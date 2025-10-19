Топ 8 софтуера за контрол на разходите за строителни проекти през 2025 г.

Бюджетите в строителството имат свой собствен живот. В момента, в който изгубите контрол, разходите експлодират. McKinsey съобщава, че 98% от мегапроектите надвишават бюджетите си с над 30% и се сблъскват с сериозни закъснения. Представете си промени в проекта по време на строителството, липсващи времеви разписания и една грешка в Excel, която се превръща в катастрофа за шестцифрена сума.
Въпреки това 80% от изпълнителите все още разчитат на ръчно проследяване, което води до грешки и хаос. Решението? Софтуер за контрол на разходите в строителството, който автоматизира разходите, сигнализира за аномалии в реално време и събира всички позиции в един ясен табло.
В този наръчник ще разгледаме най-добрите инструменти за контрол на разходите в строителството, които ще ви помогнат да избегнете надхвърлянето на разходите, да вземате решения въз основа на данни и да спазвате графика и бюджета на всеки проект. 🏗️
Инструменти за контрол на разходите в строителството на един поглед
В един момент всичко е под контрол, а в следващия бюджетът ви е извън контрол. Тези инструменти ви помагат да бъдете една крачка напред – да откривате проблемите навреме и да контролирате разходите.
|Инструмент
|Най-подходящ за
|Най-добри функции
|Цени
|ClickUp
|Управление на строителни проекти и проследяване на разходите Размер на екипа: От индивидуални лица до предприятия
|Персонализирани изгледи, йерархии на задачите, диаграми на Гант, формуляри за заявки за информация и одобрение, финансови табла
|Безплатен завинаги; Възможност за персонализиране за предприятия
|Procore
|Контрол на документи и сътрудничество между екипиРазмер на екипа: Средни до големи строителни фирми
|Проследяване на бюджета, интегрирани табели за отчитане на работното време, достъп въз основа на роли, над 400 интеграции
|Персонализирани цени
|RedTeam
|Финансова прозрачност в реално време и оперативна ефективностРазмер на екипа: Главни изпълнители, търговски строители
|Преобразуване на прогнози в бюджет, промени в поръчките, сравнения на оферти, мобилен достъп
|Персонализирани цени
|CoConstruct
|Управление на жилищно строителство в сътрудничество с клиента Размер на екипа: Строители на индивидуални жилища, реновиращи
|Двупосочна синхронизация с QuickBooks, листа за избор, бюджет срещу действителни разходи, клиентски портали
|Персонализирани цени
|Autodesk Build
|Проследяване на изпълнението на проекти и синхронизация между офиса и обекта Размер на екипа: Големи изпълнители, AEC фирми
|PCO и поръчки за промени, RFI/представяния, счетоводни интеграции, одобрения на базата на правила
|От 140 $/потребител/месец; опции за неограничен брой потребители по поръчка
|Fieldwire
|Управление на задачите на строителната площадка и координация на място Размер на екипа: Екипи на място, подизпълнители, малки екипи на генерални изпълнители
|Модул „Бюджет“, импорт на кодове за разходи, маркиране на планове, API за BI интеграции
|Наличен е безплатен план; Платен от 54 $/потребител/месец
|CMiC
|Обединяване на финансовите данни с ERP-контроли Размер на екипа: Строителни фирми от корпоративен мащаб
|Генерален регистър, заплати, доставки, мобилни данни от терен, анализи
|Персонализирани цени
|Sage Intacct
|Счетоводство в облака и финансова прозрачност в реално време Размер на екипа: Изпълнители с множество юридически лица, финансови екипи
|GL/AP/AR, WIP инструменти, Smart Events & Rules, автоматизация с помощта на изкуствен интелект
|Персонализирани цени
Какво да търсите в софтуера за контрол на разходите в строителството
Строителните обекти са като оркестри – една грешна нота и цялото представление се проваля. Нуждаете се от нещо повече от счетоводна книга; нужна ви е диригентска палка, за да хармонизирате бюджетите, сроковете и ресурсите в реално време.
🧠 Знаете ли, че: През 1989 г. Hard Dollar сложи край на традиционните методи за изчисляване на разходите, заменяйки досадните математически изчисления с автоматизирана магия.
Ето с какво трябва да ви помогне софтуерът за управление на разходите в строителството:
- Проследяване на разходите: Следете разходите за материали, труд и оборудване в реално време.
- Автоматични предупреждения за бюджета: Изпращайте известия, когато разходите надвишат предварително определените граници, за да помогнете на екипите да предприемат незабавни действия.
- Разширено прогнозиране: Предсказвайте бъдещи разходи въз основа на исторически данни и тенденции в разходите, за да избегнете неочаквани финансови изненади.
- Персонализирани табла: Получете персонализирано представяне на важните данни и показатели, които искате да проследявате при управлението на строителни проекти.
- Управление на ресурсите: Проследявайте използването на работна ръка, материали и оборудване, за да гарантирате оптимално използване на ресурсите.
- Интеграция: Интегрирайте с популярни платформи като QuickBooks, Xero и Sage за безпроблемна работа.
- Управление на промени и вариации: Проследявайте промените в обхвата, актуализирайте бюджетите и поддържайте финансова прозрачност пред заинтересованите страни.
- Управление на подизпълнители и запитвания за оферти: Автоматизирайте сравняването на оферти, гарантирайте точността на споразуменията и предотвратявайте ненужни скокове в разходите.
Най-добрият софтуер за контрол на разходите за строителни проекти
Как оценяваме софтуера в ClickUp
Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и независим от доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите.
Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.
Избрали сме най-добрия софтуер за контрол на разходите, който оптимизира работните процеси за строителни компании, проектни мениджъри, оценители, финансови екипи и изпълнители. Независимо дали изграждате мащабни проекти или управлявате жилищни проекти, тези инструменти могат да ви помогнат да спазите бюджета си.
Нека видим какво предлага всеки един от тях.
1. ClickUp (Най-добър за управление на строителни проекти и проследяване на разходите)
ClickUp е водеща платформа за управление на проекти в облака, на която се доверяват хиляди екипи по целия свят, включително и в строителния сектор. Тя оптимизира сложните работни процеси с актуализации в реално време, автоматизация, табла за управление и интегрирани инструменти според нуждите на вашия бизнес.
Софтуерът за управление на строителни проекти на ClickUp помага на екипите да управляват проекти, като обединява всичко – от предпродажбата до доставката – в една интуитивна платформа. Екипите могат да централизират всички документи, свързани с проекта, като чертежи, договори, одобрения и разрешителни, в ClickUp Docs. За да направи работата по-съвместна в реално време, ClickUp Chat поддържа дискусиите свързани с работата, като ви позволява да вграждате задачи и документи в чат интерфейс, задвижван от изкуствен интелект.
Проследяването на времето на вашия екип е лесно с глобален таймер. Освен това можете да задавате прогнози и да създавате отчети, които показват как се развиват вашите проекти. Можете също да изпращате персонализирани запитвания за информация и формуляри за одобрение на изпълнители и проектанти, да възлагате задачи и да поддържате гладкото протичане на работните процеси.
Финансовите табла на ClickUp показват къде харчите парите си, като ви позволяват да следите разпределението на бюджета, действителните разходи и печалбите в реално време. Можете също да създавате персонализирани табла, за да следите ключови показатели за ефективност (KPI), като процент на завършени проекти и спазване на бюджета.
В ClickUp получавате напълно персонализирани шаблони за управление на строителството, които включват инструменти за управление на задачи, проекти и ресурси, както и функции за бюджетиране.
Един такъв шаблон е шаблонът за управление на разходите по проекти на ClickUp. Той ви помага да проследявате и контролирате всеки изразходван долар по време на проекта.
Той включва шест персонализирани статуса за проследяване на разходите по проекта и ви позволява да категоризирате задачите с атрибути, за да ги управлявате. Той предлага и персонализирани изгледи, като Списък с проекти, Таблица с разходи по проекта и Табло за процеса на одобрение, което улеснява достъпа до информацията и нейната организация.
Можете да използвате този шаблон, за да:
- Проследявайте и контролирайте разходите по проекта в реално време.
- Планирайте бюджета си и управлявайте неочакваните разходи
- Вземайте информирани решения относно разпределението на ресурсите и бюджетирането.
Друг полезен шаблон е шаблонът за анализ на разходите по проекти на ClickUp, който ви помага да сравнявате разходите по различни проекти.
Той включва персонализирани статуси като Завършено, В процес и Завърши, за да проследявате всички елементи на разходите; пет персонализирани полета за записване на ключови подробности за разходите; и персонализирани изгледи, за да поддържате всичко организирано и лесно достъпно.
Можете да използвате този шаблон, за да:
- Получете ясна представа за всички разходи, свързани с проекта.
- Помага ви да идентифицирате възможности за намаляване на разходите
- Прогнозирайте бъдещите разходи и планирайте предстоящите разходи.
Най-добрите функции на ClickUp
- Мониторинг на проекти: Добавете персонализирани полета в ClickUp, като „Предвиден бюджет“, „Действителни разходи“ и „Разлика в разходите“, за да проследявате и сравнявате финансовия напредък на всеки етап от строителния си проект.
- Проследяване на разходите, свързани с времето: Използвайте функцията за проследяване на времето на ClickUp, за да записвате часовете, прекарани в изпълнение на задачи, и да ги сравнявате с първоначалните си планове, което улеснява създаването на подробни времеви разписания.
- Автоматизация: Настройте ClickUp Automations, за да уведомява автоматично вашия архитект веднага след като одобрите чертежите, като по този начин се гарантира безпроблемно предаване и незабавни следващи стъпки без ръчно проследяване.
Искате ли да знаете как можете да спестите време с автоматизацията? Гледайте това видео.
Ограничения на ClickUp
- Обучението може да бъде трудно поради богатия набор от функции.
Цени на ClickUp
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)
Какво казват реалните потребители за ClickUp?
Ето едно ревю от G2:
ClickUp предоставя точно това, което обещава, като е истински универсален инструмент за управление на всичко, от което се нуждая. Той се интегрира с повечето други инструменти, които използват моите клиенти, и от много години е ежедневна необходимост.
ClickUp предоставя точно това, което обещава, като е истински универсален инструмент за управление на всичко, от което се нуждая. Той се интегрира с повечето други инструменти, които използват моите клиенти, и от много години е ежедневна необходимост.
2. Procore (най-добър за контрол на документи и сътрудничество)
Procore е софтуер за управление на строителни проекти, който помага на строителните екипи да минимизират грешките от дублиране на данни и несъвместими таблици, като съхранява всички ваши финансови данни, като бюджети, договори, поръчки за промени и фактури, в една система. Интегрираните времеви таблици помагат да проследявате работните часове и свързаните с тях разходи директно спрямо бюджета ви.
Освен това, с табла за собственици и мениджъри, можете незабавно да генерирате отчети за разходите, отчети за отклоненията и моментални снимки на рентабилността, за да подобрите прозрачността.
Най-добрите функции на Procore:
- Интегрирайте с над 400 инструмента, включително ERP системи като SAP, Sage, QuickBooks, BIM софтуер и други инструменти за строителството.
- Дайте възможност на екипите на място да правят снимки, да подават запитвания за информация, да регистрират проблеми и да управляват списъци с недовършени задачи директно от работните обекти с помощта на мобилното приложение.
- Осигурете достъп въз основа на роли и персонализирани работни процеси, които ви позволяват да контролирате кой може да преглежда, редактира или одобрява елементи от проекта.
Ограничения на Procore
- За компании, които не разполагат със специализирани екипи за управление на проекти или технически експерти, работата с интерфейса на Procore може да се превърне в пълноценна работа.
Цени на Procore
- Персонализирано ценообразуване
Оценки и рецензии за Procore
- G2: 4,6/5 (над 3000 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 2000 отзива)
Какво казват реалните потребители за Procore?
Ето едно ревю от G2:
Ние сме търговски генерален изпълнител и Procore се превърна в незаменим инструмент за нашата дейност. Използваме го за управление на проекти, планиране, сключване на договори, фактуриране – за всичко. Разчитаме на почти всички функции, които предлага, и честно казано, без него не бихме могли да управляваме бизнеса си.
Ние сме търговски генерален изпълнител и Procore се превърна в незаменим инструмент за нашата дейност. Използваме го за управление на проекти, планиране, сключване на договори, фактуриране – за всичко. Разчитаме на почти всички функции, които предлага, и честно казано, без него не бихме могли да управляваме бизнеса си.
💡 Съвет от професионалист: Използвайте софтуер, който предоставя табла в реално време, автоматизирани предупреждения и възможности за прогнозиране, което позволява на строителните екипи да идентифицират отклоненията в разходите на ранен етап. Това помага за управлението на рисковете, свързани с разходите по проекта, за предприемането на коригиращи действия и за поддържането на рентабилността на проекта.
3. RedTeam (Най-добър за финансова прозрачност в реално време и оперативна ефективност)
RedTeam ви позволява да превърнете вашите разходни прогнози в реални бюджети за проекти, което улеснява проследяването на промените от първоначалната оферта до окончателните цифри. Можете да сегментирате бюджета си по отдели, разходни кодове и други персонализирани критерии, за да подобрите контрола на разходите.
С мобилното приложение екипите, работещи в строителния сектор, могат да имат достъп до информация за проектите, да актуализират статуса им и да управляват задачите отвсякъде, като по този начин подобряват производителността и комуникацията на място.
Най-добрите функции на RedTeam:
- Сравнете офертите на няколко подизпълнители на едно място и изберете най-добрата опция.
- Проследявайте действителните разходи в сравнение с бюджетните разходи по фази на проекта или задачи и наблюдавайте отклоненията в разходите в реално време.
- Автоматизирайте създаването на поръчки за промени въз основа на наблюдения на обекта и свържете предложените промени с оригиналните договори.
Ограничения на RedTeam
- Инструментът не разполага с функции като списък със задачи за възлагане и наблюдение на задачите на служителите и проследяване на ежедневния напредък.
Цени на RedTeam
- Персонализирани цени
Оценки и рецензии на RedTeam
- G2: 4. 3/5 (80+ отзива)
- Capterra: 4. 2/5 (над 100 отзива)
Какво казват реалните потребители за RedTeam?
Ето едно ревю от G2:
Интеграция с участниците в проекта, като архитекти, инженери и подизпълнители, на едно място. Това определено ми спестява време и усилия.
Интеграция с участниците в проекта, като архитекти, инженери и подизпълнители, на едно място. Това определено ми спестява време и усилия.
⚡ Архив с шаблони: Отлични шаблони за приблизителни разчети за точни прогнози на разходите в ClickUp, Excel и Word
4. CoConstruct (Най-добър за управление на жилищно строителство)
CoConstruct е специално разработен за строители и реновиращи на индивидуални жилища. Този инструмент за контрол на разходите в строителството организира бюджетите по разходни кодове, като предоставя на мениджърите ясна представа за разходите, какво е изразходвано и какво предстои.
Инструментът предлага централизирана селекционна таблица, която интегрира процесите на проектиране, оценяване и производство на едно място. Когато клиентите правят своя избор, финансовите данни се актуализират в реално време, за да дадат на всички незабавен поглед върху разходите по проекта.
Най-добрите функции на CoConstruct
- Следете прогнозните и действителните разходи и генерирайте фактури директно от завършената работа.
- Използвайте диаграми на Гант, календарни изгледи и подчертаване на критичния път, за да управлявате ефективно графиците.
- Записвайте ежедневните дейности, метеорологичните условия и споделяйте снимки и актуална информация за напредъка с клиентите от строителната площадка.
Ограничения на CoConstruct
- Инструментът за изчисляване не ви позволява да заредите в системата всички различни изчисления, получени от подизпълнителите, и да изберете кои опции да използвате.
Цени на CoConstruct
- Персонализирани цени
Оценки и рецензии за CoConstruct
- G2: Недостатъчно отзиви
- Capterra: Недостатъчно отзиви
Какво казват реалните потребители за CoConstruct?
Ето едно ревю от G2:
CoConstruct е много полезен инструмент. Софтуерът е проектиран много добре. Бюджетите, поръчките за покупка и поръчките за промени са относително лесни за използване.
CoConstruct е много полезен инструмент. Софтуерът е проектиран много добре. Бюджетите, поръчките за покупка и поръчките за промени са относително лесни за използване.
💡 Съвет от професионалист: Искате да овладеете ефективното управление на бюджета на клиентите? Започнете с тези стъпки:
- Започнете с подробен бюджет, разделен на ясни категории и етапи.
- Задайте прагове за разходи, които изискват одобрение, и използвайте автоматизирани работни процеси за управление на промените в поръчките.
- Предоставяйте редовни и ясни финансови актуализации, показващи напредъка на бюджета, действителните разходи и всички рискове или отклонения с предложени решения.
- Винаги заделяйте резерв за непредвидени разходи (5–10%), проследявайте отделно неговото използване и избягвайте да го използвате за несъществени разходи.
5. Autodesk Build (най-добър за проследяване на изпълнението на проекти в реално време)
Autodesk Build свързва данните от обекта и офиса, за да можете да идентифицирате какво води до промени в бюджета. Изпълнителите могат да го използват и за решаване на предизвикателствата при управлението на проекти, като надхвърляне на разходите и липса на гладка координация между архитекти, подизпълнители, екипи за проектиране и екипи на място.
Функциите за планиране и проследяване на напредъка помагат да следите графика на проекта, а инструментите за управление на качеството и безопасността гарантират спазването на нормативните изисквания и стандарти.
Инструментът ви позволява също да създавате базирани на правила работни процеси за одобрение и персонализирани шаблони, за да управлявате лесно договорите и промените.
Най-добрите функции на Autodesk Build
- Следете бюджетите на проектите, проследявайте разходите, генерирайте фактури и управлявайте промените в поръчките в реално време.
- Оптимизирайте създаването, проследяването и разрешаването на запитвания за информация и подадени документи, като гарантирате навременни одобрения.
- Синхронизирайте финансовите данни чрез интегриране на Autodesk Build и вашите счетоводни системи, като Sage, Viewpoint и JD Edwards.
Ограничения на Autodesk Build
- След като подадете задача и я възложите на някой друг, тя се заключва, което затруднява преразглеждането или коригирането на грешки, без да се налага да се ангажират няколко души, за да я преразпределят.
Цени на Autodesk Build
- Цена на потребител: 140 долара на потребител/месец
- Цени за неограничен брой потребители: Индивидуални цени
Оценки и рецензии за Autodesk Build
- G2: 4. 4/5 (над 4000 отзива)
- Capterra: Недостатъчно отзиви
Какво казват реалните потребители за Autodesk Build?
Ето едно ревю от G2:
Всичко е гъвкаво; знам къде са всички документи, мога да навигирам из чертежите и да правя всички видове бележки и измервания, от които се нуждая, и да ги проверявам, когато е необходимо, мога да виждам кой и кога да прави промени и да ги координирам, мога да използвам приложението, докато съм в движение, и досега не ми се е налагало да ползвам клиентската поддръжка, защото е наистина интуитивно и лесно за използване.
Всичко е гъвкаво; знам къде са всички документи, мога да навигирам из чертежите и да правя всички видове бележки и измервания, от които се нуждая, и да ги проверявам, когато е необходимо, мога да виждам кой и кога да прави промени и да ги координирам, мога да използвам приложението, докато съм в движение, и досега не ми се е налагало да ползвам клиентската поддръжка, защото е наистина интуитивно и лесно за използване.
🎯 Съвет за продуктивност: Вместо да създавате ръчно структура за разбивка на разходите (CBS) от нулата за всеки проект, използвайте цифров шаблон CBS за строителния бизнес.
Как това помага?
- Спестява време при настройката на проекта, като елиминира повтарящата се работа.
- Осигурява последователност между проектите, улеснява отчитането и анализа.
- Позволява бързи корекции – просто дублирайте шаблона и променете само елементите, специфични за проекта.
6. Fieldwire (Най-добър за управление на задачите на строителната площадка и координация на място)
Fieldwire предлага специален модул за бюджетиране, който позволява на професионалистите в строителството да управляват бюджетите на проектите през целия им жизнен цикъл. Можете да организирате разходите, като дефинирате кодове за разходи за различни категории, като материали, труд, оборудване и подизпълнители. Те могат да бъдат импортирани и от Excel шаблон за по-бърза настройка.
За всеки бюджетен ред инструментът ви позволява да въведете действителните разходи и да прикачите подкрепящи документи, като разписки и фактури. Тъй като тези записи се актуализират в реално време, всички заинтересовани страни получават незабавна информация за сравнението между действителните разходи и първоначалния бюджет.
Най-добрите функции на Fieldwire
- Свържете системи като Google Drive и Power BI чрез REST API на Fieldwire, за да извличате, анализирате и автоматизирате данни.
- Прикачете свързани документи, като заявки за информация и задачи, към промените в поръчките за цялостно водене на документация.
- Създавайте подробни отчети за напредъка на задачите, инспекциите и други показатели, за да получите информация за изпълнението на проекта.
Ограничения на Fieldwire
- Качването и преименуването на чертежи може да бъде трудно, защото няма начин да персонализирате начина, по който са наименовани.
Цени на Fieldwire
- Основни
- Pro: 54 долара на потребител/месец
- Бизнес: 74 долара на потребител/месец
- Business Plus: 104 долара на потребител/месец
Оценки и рецензии за Fieldwire
- G2: 4,5/5 (над 300 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 90 отзива)
Какво казват реалните потребители за Fieldwire?
Ето едно ревю от G2:
Използвам Fieldwire за повечето задачи в моята компания. Това е чудесен начин да следите всеки проект, да управлявате времето и да отчитате работата на служителите. Освен това можете да добавяте доказателства за извършената работа и снимки преди и след проекта с метаданни като час и GPS координати.
Използвам Fieldwire за повечето задачи в моята компания. Това е чудесен начин да следите всеки проект, да управлявате времето и да отчитате работата на служителите. Освен това можете да добавяте доказателства за извършената работа и снимки преди и след проекта с метаданни като час и GPS координати.
📮 ClickUp Insight: 30% от работниците спазват определеното работно време, но 27% редовно работят извънредно, а 19% изобщо нямат определен график.
Когато работата е непредсказуема, как изобщо можете да си тръгнете от работа? 🕰️
Автоматизираното планиране на задачите в календара на ClickUp може да ви помогне да внесете повече структура дори в най-непредвидимите графици. Планирайте седмицата си, определете фиксирани работни часове и автоматизирайте напомнянията за излизане от системата – защото вие трябва да контролирате времето си!
💫 Реални резултати: Lulu Press спестява 1 час на ден на всеки служител, използвайки ClickUp Automations, което води до 12% увеличение на ефективността на работата.
7. CMiC (Най-добър за обединяване на финансови данни и управление на проекти)
CMiC е софтуер за планиране на ресурсите на предприятието (ERP), който предоставя финансови инструменти за управление на разходите по строителни проекти, включително главна книга, задължения и вземания, както и финансова отчетност. Той интегрира счетоводството, доставките, заплатите и данните от системите за управление на проекти в една единствена платформа за база данни, така че всички екипи да работят с единен източник на информация.
За работниците на терен функции като проследяване на времето, мониторинг на използването на оборудването и управление на работните поръчки спомагат за подобряване на производителността и изпращане на актуализации в реално време към централната система.
Най-добрите функции на CMiC
- Осигурете на екипите на място достъп в реално време до данните по проекта с мобилното приложение.
- Използвайте аналитични инструменти, за да получите полезна информация за изпълнението на проекта, финансовото състояние и използването на ресурсите.
- Използвайте генерирани от изкуствен интелект работни потоци и автоматизация на процесите, за да управлявате промените в проектите и задачите на подизпълнителите.
Ограничения на CMiC
- Настройките на бекенда са сложни и изискват обширни познания или поддръжка от CMiC, за да се гарантира правилното управление, без да се засяга качеството на данните.
Цени на CMiC
- Персонализирани цени
Оценки и рецензии на CMiC
- G2: Недостатъчно отзиви
- Capterra: 4. 1/5 (170+ отзива)
Какво казват реалните потребители за CMiC?
Ето едно ревю от G2:
CMiC е лесен за навигация. Разположението е интуитивно и относително лесно за персонализиране. Изтеглянето и качването на файлове е лесно, с множество начини за достъп до файловете.
CMiC е лесен за навигация. Разположението е интуитивно и относително лесно за персонализиране. Изтеглянето и качването на файлове е лесно, с множество начини за достъп до файловете.
📚 Прочетете повече: Най-добрите инструменти и софтуер за отчитане
8. Sage Intacct (Най-добър за облачно счетоводство и финансова прозрачност в реално време)
Sage Intacct е цялостен набор от финансови модули, включващ главна книга, задължения, вземания, управление на паричните средства, управление на поръчки, закупуване, фактуриране и отчитане. Таблата в реално време предлагат подробен анализ на данните и тенденциите, което помага за подобряване на стратегическото вземане на решения, подкрепено с данни.
Инструментът обединява множество организации, дъщерни дружества и валути, което го прави добър избор за глобални операции. С Smart Events и Smart Rules можете дори да автоматизирате споделянето на отчети и предупрежденията.
Най-добрите функции на Sage Intacct:
- Записвайте и управлявайте промените в поръчките чрез автоматично актуализиране на бюджетите на проектите и прогнозите за разходите.
- Започнете и управлявайте процеса на RFP, за да поискате и съберете оферти от доставчици.
- Автоматизирайте задачите и работните процеси с Sage Copilot, AI асистента на платформата.
Ограничения на Sage Intacct
- Софтуерът може да работи бавно понякога, особено при обработка на големи масиви от данни или при изготвяне на сложни отчети.
Цени на Sage Intacct
- Персонализирани цени
Оценки и рецензии за Sage Intacct
- G2: 4,3/5 (над 3000 отзива)
- Capterra: 4,3/5 (над 500 отзива)
Какво казват реалните потребители за Sage Intacct?
Ето едно ревю от G2:
Sage Intacct ни позволи да оптимизираме почти всички счетоводни процеси, които преди това извършвахме в други софтуерни системи. Той елиминира нуждата от хартия и шкафове за архивиране: автоматизирани системи за фирмени кредитни карти, ACH плащания и автоматизирано бюджетиране чрез интеграция с Martus.
Sage Intacct ни позволи да оптимизираме почти всички счетоводни процеси, които преди това извършвахме в други софтуерни системи. Той елиминира нуждата от хартия и шкафове за архивиране: автоматизирани системи за фирмени кредитни карти, ACH плащания и автоматизирано бюджетиране чрез интеграция с Martus.
Други инструменти, които да имате предвид
Buildertrend
Buildertrend е създаден с оглед на нуждите на собствениците на жилища в строителството: избор, комуникация с клиенти и просто планиране, което поддържа синхронизация между проектите и клиентите. Той свързва избора с бюджетите и промените в поръчките, така че можете да покажете на клиента как избраното подобрение се отразява на крайния резултат, без да се налага да преглеждате десетки таблици. Ако вашият бизнес е силно зависим от взаимодействието с клиенти и искате модерен, мобилен инструмент, който държи собствениците в течение, Buildertrend го прави безпроблемно.
Viewpoint
Viewpoint е ERP-първа платформа, която се фокусира върху задълбочени финансови данни, заплати и счетоводство на разходите за големи изпълнители и тежки строителни работи. Тя е създадена, за да се справя с счетоводство на множество субекти, заплати на синдикати и сложни йерархии на проекти – точно това, от което по-големите фирми се нуждаят. Очаквайте надеждно отчитане и тясна интеграция с счетоводните работни процеси; това е двигателят, който пускате, когато електронните таблици и малките приложения вече не са достатъчни.
Софтуер на Foundation
Foundation Software е софтуерен пакет за отчитане на разходите по проекти, който поставя на преден план фактурирането по AIA, заплатите и разходите по проектите. Той е лесен за използване и фокусиран: въведете разходите, съпоставяйте ги с проектите и получавайте надеждни финансови отчети без излишни подробности. За екипи, които искат солиден счетоводен контрол и ясни одитни следи, Foundation е практичен и разумно избор.
Дръжте разходите за строителство под контрол с ClickUp
Изборът на подходящата платформа за контрол на разходите се свежда до три неща: да се вписва безпроблемно в работния процес на вашия екип, да се съчетава с вашите съществуващи системи и да ви осигурява кристално ясна финансова видимост. При толкова много опции на пазара, най-разумното решение е да тествате няколко демо версии – само тогава ще разберете коя от тях наистина пасва на вашия процес.
Ако се нуждаете от гъвкаво и лесно за използване решение, създадено за строителството, ClickUp отговаря на всички ваши изисквания. То обединява прогнози, графици, бюджети и комуникации в един интуитивен център, така че можете да забележите надхвърляния, преди те да се случат, и да поддържате всеки проект в рамките на бюджета.
Готови ли сте да строите по-умно? Опитайте ClickUp още днес и поемете контрол над печалбата си.