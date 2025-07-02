Grok AI и DeepSeek: коя LLM е по-добра?

Имате задачи за автоматизиране, идеи за реализиране и никакво време да тествате всеки инструмент за изкуствен интелект (AI), който твърди, че може да направи всичко. Недостатъчно добър голям езиков модел (LLM) е разочароващ и бързо се превръща в пречка.

Когато изборът е между Grok AI и DeepSeek, лесно е да се загубите в списъци с функции, без да получите ясни отговори.

Коя от двете заслужава вашето време и доверие? Ето един поглед върху това коя от двете модели решава реални проблеми като разсъждение, автоматизация и интеграция. Освен това, не пропускайте бонусния избор в края, който ви дава достъп до няколко LLM в едно (да, това е ClickUp )! 😉

Grok AI и DeepSeek на един поглед

Критерии Grok AI DeepSeek Бонус: ClickUp AI AI Разработчик xAI (екипът за изкуствен интелект на Илон Мъск) DeepSeek (китайска AI фирма) ClickUp (използва GPT моделите на OpenAI) Достъп до модел Платен, със затворен код (необходим е премиум абонамент) с безплатна версия Безплатен, с отворен код Собственост; интегриран в платформата ClickUp като допълнителна функция (ClickUp AI) Архитектура Смесица от експерти (MoE) Смесица от експерти (MoE) Базирано на GPT-4 (OpenAI LLM чрез API интеграция) Размер на модела Не е оповестено, изключително голям 671 милиарда общо параметри, 37 милиарда активни на токен Съвместим с архитектурата на GPT-4 (~175B параметри) Данни за обучение Данни в реално време от X и синтетични данни 14. 8 трилиона токена и многоезични възможности Наследен от набора от данни на GPT-4 + учи се от вашата работна среда като AI, съобразена с контекста Контекстно прозорец До 128 000 токена До 128 000 токена До 128 000 токена Способност за разсъждение Отличава се в стъпка по стъпка разсъждения с инструменти като „DeepSearch” и „Big Brain Mode”. Силен в обработката на веригата от мисли, но по-малко естествен в изразяването Висока – поддържа обобщаване, извличане на действия и интелигентни предложения за различни задачи. Креативно писане Ангажиращи и човекоподобни отговори; идеални за разказване на истории Добро представяне, но по-малко ангажиращо в сравнение с Grok. Мощен и гъвкав – може да генерира структури на блогове, да предлага идеи и да пише съдържание, съобразено с различните роли. Умения за кодиране Превъзхожда DeepSeek в задачите по кодиране и генерира по-добре структуриран код. Адекватни умения за кодиране, но изостава от Grok Може да помогне с документацията и лесното генериране на код, но не може да замести напълно IDE. Реална полезност Превъзходна прозрачност и разговорна интонация, идеални за технически области и задачи от реалния свят. Ефективни за STEM области като математика и програмиране, с фокус върху точността Безпроблемно интегриран в работното ви пространство за използване в документи, задачи, коментари и обобщения в работните процеси.

Какво е Grok AI?

чрез Grok

Grok AI е чатбот с изкуствен интелект, разработен от xAI. Изграден върху езиковия модел Grok-1, той разполага с 33 милиарда параметри и предоставя информация в реално време, като получава достъп до данни от интернет и X (по-рано Twitter).

Платформата е известна с остроумния си и бунтовен характер, способен да отговаря на въпроси, които други чатботове биха избегнали. Тя съчетава хумор, сарказъм и усъвършенствани способности за решаване на проблеми, за да предостави интуитивни и ангажиращи взаимодействия.

Той е и мултимодален, което означава, че може да обработва както текст, така и изображения, като например да генерира код от екранни снимки или да разбива визуални елементи.

🧠 Интересен факт: Дизайнът на Grok 3 е вдъхновен от измислени AI като Deep Thought от Пътеводител на галактическия стопаджия и JARVIS от Железният човек, като целта е да се постигне съчетание от остроумие и практична полезност, което не се среща често в други модели.

Характеристики на Grok AI

Grok AI е предназначен за потребители, които искат бързи отговори в реално време с доза хумор. Ето защо трябва да опитате Grok AI. 👇

Характеристика № 1: Технология DeepSearch

Помолете Grok да ви предоставя актуални новини в реално време.

Когато едно просто резюме не е достатъчно, DeepSearch на Grok влиза в действие. Той комбинира информация в реално време от X с множество онлайн източници, за да генерира подробни отговори, които обхващат различни гледни точки.

Прозрачността на Grok го отличава от останалите. Той ясно очертава откъде идва информацията и как е стигнал до своите заключения. Изследователите, анализаторите и студентите се възползват от това ниво на проследимост по начини, които по-непрозрачните модели не могат да предоставят.

Характеристика № 2: Разширено разсъждение и решаване на проблеми

Получете солидно разсъждение и анализ за различни случаи на употреба с Grok AI.

Grok 3 притежава силни умения за разсъждение благодарение на подсилващото обучение и огромния контекстен прозорец от до един милион токена.

Той може да обработва и съхранява големи обеми информация, което го прави ефективен за решаване на сложни математически проблеми, разбиране на дълги документи или следване на нюансирани многоетапни указания. В академични и технически тестове Grok се представя на равнището на водещите модели в областта на логиката и решаването на проблеми.

Характеристика № 3: Сравнение на код и помощник за плътност на ключови думи

Анализирайте плътността на ключовите думи за ефективно SEO чрез Grok.

За инженери и екипи от разработчици Grok предлага инструменти за сравнение на код в реално време. Тези инструменти ви позволяват бързо да идентифицирате разликите между файлове, версии или хранилища – идеално за преглед на заявки за изтегляне или проследяване на итерации за отстраняване на бъгове. Това спестява минути при всяко изграждане, което се натрупва бързо.

Grok предлага вграден в интерфейса си инструмент за плътност на ключови думи за маркетинг специалисти, създатели на съдържание и професионалисти в областта на оптимизацията за търсачки (SEO). Той помага на потребителите да анализират и сравняват честотата на ключовите думи в документи или уеб страници, което улеснява фината настройка на съдържанието за по-добра видимост в търсенето, без да е необходим външен SEO инструмент.

Цени на Grok AI

Безплатно

Персонализирани цени

Какво е DeepSeek?

чрез DeepSeek

DeepSeek е платформа, задвижвана от изкуствен интелект, специализирана в напреднали анализи на данни, силни способности за разсъждение и обработка на естествен език (NLP). Тя използва LLM с отворен код, за да изпълнява сложни задачи като кодиране, математическо разсъждение, създаване на съдържание и поддръжка на клиенти.

Платформата е изградена върху интелигентна архитектура, която включва Mixture-of-Experts (MoE) и Multi-head Latent Attention (MLA), което означава, че работи ефективно, без да консумира много изчислителна мощност. Така че, ако търсите производителност без високи разходи за хардуер, DeepSeek е силен конкурент.

🔍 Знаете ли, че... DeepSeek е разработен от екип в Шанхай и бързо се превърна в китайския отговор на моделите от типа GPT. Можете да използвате AI инструмента както за академични, така и за търговски цели, което е много важно за разработчиците, търсещи достъпен, но мощен AI.

Функции на DeepSeek

DeepSeek е проектиран за прецизност, сложна логика и дълбоко разбиране. Любопитни ли сте как неговите функции могат да решат предизвикателствата пред AI? Нека да разберем по-добре. ⚓

Характеристика № 1: Архитектура, базирана на разсъждения

Разберете защо и как се получава всеки отговор, който получавате от DeepSeek.

Модели като DeepSeek R1 и DeepSeek V3 са създадени за логическо разсъждение и анализ, съобразен с контекста. За разлика от традиционните AI системи, те обясняват как се стига до заключенията, като ви осигуряват прозрачността, от която се нуждаете за по-добро вземане на решения.

Независимо дали става дума за решаване на математически задачи, идентифициране на аномалии във финансови данни или декодиране на модели в доклади за здравеопазването, той ви води през „защо“.

Получете стъпка по стъпка анализ за решаване на сложни проблеми с DeepSeek.

Това, което отличава DeepSeek, е неговият слой на интерпретируемост. Вместо да взема решения в черна кутия, той визуално обяснява кои данни са повлияли на отговора му и ви води през процеса на разсъждение. Това е особено полезно в области с висок залог, като правоприлагане, наемане на персонал или регулаторни одити, където разбирането на причината зад дадено решение е толкова важно, колкото и самото решение.

Освен това, тя се захранва от подсилващо обучение от човешка обратна връзка (RLHF) и усъвършенствани алгоритми за ненадзиравано обучение. Това означава, че тази алтернатива на Grok AI се подобрява непрекъснато без ръчни актуализации, което я прави изключително автономна и ефективна за приложения в реално време, като например оценка на риска.

Характеристика № 3: Достъпност на отворен код

Достъп до отворени модели на DeepSeek, като същевременно пестите енергия

За екипи, които искат гъвкавост, DeepSeek предлага модели с отворен код. Можете да ги персонализирате, да надграждате върху тях и да ги мащабирате без да сте обвързани с конкретен доставчик. Това е чудесен начин да внедрите усъвършенствана AI в работния си процес, без да жертвате контрола.

Освен това, той работи с по-малко енергия, без да компрометира производителността – подходящ за стартиращи компании и по-малки екипи, които искат мощна AI, без да харчат много за инфраструктура.

Цени на DeepSeek

Безплатно

Персонализирани цени

Grok AI и DeepSeek: сравнение на функциите

Grok AI е създаден за бързи, разговорни прозрения, докато DeepSeek се фокусира върху мултимодален анализ. Представете си Grok като вашия бързомислещ втори пилот, а DeepSeek като анализатора, който обяснява причините зад данните.

Нека сега сравним как се представят тези модели:

Характеристика № 1: Удобство на употреба

Нека започнем с основите – как всеки инструмент се справя с ежедневната употреба и как изглежда цялостното преживяване от момента, в който влезете в системата.

Grok AI

Когато става въпрос за достъпност, Grok е по-достъпният от двата. Той е наличен в уеб, iOS, Android и дори в X, което му осигурява широка популярност. Това, което го отличава обаче, е неговият разговорен стил. Използването му е като разговор с умен човек, който знае как да обясни нещата на прост език.

DeepSeek

От друга страна, DeepSeek е чудесен за техническите специалисти. Той е способен, но е по-скоро насочен към аналитично решаване на проблеми и му липсва ежедневната топлота на Grok.

Няма да се объркате при използването на DeepSeek, но може да не се чувствате толкова ангажирани.

🏆 Победител: Grok за по-лесния за ползване подход, особено за потребители без технически познания.

🧠 Интересен факт: Отговорите на Grok могат да бъдат непредсказуеми и нефилтрирани (всъщност, ранните тестери казват, че се усеща като „AI, който казва на глас това, което другите мълчат“). Това е едновременно неговият чар и предупредителна етикета.

Характеристика № 2: Приложения в индустрията

Сега нека разгледаме колко добре всеки инструмент се адаптира към реални случаи на употреба в различни индустрии и екипи.

Grok AI

Grok е проектиран специално за хора, които искат интелигентен и остроумен асистент, който да им помага с кода, да генерира идеи и да ги информира в реално време. Тази алтернатива на DeepSeek AI е по-скоро личен спътник, отколкото бекенд двигател, който захранва работата ви.

DeepSeek

Междувременно DeepSeek е подходящ за широка гама от професионални приложения в различни индустрии. Той вече прави фурор в здравеопазването за диагностика, във финансите за откриване на измами и прогнозиране на пазара, както и в търговията на дребно за оптимизиране на веригата на доставки и поведението на клиентите. Силата му се крие в интеграцията, автоматизацията и прецизността в голям мащаб.

🏆 Победител: DeepSeek за своя бизнес ориентиран подход, който го прави готов за използване в индустрията.

🧠 Интересен факт: Много преди Grok AI и DeepSeek, художници и изследователи използваха системи, базирани на правила, за да генерират визуални изображения. Един от първите пионери, Харолд Коен, създаде AI програма, наречена AARON, която създаваше абстрактно изкуство десетилетия преди AI изкуството да стане модерно.

Характеристика № 3: Многоезични възможности

След това ще разгледаме как всеки инструмент поддържа езиковото разнообразие, особено при работа с различни екипи, региони или глобална аудитория.

Grok AI

Grok поддържа широк спектър от езици както за текст, така и за код, което му позволява да участва в разговори, да предоставя преводи и да разбира нюансирани подсказки на всичко от английски и испански до корейски и хинди. Той дори запазва остроумието си на всички езици, което не е малко постижение.

DeepSeek

DeepSeek предлага и впечатляваща многоезична поддръжка, пригодена за технически и аналитични случаи на употреба. Той може точно да извлича, обработва и обобщава информация от документи, написани на различни езици.

Това, което го отличава, е колко добре се справя с техническия език и жаргона в различни езикови контексти, което е съществена характеристика за глобални екипи, работещи в областта на научните изследвания или в среди с голям обем данни.

🏆 Победител: Равенство! Grok се отличава в многоезичното общуване, докато DeepSeek води в техническото многоезично разбиране.

🔍 Знаете ли, че... Докладът за състоянието на изкуствения интелект през 2024 г. разкрива, че стойността на AI компаниите е достигнала впечатляващите 9 трилиона долара, благодарение на възходящия пазар за AI експозиция сред публичните компании.

Grok AI и DeepSeek в Reddit

Направихме това, което всеки любознателен технически специалист би направил, за да преодолее маркетинговите клишета: претърсихме Reddit. Платформата е пълна с нефилтрирани мнения от случайни тестери и активни потребители. Прегледахме теми за Grok AI и DeepSeek, за да видим как се представя всеки модел в реалния свят, и ето какво казват потребителите. 💁

Феновете на Grok AI не спестиха похвалите си, оценявайки способността му да цитира източници, да проверява точността си и да предоставя многоезична поддръжка.

Започнах да използвам Grok 3 толкова често заради неговата ефективност и функция за задълбочено търсене, че изтрих ChatGPT. Той е страхотен, бързо търси и индексира информация в правителствени и научни уебсайтове, научни списания и други подобни! Grok 3 предоставя отлични препратки и сам проверява точността си...

Ето какво мисли друг потребител на Reddit:

Нещо, което много хора тук забравят, е, че многоезичието също е много важно за голяма част от света. DeepSeek може да е добър, но в сравнение дори със стария Gemini flash, той е напълно безполезен за езици като френски. На пръв поглед може да изглежда „приемлив“, но след това забелязвате грешен род на определени обекти и т.н., което го прави неизползваем.

От друга страна, потребителите на DeepSeek го считат за по-добър по отношение на разсъжденията и езиковата дълбочина.

Ако опитате да пишете на китайски, особено в стила на древната китайска литература, R1 превъзхожда всички други модели. Чувствате се почти като професионален (и романтичен, с чувство за хумор) човешки писател.

Ето какво казват други потребители на Reddit за DeepSeek:

Да, тествах го с логически пъзели, като използвах o1, за да проверя работата му, но продължих да го обвинявам, че греши, когато всъщност не беше така... защото o1 всъщност грешеше, а DeepSeek беше прав. DeepSeek потвърди, че o1 греши, а след това аз обясних логиката на o1 и o1 призна, че е сгрешил и се провали...

Заключението? И двата модела имат своите силни страни и е по-добре да ги изпробвате сами, отколкото да се доверявате само на еднократни мнения.

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на Grok AI и DeepSeek

Не сте убедени нито в Grok, нито в DeepSeek? Разбираме ви. Макар и двата модела да имат своите силни страни, те са създадени с оглед на конкретни случаи на употреба, като например изследвания, разсъждения и езикова дълбочина.

Но какво, ако имате нужда от нещо по-практично? Инструмент за управление на AI проекти, който действително ви помага да управлявате работата, да автоматизирате задачите и да поддържате организация без професионална инженерна поддръжка?

Именно тук ClickUp се включва, за да спаси положението. 💪

Това е универсалното приложение за работа, което комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от AI, което ви помага да работите по-бързо и по-умно.

Нека разгледаме защо трябва да изберете опция C(lickUp)! 🧰

ClickUp’s One Up #1: ClickUp Brain

Да бъдем честни: AI инструментите са навсякъде, но много малко от тях улесняват работата ви. ClickUp Brain променя правилата. Той е вграден в платформата ви за продуктивност и е проектиран да мисли, действа и се адаптира въз основа на начина, по който работи вашият екип.

Търсете релевантна информация на естествен език с помощта на ClickUp Brain.

Нека ви покажем някои от най-важните функции и примери за употреба на ClickUp Brain:

Потъвате в разпръсната информация?

AI Knowledge Manager се включва като паметта на вашата организация. Не е нужно да ровите в изолирани папки или ръчно да търсите в имейл кореспонденцията за конкретно решение от минали дискусии. Попитайте Brain и той ще извлече подходящите данни от задачи, документи или проекти за секунди. Когато се занимавате с няколко работни процеса и просто се нуждаете от бърз отговор, той вече е там.

За разлика от Grok, който се отличава в търсенето на публична информация в реално време, или DeepSeek, който блести в разсъжденията, ClickUp Brain извлича контекст от вашето работно пространство, а не от отворения уеб.

📌 Пример: Да предположим, че сте изследовател в областта на изкуствения интелект и се подготвяте за среща със заинтересовани страни. Въвеждате: „Какви бяха основните изводи от оценката на трансформаторния модел през февруари?“ Brain веднага ще ви покаже ключовите точки от документа на срещата, свързани коментари от задачата и диаграма от седмичната актуализация на състоянието.

Обърнете се към AI Project Manager на ClickUp Brain за незабавни обобщения на проектите.

Все още пишете актуализациите ръчно или превключвате разделите за отчети за напредъка?

AI Project Manager се занимава с това вместо вас. Той генерира standups, създава подзадачи от вашите задачи и описания на задачите и дори обобщава дейността по задачите в реално време, без да се налага да отваряте нито една карта. Той е създаден за действие, а не само за разговори.

Обобщете актуализациите по проектите и напишете лични отчети с ClickUp Brain.

Докато Grok и DeepSeek могат да генерират обобщения при поискване, ClickUp Brain автоматизира този процес в рамките на вашия работен процес.

📌 Пример: Вие сте старши продуктов мениджър, който ръководи екип от 10 инженери, работещи по нов API. Преди сутрешната ви среща, AI приложението автоматично генерира обобщение, което гласи: „3 задачи са изпълнени, две са блокирани поради липсващи крайни точки, тестването на бекенда е забавено с 1 ден. “ Вие не сте написали нито една дума и не сте търсили никого за актуализации – приложението просто е извлекло необходимото от ClickUp.

Превключвайте между няколко LLM с помощта на ClickUp Brain и оптимизирайте модела за задачата, която изпълнявате.

Искате да можете да използвате ChatGPT и Claude, без да сменяте инструментите? ClickUp Brain не ви ограничава до един LLM. Той ви позволява да имате достъп до външни модели директно от платформата – без да превключвате раздели или да губите контекста.

📌 Пример: Завършвате предложение за финансиране за вашия AI стартъп. Използвате ClickUp Brain, за да обобщите резултатите от проучванията на вашия екип, след което използвате ChatGPT, за да пренапишете резюмето за нетехническа инвеститорска аудитория. След това проверявате отново размера на пазара с Claude. С една дума: безпроблемно.

ClickUp One Up #2: ClickUp Autopilot Agents

Grok и DeepSeek са впечатляващи по отношение на търсене, код и разсъждение, но не правят актуализации или промени в задачите във вашия инструмент за управление на проекти. Агентите на ClickUp го правят.

Интелигентните Autopilot Agents на ClickUp за списъци, папки, пространства и чатове действат като цифрови колеги, като проактивно обобщават задачите, публикуват ежедневни/седмични отчети, извличат действия за изпълнение и дори отговарят на запитвания в споделени канали – всичко това без ръчно въвеждане.

💡 Професионален съвет: Можете да активирате готови агенти (например Daily Report, Weekly Report, Team StandUp) с няколко кликвания или да проектирате базирани на правила, безкодови персонализирани ботове, съобразени точно с вашите работни процеси. Добавете ClickUp AI Agent към ежедневните си работни процеси, за да ги ускорите.

За разлика от самостоятелните инструменти, агентите на ClickUp не само разбират и отговарят, но и изпращат актуализации, управляват задачи, генерират отчети и автоматизират ключови стъпки, предоставяйки на екипите безпроблемен, интегриран AI асистент, който действително си сътрудничи с тях, за да свърши работата.

Научете как да ги настроите в този полезен наръчник:

ClickUp One Up #3: ClickUp Docs

Създайте централизирана база данни с документи с ClickUp Docs

Управлението на един проектен документ в Google Docs, Slack и Notion отнема повече усилия, отколкото би трябвало.

ClickUp Docs променя това. Напълно интегрирани в останалата част от работното ви пространство, Docs създават централизирана екосистема, в която вашите изследователски бележки, задачи и планове за проекти не само съжителстват, но и взаимодействат с вашата работа.

Можете да вграждате списъци с крайни срокове, да добавяте актуализации на задачите в реално време, да свързвате цели табла и дори да извличате данни на живо, за да актуализирате документи от други части на работното си пространство.

📌 Пример: Вие сте изследовател в областта на изкуствения интелект и планирате спринт за фина настройка на многоезичен LLM. Изготвяте документ, в който очертавате езиковите приоритети и тестовите случаи. В същия документ вграждате списък за проверка за вашия лингвистичен екип, свързвате задачите, възложени на анотаторите, и добавяте изглед на таблото в реално време, показващ напредъка в различните локали.

Създавайте персонализирано съдържание за различни случаи на употреба с AI Writer for Work на ClickUp Brain.

Ако изготвяте резюме на проучване, пишете спецификации на продукти, планирате кампания или пишете, добре, каквото и да е, AI Writer for Work е тук, за да ви помогне. Той генерира съдържание, съобразено с вашата роля и етап на проекта – описания на продукти с технически контекст, обобщения на експерименти на прост английски език или маркетингови текстове за последващото ви пускане на пазара.

И не, той не е там само за да прави текста ви граматически правилен; той разбира нуждите на вашия екип. Вие не подсказвате на чатбот в празнота; вие сътворявате съдържание заедно с AI, който вижда по-голямата картина на вашето работно пространство.

📮 ClickUp Insight: Повечето екипи вече използват AI в някаква форма. В нашето проучване 88% от анкетираните заявиха, че взаимодействат с него редовно, а над половината го използват по няколко пъти на ден. Все пак само 12% се възползват от AI функциите в инструментите, с които работят ежедневно. От друга страна, 62% се ориентират към инструменти като ChatGPT и Claude. Тази разлика вероятно се дължи на неясни ползи, опасения за сигурността или просто на незнание за вградените функции. ClickUp улеснява тази връзка. Можете да обобщавате актуализации, да създавате чернови на съдържание и да изграждате персонализирани автоматизации, използвайки естествен език – всичко това в рамките на една и съща платформа, където вече се намира вашата работа.

ClickUp’s One Up #4: Автоматизирано управление на проекти

Докато Grok и DeepSeek блестят в области като естествения разговор, ClickUp се откроява там, където наистина има значение за професионалистите, които се разбират от технологии: изпълнението.

Напълно интегрираният център за управление на проекти е идеален за създаване, възлагане, автоматизиране и реално изпълнение на работата. Софтуерът за управление на проекти ClickUp ви помага да направите всичко – от създаване на пътна карта за продукта и управление на сложни изследователски спринтове до синхронизиране на мултифункционални екипи.

Неговите възможности за автоматизация, сътрудничество в реално време и вграден AI асистент ви помагат да работите по-бързо с по-малко инструменти и без догадки.

Нека разгледаме функциите, които го правят специален. 👀

ClickUp Chat

Сътрудничество с екипа ви в реално време с помощта на ClickUp Chat

Имате екипен чат, в който кипят идеи, решения и следващи стъпки на различни платформи. Важни актуализации се губят, задачи се забравят и в крайна сметка прекарвате повече време в търсене на контекст, отколкото в постигане на напредък.

Въведете ClickUp Chat. За разлика от Grok, който може да говори, и DeepSeek, който може да анализира, ClickUp съчетава и двете функции. Той интегрира комуникация в реално време вътре във вашия инструмент за управление на проекти, така че можете да превръщате съобщенията в задачи незабавно, да свързвате дискусиите директно с проектите и да получавате генерирани от AI обобщения на срещи и пропуснати разговори.

Представете си, че обсъждате нова функция в чата, кликвате веднъж, за да създадете задачата, определяте й приоритет и я свързвате с разработката, без да напускате разговора.

ClickUp Automation

Ако управлявате няколко проекта с десетки променливи елементи: актуализации на статуса, напомняния, повтарящи се задачи и променящи се приоритети. Това е прекалено много ръчна работа, дори с AI инструменти, които имат усъвършенствани способности за разсъждение.

Автоматизирайте рутинната работа и спестете часове всяка седмица с ClickUp Automations.

ClickUp Automations блести тук, като ви помага да автоматизирате повтарящи се задачи. Например, когато приоритетът на задача, свързана с функция, е маркиран като „Висок“, платформата автоматично я премества в началото на списъка със задачи, уведомява главните инженери и я маркира за QA преглед.

Имате нужда да планирате повтарящ се разговор за преглед всеки петък в 10 часа сутринта? Готово, автоматично. Това е автоматизирана организация на работния процес, която се адаптира към вашите нужди, докато вие се концентрирате върху важните неща.

А ако не искате да създавате автоматизации от нулата, ClickUp Brain ви улеснява още повече. Просто въведете команда на естествен език, като „Създай автоматизация, за да възложиш всички спешни задачи на главния разработчик“, и оставете AI да я настрои за вас.

Изборът е лесен – изберете ClickUp!

Макар Grok и DeepSeek да предлагат впечатляващи предимства на изкуствения интелект, въпросът остава: коя от двете ви помага да направите повече?

Ако просто искате да си поговорите с LLM или да получите обобщения, и двата инструмента биха могли да ви свършат работа. Но ако сте сериозно настроени да приложите AI в реални работни процеси – управление на проекти, автоматизиране на задачи, координиране на екипа ви и поддържане на всичко на едно място – ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, е в своя собствена лига.

Той комбинира интелигентна комуникация в екипа, управление на задачите, AI автоматизация и дълбока интеграция в една ясна и мощна платформа.

И така, какво чакате? Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес! ✅