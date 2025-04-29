10-те най-добри алтернативи на Goalscape за по-интелигентно управление на целите през 2025 г.

Поставянето на цели е първата стъпка към превръщането на невидимото в видимо.

Чувствали ли сте някога, че вашите цели плават в пространството, без да са свързани с по-голямата бизнес цел? Да бъдем реалисти: като лидер, управлението на цели не трябва да се усеща като сглобяване на мебели от IKEA без инструкции.

Ако сте израстнали от замайващите концентрични кръгове на Goalscape и искате нещо, което работи по-добре с вашия работен процес, сте на правилното място.

В този наръчник ще обсъдим 10-те най-добри алтернативи на Goalscape, които ще помогнат на вашия екип да постигне по-умно управление на целите. Готови ли сте да постигнете целите си? Да започваме!

Защо да изберете алтернативи на Goalscape?

Според доклад на PWC, 77% от екипите с висока производителност използват инструменти за управление на проекти, за да постигнат целите си. Следователно, ефективният софтуер за управление на проекти и цели е от решаващо значение за успеха. Макар Goalscape да е известен с визуалния си интерфейс за поставяне на цели, той не предлага мащабируемост, сътрудничество в екип и разширено управление на задачите.

Ето какво трябва да търсите в алтернативите на Goalscape:

Мощни функции: Отличните алтернативи предлагат вградено проследяване на времето, диаграми на Гант и персонализирани работни процеси за управление на сложни проекти ✅

По-добра координация в екипа: Инструменти като Инструменти като ClickUp и Monday.com осигуряват безпроблемна комуникация и централизирано актуализиране на задачите ✅

Опции за интеграция: Най-добрите платформи се свързват с CRM, календари, облачни дискове и стотици приложения на трети страни ✅

По-голяма гъвкавост: Алтернативите често поддържат различни изгледи на работата – Kanban, времеви линии, списъци – за да отговорят на стила на всеки екип ✅

Икономични планове: Няколко инструмента предлагат по-голяма стойност чрез щедри безплатни нива или модели с фиксирани цени за разрастващи се екипи ✅

Алтернативи на Goalscape на един поглед

Преди да се впуснем в подробности, ето един кратък поглед върху алтернативите на Goalscape, примерите за употреба, бизнес структурите и цените за всяка платформа.

Алтернативи на Goalsscape Най-подходящо за Пример за употреба Начална цена ClickUp Управление на проекти и цели „всичко в едно“ Екипи от всякакъв размер, персонализирани работни процеси Наличен е безплатен план; платените планове започват от 7 $/потребител/месец. Trello Визуално управление на цели (в стил Kanban) Индивидуални потребители и малки екипи Наличен е безплатен план; платен от 5 $/потребител/месец Asana Визуално планиране и поставяне на цели Сътрудничество между екипи с различни функции Наличен е безплатен план; платен от 10,99 $/потребител/месец. Wrike Управление на проекти на корпоративно ниво Големи екипи и предприятия Наличен е безплатен план; Платен от 9,80 $/потребител/месец Jira Агилно проследяване и разработване на проекти Екипи за разработка на софтуер Наличен е безплатен план; Платен от 7,75 $/потребител/месец Monday. com Визуални работни процеси и планиране на екипа Екипи по маркетинг, продажби и операции Наличен е безплатен план; платен от 8 $/потребител/месец Weekdone За измерване на седмичния напредък Екипи, фокусирани върху съгласуване на целите Безплатно за 3 потребители; 90 $/месец за до 10 потребители Notion Изграждане на навици и лични цели Екипи, които се нуждаят от документи, задачи и бележки Наличен е безплатен план; платен от 8 $/потребител/месец GoalsOnTrack Създаване на подробни планове за действие и табла с визия Лица, фокусирани върху SMART цели Няма безплатен план; 68 $/година Basecamp Опростено сътрудничество в екип и поставяне на цели Малки екипи, търсещи лесно сътрудничество Наличен е безплатен план; 15 $/потребител/месец

Най-добрите алтернативи на Goalscape, които можете да използвате

1. ClickUp (Най-добрият инструмент за управление на проекти и цели „всичко в едно“)

Да бъдем реалисти, работата може да изглежда малко хаотична в наши дни. Проекти, цели и комуникация, разпръснати навсякъде? Това убива продуктивността. Ако това ви звучи познато, имате нужда от инструмент, който да обедини всичко.

Въведете ClickUp, „приложението за всичко“ за работа. То комбинира управлението на проекти, знания и цели в един централен хъб и разполага с изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-добре.

💜 Управление на всички цели на едно място с ClickUp Goals

ClickUp Goals дава възможност както на екипи, така и на отделни лица да поставят, проследяват и постигат своите цели с яснота и прецизност.

Можете да създавате измерими цели, включително OKR (цели и ключови резултати), и да ги разделите на управляеми задачи, подзадачи и списъци за проверка в ClickUp, за по-практичен и организиран подход.

Проследявайте напредъка по множество цели в ClickUp на едно място.

Можете да ги наблюдавате, като използвате персонализирано проследяване на напредъка с числови, парични, верни/неверни и задачи цели.

Задайте измерими цели в ClickUp Goals

Когато управлявате няколко цели в екип, ClickUp улеснява сътрудничеството, като ви позволява да споделяте цели, да делегирате отговорности и да следите напредъка на групата.

Вградените инструменти като ClickUp Chat в реално време, верижни разговори, споменавания и централизирана ClickUp Inbox поддържат гладкото протичане на комуникацията. Освен това можете да категоризирате целите си в папки, което улеснява тяхното намиране и управление.

💜 Следете напредъка по целите в реално време с таблата за управление на ClickUp.

Таблата за управление на ClickUp улесняват проследяването на напредъка към вашите цели в реално време. Вместо да гадаете колко сте близо до постигането на дадена цел, получавате ясна визуална картина на всичко.

Започнете да проследявате целите си с ClickUp Проследявайте напредъка на целите си с таблото за управление на ClickUp.

Вижте как задачите допринасят за постигането на вашите цели, следете представянето на екипа и проследявайте ключовите показатели на едно място. А най-хубавото? Можете да персонализирате таблото си, за да съответства на вашите цели. Добавете джаджи за проследяване на напредъка, диаграми с важни етапи или карти с натоварването, за да видите точно как стоят нещата.

💜 Организиране на цели с помощта на шаблоните на ClickUp

Шаблонът ClickUp SMART Goals включва гъвкави опции за статус, за да следите напредъка, персонализирани полета за организиране и визуализиране на целите по ясен начин, както и персонализирани изгледи като Goal Effort и SMART Goal Worksheet, за да се приспособи към вашия уникален работен процес.

Получете безплатен шаблон Определете ясни цели, разпределете задачи и носете отговорност с помощта на шаблона за SMART цели на ClickUp.

Ето защо ще харесате този шаблон:

Определете ясни цели, използвайки рамката за SMART цели.

Разпределяйте задачи и определяйте крайни срокове, за да поддържате целите реалистични и в правилната посока.

Използвайте персонализирани полета, за да проследявате KPI, важни събития и ключови показатели на едно място.

Следете напредъка в реално време с визуалното проследяване и автоматичните актуализации на ClickUp.

Поемайте отговорност, като свързвате целите с проекти, екипи и индивидуални сътрудници.

ClickUp Goals помага на всеки член на всеки отдел да се фокусира върху това, което е наистина важно, което е от решаващо значение при пускането на нов продукт.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Богатият набор от функции може да представлява по-голямо предизвикателство за новите потребители.

Високите нива на персонализация, макар и мощни, може да изискват значителна първоначална настройка и конфигурация.

Цени на ClickUp/

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Един потребител на G2 казва:

Ние използваме ClickUp всеки ден, за да управляваме множество проекти. Като инженер, аз ценя факта, че ClickUp може да се използва за прости списъци със задачи и да се разшири до всеобхватно средство за управление на екипи и сложни проекти. Това е отлична платформа за комуникация с различни опции за преглед на задачи, етапи, решения, възможности и напомняния. Тези функции помагат за визуализиране на целите по смислен и ангажиращ начин и преодоляват различията между различните екипи в организацията.

📮 ClickUp Insight: 88% от участниците в нашето проучване използват изкуствен интелект за личните си задачи, но над 50% се въздържат да го използват на работа. Кои са трите основни пречки? Липса на безпроблемна интеграция, пропуски в знанията или опасения за сигурността. Но какво ще стане, ако изкуственият интелект е вграден в работното ви пространство и вече е сигурен? ClickUp Brain, вграденият AI асистент на ClickUp, прави това реалност. Той разбира команди на обикновен език, решавайки и трите проблема, свързани с внедряването на AI, като същевременно свързва вашия чат, задачи, документи и знания в цялото работно пространство. Намерете отговори и информация с едно кликване!

2. Trello (Най-доброто за визуално управление на цели)

чрез Trello

Trello е инструмент за управление на проекти, който се цени за своята простота и визуален подход към задачите. Притежаван от Atlassian, той се отличава с лесен за разбиране интерфейс на Kanban табло.

Макар да не е специализирана платформа за управление на цели, можете да използвате Trello, за да проследявате напредъка си към постигането на целите. Просто създайте специални табла, списъци, които представят различните етапи, и карти за практически стъпки. А с Power-Ups можете дори да добавите интеграции за проследяване на цели и отчитане.

Най-добрите функции на Trello

Опростен и визуален интерфейс на Kanban табло, заедно с лесно управление на задачите чрез плъзгане и пускане.

Персонализирани табла и списъци за представяне на напредъка по целите

Power-Ups за интеграции и подобрени функции като проследяване на цели

Функции за сътрудничество за управление на цели в екип

Ограничения на Trello

Основната функционалност не разполага със специални функции за управление на цели без Power-Ups.

Може да стане по-малко организирано за сложни проекти с множество цели, етапи и подзадачи.

Възможностите за отчитане и анализи са ограничени в стандартната версия.

Цени на Trello

Безплатно

Стандартен: 5 $/потребител/месец

Премиум: 10 $/потребител/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Trello:

G2: 4. 4/5 (над 13 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 21 000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Trello?

В рецензия на G2 се казва:

Харесвам Trello, защото е много полезен и практичен инструмент за организиране на проекти, задачи и ежедневни дейности. Дизайнът му, базиран на табла и карти, е интуитивен, визуално привлекателен и много лесен за използване, както за начинаещи, така и за по-напреднали потребители. Той позволява сътрудничество в екип в реално време, възлагане на задачи, определяне на крайни срокове и бързо добавяне на коментари или файлове.

Харесвам Trello, защото е много полезен и практичен инструмент за организиране на проекти, задачи и ежедневни дейности. Дизайнът му, базиран на табла и карти, е интуитивен, визуално привлекателен и много лесен за използване, както за начинаещи, така и за по-напреднали потребители. Той позволява сътрудничество в екип в реално време, възлагане на задачи, определяне на крайни срокове и бързо добавяне на коментари или файлове.

⭐️ Интересен факт: Теорията за поставянето на цели е разработена както на терен, така и в лабораторни условия. Сесил Алек Мейс провежда първите емпирични проучвания през 1935 г. Психологът Едвин А. Лок започва да изследва поставянето на цели в средата на 60-те години на миналия век и продължава да го проучва в продължение на повече от 30 години.

3. Asana (Най-доброто за визуално планиране и поставяне на цели)

чрез Asana

Asana е инструмент за управление на работата, който подобрява сътрудничеството и организацията в екипа. Функцията „Цели“ на Asana позволява на екипите да задават, проследяват и управляват цели директно в платформата, като ги свързват с извършваната работа. Това гарантира, че ежедневните задачи допринасят за по-големите бизнес и фирмени цели.

Най-добрите функции на Asana

Специална функция „Цели“ за задаване, проследяване и управление на цели.

Възможност за свързване на целите с конкретни проекти и задачи

Множество изгледи на проекти, включително списък, табло, календар и времева линия (диаграма на Гант)

Надеждни отчети и анализи за напредъка по целите

Ограничения на Asana

Настройването и усвояването им може да бъде по-сложно в сравнение с по-опростените инструменти.

Безплатният план има ограничения по отношение на броя потребители и функции.

Цени на Asana

Основно: Безплатно

Премиум: 10,99 $/потребител/месец

Бизнес: 24,99 $/потребител/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Asana

G2: 4,3/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 11 000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Asana?

Един потребител на G2 казва :

Това, което най-много ми харесва в Asana, е колко лесно е да създаваш, разпределяш и проследяваш задачи. Интерфейсът е изчистен и интуитивен и наистина помага на мен и екипа ми да бъдем организирани. Обичам да разделям проектите на по-малки задачи, да определям крайни срокове и да имам всичко на едно място.

Това, което най-много ми харесва в Asana, е колко лесно е да създаваш, разпределяш и проследяваш задачи. Интерфейсът е изчистен и интуитивен и наистина помага на мен и екипа ми да бъдем организирани. Обичам да разделям проектите на по-малки задачи, да определям крайни срокове и да имам всичко на едно място.

4. Wrike (най-доброто за управление на проекти на корпоративно ниво)

чрез Wrike

Wrike е мощна платформа за управление на проекти и сътрудничество, известна със своята мащабируемост и опции за персонализиране. Тя предоставя надеждни инструменти за планиране, график и проследяване на проекти, както и специални функции за управление на цели.

Wrike позволява на потребителите да определят стратегически цели, да ги разделят на изпълними стъпки и да следят напредъка чрез табла и отчети за проекти . Възможностите за автоматизация на работния процес допълнително рационализират задачите, свързани с целите.

Най-добрите функции на Wrike

Високо персонализирани работни процеси и структури на проекти, които отговарят на конкретните бизнес нужди.

Мощни функции за управление на цели с ясна визуализация на напредъка и зависимостите

Разширени възможности за отчитане и анализи, за да получите информация за изпълнението на проектите и целите.

Предлага интеграция с множество основни бизнес приложения.

Ограничения на Wrike

По-стръмна крива на обучение поради богатите функции и опции за персонализиране

Цените могат да бъдат по-високи от други алтернативи, особено за по-големи екипи.

Цени на Wrike

Наличен безплатен план

Екип: 9,80 $/потребител/месец

Бизнес: 24,80 $/потребител/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Wrike

G2: 4. 2/5 (над 1700 рецензии)

Capterra: 4,3/5 (над 1700 рецензии)

⭐️ Знаете ли, че... Научни доказателства подкрепят визуализацията като средство за подобряване на производителността и постигането на цели. Менталните образи активират мозъка по подобен начин, както реалните преживявания, укрепват невронните връзки, намаляват тревожността и могат да подобрят резултатите в области от спорта до хирургията, когато се комбинират с реална практика.

5. Jira (Най-доброто за гъвкаво проследяване и разработване на проекти)

чрез Jira

Jira е известен предимно като инструмент за управление и проследяване на проекти за екипи за разработка на софтуер. Той предлага функции като проследяване на проблеми, гъвкави табла и планиране на спринтове.

Въпреки това, гъвкавият му характер позволява на екипите да го адаптират за управление на цели, като създават специфични проекти или табла, предназначени за проследяване на цели и ключови резултати ( OKR ) или други рамки за цели. Интеграцията му с други инструменти е ограничена, което би могло да подобри възможностите му за проследяване на цели.

Най-добрите функции на Jira

Подходящи за управление на сложни проекти с подробно проследяване на проблеми.

Силни възможности за интеграция с други продукти на Atlassian и приложения на трети страни.

Поддържа гъвкави методологии, които могат да бъдат съгласувани с итеративно постигане на цели за продуктови и инженерни екипи.

Ограничения на Jira

Проектирани предимно за разработка на софтуер и може да изискват значителна персонализация за по-широко управление на целите.

За нетехническите екипи може да бъде сложно да ги настроят и използват ефективно.

Цените могат да се повишат бързо за по-големи екипи.

Цени на Jira

Безплатен план за до 10 потребители

Стандартен: 7,75 $/потребител/месец

Премиум: 15,25 $/потребител/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Jira

G2: 4,3/5 (над 6000 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 14 500 отзива)

Какво казват реалните потребители за Jira?

В рецензия на G2 се казва:

Jira е много мощен инструмент и разполага с изключително полезни функции за управление на проекти, проследяване на задачи и работа в екип. Ако обаче сте начинаещ и нямате предишен опит с подобни инструменти (или не владеете основните концепции на гъвкави методологии като Scrum или Kanban), в началото може да се почувствате претоварени. Първоначалният урок на Jira е много технически и не винаги обяснява „защо“ или „как“ да приложите всяка функция в реални случаи. Например, неща като Workflows, Epics или дори основното използване на филтри могат да бъдат объркващи, ако ви липсва контекст.

Jira е много мощен инструмент и разполага с изключително полезни функции за управление на проекти, проследяване на задачи и работа в екип. Ако обаче сте начинаещ и нямате предишен опит с подобни инструменти (или не владеете основните концепции на гъвкавите методологии като Scrum или Kanban), в началото може да ви се стори прекалено сложно. Първоначалният урок на Jira е много технически и не винаги обяснява „защо“ или „как“ да приложите всяка функция в реални случаи. Например, неща като Workflows, Epics или дори основното използване на филтри могат да бъдат объркващи, ако ви липсва контекст.

6. Monday.com (Най-доброто за визуални работни процеси и планиране на екипната работа)

Monday.com е визуално ориентирана операционна система, която позволява на екипите да управляват проекти, работни процеси и задачи чрез персонализирани табла.

Макар да не е инструмент, предназначен единствено за управление на цели, гъвкавостта на Monday.com позволява на екипите да създават табла, специално предназначени за проследяване на цели, определяне на етапи и наблюдение на напредъка. Функциите му за автоматизация могат да оптимизират работните процеси, свързани с целите, а интеграциите могат да го свържат с други инструменти за по-цялостен преглед.

Monday.com – най-добрите функции

Интуитивен и визуално привлекателен интерфейс с персонализирани табла и колони

Изключително гъвкави и адаптивни към различни нужди на екипа и работни процеси, включително проследяване на цели.

Мощни възможности за автоматизация за оптимизиране на повтарящи се задачи и процеси.

Предлага широка гама от интеграции с други бизнес приложения.

Ограничения на Monday.com

Някои потребители казват, че сътрудничеството в реално време може да бъде по-гладко.

Няма специална функция за водене на бележки. Въпреки това, можете да добавяте бележки към задачите.

Цени на Monday.com

Безплатен план за до 2 потребители с ограничени функции.

Базов пакет: 9 $/потребител/месец

Стандартен: 10 $/потребител/месец

Pro: 16 $/потребител/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Monday.com

G2: 4,7/5 (над 12 800 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Monday.com?

Един потребител на G2 казва :

Обичам факта, че можем да заключим определени полета, за да могат само избрани хора да ги редактират. Мога да имам свои собствени табла за задачите си и да проследявам докъде съм стигнал в постигането на целите си. Много лесно за ползване.

Обичам факта, че можем да заключим определени полета, за да могат само избрани хора да ги редактират. Мога да имам свои собствени табла за задачите си и да проследявам къде съм в постигането на целите си. Много лесно за ползване.

⭐️ Интересен факт: Макар че натискът от страна на околните обикновено има негативна конотация, използването му за постигане на цели може да бъде изненадващо ефективно. Споделянето на целите си с някого и това, че той следи напредъка ви, създава чувство за отговорност. Знанието, че имате подкрепата на някого (който може да ви попита как вървят нещата!), може да ви даде допълнителния тласък, от който се нуждаете, за да продължите по пътя си. Това превръща поставянето на цели в отборен спорт!

7. Weekdone (Най-доброто за измерване на седмичния напредък)

чрез Weekdone

Weekdone е софтуер, базиран в облака, специално разработен за поставяне на цели и проследяване на напредъка, особено с помощта на рамката OKR (цели и ключови резултати).

Той предлага структуриран подход за определяне на цели, проследяване на седмичния напредък и предоставяне на обратна връзка. Въпреки че е фокусиран върху управлението на цели, той може да не разполага с изчерпателните функции за управление на проекти и задачи, които се срещат в други инструменти за управление на работата.

Най-добрите функции на Weekdone

Създадени за управление на цели, особено с методологията OKR

Осигурява ясна визуализация на индивидуалния и екипния напредък към целите.

Улеснява редовните проверки и обратна връзка за постигането на целите.

Предлага отчети и анализи, фокусирани върху изпълнението на целите.

Опростен и лесен за използване интерфейс, предназначен за проследяване на цели.

Ограничения на Weekdone

Липсват разширени функции за управление на проекти

Може да не е подходящо за екипи, които се нуждаят от напълно интегрирано решение за управление на работата и целите.

Цени на Weekdone

Безплатен план за до 3 потребители

Платени планове: Започващи от 90 $/месец за до 10 потребители.

Оценки и рецензии за Weekdone

G2: 4,5/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 50 рецензии)

8. Notion (Най-доброто за изграждане на навици)

чрез Notion

Notion предлага работно пространство, което комбинира функции за водене на бележки, управление на проекти, база от знания и база данни.

Той е гъвкав и позволява на екипите да създават свои собствени системи за управление на цели, било то чрез специални страници, бази данни за проследяване на цели и ключови резултати или интегрирани списъци със задачи, свързани с дългосрочни цели.

Най-добрите функции на Notion

Използвайте гъвкави бази данни, за да организирате информация, цели и задачи.

Създайте персонализирани табла за управление, за да визуализирате работата и да проследявате напредъка.

Комбинира проследяване на цели с управление на проекти, водене на бележки и споделяне на знания.

Широка гама от шаблони и интеграции

Ограничения на Notion

Потребителският интерфейс на мобилното приложение може да бъде труден за използване в някои случаи.

Не можете да автоматизирате планирането на зависими задачи.

Понякога инструментът пренатоварва календара с задачи, което го прави прекалено зает.

Цени на Notion

Безплатно

Плюс: 12 долара на месец за всеки потребител

Бизнес: 18 долара на месец за работно място

Предприятие: Персонализирано

Оценки и рецензии за Notion

G2: 4,7/5 (над 6000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2500 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Notion?

Един потребител на G2 казва:

Най-хубавото е, че е много лесно за използване благодарение на интуитивния си потребителски интерфейс и удобната функция за търсене. Не само това, но Notion ви позволява да сътрудничите с други в реално време, така че можете да работите заедно с екипа си, независимо къде се намирате. Независимо дали сте студент, фрийлансър или част от компания, Notion е чудесен инструмент за оптимизиране на работните ви процеси и завършване на задачите.

Най-хубавото е, че е много лесно за използване благодарение на интуитивния си потребителски интерфейс и удобната функция за търсене. Не само това, но Notion ви позволява да сътрудничите с други в реално време, така че можете да работите заедно с екипа си, независимо къде се намирате. Независимо дали сте студент, фрийлансър или част от компания, Notion е чудесен инструмент за оптимизиране на работните ви процеси и завършване на задачите.

⭐️ Знаете ли, че... Комикът Джери Сайнфелд е известен с това, че е използвал прост визуален трик, за да поддържа постоянство в писането си. Той отбелязвал с „Х“ всеки ден, в който е писал, с цел да не прекъсва веригата. Това илюстрира един мощен принцип: разбиването на големите цели на малки, ежедневни действия може да създаде инерция и да направи дори най-трудните задачи да изглеждат постижими. Освен това, тази визуална верига от „Х“-ове се превръща в мощен мотиватор!

9. GoalsonTrack (Най-доброто за създаване на подробни планове за действие и табла с визия)

чрез GoalsOnTrack

GoalsOnTrack е софтуер за поставяне и постигане на цели, който помага на отделни лица и екипи да определят SMART цели, да ги разбият на задачи и да проследяват напредъка.

Той предлага функции като помощници за планиране на цели, визуализация на напредъка, проследяване на навици и отчитане. Въпреки че е силен в управлението на цели, той може да не разполага с обширните възможности за управление на проекти, които предлагат други алтернативи.

Най-добрите функции на GoalsOnTrack

Специално проектирани за ефективно поставяне и проследяване на цели , използвайки SMART рамката.

Включва функции като проследяване на навици и партньори за отчетност.

Начертайте всеки етап от вашите цели с помощта на разпечатваеми планиращи и работни листове.

Визуална табло и дневник за цели за мотивация

Планиране чрез плъзгане и пускане с календар за задачи, който се интегрира с външни календари като Google Calendar, iCal и Outlook.

Ограничения на GoalsOnTrack

По-малко фокусирано върху по-широкото управление на проекти и сътрудничеството в екип в сравнение с други опции.

Интерфейсът може да изглежда по-малко модерен в сравнение с някои от другите алтернативи.

Цени на GoalsOnTrack

Налична е безплатна пробна версия.

Годишен план: 68 $/година

Оценки и рецензии за GoalsOnTrack

G2: 4. 2/5 (50+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 100 рецензии)

10. Basecamp (най-доброто за опростено сътрудничество в екип и поставяне на цели)

чрез Basecamp

Basecamp е инструмент за управление на проекти и комуникация в екип, известен с ясния си и лесен за използване подход.

Въпреки че не предлага специални функции за управление на цели, екипите могат ефективно да използват Basecamp за проследяване на напредъка към целите чрез неговата организация на базата на проекти, списъци със задачи, табла за съобщения и инструменти за планиране. Важните етапи могат да се използват за представяне на постигането на ключови цели.

Най-добрите функции на Basecamp

Прост и интуитивен интерфейс, който е лесен за възприемане от екипите.

Ефективни за организации, работещи по проекти, и управление на задачи.

Мощни комуникационни функции, включително форуми и чат в реално време.

Предлага фиксирана ценова структура, която може да бъде рентабилна за по-големи екипи.

Ограничения на Basecamp

Липсват специални функции за управление на цели и проследяване на напредъка, специално за цели.

Възможностите за отчитане и анализи са относително основни.

По-малко интеграции в сравнение с някои други инструменти за управление на проекти

Цени на Basecamp

Безплатно

Basecamp: 15 $/потребител/месец

Basecamp Pro Unlimited: 299 $/месец за неограничен брой потребители

Оценки и рецензии за Basecamp

G2: 4. 1/5 (5000+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (над 1500 отзива)

Какво казват реалните потребители за Basecamp?

Един потребител на G2 казва:

Впечатляващ с възможности за персонализиране на работните процеси. Завладяващ с планирането на събития. Оптимизира комуникацията в екипа по проекти. Стратегически с проектни цели и задачи чрез мониторинг на KPI в реално време. Невероятно гъвкав табло и потребителски интерфейс. Безпроблемен с прозрачност чрез достъп до напредъка на проектите на таблото и възложените задачи.

Впечатляващ с възможности за персонализиране на работните процеси. Завладяващ с планирането на събития. Оптимизира комуникацията в екипа по проекти. Стратегически с проектни цели и задачи чрез мониторинг на KPI в реално време. Невероятно гъвкав табло и потребителски интерфейс. Безпроблемен с прозрачност чрез достъп до напредъка по проектите на таблото и възложените задачи.

Поставете амбициозни цели и проследявайте напредъка с ClickUp

Изборът на подходящата алтернатива на Goalscape зависи от конкретните нужди и приоритети на вашия екип. Когато вземате решение, имайте предвид важността на интегрираните функции за управление на проекти, инструментите за екипно сътрудничество, специалните функции за определяне на цели и цените.

Въпреки че всяка от тези 10 алтернативи предлага уникални предимства, ClickUp, приложението за всичко, комбинира проследяване на цели, шаблони за определяне на цели, управление на задачи и автоматизация на работния процес в една интуитивна платформа.

Независимо дали управлявате лични цели или съгласувате OKR за целия екип, ClickUp ви дава възможност да планирате, проследявате и изпълнявате – всичко на едно място.

