Otter AI и Fireflies AI: кой инструмент за срещи е по-добър?

Случвало ли ви се е да напуснете среща с усещането, че сте пропуснали важни идеи или че не сте наясно с следващите стъпки? Говорим по-бързо, отколкото пишем, и да водим бележки по време на срещата, докато се концентрираме върху дискусията, може да се окаже невъзможна задача.

AI асистентите за срещи като Otter AI и Fireflies AI обещават да транскрибират срещите, да записват ключови моменти и да предоставят обобщения след срещите, за да не пропуснете нищо.

И двата инструмента предлагат транскрипция в реално време, генерират подробни протоколи от срещи и опростяват съвместното водене на бележки. Но кой от тях е по-подходящ за вас? Преди да се заплетете в безкрайни сравнения, ще разгледаме основните разлики.

Нека ви представим и една солидна трета алтернатива – ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, което може да остави другите две далеч зад себе си!

Otter AI срещу Fireflies AI срещу ClickUp с един поглед

Otter AI е най-подходящ за Fireflies AI е най-подходящ за ClickUp е най-подходящ за Транскрипции на срещи на живо с записване на бележки от срещите в реално време Дълбоки прозрения за срещите чрез анализ на настроенията и анализи на разговорите Планиране, провеждане и документиране на срещи – всичко това в рамките на едно и също работно пространство за проекти, използвайки ClickUp Meetings и AI-генерираните дневен ред на ClickUp Brain Идентификация на говорителя с бележки с времеви отметки за лесна навигация Създаване на аудиоклипове за изрязване и споделяне на ключови моменти от разговори Интелигентно планиране с помощта на календара на ClickUp, задвижван от изкуствен интелект , който предлага оптимални часове, синхронизира бележките от срещите и подчертава конфликтите при приоритетите. Обобщения след срещите с редактируеми точки за обсъждане и задачи за изпълнение AI работни процеси като проследяване на продажбите и откриване на конфликти чрез Fred (AI чатбот) Записки от срещи на живо, автоматично записвани, организирани и свързани със задачи с помощта на ClickUp AI Notetaker Лесна интеграция с популярни платформи за срещи (Zoom, Google Meet, Teams) Широка интеграция с инструменти за управление на проекти като ClickUp, Salesforce и HubSpot Дълбока интеграция с управление на задачи, документи, бели дъски и цели, за да превърнете дискусиите по време на срещите в реална, проследима работа. Бързи обобщения на срещите и минимална редакция Автоматизирани последващи действия, които гарантират, че нито един ключов момент или задача няма да бъдат пропуснати. Незабавни последващи действия след срещата, включително действия, решения и задачи

Какво е Otter AI?

чрез Otter AI

Otter AI е асистент за срещи, задвижван от изкуствен интелект. Като инструмент за транскрипция, той слуша и транскрибира разговори в реално време, така че можете да пропуснете трескавото писане на бележки по време на дискусии. Това е идеалното решение за срещи, интервюта и дори лекции на живо.

В допълнение към функциите за преобразуване на аудио в текст, той също така организира бележките ви за действие и въздействие, пренасочвайки енергията ви от водене на бележки към активно слушане.

Освен това, той записва ключови моменти по време на вашите онлайн срещи, което улеснява повторното им преглеждане по-късно. Независимо дали участвате във видеоконференция в Google Meet или обсъждате идеи в Microsoft Teams, Otter AI има за цел да поддържа разговорите ви по време на срещите ясни, лесни за търсене и преглед.

🧠 Интересен факт: AI инструментите, които транскрибират срещи, идентифицират говорещите с алгоритми, които анализират и разделят моделите на речевите вълни – опростена версия на гласовата биометрия!

Функции на Otter AI

Като мощен инструмент за транскрипция, Otter AI предлага множество функции, насочени към точно записване на съдържанието на вашите срещи. Нека разгледаме какво включват тези функции.

1. Срещи и транскрипция на записи

Животът може и да няма бутон за превъртане назад, но вашите срещи със сигурност могат. Otter AI е близо до това да ви предостави такъв за вашите важни разговори.

Основната му функция е да транскрибира разговори в реално време, като записва автоматично всяка дума, така че да не се налага да го правите ръчно. Интеграцията му с популярни платформи за видеоконферентна връзка като Google Meet, Zoom и Microsoft Teams гарантира, че всеки разговор, от вътрешни видеоконференции до външни разговори с клиенти, е обхванат.

Otter AI предлага и функция за запис или качване, с която лесно можете да транскрибирате разговори от лични срещи или аудио файлове. Автоматичното разпознаване на говорителите и бележките с времеви отметки улесняват проследяването на разговорите, като ви позволяват бързо да се върнете към ключови моменти без объркване.

2. Създаване на конспект и резюме

Otter AI предлага специален раздел с обобщения за всеки разговор и транскрипти на срещите на живо. Функцията му, наречена Highlight Summaries, автоматично записва кратко резюме, ключови точки за действие и структуриран обзор на дискусията. Това ви спестява необходимостта да преглеждате дълги транскрипти на срещите по-късно.

След като разговорът приключи, можете да възложите задачи на екипа си или да редактирате обобщението според нуждите. Можете също да копирате и споделите обобщението с едно кликване, като по този начин лесно ще държите всички в течение.

3. AI чат по време на срещи

Срещите могат да протичат бързо, а участниците, които се включват с въпроси или съмнения, могат лесно да нарушат потока. За да избегнете това, използвайте чата на Otter AI по време на срещата, където участниците могат да задават въпроси, да добавят бележки или дори да генерират протоколи от срещата в реално време.

Това поддържа разговорите структурирани, без да отклонява вниманието на никого, като гарантира, че всички остават ангажирани. Това е полезно, когато трябва да изясните даден въпрос или бързо да се позовете на нещо, което току-що е било споменато, без да прекъсвате говорещия.

Цени на Otter AI

Основно: Безплатно

Предимство: 16,99 $/месец на потребител

Бизнес: 30 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

💡Съвет от професионалист: Повечето AI асистенти за срещи ви позволяват да създавате персонализиран речник или ключови думи за жаргон от бранша, имена на проекти или често използвани термини. Това помага на AI да улавя и подчертава ключовите теми с точност, което намалява времето, което прекарвате в поправяне на грешки в транскрипцията по-късно.

Какво е Fireflies?

чрез Fireflies

Fireflies е AI асистент за срещи, който предоставя информация от разговори. Освен транскрибиране на срещи, той използва анализ на разговори, за да стимулира действията, като гарантира, че ключовите точки от дискусията не се губят.

Fireflies се адаптира към специфични за индустрията случаи на употреба, включително продажби, набиране на персонал, подкастинг и здравеопазване, което го прави универсален за разнообразни бизнес нужди.

След всеки разговор той автоматично споделя обобщения и транскрипции с всички участници в срещата. Освен това, неговите анализи надхвърлят обикновените бележки или повторения на това кой какво е казал, като помагат на екипите да проследяват последващите действия, да откриват ключови моменти, които влияят на решенията, и да повишават производителността.

Характеристики на Fireflies

Fireflies не е просто инструмент за транскрипция – неговите усъвършенствани функции ви помагат да извлечете повече от всяка среща.

Ето какво го прави популярен AI-базиран асистент за срещи.

1. Генериране на транскрипт и звукови фрагменти

Fireflies транскрибира и обобщава както видео, така и аудио срещи, но неговата функция за звукови откъси го отличава от останалите. Този инструмент ви позволява да изрязвате и споделяте ключови моменти от срещите, така че да не се налага да гледате целия запис и да стигнете директно до същината.

Независимо дали става въпрос за заявка от клиент, решение по проект или ключова информация, можете лесно да вземете откъса и да го споделите с екипа си. Освен това можете дори да създадете плейлист с аудио откъси, което прави последващите действия и обобщенията по-бързи от всякога.

👀 Знаете ли, че... Терминът „soundbite” (кратко изречение) набира популярност в края на 70-те години, когато кратките, впечатляващи фрази на политици и обществени личности привличат вниманието на медиите. Техните цитируеми, привличащи вниманието изречения бързо се превръщат в любими на новинарските редакции, като правят заглавията по-лесни за продажба – и за запомняне!

2. Интелигентно търсене и анализи на проследяване на теми

Намирането на ключови идеи по време на среща е по-лесно, когато имате организирани данни на разположение. Fireflies AI предлага интелигентна опция за търсене, която сегментира записите по настроение, време за говорене на говорителя и предпочитани филтри, което ви помага да откриете важните моменти бързо.

Той разполага и с функция за проследяване на теми, която следи повтарящи се теми, използвайки предварително дефинирани ключови думи, което улеснява проследяването на дискусиите в рамките на няколко срещи. Това гарантира, че важни теми, като обратна връзка от клиенти или актуализации по проекти, никога не се пропускат.

3. Работни процеси на AI приложенията

Една от отличителните характеристики, която отличава Fireflies AI, е Fred, вграденият AI чатбот. Fred прави много повече от това да предоставя бързи обобщения и повърхностни прозрения – той е двигателят зад редица AI-задвижвани работни процеси, предназначени да автоматизират последващите действия след срещите и да стимулират действията.

Например, Fred може да подпомага работните процеси за проследяване на продажбите, които анализират разговорите за сигнали за намеренията на купувачите. Той може също да сигнализира за потенциални рискове, като използва работни процеси за откриване на конфликти, които идентифицират несъответствия или напрежение в дискусиите на екипа.

Независимо дали проследявате възможности за продажби, решавате вътрешни проблеми или поддържате съгласие между заинтересованите страни, Fred гарантира, че нито един критичен момент няма да бъде пропуснат, превръщайки Fireflies AI от обикновен инструмент за транскрипция в проактивен асистент за срещи.

Цени на Fireflies

Безплатно

Предимство: 18 $/месец на потребител

Бизнес: 29 $/месец на потребител

Enterprise: 39 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

🧠 Интересен факт: Бил Гейтс също не си води бележки по време на срещи – оставя това на AI. С помощта на AI-генерирани резюмета, които обработват всички разговори по време на срещите, той твърди, че може да се концентрира върху важните идеи, вместо да си води бележки.

Otter AI и Fireflies: сравнение на функциите

И Otter AI, и Fireflies оптимизират управлението на срещите, но отговарят на малко по-различни нужди. Otter AI е специализиран в транскрипцията в реално време, докато Fireflies се фокусира върху анализите и автоматизацията.

Ето как се представят като инструменти за срещи:

Функция Otter AI Fireflies Транскрипция Да. Транскрипция в реално време Да. Транскрипция след разговор Идентификация на говорителя Да. Бележки с времеви отметки и етикети на говорителите Да. Бележки с времеви отметки и етикети на говорителите Информация за срещите Основни функции. Предлага обобщения на срещите и задачи за изпълнение. Подробно. Предлага анализ на настроенията, звукови фрагменти и проследяване на теми. Интеграции Ежедневни приложения като Zoom, Google Meet, Teams, Slack, Salesforce, HubSpot По-разширени опции за календар, приложения за продуктивност и специален API AI възможности Чатбот за запитвания и информация Чатбот и AI-управлявани работни процеси за продажби, проследяване на проекти и други приложения Най-подходящ за Онлайн срещи на живо и водене на бележки Дълбока анализа на срещите и автоматизация на работния процес

Макар че това са основните разлики, ето как се представят те в аспекти, които определят въздействието на инструмента за срещи.

Скорост на транскрипция

Otter AI предоставя транскрипция в реално време с идентификация на говорителя и бележки с времеви отметки, което го прави идеален за срещи на живо. Той също така усъвършенства транскрипциите след срещата, за да подобри точността.

Fireflies използва различен подход. Вместо да транскрибира на живо, той първо записва срещата и след това обработва транскрипта, след като разговорът приключи. В зависимост от срещата, това отнема около 10–15 минути, а всички участници получават обобщение след срещата по имейл.

🏆 Победител: Otter AI има предимство, когато става въпрос за транскрипции на живо. Fireflies също е доста ефективен, ако не ви пречи да изчакате малко, докато разговорът бъде обработен.

Поуки и изводи

Otter AI генерира обобщения, базирани на изкуствен интелект, включително ключови точки от дискусиите и задачи за действие. Редактируемите обобщения дават на вашия екип гъвкавост в начина, по който искат да споделят и усъвършенстват своите идеи.

Fireflies прави още една крачка напред с аналитични прозрения, проследяване на повтарящи се теми, ангажираност на говорителите и настроения. То също така позволява на потребителите да извличат звукови фрагменти, създавайки плейлисти с ключови моменти за лесно справяне.

🏆 Победител: Fireflies печели с анализа на настроенията, прозренията и персонализираните звукови фрагменти – идеални за задълбочени изводи от срещите. За екипи, които управляват леки дискусии и проекти, чатът на Otter AI се справя добре с отговорите на бързи въпроси.

Интеграции за срещи и работни процеси

Чудите се какво се съчетава по-добре с настоящите ви инструменти?

Otter AI се синхронизира добре със събития в Zoom, Google Meet и Teams. Също така се свързва със Slack, за да споделя разговори, и позволява на корпоративните потребители да се интегрират с Salesforce и HubSpot.

Fireflies включва интеграции за много повече календари за срещи и дори инструменти за продуктивност като ClickUp. Той предлага и множество AI-управлявани работни потоци за конкретни отчети и структурирани анализи, вариращи от анализи на проектни показатели до индивидуални отчети за мениджъри.

🏆 Победител: Fireflies печели с надеждна автоматизация, базирана на изкуствен интелект, и интеграция на работния процес.

Otter AI срещу Fireflies в Reddit

Посетихме Reddit, за да видим на коя страна са хората в дебата Otter AI срещу Fireflies. Много потребители в subreddit r/productmanagement са съгласни, че Otter AI е по-добрият избор за транскрипция в реално време:

TechTemptress казва:

Обичам го. Моят ежедневен помощник за срещи. Транскриптите изискват малко коригиране след записването, за да се поправят жаргонни изрази, неясни думи и някои грешки в произношението, но след като го направя, Otter bot е страхотен

Обичам го. Моят ежедневен помощник за срещи. Транскриптите изискват малко коригиране след записването, за да се поправят жаргонни изрази, неясни думи и някои грешки в произношението, но след като го направя, Otter bot е страхотен

Past_Path9215 подчертава защо Fireflies е най-подходящият избор за информация и автоматизация на срещи за тях:

Можете да направите и други интересни персонализации с AI приложения. Аз лично използвам AI приложения/шаблони, за да AI автоматично да пише бележки по мой вкус

Можете да направите и други интересни персонализации с AI приложения. Аз лично използвам AI приложения/шаблони, за да AI автоматично да пише бележки по мой вкус

Дебатът между Otter AI и Fireflies AI в Reddit показва ясно разделение въз основа на приоритетите на потребителите. Тези, които ценят точността на транскрипцията в реално време и бързите бележки от срещи, са склонни да предпочитат Otter AI, въпреки че понякога са необходими корекции при неясна реч.

От друга страна, потребителите, които дават приоритет на анализите след срещите, персонализираната автоматизация, достъпната цена и обобщенията, базирани на изкуствен интелект, се ориентират към Fireflies AI заради интеграцията му в работния процес и интелигентните функции за срещи.

📖 Прочетете също: Как да използвате AI за бележки от срещи

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на Otter AI и Fireflies

Вие сте отделили цялото си внимание на срещата. Вашият AI транскриптор е направил подробни бележки, включително и частите, в които говорят отделните участници. Сега трябва да създадете и проследите задачите или да ги добавите към вашите документи.

Ами ако всичко това може да се случи в един и същ инструмент? Това е възможно с ClickUp – приложението за работа, което комбинира управление на проекти, документи и комуникация в екип, всичко в една платформа, ускорена от автоматизация и търсене с изкуствен интелект от ново поколение.

Искате ли да видите с какво се отличава от другите решения за управление на срещи? Ето най-добрите му функции за срещи.

Предимство №1 на ClickUp: ClickUp AI Notetaker и ClickUp Brain

Бъдете в крак с бележките, резюметата и задачите от срещите си с ClickUp AI Notetaker.

Докато Otter AI и Fireflies AI се фокусират върху стенограми и резюмета от срещи, ClickUp прави още една крачка напред с ClickUp AI Notetaker. Той не само записва срещите и улавя ключовите идеи, но и ги превръща в задачи за действие в платформата и ги свързва с вашите съответни ClickUp Tasks и ClickUp Docs.

С ClickUp Brain, вградения AI асистент на платформата, можете незабавно да създавате задачи от бележки от срещи, да публикувате обобщения на срещи в ClickUp Chat и да ги споделяте с екипа си, за да сте сигурни, че важните задачи няма да бъдат пропуснати.

Brain също така прави вашите транскрипти достъпни за търсене. Задавайте въпроси на естествен език и той ще сканира бележките ви от срещите, за да ви отговори – дори ако трябва да проверите данни или решение от преди месеци.

Направете стенограмите от срещите търсени с ClickUp Brain

А най-хубавото? AI Notetaker на ClickUp работи с Google Meet, Zoom и Microsoft Teams, така че всички ваши срещи се записват.

Предимство № 2 на ClickUp: Срещи в ClickUp

Подобрете продуктивността при управлението на срещи, вградете линкове за обаждания директно в задачите и управлявайте повтарящи се дневен ред на срещи с ClickUp Meetings.

Срещите трябва да водят до действия, а не само до разговори – ClickUp Meetings гарантира това. Пакетът е пълен с функции за повишаване на продуктивността на срещите.

Започнете с изготвянето на дневен ред за срещата, като използвате един от многото шаблони за дневен ред на ClickUp. Или просто помолете ClickUp Brain да го направи за вас.

Изгответе изчерпателна програма за срещата за секунди, използвайки AI с ClickUp Brain.

Намерете подходящо време за среща и изпратете покани, като използвате AI календара на ClickUp (повече за него след малко!). Можете дори да се включите в срещата си директно от ClickUp, без да се налага да преминавате към външното си календарно приложение.

Използвайте вградените списъци със задачи в ClickUp, за да превърнете дневния ред в конкретни действия. Така нищо няма да остане за „по-късно“.

Можете също да присвоявате коментари на членовете на екипа си, сигнализирайки за необходимост от действие, преди дадена задача от списъка с задачи за срещата да може да бъде отбелязана като изпълнена.

Имате много повтарящи се срещи? Чудесно! Опцията за персонализирана честота на решението е лесна за прилагане към всяка дневен ред и списък със задачи. След като я настроите, ClickUp дори изпраща специални напомняния по имейл, за да не пропуснете важна среща.

Феноменално е да видим колко време сме спестили в срещите, откакто преминахме към ClickUp. Това, което преди ни отнемаше три часа седмично за планиране на събития и актуализации, сега ни отнема малко повече от час. Сега екипите имат повече време да се съсредоточат върху по-важни маркетингови приоритети.

Феноменално е да видим колко време сме спестили в срещите, откакто преминахме към ClickUp. Това, което преди ни отнемаше три часа седмично за планиране на събития и актуализации, сега ни отнема малко повече от час. Сега екипите имат повече време да се съсредоточат върху по-важни маркетингови приоритети.

Ако искате да персонализирате бележките си от срещи с AI, ClickUp Docs позволява на няколко членове на екипа да работят съвместно върху един и същ документ с богато форматиране.

Записвайте идеи, подобрявайте презентациите си с богато форматиране и централизирайте бележките си от срещите с ClickUp Docs.

Docs ви позволява да създавате задачи за изпълнение от всеки текст или изображение с едно кликване. Освен това, с вградените команди със слэш, е по-лесно от всякога да задавате приоритети, крайни срокове и етикети, за да сте в крак с бързо развиващите се дискусии.

📮ClickUp Insight: Проучването на ClickUp за ефективността на срещите установи, че 18% от анкетираните използват коментари в документи за асинхронна работа в екип. Макар че това намалява времето за срещи, разпръснатите коментари често липсват отчетност, което оставя задачите непроследени и недовършени. ClickUp Docs променя сътрудничеството по документи с Assigned Comments. Всеки коментар може да бъде присвоен на конкретен член на екипа, превръщайки пасивната обратна връзка в изпълними задачи. Вградете отчетност в работните си процеси с документи! 💫 Реални резултати: Екипите, които използват функциите за управление на срещи на ClickUp, отчитат значително намаление от 50% на ненужните разговори и срещи!

Предимство № 3 на ClickUp: Календарът на ClickUp

Планирайте, насрочвайте и участвайте в срещи от работното си място, използвайки календара на ClickUp, задвижван от изкуствен интелект.

Функциите на календара на ClickUp, базирани на изкуствен интелект, правят управлението на срещите безпроблемно. Можете да създавате събития, да управлявате задачи и да пренареждате срещи директно от ClickUp, без да преминавате между раздели.

Използвайте вградения AI на ClickUp, за да планирате срещи и да изпращате покани.

Трябва да намерите време за синхронизиране на екипа? ClickUp улеснява прегледа на наличността на всички в споделените календари, така че можете бързо да откриете общи свободни часове и да планирате срещи, които са удобни за всички. Задачите, обозначени с цветове, персонализираните филтри и множество опции за преглед (ден, седмица, месец или времева линия) ви помагат да следите приоритетите и да предотвратявате конфликти.

Намерете подходящо време за среща с екипа си, като използвате споделените календари на ClickUp.

И тъй като срещите не се ограничават само до планиране, можете да превърнете събитията в календара в действия, като ги свържете със задачи, добавите дневен ред, възложите последващи действия и проследявате напредъка – всичко това в едно и също работно пространство.

Предимство № 4 на ClickUp: Шаблонът за протоколи от срещи на ClickUp

Получете безплатен шаблон Управлявайте без усилие подробностите за срещите, връзките към ресурси и точките за действие с шаблона за протоколи от срещи на ClickUp.

Уморени сте да преглеждате безкрайни бележки? Шаблонът за протоколи от срещи на ClickUp е незаменимо решение. Шаблонът за документи улеснява воденето на бележки с предварително проектирани страници за всяка дата на среща. Всъщност всяка подстраница включва структурирани пространства за добавяне на списъци с участници, връзки към ресурси, дневен ред на срещите, точки за действие и дори проследяване на рискове.

Ако искате да оптимизирате задачите, свързани със срещите, шаблонът ClickUp Meetings е още един отговор за по-ефективно проследяване на теми за дискусия, съхранение на презентации и възлагане на последващи действия.

Цени на ClickUp

Перфектни бележки и прозрения от срещи с ClickUp

Подходящият инструмент за срещи не само води бележки – той предотвратява недоразумения, намалява стреса от бързите разговори и дава на вашия екип повече време да се подготви, да проследи и да напредне в работата си.

Докато инструменти като Otter AI са специализирани в транскрипцията, а Fireflies се фокусира върху анализа на срещите, ClickUp предлага и двете – и много повече.

С ClickUp получавате цялостно решение за управление на срещи: AI-базиран Notetaker , който автоматично записва, транскрибира и обобщава срещите

Незабавно създаване на задачи от заключенията от срещите – така последващите действия никога не се пропускат.

ClickUp Brain за извеждане на задачи за действие, решения и следващи стъпки

Над 1000 интеграции, за да можете безпроблемно да се свържете с вашия съществуващ календар, комуникационни и планиращи инструменти.

Няма нужда да се занимавате с няколко приложения или да се задоволявате с частични решения. ClickUp обединява информацията от вашите срещи с работата ви, така че можете да планирате, да се срещате и да изпълнявате всичко на едно място.

Готови ли сте да провеждате по-умни срещи? Започнете да използвате ClickUp безплатно още днес.