Топ 11 алтернативи на Supernormal за по-умни AI бележки от срещи

Ръчното водене на бележки по време на срещи е толкова 2020. 🤷🏽‍♀️

Днешните екипи се нуждаят от по-бързи и по-умни начини за записване на подробности от срещите, подчертаване на ключови моменти и планиране на бъдещи срещи, без риск да пропуснат нещо важно. Инструментите, създадени с изкуствен интелект за записване на бележки от срещи, правят това по-лесно от всякога.

Инструменти като Supernormal помагат с транскрипция в реално време и обобщения, генерирани от изкуствен интелект, което улеснява документирането на срещите.

Но за много потребители Supernormal не отговаря на очакванията, от променливото качество на транскрипцията и ограничените възможности за редактиране до проблеми с поверителността и ограниченото пространство за съхранение. Когато транскрипциите ви не са 100% точни, когато не можете свободно да редактирате бележките си или когато чувствате, че поверителността ви е застрашена, е време да потърсите другаде.

Ето защо сме събрали 11-те най-добри алтернативи на Supernormal. Тези инструменти предлагат по-прецизни транскрипции, по-лесно персонализиране на бележките, по-голяма сигурност и безпроблемни работни процеси в различните платформи за срещи.

Сега нека разгледаме по-отблизо най-добрите алтернативи на Supernormal, които отговарят на вашите нужди. 🔍

Защо да изберете алтернативи на Supernormal?

AI генераторите на протоколи от срещи улесняват повече от всякога създаването на структурирани бележки без ръчен труд. Supernormal се е утвърдило с транскрипция в реално време и AI генерирани обобщения на срещи, но не е без недостатъци.

Непостоянна точност на транскрипцията: Транскрипцията в реално време на Supernormal може да се затрудни при лошо качество на аудиото, силни акценти или технически дискусии.

Без ръчно редактиране: ако AI не разбере нещо правилно, не можете да редактирате транскрипцията, което може да доведе до грешки в документацията от срещата.

Проблеми, свързани с поверителността: Потребители са съобщили, че ботът на Supernormal се включва в срещите без разрешение, което повдига сериозни въпроси, свързани със сигурността и поверителността.

Ограничено безплатно пространство за съхранение: Планът Starter ограничава пространството за съхранение до 1000 минути на потребител – след това ще трябва да преминете към по-висок план, за да имате достъп до бележките си от срещите.

Ограничения при персонализирането: Редактирането и персонализирането на бележките от срещите в платформата е изключително ограничено в сравнение с други инструменти.

По-висока цена за основни функции: Важни функции като шаблони, видеозапис и интеграции са достъпни само в платените планове.

📮ClickUp Insight: Според нашето проучване за ефективността на срещите, 12% от анкетираните смятат, че срещите са прекалено пренаселени, 17% казват, че те продължават прекалено дълго, а 10% смятат, че в повечето случаи са ненужни. В друго проучване на ClickUp 70% от анкетираните признават, че с удоволствие биха изпратили заместник или представител на срещите, ако имаха възможност. Интегрираният AI Notetaker на ClickUp може да бъде вашият перфектен помощник по време на срещи! Позволете на AI да записва всеки ключов момент, решение и действие, докато вие се концентрирате върху по-важната работа. С автоматичните обобщения на срещите и създаването на задачи с помощта на ClickUp Brain, никога няма да пропуснете важна информация, дори когато не можете да присъствате на среща. 💫 Реални резултати: Екипите, които използват функциите за управление на срещи на ClickUp, отчитат значително намаление от 50% на ненужните разговори и срещи!

Алтернативи на Supernormal на един поглед

Инструмент Основни функции Най-подходящо за Цени* ClickUp – AI Notetaker за транскрипция на срещи – Автоматизирано управление на задачите – Интеграция с Zoom, Slack, Microsoft Teams Екипи, които се нуждаят от AI-базирани бележки от срещи, управление на задачи и сътрудничество в реално време Безплатно завинаги; Възможност за персонализиране за предприятия Fireflies. ai – Автоматизирана транскрипция на срещи – Интелигентни AI обобщения – CRM интеграции Екипи, които се нуждаят от транскрипция в реално време, бележки с възможност за търсене и CRM интеграции Безплатно; Професионален план: 10 $/потребител/месец; Бизнес план: 19 $/потребител/месец; Корпоративен план: 39 $/потребител/месец Otter. ai – Транскрипция на живо – Обобщения на срещи – Идентификация на говорители – Интеграция с Zoom и Google Meet Екипи, които се нуждаят от транскрипция в реално време и сътрудничество на живо Безплатно: 300 минути/месец; Професионален план: 16,99 $/месец; Бизнес план: 30 $/месец; Предприятие: Персонализирана цена Sembly – Интелигентни обобщения – Откриване на задачи за действие – Чат за няколко срещи – Анализ на настроенията Екипи, които се нуждаят от откриване на действия, анализ на настроения и мултиплатформена интеграция Безплатно (до 4 часа/месец); Професионален план: 10 $/потребител/месец; Екипен план: 20 $/потребител/месец Fathom – Незабавни обобщения на срещите – Маркиране в реално време – CRM интеграции – Споделяне на видеоклипове Екипи, които се нуждаят от автоматични обобщения на разговорите в Zoom и управление на задачите Безплатно за индивидуални потребители; Премиум: 19 $/потребител/месец; План за екипи: 29 $/потребител/месец; План Team Pro: 39 $/потребител/месец Avoma – Интелигентни разговори – Интелигентни обобщения – CRM интеграции – AI-базиран коучинг Търговски екипи, които се нуждаят от интелигентни разговори и CRM синхронизация Безплатен пробен период; План „AI Meeting Assistant“: 29 USD/потребител/месец; План „Conversation Intelligence“: 69 USD/потребител/месец; План „Revenue Intelligence“: 99 USD/потребител/месец Krisp – AI шумопотискане – Потискане на гласа – Премахване на ехото – Запис на разговори Екипи, които се нуждаят от ясен, безшумен звук по време на разговори Безплатно: 60 минути/ден; Професионален план: 8 $/потребител/месец; Бизнес план: 10 $/потребител/месец; Предприятие: Персонализирана цена Tactiq – Субтитри на живо по време на срещи – Незабавно маркиране – Експортиране в Google Docs, Notion, Slack – Обобщения с изкуствен интелект с едно кликване Отдалечени екипи, които се нуждаят от бърза и сигурна документация на срещите Безплатен план (ограничени функции и експортиране); Про план: 12 $/потребител/месец; Екип: 20 $/потребител/месец

🎉 Интересен факт: Изразът „протокол от среща“ няма нищо общо с времето. Той произлиза от латинското minuta scriptura, което означава „малки бележки“.

Най-добрата алтернатива на Supernormal, която можете да използвате

Ето най-добрият инструмент, който препоръчваме, ако търсите по-умна и по-надеждна алтернатива на Supernormal, проектирана да отговори на реалните нужди на вашия екип за сътрудничество.

Как оценяваме софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и независим от доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.

1. ClickUp (Най-доброто решение за проследяване на цели и сътрудничество в екип)

Започнете безплатно! Превърнете срещите в действие с ClickUp AI Notetaker

Ако търсите инструмент, който не само записва бележки от срещи, но и ги свързва директно с работния процес на вашия екип, ClickUp трябва да бъде на първо място в списъка ви.

Създадено като универсално приложение за работа, ClickUp комбинира транскрипция на срещи в реално време, обобщения, генерирани от AI, управление на задачи и сътрудничество в екип — помагайки на екипите да преминат от разговори към действие, без да се налага да използват няколко приложения.

🤖 Автоматизирайте воденето на бележки и последващите действия с AI Notetaker

С ClickUp AI Notetaker можете автоматично да записвате подробности от срещите, да подчертавате ключови моменти и да създавате задачи за изпълнение по време на срещите, без да мръднете и пръст.

ClickUp AI Notetaker

📄 Стандартизирайте документацията от срещите с шаблони

Уморени сте от неорганизирани и непродуктивни срещи? Шаблонът за протоколи от срещи на ClickUp улеснява структурирането на дневния ред на срещите, документирането на решенията и проследяването на резултатите от ежедневните срещи, разговорите с клиенти и актуализациите по проектите.

Получете безплатен шаблон Шаблон за протоколи от срещи, за да записвате дневен ред, решения и задачи на едно място

Какво може да направи този шаблон:

📝 Записвайте дневния ред на срещите, задачите за изпълнение и точките за обсъждане.

✅ Възлагайте задачи директно на членовете на екипа с крайни срокове

📅 Поддържайте всички бележки от срещите организирани и достъпни на едно място

🔄 Стандартизирайте документацията от срещите в екипа или организацията си

🔍 Бързо прегледайте минали срещи, за да проследите напредъка и отчетността.

🧠 Открийте по-дълбоки прозрения с ClickUp Brain

Ако искате да стигнете още по-далеч, ClickUp Brain действа като ваш интелигентен асистент за срещи. Той анализира дискусиите, предлага следващи стъпки и автоматично свързва резултатите със задачи, проекти и цели.

ClickUp AI за безпроблемно получаване на информация от срещите

🔗 Свържете целия си работен процес по време на срещи с интеграции

И тъй като ClickUp се интегрира с платформи като Microsoft Teams, Zoom и Slack, можете да управлявате всичко – от срещи до актуализации на проекти – в едно работно пространство.

За екипи, които търсят по-интелигентен начин за управление на документацията от срещите, проследяване на задачите и сътрудничество в екипа, ClickUp предлага гъвкавост без хаоса от използването на множество инструменти. Той е признат и за една от най-гъвкавите софтуерни платформи за управление на срещи за екипи от всякакъв размер.

Най-добрите функции на ClickUp

AI Notetaker : Записвайте, транскрибирайте и обобщавайте срещите автоматично

ClickUp meetings : Управлявайте целия цикъл на срещите си, от планиране на дневния ред до водене на бележки и последващи действия след срещата с : Управлявайте целия цикъл на срещите си, от планиране на дневния ред до водене на бележки и последващи действия след срещата с ClickUp meetings.

Шаблон за протоколи от срещи : Готови за употреба шаблони за организиране на дневен ред, документиране на решения и споделяне на структурирани обобщения от срещите. Разгледайте и други : Готови за употреба шаблони за организиране на дневен ред, документиране на решения и споделяне на структурирани обобщения от срещите. Разгледайте и други шаблони за бележки от срещи

ClickUp Brain : Действа като ваш AI асистент за срещи, като анализира разговори, предлага действия и свързва резултатите директно със задачи и проекти за по-бързо изпълнение.

Интеграции: Свържете се без усилие с Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Slack и други, за да централизирате срещите и задачите си, без да сменяте инструментите.

Ограничения на ClickUp

Наборът от функции може да се стори прекалено голям за по-малките екипи по време на първоначалната настройка.

Кривата на обучение може да изглежда стръмна при конфигурирането на персонализирани работни процеси.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Един рецензент на G2 сподели как ClickUp се е превърнал в цялостно работно решение за неговия екип:

Гъвкаво, всеобхватно решение за управление на проекти и екипи. Една от най-новите функции е AI за водене на бележки. Това наистина ми помага да следя срещите си и казаното по време на тях.

Гъвкаво, всеобхватно решение за управление на проекти и екипи. Една от най-новите функции е AI за водене на бележки. Това наистина ми помага да следя срещите си и казаното по време на тях.

💡 Професионален съвет: Транскрипциите са само началото, но това, което наистина движи работата напред, са решенията и действията. Инструменти като ClickUp правят още една стъпка напред, като автоматично записват важните изводи. 🗂️ Използвайте тези шаблони на ClickUp, за да пропуснете подготовката и да се заемете веднага с работата: Шаблон за повторяеми бележки от срещи , за да поддържате фокуса и продуктивността на текущите синхронизации на екипа Шаблон за индивидуални срещи между служители и мениджъри , за да оптимизирате проверките и да проследявате растежа във времето

2. Fireflies. ai (Най-доброто за автоматизирано транскрибиране и анализиране на срещи)

чрез Източник

Fireflies. ai прави транскрипцията на срещи толкова лесна, колкото кликването върху „запис“.

Той е предназначен за заети екипи, за да записва, транскрибира и организира автоматично разговорите, без да прекъсва работния ви процес. Поддържа основни платформи като Zoom, Google Meet, Microsoft Teams и Webex.

Fireflies. ai предлага транскрипции в реално време, където можете да търсите, коментирате и превръщате в действия директно от таблото. С интелигентни AI обобщения и CRM интеграции е лесно да вземете бързи решения.

Най-добрите функции на Fireflies. ai

Автоматизирана транскрипция на срещи : Записва и транскрибира срещи в реално време на всички основни платформи за видеоконферентна връзка.

Транскрипции с възможност за търсене : Бързо намирайте ключови моменти, говорители и действия в дълги транскрипции от срещи.

Инструменти за сътрудничество : Добавяйте коментари, реакции и възлагайте задачи директно върху конкретни части от транскрипцията.

Интелигентни обобщения : обобщенията, генерирани от AI, автоматично подчертават важните моменти от срещите, решенията и задачите за последващи действия.

CRM и интеграции с приложения: Синхронизира се с инструменти като Salesforce, Slack, Zapier и Asana, за да оптимизира работните процеси.

Ограничения на Fireflies. ai

Някои потребители съобщават за спорадични неточности в транскрипцията, особено при силни акценти или лошо качество на аудиозаписа.

Безплатните и по-ниските планове предлагат ограничено пространство за съхранение и достъп до функции.

Разширените анализи и по-задълбочените прозрения са достъпни само при по-високите ценови нива.

Цени на Fireflies. ai

Безплатно

Професионален план: 10 $/потребител на месец

Бизнес план: 19 $/потребител на месец

План за предприятия: 39 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за Fireflies. ai

G2: 4,8/5 (над 700 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 250 отзива)

Какво казват реалните потребители за Fireflies. ai?

Един рецензент от G2 сподели своя опит с Fireflies. ai по следния начин:

Работи отлично с всеки език, лесно се извлича аудио и се изтегля транскрипция. Звуковите фрагменти също са супер. Няма опция за Pro анализи, а пакетите с AI приложения могат да станат скъпи много бързо.

Работи отлично с всеки език, лесно се извлича аудио и се изтегля транскрипция. Звуковите фрагменти също са страхотни. Няма опция за Pro анализи, а пакетите с AI приложения могат да станат скъпи много бързо.

💡 Професионален съвет: Интегриране или дублиране? Инструментите, които се интегрират във вашия работен процес (като ClickUp, Slack или вашата CRM), винаги ще бъдат по-добри от самостоятелните приложения за водене на бележки.

3. Otter. ai (Най-доброто за транскрипция в реално време и сътрудничество на живо)

чрез Източник

Otter. ai е едно от най-популярните инструменти за транскрипция в реално време и сътрудничество по време на срещи днес. То не само записва срещите, но и транскрибира разговорите в момента, в който се провеждат, което позволява на участниците да четат, следят и дори да взаимодействат с транскрипта по време на разговора.

С Otter Assistant можете автоматично да записвате протоколи от срещи без ръчна настройка. Той автоматично се присъединява към срещи в Zoom, Microsoft Teams и Google Meet, за да записва, транскрибира и обобщава дискусиите.

Генерираните от AI обобщения на Otter съкращават дългите дискусии до лесноразбираеми актуализации, което улеснява екипите да преглеждат, споделят и реагират бързо на разговорите. Независимо дали управлявате уебинари, обаждания на клиенти или вътрешни събрания, Otter гарантира, че няма да пропуснете нито един важен детайл и че действията, които трябва да предприемете, няма да бъдат пропуснати.

Ако търсите повече опции за транскрипция, ето подробен списък с някои от най-добрите AI инструменти за транскрипция, които ще ви помогнат да записвате срещите по-ефективно.

Най-добрите функции на Otter.ai

Транскрипция на живо : Следете разговорите в реално време, докато Otter транскрибира всяка дума незабавно.

Резюмета на срещите : Бързо прегледайте ключовите изводи, задачи за действие и акценти след всяка среща.

Съвместно редактиране : Членовете на екипа могат да маркират, коментират и добавят бележки директно в транскрипцията.

Otter Assistant : Автоматично се присъединява към насрочени срещи, за да записва и води бележки без ръчна настройка. Разгледайте тези : Автоматично се присъединява към насрочени срещи, за да записва и води бележки без ръчна настройка. Разгледайте тези най-добри приложения за планиране , които могат да ви помогнат да управлявате по-ефективно срещите и ангажиментите си.

Синхронизация между платформи: Достъп до транскрипциите на вашите срещи на настолни компютри, мобилни приложения и разширения за браузъри.

Ограничения на Otter. ai

Случайни неточности при транскрипцията с технически жаргон или силни акценти

Ограничени възможности за персонализиране на шаблоните в сравнение с някои по-нови AI инструменти.

Цени на Otter.ai

Основен план: Безплатен

Pro план: 16,99 $/месец на потребител

Бизнес план: 30 $/месец на потребител

План за предприятия: Персонализирана цена (свържете се с отдела по продажбите)

Оценки и рецензии за Otter. ai

G2: 4,3/5 (над 290 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 400 отзива)

Какво казват реалните потребители за Otter. ai?

Ето какво каза един рецензент от G2 за Otter. ai:

Най-безпроблемният инструмент за транскрипция. С Otter можете да експортирате транскрипциите в различни формати според вашите изисквания. Потребителският интерфейс е много прост и лесен за използване. Точността на транскрипциите обаче може да варира в зависимост от акцента на говорещия.

Най-безпроблемният инструмент за транскрипция. С Otter можете да експортирате транскрипциите в различни формати според вашите изисквания. Потребителският интерфейс е много прост и лесен за използване. Точността на транскрипциите обаче може да варира в зависимост от акцента на говорещия.

🧐 Знаете ли, че... Някои инструменти вече транскрибират и обобщават срещите на над 40 езика. Многоезичните екипи могат да се радват – инструменти като Sembly са на тяхно разположение!

4. Sembly (Най-доброто за AI-базирани обобщения и анализи на срещи)

чрез Източник

Sembly е AI-базиран асистент за срещи, който записва дискусии, подчертава важни точки и генерира интелигентни обобщения.

Съвместим с Zoom, Microsoft Teams, Google Meet и Webex, Sembly транскрибира срещи, открива следващите стъпки и дори анализира настроенията, за да помогне на екипите да вземат по-бързи решения. С функции като AI чат за многобройни срещи, откриване на действия и AI-генерирани артефакти на проекти, Sembly превръща разговорите в структурирани резултати, които могат да се търсят.

За да подобрите още повече продуктивността на вашите срещи, разгледайте тези шаблони за индивидуални срещи, които ще ви помогнат да структурирате дискусиите си и да гарантирате постигането на практически резултати.

Най-добрите функции на Sembly

Интелигентни обобщения : генерирани от AI обобщения, подчертаващи задачи, решения и рискове.

Откриване на действия за изпълнение : Превърнете дискусиите от срещите автоматично в задачи за изпълнение.

Нагласи и AI прозрения : Анализирайте тона и тенденциите по време на срещите, за да разкриете динамиката в екипа.

Идентификация на говорителя : Точно обозначение на кой какво е казал за лесно преглеждане

AI чат за многобройни срещи : Чат с Sembly, за да извлечете информация от една или няколко срещи.

AI артефакти : Автоматично създавайте документи като планове за проекти и предложения от срещи.

Кръстосана платформена интеграция : синхронизирайте с Zoom, Teams, Webex, Slack, CRM и други

Многоезична поддръжка: транскрибирайте и обобщавайте срещите на 48 езика.

Ограничения на Sembly

Анализът на настроенията може да изглежда обобщен при много кратки срещи.

Опциите за ръчно редактиране на резюме са ограничени в сравнение с по-персонализираните инструменти.

Безплатният план ограничава часовете за транскрипция и достъпа до някои AI функции.

Цени на Sembly

Личен план: Безплатен

Професионален план: 10 $/потребител/месец

План за екип: 20 $/потребител/месец

План за предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Sembly

G2: 4,56/5 (80+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 50 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Sembly?

Ето какво казва един рецензент от G2 за Sembly:

Страхотен инструмент, който записва бележки и задачи от срещите и ги представя в адаптивен формат.

Страхотен инструмент, който записва бележки и задачи от срещите и ги представя в адаптивен формат.

💡 Професионален съвет: Пропуснали сте среща? Използвайте AI инструменти, които могат да присъстват вместо вас, да записват дискусията и да обобщават ключовите моменти – без да се налага да се притеснявате, че пропускате нещо важно.

5. Fathom (Най-доброто решение за лесно обобщаване на срещи в Zoom)

чрез Източник

Fathom е създаден за екипи, които прекарват часове в преглеждане на записи от Zoom, само за да извлекат ключовите моменти.

Вместо да преглеждате цели транскрипции, Fathom автоматично подчертава важните моменти, открива задачи за действие и създава ясни обобщения, което ви позволява да преминете директно към това, което е важно. Ако проучвате други AI-базирани решения за повишаване на продуктивността на вашите срещи, разгледайте този изчерпателен списък с AI инструменти за срещи, които могат да оптимизират вашите работни процеси.

Транскрипцията в реално време и подчертаването с едно кликване премахват необходимостта от ръчно водене на бележки, така че можете да останете напълно ангажирани с разговори с клиенти, екипни срещи и уебинари, без да пропускате последващи действия. Функции като тези са от съществено значение, когато целта ви е да имате по-продуктивни срещи, без да прекарвате часове в ръчно водене на бележки или организиране след разговорите.

Разберете най-добрите функции

Незабавни обобщения на срещите : Получавайте обобщения с практически съвети и следващи стъпки секунди след края на срещите.

Маркиране в реално време : Маркирайте важни моменти по време на разговори на живо

CRM интеграции : Пускайте бележки директно в Salesforce, HubSpot, Close CRM и други Споделяйте клипове от срещи : Споделяйте ключови моменти от видеото, вместо пълни транскрипции

Ask Fathom (AI асистент) : Чат с вашите записи, за да генерирате идеи, последващи имейли и задачи за действие.

Поддръжка на множество платформи : Работи с Zoom, Google Meet и Microsoft Teams

Езикова поддръжка: транскрибирайте срещи на над 28 езика и превеждайте резюмета.

Разберете ограниченията

Най-доброто изживяване се предлага от Zoom; поддръжката на Teams и Meet е по-нова и все още се подобрява.

Някои разширени CRM функции са достъпни само в платените планове.

Цени на Fathom

Безплатен план: 0 $ (пълен достъп за индивидуални потребители)

Премиум план: 19 $/потребител на месец

План за екипи: 29 $/потребител на месец

План Team Pro: 39 $/потребител на месец

Оценки и рецензии на Fathom

G2: 5/5 (над 5000 отзива)

Capterra: 5/5 (над 100 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Fathom?

Един рецензент от G2 споделя своя опит с Fathom по следния начин:

Брилянтно качество на обобщенията на срещите, допълнени с действия, които трябва да бъдат предприети. Това е по-добре, отколкото хората да водят бележки. Спестява ми време и усилия.

Брилянтно качество на обобщенията на срещите, допълнени с действия, които трябва да бъдат предприети. Това е по-добро от воденето на бележки от хора. Спестява ми време и усилия.

🎉 Интересен факт: Някои от най-големите идеи в света са се зародили по време на срещи, като например идеята за филма Играта на играчките на Pixar. Сигурно са имали някой, който да води бележки.

6. Avoma (Най-доброто решение за продажби и информация за срещи с клиенти)

чрез Източник

Avoma помага на екипите по продажби и успех на клиентите да превърнат разговорите в възможности за конверсия. Тя автоматично записва ключови моменти като проблемни точки, възражения, споменавания на конкуренти и следващи стъпки, като предоставя на екипите богати, приложими прозрения, без да се налага да преглеждат ръчно бележките в продължение на часове.

Чрез синхронизиране на обобщенията от срещите, създадени с изкуствен интелект, и актуализациите на CRM директно в Salesforce, HubSpot и Pipedrive, Avoma гарантира, че всеки разговор движи вашия процес напред.

Най-добрите функции на Avoma

Интелигентност на разговора : автоматично идентифицира критични части от продажбите и обажданията на клиентската поддръжка, като възражения, нужди на клиентите и сигнали за покупка.

Интелигентни обобщения : Организира бележките от срещите в секции, които могат да се търсят, за по-бърз анализ на сделките.

Маркиране на живо : Маркирайте важни моменти по време на разговори на живо, за да ги подчертаете по-късно.

CRM интеграции : Синхронизирайте обобщения, полета и задачи в Salesforce, HubSpot, Pipedrive и други.

Информация за коучинг : Открийте тенденции в разговорите и моменти за коучинг, за да подобрите ефективността на екипа.

Ask Avoma (AI Copilot): Чат с вашите срещи, за да получите отговори или да генерирате последващи действия незабавно.

Ограничения на Avoma

Фокусирани главно върху външни срещи. По-малко подходящи за вътрешни срещи.

Пълните функции за AI коучинг и анализи изискват планове от по-висок клас.

Крива на обучение при персонализиране на шаблони и наръчници

Цени на Avoma

Налична е безплатна пробна версия.

План за AI асистент за срещи: 29 $/потребител на месец

План за интелигентни разговори: 69 $/потребител на месец

План Revenue Intelligence: 99 $/потребител на месец

Avoma има гъвкава ценова структура. Можете също да комбинирате планове, без да преминавате всички потребители към премиум план.

Оценки и рецензии за Avoma

G2: 4,6/5 (над 1200 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 150 отзива)

Какво казват реалните потребители за Avoma?

Един рецензент на G2 споделя своя опит с Avoma по следния начин:

Най-лесният начин да прегледате часове записани разговори. Преводът и връзката му с CRM, за да се синхронизира с конкретната сделка, както и много други функции, които използваме все по-често.

Най-лесният начин да прегледате часове записани разговори. Преводът и връзката му с CRM, за да се синхронизира с конкретната сделка, както и много други функции, които използваме все по-често.

🧐 Знаете ли, че... Тихите срещи (където всички пишат, преди да говорят) са трик за продуктивност в Amazon – и започват с 6-странично писмо.

7. Krisp (Най-доброто за AI шумопотискане при разговори)

чрез Източник

Когато лошото качество на звука пречи на важни разговори, Krisp се включва. Той използва AI, за да премахне фоновия шум, разсейващите гласове и ехото в реално време, така че вашите срещи, разговори с клиенти и интервюта да звучат кристално чисто, дори от натоварено домашно или офис пространство.

За разлика от типичните инструменти за водене на бележки, Krisp действа като интелигентен аудио филтър, който ви позволява да звучите професионално, без да купувате скъпи микрофони или да оборудвате шумоизолирани стаи.

Добрият звук е само една от съставките за създаване на отлично онлайн преживяване. Спазването на подходящ етикет за виртуални срещи гарантира, че комуникацията ви ще остане ясна, уважителна и професионална по време на всеки разговор.

Най-добрите функции на Krisp

AI шумопотискане : Елиминирайте фоновия шум, гласовете и ехото както от вашия аудио запис, така и от този на другите участници.

Отмяна на гласа : Заглушаване на разсейващите човешки разговори, които се водят наблизо

Премахване на ехото : Премахване на обратната връзка от микрофона и ехото от високоговорителите

Запис на разговори : Записвайте срещите с кристално чисто качество на звука.

Преобразуване на акценти : Настройвайте и изяснявайте акцентите в речта по време на срещи на живо.

Универсална съвместимост: Използвайте с Zoom, Teams, Meet, Slack, Discord и други

Ограничения на Krisp

Фокусира се върху качеството на аудиото. Не е предназначен за подробно документиране на срещи или разширено сътрудничество.

Безплатният план ограничава използването до 60 минути на ден за шумопотискане.

Производителността може да варира леко в зависимост от възможностите на процесора на устройството.

Цени на Krisp

Безплатен план

Професионален план: 8 $/потребител на месец

Бизнес план: 10 $/потребител на месец

План за предприятия: Персонализирана цена (свържете се с отдела по продажбите)

Оценки и рецензии за Krisp

G2: 4,7/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 500 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Krisp?

Ето какво каза един рецензент от G2 за Krisp:

Не само асистент за срещи, но и невероятен софтуер за намаляване на шума, който е от решаващо значение за дистанционната работа.

Не само асистент за срещи, но и невероятен софтуер за намаляване на шума, който е от решаващо значение за дистанционната работа.

Не забравяйте: Някои хора пишат бележки, за да запомнят. Други пишат бележки, за да не се налага да запомнят. И двете са валидни.

8. Tactiq (Най-доброто решение за незабавни бележки от срещи чрез разширение за Chrome)

чрез Източник

Ако сте уморени да се борите с бележките по време на поредица от срещи, Tactiq предлага освежаващо просто решение. Инсталирано като леко разширение за Chrome, то записва живи надписи от Google Meet, Zoom и Microsoft Teams. Можете да подчертавате ключови моменти и да експортирате транскрипции, без да прекъсвате потока.

Без ботове, без натрапчиви записи – само незабавна и сигурна документация на срещите директно от браузъра ви. Tactiq е идеален за отдалечени екипи, проектни мениджъри и преподаватели, които искат бързи и точни бележки от срещите без сложна настройка.

Най-добрите функции на Tactiq

Текстови надписи на живо по време на срещи : Получавайте транскрипции в реално време, специфични за всеки говорител, по време на срещите.

Незабавно маркиране : Маркирайте задачи за действие и ключови моменти, без да пропускате разговора.

Експорт на транскрипции : Запазвайте транскрипции в Google Docs, Notion, Slack и др.

Резюмета с изкуствен интелект с едно кликване : Резюмирайте срещи, изготвяйте чернови на имейли за последващи действия или генерирайте Jira билети незабавно.

Транскрипция с приоритет на поверителността: Няма ботове, които да записват вашите срещи – всичко се случва безопасно в браузъра ви.

Ограничения на Tactiq

Достъпно само като разширение за Chrome (или браузър на базата на Chromium).

Резюметата и AI действията са достъпни само в платените планове.

Все още няма родно мобилно или самостоятелно настолно приложение.

Цени на Tactiq

Безплатен план

Професионален план: 12 $/потребител на месец

План за екип: 20 $/потребител на месец

План за предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Tactiq

G2: 4,5/5 (10+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Tactiq?

Ето какво каза един рецензент от G2 за Tactiq:

Неограничено документиране на срещи. Tactiq има невероятна, но проста функция, която съхранява и използва AI, за да обобщава срещи от много различни онлайн платформи за срещи като Google, Microsoft и Zoom.

Неограничено документиране на срещи. Tactiq има невероятна, но проста функция, която съхранява и използва AI, за да обобщава срещи от много различни онлайн платформи за срещи като Google, Microsoft и Zoom.

💡 Професионален съвет: Не пропускайте да маркирате задачите. Ако вашите AI бележки са интегрирани с мениджър на задачи, маркирането на колегите по време на или след срещите поддържа действията в движение.

9. Spinach AI (Най-доброто за автоматизация на гъвкави екипни срещи)

чрез Източник

Агилните срещи трябва да бъдат бързи и фокусирани, но поддържането на тяхната организация може да се окаже прекалено трудно без подходящата подкрепа.

Spinach AI от Hypercontext действа като допълнителен гъвкав член на екипа, като автоматично се включва в вашите standups, sprint reviews и retrospectives, за да записва пречки, решения и следващи стъпки. Той създава Jira билети, обобщава дискусиите и изпраща актуализации директно до Slack или вашата електронна поща, помагайки на вашия екип да остане синхронизиран, без да се налага ръчно да си води бележки.

С Spinach AI гъвкавите екипи могат да работят по-бързо и да документират по-добре, без да добавяте допълнителни инструменти към работния си процес. Ако вашият екип се бори с прекалено много последователни срещи, ето ръководство за това как да избегнете претоварването със срещи, като същевременно останете продуктивни.

Най-добрите функции на Spinach AI

Автоматизирани обобщения : подчертавайте пречките, решенията и следващите стъпки след всяка среща.

Бележки за ретроспектива на спринта : Записвайте обратна връзка и извлечени поуки за лесно планиране на спринта.

Създаване на билети : Създавайте незабавно билети Jira въз основа на обсъдените точки за действие.

Синхронизация със Slack и имейл : Споделяйте резултатите от срещите с екипа, без да сменяте инструментите

Минимална настройка: Просто добавете Spinach към поканата си в календара – не се изисква сложна настройка.

Ограничения на Spinach AI

Фокусирани главно върху гъвкави процеси. Може да не са подходящи за нетехнически или по-широки бизнес екипи.

Работи най-добре, когато е интегриран със Slack, Jira или други инструменти за управление на проекти.

Ограничена функционалност извън основните standups, планиране на спринтове и ретроспекции

Цени на Spinach AI

Стартови план

Професионален план: 2,90 $/час среща

Бизнес план: 29 $/потребител на месец

План за предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Spinach AI

G2: 4,4/5 (над 40 отзива)

Capterra: 4,8/5 (10+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Spinach AI?

Прочетете коментара на този рецензент от G2 за Spinach AI:

Spinach AI е много лесен за използване и ангажиращ и за двете страни в 1:1 взаимодействието. Аз го използвам за всички 1:1. Мобилното приложение е уеб-базирано и понякога има проблеми.

Spinach AI е много лесен за използване и ангажиращ и за двете страни в 1:1 взаимодействието. Аз го използвам за всички 1:1. Мобилното приложение е уеб-базирано и понякога има проблеми.

🧐 Знаете ли? 🎉 Най-дългата среща, за която има данни, е продължила над 120 часа. Тя е била част от опит за поставяне на рекорд в Гинес – не е била истинска стратегическа сесия (за щастие). Дори и най-добрият инструмент за обобщаване би се затруднил с такава задача.

10. Rewatch (Най-доброто за архиви на видео срещи с възможност за търсене)

чрез Източник

Всяка важна разговор съдържа ценна информация, но често е трудно да я откриете по-късно.

Rewatch решава този проблем, като превръща записаните ви срещи в частна видео библиотека с възможност за търсене, в която знанията се съхраняват, организират и са лесно достъпни.

Вместо да губят решения и ключови дискусии в разпръснати облачни папки или забравени линкове в пощенските си кутии, екипите могат да търсят транскрипции, да добавят коментари и да сътрудничат директно върху видео съдържание.

Rewatch помага на разрастващите се екипи да записват колективната памет, да ускорят въвеждането на нови членове и да намалят повтарящите се разговори по проектите. В свят, в който асинхронната работа променя сътрудничеството, инструменти като Rewatch улесняват екипите да останат съгласувани, без да са обвързани с живи срещи.

Прегледайте отново най-добрите функции

Централизиран видео център : съхранявайте, организирайте и управлявайте всички записи от срещи на едно сигурно място.

Транскрипции с възможност за търсене : Лесно намирайте дискусии, решения и ключови думи в целия си видеоархив.

Сътрудничество в екип : Добавяйте коментари, реакции и подчертавания във видео хронологиите, за да поддържате асинхронното сътрудничество. След като записките ви са заснети, знанието : Добавяйте коментари, реакции и подчертавания във видео хронологиите, за да поддържате асинхронното сътрудничество. След като записките ви са заснети, знанието как да ги споделяте ефективно гарантира, че екипът ви ще остане синхронизиран по отношение на следващите стъпки.

Частни канали и контрол на достъпа: Задайте разрешения за преглед и сътрудничество, за да защитите чувствителното съдържание.

Ограничения за повторно гледане

Фокусира се предимно върху записани срещи — не предлага транскрипция в реално време или функции за водене на бележки на живо.

Изисква активно управление на видео съхранението, за да се избегне претрупване

Цени за повторно гледане

Безплатно

План за екип: 19 $/потребител на месец

Персонализирани цени (свържете се с отдела по продажбите)

Прегледайте отново оценките и рецензиите

G2: 4,5/5 (над 200 отзива)

Какво казват реалните потребители за Rewatch?

Ето какво казва този рецензент от G2 за Rewatch:

Това е отлично средство за представяне на информация на нашите служители. Харесва ми, че ни предоставя инструменти за вътрешна комуникация. Шаблоните предлагат широк спектър от възможности, което ни позволява да комуникираме ефективно.

Това е отлично средство за представяне на информация на нашите служители. Харесва ми, че ви предоставя инструменти за вътрешна комуникация. Шаблоните предлагат широк спектър от възможности, което ни позволява да комуникираме ефективно.

🎉 Интересен факт: Шонда Раймс някога е създала сценария за цял сезон на „Анатомията на Грей“ по време на множество срещи на сценаристите – с лепящи се бележки и маркери. Представете си, ако тя разполагаше с обобщения в реално време.

11. MeetGeek (Най-доброто за автоматизирано записване на срещи и полезни анализи)

чрез Източник

Когато знанията на вашия екип са заключени в часове на срещи, става трудно да се предприемат действия. MeetGeek помага, като автоматично записва, транскрибира и обобщава всяка среща, като същевременно генерира действия и интелигентни прозрения.

За екипи, които предпочитат по-структуриран процес на проследяване, шаблоните за обобщение на срещи могат да бъдат чудесно допълнение към обобщенията, генерирани от изкуствен интелект на MeetGeek. MeetGeek отива отвъд основното водене на бележки, като предлага анализи на времето за разговор, откриване на настроения и дори CRM интеграции, за да превърне разговорите в реални резултати.

Независимо дали използвате Zoom, Microsoft Teams, Google Meet или Webex, MeetGeek се вписва безпроблемно във вашата конфигурация, помагайки на екипите да останат организирани и продуктивни без допълнителни ръчни усилия.

Най-добрите функции на MeetGeek

Автоматично записване и транскрипция : Срещите се записват и транскрибират автоматично, така че никога няма да пропуснете важни моменти.

Интелигентни обобщения и анализи : обобщава решения, действия и открива теми за дискусия за по-лесно проследяване.

Анализи, които могат да се приложат на практика : Предоставя анализ на времето за разговори, тенденции в настроенията и оценки за ангажираността, за да подобрите бъдещите срещи.

Интеграция на управлението на задачите: Прехвърляйте последващи задачи към платформи като HubSpot, Salesforce, Notion и ClickUp. Можете също да разгледате този списък със Поддръжка на различни платформи: Работи с Zoom, Microsoft Teams, Google Meet и Webex без ръчна настройка. : Прехвърляйте последващи задачи към платформи като HubSpot, Salesforce, Notion и ClickUp. Можете също да разгледате този списък със софтуер за управление на задачите , за да се справяте по-добре с вашите задачи.: Работи с Zoom, Microsoft Teams, Google Meet и Webex без ръчна настройка.

Ограничения на MeetGeek

Някои потребители споменават необходимостта от по-задълбочена персонализация на резюметата, генерирани от AI.

Най-доброто преживяване се постига, когато MeetGeek се свърже с външни CRM системи или инструменти за управление на проекти.

Цени на MeetGeeki

Стартови план: Безплатен

Професионален план: 19 $/потребител на месец

Бизнес план: 39 $/потребител на месец

План за предприятия: 59 $/потребител на месец

Оценки и рецензии на MeetGeek

G2: 4,6/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (5+ отзива)

Какво казват реалните потребители за MeetGeek?

Ето какво казва този рецензент от G2:

С MeetGeek няма да пропуснете нищо от срещите си! Обичам факта, че не се налага да си водя бележки. Толкова е добро! Помага ви да сте организирани и винаги една крачка напред!

С MeetGeek няма да пропуснете нищо от срещите си! Обичам факта, че не се налага да си водя бележки. Толкова е добро! Помага ви да сте организирани и винаги една крачка напред!

💡 Професионален съвет: Дръжте вашия AI асистент за срещи в течение. Канете го на всеки разговор, дори и на неформалните. Този спонтанен коментар може да се превърне във вашата следваща голяма идея.

Намиране на подходящата алтернатива на Supernormal за вашия екип

Изборът на подходящия инструмент за помощник при срещи зависи от това, от което вашият екип се нуждае най-много. 🤝

Ако вашият приоритет е всеобхватно сътрудничество по проекти, инструмент като ClickUp може да е най-подходящият за вас. Ако се нуждаете от незабавни транскрипции и лесно водене на бележки, инструменти като Tactiq или Otter. ai могат да опростят вашия работен процес. А ако искате по-задълбочени анализи на срещите и автоматично проследяване на задачите, опции като MeetGeek или Avoma са най-подходящи.

Всяка алтернатива на Supernormal предлага различни предимства – по-интелигентно документиране на срещите, сътрудничество в реално време, по-добра сигурност или по-тясно интегриране с инструменти като Microsoft Teams и Zoom.

Отделете малко време, за да съпоставите работния процес на вашия екип с най-важните функции и ще откриете решение, което не само записва вашите срещи, но и ви помага да напредвате по-бързо в работата си.

Започнете с разглеждане на демо версии и безплатни пробни версии на гъвкави платформи като ClickUp.

Получете необходимата информация, за да вземете информирано решение и да намерите подходящото решение за вашия екип. Регистрирайте се сега, за да започнете! 🚀