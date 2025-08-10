10-те най-добри софтуера за планиране на екипаж през 2025 г.

Опитвали ли сте някога да съчетавате графиците на дузина служители в една електронна таблица? Имате размени на смени, извънредни повиквания в последния момент, припокриващи се отпуски и по някакъв начин всички очакват графиците да бъдат перфектни до понеделник.

Тук на помощ идва софтуерът за планиране на екипажа.

Вместо да прекарвате часове в ръчно разпределяне на хора по задачи или смени, той върши тежката работа. Инструментът проверява кой е на разположение, кой е квалифициран и какво се изисква за задачата, преди автоматично да изготви най-точния график.

Ето 10-те най-добри софтуера за планиране на екипа, които ще ви улеснят живота. 💁

Какво трябва да търсите в софтуера за планиране на екипа?

Да се покриват смени е едно, но да се поддържа всичко организирано без обичайния хаос е друго. Подходящият софтуер за планиране на екипа може да направи това възможно, но само ако разполага с функциите, от които действително се нуждаете.

Нека да разгледаме по-подробно. ⚓

Интелигентно автоматично планиране , което създава графици на екипа въз основа на наличност, роли и бизнес правила.

Откриване на конфликти в реално време за сигнализиране на двойни резервации, проблеми с извънредния труд или неквалифицирани задачи, преди те да се превърнат в проблеми.

Многократно използваеми шаблони и повтарящи се смени , които спестяват време и улесняват седмичното или месечното планиране.

Вградени проверки за съответствие , които ви помагат да спазвате местните закони, правилата на синдикатите и изискванията за почивки, без да се налага постоянно наблюдение.

Проследяване на сертификатите , за да не бъдете изненадани от изтекли лицензи или квалификации, специфични за дадена длъжност.

Сигнали за извънреден труд , които ви уведомяват, когато някой е на път да достигне максималния си брой часове, помагайки да се избегнат преумората или правни проблеми.

Софтуер за планиране на екипа на един поглед

Ето кратко описание на основните функции на софтуера за планиране на екипажа и за какво се използват.

Инструмент Най-подходящ за Основни характеристики Цени* ClickUp Всяка фирма или екип, който търси универсален инструмент за управление на работата и планиране Гъвкаво планиране на проекти и екипи с управление на задачи, документи, цели и комуникация Безплатен план завинаги; Персонализиране за предприятия Sling Малки и средни предприятия Лесно планиране на смени, проследяване на работното време и комуникация в екипа Безплатно, започва от 2 долара на месец Connecteam Мобилни и полеви екипи Планиране на екипа, проследяване на времето, размяна на смени и спазване на нормативните изисквания за дистрибуторските екипи, с фокус върху мобилните устройства Безплатно, започва от 35 $ на месец на потребител Deputy Бизнес, базиран на смени Автоматизирано планиране на графиците на служителите, проследяване на работното време и управление на човешките ресурси за търговия на дребно, хотелиерство и здравеопазване. Цената започва от 4,50 долара на месец. When I Work Бизнес, базиран на смени Лесно планиране, проследяване на времето и обмен на съобщения в екипа за ресторанти, търговия на дребно и здравеопазване. Безплатно, започва от 3 долара на месец на потребител 7shifts Ресторанти и хотелиерство Планиране на графика на персонала в ресторанти с прогнозиране на работната ръка, автоматично планиране и инструменти за спазване на нормативните изисквания Безплатно, започва от 31,99 $ на локация Humanity Големи организации Динамично планиране и спазване на нормативните изисквания, базирано на изкуствен интелект, за предприятия с комплексни нужди от смени Персонализирани цени BuildOps Услуги на място и строителство Разпределение на екипа, възлагане на задачи и проследяване на напредъка за услуги и строителство Персонализирани цени Buddy Punch Просто проследяване на времето и планиране Удобно планиране на смени и проследяване на присъствието за отдалечени или офис екипи Цена от 5,49 $/месец на потребител + 19 $ базова такса на месец Planday Работници на почасова заплата и сменни екипи Планиране на работната сила, проследяване на работното време и контрол на разходите за труд за служители, заплащани на час Персонализирани цени

Как оценяваме софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и неутрален по отношение на доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.

Най-добрият софтуер за планиране на екипажа

Намирането на подходящия софтуер за планиране на екипа е от решаващо значение за гладкото протичане на операциите и изпълнението на проектите в последния момент.

Ето обобщение на най-добрите опции, които ще ви помогнат да оптимизирате персонала, да намалите конфликтите и да продължите да напредвате с всеки проект. 🎯

1. ClickUp (най-подходящ за персонализирани графици на екипа с проследяване на задачите и смени)

ClickUp е универсалното приложение за работа, което комбинира управление на проекти, документи и комуникация в екипа, всичко в една платформа, ускорена от автоматизация и търсене с изкуствен интелект от ново поколение.

Той предоставя на оперативните мениджъри, ръководителите на екипи и планиращите всичко необходимо, за да поддържат екипите съгласувани, задачите в движение и смени покрити.

ClickUp Calendar

Планирайте какво прави всеки служител от началото до края на проекта с календара на ClickUp.

На първо място е ClickUp Calendar, централният команден център на екипа ви за планиране. Този инструмент ви позволява да организирате всичко на едно място, независимо дали координирате размяната на смени между различни местоположения или фиксирате крайни срокове за проектния екип. Можете да превключвате между дневен, седмичен или месечен формат, за да получите подходящото ниво на детайлност.

Плъзгайте и пускайте задачите, за да правите промени в последния момент, и маркирайте събитията с цветове, за да разберете с един поглед кои са спешните, кои са в процес на изпълнение и кои са приключени.

Имате нужда да го синхронизирате с Google Calendar на екипа си? Няма проблем; двупосочната синхронизация гарантира безпроблемно обновяване между платформите. Тази видимост е спасителна за екипите, които управляват посещения на обекти, промени в смени и срещи с клиенти.

Освен това, вградените напомняния и възможността да се присъединявате към срещи директно от работното пространство поддържат комуникацията и спазват графиците на проектите. Разбира се, планирането е само част от картината. Проследяването на това как се изразходва времето на екипа ви е също толкова важно.

ClickUp Project Time Tracking

Ето тук на помощ идва ClickUp Project Time Tracking.

Уверете се, че екипът ви спазва сроковете с ClickUp Project Time Tracking.

Няма значение дали вашите екипи работят от лаптопи, мобилни устройства или дори безплатното разширение за Chrome; те могат да стартират и спират таймерите на момента. Това е идеално за екипи на терен, които преминават от една задача към друга или от едно работно място към друго. Можете да регистрирате времето и ръчно, в случай че някой забрави да натисне „старт“.

Искате да знаете колко време е отнел инсталационният проект от миналата седмица в сравнение с предварителната оценка? Персонализираните шаблони за отчети за отработено време и визуалните табла на ClickUp ви помагат да разгледате подробностите по дни, седмици, проекти или лица.

Освен това платформата поддържа прозрачност (без тайно наблюдение), като същевременно предоставя на мениджърите необходимите отчети за фино настройване на графиците и натоварването.

ClickUp Brain

Искате да пренесете управлението на екипа на следващото ниво? Въведете ClickUp Brain.

Използвайте ClickUp Brain, за да ви спести усилията.

Тази вградена мощна AI система активно подпомага усилията ви за планиране на екипа. Имате нужда от бърз отчет за състоянието на няколко работни обекта? AI Project Manager на Brain може да автоматизира това.

Искате да намерите документ за обучение на нови членове на екипа, без да ровите из папки? AI Knowledge Manager го намира незабавно.

Например, ако управлявате екип от строители на няколко обекта, можете да помолите Brain да генерира незабавни актуализации на проекта на естествен език. Попитайте: „Обобщи всички активни задачи на екипа за проект Алфа, включително чакащите одобрения и пречките.“ Той ще извлече информация в реално време от задачите, коментарите и документите, като подчертае напредъка, забавянията и следващите стъпки.

Шаблон за графика на екипа на ClickUp

Не искате да създавате работния процес от нулата всеки път? Опитайте шаблона за графика на екипа на ClickUp. 👇

Получете безплатен шаблон Уверете се, че никой служител не е претоварен с шаблона за графика на екипа на ClickUp.

Създаден с цел оперативна яснота, шаблонът за графици на екипа на ClickUp е динамичен инструмент за планиране, проследяване и коригиране на натоварването на екипа. Всяка задача е ясно обозначена с проекта на клиента и назначения екип, което прави координацията между екипите безпроблемна.

Освен това, визуалната организация и системата за персонализирано маркиране са отлични. Можете незабавно да филтрирате задачите по клиент, проект или роля, а етикетите с цветен код улесняват визуализирането на разпределението с един поглед.

⚙️ Бонус: Ефективната работна сила гарантира максимална производителност. За да сте сигурни, че ще постигнете целта си, шаблонът за натоварване на служителите на ClickUp ви помага да оцените капацитета на всеки член на екипа, да създадете ясен преглед на отговорностите и зависимостите и да определите очакванията.

Най-добрите функции на ClickUp

Оптимизирайте повтарящите се задачи: Използвайте Използвайте ClickUp Automations , за да актуализирате автоматично статуса на смени, да разпределяте членовете на екипа и да изпращате напомняния без ръчна намеса.

Централизирайте документацията на екипа: Съхранявайте материали за въвеждане в работата, стандартни оперативни процедури и указания за проекти и сътрудничество в реално време с Съхранявайте материали за въвеждане в работата, стандартни оперативни процедури и указания за проекти и сътрудничество в реално време с ClickUp Docs.

Свържете външни инструменти: Изтеглете графици, съобщения и актуализации от приложения като Zoom и Google Calendar с Изтеглете графици, съобщения и актуализации от приложения като Zoom и Google Calendar с ClickUp Integrations.

Визуализирайте и коригирайте графиците: Плъзгайте и пускайте задачи, маркирайте с цветове смени и синхронизирайте събития между екипите, за да получите кристално ясна времева линия с Плъзгайте и пускайте задачи, маркирайте с цветове смени и синхронизирайте събития между екипите, за да получите кристално ясна времева линия с ClickUp Calendar View.

Ограничения на ClickUp

Новите потребители може да се сблъскат с трудна крива на обучение поради богатите функции.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp:

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Този преглед наистина казва всичко:

ClickUp обединява всички наши задачи, документи, цели и отчитане на времето в едно унифицирано работно пространство. Използваме го от 2018 г. и той е изключително гъвкав за управление както на вътрешни работни процеси, така и на клиентски проекти. Персонализираните изгледи (списък, табло, календар и др.) и подробните опции за автоматизация ни спестяват часове всяка седмица. Освен това, честите актуализации на функциите показват, че те се отнасят сериозно към подобряването на платформата.

ClickUp обединява всички наши задачи, документи, цели и отчитане на времето в едно унифицирано работно пространство. Използваме го от 2018 г. и той е изключително гъвкав за управление както на вътрешни работни процеси, така и на клиентски проекти. Персонализираните изгледи (списък, табло, календар и др.) и подробните опции за автоматизация ни спестяват часове всяка седмица. Освен това, честите актуализации на функциите показват, че те се отнасят сериозно към подобряването на платформата.

📮 ClickUp Insight: Понеделнишка депресия? Оказва се, че понеделникът се откроява като слабо звено в седмичната продуктивност (без да се прави игра на думи), като 35% от работниците го определят като най-малко продуктивния ден. Този спад може да се отдаде на времето и енергията, изразходвани за търсене на актуализации и седмични приоритети в понеделник сутрин. Приложение за всичко, свързано с работата, като ClickUp, може да ви помогне в това. Например, ClickUp Brain, вграденият AI асистент на ClickUp, може да ви информира за всички важни актуализации и приоритети за секунди. И всичко, от което се нуждаете за работа, включително интегрираните приложения, може да се търси с Connected Search на ClickUp. С Knowledge Management на ClickUp е лесно да създадете обща референтна точка за вашата организация! 💁

2. Sling (Най-добър за просто планиране на смени)

чрез Sling

Sling е надежден инструмент за планиране, особено за динамичните сектори на търговията на дребно, хотелиерството и здравеопазването. Чистият му интерфейс с функция „плъзгане и пускане” улеснява настройването на смени. Освен това членовете на екипа получават работните си графици директно на телефоните си, което улеснява планирането, размяната на смени или подаването на заявки за отпуск без безкрайни разправии.

Мениджърите могат да създават шаблони за графици, които да се използват многократно за повтарящи се смени, което спестява време при седмичното планиране. Платформата поддържа и множество работни места, което улеснява планирането и комуникацията между различни обекти.

Най-добрите функции на Sling

Проследявайте разходите за труд по проекти в реално време, за да предотвратите преразходите и да управлявате извънредния труд.

Разпределяйте задачите директно по смени, за да изясните отговорностите и да гарантирате отчетността.

Изпращайте автоматични напомняния чрез SMS или известия в приложението, за да сведете до минимум закъсненията.

Съхранявайте документите на служителите си на сигурно място, за да имате лесен достъп до сертификати и документи за съответствие.

Ограничения на Sling

Не можете да копирате единични смени и да ги поставите на друго място.

Изпраща известия за чатове, в които не участвате.

Цени на Sling

Безплатно

Премиум: 2 $/месец на потребител

Бизнес: 4 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Sling

G2: 4,5/5 (над 80 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за Sling?

Един рецензент от G2 го обобщи по следния начин:

Възможността да създавате повтарящи се смени, за да визуализирате как трябва да изглежда дадена смяна, спестява много време и енергия при планирането на графика на смени... От време на време има някои дребни проблеми или бъгове. Но нищо сериозно не е било погрешно. Някои действия изискват относително много кликвания, за да бъдат изпълнени. Смятам, че софтуерът е доста „интелигентен” в отгатването на това, какво действие искате да извършите.

Възможността да създавате повтарящи се смени, за да визуализирате как трябва да изглежда дадена смяна, спестява много време и енергия при планирането на графика на смени... От време на време има някои малки проблеми или бъгове. Но нищо сериозно не е било погрешно. Някои действия изискват относително много кликвания, за да бъдат изпълнени. Смятам, че софтуерът е доста „интелигентен“ в отгатването на това, какво действие искате да извършите.

🔍 Знаете ли, че... Световният пазар на софтуер за планиране на графиците на служителите ще нарасне до 1,36 милиарда долара до 2033 г. Той ще расте със средногодишен темп на растеж от 12,1% през прогнозния период.

3. Connecteam (Най-добър за управление на екипи от мобилни устройства)

чрез Connecteam

Управлението на персонал, който не работи на бюро, оставя място за грешки, пропуснати актуализации и неефективност. Connecteam е платформа за управление на персонала в строителството, полевите услуги, търговията на дребно и хотелиерството.

Инструментът улеснява възлагането на конкретни задачи с подробни списъци за проверка, крайни срокове и прикачени файлове, като поддържа всички в синхрон, независимо дали са на място или в движение. За да се гарантира проактивна комуникация, той може да пусне вътрешен чат, актуализира фийда и незабавни анкети, така че важната информация да достигне до правилните екипи в точното време.

Най-добрите функции на Connecteam

Споделяйте интересни материали, като видеоклипове, изображения, PDF файлове и съобщения, за да повишите ангажираността на служителите.

Персонализирайте разрешенията за достъп за потребители, роли и групи, за да гарантирате, че правилните хора виждат правилната информация.

Дайте възможност на служителите да се обслужват сами за обичайните нужди, свързани с човешките ресурси, като управление на отпуските и достъп до фирмените политики.

Насърчавайте положителна култура с функции за признание и обратна връзка от колеги, за да отпразнувате постиженията и важните събития.

Ограничения на Connecteam

Ограничени инструменти за създаване на курсове, текстове и тестове

Шрифтът не може да бъде персонализиран.

Цени на Connecteam

Безплатно

Базов: 35 $/месец на потребител

Разширено: 59 $/месец на потребител

Експерт: 119 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Connecteam

G2: 4,6/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Connecteam?

Ето как един потребител описа своя опит:

Настройването на смени в групов изглед улеснява прегледа им с един поглед. Зелената точка за потвърждение или приемане е много полезна, когато искаме да видим дали треньорите са видели своите смени. Смените, които се изтриват, могат да бъдат изтрити по грешка и би било полезно да има резервно място, от което да можем да ги възстановим.

Настройването на смени в групов изглед улеснява прегледа с един поглед. Зелената точка за потвърждение или приемане е много полезна, когато искаме да видим дали треньорите са видели своите смени. Смените, които се изтриват, могат да бъдат изтрити по грешка и би било полезно да има резервно място, от което да можем да ги възстановим.

💡 Професионален съвет: Планирането по метода на Парето е чудесен метод. Концентрирайте 80% от планирането си върху най-надеждните членове на екипа, за да покриете основната работна натовареност, и 20% върху по-новите или гъвкави служители, за да запълните празнините. Това минимизира риска и поддържа високото качество.

4. Deputy (Най-добър за автоматизирано планиране на смени)

чрез Deputy

Deputy е цялостна платформа за управление на персонала с вградена функция за автоматично планиране, базирана на изкуствен интелект. Тя използва прогнози за търсенето, тенденции в продажбите, сезонни колебания и трудовото законодателство, за да генерира автоматично оптимизирани графици с едно кликване.

Инструментът отчита наличността на служителите, квалификациите и бюджетите за труд, за да сведе до минимум административната работа и да намали ненужните разходи за заплати. Deputy ви позволява да създавате графици от нулата, да копирате предишни шаблони за работни графици и да ги коригирате, за да се съобразят с промени в последния момент.

Най-добрите функции на Deputy

Позовавайте се на одобрени отпуски и сертификати, за да предотвратите конфликти в графиците.

Дайте възможност на служителите да се регистрират при пристигане и напускане чрез мобилни устройства, уеб браузъри или биометрично разпознаване на лица.

Одобрявайте, редактирайте и експортирайте безпроблемно цифрови табели за отчитане на работното време към интегрирани системи за изчисляване на заплатите.

Съобщавайте важни новини или актуализации с вградения новинарски канал или инструменти за съобщения.

Ограничения на Deputy

Трудно е да се създават графици, без да се изтрива предишната версия.

Разделът „Хора“ не включва мениджърите и техните шефове.

Цени на Deputy

Планиране: 4,50 $/месец на потребител

Време и присъствие: 4,50 $/месец на потребител

Премиум: 6 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Deputy

G2: 4,6/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 700 отзива)

Какво казват реалните потребители за Deputy?

Вижте какво казва този рецензент:

Използвам Deputy редовно за планиране и управление на времето на работа и той ми е изключително полезен. Интерфейсът е интуитивен и улеснява планирането на смени и комуникацията с екипа... Понякога мобилното приложение се блокира или ви излиза неочаквано.

Използвам Deputy редовно за планиране и управление на времето на работа и той ми е изключително полезен. Интерфейсът е интуитивен и улеснява планирането на смени и комуникацията с екипа... Понякога мобилното приложение се блокира или ви излиза неочаквано.

💡 Професионален съвет: Направете графика си лесен за разчитане. Например, използвайте синьо за рецепцията, червено за техниците и зелено за мениджърите. Визуална яснота = по-малко обърквания.

5. When I Work (Най-добър за лесно проследяване на смени и задачи)

чрез When I Work

Ако управлявате екип, работещ на смени, When I Work прави планирането по-малко стресиращо. С удобни шаблони за графици, с които да създавате и коригирате работни планове, можете без усилие да контролирате графиците на вашите служители. Функции като повтарящи се смени и автоматично планиране въз основа на наличността спестяват много време.

Едно от най-големите предимства? Служителите могат сами да управляват графиците си. Те могат да подават заявки за отпуск, да разменят смени и да актуализират наличността си директно в приложението. Размяната на смени се извършва автоматично чрез цифрова табло, което намалява паниката в последния момент. Платформата улеснява комуникацията с вградена система за съобщения.

Най-добрите функции на When I Work

Проследявайте управлението на времето и присъствието с цифров часовник, достъпен от всяко устройство.

Следете присъствието, закъсненията и отсъствията, като създавате подробни отчети за разходите за труд и тенденциите.

Получавайте автоматични известия за предстоящи смени, промени в графика и други важни събития.

Интегрирайте безпроблемно изчисляването на заплатите, като синхронизирате отработените часове с доставчици като ADP, Gusto и Paychex.

Ограничения на When I Work

Няма опция за копиране/поставяне на графиците за минали и бъдещи седмици.

Функцията за чат е нестабилна и бавна.

Цени на When I Work

Едно местоположение или график: 3 $/месец на потребител

Няколко местоположения или графици: 5 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за When I Work

G2: 4. 4/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1000 отзива)

Какво казват реалните потребители за When I Work?

Кратък откъс от коментар на реален потребител:

Макар приложението да е добро, интерфейсът му понякога може да бъде малко тромав и неинтуитивен. Функцията за проследяване на времето работи, но не винаги безпроблемно, а някои потребители съобщават за проблеми с точното синхронизиране на часовете. Освен това, понякога известията могат да се забавят, което води до объркване относно промените в смени.

Макар приложението да е добро, интерфейсът му понякога може да бъде малко тромав и неинтуитивен. Функцията за проследяване на времето работи, но не винаги безпроблемно, а някои потребители съобщават за проблеми с точното синхронизиране на часовете. Освен това, понякога известията могат да се забавят, което води до объркване относно промените в смени.

6. 7shifts (Най-добър за управление на задачите на персонала в ресторанти)

чрез 7shifts

7shifts е специално създаден за ресторантьорския бранш, което го прави предпочитана платформа за планиране на графиците на персонала и управление на работната сила. Той помага на мениджърите да създават графици по-бързо въз основа на наличността на служителите и нуждите от персонал. Служителите получават лесен начин да проверяват своите смени, да подават заявки за отпуск и да поддържат връзка с екипа си чрез мобилното приложение.

Освен това, 7shifts работи добре с популярните POS и системи за изчисляване на заплати, помагайки на ресторантите да намалят административната работа. Неговият фокус върху уникалните ежедневни нужди на екипите в ресторантите го отличава от по-общите инструменти за планиране.

Най-добрите функции на 7shifts

Дайте възможност на служителите да разменят, предлагат или искат смени с одобрението на мениджъра, като автоматично актуализирате графика и уведомите засегнатия персонал.

Проследявайте точно работното време, почивките и извънредния труд на служителите с функции като географско ограждане и разпознаване на лица.

Наблюдавайте и контролирайте разходите за труд, като задавате цели за труда въз основа на прогнозните продажби.

Генерирайте автоматизирани отчети за графици, присъствие и показатели за труда за лесен месечен или анализ по заявка.

Ограничения на 7shifts

Трудно е да се ориентирате в отворените смени

Потребителите се оплакват, че понякога софтуерът работи с грешки за членовете на персонала, като ги блокира от достъпа до инструмента.

Цени на 7shifts

Цена: Безплатно

Вход: 31,99 $/месец на локация

Цена: 69,99 $/месец за локация

Gourmet: От 135 $/месец на локация

Оценки и рецензии за 7shifts

G2: 4,5/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1000 отзива)

Какво казват реалните потребители за 7shifts?

Директно от рецензия в G2:

Обичам приложението, то ни дава голяма гъвкавост при вписване на бележки между мениджърите, проверка на продажбите и процента на труда, както и при обявяване на новини пред персонала... Трябва да сме много внимателни, когато не затваряме браузъра, защото нещата не се запазват, докато не го затворим. Това е трудно, когато имате няколко души, които работят по графика, тъй като той може много лесно да се върне към оригиналния шаблон.

Обичам приложението, то ни дава голяма гъвкавост при вписване на бележки между мениджърите, проверка на продажбите и процента на труда, както и при обявяване на новини пред персонала... Трябва да сме много внимателни, когато не затваряме браузъра, защото нещата не се запазват, докато не го затворим. Това е трудно, когато имате няколко души, които работят по графика, тъй като той може много лесно да се върне към оригиналния шаблон.

🤝 Приятелско напомняне: Повече комуникация > по-малко комуникация. Винаги изпращайте актуализации или промени в графиците чрез известия в приложението, SMS и имейл, за да избегнете драматични ситуации от типа „Не знаех“.

7. Humanity (Най-добър за сложно планиране в големи предприятия)

чрез Humanity

Humanity е солидна система за планиране на графиците на служителите, която ви помага да предвидите нуждите от персонал, да изготвите графици, които отговарят на изискванията, и да намалите разходите за труд. Служителите могат да разменят смени, да поискат отпуск или да актуализират своята наличност директно от телефоните си.

Платформата автоматизира проверките, за да поддържа съответствието на бизнеса с трудовото законодателство и правилата на синдикатите, като същевременно предлага вградени шаблони за управление на задачите, проследяване на времето и управление на отпуските, за да поддържа всичко на едно място. Получавате също така подробни отчети и анализи, за да разберете по-добре производителността на работната сила и разходите за труд.

Най-добрите функции на Humanity

Прогнозирайте нуждите от персонал и оптимизирайте графиците, използвайки AI-базирани прогнози, основани на KPI като продажби и брой клиенти.

Управлявайте профилите на служителите с умения, наличност и заявки за отпуск, за да опростите разпределянето на смени и планирането.

Комуникирайте със служителите чрез автоматизирани имейли, SMS, известия и чат в приложението на настолен компютър и мобилно устройство.

Ограничения на човешкия фактор

Форматът за експортиране трябва да бъде коригиран след изтеглянето.

Той не толерира аномалии в графика.

Цени на Humanity

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Humanity

G2: 4,3/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 300 отзива)

Какво казват реалните потребители за Humanity?

Ето какво казва един потребител за Humanity:

След като потребителите се научат как да редактират наличността в календара, той е лесен за използване. Необходими са минимален брой кликвания, за да се блокира време в календара, и той се актуализира непрекъснато... Приложението не се синхронизираше добре с уебсайта; записите се правеха в приложението, но не се намираха в уебсайта...

След като потребителите се научат как да редактират наличността в календара, той е лесен за използване. Необходими са минимален брой кликвания, за да се блокира време в календара, и той се актуализира непрекъснато... Приложението не се синхронизираше добре с уебсайта; записите се правеха в приложението, но не се намираха в уебсайта...

💡 Професионален съвет: Използвайте правилото 3C за покритие на смени. Преди да финализирате графика, задайте си следните въпроси: Обхват: Всички смени ли са запълнени? Съответствие: Спазваме ли трудовото законодателство, почивките и ограниченията за извънреден труд? Комуникация: Ясно ли сме комуникирали всичко?

8. BuildOps (Най-добър за диспечерски услуги на място)

чрез BuildOps

BuildOps е софтуер за планиране на работната сила, създаден специално за търговски изпълнители и фирми, предлагащи услуги на място. Той също така предоставя персонализирани отчети и анализи, които дават на компаниите ясна представа за ключовите показатели за ефективност, разходите за труд, напредъка на проектите и рентабилността на услугите.

Една от отличителните характеристики на BuildOps е неговото собствено приложение за технически специалисти на място. Техниците имат достъп до работни поръчки, история на клиентите, данни за оборудването и подробности за задачите директно от своите смартфони или таблети, дори и офлайн. Те могат също да записват подписи, да качват снимки, да документират работата си и да генерират фактури на място, което спомага за ускоряване на фактурирането и намаляване на грешките.

Най-добрите функции на BuildOps

Проследявайте техниците и задачите, за да получите по-добра представа за операциите на място и да оптимизирате разпределението на ресурсите.

Управлявайте работни поръчки, оферти, договори и дневни отчети от единен контролен панел.

Интегрирайте ги със счетоводни системи като QuickBooks, за да опростите фактурирането, издаването на фактури и финансовото проследяване.

Ограничения на BuildOps

Не можете да изпращате фактури директно на клиентите от платформата.

Създаването на персонализирани формуляри е предизвикателство

Цени на BuildOps

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на BuildOps

G2: 4,5/5 (над 30 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за BuildOps?

Според един рецензент:

Build Ops в момента е предназначен за много големи организации. Те твърдят, че това е направено умишлено с идеята по-малките организации да се разрастват с течение на годините. Ние оценяваме идеята зад това, но докато не стигнем до този етап, всъщност наблюдаваме повече административна работа в определени области. Build Ops предвижда определени членове на персонала да заемат конкретни позиции, за да отговорят на работните си процеси.

Build Ops в момента е предназначен за много големи организации. Те твърдят, че това е направено умишлено с идеята по-малките организации да се разрастват с течение на годините. Ние оценяваме идеята зад това, но докато не стигнем до този етап, всъщност наблюдаваме повече административна работа в определени области. Build Ops предвижда определени членове на персонала да заемат конкретни позиции, за да отговорят на работните си процеси.

💡 Професионален съвет: Позволете на служителите да маркират наличността си като: ✅ Зелено: Напълно достъпно

🟡 Жълто: Може да работи, ако е необходимо

🔴 Червено: Не е налично Цветовото кодиране и визуалните сигнали могат да бъдат чудесен начин да получите обща представа за графика на екипа ви. Те могат също да ви помогнат да вземете бързи и уверени решения при планирането.

9. Buddy Punch (Най-добър за основно проследяване на работното време на служителите)

чрез Buddy Punch

Buddy Punch е просто, но ефективно решение за проследяване и планиране на работното време на служителите, особено популярно сред малките и средни предприятия. То се отличава с многофункционалните си опции за отчитане на работното време. Служителите могат да отчитат влизането и излизането си чрез уеб браузъри, мобилни приложения или дори уникална система с QR кодове.

За да добави допълнително ниво на отчетност, Buddy Punch предлага и GPS проследяване, заключване на IP адреси и дори заснемане на снимки при отчитане, така че мениджърите винаги да знаят къде и кога членовете на екипа се отчитат. Освен това, автоматизираните предупреждения и известия гарантират, че всички са информирани в реално време.

Най-добрите функции на Buddy Punch

Следете присъствието в реално време , предупрежденията за извънреден труд и получавайте известия, когато служителите се приближават към лимитите за извънреден труд.

Управлявайте платения отпуск (PTO) с персонализирани правила за натрупване и опции за самообслужване, с които служителите могат да заявят или въведат отпуск, болничен или лично време.

Присвойте кодове на задачи и отдели за подробно проследяване на проекти и задачи, което ви позволява да анализирате разходите за труд по клиенти, задачи или местоположение.

Ограничения на Buddy Punch

Прекалените известия по имейл са малко прекалени

Приложението не предоставя напомняния за влизане или излизане в системата по време на смени.

Цени на Buddy Punch

Стартово ниво: 5,49 $/месец на потребител + 19 $ базова такса на месец

Pro: 6,99 $/месец на потребител + 19 $ базова такса на месец

Enterprise: 11,99 $/месец на потребител + 19 $ базова такса на месец

Оценки и рецензии на Buddy Punch

G2: 4,8/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 1000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Buddy Punch?

Един потребител сподели следната обратна връзка:

Много ми хареса, че приложението е много точно, което означава, че не е нужно да правите много кликвания, за да разберете функциите му... Смятам, че се нуждае от малко повече персонализация, което би направило приложението малко по-приятно за окото, което би било плюс.

Много ми хареса, че приложението е много точно, което означава, че не е нужно да правите много кликвания, за да разберете функциите му... Смятам, че се нуждае от малко повече персонализация, което би направило приложението малко по-приятно за окото, което би било плюс.

10. Planday (Най-добър за управление на почасово заплащания персонал)

чрез Planday

Planday е модерно решение, проектирано да бъде лесно за използване от служителите и мощно за мениджърите. То помага на бизнеса да се съобрази с трудовото законодателство и вътрешните правила, като автоматизира дейности като управление на договори, прилагане на почивки и проследяване на документация. Това е особено полезно за индустрии с строги трудови разпоредби или синдикални споразумения.

Друга отличителна характеристика е фокусът на Planday върху контрола на разходите за труд. Той предлага прогнозиране на разходите за труд в реално време, докато създавате графици, което помага на бизнеса да се придържа към бюджета. Платформата се интегрира с много системи за заплати, POS и HR, като ADP, Xero, QuickBooks и други. Отвореният API също позволява на бизнеса да създава персонализирани връзки.

Най-добрите функции на Planday

Дайте възможност на персонала да разменя смени, да подава заявки за отпуск и да управлява своята наличност чрез портал за самообслужване.

Следете анализите в реално време и генерирайте персонализирани отчети за по-добро разбиране на работната сила и вземане на решения.

Съхранявайте важни документи по сигурен начин и активирайте електронните подписи за договори и назначаване на нови служители.

Ограничения на Planday

Мобилното приложение се зарежда бавно.

Не е много гъвкав и проблемите не се решават лесно поради лошото обслужване на клиентите.

Цени на Planday

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Planday

G2: 4,5/5 (над 80 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 50 отзива)

💡 Професионален съвет: Използвайте ротационен график на смени за работа 24/7. Създайте повтарящ се модел, например четири дни работа и четири дни почивка, и ротирайте екипите през различни смени седмично или на две седмици.

Планирайте успеха си с ClickUp

Изборът на подходящия софтуер за планиране на екипа може да направи голяма разлика в ефективността, с която екипът ви управлява графиците.

Независимо дали управлявате малък екип или надзиравате мащабни операции, подходящият софтуер може да ви помогне да оптимизирате процесите, да увеличите рентабилността на работата, да намалите грешките и да подобрите общата производителност.

Ако търсите гъвкава и мащабируема опция, ClickUp е най-добрият избор.

С мощни ключови функции за планиране, интеграция с HR, софтуер за строителен бизнес и системи за изчисляване на заплати, както и възможност за проследяване на отработените часове и управление на задачите и ресурсите, той е създаден, за да се адаптира към нуждите на вашия екип, независимо дали е голям или малък.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес! ✅