Как да измервате ангажираността с съдържанието: ключови показатели и най-добри практики

Създаването на съдържание е едно нещо, а да знаете дали то действително достига до вашата аудитория е друго.

Може би получавате прегледи, харесвания или дори споделяния, но какво всъщност ви казват тези цифри? Ако искате да знаете дали съдържанието ви наистина работи, трябва да се вгледате в ангажираността.

В този блог ще ви покажем как да измервате ангажираността с съдържанието по смислен начин. Ще разгледаме ключовите показатели, на които трябва да обърнете внимание, и ще споделим някои практични съвети, които ще ви помогнат да извлечете максимална полза от тези данни.

Независимо дали поддържате блог, управлявате социални медии или създавате видеоклипове, това ще ви помогне да определите коя част от вашия маркетинг на съдържание резонира с аудиторията и коя част не.

Разбиране на ангажираността с съдържанието

Случавало ли ви се е да вложите цялата си креативност в блог публикация, само за да получите... мълчание? Или да пуснете маркетингово видео, което доведе до реални продажби? Това е ангажираността към съдържанието в действие.

Ангажираността с съдържанието измерва как аудиторията ви взаимодейства с вашето съдържание – кликвания, коментари, споделяния, време за четене и др. Това е това, което отличава публикация, която предизвиква разговори, от такава, която изчезва в нищото.

По-високата ангажираност на аудиторията означава, че е по-вероятно тя да ви следва, да ви се доверява и в крайна сметка да купува от вас.

Как ангажираността с съдържанието се отнася към възвръщаемостта на инвестициите

Ангажираността не е просто показател, който ви кара да се чувствате добре – тя оказва пряко влияние върху възвръщаемостта на инвестициите (ROI).

Ето как:

Разширете обхвата и видимостта си: Насърчаването на взаимодействието (харесвания, споделяния и коментари) увеличава обхвата на вашето съдържание. Постоянното предоставяне на качествено съдържание също подобрява SEO класирането и Насърчаването на взаимодействието (харесвания, споделяния и коментари) увеличава обхвата на вашето съдържание. Постоянното предоставяне на качествено съдържание също подобрява SEO класирането и познаваемостта на марката

Увеличете конверсиите и трафика на сайта: Ангажирането на зрителите с привлекателно съдържание повишава шансовете те да кликнат върху вашия CTA. Ангажираността превръща съдържанието в абонаменти, регистрации и продажби.

Изградете авторитет и доверие: Споделянето на ценни идеи, които отговарят на нуждите и проблемите, ви позиционира като експерт в бранша. Това укрепва доверието в марката и помага за изграждането на лоялност.

По-доброто ангажиране гарантира, че съдържанието ви работи по-ефективно за вашия бизнес. Именно затова трябва да измервате ефективно ангажираността със съдържанието.

🌟 Представен шаблон Подобрете стратегията си за съдържание с шаблона за интелигентни цели на ClickUp! Този лесен за използване инструмент ви помага да зададете ясни, изпълними цели за ангажираност и да проследявате напредъка си на всеки етап. Следвайки рамката SMART, екипът ви може да се съсредоточи върху най-важното – създаването на съдържание, което свързва и дава резултати. Получете безплатен шаблон Задайте измерими цели за ангажираност с съдържанието с този шаблон

Ключови показатели за измерване на ангажираността с съдържанието

След като усвоите основите, е важно да разберете къде и какво да търсите. Ето няколко показателя, които помагат да отразите нивата на ангажираност.

Процент на кликване (CTR)

Искате да разберете дали съдържанието ви изпълнява основната си функция? CTR е мястото, от което да започнете.

Процентът на кликване (CTR) е съотношението между броя кликвания и общия брой импресии на дадена страница. Полученият процент показва колко хора са предприели действие, след като са видели вашето съдържание.

❓Как да го разберете? Високият CTR означава, че вашата публикация, особено CTA, резонира добре с аудиторията ви и им дава убедителна причина да предприемат действие.

Ето какво казва Крис Кънингам, основател и член на маркетинговия екип на ClickUp, за ангажираността с съдържанието:

Когато за първи път започнах да работя с TikTok в ClickUp, се занимавах с това в продължение на ЦЯЛА ГОДИНА и спечелих само около 4000 последователи. Бях готов да се откажа. Но нашият главен оперативен директор беше умен. Той ми даде три месеца – не седмица, не ден, а цели три месеца – да разбера как да го направя. Каза ми: „Не искам никакъв натиск през първия месец, просто ми покажи напредък в края на тримесечието. ” Месец 1: Не особено успешен. Месец 2: Две видеоклипа достигат 10 милиона преглеждания. Месец 3: Управителният съвет иска ОЩЕ. Сега имаме средно над 150 милиона импресии месечно (на път към 200 милиона). Ето какво пропускат повечето компании в социалните медии: Няма да успеете веднага. На нас ни отне месеци на тестове. Имате нужда от специален създател. Не от вашия мениджър на социални медии, който отделя „1 час на ден“ за това. Наемете някой, чиято ЕДИНСТВЕНА работа е да създава. Трябва да се откъснете от незабавната възвръщаемост на инвестициите. В горната част на фунията става въпрос за осведоменост, а не за конверсии. Аз използвам персонализирани целеви страници, за да проследявам регистрациите по-късно. Рамката ABCD е нашата тайна: A = Неща, които работят (удвойте усилията си) Б = Нови формати за тестване C = Тенденции (но не се фокусирайте САМО върху тенденциите) D = Напълно случайни експерименти Спрете да се опитвате да продавате. Вместо това накарайте хората да ИЗПИТАТ нещо. Накарайте ги да се смеят, научете ги на нещо или им дайте почивка от работата. Повечето компании играят на сигурно в социалните мрежи. Но точно тогава платформите спират да работят. Алгоритъмът награждава прекъсването на моделите, а не следването им. Ако изглеждате като всички останали, ще се представяте като всички останали – т.е. зле.

Когато за първи път започнах да работя с TikTok в ClickUp, се занимавах с това в продължение на ЦЯЛА ГОДИНА и спечелих само около 4000 последователи. Бях готов да се откажа.

Но нашият главен оперативен директор беше умен. Той ми даде три месеца – не седмица, не ден, а цели три месеца – да разбера как да го направя.

Каза ми: „Не искам никакъв натиск през първия месец, просто ми покажи напредък в края на тримесечието. ”

Месец 1: Не особено успешен. Месец 2: Две видеоклипа достигат 10 милиона преглеждания. Месец 3: Управителният съвет иска ОЩЕ. Сега имаме средно над 150 милиона импресии месечно (на път към 200 милиона).

Ето какво пропускат повечето компании в социалните медии:

Няма да успеете веднага. На нас ни отне месеци на тестове.

Имате нужда от специален създател на съдържание. Не от вашия мениджър на социални медии, който отделя „1 час на ден“ за това. Наемете човек, чиято ЕДИНСТВЕНА работа е да създава съдържание.

Трябва да се откъснете от незабавната възвръщаемост на инвестициите. В горната част на фунията става въпрос за осведоменост, а не за конверсии. Аз използвам персонализирани целеви страници, за да проследявам регистрациите по-късно.

Рамката ABCD е нашата тайна:

A = Неща, които работят (удвойте усилията си)

Б = Нови формати за тестване

C = Тенденции (но не се фокусирайте САМО върху тенденциите)

D = Напълно случайни експерименти

Спрете да се опитвате да продавате. Вместо това накарайте хората да ИЗПИТАТ нещо. Накарайте ги да се смеят, научете ги на нещо или им дайте почивка от работата.

Повечето компании играят на сигурно в социалните мрежи. Но точно тогава платформите СПИРАТ да работят.

Алгоритъмът награждава прекъсването на моделите, а не следването им. Ако изглеждате като всички останали, ще се представяте като всички останали – т.е. зле.

Средно прекарано време на страницата

Чудите се дали вашето съдържание привлича вниманието или се прескача? Средното време, прекарано на страницата, помага да отговорите на този въпрос.

Той измерва качеството и релевантността на съдържанието, както и дали достигате до правилната аудитория. Средното време, прекарано на страницата, се изчислява, като се раздели общото време, прекарано на страницата, на броя на уникалните посетители.

❓Как да го разберете? Повече време означава, че потребителите са ангажирани. Ако напуснат бързо, съдържанието ви може би не им допада или не отговаря на очакванията им.

💡 Професионален съвет: Привлечете читателите още в началото с увлекателно първо изречение, за да увеличите CTR и времето, прекарано на страницата!

С постоянно развиващото се съдържание, рамката за определяне на цели в реално време поддържа маркетинговите екипи на прав път. ClickUp улеснява това с вграден инструмент за управление на KPI за съдържанието и OKR за цялостната картина. Създайте уникални показатели за ангажираност, свържете целите с индивидуални проекти и задачи и следете напредъка в реално време с ClickUp Goals ClickUp Goals ви помага да задавате, проследявате и постигате показатели за ангажираност с съдържанието с прецизност. Всяка цел или OKR може да бъде разделена на подробни списъци със задачи, свързващи задачите и проектите с измерими резултати. Всяка цел се актуализира в реално време въз основа на напредъка на екипа, което гарантира прозрачност. Освен това можете да определите собственици и отговорни лица, за да стимулирате отчетността. Това поддържа създаването и доставката на съдържание в правилната посока, дори и в най-натоварените работни процеси.

Процент на отпадане

Посетителите често напускат сайта, без да взаимодействат с него, когато съдържанието му не е достатъчно релевантно. Въпреки че може би са намерили това, което са търсили, това все пак не е показател за ангажираност.

Това се измерва с показателя за отпадане. Той представлява процента на потребителите, които напускат сайта след като са разгледали само една страница, като подчертава колко често вашето съдържание води до бързо напускане.

❓Как да го разберете? Не забравяйте, че само процентът на отпадане не показва ангажираността; той трябва да се съчетае с други показатели. Наред с ниското време, прекарано на страницата, високият процент на отпадане е сигнал за нерелевантно съдържание, лошо потребителско преживяване или бавно зареждане. В противен случай посетителите вероятно са намерили това, от което се нуждаят, което е добре.

💡 Съвет от професионалист: За съдържание, което промотира конкретен продукт, прегледайте прекараното време, процента на отпадане и процента на конверсия.

Всяко споделяне е като безплатен маркетинг от уста на уста, а коментарите са директни признаци, че сте привлекли вниманието. Проследяването на споделянията и коментарите измерва ангажираността и показва колко достъпни са вашето съдържание и марка.

🔍 Знаете ли, че... Над 60% от всички интернет потребители са в социалните медии.

❓Как да го разберете? Колкото повече споделяния и коментари получавате, толкова по-голям отзвук има вашето съдържание. Това е отличен начин за анализиране на поведението на клиентите и релевантността на съдържанието.

💡 Професионален съвет: Задайте въпрос или добавете призив за споделяне, за да насърчите повече социални взаимодействия!

Конверсионен коефициент

Въпреки че доброто съдържание има своите предимства, проследяването на действията е също толкова важно. Най-пряката индикация за въздействието тук е вашият коефициент на конверсия.

Конверсионният процент, както подсказва името, е процентът на конверсиите от общия брой посетители. Това е задължителен показател във вашия най-мощен инструмент, тъй като отразява дали вашето съдържание наистина води до желания резултат.

❓Как да го разберете: Високият процент на конверсии означава, че вашето съдържание не е просто интересно, а е убедително и ефективно.

💡 Професионален съвет: Конверсионният процент се отнася за всичко, което вашата стратегия за съдържание очаква, включително продажби, регистрации, абонаменти и дори контактна информация.

Създавайте, делегирайте, управлявайте и постигайте вашите KPI за управление на съдържанието с няколко бързи клика с шаблона за KPI на ClickUp

Искате ли да организирате целите и дейностите си по систематичен начин? Шаблонът за KPI на ClickUp е отлично решение за определяне на цели.

Този шаблон включва множество персонализирани изгледи, като изглед на табло, което опростява визуализацията на задачите и проследяването на собствеността. Той също така съхранява всички подробности на едно място, с предварително създадени задачи, пълни с подзадачи, прикачени файлове и ключови коментари.

С ясни статуси на задачите мениджърите могат бързо да откриват рискове за ангажираността. Освен това седемте персонализирани полета в шаблона, включително отдел, целеви стойности и индикатори за напредък, улесняват проследяването дори на маркетинга за растеж.

➡️ Прочетете още: Безплатни шаблони за стратегия за съдържателен маркетинг за планиране

Как да подобрите ангажираността с съдържанието

Проследяването на ангажираността с съдържанието е важна първа стъпка. Използването на тези данни за подобряване на съдържанието обаче изисква правилни ходове.

Ето четири ключови стъпки, за да поддържате съдържанието си на пълни обороти.

1. Оптимизирайте за четимост

Оптимизирането на четимостта е бързият отговор, за да направите вашето послание лесно за възприемане, вместо да бъде отхвърлено.

Ясното и лесно за преглед съдържание задържа вниманието на зрителите, увеличава времето, прекарано на страницата, и взаимодействието. Колкото по-лесно е за консумиране, толкова по-вероятно е аудиторията ви да се ангажира, да споделя и да действа.

Имайте предвид тези четири съвета, когато се заемете с това:

Използвайте кратки параграфи, за да подобрите четимостта и да предотвратите умората

Разделете текста с точки, за да подчертаете ключовите моменти

Добавете атрактивни визуални елементи, за да подкрепите съдържанието и да поддържате интереса

Изберете чист, лесен за четене шрифт за по-добра достъпност

2. Добавете интерактивни елементи

Искате да задържите интереса на читателите? Ангажирайте ги.

Насърчаването на участието с интерактивни елементи превръща съдържанието в разговор. Те също така ефективно предизвикват естествени реакции и поддържат динамичността на съдържанието.

Интерактивните елементи също карат зрителите да кимат с глава, да задават въпроси или да споделят мнения. Освен това, когато любопитството предизвиква дискусия, задържането се увеличава. Накратко, интерактивното съдържание се запомня.

Ето няколко формата, които работят отлично за стимулиране на ангажираността:

Вградете анкети и тестове, за да насърчите взаимодействието в реално време

Използвайте видеоклипове и GIF файлове, за да направите съдържанието динамично и визуално привлекателно

Добавете кликаеми елементи като плъзгачи и акордеони за по-добро потребителско преживяване

Насърчавайте UGC (съдържание, създадено от потребители), за да стимулирате ангажираността на общността

💡 Професионален съвет: Използвайте информацията от интерактивни елементи като анкети и съдържание, създадено от потребители, за да разберете по-добре предпочитанията на аудиторията.

3. Персонализирайте съдържанието

Адаптирането на съдържанието към конкретни сегменти от аудиторията го прави по-релевантно, като читателите се чувстват забелязани и разбрани. Ангажираността естествено се повишава, когато съдържанието ви отговаря директно на техните интереси и нужди.

Следвайте тези стъпки, за да създадете силна връзка с всеки читател:

Сегментирайте аудиторията си въз основа на поведение, демографски характеристики или интереси

Използвайте динамично съдържание, за да персонализирате заглавията, призивите за действие и препоръките

Използвайте анализа на данни, за да адаптирате съобщенията към различните потребителски пътувания

Създавайте персонализирани имейл кампании , които са в крак с актуалните тенденции и перспективи

Създаването на четимо и персонализирано съдържание е достатъчно предизвикателно само по себе си. Въпреки това, AI възможностите на ClickUp опростяват процеса.

Усъвършенствайте четимостта на съдържанието, обобщете ключовото поведение на аудиторията и създайте фокусирани потребителски пътувания с ClickUp Brain

ClickUp Brain е платформа, създадена да намали усилията, които полагате за всяка задача, особено за създаването на съдържание. Като асистент, задвижван от изкуствен интелект, той помага за усъвършенстване на текстовете, предлага подобрения и помага за генериране на нови идеи.

Пишете по-бързо, обобщавайте и полирайте текста и генерирайте отговори с помощта на ClickUp Brain

Имате нужда от бързи актуализации на напредъка? Brain се грижи и за това. Той може дори да генерира дългосрочни маркетингови кампании, да предоставя отчети за състоянието, да открива потенциални пречки и да настройва усъвършенствана автоматизация.

Накратко, това AI решение превръща привлекателното съдържание и високата аудитория в норма.

Идентифицирането на това, което работи (и което не работи), отнема много ресурси и време. Най-умното решение е да използвате софтуер за маркетингова аналитика като Google Analytics и ClickUp, за да свършите работата без човешки грешки.

С ясни показатели за ангажираността с вашето съдържание, тези инструменти също така предоставят ясна информация за ефективността на съдържанието в реално време. Включете тези практики, за да извлечете максимална полза от тях:

Задайте критерии за ангажираност с ясни горни и долни граници, за да измервате напредъка

Проследявайте моделите с помощта на диаграми и графики за ефективно откриване на тенденции и модели на представяне

Използвайте топлинни карти, за да анализирате навигацията и взаимодействието на потребителите

A/B тествайте формати, за да определите какво води до по-добро ангажиране

Тук е мястото, където екипите трябва да съчетаят визуализации, мощни прозрения и видимост в реално време. ClickUp предлага една напълно персонализирана функция, която ви позволява да визуализирате данните по всякакъв начин, по който желаете.

Визуализирайте показателите за ангажираност и аналитичните данни с таблата за управление на ClickUp

ClickUp Dashboards е вашият отговор за визуализиране на ангажираността с съдържанието. То ви помага да създавате персонализирани отчети с подходящи графики и цифри, обхващащи всичко от кампании до обзор на резултатите.

Таблото за управление включва предварително проектирани маркетингови елементи, като напредък и конверсия на ключови инициативи. Можете също да проследявате обхвата на съдържанието, ангажираността, MQL и тяхната конверсия в продажби. Освен това, новите прозрения могат да се превърнат в задачи само с едно кликване.

Искате управление на цели, анализи и изкуствен интелект? Истинското предизвикателство е да намерите инструмент, който да прави всичко това. ClickUp предлага специално решение за управление на маркетинга, което съхранява всичко на едно място и ефективно елиминира досадните превключвания между раздели.

Управлявайте задачите, стратегията за съдържание и дори многоканални глобални кампании с софтуера за управление на маркетингови проекти ClickUp

Софтуерът за управление на маркетингови проекти на ClickUp е едно място за безпроблемно планиране на календара на съдържанието, сътрудничество и проследяване на ефективността. В допълнение към управлението на целите и изкуствения интелект, той позволява на вашия екип да автоматизира работните процеси и да делегира задачи.

Богатата функция за форматиране на решението в неговия инструмент за документация, ClickUp Docs, е идеална за пътни карти, имейл кампании и рекламни текстове. Освен това, всяка функция се интегрира с Brain за AI-базирани прозрения и създаване на съдържание.

ClickUp: Едно място за безпроблемно планиране на календара за съдържание, сътрудничество и проследяване на ефективността

Най-добри практики за ангажираност със съдържанието

Дори и да имате предвид ключовите показатели и най-добрите практики, все още има вероятност ангажираността да не е достатъчна. Ето пет практики, които помагат за органичното стимулиране на взаимодействията:

Използвайте психологически тригери в заглавията и призивите за действие: При създаването на съдържание използвайте спешност, любопитство и ексклузивност. Например, „Остават само 5 места“ или „Открийте тайни съвети“ водят до по-висока ангажираност и процент на действие.

Преобразувайте високопроизводителното съдържание в различни формати: Преобразувайте най-добре представящите се блогове във видеоклипове, инфографики и карусели в LinkedIn. Освен че увеличава обхвата, ефективното преобразуване на съдържанието отговаря на различни предпочитания.

Оптимизирайте за гласово търсене и разговорни запитвания: Структурирайте съдържанието във формат въпрос-отговор с естествен език. Това ще ви помогне да привлечете трафик от гласово търсене и да подобрите ангажираността чрез избрани откъси.

Насърчавайте микроконверсиите в съдържанието: Добавете точки за бързо ангажиране като анкети, викторини и вградени бутони за призив за действие (например „Tweet This“ или „Save for Later“). Това поддържа взаимодействието на потребителите без да се изисква голямо ангажиране от тяхна страна.

Овладейте съдържанието с голямо въздействие с ClickUp

Проследяването на нивата на ангажираност поставя основите на стратегии, които укрепват присъствието на вашата марка. В комбинация с аналитични данни, то превръща подобрението в структуриран, основан на данни процес.

Макар че описахме основните стъпки, истинският фактор за промяна е решение, което опростява изпълнението. ClickUp предлага пълен набор от инструменти, включително създаване на съдържание с помощта на изкуствен интелект, визуализация на базата на данни и автоматизирано управление на задачите.

Накратко, това е идеалният партньор за безпроблемно стимулиране на ангажираността с съдържанието.

Искате да овладеете високо ефективно и ангажиращо съдържание? Регистрирайте се в ClickUp още днес!