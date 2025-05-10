Безплатни шаблони за автобиография в Figma, с които да създадете впечатляваща автобиография

Мениджърите по наемане на персонал преглеждат автобиографиите за седем секунди!

Ако вашето не привлича вниманието веднага, то ще се изгуби в купата.

Скучно CV, препълнено с текст? Забравете го.

Нуждаете се от изчистен, професионален и визуално привлекателен дизайн, без да губите часове в настройване на полетата в Word.

Запознайте се с безплатните шаблони за автобиография на Figma. Без тромави софтуери, без досадно форматиране – само елегантни, готови за употреба дизайни, които можете да персонализирате за минути. Независимо дали целите творчески подход или изтънчен корпоративен вид, тези шаблони ще ви помогнат да се откроите, а не да се сливате с останалите.

Но Figma не е единственият ви вариант. Тази статия обхваща най-добрите безплатни шаблони за автобиографии в Figma, заедно с най-добрите алтернативи (прочетете: ClickUp!), за да можете да изберете подходящия инструмент, без да съжалявате!

Какво прави един добър шаблон за автобиография в Figma?

Добре проектираният шаблон за автобиография в Figma помага на търсещите работа да създадат забележителна автобиография, която съчетава естетика и функционалност. Тя трябва да бъде визуално привлекателна, като същевременно остава професионална и лесна за персонализиране. Ето някои основни неща, които трябва да имате предвид:

Ясна йерархия : добре структурирани раздели за трудов стаж, умения и образование.

Минималистичен дизайн : изчистени шрифтове, балансирано бяло пространство и професионални цветови схеми.

Лесно персонализиране : редактируеми текстови полета, организирани слоеве и гъвкави оформления

Съвместимост с ATS : Правилно форматиране на текста, за да се гарантира, че информацията е четлива за машини.

Последователна типография : четливи шрифтове с подходящ контраст за по-добра четимост

Ефективно експортиране: Оптимизирани за висококачествен PDF изход без изкривявания в дизайна.

С оглед на този списък, ще ви предложим някои от най-добрите шаблони за автобиография в Figma за следващата ви кандидатура за работа!

5-те най-добри безплатни шаблони за автобиография в Figma

Вземете тези пет безплатни шаблона за творчески автобиографии от Figma, за да създадете автобиография, с която ще спечелите работата. Можете също да ги експортирате като PDF или да ги редактирате в Google Docs за по-голяма гъвкавост:

1. Класическо CV – Markdown към Figma – md2fig от Ciszek

чрез Figma

Този класически шаблон за автобиография е идеален за тези, които предпочитат ефективността на предварително форматиран макет пред трудоемкото ръчно форматиране и подреждане.

Използва инструмента md2fig, който ви позволява да напишете автобиографията си в Markdown и автоматично да я превърнете в структуриран, добре проектиран Figma макет. Няма нужда да влачите и подреждате текста ръчно – просто се концентрирайте върху съдържанието и оставете md2fig да се погрижи за останалото.

Самият дизайн е изчистен и професионален, с акцент върху четливостта. Избягва ненужната визуална претрупаност, като гарантира, че вашият опит, професионални цели и умения са на преден план.

Някои от най-добрите характеристики на шаблона включват:

Интеграция на Markdown с Figma за лесно преобразуване на текст в дизайн

Прост и структуриран дизайн за лесно четене.

Идеални за бързи резюмета и актуализации, без да се налага ръчно да променяте текстовите полета.

📌 Идеален за: Разработчици, писатели и професионалисти, които предпочитат да пишат в Markdown и искат бърз, автоматизиран начин да създадат изпипано CV в Figma.

2. CV/CV от Alexis Riols

чрез Figma

Ако търсите проста, професионална и визуално балансирана автобиография, шаблонът за автобиография/CV на Alexis Riols е отличен избор. Той следва минималистичен подход към дизайна, като използва структурирано оформление с ясни раздели за документиране на вашия професионален опит, образование и умения.

Безсерифната типография е внимателно подбрана, за да се гарантира лесна четимост, а фините дизайнерски елементи придават модерен вид, без да претрупват автобиографията.

Шаблонът се отличава с:

Минималистичен, добре структуриран дизайн, който е лесен за навигация.

Едностраничен, изчистен формат на автобиография

Фини дизайнерски детайли, които подобряват визуалната привлекателност, без да претоварват секцията със съдържание.

📌 Идеални за: Професионалисти в корпоративни роли, академични среди или всяка индустрия, където се предпочита изчистен, практичен стил на автобиография.

👀 Знаете ли? Използването на силни думи като „постигнал“, „разработил“ и „приложил“ вместо общи фрази може да увеличи въздействието на автобиографията ви и да подчертае вашите постижения.

3. Шаблони за автобиографии от Craftwork

чрез Figma

Предпочитате ли да комбинирате различни елементи от шаблони, за да създадете своето CV?

Шаблонът за автобиография Craftwork обединява колекция от шаблони за автобиографии, всеки от които е проектиран с ясна визуална йерархия, модерна типография и уникални оформления. Независимо дали искате традиционна автобиография с доза стил или креативен, привличащ вниманието формат, този пакет предлага опции, подходящи за различни индустрии.

Всеки шаблон балансира дизайна и четливостта, като гарантира, че автобиографията ви изглежда професионално проектирана, без да се жертва яснотата. Професионалните шаблони се предлагат и с поддръжка на автоматично оформление на Figma, което прави персонализирането изключително лесно.

Някои от основните характеристики на този шаблон включват:

Множество примери и стилове на автобиографии, подходящи за различни отрасли и предпочитания.

Добре структурирани дизайни, които балансират визуалните елементи и четливостта.

Поддръжка на автоматично оформление за лесни модификации

📌 Идеален за: Всеки, който иска разнообразие и гъвкавост във форматите на автобиографиите си. От дизайнери и творци до корпоративни професионалисти, този шаблон помага на всеки да получи стилна и професионална автобиография.

4. Supa Resume – Light & Dark [БЕЗПЛАТНО CV/мотивационно писмо] от Angelo Libero

чрез Figma

Шаблонът Supa Resume е чудесен избор благодарение на светлите и тъмните си варианти. Той дава на потребителите гъвкавост да изберат стил, който най-добре отразява тяхната личност и отрасъл. Той е елегантен, модерен и визуално впечатляващ, с акцент върху силна типография и добре организирано оформление.

Освен автобиографията, Supa Resume включва и подходящ шаблон за мотивационно писмо, което гарантира последователност в кандидатурата ви за работа. Дизайнът е лесен за промяна, така че можете да настроите цветовете, шрифтовете и секциите, за да отговарят на вашия бранд.

Основните характеристики на шаблона включват:

Съответстващо мотивационно писмо за цялостен пакет документи за кандидатстване

Модерен, смел дизайн, който се откроява, като същевременно запазва професионализма.

📌 Идеален за: Търсещи работа, които искат визуално впечатляващо CV с възможност за избор между светъл и тъмен режим. Това го прави идеален за технически, творчески и модерни корпоративни роли.

🧠 Интересен факт: Автобиографиите с професионална снимка всъщност могат да намалят шансовете ви да бъдете нает в някои страни, тъй като много компании следват антидискриминационна политика, която не одобрява снимките.

5. Resumate – БЕЗПЛАТЕН пакет с шаблони за автобиография/CV от Reyhan Tamang

чрез Figma

Resumate не е просто един шаблон – това е цялостен пакет за автобиографии, който предлага множество стилове и оформления. Независимо дали се нуждаете от официална корпоративна автобиография, модерно творческо оформление или нещо по-средата, този пакет ще ви помогне.

Всеки дизайн е силно персонализируем, което ви позволява да променяте шрифтове, цветове и раздели, за да създадете автобиография, която наистина отразява вашата лична марка в предложенията за работа. Шаблоните са проектирани с функцията за автоматично оформление на Figma, което ги прави лесни за редактиране и актуализиране.

Основните характеристики на този пакет шаблони включват:

Минималистични дизайни на автобиографии, подходящи за различни индустрии и стилове.

Поддръжка на автоматично оформление за бърза и лесна персонализация

Визуално привлекателни и професионално форматирани оформления

📌 Идеален за: Всеки, който търси нова мечтана работа – корпоративни професионалисти, творци и други – и иска един универсален шаблон, без да се налага да търси множество варианти.

Ограничения при използването на Figma за шаблони за автобиографии

Въпреки че Figma е мощен инструмент за дизайн, той не винаги е най-подходящ за създаване и управление на автобиографии. Ето защо:

За разлика от AI създателите на автобиографии или традиционните текстови процесори, Figma няма автоматично форматиране на текст, проверка на правописа и предварително дефинирани секции за автобиография. Потребителите трябва ръчно да настройват разстоянията, шрифтовете и подравняването, което може да отнеме много време. Понякога те трябва да изтеглят шаблони за автобиография, за да работят с друг софтуер.

Освен това предлага пълна свобода на дизайна, което го прави идеален за тези, които искат напълно персонализирано, забележително CV.

Не е съвместимо с ATS

Много компании използват системи за проследяване на кандидати (ATS), за да филтрират автобиографиите. Тъй като Figma експортира автобиографиите като PDF файлове или изображения, а не като структурирани текстови документи, някои платформи за проследяване на работа може да имат проблеми с точното анализиране на вашите данни.

Това може да повлияе на впечатлението, което автобиографията ви прави на мениджърите по наемане на персонал, и да се отрази на шансовете ви да преминете първоначалния подбор.

Крива на обучение за хора, които не са дизайнери

Ако сте начинаещ в Figma, управлението на слоеве, настройването на оформлението и експортирането на файлове може да ви се стори прекалено сложно. За разлика от готовите за употреба програми за създаване на автобиографии, Figma изисква известна подготовка, тъй като ще трябва да форматирате текста, да подреждате елементите и да оптимизирате експортирането ръчно.

Овладяването на тези инструменти ви дава по-голям контрол върху дизайна и персонализирането на автобиографията ви.

Ограничено редактиране на текст и AI помощ

Figma не разполага с AI-базирана помощ за писане, която да усъвършенства съдържанието на автобиографията, да предлага впечатляващи формулировки или да адаптира кандидатурите към конкретни обяви за работа – функции, които се срещат в AI инструменти като ClickUp Brain или специализирани програми за създаване на автобиографии.

Това означава, че ще трябва ръчно да създадете и редактирате автобиографията си, което може да отнеме много време без вградена поддръжка за писане.

Figma не е най-ефективният инструмент, ако често актуализирате автобиографията си, за да си намерите работата на мечтите. За разлика от ClickUp Docs, който ви позволява да поддържате актуална, лесно редактируема автобиография, Figma изисква ръчно редактиране и повторно експортиране всеки път.

Тази допълнителна стъпка може да бъде досадна, особено когато адаптирате автобиографии за различни кандидатствания за работа.

👀 Знаете ли, че... Над 75% от автобиографиите се отхвърлят от системите за проследяване на кандидати (ATS), преди да стигнат до човешкия рекрутър. Използването на формат, подходящ за ATS, с подходящи ключови думи може да увеличи шансовете ви да бъдете забелязани.

Алтернативни шаблони за автобиография в Figma

Не сте убедени да използвате Figma за автобиографията си? Няма проблем. ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, предлага по-интелигентен начин да създавате, редактирате и управлявате автобиографията си, без да се изискват дизайнерски умения.

Ето какво казва Дейвид Г., специалист по подбор на персонал, за шаблоните на ClickUp:

Можем да настроим всичко – от прости списъци със задачи до сложни междуфункционални пътни карти. Зависимостите между задачите, автоматизацията, шаблоните и интеграциите с инструменти като Slack, Google Drive и GitHub спестяват време и намаляват ръчната работа.

Можем да настроим всичко – от прости списъци със задачи до сложни междуфункционални пътни карти. Зависимостите между задачите, автоматизацията, шаблоните и интеграциите с инструменти като Slack, Google Drive и GitHub спестяват време и намаляват ръчната работа.

С ClickUp Docs можете да създадете динамично, структурирано CV, което лесно се актуализира за различни кандидатствания за работа. За разлика от статичните PDF файлове, ClickUp Docs ви позволява да форматирате съдържанието без усилие, да си сътрудничите с ментори или работодатели в реално време и да добавяте подкрепящи документи като портфолио или препоръки – всичко на едно място.

Създавайте и редактирайте автобиографията си с ClickUp Docs, предлагащ сътрудничество в реално време, структурирано форматиране и лесни актуализации.

ClickUp Brain отива още по-далеч с помощта на изкуствен интелект, за да анализира описанията на работните места, да подобри формулировките, за да представи вашите постижения в най-добрата светлина, да оптимизира резюмето ви и да генерира убедителни мотивационни писма за секунди. Помага ви да усъвършенствате съдържанието си, за да се уверите, че резюмето ви е ясно, впечатляващо и пригодено за всяка работа.

Подобрете и оптимизирайте автобиографията си незабавно с предложенията на ClickUp Brain, базирани на изкуствен интелект.

💡 Професионален съвет: Искате да създадете най-добрия шаблон за автобиография, като го персонализирате за себе си? ClickUp Brain може да го направи за вас с едно просто напомняне!

Създайте персонализирани шаблони за вашите кандидатури за работа с прости подсказки в ClickUp Brain.

📮ClickUp Insight: 33% от нашите респонденти посочват развитието на умения като един от случаите на използване на изкуствен интелект, които ги интересуват най-много. Например, нетехническите работници може да искат да се научат да създават фрагменти от код за уеб страница, използвайки инструмент за изкуствен интелект. В такива случаи, колкото повече контекст има AI за вашата работа, толкова по-добри ще бъдат отговорите му. Като универсално приложение за работа, AI на ClickUp се отличава в това. То знае върху какъв проект работите и може да ви препоръча конкретни стъпки или дори да изпълнява задачи като лесно създаване на фрагменти от код.

За да улесним нещата още повече, сме подбрали най-добрите шаблони за автобиография в ClickUp като най-добри алтернативи на Figma, за да можете да намерите подходящия формат, който отговаря на вашите нужди!

1. Шаблон за общо CV на ClickUp

Получете безплатен шаблон Създайте професионално, добре структурирано CV с шаблона за общо CV на ClickUp, който е подходящ за всяка индустрия или длъжност.

Търсите стандартизиран шаблон за автобиография, който да е подходящ за всяка индустрия или длъжност? Шаблонът за обща автобиография на ClickUp е точно това, от което се нуждаете. Той се отличава с изчистен, добре структуриран формат, който набляга на яснотата и четливостта.

Този едностраничен шаблон за автобиография включва раздели за:

Професионален опит : Подчертайте предишните си позиции, отговорности и ключови постижения.

Умения и компетенции : Представете както техническите, така и меките умения, които са свързани с вашата област.

Образование и сертификати : Добавете вашите дипломи, сертификати и съответното обучение.

Проекти и постижения: Включете основните постижения, които правят кандидатурата ви по-силна.

За разлика от строгите програми за създаване на автобиографии, този шаблон е напълно персонализируем. Използвайте ClickUp Brain, за да променяте секциите, да преформулирате точките и да коригирате формулировките, за да съответстват перфектно на всяко описание на работата.

📌 Идеален за: Търсещи работа във всяка индустрия, които искат гъвкав, професионален шаблон за автобиография, който лесно се актуализира с развитието на кариерата им.

2. Шаблон за техническо CV на ClickUp

Получете безплатен шаблон Представете техническите си умения, проекти и сертификати с шаблона за техническо CV на ClickUp в ясен и структуриран формат.

Стандартното CV не винаги е подходящо за софтуерни разработчици, инженери, ИТ специалисти и специалисти по данни. Нужен ви е формат, който подчертава вашите технически умения, проекти и способности за решаване на проблеми – и шаблонът за техническо CV на ClickUp прави точно това.

С този шаблон за техническо CV получавате най-добрата структура, която да обхване:

Технологични умения и инструменти : Избройте езиците за програмиране, платформите и инструментите, които владеете.

Проекти и казуси : Представете реални приложения на вашите умения

Сертификати и курсове : Включете съответните технически сертификати (AWS, Google Cloud и др.).

Хранилища на код и връзки: Добавете GitHub, сайтове с портфолио или лични проекти

📌 Идеален за: Софтуерни инженери, анализатори на данни, ИТ специалисти и всеки в техническата област, който се нуждае от структурирано, но и впечатляващо CV.

💡Съвет от професионалист: С ClickUp Brain можете да създадете списък с точки, които описват вашите проекти по впечатляващ начин, като по този начин се уверите, че мениджърите по наемане на персонал ще видят стойността на вашия принос с един поглед. Използвайте ClickUp Brain, за да създадете мощни и ценни съвети.

3. Шаблон за автобиография на продуктов мениджър в ClickUp

Получете безплатен шаблон Подчертайте своя опит в управлението на продукти с шаблона за автобиография на продуктов мениджър на ClickUp, който включва раздели за стратегия, въздействие и ключови постижения.

Автобиографията за продуктов мениджър трябва да бъде нещо повече от списък с предишни работни места – тя трябва да покаже вашите лидерски умения, владеенето на стратегии и способността ви за междуфункционално сътрудничество.

Шаблонът за автобиография на продуктов мениджър на ClickUp ви помага да представите своя опит по начин, който отговаря на изискванията на мениджърите по наемане на персонал:

План за развитие на продукта и въздействие : Подчертайте основните продукти и стратегически инициативи, които сте ръководили, за да създадете значимо въздействие.

Междуфункционално лидерство: Покажете способността си да работите в различни екипи и да постигате резултати.

Ключови показатели за ефективност и метрики: Използвайте данни, за да количествено изразите своя принос (напр. „Увеличих конверсията с 30%”).

Рамки и инструменти: Включете методологии, в които сте опитни и които отговарят на изискванията на позицията, като Agile, Scrum и Lean.

Освен това, ClickUp Brain може да ви помогне да усъвършенствате вашите изявления за въздействието, като гарантира, че всяка точка ясно комуникира стойността, която носите.

📌 Идеален за: Амбициозни и опитни продуктови мениджъри, които трябва да демонстрират стратегическо мислене и изпълнение

🧠 Интересен факт: Добре оптимизираният профил в LinkedIn може да бъде също толкова важен, колкото и автобиографията ви – над 90% от работодателите използват LinkedIn, за да намерят и преценят кандидатите преди интервю.

4. Шаблон за автобиография на мениджър на проекти в ClickUp

Получете безплатен шаблон Организирайте своя опит, лидерски умения и успехи в проекти с шаблона за автобиография на ClickUp Project Manager в формат, ориентиран към резултатите.

Автобиографиите на проектните мениджъри трябва да доказват, че те могат да постигат резултати под натиск.

Шаблонът за автобиография на мениджър на проекти в ClickUp се фокусира върху изпълнението на проекти, лидерството на екип и ефективността, като ви помага да подчертаете:

Обхват на проекта и резултати : Опишете проектите, които сте управлявали, и техните резултати.

Методологии и сертификати : Включете сертификати за Agile, PMP, Scrum и Lean Six Sigma, за да демонстрирате своите умения.

Управление на ресурсите и риска : Покажете как сте оптимизирали бюджетите и графиците, за да постигнете резултати.

Координация между екипите: Подчертайте сътрудничеството между отделите за успешното изпълнение на проектите.

📌 Идеален за: Проектни мениджъри в областта на ИТ, маркетинга, строителството или операциите, които трябва да покажат лидерски, организационни и изпълнителски умения.

5. Шаблон за автобиография за инженер от ClickUp

Получете безплатен шаблон Опишете подробно техническите си познания, уменията си за решаване на проблеми и инженерните си проекти с шаблона за автобиография на ClickUp Engineering.

Автобиографията на инженер трябва да балансира техническата експертиза с уменията за решаване на проблеми. И ако търсите перфектното решение от един източник, шаблонът за автобиография на ClickUp Engineering може да е точно това, от което се нуждаете.

Шаблонът предоставя структуриран начин да подчертаете:

Инженерни проекти и принос : Опишете подробно техническите аспекти на предишната си работа.

Патенти и публикации : Представете всички свои оригинални изследвания или изобретения.

Софтуерни и технически умения : Избройте езиците за програмиране, софтуера за моделиране или специализираните инструменти, с които имате опит.

Сертификати и продължаващо обучение: Включете PE лицензи, AWS сертификати и др., за да подчертаете ангажимента си към продължаващо обучение и развитие, за да сте в крак с динамичната си роля.

📌 Идеален за: Инженери по гражданско строителство, машиностроене, електротехника и софтуер, които искат да създадат забележително техническо CV, базирано на данни.

6. Шаблон за търсене на работа в ClickUp

Получете безплатен шаблон Проследявайте кандидатурите за работа, крайните срокове и последващите действия на едно място с шаблона за търсене на работа на ClickUp.

Търсенето на работа по време на кариерна промяна може бързо да се превърне в прекалено натоварващо. Има множество кандидатури, които трябва да се управляват, последващи действия, които трябва да се проследяват, и интервюта, които трябва да се планират.

Шаблонът за търсене на работа на ClickUp опростява този процес за вас. Той ви помага да:

Проследявайте кандидатурите си : Вижте в кои компании сте кандидатствали и на какъв етап сте в процеса.

Управлявайте крайните срокове : Задавайте напомняния за : Задавайте напомняния за подготовка за интервюта , последващи действия и решения за предложения.

Организирайте бележките и контактите си: съхранявайте данните за работодателите и информацията за компаниите на едно място.

📌 Идеален за: Търсещи работа, които кандидатстват за няколко позиции и се нуждаят от организиран и ефективен начин да останат проактивни.

7. Шаблон за списък с търсени работни места в ClickUp

Получете безплатен шаблон Управлявайте ефективно търсенето си на работа с шаблона за списък за търсене на работа на ClickUp, който ви предоставя възможност да поддържате структуриран списък с възможности и следващи стъпки.

Търсенето на работа често може да се усеща като екстремен спорт – едно пропуснато имейл и пуф, възможността е изчезнала. Вместо да претърсвате безкрайни лепящи се бележки и отворени имейл вериги, за да си намерите мечтаната работа, защо не съхранявате всичко на едно място?

Шаблонът за списък за търсене на работа на ClickUp ви предлага прост подход, базиран на списъци. Той предлага изглед на Kanban табло или списък за проверка, за да проследявате:

Длъжности и компании, за които сте кандидатствали или желаете да кандидатствате

Статус на кандидатурата (Кандидатствал, Интервю, Оферта, Отхвърлен и др.)

Ключови срокове и последващи действия

📌 Идеален за: Всеки, който иска прост тракер в стил списък за проверка за търсене на работа.

8. Шаблон за мотивационно писмо на ClickUp

Получете безплатен шаблон Подобрете автобиографията си с убедително мотивационно писмо, използвайки шаблона за мотивационно писмо на ClickUp.

Създаването на убедително мотивационно писмо е също толкова важно, колкото и автобиографията ви. Автобиографията ви може да изброява вашите постижения, но мотивационното писмо разказва историята на вашата кариера. Шаблонът за мотивационно писмо на ClickUp улеснява процеса на разказване на историята.

Създаден с цел яснота и въздействие, този шаблон ви помага да структурирате представянето си, да подчертаете ключовите си постижения и да персонализирате посланието си за всяка кандидатура.

Този шаблон предлага ясен формат с:

Персонализирани уводни параграфи: Привлечете вниманието на работодателя

Ключови постижения и умения: Съгласувайте своя опит и Съгласувайте своя опит и умения с описанието на длъжността.

Силно заключение: Завършете с убедително призив за действие (например насрочване на телефонно интервю).

📌 Идеални за: Търсещи работа, които искат да създадат персонализирани, професионални мотивационни писма, без да се налага да започват от нулата за всяка кандидатура.

💡Съвет от професионалист: С ClickUp Brain можете да създадете няколко версии на мотивационното си писмо, като го адаптирате за различни позиции за секунди.

Усъвършенствайте търсенето на работа с ClickUp

Едно добро CV не е просто списък с предишни работни места – то е представяне, първо впечатление и билет към следващата ви голяма възможност.

Безплатните, персонализирани шаблони за автобиография на Figma ви дават творчески контрол, като ви позволяват да променяте оформлението, цветовете и шрифтовете, за да отразят вашия личен стил. Но знаете колко е трудно, ако някога сте се борили с преместване на текст, неравномерно разстояние или часове, прекарани в усъвършенстване на подравняването.

Тук на помощ идва ClickUp. С най-добрите си шаблони за автобиографии, които можете да персонализирате, можете да пропуснете главоболието с форматирането и да се съсредоточите върху създаването на автобиография, която не само разказва вашата история, но и я представя по убедителен начин.

ClickUp Docs поддържат автобиографията ви редактируема, организирана и лесна за актуализиране, докато ClickUp Brain помага за усъвършенстване на съдържанието и структурата, за да направи автобиографията ви забележителна.

Спрете да се опитвате да получите диплома по дизайн в Figma. Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp и създайте автобиография, която работи толкова усърдно, колкото и вие!