OpenAI и DeepSeek: кой AI модел е най-подходящ за вашите нужди?

„Кой е най-добрият инструмент за управление на проекти?“ „Как да създадем добри дизайни?“ „Кои са най-добрите показатели за измерване на производителността?“ Списъкът с въпроси е безкраен.

Хората са създадени да бъдат любознателни. Всъщност, именно това неуморно задаване на въпроси и разсъждаване е това, което отличава хората и води до големи постижения.

И, честно казано, именно тази характеристика прави AI моделите по-умни.

Но с толкова много AI модели на пазара, коя от тях е най-подходяща за вас?

В тази статия ще разгледаме и сравним двама тежести в индустрията в надпреварата за изкуствен интелект: DeepSeek и OpenAI, и ще открием кой инструмент за изкуствен интелект е подходящ за вашите приложения, задвижвани от изкуствен интелект, LLM агенти и генеративни решения за изкуствен интелект.

⏰ 60-секундно резюме Не можете да се решите между моделите на OpenAI и DeepSeek? Ето сравнение на техните предимства и функции, което ще ви помогне да изберете: OpenAI е водеща изследователска лаборатория за изкуствен интелект, известна с ChatGPT, DALL·E, Sora и Codex , която предлага усъвършенствано разбиране на естествен език, мултимодален изкуствен интелект и решения, подходящи за предприятия. Силните страни на OpenAI включват плавно генериране на текст , разговорна изкуствен интелект и дълбока интеграция с екосистемата на Microsoft за въвеждане на изкуствен интелект в предприятията .

DeepSeek е отворен код AI модел , фокусиран върху решаване на проблеми, логическо мислене и достъпност . Силните страни на DeepSeek са в структурираното решаване на проблеми , кодиране и финансов анализ, като предлага на бизнеса рентабилна алтернатива на скъпите AI модели.

Сравнението на цените показва, че ChatGPT Plus на OpenAI струва 20 долара на месец, като разходите за API варират, докато DeepSeek предлага по-ниски разходи за въвеждане, започващи от 0,07 долара на милион токена.

OpenAI превъзхожда DeepSeek в обработката на естествен език , мултимодалните AI възможности и внедряването в предприятията, което го прави идеален за генериране на съдържание и поддръжка на клиенти .

DeepSeek превъзхожда OpenAI по достъпност , персонализация и структурирано разсъждение , като предоставя предимство за разработчиците, които се нуждаят от по-голям контрол над AI моделите.

ClickUp интегрира управление на знания, автоматизация и изпълнение на проекти, задвижвани от AI , директно в работните процеси на екипа. ClickUp Brain свързва задачи, документи и знания на екипа, предоставяйки информация в реално време, задвижвана от AI , без да се налага на потребителите да превключват между платформи. Connected Search на ClickUp извлича данни незабавно от приложения като Google Drive, Slack и Salesforce, елиминирайки загубата на време за търсене на информация. , директно в работните процеси на екипа. ClickUp Brain свързва задачи, документи и знания на екипа,, без да се налага на потребителите да превключват между платформи. Connected Search на ClickUpот приложения като Google Drive, Slack и Salesforce, елиминирайки загубата на време за търсене на информация.

Какво е OpenAI?

Към момента всички са чували за OpenAI. OpenAI е водеща изследователска лаборатория в САЩ, която се фокусира върху машинно обучение, дълбоко обучение, роботика и компютърно зрение.

Но основната му задача е разработването на AI модели, от които най-известна е ChatGPT (генеративен предварително обучен трансформатор).

OpenAI предлага и DALL·E, Sora и Codex, които се използват за всичко – от генериране на изображения и видео до разработване на софтуер.

чрез ChatGPT

Ето кратко описание на това, което прави OpenAI:

✅ Моделите на OpenAI помагат на потребителите при писане, кодиране, генериране на изображения, разпознаване на реч и др.

✅ ChatGPT е интегриран в продуктите на Microsoft, работните процеси в предприятията и творческите индустрии.

✅ Организациите използват AI платформата, за да автоматизират бизнес операциите и да подобрят успеваемостта на клиентите.

Функции на OpenAI

„Помогни ми да обработя този имейл“ или „Помогни ми да обобщя този документ“ — Изпълнителният директор на OpenAI * Сам Алтман използва AI ежедневно за „скучни“ задачи, но самата технология е всичко друго, освен скучна.

Ето списък с най-впечатляващите функции на OpenAI:

Характеристика № 1: AI, който слуша и отговаря като човек

Най-новите модели на OpenAI, като GPT-4o, могат да обработват реч и текст в реално време, имитирайки човешкото общуване с почти нулева латентност. Толкова е добър, че Microsoft и други корпоративни гиганти го използват за AI асистенти, ботове за обслужване на клиенти и дори инструменти за транскрипция на срещи.

чрез ChatGPT

Характеристика № 2: По-интелигентен AI, по-ниски разходи

OpenAI въведе кеширане на подсказки и дестилиране на модели, което намали разходите за API за бизнеса с до 50%. Това означава, че приложенията, задвижвани от AI, не трябва да плащат пълната цена за повтарящи се подсказки.

Характеристика № 3: Истинска мултимодална мощност

GPT-4o вече вижда, чува и говори, което означава, че може да интерпретира изображения, да разбира видеоклипове и да генерира аудио в реално време. Разработчиците използват това, за да създават AI-задвижвани учители, асистенти за кодиране и дори интелигентни инструменти за наблюдение.

Характеристика № 4: AI, който запомня, учи се и се адаптира

За разлика от други AI модели, които третират всеки запрос като първа среща, функцията за памет на OpenAI позволява на AI да запази контекста на множество разговори. Това означава, че той запомня вашия стил на писане или последната ви жалба от клиент, за да ви предостави по-персонализирано преживяване.

чрез ChatGPT

Цени на OpenAI

Безплатен план

ChatGPT Plus : 20 $/месец на потребител

Екип на ChatGPT : 30 $/месец на потребител

ChatGPT Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Какво е DeepSeek?

DeepSeek е на устата на всички, защото се стреми да се конкурира с OpenAI с мощен и рентабилен голям езиков модел.

Именно това привлича потребителите – инструмент с мисловен процес, проектиран да се справя със сложни разсъждения, разбиране на езика и решаване на проблеми – без огромните разходи за изчислителна мощност на конкурентите му.

чрез DeepSeek

Ето защо DeepSeek заслужава да се спомене:

✅ За разлика от повечето AI модели, DeepSeek позволява на разработчиците да модифицират и използват технологията му свободно.

✅ Той предлага подобна производителност като най-добрите GPT модели, като работи при значително по-ниски разходи.

✅ С по-ниски хардуерни изисквания, повече компании и изследователи могат да експериментират с разработката на AI, без да се налага да харчат много пари.

✅ DeepSeek бързо се позиционира като нов конкурент, доказвайки, че по-малките модели все пак могат да постигнат впечатляващи резултати.

Функции на DeepSeek

Това е най-новият знак за конкуренция, появяваща се на нов фронт – привличане на шофьори и пътници с по-усъвършенствани чатбот инструменти.

Ето какво каза за DeepSeek Фате Жанг, основател на базирания в Шанхай доставчик на данни за електромобили CnEVPost. Наскоро над дузина автомобилни производители, от BYD до Leapmotor, се втурнаха да интегрират AI-базираните функции на DeepSeek в своите превозни средства.

И така, какво точно прави DeepSeek толкова привлекателен?

Характеристика № 1: AI поема контрола

DeepSeek подпомага интелигентните електромобили с помощ за автономно шофиране, AI в автомобила и цифрови кокпити. Автомобилните производители го интегрират за по-добра навигация, гласово управление и по-персонализирано шофиране.

Характеристика № 2: Мисли, преди да говори

За разлика от повечето AI модели, които просто предсказват следващата дума, DeepSeek-R1 всъщност разсъждава. Той разбива сложни проблеми, което го прави полезен за кодиране, финанси и задачи, изискващи много логика.

чрез DeepSeek

Характеристика № 3: Отворен код, без платена стена

Докато OpenAI поддържа своите модели затворени, отвореният код на DeepSeek печели разработчиците. Компаниите могат да го модифицират, настройват и внедряват без скъпи лицензионни такси. Тази свобода подхранва растящата общност, жадна да надгражда върху неговата основа.

Характеристика № 4: AI, която не струва цяло състояние

DeepSeek доказва, че високотехнологичните AI възможности не изискват корпоративен бюджет. Той предлага значително по-ниски цени от основните конкуренти, което улеснява внедряването на AI за бизнеса и изследователите.

чрез DeepSeek

Цени на DeepSeek

DeepSeek-Chat (ъпгрейдната до DeepSeek-V3) Вход (успешен кеш) : 0,07 $ за 1 млн. токена Вход (неуспешен кеш) : 0,27 $ за 1 млн. токена Изход : 1,10 $ за 1 млн. токена

DeepSeek-Reasoner (DeepSeek-R1) Вход (успешен кеш) : 0,14 $ за 1 млн. токена Вход (неуспешен кеш) : 0,55 $ за 1 млн. токена Изход : 2,19 $ за 1 млн. токена

DeepSeek срещу OpenAI: сравнение на функциите

OpenAI и DeepSeek разширяват границите на изкуствения интелект. Въпреки това, поради различните им подходи, е най-добре да видите как се представят един спрямо друг:

Характеристика № 1: AI разсъждения и решаване на проблеми

Моделите GPT на OpenAI се отличават с разбиране на естествен език, творческо писане и отговаряне на сложни въпроси.

DeepSeek обаче поема по различен път – моделът DeepSeek-R1 е създаден, за да разсъждава върху проблемите, а не само да предсказва думи. Това го прави особено мощен за задачи, изискващи структурирана логика, като кодиране, финанси и вземане на решения.

🏆 Победител: DeepSeek за своите мощни умения за разсъждение.

Характеристика № 2: Разбиране на естествен език и генериране на съдържание

DeepSeek може да е отличен в логиката, но когато става въпрос за плавно, човешко писане и разговор, OpenAI все още е без конкуренция.

GPT-4o разбира нюансите, адаптира тона безпроблемно и ви помага да генерирате текст, подобен на човешкия. Независимо дали става дума за написване на увлекателна публикация в блог, изготвяне на маркетингов текст или подпомагане на обслужването на клиенти, OpenAI предоставя изпипани резултати, които определят стандартите в бранша.

🏆 Победител: OpenAI за способността му да генерира (почти) човекоподобен текст.

Характеристика № 3: Персонализиране и достъпност

OpenAI поддържа своите модели зад платени бариери, което ограничава възможностите за персонализиране от страна на разработчиците.

DeepSeek, от друга страна, е изцяло с отворен код, което позволява на бизнеса да настройва и модифицира своите модели според нуждите си, без ограничителни лицензионни такси. Това прави DeepSeek най-добрият избор за стартиращи компании, изследователски екипи и компании, които искат да притежават своя AI инфраструктура, вместо да разчитат на API достъп.

🏆 Победител: DeepSeek, заради своя отворен код, който позволява дълбока персонализация.

Характеристика № 4: Изкуствен интелект и екосистема от корпоративно ниво

Най-голямата сила на OpenAI не са само неговите AI модели, а екосистемата.

С инструменти, подходящи за предприятия, безпроблемна интеграция и масивна инфраструктурна поддръжка, OpenAI е по-добрият избор за бизнеса, който търси AI инструменти от типа „plug-and-play”.

От ChatGPT до DALL·E, OpenAI предлага гама от приложения, базирани на изкуствен интелект, с непрекъснати актуализации и водеща в бранша надеждност.

🏆 Победител: OpenAI, заради безпроблемната си интеграция в екосистемата на Microsoft.

DeepSeek срещу OpenAI в Reddit

Когато става въпрос за AI модели, малко места предлагат толкова нефилтрирана честност като Reddit.

OpenAI, по-специално ChatGPT, е доминиращата сила в областта на изкуствения интелект, но DeepSeek предизвиква сериозен интерес, особено сред разработчиците и тези, които търсят достъпни алтернативи на API.

Въз основа на дискусиите в Reddit, ето какво казват потребителите.

За мнозина опитът с DeepSeek беше гладък, мощен и отзивчив, особено при кодирането на работни процеси.

Публикация на u/klippers в r/LocalLLaMA предизвика масивна дискусия:

Прекарах по-голямата част от вчерашния ден, работейки с DeepSeek и решавайки програмистки проблеми чрез Open Hands (по-рано известен като Open Devin). Моделът е абсолютно солиден.

Прекарах по-голямата част от вчерашния ден, работейки с DeepSeek и решавайки програмистки проблеми чрез Open Hands (по-рано известен като Open Devin). Моделът е абсолютно солиден.

Друг факт, който трябва да се отбележи: AI може да бъде скъп, особено когато се използват API за мащабни задачи. Цените на OpenAI са разочаровали много хора, а достъпността на DeepSeek е била глътка свеж въздух, според потребителите.

Качих 2 долара и направих над 400 заявки. Очевидно ми остават още 1,50 долара.

Качих 2 долара и направих над 400 заявки. Очевидно ми остават още 1,50 долара.

Най-голямото недоволство обаче е свързано с непоследователността. Както посочи един потребител на Reddit:

DeepSeek понякога зацикля, игнорира моите команди и казва безсмислени неща. Може би е бил оптимизиран за кодиране и други бенчмаркове? Изглежда, че програмистите са възхитени от този модел, но за нормални неща – здрав разум, логика и т.н. – той просто изглежда малко по-слаб от най-добрите модели.

DeepSeek понякога засяда в цикъл, игнорира моите команди и казва безсмислени неща. Може би е бил оптимизиран за кодиране и други бенчмаркове? Изглежда, че програмистите са възхитени от този модел, но за нормални неща – здрав разум, логика и т.н. – той просто изглежда с една стъпка по-надолу от най-добрите модели.

Междувременно OpenAI е доминираща сила в AI индустрията с GPT моделите си, което се отразява в потребителското преживяване. И този пост в Reddit наистина го улавя най-добре:

О, ChatGPT, нека изброя невероятните неща, които правиш за мен... планиране на корпоративни събития, теми за мозъчна атака, обобщения на срещи, конспекти за бели книги, редовни изрази, MBO, писане на SQL... измисляне на какво да приготвя за вечеря, писане на забавни истории за децата ми и така нататък. Не мога да си представя да не го имам в този момент.

О, ChatGPT, нека изброя невероятните неща, които правиш за мен... планиране на корпоративни събития, теми за мозъчна атака, обобщения на срещи, конспекти за бели книги, редовни изрази, MBO, писане на SQL... измисляне на какво да приготвя за вечеря, писане на забавни истории за децата ми и така нататък. Не мога да си представя да не го имам в този момент.

Въпреки това, за програмистите моделите GPT на OpenAI също са получили смесени отзиви. Някои разработчици твърдят, че точността им е намаляла, докато други все още ги предпочитат пред алтернативите.

Освен това се чувства много зле за програмиране, дори ако използвам нещо като Github Copilot или Microsoft Copilot Pro, GPT-4T все още се чувства по-зле за програмиране от Claude 3 Opus или Claude 3. 5 Sonnet.

Освен това се чувства много слаб за програмиране, дори ако използвам нещо като Github Copilot или Microsoft Copilot Pro, GPT-4T все още се чувства по-лош за програмиране от Claude 3 Opus или Claude 3. 5 Sonnet.

💡 Съвет от професионалист: Инструментите за писане с изкуствен интелект са толкова добри, колкото и подсказките, които получават – овладейте подсказките за писане с изкуствен интелект с този наръчник, за да създавате подходящо, ангажиращо и готово за маркетинг съдържание.

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на OpenAI и DeepSeek

Представете си, че всички ваши AI инструменти – вашият изследователски асистент, генератор на съдържание, мениджър на знания и оптимизатор на работния процес – са обединени в една платформа. Това е ClickUp – приложението за всичко, свързано с работата.

Предимство №1 на ClickUp: ClickUp Brain

На първо място, вместо да превключвате между езиковите модели на OpenAI и възможностите за търсене на DeepSeek, ClickUp Brain прави всичко това на едно място, интегрирайки AI директно във вашите работни процеси за автоматизация на AI работните процеси.

И ето истинската разлика: с OpenAI или DeepSeek често се налага да им предоставяте данни или да задавате подходящи въпроси, за да извлечете полезна информация. ClickUp, от друга страна, вече знае къде се намира вашата работа и разбира върху какво работите!

Това означава, че получавате изключително релевантни, контекстно-специфични отговори, съобразени с текущата ви задача. Няма повече превключване между отделни AI инструменти и работни платформи – всичко, от което се нуждаете, е на едно място.

ClickUp също така се свързва директно с инструменти като Google Drive, GitHub и Salesforce чрез над 1000 интеграции, така че не губите време с ръчно въвеждане на данни или търсене на отговори.

📌 Пример: Сега изследователите могат да задават на ClickUp Brain сложни въпроси, обхващащи множество бази от знания, и да получават структурирани отговори в реално време.

С ClickUp Brain можете незабавно да извличате релевантна информация от вашите проекти, уикита и документи

ClickUp Brain е взаимосвързана невронна мрежа, която преодолява различията между знания, проекти и хора. За да го разясним по-подробно, най-важните функции на ClickUp Brain включват:

✅ Унифициран достъп до знания: Свържете всичките си файлове, бази данни и задачи по проекти на едно място. Няма повече превключване между приложения – ClickUp извлича данни отвсякъде, където работите.

✅ Незабавни и точни анализи: ClickUp Brain предоставя точни отговори въз основа на контекста на вашия екип – вече не е нужно да претърсвате нишки или остарели документи.

✅ Автоматизирани актуализации на напредъка: Няма повече ръчно отчитане. Обобщенията и отчетите, базирани на изкуствен интелект, поддържат екипа ви синхронизиран с минимални усилия.

✅ Лесно писане и комуникация: Трябва да изготвите проектно предложение? AI писателят на ClickUp се адаптира към вашия стил, като осигурява последователност в документите, имейлите и чат съобщенията.

💡 Съвет от професионалист: Все още се колебаете между Google и AI-базираните инструменти за търсене? Спрете да гадаете – AI търсачките предоставят незабавни, контекстуални отговори без безкрайно превъртане.

Предимство № 2 на ClickUp: свързаното търсене на ClickUp

Тъй като става въпрос за спестяване на време, Connected Search на ClickUp оптимизира ефективността на времето.

DeepSeek се справя отлично с извличането на информация от външни източници, но не може да търси във вътрешните инструменти и проекти на вашата компания. OpenAI също не се интегрира по подразбиране с вашите работни приложения, което означава, че все още трябва да търсите нещата ръчно.

От друга страна, Connected Search на ClickUp събира всичко на едно място. Имате нужда от договор от Google Drive, имейл кореспонденция от Outlook и отчет за продажбите от Salesforce? Connected Search на ClickUp извлича всичко това незабавно.

Бързото търсене извежда всички свързани документи, имейли и съобщения в Slack с Connected Search на ClickUp

ClickUp One Up #3: Управление на знанията, задвижвано от изкуствен интелект

Друг бонус е, че OpenAI може да генерира идеи, но Knowledge Management на ClickUp гарантира, че тези идеи се документират, управляват и откриват с едно натискане на бутон.

Традиционните бази от знания често остаряват, което принуждава екипите да претърсват множество инструменти и файлове, за да намерят нужната информация. Управлението на знания на ClickUp решава този проблем, като свързва задачи, документи, уикита и AI-базирано търсене чрез ClickUp Brain и ClickUp Connected Search в една кохерентна система, която се интегрира безпроблемно във вашия работен процес.

Освен това ClickUp предлага над 1000 предварително създадени шаблони за уики, което улеснява създаването на структурирани бази от знания за екипите, независимо дали става въпрос за продуктова документация, фирмени политики или стандартни оперативни процедури за клиенти.

💡 Съвет от професионалист: Уморени сте да ровите в безкрайни файлове и чатове, само за да намерите една информация? Преминайте към AI инструменти за управление на знания, за да организирате, извличате и актуализирате информация в реално време.

ClickUp One Up #4: ClickUp Docs и ClickUp Automations

След това идва ред на писането и комуникацията. OpenAI изисква да копирате и поставите генерираното съдържание в работното си пространство, а DeepSeek ви помага предимно да намерите подходящи статии, като оставя писането на вас.

ClickUp Brain е вграден във вашите работни процеси, което означава, че можете да създавате, усъвършенствате и интегрирате съдържание директно в ClickUp Docs.

Използвайте AI в ClickUp Docs, за да прецизирате, обобщавате и организирате информацията, без да напускате работния си процес

Ето как ClickUp Docs елиминира конфликта между писането и изпълнението:

✅ Редактирайте документи в реално време заедно с екипа си

✅ Създавайте и задавайте задачи за обратна връзка в документа чрез Assigned Comments (Зададени коментари).

✅ Добавете подстраници в основния си документ, за да структурирате по-добре съдържанието.

Накрая, има още една функция на ClickUp, която е черешката на тортата и автоматизира всички действия, които обсъдихме досега – ClickUp Automations.

Премахнете повтарящите се задачи като актуализации на проекти, напомняния и проследявания с ClickUp Automations

За разлика от OpenAI, който изисква ръчно настройване на работните процеси, или DeepSeek, който е фокусиран върху извличането на информация, ClickUp Automations ускорява работата, като автоматизира повтарящите се процеси.

Няма нужда да търсите по-добър AI, просто бъдете отворени към ClickUp

Когато DISH Network беше затруднена от несъвместими инструменти, ClickUp Brain се намеси, за да централизира управлението на проектите и да автоматизира актуализациите. С незабавен достъп до информация в реално време, DISH елиминира необходимостта от ръчно проследяване, увеличи ефективността с 30%, се справи с 10% по-сложни проекти и значително подобри сътрудничеството между екипите.

Подобно повишаване на производителността звучи като нещо от фантастичен свят, но с ClickUp това е реалност.

От управление на знания, задвижвано от AI, и автоматизирани работни процеси до актуализации на напредъка в реално време и интегрирано търсене във всичките ви приложения, ClickUp поддържа работата ви организирана и активно я развива.

За щастие, не е нужно да мечтаете за по-добра продуктивност. Регистрирайте се безплатно в ClickUp сега и го реализирайте.