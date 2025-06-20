Топ 11 алтернативи на Aisera за автоматизация, базирана на изкуствен интелект, през 2025 г.

Всяка минута, която прекарвате в повтарящи се задачи, е минута, отнета от стратегията, креативността и реалния растеж.

Помислете си – колко от работното ви време отнема въвеждането на данни, сортирането на имейли или ръчното изготвяне на отчети? Ами ако тези задачи се изпълняваха сами, докато вие се концентрирате върху това, което наистина има значение?

Това е мястото, където инструментите за AI автоматизация правят разликата. Aisera е добре известно име в тази област, помагащо на бизнеса да опрости IT поддръжката, обслужването на клиенти и операциите.

Но това не е универсално решение и може да не е подходящо за вас. Може би се нуждаете от повече гъвкавост, по-значителни възможности за изкуствен интелект или просто инструмент, който по-добре се вписва в съществуващата ви технологична база. От създаването на интерфейси за разговор до повишаване на производителността на агентите, ще разгледаме всички аспекти!

А най-хубавото? Има много водещи доставчици, които могат да се мерят с Aisera или дори да я надминат. В този наръчник разглеждаме най-добрите платформи за AI автоматизация, като разглеждаме техните функции, цени и как се сравняват с Aisera.

Какво е Aisera?

чрез Aisera

Aisera е платформа за автоматизация, задвижвана от изкуствен интелект, която помага на средни и големи предприятия да оптимизират управлението на ИТ услугите (ITSM), обслужването на клиенти и вътрешните работни процеси.

Той използва разговорна AI, обработка на естествен език (NLP) и машинно обучение, за да автоматизира разрешаването на билети, да позволи самообслужване и да подобри времето за отговор.

С интеграции в платформи като ServiceNow, Microsoft Teams, Salesforce и Slack, Aisera има за цел да намали ръчната работа и да повиши оперативната ефективност. Виртуалните агенти, задвижвани от изкуствен интелект, могат да обработват често срещани заявки за поддръжка, освобождавайки човешките агенти за по-сложни задачи.

👀 Знаете ли, че 92% от компаниите планират да увеличат инвестициите си в изкуствен интелект, но само 1% от лидерите считат, че техните организации са напълно интегрирани с изкуствен интелект. Предизвикателството не е само в приемането на изкуствен интелект, а в ефективното му внедряване, за да се постигне реален бизнес ефект.

Защо да обмислите алтернативи на Aisera?

Макар Aisera да е мощен инструмент за AI автоматизация, той не винаги отговаря на нуждите на всеки бизнес. Ето защо трябва да опитате неговите алтернативи:

Ограничения при персонализирането : Работните процеси и автоматизацията може да не са достатъчно гъвкави за бизнеса с конкретни нужди.

Високи цени : Плановете, насочени към големи предприятия, могат да бъдат скъпи за малките и средните фирми.

Предизвикателства при интеграцията : Възможно е да липсват по-дълбоки връзки с нишови инструменти.

Проблеми с производителността на изкуствения интелект : Сложностите при обработката на сложни заявки могат да наложат ръчна намеса.

Чести цикли на пускане : Редовните актуализации могат да нарушат стабилността и да изискват чести настройки.

Отнемащо време обучение на изкуствен интелект : Постигането на стабилна производителност може да отнеме значително време и усилия.

Допълнителни разходи за разширени функции : Добавки като GPT поддръжка може да не са включени по подразбиране.

Проблеми с мобилната производителност : Използването на мобилни устройства с голям обем може да доведе до забележимо забавяне.

Все още изисква ръчна работа: Въпреки добрите показатели за отклонение, са необходими постоянни настройки и управление на съдържанието.

Алтернативи на Aisera на един поглед

Ето кратък преглед на примерите за употреба и бизнес структурите за всяка алтернатива на Aisera:

Инструмент Пример за употреба Най-подходящо за Цени ClickUp Автоматизация на задачи и работни процеси Екипи, управляващи проекти и процеси Наличен е безплатен план; платените планове започват от 7 USD/месец на потребител. Moveworks Автоматизация на ИТ поддръжката, задвижвана от изкуствен интелект Предприятия, автоматизиращи IT помощни центрове Персонализирани цени Amelia AI-базирани взаимодействия между клиенти и служители Бизнеси, които се нуждаят от AI агенти, подобни на човешките Персонализирани цени Kore. ai Разговорна изкуствена интелигентност и автоматизация на чатботове Предприятия, които се нуждаят от усъвършенствани AI ботове Персонализирани цени IBM Watson Assistant AI чатбот за обслужване на клиенти и IT помощ Бизнеси, които искат високо персонализирана AI Наличен е безплатен Lite план; платените планове започват от 140 $/месец. Drift AI чатботове за продажби и маркетинг Компании, фокусирани върху генерирането на лийдове Персонализирани цени Zendesk AI Автоматизация на обслужването на клиенти, задвижвана от изкуствен интелект Фирми, които използват Zendesk за поддръжка Платените планове започват от 55 USD/агент/месец (фактурират се ежегодно) ServiceNow Управление и автоматизация на ИТ услуги Големи организации, управляващи ИТ услуги Персонализирани цени Cognigy Автоматизация на контактния център, задвижвана от изкуствен интелект Предприятия, които се нуждаят от AI за гласови и чат услуги Персонализирани цени Ada Чатбот с изкуствен интелект без код за обслужване на клиенти Бизнеси, които искат лесна настройка на чатбот Персонализирани цени Yellow. ai Ангажираност на клиентите, задвижвана от изкуствен интелект Компании, които се нуждаят от AI за гласови команди и чат Безплатен план за до 100 MTU/месец; Платените планове започват от 10 000 $/година.

💡 Професионален съвет: Дайте предимство на платформи с прозрачни цени и мащабируеми функции, за да не сте обвързани с твърда система, докато бизнесът ви расте.

11-те най-добри алтернативи на Aisera, които можете да използвате

Търсите алтернатива на Aisera? Ето най-добрите варианти, които трябва да имате предвид:

1. ClickUp (Най-доброто за автоматизация на работния процес и управление на проекти)

Получавайте незабавни отговори, обобщения на задачи и интелигентни предложения с ClickUp Brain – вашият винаги активен AI агент.

Ако сравнявате ClickUp и Aisera, основната разлика се състои в обхвата и гъвкавостта.

Aisera е създадена за автоматизация на ИТ и обслужване на клиенти. ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, разширява AI и автоматизацията до всяка част от вашия работен процес – управление на проекти, организиране на задачи и поддържане на съгласуваност в екипите без допълнителни усилия.

В основата на всичко това е ClickUp Brain, AI асистент, който работи с задачи, документи и чат.

ClickUp Brain предоставя незабавни обобщения, автоматично генерира актуализации и предлага следващи стъпки в задачите. Може дори да пише или усъвършенства подзадачи и коментари въз основа на контекста на проекта, като ви помага да се движите по-бързо без обратното движение.

Повишете производителността с ClickUp Brain, използвайки AI-базирани прозрения, незабавни отговори и по-интелигентно вземане на решения.

В ClickUp Docs Brain действа като вграден редактор и изследовател. Помолете го да обобщи дълги документи, да пренапише параграфи, да генерира ново съдържание от нулата или да отговори на въпроси въз основа на вече написаното. Той може да превърне разпръснатите ви мисли в организиран резултат за секунди.

Добавете към това факта, че можете да извличате съществуващите знания от съдържанието в ClickUp и чрез свързани инструменти на трети страни, и ще получите основата на агентен AI, който се адаптира към вашите нужди.

А какво да кажем за връзката с вашия екип? Brain ви помага да извлечете максимума от разговорите, свързани с работата ви, в ClickUp Chat. Brain се включва в разговорите, за да изведе на преден план важни задачи, да предложи отговори и да обобщи дискусиите в реално време. Това ви помага да се отървете от излишната информация и да се концентрирате върху важните неща, без да превключвате между раздели.

Направете повече с AI агентите на ClickUp в чата

Искате ли да знаете какво прави ClickUp наистина уникален като инструмент за управление на проекти и автоматизация? ClickUp Brain ви позволява да изберете с кой AI модел да работите – Gemini, ChatGPT или Claude – от вашето работно пространство.

Изберете между Gemini, ChatGPT и Claude – директно в работната си среда ClickUp за по-интелигентна и гъвкава AI помощ.

Независимо дали изготвяте документ, задавате въпрос или обобщавате задача, можете да превключвате между най-добрите LLM в зависимост от стила на изхода или дълбочината, от която се нуждаете. Тази гъвкавост е огромно предимство, което дава на екипите по-голям контрол, по-добро управление на контекста и по-качествени резултати – и всичко това, без да напускате ClickUp.

Елиминирайте повтарящите се задачи с ClickUp Automation, като автоматизирате без усилие работните процеси, тригерите и действията.

С ClickUp Automations можете да елиминирате повтарящите се задачи във всеки екип – без да е необходимо кодиране. За разлика от фокусираните върху ИТ работни процеси на Aisera, ClickUp предлага гъвкава автоматизация за маркетинг, продажби, човешки ресурси и др.

Автоматизирайте етапите на задачите, изпращайте актуализации и задействайте действия без ръчна работа. Просто опишете работния си процес на обикновен английски, а ClickUp AI Automation Builder ще се погрижи за останалото – дали става дума за възлагане на задачи, маркиране на заинтересовани страни или генериране на отчети.

Освен автоматизация, ClickUp е напълно интегрирано работно пространство, което замества разединените инструменти, комбинирайки задачи, документи, цели и сътрудничество, за да може екипите да останат фокусирани и продуктивни.

👀 Знаете ли? Shipt, Inc. , доставната услуга, собственост на Target Corporation, е управлявала ефективно мащабни проекти, използвайки ClickUp Forms, тагове и автоматизация.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Новите потребители може да се сблъскат с по-стръмна крива на обучение поради обширните функции на платформата.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 10 000 рецензии) ​

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

В едно ревю в G2 се казва:

Обичам неговата автоматизация, задвижвана от изкуствен интелект. Неговите персонализирани табла позволяват на нас, потребителите, да визуализираме изпълнението на проектите и да получаваме информация в реално време. Той ни предлага гъвкави работни изгледи, включително 10 различни изгледа, които ни помагат да се фокусираме върху приоритетите по начина, по който искаме, а вграденото проследяване на времето ми позволява да задавам времеви прогнози за всяка задача и да проследявам напредъка.

Обичам неговата автоматизация, задвижвана от изкуствен интелект. Неговите персонализирани табла позволяват на нас, потребителите, да визуализираме изпълнението на проектите и да получаваме информация в реално време. Той ни предлага гъвкави работни изгледи, включително 10 различни изгледа, които ни помагат да се фокусираме върху приоритетите по начина, по който искаме, а вграденото проследяване на времето ми позволява да задавам времеви прогнози за всяка задача и да проследявам напредъка.

🧠 Интересен факт: Най-ранните системи за AI автоматизация работеха с перфокарти — днес AI може да предвижда работните процеси и да изпълнява задачи незабавно.

2. Moveworks (Най-доброто за поддръжка на служителите, базирана на изкуствен интелект)

чрез Moveworks

Уморени сте да чакате ИТ поддръжката да ви възстанови паролата или отдел „Човешки ресурси“ да обработи едно просто искане?

Moveworks елиминира тези пречки, като действа като постоянно активен, генеративен, AI-базиран асистент за служителите. Вместо да регистрират билети или да търсят екипи за поддръжка, служителите могат да задават въпроси на Moveworks на естествен език и да получават незабавни решения.

Интегрира се с корпоративни системи като ServiceNow, Workday и Microsoft Teams, извличайки релевантна информация за автоматично разрешаване на проблеми.

Най-добрите функции на Moveworks

Намалява прекъсванията и поддържа екипите по-продуктивни на работа без човешка намеса.

Интерпретира и отговаря на заявките на служителите с разбиране на естествен език.

Лесно се свързва с корпоративните ИТ и HR системи

Решава често срещани проблеми на служителите без човешка намеса

Поддържа множество езици за глобални екипи

Ограничения на Moveworks

Има ограничени възможности за персонализиране на отговорите на клиентското обслужване

Производителността зависи от качеството на интеграцията със съществуващите корпоративни системи.

Цени на Moveworks

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Moveworks

G2: 4,6/5 (над 40 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Moveworks?

В едно ревю в G2 се казва:

Откакто внедрихме Moveworks, за 4 години обемът ни се намали с 50%. Спестените средства от IT Service Desk ни позволиха да платим договора с Moveworks и все пак да реализираме някои икономии! Moveworks улесни много стартирането. Имаме добри съвместни програми за успех и сме на една вълна.

Откакто внедрихме Moveworks, за 4 години обемът ни се намали с 50%. Спестените средства от IT Service Desk ни позволиха да платим договора с Moveworks и все пак да реализираме някои икономии! Moveworks улесни много стартирането. Имаме добри съвместни програми за успех и сме на една вълна.

📮ClickUp Insight: Само 10% от участниците в нашето проучване използват гласови асистенти (4%) или автоматизирани агенти (6%) за AI приложения, докато 62% предпочитат инструменти за разговорна AI като ChatGPT и Claude. По-ниското ниво на приемане на асистенти и агенти може да се дължи на факта, че тези инструменти често са оптимизирани за конкретни задачи, като работа без ръце или специфични работни процеси. ClickUp ви предлага най-доброто от двата свята. ClickUp Brain служи като разговорен AI асистент, който може да ви помогне в широк спектър от случаи на употреба. От друга страна, AI-базираните агенти в каналите на ClickUp Chat могат да отговарят на въпроси, да сортират проблеми или дори да се справят с конкретни задачи!

3. Amelia (най-подходяща за обслужване на клиенти с изкуствен интелект)

чрез Amelia

За разлика от традиционните чатботове с изкуствен интелект, които разчитат на строги скриптове, Amelia AI разбира контекста, намерението и дори емоциите, което прави взаимодействията с клиентите по-естествени.

Можете да използвате Amelia, за да предоставяте 24/7 клиентска поддръжка, като се занимавате с всичко – от запитвания за поръчки и шаблони за работни процеси до отстраняване на проблеми. Тя непрекъснато се учи от миналите взаимодействия, подобрявайки отговорите си с течение на времето.

Ако клиентът е разочарован или просто се нуждае от бърза информация, Amelia дори адаптира тона си, за да съответства на ситуацията, добавяйки човешко докосване към поддръжката, задвижвана от изкуствен интелект.

Най-добрите функции на Amelia

Осигурява денонощна поддръжка на клиенти

Разпознава и реагира интелигентно на емоциите на клиентите

Ефективно мащабира процесите , за да обработва едновременно множество взаимодействия.

Ограничения на Amelia

Изисква сложна настройка и първоначална имплементация

Създава предизвикателства при интегрирането с по-стари системи

Цени на Amelia

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Amelia

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4,9/5 (над 200 отзива)

Какво казват реалните потребители за Amelia?

В рецензия на Capterra се казва:

Харесва ми как работи бекендът на плъгина и изглежда много добре – нещо освежаващо в сравнение с много други плъгини. Той ни позволява да правим много сложни резервации, без да наемаме фирма за разработка на софтуер по поръчка. Харесва ми също, че има доживотна лицензия и цената е много разумна за малките предприятия.

Харесва ми как работи бекендът на плъгина и изглежда много добре – нещо освежаващо в сравнение с много други плъгини. Той ни позволява да правим много сложни резервации, без да наемаме фирма за разработка на софтуер по поръчка. Харесва ми също, че има доживотна лицензия и цената е много разумна за малките предприятия.

💡 Професионален съвет: Когато избирате най-добрата алтернатива на Aisera, се фокусирайте върху това колко добре платформата се интегрира с вашите съществуващи инструменти и работни процеси. Автоматизацията, задвижвана от изкуствен интелект, е ефективна само ако се свързва с вашите CRM, ITSM или системи за поддръжка на клиенти.

4. Kore. ai (Най-доброто за корпоративно ниво разговорна AI)

Kore. ai е създаден за създаване на интерфейси за разговор, които работят в глобални канали. Неговите виртуални асистенти, задвижвани от изкуствен интелект, надхвърлят основните скриптове – те интерпретират контекста, намерението и настроението, за да поддържат по-естествени взаимодействия.

Бизнесът може да го използва за автоматизиране на работните процеси, подобряване на обслужването на клиентите и оптимизиране на вътрешните задачи. С опциите без код и с малко код екипите могат да създават и пускат AI асистенти, без да се нуждаят от дълбоки технически познания.

Най-добрите функции на Kore. ai

Автоматизира взаимодействията с клиенти и служители с интелигентни чатботове

Подобрява точността на чатбота чрез усъвършенствана обработка на естествен език

Разполага AI асистенти в множество канали, включително гласови и съобщителни приложения.

Интегрира се с корпоративни системи като CRM и управление на ИТ услуги

Ограничения на Kore. ai

Изисква първоначално обучение за оптимално функциониране на AI моделите.

Може да е свързано с по-високи разходи за напреднали корпоративни приложения.

Цени на Kore. ai

Персонализирани цени

Kore. ai оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 380 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Kore. ai?

В едно ревю в G2 се казва:

Най-добрият инструмент за проектиране на чатбот. Обучението ми хареса много. Менторът беше много добре запознат с концепциите и успя да отговори на всички въпроси. Цялото обучение беше проведено чудесно.

Най-добрият инструмент за проектиране на чатбот. Обучението ми хареса много. Менторът беше много добре запознат с концепциите и успя да отговори на всички въпроси. Цялото обучение беше проведено чудесно.

🧠 Интересен факт: Концепцията за автоматизация датира от древни времена, като ранни примери за това са механизмът от Антикитера, древен гръцки аналогов компютър, използван за предсказване на астрономическите позиции. Днес инструментите за автоматизация, задвижвани от изкуствен интелект, са се развили до степен, в която могат да се справят със сложни задачи в различни индустрии.

5. IBM Watson Assistant (най-доброто решение за взаимодействия с клиенти, задвижвани от изкуствен интелект)

чрез IBM Watson Assistant

За бизнеса, който се нуждае от усъвършенствани, AI-базирани взаимодействия с клиенти, IBM Watson Assistant предлага по-интелигентен подход.

За разлика от обикновените чатботове с готови отговори, той се учи от реални разговори, за да подобрява точността си с течение на времето. Интегрира се с контактни центрове, уебсайтове и платформи за съобщения, за да намали времето за изчакване и да повиши удовлетвореността на клиентите.

С вградените аналитични инструменти екипите получават и информация в реално време, с която да усъвършенстват стратегиите си за поддръжка.

Най-добрите функции на IBM Watson Assistant

Осигурява по-интелигентни взаимодействия с клиентите с чатботове, задвижвани от изкуствен интелект.

Учи се от минали разговори, за да подобрява точността с течение на времето

Намалява разходите за поддръжка чрез автоматизиране на рутинните запитвания

Интегрира се с корпоративни контактни центрове и CRM системи

Ограничения на IBM Watson Assistant

Може да бъде сложно да се настрои за фирми без опит в областта на изкуствения интелект.

За най-добри резултати се изисква непрекъснато обучение и усъвършенстване.

Цени на IBM Watson Assistant

Lite: Безплатно

Плюс: 140 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за IBM Watson Assistant

G2: 4. 4/5 (320+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за IBM Watson Assistant?

В едно ревю в G2 се казва:

Това, което най-много ми харесва в IBM Watsonx Assistant, е предимно колко лесно е да започнеш да го използваш, но и как можеш да разработваш сложни проекти, когато се научиш да работиш с платформата.

Това, което най-много ми харесва в IBM Watsonx Assistant, е предимно колко лесно е да започнеш да го използваш, но и как можеш да разработваш сложни проекти, когато се научиш да работиш с платформата.

6. Drift (Най-доброто за продажби и маркетингови разговори, задвижвани от изкуствен интелект)

чрез Drift

Чатботовете на Drift, задвижвани от изкуствен интелект, ангажират посетителите на уебсайта в реално време, квалифицират потенциални клиенти, отговарят на въпроси и дори планират срещи – без да е необходимо намесата на човешки представител.

Създаден за B2B бизнеса, разговорният AI на Drift персонализира взаимодействията въз основа на поведението на посетителите, като гарантира, че потенциалните клиенти получават правилното съобщение в точното време.

Това позволява на посетителите да изразят намерението си чрез отворени въпроси и да получат незабавни, персонализирани отговори, което ефективно подхранва интереса и ускорява процеса на комуникация.

Най-добрите функции на Drift

Квалифицирайте потенциални клиенти и планирайте срещи за продажби автоматично

Персонализирайте отговорите въз основа на поведението и намеренията на посетителите

Интегрирайте с CRM системи като HubSpot и Salesforce.

Ограничения на Drift

Липсват възможности за дълбока персонализация за напреднали работни процеси на чатботове.

За да видите най-добрите резултати, е необходим уебсайт с голям трафик.

Цени на Drift

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Drift

G2: 4. 4/5 (1250+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 190 отзива)

Какво казват реалните потребители за Drift?

В едно ревю в G2 се казва:

Той предоставя категоризирана и структурирана форма на запитвания. Работата с него прави задачите наистина лесни. Използвам го ежедневно по 8 часа без прекъсване. Извършва работата, просто е!

Предоставя категоризирана и структурирана форма на запитвания. Работата с него прави задачите наистина лесни. Използвам го ежедневно по 8 часа без прекъсване. Извършва работата, просто е!

🧠 Интересен факт: Професионалистите в областта на правото, данъците, счетоводството и борбата с измамите очакват да спестят до 200 часа годишно с помощта на изкуствен интелект. Това може да се превърне в увеличение на производителността на стойност 100 000 долара годишно на адвокат.

7. Zendesk AI (Най-доброто за обслужване на клиенти, задвижвано от изкуствен интелект)

чрез Zendesk AI

Вградена в платформата Zendesk, Zendesk AI помага на екипите за поддръжка да намалят обема на тежка работа. Тя автоматизира отговорите, приоритизира билетите и отклонява често задаваните въпроси, преди те да достигнат до човешки агент.

Използвайки машинно обучение, Zendesk AI може дори да предвиди нуждите на клиентите и да предложи подходящи статии за помощ или автоматизирани отговори, което намалява времето, прекарано в отговаряне на повтарящи се въпроси.

Най-добрите функции на Zendesk AI

Автоматизира работните процеси на обслужване на клиенти с обработка на билети, задвижвана от AI

Предлага подходящи статии за помощ въз основа на запитвания на клиенти

Подобрява ефективността на агентите с препоръки, базирани на изкуствен интелект

Интегрира се с по-широката платформа за поддръжка на Zendesk

Ограничения на Zendesk AI

Работи най-добре само за фирми, които вече използват екосистемата Zendesk.

Липсват разширени опции за персонализиране на поведението на изкуствения интелект

Цени на Zendesk AI

Екип за поддръжка: 25 $/месец на агент

Suite Team: 69 $/месец на агент

Suite Professional: 149 $/месец на агент

Suite Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Zendesk AI

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

👀 Знаете ли, че... Въвеждането на AI инструменти в Grant Thornton доведе до спестяване на до 7,5 часа седмично за служителите, което им позволи да се фокусират върху по-ценна работа с клиенти. ​

📖 Прочетете също: Най-добрият софтуер за помощна служба за ИТ екипи

8. ServiceNow (Най-доброто за управление на ИТ услуги, задвижвано от изкуствен интелект)

чрез ServiceNow

Управлението на ИТ поддръжката може да изглежда като безкраен цикъл от заявки, забавяния и затруднения. ServiceNow използва изкуствен интелект, за да прекъсне този цикъл, като автоматизира рутинните задачи, за да подобри производителността, да приоритизира заявките за услуги и дори да предвиди проблемите, преди те да се влошат.

С виртуални агенти, задвижвани от изкуствен интелект, служителите могат да получат незабавни отговори на често задавани въпроси, свързани с ИТ и човешките ресурси, без да отварят билет.

Междувременно, предсказуемата интелигентност гарантира, че ИТ екипите се фокусират първо върху най-критичните проблеми, подобрявайки времето за реакция и намалявайки прекъсванията в работата на цялата организация.

Най-добрите функции на ServiceNow

Автоматизира управлението на ИТ услугите с AI-базирани генератори на работни потоци

Отговаря незабавно на запитвания на служители с помощта на виртуални агенти

Предвижда и предотвратява ИТ проблеми, преди те да повлияят на операциите

Приоритизира заявките за обслужване интелигентно въз основа на спешността им.

Ограничения на ServiceNow

Изисква значителна конфигурация за пълномащабно внедряване.

Може да бъде скъпо за малките и средните предприятия

Цени на ServiceNow

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за ServiceNow

G2: 4,4/5 (над 2270 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 300 отзива)

Какво казват реалните потребители за ServiceNow?

В рецензия на G2 се казва:

Харесва ми как ServiceNow централизира билетите за поддръжка и работните потоци по начин, който е лесен за проследяване и управление. Това дава както на клиентите, така и на вътрешните екипи ясна видимост на състоянието на заявките, а функциите за автоматизация намаляват ръчния труд и времето за отговор. Намирам интерфейса за интуитивен, особено при персонализиране на таблата или създаване на елементи в каталога с услуги.

Харесва ми как ServiceNow централизира билетите за поддръжка и работните потоци по начин, който е лесен за проследяване и управление. Това дава както на клиентите, така и на вътрешните екипи ясна видимост на състоянието на заявките, а функциите за автоматизация намаляват ръчния труд и времето за отговор. Намирам интерфейса за интуитивен, особено при персонализиране на табла или създаване на елементи в каталога с услуги.

чрез Cognigy

Cognigy е пълноценна платформа за разговорна изкуствена интелигентност, предназначена за контактни центрове. Независимо дали става дума за гласови или текстови взаимодействия, Cognigy позволява на бизнеса да предоставя човекоподобна поддръжка на клиенти в голям мащаб.

С мощни AI модели и дълбока интеграция в платформите за обслужване на клиенти, Cognigy помага на бизнеса да използва AI за автоматизиране на задачи и често задавани въпроси, като същевременно продължава да предоставя персонализирано преживяване.

Освен това, интерфейсът без код улеснява екипите да персонализират разговорите, без да се налага да се обръщат към разработчици.

Най-добрите функции на Cognigy

Автоматизирайте взаимодействията с клиентите с чат и гласови ботове, задвижвани от изкуствен интелект.

Поддържайте многоканални преживявания на телефони, приложения за съобщения и уебсайтове

Персонализирайте разговорите с клиентите с помощта на усъвършенствани AI модели.

Интегрирайте с CRM и инструменти за обслужване на клиенти за бърза поддръжка.

Ограничения на Cognigy

Изисква първоначално обучение за оптимизиране на AI отговорите

Може да се наложи персонализиране за специфични за индустрията случаи на употреба.

Цени на Cognigy

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Cognigy

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,8/5 (над 20 отзива)

🧠 Интересен факт: Първият чатбот, ELIZA, е разработен през 1966 г. от професора от MIT Джоузеф Вайзенбаум, за да симулира психотерапевт.

10. Ada (Най-доброто за самообслужване на клиенти, задвижвано от изкуствен интелект)

чрез Ada

Днес клиентите очакват незабавни отговори, а Ada помага на бизнеса да отговори на това изискване. Тази платформа за чатбот, задвижвана от изкуствен интелект, позволява на компаниите да автоматизират обслужването на клиентите, като същевременно поддържат персонализиран подход.

AI асистентът на Ada не предоставя само общи отговори – той извлича данни в реално време от бизнес системите, за да даде точни отговори, съобразени с контекста.

От обработката на възстановявания и разрешаването на проблеми до отговарянето на често задавани въпроси, Ada управлява взаимодействията с клиентите през целия им жизнен цикъл, без да се налага участието на човешки агенти за всяка заявка.

Най-добрите функции на Ada

Автоматизира обслужването на клиенти с чатботове, задвижвани от изкуствен интелект

Предоставя персонализирани отговори с подходи, базирани на науката за данните.

Намалява времето за изчакване на обслужване на клиенти с незабавно самообслужване

Интегрира се със съществуващите бизнес системи за интелигентна автоматизация

Ограничения на Ada

Подходящо за фирми със структурирани запитвания от клиенти

Може да се наложи продължително обучение по изкуствен интелект за случаи, изискващи високотехническа поддръжка.

Цени на Ada

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Ada

G2: 4,6/5 (над 150 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Ada?

В рецензия на G2 се казва:

ADA е лесна за използване и лесно се разбира как работи системата им. Начинът, по който се настройват автоматизираните отговори, също е лесен, тъй като опциите като текстово поле, видеоклипове и изображения могат да се плъзгат и пускат в чат потока, а наличните действия правят чат потока да работи правилно.

ADA е лесна за използване и лесно се разбира как работи системата им. Начинът, по който се настройват автоматизираните отговори, също е лесен, тъй като опциите като текстово поле, видеоклипове и изображения могат да се плъзгат и пускат в чат потока, а наличните действия правят чат потока да работи правилно.

11. Yellow. ai (Най-доброто за ангажиране на клиенти, задвижвано от изкуствен интелект)

Ангажирането на клиенти в различни канали може да бъде предизвикателство, но Yellow. ai улеснява тази задача. Тази платформа за разговорна изкуствена интелигентност помага на бизнеса да автоматизира взаимодействията с клиентите, като същевременно ги запазва персонализирани и ангажиращи.

Чрез WhatsApp, социалните медии или гласови повиквания, чатботовете на Yellow.ai предоставят помощ в реално време, отговарят на често задавани въпроси и дори извършват транзакции.

Бизнесът може да използва Yellow. ai и като платформа за сътрудничество за автоматизация на маркетинга, като по този начин гарантира, че клиентите получават навременни и подходящи съобщения.

Най-добрите функции на Yellow. ai

Автоматизира разговорите с клиенти в различни канали

Подобрява ангажираността с персонализация, задвижвана от изкуствен интелект

Позволява гласови и чат взаимодействия с човекоподобни отговори

Използва изкуствен интелект за автоматизация на маркетинга и проактивно достигане до клиенти

Ограничения на Yellow. ai

Изисква настройка, за да съгласува отговорите на изкуствения интелект с гласа на марката.

Може да не поддържат много сложни запитвания от клиенти без човешка подкрепа.

Цени на Yellow. ai

Безплатно

Enterprise: Индивидуални цени

Yellow. ai оценки и рецензии

G2: 4. 4/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 30 рецензии)

Най-добрата алтернатива на Aisera за автоматизация, задвижвана от изкуствен интелект

Всички инструменти в този списък предлагат мощни възможности, базирани на изкуствен интелект. Но когато става въпрос за решение, което комбинира автоматизация, управление на проекти и лесно сътрудничество, базирано на изкуствен интелект, на едно място, ClickUp е ясен победител.

За разлика от традиционните AI инструменти, които се фокусират само върху една функция, ClickUp прави много повече.

Той комбинира управление на задачи, помощ, задвижвана от изкуствен интелект, и автоматизация на работния процес. Всичко е на едно място, така че екипите могат да работят по-умно, без да преминават от една платформа на друга. Ако търсите платформа, задвижвана от изкуствен интелект, която извършва автоматизация с щедра доза оптимизация на производителността в цялата ви организация, ClickUp е най-добрият избор.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp сега и вижте как AI може да ви помогне да направите повече с по-малко усилия.