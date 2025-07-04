Най-добрите AI SVG генератори за мащабируеми векторни графики

Дизайнът на мащабируеми векторни графики (SVG) може да бъде разочароващ процес. Независимо дали създавате икони, лога, елементи на потребителския интерфейс или илюстрации, вие се нуждаете от чисти, прецизни вектори, които се мащабират без загуба на качество.

Но ръчното проследяване на изображения, настройването на опорни точки и фината настройка на пътеки отнема време. Време, което бихте могли да посветите на по-творческа работа.

AI SVG генераторите ви спестяват усилията. Тези инструменти ви позволяват да конвертирате растерни изображения във вектори, да генерирате персонализирани SVG файлове от текстови команди и да усъвършенствате дизайните си само с няколко кликвания.

Просто качите изображение, въведете команда или променете няколко настройки. AI се занимава с останалото, като предоставя ясни, мащабируеми вектори за секунди. Няма повече досадни ръчни настройки или сложен софтуер за дизайн като Adobe Illustrator.

И след като сте създали перфектния SVG файл? Поставете го директно в ClickUp, за да поддържате работния си процес по дизайна прецизен, синхронизиран и без стрес.

Нека разгледаме най-добрите AI SVG генератори за създаване на векторни графики с високо качество и мащабируемост! Време е да създадете някои зашеметяващи изображения. 💃🏽

Какво трябва да търсите в AI SVG генератор?

Имате нужда от чисти, мащабируеми векторни графики (бързи). Но не всеки AI инструмент се справя добре. Някои създават разбъркани пътища, други се затрудняват с детайлите, а трети не ви дават достатъчно контрол. И така, какво всъщност е важно?

Нека разгледаме основните функции, които трябва да търсите, за да изберете инструмент, който си заслужава парите.

Висококачествен резултат: Генерира чисти и пикселно перфектни SVG файлове всеки път. Няма да се налага да почиствате странни форми или назъбени линии.

Интуитивен интерфейс: Позволява ви да използвате всяка функция, без да губите много време в изучаване на навигацията. Голяма част от Позволява ви да използвате всяка функция, без да губите много време в изучаване на навигацията. Голяма част от използването на AI за графичен дизайн е да спестите време, а стръмната крива на обучението донякъде противоречи на тази цел.

Шаблони за дизайн: Предлага Предлага графични шаблони за дизайн , с които можете бързо да създавате векторни изображения с професионално качество, без да започвате от нулата. Това ще ви бъде особено полезно, ако сте начинаещ.

AI подсказки: Предоставя ви множество опции за Предоставя ви множество опции за AI подсказки за изображения . Тези текстови подсказки могат да ви дадат идея откъде да започнете.

Опции за персонализиране: Позволява ви да променяте цветовете, формите или стиловете, за да съответстват на вашата марка. Добрият AI SVG генератор не трябва да ви ограничава до общи дизайни.

Множество опции за експортиране: Предлага множество формати за експортиране като SVG, PNG, JPEG и PDF за генерираното векторно изображение. Това дава много възможности за използване на визуалните елементи в съдържанието в множество канали.

👀 Знаете ли, че... SVG файловете са независими от резолюцията, което означава, че остават кристално чисти, независимо колко ги увеличите. Можете да ги мащабирате безкрайно, без да губите качеството на изображението!

Най-добрите AI SVG генератори на един поглед

Ето кратък преглед на най-добрите AI SVG генератори:

Инструмент Най-подходящи за Основни характеристики Цени ClickUp Екипи от всякакъв размер; AI-базиран SVG работен процес и интеграция AI генератор на изображения, бели дъски, Figma интеграция, автоматизация на работния процес, инструменти за обратна връзка, шаблони, управление на задачи Безплатни завинаги; Платените планове започват от 7 $/месец Adobe (Express/Firefly) Индивидуални потребители и екипи; конвертиране на изображения в SVG PNG/JPG към SVG, AI генератор на изображения, шаблони, текст към изображение, файлове до 40 MB Наличен е безплатен план; платените планове започват от 9,99 $/месец. Canva Индивидуални лица и екипи; редактиране на векторна графика SVG редактор, плъзгане и пускане, инструменти за цвят, шаблони, магическа гума, достъп от мобилни устройства/уеб Наличен е безплатен план; Платените планове започват от 15 $/месец. Vectr Индивидуални потребители и малки екипи; вектори от подробни указания AI подсказки (положителни/отрицателни), 3D изкуство, стикери, премахване на фона, PNG/JPG към SVG Наличен е безплатен план; платените планове започват от 3,99 $/месец. SVGator Индивидуални лица и екипи; векторни анимации Анимирайте SVG файлове, експортирайте към SVG/Lottie/GIF/видео, интерактивни контроли, графичен канвас Наличен е безплатен план; платените планове започват от 38 $/месец. Figma AI Екипи; векторна графика за UI, брандинг, презентации AI подсказки, растер-вектор, бели дъски, над 150 пакета с илюстрации, сътрудничество в екип Наличен е безплатен план; платените планове започват от 5 $/месец. Inkscape (AI разширения) Индивидуални лица и екипи; векторни диаграми, отворен код AI разширения, цветови палитри, командни редове, инструменти за SVG сектори/диаграми Безплатно Vecta. io Индивидуални лица и екипи; лога, икони, диаграми SVG минимизатор, плъзгане и пускане Visio/AutoCAD, очертаване на текст, мащабиране/измерване Безплатно Vectorizer. ai Индивидуални лица и екипи; подреждане на фигури във вектори PNG/JPG към SVG, подреждане на геометрични фигури, персонализиране на криви/пролуки Платените планове започват от 9,99 $/месец. Boxy SVG Частни лица: основен векторен дизайн Вградени символи, настройка на цветовете, ефекти, шрифтове, генериране на метаданни Платените планове започват от 9,99 $/месец.

Как оценяваме софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и независим от доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.

10-те най-добри AI SVG генератори

Сега нека разгледаме основните функции, ограничения и цени, за да видим кой SVG генератор е най-подходящ за вас. Включили сме и оценки и отзиви от реални клиенти, за да ви помогнем да вземете правилното решение.

1. ClickUp (Най-добър за AI-базиран работен процес и SVG интеграция)

Опитайте сега Създавайте изображения лесно с AI генератора на изображения в ClickUp Brain

ClickUp не е просто поредният инструмент за управление на проекти. Това е вашето всичко за работа. Ако се борите с разпръснати задачи за SVG дизайн, неефективни работни процеси или остарели методи за сътрудничество, време е за ъпгрейд!

Представете си, че вашите графични дизайнери се мъчат да се споразумеят за един и същ SVG дизайн план поради разпръсната комуникация и непоследователни сесии за мозъчна атака. Използвайте ClickUp Whiteboards, за да избегнете такива проблеми и да преминете директно към съвместни творчески кръгли маси.

Позволете на вашия дизайнерски екип да реализира идеите си на ClickUp Whiteboards.

Добавете елементи за мозъчна атака като квадрати, кръгове и триъгълници от лентата с инструменти в лявата част на ClickUp Whiteboards. За да свържете визуално дизайнерските идеи, просто използвайте свързващите елементи от лентата с инструменти, за да обедините задачите и дизайнерските идеи с помощта на стрелки.

Вашият екип може да добавя лепящи се бележки, да прикачва файлове и да рисува илюстрации директно на бялата дъска, за да споделя макети и вдъхновение. Ръководителите и другите членове на екипа също могат да добавяте коментари за обратна връзка. Всички заинтересовани страни могат да прикачват брифинги и да автоматизират актуализациите.

Но солидният дизайн план е само първата стъпка. Трябва да се уверите, че всички ваши екипи дават най-доброто от себе си при всеки SVG дизайн. ClickUp Tasks ви позволява да превърнете всяка стъпка от вашите дизайн брифинги в задачи. Разделете ги в папки, добавете подзадачи и прикачете стилови ръководства и други ресурси директно в задачите.

Да речем, че трябва да проектирате векторни изображения за вашите имейли с отстъпки за предстоящите разпродажби на BFCM. Добавете подсказка със спецификации в ClickUp Brain и той ще изготви подробен план стъпка по стъпка за секунди.

Помолете ClickUp Brain да създаде план за работния процес за генериране на SVG

Искате да проверите дали сте направили всичко правилно? Вградената невронна мрежа на ClickUp ще генерира бързи обобщения, ще открие липсващи елементи във вашия план и ще предложи практически подобрения. Можете да попитате Brain за тенденциите в графичния дизайн или най-добрите практики за генериране на SVG, така че вашите вектори винаги да са супер подходящи за аудиторията.

Можете дори да добавите приоритети към дизайнерските задачи, да ги възложите на подходящите хора и да получите пълен поглед върху графиците, задачите на екипа и напредъка. Можете да използвате ClickUp Automation, за да автоматизирате тези дизайнерски задачи и да си спестите усилията да възлагате индивидуални отговорности на дизайнерския си екип.

Автоматизирайте задачите по дизайн на SVG с ClickUp Brain

Нямате време да настроите индивидуални тригери? Просто обяснете какво искате да автоматизирате на прост английски език и вграденият AI, ClickUp Brain, ще конфигурира автоматизацията на работния процес по дизайна и тригерите незабавно, заедно с напомняния по имейл и известия в приложението!

И това не е всичко! ClickUp се интегрира и с Figma AI, популярен AI вектор генератор.

Свържете своя Figma акаунт в ClickUp App Center

Отидете в ClickUp App Center, потърсете Figma и кликнете върху Connect. Вие и вашите администратори можете да видите всички папки на Figma директно в ClickUp. Това ще улесни значително планирането на работния процес, задачите и графика на SVG задачите. ClickUp for Design Teams дори импортира и централизира всички ваши векторни проекти от Figma!

Тази интеграция позволява на дизайнерите и разработчиците да работят с векторни изображения и прототипи, без да сменят платформи, като по този начин се оптимизира работният процес от концепцията на дизайна до окончателния SVG експорт.

Най-добрите функции на ClickUp

Създавайте дизайнерски персонажи, компоненти, творчески брифинги и много други с ClickUp Brain.

Споделете вашите дизайнерски прототипи със заинтересованите страни като видео съобщения с инструменти за обратна връзка по дизайна , като ClickUp Clips

Автоматизирайте одобренията на SVG, за да може проектите да напредват без забавяния.

Създайте визуални работни процеси за вашите дизайнерски екипи с ClickUp Whiteboards

Комуникирайте лесно подробностите за вашите дизайнерски проекти с шаблони за кратко описание на дизайна.

Поддържайте всички заинтересовани страни в дизайнерския си екип в синхрон с шаблоните на стиловия наръчник.

Създавайте Figma файлове за вашите SVG дизайни директно в ClickUp с лесни интеграции.

Ограничения на ClickUp

Някои потребители, които нямат опит с напреднали AI технологии, може да намерят платформата за трудна в началото.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4. 7/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4. 6/5 (над 4300 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Никол Пелаез, основател и главен изпълнителен директор на Wild Me, прави преглед на ClickUp:

От големи дизайнерски проекти до прости списъци със задачи, ние използваме ClickUp, за да свършим работата си. Той се използва в цялата компания и решава проблема с управлението на задачите, като показва напредъка и текущите задачи, които трябва да бъдат изпълнени.

От големи дизайнерски проекти до прости списъци със задачи, ние използваме ClickUp, за да свършим работата си. Той се използва в цялата компания и решава проблема с управлението на задачите, като показва напредъка и текущите задачи, които трябва да бъдат изпълнени.

💡Съвет от професионалист: Добавете описание на задачата във всяка задача в ClickUp, като обясните точно какво трябва да се направи, за да бъде изпълнена задачата. Въведете наклонена черта (/) в полето за описание на задачата и изберете таблици, банери, шаблони и други, за да очертаете бързо инструкциите.

2. Adobe (най-добър за конвертиране на съществуващи изображения в SVG)

чрез Adobe

Успяхте да създадете зашеметяващи графики, но те се пикселизират, когато променяте размера им или ги използвате за различно съдържание. Използвайте AI векторния генератор на Adobe, за да превърнете растерните изображения в мащабируеми векторни графики. По този начин всички ваши изображения ще изглеждат кристално чисти, независимо как променяте размера им и ги добавяте.

Най-добрите функции на Adobe

Превърнете PNG, JPEG и JPG файлове в SVG файлове

Преобразувайте текстове и текстови подсказки във визуални елементи с AI генератора на изображения

Създавайте плакати с безплатни шаблони

Ограничения на Adobe

Добавянето на дати към дизайнерски проекти е малко трудоемко

Може да конвертира изображения с размер до 40 MB.

Цени на Adobe

Безплатно

Adobe Express + Photoshop Express + Adobe Firefly: 9,99 $/месец

Оценки и рецензии на Adobe

G2: 4. 5/5 (51000+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (7300+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Adobe?

Едно ревю в G2 казва:

Използвам Illustration всеки ден за работа и лични проекти и наистина се наслаждавам на това колко лесни са работните процеси. Едно от нещата, които най-много харесвам в Illustrator, е неговата прецизност. Векторните графики се състоят от пътеки, които по същество са математически формули, определящи формата и външния вид на даден обект. Обектите в Illustrator могат да се мащабират до всякакъв размер, без да губят качество. Това е огромно предимство пред растерните графики, които се състоят от пиксели и могат да станат размазани или назъбени при увеличаване.

Използвам Illustration всеки ден за работа и лични проекти и наистина се наслаждавам на това колко лесни са работните процеси. Едно от нещата, които най-много харесвам в Illustrator, е неговата прецизност. Векторните графики се състоят от пътеки, които по същество са математически формули, определящи формата и външния вид на даден обект. Обектите в Illustrator могат да се мащабират до всякакъв размер, без да губят качество. Това е огромно предимство пред растерните графики, които се състоят от пиксели и могат да станат размазани или назъбени при увеличаване.

3. Canva (най-добър за редактиране на векторна графика)

чрез Canva

Canva предлага софтуер за редактиране на снимки с безплатен AI вектор генератор. С него можете да редактирате вашите векторни графични файлове онлайн в произволен мащаб. Той ви позволява също да създавате ясни лога, икони и илюстрации за вашето съдържание и да ги публикувате директно, без да губите качество.

Най-добрите функции на Canva

Плъзнете и пуснете SVG файла където искате върху платното

Настройвайте цветовете на документи и изображения с инструменти за цветове с едно кликване

Персонализирайте собствената си цветова схема за SVG файлове, съответстващи на вашата марка.

Почистете визуализациите с едно кликване с магическата гума

Ограничения на Canva

Безплатната версия не разполага с уникални графични шаблони.

Цени на Canva

Безплатно

Pro: 15 $/месец на работно място

Екипи: 10 $/месец на място (минимум 3 места)

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Canva

G2: 4,7/5 (над 4500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1200 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Canva?

В едно ревю на G2 се чете:

Обичам факта, че мога бързо да създавам професионално изглеждащи графики без усилие. Широката гама от шаблони, снимки и опции за персонализиране улесняват създаването на уникални дизайни за всичко, от което се нуждая, за лесно прилагане в социалните медии, презентации или лични проекти. Страхотно е и това, че мога да го използвам на телефона или лаптопа си, така че да мога да проектирам, докато съм в движение.

Обичам факта, че мога бързо да създавам професионално изглеждащи графики без усилие. Широката гама от шаблони, снимки и опции за персонализиране улесняват създаването на уникални дизайни за всичко, от което се нуждая, за лесно прилагане в социалните медии, презентации или лични проекти. Страхотно е също, че мога да го използвам на телефона или лаптопа си, така че да мога да проектирам, докато съм в движение.

4. Vectr (Най-добър за създаване на вектори с подробни указания)

чрез Vectr

Ако търсите безплатен AI SVG генератор, с който създаването на графики е толкова лесно, колкото писането на текст, Vectr е инструментът за вас. Можете да добавите това, което искате и не искате във вашата AI векторна картина, да персонализирате SVG файла и векторния формат и да ги изтеглите директно от платформата.

Най-добрите функции на Vectr

Добавете подсказки за описание и отрицателни подсказки, за да генерирате перфектна векторна графика.

Използвайте 3D изкуство и стикери, за да направите графиките по-привлекателни.

Премахнете фоновете за по-чист вид на вашите векторни изображения

Превърнете растерни PNG изображения в SVG и JPG в векторни икони

Ограничения на Vectr

Рекламите в безплатната версия могат да се усещат като натрапчиви.

Цени на Vectr

Безплатни завинаги

Pro: 3,99 $/месец

Премиум: 7,99 $/месец

Оценки и рецензии за Vectr

G2: 4. 4/5 (20+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (30+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Vectr?

Едно ревю в G2 казва:

Лесен е за използване и разполага с всички необходими инструменти за основна редакция или създаване на графики; много ми помага, а простият интерфейс го прави лесен за разбиране.

Лесен е за използване и разполага с всички необходими инструменти за основна редакция или създаване на графики; много пъти ми е помагал, а простият интерфейс го прави лесен за разбиране.

🧠 Интересен факт: Най-ранните форми на писмени текстове са започнали като картинки или пиктограми, използвани за представяне на обекти и идеи. За да преписват имена, шумерите са използвали логограми – лесно нарисувани картинки, представящи звук, близък до думата, която искате да предадете.

5. SVGator (най-добър за генериране на векторни анимации)

чрез SVGator

Хората се учат по-добре от анимации, отколкото от статични изображения. Защо да ограничавате векторното си изкуство до изображения, когато можете да създавате анимации с SVGator? Този векторен генератор ви позволява да добавяте, обединявате и движите отделни елементи във векторното си изображение както желаете.

Най-добрите функции на SVGator

Анимирайте векторни изображения, илюстрации и лога

Експортирайте векторни изображения в различни формати като SVG, Lottie, Dart, видео и GIF.

Персонализирайте действието на всяко кликване, за да имате по-голям контрол над векторното изображение и анимацията.

Намерете правилната позиция с помощта на прост графичен платно

Ограничения на SVGator

AI генераторът често забавя работата поради тежки векторни компоненти на изображенията.

Цени на SVGator

Безплатно

Pro: 38 $/месец

Оценки и рецензии за SVGator

G2: 4. 7/5 (20+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (25+ отзива)

Какво казват реалните потребители за SVGator?

В едно ревю на G2 се чете:

Анимираният конструктор SVGator опрости процеса на стартиране/спиране или всяка друга анимация, когато потребителят премести курсора или кликне върху изображението. Функционалностите са доста обширни и не е необходимо да сте професионалист в анимацията, за да се справите с използването на този инструмент. Това е уеб приложение, което е чудесно. Не е необходимо да го изтегляте.

Анимираният конструктор SVGator опрости процеса на стартиране/спиране или всяка друга анимация, когато потребителят мине с курсора или кликне върху изображението. Функционалностите са доста обширни и не е необходимо да сте професионалист в анимацията, за да се справите с използването на този инструмент. Това е уеб приложение, така че е страхотно. Не е необходимо да го изтегляте.

6. Figma AI (най-подходящ за дизайн на векторни изображения за потребителски интерфейс, брандиране и презентации)

чрез Figma AI

Нуждаете се от векторна графика за спешни проекти? Използвайте AI векторния генератор на Figma, за да създадете перфектни SVG файлове само с няколко думи. Този инструмент за генериране на векторни изображения също автоматизира дизайнерските задачи и създава графики директно във вашите проектни папки.

Най-добрите функции на Figma

Добавете AI текстови подсказки и генерирайте вектори за секунди

Превърнете растерните изображения във векторни графики в перфектен SVG формат

Сътрудничество с вашия дизайнерски екип на цифрови бели дъски

Достъп до 150 безплатни пакета с векторни илюстрации за бързо генериране на SVG

Ограничения на Figma

Може да се почувствате малко объркани, ако нямате опит с AI-базирани инструменти за дизайн.

Цени на Figma

Starter: Безплатен

Професионална версия: 5 $/месец за Collab seat, 15 $/месец за Dev seat и 20 $/месец за Full seat

Организация: 5 $/месец за Collab seat, 25 $/месец за Dev seat и 55 $/месец за Full seat

Enterprise: 5 $/месец за Collab seat, 35 $/месец за Dev seat и 90 $/месец за Full seat

Оценки и рецензии за Figma

G2: 4. 7/5 (над 1100 отзива)

Capterra: 4,7/5 (790+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Figma?

В рецензия на Capterra се казва:

Въпреки че идеята зад Figma е чудесна, тя изобщо не е лесна за използване. За да започнем, нашата компания проведе десетки обучения по темата в продължение на месеци, което беше доказателство за това колко труден за използване е този нов софтуер. Много е трудно да се използват основните му инструменти, като например преглед на екрани. Но най-големият недостатък за нашия екип беше да следи всички различни версии на редактираните документи и да намира конкретни елементи в екрана, които да редактира. Много от членовете на екипа ни искаха да се върнат към изпитаните Excel и Word, за да улеснят контрола на версиите на документите и функцията за търсене и намиране. Мисля, че Figma има някои недостатъци, които трябва да бъдат отстранени, въпреки че идеята е чудесна.

Въпреки че идеята зад Figma е чудесна, тя изобщо не е лесна за използване. За да започнем, нашата компания проведе десетки обучения по темата в продължение на месеци, което беше доказателство за това колко труден е този нов софтуер. Много е трудно да се използват основните му инструменти, като например преглед на екрани. Но най-големият недостатък за нашия екип беше да следим всички различни версии на редактираните документи и да намираме конкретни елементи в екрана, които да редактираме. Много от членовете на екипа ни искаха да се върнат към изпитаните Excel и Word, за да улеснят контрола на версиите на документите и функцията за търсене и намиране. Мисля, че Figma има някои недостатъци, които трябва да се отстранят, въпреки че идеята е чудесна.

📮ClickUp Insight: Екипите с ниска производителност са 4 пъти по-склонни да използват над 15 инструмента, докато екипите с висока производителност поддържат ефективността си, като ограничават набора си от инструменти до 9 или по-малко платформи. Но какво ще кажете за използването на една платформа? Като универсално приложение за работа, ClickUp обединява вашите задачи, проекти, документи, уикита, чат и разговори в една платформа, допълнена с работни процеси, задвижвани от AI. Готови ли сте да работите по-умно? ClickUp работи за всеки екип, прави работата ви видима и ви позволява да се фокусирате върху това, което е важно, докато изкуственият интелект се занимава с останалото.

7. Inkscape с AI разширения (най-подходящ за създаване на векторни диаграми)

чрез Inkscape

Inkscape е безплатен инструмент за дизайн, който предлага AI разширения за генериране на векторни изображения. Можете да ги изтеглите директно от мениджъра на разширения на Inkscape или да разопаковате архивния файл. Това е добра алтернатива на Figma, която предлага SVG секторни дизайни, анимации и други.

Inkscape с AI разширения – най-добрите функции

Генериране на цветови палитри

Създавайте командни редове с плъзгане и пускане

Създавайте кръгове и многоъгълни сектори за вашите векторни изображения

Редактирайте SVG файлове и атрибути на векторния формат с инструмента за създаване на диаграми

Inkscape с ограничения на AI разширенията

Интерфейсът е остарял и труден за навигация.

Цени на Inkscape с AI разширения

Безплатно

Inkscape с AI разширения – оценки и рецензии

G2: 4. 4/5 (390+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (500+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Inkscape?

В рецензия на Capterra се казва:

Като цяло, имах страхотно преживяване с Inkscape. Той ми позволи да създавам и редактирам документи и SVG изображения, от които се нуждаех.

Като цяло, имах страхотно преживяване с Inkscape. Той ми позволи да създавам и редактирам документи и SVG изображения, от които се нуждаех.

🧠 Интересен факт: Sketchpad на американския инженер Иван Съдърланд е един от първите графични потребителски интерфейси. Започнал като докторска дисертация на Съдърланд, той му спечели наградата „Тюринг“!

8. Vecta. io (Най-добър за създаване на лога, икони и диаграми)

Нуждаете се от SVG генератор, който подхожда на различни артистични стилове с безупречна прецизност? Vecta. io е подходящият софтуер за вас. Това е онлайн платформа, задвижвана от AI технология, където можете просто да качите всичките си данни и тя ще направи рисунките за вас.

Просто качите изображения и рисунки; този векторен генератор ще ги превърне в SVG файлове!

Най-добрите функции на Vecta. io

Създавайте лога, икони и други елементи в малки векторни файлове с вграден SVG минимизатор.

Плъзнете и пуснете шаблони на Visio и чертежи на AutoCAD, за да ги редактирате.

Очертайте текста в пътеки за лесно преоразмеряване и по-добра преносимост

Настройте съотношението на страните, пикселите и размера в илюстрациите си с помощта на единици, мащабиране и функции за измерване.

Ограничения на Vecta. io

Това не е най-добрият инструмент за създаване и редактиране на сложни векторни графики.

Цени на Vecta. io

Безплатен (в текуща бета фаза)

Оценки и рецензии за Vecta. io

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Няма налични отзиви

👀 Знаете ли, че... Над 90% от информацията, която обработваме ежедневно, идва от визуалните рецептори.

9. Vectorizer. ai (Най-добър за подреждане на фигури във вектори)

Работите ли с геометрични дизайни? Тогава знаете колко е трудно да ги вмъкнете в SVG файлове с обикновени инструменти.

Vectorizer AI е бърз SVG конвертор, който решава този проблем. Всичко, което трябва да направите, е да качите изображението. Ще отнеме от 5 до 10 секунди, за да ги превърне във вектори с перфектно подреждане на формите.

Най-добрите функции на Vectorizer. ai

Качете или плъзнете и пуснете изображението върху страницата

Конвертирайте PNG и JPG изображения във векторни формати

Поставете сложни геометрични фигури перфектно във вашата векторна графика

Персонализирайте типовете криви, стила на рисуване, запълващите празнини и др.

Ограничения на Vectorizer. ai

Не можете да създавате векторни изображения от нулата

Цени на Vectorizer. ai

Уеб приложение: 9,99 $/месец

API: Цена от 9,99 $/месец

Vectorizer. ai оценки и рецензии

G2: Няма налични отзиви

Capterra: Няма налични отзиви

10. Boxy SVG (най-добър за основен векторен дизайн)

чрез Boxy SVG

Boxy SVG е лесен за употреба инструмент за редактиране на векторни изображения, идеален за основни дизайнерски задачи. Може да се използва за създаване на векторни изображения на всяка операционна система или устройство.

Най-добрите функции на Boxy SVG

Изберете вградени символи, елементи и обекти и ги добавете към изображението си.

Настройте цвета на обекта и фона

Добавете ефекти, шрифтове и анимации

Генерирайте метаданни и описание на изображенията

Ограничения на Boxy SVG

Нямате достъп до разширени AI векторизационни функции, като подсказки и автоматична оптимизация.

Цени на Boxy SVG

Стандартен: 9,99 $/година

Премиум: 9,99 $/месец

Оценки и рецензии за Boxy SVG

G2: Няма налични отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Направете генерирането на SVG лесно и точно с ClickUp

Всички AI инструменти за генериране на вектори, които сме изброили, имат своите предимства и недостатъци. За да постигнете перфектни резултати при генерирането на вектори, трябва да изберете инструмент, който помага при дизайна и опростява управлението на SVG проекти.

Това е, което предлага ClickUp. Неговият AI-задвижван работен процес и SVG интеграция предоставят цялостно решение, което подобрява създаването, управлението и сътрудничеството при мащабируеми векторни графики.

Той може да автоматизира вашите дизайнерски задачи, да очертае работните процеси и да подобри сътрудничеството в екипа. Можете да изготвяте планове и да получавате обратна връзка за вашите макети. Ако използвате Figma, свържете го с ClickUp и управлявайте всичките си дизайнерски проекти от едно място.

И, разбира се, можете да използвате ClickUp Brain, за да генерирате обобщения, предложения за подобрения и дори дизайнерски брифинги!

Регистрирайте се в ClickUp, за да създавате висококачествени векторни изображения и графики по ефективен и ефикасен начин!