоматизиране на събирането на данни в бизнес работните процеси)

чрез Formstack

Formstack се фокусира върху това, което се случва след събирането на данните. Вградената автоматизация, предварително попълнените формуляри и динамичните одобрения насочват информацията към правилните хора, попълват документи, задействат одобрения и се синхронизират с вашите системи.

Например, подадената форма за потенциален клиент се препраща незабавно към определения търговски представител, а формулярът за приемане на пациент се препраща към вашата система за архивиране.

Тази алтернатива на Survicate поддържа и разширени функции, като условна логика, динамични форми и безпроблемно вграждане в уебсайтове, което улеснява създаването на интерактивни анкети с брандиране, които стимулират по-голямо участие. Интуитивният интерфейс и широките възможности за интеграция помагат на екипите да оптимизират събирането на данни и да подобрят информацията за удовлетвореността на клиентите.

Най-добрите функции на Formstack

Автоматично попълвайте формуляри, използвайки съществуващи данни от CRM или други системи, за да намалите конфликтите и грешките.

Автоматизирайте регистрациите за събития и последващата комуникация

Интегрирайте одобрения, логика за прескачане и работни потоци за много потребители за ефективно преместване на данни в организацията.

Обслужвайте индустрии, които изискват строга защита на данните, като здравеопазване, финанси и образование, с криптиране, строги SMTP изисквания и стандарти за съответствие.

Ограничения на Formstack

Създаването на по-големи формуляри може да доведе до забавяне на инструмента или до липса на реакция.

Свързването на анкетите в Formstack с софтуер за плащания може да бъде предизвикателство.

Цени на Formstack

Формуляри: 99 $/месец

Пакет: 299 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Formstack

G2: 4,3/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4/5 (над 100 отзива)

👀 Знаете ли, че: Организациите с най-ефективни програми за обучение на клиенти отбелязват 20% подобрение в показателя за лоялност на клиентите.

Създавайте онлайн формуляри с най-добрата алтернатива на Survicate — ClickUp

Събирането на информация за клиентите не трябва да бъде досадна задача.

Подходящият инструмент за проучвания не само събира обратна връзка, но и управлява работните процеси, подобрява сътрудничеството и ви помага да превърнете отговорите в действия.

Макар Survicate да предлага солидни функции, той може да не отговаря винаги на вашите нужди.

С автоматизация, задвижвана от изкуствен интелект, гъвкаво създаване на формуляри и безпроблемна интеграция, ClickUp е перфектната алтернатива на Survicate, вашето всеобхватно работно пространство за събиране на отговори и изпълнение на проекти.

Събирайте информация, действайте въз основа на нея и подобрете потребителското преживяване. Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес, за да събирате обратна връзка по-ефективно.