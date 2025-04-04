11-те най-добри софтуера за управление на полеви услуги през 2025 г.

Работата на терен може да изглежда като непрестанна борба. В един момент разпределяте задачи, а в следващия се занимавате с промяна в графика в последния момент или се опитвате да откриете техник. Пропусната актуализация или двойна резервация могат да объркат всичко, което води до закъснения, разочаровани клиенти и загуба на време.

Тук на помощ идва софтуерът за управление на полеви услуги.

Те поддържат връзка между членовете на екипа ви, подреждат графиците и улесняват изпълнението на задачите без обичайния хаос. В този наръчник ще обсъдим единадесетте най-добри софтуерни платформи за управление на услуги на място, които могат да направят вашия бизнес по-гладък и по-ефективен.

⏰ 60-секундно резюме Ето 11-те най-добри софтуера за управление на полеви услуги, които можете да опитате: ClickUp : Най-добър за проследяване на услуги на място и управление на проекти Jobber: Най-добър за оптимизирано офериране и фактуриране Housecall Pro: Най-добър за автоматизирано планиране и комуникация с клиенти Service Fusion: Най-добър за цялостно управление и разпределяне на задачите ServiceTitan: Най-добър за предприятия за услуги на място на корпоративно ниво Zuper: Най-добър за управление на работната сила и автопарка с помощта на изкуствен интелект Zoho FSM: Най-подходящ за малки предприятия и разрастващи се екипи за обслужване на място Salesforce Field Service: Най-добър за разширено планиране и анализи Oracle Filed Service: Най-добър за оптимизация на работната сила чрез изкуствен интелект FieldEdge: Най-добър за ОВК, водопроводни и електроуслуги Microsoft Dynamics 365 Field Service: Най-подходящ за мащабни операции и интеграции

Какво трябва да търсите в софтуера за управление на полеви услуги?

Не всички софтуери за обслужване на място са еднакви. Най-важната стъпка при избора на софтуер за обслужване на място е внимателен анализ на нуждите и документиране на процесите, ПРЕДИ да започнете да разглеждате софтуера. Оттам трябва да сте готови да приемете какъв процент от вашите нужди и процеси могат да бъдат обработени веднага, какъв процент може да бъде обработен чрез промяна на процеса, за да съответства на софтуера, и каквито и да са пропуските, които остават неотчетени. Понякога тази разлика може да бъде преодоляна чрез персонализиране, но се уверете, че разбирате какво ниво на персонализиране е налично. В много от облачните продукти то може да бъде ограничено до полета, дефинирани от потребителя, и може да не включва опции за екран или работни процеси.

Операциите по обслужване на място са сложни и подходящият софтуер може да направи голяма разлика. Но с толкова много опции, които обещават да опростят работния ви процес, е трудно да се прецени коя от тях наистина ще даде резултат.

Няколко ключови фактора могат да ви помогнат да стесните списъка си и да намерите софтуер, който действително отговаря на нуждите на вашия бизнес:

Бързо планиране и разпределяне

Вашият екип е винаги в движение, затова се нуждаете от софтуер, който прави разпределянето на задачите бързо и безпроблемно. Търсете програмиране с плъзгане и пускане, автоматизирано разпределяне и актуализации в реално време, за да знае всеки къде трябва да бъде.

Мобилен достъп за екипи, които са постоянно в движение

Ако вашите техници на място или работници в комуналните услуги трябва да разчитат на документи на хартия или да се обаждат за актуализации, това е проблем. Добрата FSM система трябва да разполага с надеждно мобилно приложение с удобен за ползване интерфейс, където те могат да виждат подробности за задачите, да актуализират статуса и дори да получават подписи от клиенти – всичко това от своя телефон или таблет.

Проследяване в реално време за подобряване на ефективността

Знаейки къде се намира вашият екип в даден момент, можете да реагирате по-бързо и да информирате по-добре клиентите си. GPS проследяването улеснява оптимизирането на маршрутите и избягването на ненужни закъснения.

По-интелигентно управление на запасите

Няма нищо по-лошо от техник, който се появява без необходимите части. Надеждна FSM система ще проследява нивата на запасите и ще ви позволи да поръчате резервни части, преди да се изчерпят, като по този начин спестявате време и избягвате разочарования. Това също помага за изграждането на лоялност у клиентите.

Лесно фактуриране и по-бързи плащания

Фактурирането не трябва да бъде тежка задача. Най-добрият софтуер за управление на полеви услуги ви позволява да генерирате фактури на място, да приемате дигитални плащания и да синхронизирате всичко с вашия счетоводен софтуер, за да получавате плащанията си по-бързо.

По-добро управление на клиентите

Клиентите ценят актуализациите! Автоматизираните напомняния за срещи, очакваното време на пристигане на техника и последващите действия ги държат в течение и подобряват тяхното преживяване.

Вашият софтуер за FSM трябва да работи добре с вашите съществуващи инструменти за управление на задачи. Колкото по-гладко е интегрирането, толкова по-малко ръчна работа ще трябва да вършите при прехвърлянето и управлението на изолирани данни.

Гъвкави и мащабируеми за растеж

Когато вашият бизнес расте, софтуерът ви трябва да може да расте заедно с вас. Персонализираните работни процеси и гъвкавите ценови планове гарантират, че сте подготвени за настоящето и бъдещето.

Подходящият софтуер за управление на полеви услуги трябва да ви улесни живота и да допринесе за растежа на бизнеса. Фокусирайте се върху това, което ще ви спести време, ще подобри оперативната ефективност и ще задоволи клиентите.

Най-добрият софтуер за управление на полеви услуги

Въз основа на горния списък с критерии, ние съставихме списък с най-добрите решения за управление на полеви услуги, които си заслужава да разгледате.

1. ClickUp (Най-добър за проследяване на полеви услуги и управление на проекти)

Опитайте ClickUp – безплатно е Създайте напълно персонализиран CRM в ClickUp за по-добро проследяване на услугите.

ClickUp е универсалното приложение за работа, създадено да оптимизира всяка част от вашите бизнес операции. То опростява планирането, управлението на клиенти и проследяването на задачите, като гарантира, че вашият екип разполага с всичко необходимо, за да предоставя първокласно обслужване.

Уморени сте от твърди, универсални системи? ClickUp CRM ви позволява да персонализирате всичко – от изгледа на задачите до полетата с данни. Създайте процеси, които съответстват на вашия работен поток – независимо дали става дума за „Нова заявка“, „Планирана“ или „Завършена“, винаги ще знаете в какъв етап се намира всяка задача.

Можете да превключвате между Kanban табла (за бързо планиране с плъзгане и пускане), изглед на списък (за просто представяне на задачите) и изглед на таблица (за структуриран формат, подобен на електронна таблица), както и други.

💡 Съвет от професионалист: Ако сте нови в ClickUp (или в CRM), започнете с предварително създадения шаблон ClickUp CRM! Той е проектиран да ви помогне да настроите персонализиран CRM за нула време с готови пипалини, персонализация и автоматизация на продажбите.

И това не е всичко! ClickUp Tasks опростява управлението на задачите, като позволява разпределяне на работни поръчки, определяне на крайни срокове и свързване на задачите с клиенти.

В рамките на задачата в ClickUp лесно създавайте и организирайте подробни списъци с задачи, за да сте в крак с всичко, което трябва да направите.

Междувременно ClickUp Automations се занимава с последващи действия, напомняния за срещи и актуализации на статуса, което намалява ръчния труд и поддържа ефективния ход на работата. Автоматично разпределяйте задачи при подаване на заявка за услуга, актуализирайте статуса на задачите, когато техниците се регистрират или отписват, и задействайте напомняния, ако задачата не е маркирана като изпълнена до края на деня.

Настройването на всичко това може да изглежда като много работа, но за щастие шаблонът за управление на услугите на ClickUp улеснява стартирането. Този шаблон е създаден, за да поддържа вашите заявки за услуги, задачи и графици на техниците добре организирани.

Най-добрите функции на ClickUp

📮 ClickUp Insight: Екипите с ниска производителност са 4 пъти по-склонни да използват над 15 инструмента, докато екипите с висока производителност поддържат ефективността си, като ограничават набора си от инструменти до 9 или по-малко платформи. Но какво ще кажете за използването на една платформа? Като универсално приложение за работа, ClickUp обединява вашите задачи, проекти, документи, уикита, чат и разговори в една платформа, допълнена с работни процеси, задвижвани от изкуствен интелект. Готови ли сте да работите по-умно? ClickUp работи за всеки екип, прави работата ви видима и ви позволява да се съсредоточите върху важните неща, докато изкуственият интелект се занимава с останалото.

Ограничения на ClickUp

Опознаването на всички функции отнема време, но центърът за помощ на ClickUp може да ви помогне да ускорите процеса.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp

2. Jobber (най-добър за оптимизирано офериране и фактуриране)

чрез Jobber

Jobber улеснява полевите услуги, без да прави компромиси. Изготвянето на оферти е лесно – просто добавете описания и снимки, а клиентите могат да проверят всичко чрез Client Hub. Имате нужда често да изпращате подобни оферти? Шаблоните ви спестяват усилието да започвате от нулата всеки път.

Можете дори да персонализирате цените – да покажете общата сума, да я разделите по позиции или да предложите пакети от услуги, за да улесните продажбите. След като офертата бъде одобрена, Jobber автоматично я превръща в задача, готова за планиране и фактуриране.

Най-добрите функции на Jobber

Актуализирайте статуса на задачите, отчитайте работното време и събирайте плащания директно от мобилно устройство.

Изпращайте автоматизирани последващи съобщения, напомняния за срещи и заявки за преглед във вградения CRM.

Използвайте Jobber Copilot, за да генерирате оферти, да съставяте имейли и да се справяте с административни задачи без усилие.

Ограничения на Jobber

Ограничени възможности за плащане по напредък, достъпни само за еднократни задачи

Липсата на опция за обединяване на дублиращи се клиенти може да доведе до претрупване на CRM системата.

Цени на Jobber

Основна цена: 39 $/месец на потребител

Connect: 119 $/месец на потребител и 169 $/месец за до 5 потребители

Grow: 199 $/месец на потребител и 349 $/месец за до 10 потребители

Плюс: 599 $/месец за до 15 потребители

Оценки и рецензии за Jobber

G2: 4,5/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1000 отзива)

3. Housecall Pro (Най-добър за автоматизирано планиране и комуникация с клиенти)

чрез Housecall Pro

Housecall Pro представя централизирана система за планиране на периодична поддръжка, спешни сервизни повиквания или еднократни задачи. Просто кликнете върху графика, добавете подробностите и сте готови. Системата извлича потенциални клиенти от приложения като Thumbtack директно в системата, като автоматично ги превръща в оферти, задачи и фактури.

Следенето на бизнес резултатите е също толкова лесно. Housecall Pro предлага над 35 вградени отчета, обхващащи задачи, прогнози, планове за обслужване и плащания. Можете също да създавате персонализирани отчети, съобразени с вашите нужди.

Най-добрите функции на Housecall Pro

Спестете време с шаблони за задачи, които съхраняват често използвани процедури, елиминирайки необходимостта да преписвате инструкции за рутинни задачи.

Автоматизирайте планирането, като съпоставяте техниците с задачите въз основа на техните умения и наличност.

Вградете страница за резервации във вашия уебсайт или споделете директен линк

Предотвратете резервациите в последния момент, като зададете срок за предизвестие, за да се уверите, че екипът ви има достатъчно време за подготовка.

Използвайте интегрираната бизнес телефонна система на Housecall Pro, Voice, за специален работен номер.

Ограничения на Housecall Pro

Системата не предупреждава потребителите, ако даден служител вече е зает с друга задача или събитие.

Бележките, снимките и другите подробности не винаги се прехвърлят между задачите или страниците, което води до прекомерно превключване между страниците.

Цени на Housecall Pro

Основен: 79 $/месец на потребител

Essentials: 189 $/месец за до 5 потребители

MAX: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Housecall Pro

G2: 4,3/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Housecall Pro

Като цяло мисля, че Housecall Pro е чудесно решение за собствениците на малки фирми, тъй като винаги търся начини да намаля натоварването при управлението на клиенти, което би ми дало повече време за разширяване на бизнеса. Понякога приложението се блокира и ми пречи да получа ценна информация за клиентите.

4. Service Fusion (Най-добър за цялостно управление и разпределяне на задачите)

чрез Service Fusion

Справянето с очакванията на клиентите може да изглежда като работа на пълен работен ден, но Service Fusion я опростява. Клиентите могат да резервират задачи онлайн, да получават автоматизирани текстови съобщения преди задачата и дори да подписват оферти без нито едно телефонно обаждане.

Таблото ви дава пълна представа за деня ви – планиране, разпределяне и дори проследяване на флота в реално време. Създаването на прогнози за задачите е бързо, тъй като линиите за обслужване и продуктите вече са предварително попълнени, а превръщането им в задачи отнема само няколко кликвания. Търговските представители могат да управляват задачите, да организират посещения на обекти и да проследяват комисионните, без да преминават между различни системи.

Най-добрите функции на Service Fusion

Създайте множество места за обслужване и контакти с клиенти, като зададете условия за фактуриране, предпочитания за комуникация и проследяване на препоръки.

Преглеждайте всички оферти и задачи на едно място и споделяйте подробности с работниците на място чрез обаждане или SMS директно от таблото за управление.

Синхронизирайте с QuickBooks за автоматични актуализации на фактури за задачи, депозити и обработка на плащания, както и достъп до ексклузивни отстъпки.

Автоматизирайте отчетите за заплатите с функции, които проследяват работното време, дистанционната дейност и регистрирането на пристигането на служителите.

Ограничения на Service Fusion

Затруднява достъпа до ясен списък с договори за поддръжка, което води до допълнителна ръчна работа.

Липсата на силна поддръжка от страна на бек-енда може да забави отстраняването на проблеми

Цени на Service Fusion

Smarter: 225 $/месец (неограничен брой потребители)

Плюс: 350 $/месец (неограничен брой потребители)

Pro: 575 $/месец (неограничен брой потребители)

Оценки и рецензии за Service Fusion

G2: 4. 1/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 200 отзива)

5. ServiceTitan (Най-добър за предприятия за управление на услуги на място на корпоративно ниво)

чрез ServiceTitan

ServiceTitan се отваря с начална страница, подобна на табло, която ви дава незабавен поглед върху продажбите, приходите и изпълнението на задачите, така че никога не се налага да гадаете как стоят нещата. Той разбива общия приход от фактури за завършени задачи, като същевременно подчертава пропуснатите приходи от незаписани обаждания, нереализирани задачи и отмени.

Междувременно вашият офис екип може да разпределя задачи, да издава фактури на клиенти и да проследява превозни средства и части, всичко това от настолния компютър. Таблото за разпределение ви държи в течение за потвържденията на задачите, промените в графика и местоположението на техниците, с карта в реално време, която показва точно къде се намира вашият екип.

А ако използвате неговите професионални продукти като FleetPro, получавате интегрирано проследяване на автопарка, валидиране на заплатите и по-бързо реагиране при спешни повиквания.

Най-добрите функции на ServiceTitan

Осъществявайте и приемайте обаждания от клиенти на платформата, като ги свързвате автоматично с записите за задачите.

Привлечете повече потенциални клиенти с персонализирани уеб формуляри за резервации и автоматизирани комуникации.

Филтрирайте графиците по часова зона, техник, тип задача и др., за да управлявате срещите и задачите.

Управлявайте всичко от едно място – получаване на работни поръчки, попълване на формуляри за обслужване, отчитане на работното време и генериране на номера на поръчки.

Ограничения на ServiceTitan

Липсата на директен достъп до базата данни не позволява на потребителите да правят самостоятелни запитвания за данни.

Ограничените възможности за отчитане ограничават потребителите до един набор от данни на отчет.

Цени на ServiceTitan

Starter : Персонализирано ценообразуване

Основни характеристики: Персонализирани цени

The Works: Персонализирани цени

Рейтинги и отзиви за ServiceTitan

G2: 4,5/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 200 отзива)

🧠 Знаете ли, че... Оптимизацията на маршрутите с помощта на изкуствен интелект може да намали времето за пътуване с до 15%! Това не само помага на техниците да изпълнят повече задачи по-бързо, но и намалява разходите за гориво и износването на превозните средства. Освен това е от полза за околната среда, тъй като намалява емисиите на гориво. 🚀🌿

6. Zuper (Най-добър за управление на работната сила и автопарка с помощта на изкуствен интелект)

чрез Zuper

Zuper предоставя на вашите клиенти портал за самообслужване, където те могат да проверяват статуса на задачите, да одобряват оферти и да извършват плащания без никакви допълнителни действия.

В същото време вашият екип получава система за управление на проекти, която поддържа всичко организирано с актуализации в реално време, споделяне на документи и вградени инструменти за сътрудничество. Изкуственият интелект възлага задачите на подходящия техник въз основа на уменията, местоположението и наличността, а графикът с функция „плъзгане и пускане” позволява безпроблемни промени в последния момент.

GPS маршрутизирането и гео-ограждането гарантират точни очаквани времена на пристигане, а автоматизираните времеви карти проследяват работните часове и пробега на фона. Системата за управление на запасите в реално време позволява на вашия екип да бъде в течение с наличностите и улеснява гладкия работен процес от начало до край.

Най-добрите функции на Zuper

Разделете клиентите по местоположение, свържете задачите под една родителска задача и добавете подзадачи за последващи действия.

Проследявайте важни показатели като процент на завършени задачи, производителност на техниците и удовлетвореност на клиентите, за да определите областите, които се нуждаят от подобрение.

Преобразувайте одобрените оферти автоматично във фактури и събирайте плащанията на място с Stripe.

Модифицирайте, подписвайте и съхранявайте договори с интегрирано проследяване на данни, за да предотвратите пропуснати дати за подновяване.

Ограничения на Zuper

Широките възможности за персонализиране могат да затруднят определянето на идеалната настройка без предишен опит.

Мобилното приложение е лесно за използване, но понякога се наблюдават незначителни закъснения при синхронизирането.

Цени на Zuper

Стартово ниво: Персонализирано ценообразуване

Растеж : Персонализирани цени

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Zuper

G2: 4,7/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 20 отзива)

Какво казват реалните потребители за Zuper

Обичам всички функции за добавяне на задачи, като например възможността да разпределям клиентите по отделни обекти и местоположения под подклиент. Харесва ми и възможността да изтеглям тези задачи и да добавям подзадача към основната задача за множество обаждания, свързани с един и същ проблем.

7. Zoho FSM (Най-подходящ за малки предприятия и разрастващи се екипи за обслужване на място)

чрез Zoho FSM

Zoho FSM се отличава с дълбоката си интеграция в екосистемата на Zoho, обединявайки продажбите, обслужването, фактурирането и инвентаризацията в един безпроблемен поток. Синхронизирайте данните за клиентите с Zoho CRM, автоматизирайте фактурирането чрез Zoho Books и проследявайте частите с Zoho Inventory.

Разпределяйте задачите на подходящите техници, проследявайте напредъка в реално време и позволявайте на клиентите да одобряват офертите с едно кликване. Вашият екип може да изпраща отчети за услугите директно от мобилното приложение, придружени с цифрови подписи. Ръководите глобален бизнес? Поддръжката на различни валути ви осигурява необходимата гъвкавост.

Вашият табло ви предоставя данните, които наистина имат значение (статус на работните поръчки, време на регистрация, тенденции в приходите). Вградените отчети улесняват визуализирането на това, което работи, откриването на проблемни области и вземането на по-интелигентни решения за разрастване на вашия бизнес.

Най-добрите функции на Zoho FSM

Генерирайте предварително попълнени фактури и ги изпращайте на клиентите директно от мобилното приложение Zoho FSM.

Настройте автоматични известия по имейл, за да информирате клиентите на различни етапи, или се свържете с приложения на трети страни, за да изпращате SMS известия.

Свържете услуги, части и умения, като използвате типове работа, за да създадете точни, безгрешни работни поръчки с предварително зададени шаблони.

Използвайте диаграми на Гант, таблици и календари за ефективно планиране и управление на ресурсите.

Ограничения на Zoho FSM

Управлението и проследяването на части на различни места е трудоемко

Някои функции не разполагат с ясни указания за ефективното им използване.

Цени на Zoho FSM

Безплатно

Стандартен: 30 $/месец за 60 срещи

Професионална версия: 45 $/месец за 60 срещи

Оценки и рецензии за Zoho FSM

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4,6/5 (над 20 отзива)

8. Salesforce Field Service (най-добър за разширено планиране и анализи)

чрез Salesforce Field Service Management

Софтуерът за управление на услугите на Salesforce се предлага с конзола за разпределение, която ви помага да съпоставите подходящия техник с подходящата задача въз основа на умения, наличност и местоположение. Имате нужда да запълните празнини в последния момент или да коригирате графици? Вграден AI асистент се справя бързо с това.

Предварителните брифинги дават на вашия екип пълна картина – история на клиента, подробности за активите, минали взаимодействия – така че те да могат да се подготвят, вместо да търсят информация набързо. Отчетите практически се пишат сами с интелигентни обобщения, а актуализациите в реално време означават, че клиентите са в течение с изображения на задачите и бележките на техниците.

Най-добрите функции на Salesforce Field Service

Предоставете на клиентите контрол над техните срещи и актуализации в реално време с портал за самообслужване.

Повишете процента на успешни ремонти от първия път с Visual Remote Assistant, който позволява на техниците да получат незабавно експертна помощ.

Повишете ефективността и лоялността на клиентите с Service Cloud, като оптимизирате сервизните операции в голям мащаб.

Помогнете на агентите и клиентите да намерят бързо решения с помощта на надеждна система за управление на знанията.

Насладете се на мобилно приложение, което работи предимно офлайн, за непрекъсната работа.

Ограничения на Salesforce Field Service

Някои разширени функции изискват задълбочени познания за системата, което води до по-дълго обучение.

Цени на Salesforce Field Service

Dispatcher: 165 $/месец на потребител

Техник: 165 $/месец на потребител

Изпълнител: 50 $/месец на потребител или 20 $ на вход

Contractor Plus: 75 USD/месец на потребител или 30 USD на вход

Field Service Plus: 220 $/месец на потребител

Einstein 1 Field Service: 600 долара на месец на потребител

Оценки и рецензии за Salesforce Field Service

G2: 4. 4/5 (над 600 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 20 отзива)

Какво казват реалните потребители за Salesforce Field Service

Salesforce Field Service е отличен за управление на екипи и ресурси на място. Много харесвам колко лесно мога да видя графиците на техниците и да разпределям задачите ефективно.

9. Oracle Field Service (най-добър за оптимизация на работната сила чрез изкуствен интелект)

чрез Oracle Field Service

Ако искате пълен контрол върху управлението на капацитета и квотите, Oracle Field Service ви позволява да зададете свои собствени параметри и да изготвите план за ресурсите, основан на търсенето. Неговите инструменти за прогнозиране анализират историческите тенденции, така че можете да планирате нуждите от персонал на място, да се адаптирате към пиковите сезони и дори да тествате „какво би станало, ако“ сценарии, за да видите как маркетинговите кампании или промоции влияят върху търсенето.

За полевите агенти Workflow Manager действа като вграден наръчник, който ги води през всяка стъпка от задачата, като същевременно поддържа всичко в съответствие с изискванията. Дори новоназначените служители и подизпълнителите могат да следват инструкциите, като по този начин се гарантира, че клиентите получават едно и също висококачествено обслужване всеки път. Междувременно диспечерите и мениджърите получават актуална информация за напредъка на задачите.

Най-добрите функции на Oracle Field Service

Получете точна представа за това колко работа може да бъде свършена всеки ден и минута по минута показване на капацитета.

Наблюдавайте трафика в реално време и актуализирайте незабавно маршрутите на вашите мобилни служители.

Разпределяйте подходящия техник за подходящата задача, като вземете предвид уменията, местоположението, наличността и индивидуалните резултати.

Намалете загубеното време, извънредния труд и пропуснатите срещи с актуализации на графика в реално време.

Ограничения на Oracle Field Service

Интерфейсът е сложен и не е много лесен за ползване.

Приложението понякога се блокира, което води до прекъсвания

Актуализирането на възможностите може да бъде бавно и трудоемко

Цени на Oracle Field Service

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Oracle Field Service

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

10. FieldEdge (Най-добър за ОВК, водопроводни и електроуслуги)

чрез FieldEdge

FieldEdge ви предоставя интелигентна табло за разпределение, което събира всичко на едно място – възложени, невъзложени и завършени задачи. Ценообразуването също е гъвкаво. Персонализираното представяне на добри, по-добри и най-добри цени помага на клиентите да изберат подходящата опция, като същевременно увеличава размера на поръчките.

Искате да знаете кои техници се справят отлично и кои се нуждаят от малко наставничество? Сравненията на производителността улесняват това.

Вашите CSR също стават по-добри, благодарение на записите на разговорите и показателите за ефективност, които им помагат да се справят отлично с всяко взаимодействие с клиенти. Дори малките детайли – като кодове за портали или имена на домашни любимци – се съхраняват, за да се придаде личен характер. Освен това, вграденото проследяване на телефонни разговори показва точно кои маркетингови канали носят най-много приходи.

Най-добрите функции на FieldEdge

Създайте персонализирани формуляри за различни видове оборудване, за да гарантирате точно обслужване.

Автоматизирайте напомнянията за обслужване по телефон, SMS или имейл, за да сведете до минимум ръчното проследяване.

Синхронизирайте актуализациите незабавно с интеграция за управление на услугите на място в реално време.

Увеличете броя на подновяванията, като настроите сервизните договори да се подновяват автоматично с периодични плащания.

Ограничения на FieldEdge

Липсват съвременни функции като текстови известия за клиенти, които се включват в много от по-новите софтуери за оценка и планиране.

Ресурсите за обучение са недостатъчни, което затруднява екипите да се приведат в съответствие

Цени на FieldEdge

Изберете : Персонализирано ценообразуване

Premier: Индивидуални цени

Elite: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за FieldEdge

G2: 4. 1/5 (50+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (300+ отзива)

11. Microsoft Dynamics 365 Field Service (Най-подходящ за мащабни операции и интеграции)

чрез Microsoft Dynamics 365

Създаден на базата на D365 CRM, Dynamics 365 Field Service свързва споразумения, работни поръчки и задачи, като ви позволява да персонализирате работните потоци и да автоматизирате процесите. Благодарение на дълбоката интеграция с Outlook, Teams и други инструменти на Microsoft, можете да управлявате заявките за услуги, без да се налага да превключвате постоянно между платформите.

Плъзгайте и пускайте задачите на таблото за графика, използвайте AI-базирания асистент за графика или разчитайте на маршрутизиращия механизъм, за да намерите най-подходящия техник.

Вашите агенти на място получават цялата необходима информация чрез мобилното приложение, така че се явяват подготвени и актуализират статуса на задачите в реално време. След като работата е свършена, ERP интеграцията се грижи за фактурирането веднага, което гарантира безпроблемен процес.

✨ Интересен факт: Microsoft Dynamics 365 Field Service позволява на техниците да използват HoloLens (очила за разширена реалност) за ремонт без ръце, като им предоставя указания в реално време, докато работят.

Най-добрите функции на Microsoft Dynamics 365 Field Service

Намалете разходите, минимизирайте времето за пътуване и поддържайте най-високо качество на обслужването с помощта на AI-базирани анализи.

Създавайте автоматично работни поръчки от имейли, обаждания или възможности

Разберете лесно модулите, стига членовете на екипа да въвеждат подробна информация, което гарантира ценни отчети.

Ограничения на Microsoft Dynamics 365 Field Service

Изисква солидна техническа експертиза за настройка и администриране

Липсва единен статус на акаунта или тръбопровод, което води до фрагментиран процес.

Цени на Microsoft Dynamics 365 Field Service

Безплатна пробна версия

Dynamics 365 Field Service: 105 USD/месец на потребител

Dynamics 365 Field Service Contractor: 50 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft Dynamics 365 Field Service

G2: 3,9/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 5000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Microsoft Dynamics 365 Field Service

Field Service е мощен инструмент, а най-забележителната му характеристика е способността му да оптимизира операциите на място чрез комбинация от функции за планиране, управление на ресурсите и ангажиране на клиентите.

Доверете се на ClickUp като вашето решение за полеви услуги

Всички софтуерни инструменти за управление на полеви услуги, които разгледахме, са предназначени да опростят планирането, управлението на клиенти, разпределянето, проследяването на задачите и фактурирането. Те обединяват всичко в една система, което улеснява управлението на операциите и поддържа продуктивността на вашия екип.

Но ако искате нещо, което е супер персонализирано и пълно с автоматизация, ClickUp си заслужава да бъде проверено. От планиране до CRM и всичко между тях, то е създадено, за да оптимизира операциите на място.

Регистрирайте се в ClickUp още днес!