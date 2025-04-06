10 най-добри CRM решения за държавната администрация за ефективни публични услуги

Държавните агенции се обръщат към инструмент, който вече революционизира частния сектор: решения за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM).

За държавните агенции внедряването на CRM е нещо повече от просто следване на технологичните тенденции – то фундаментално променя взаимодействието им с гражданите. В крайна сметка, предоставянето на изключително преживяване на гражданите не се различава много от предоставянето на отлично обслужване на клиентите.

Кои CRM решения осигуряват ефективни публични услуги? Нека разгледаме 10-те най-добри примера за CRM софтуер за държавната администрация, които променят правилата на играта в публичните услуги.

⏰ 60-секундно резюме Ако търсите кратък списък с най-добрите CRM инструменти, ето ги: ClickUp : Най-доброто решение за персонализиран CRM с безпроблемно сътрудничество в екипа Salesforce за правителството: Най-доброто решение за цялостен CRM с разширени възможности за персонализиране GovPilot: Най-подходящо за местни власти, търсещи усъвършенствани операционни системи Pipedrive за правителството: Най-доброто решение за внедряване на локални CRM решения SugarCRM: Най-доброто решение за услуги за граждани, фокусирани върху автоматизацията GovSense: Най-доброто решение за планиране на ресурсите на правителството в облака Microsoft Dynamics 365 Government: Най-доброто за CRM, базирано на данни CivicPlus SeeClickFix: Най-доброто решение за управление на заявки от граждани Oracle Public Sector CRM: Най-доброто за CRM решения за държавни и местни власти SAP Customer Experience за публичния сектор: Най-доброто за CRM решения, базирани на изкуствен интелект

Софтуерът за CRM за държавната администрация предлага на местните държавни служители и ИТ мениджърите инструменти за подобряване на предоставянето на услуги, усъвършенстване на комуникацията и оптимизиране на операциите.

Как да изберете CRM? Ето някои ключови фактори, които трябва да вземете под внимание:

Основни компоненти на CRM: Търсете функции, пригодени за публичния сектор, като управление на случаи, портали за самообслужване на гражданите и инструменти за отчитане, които отговарят на уникалните предизвикателства на държавните операции.

Възможности за автоматизация: Подходящият Подходящият персонализируем CRM софтуер може да автоматизира процеси като планиране на срещи, проследяване на жалби и управление на документи, като по този начин намалява ръчния труд и подобрява точността.

Съответствие с правителствените изисквания за облачни услуги: Уверете се, че CRM системата се хоства на сигурна правителствена облачна платформа, за да отговаря на стандартите за сигурност и поверителност на данните, които са от критично значение за организациите от публичния сектор.

Мащабируемост и интеграция: Изберете решение, което се интегрира с съществуващите системи, като софтуер за финансово управление или управление на активи, и се мащабира според нарастващите нужди на вашата организация.

Експертни познания на доставчика: В областта на CRM услугите изберете доставчик с доказан опит в публичния сектор, за да си осигурите персонализирана поддръжка и непрекъснати ъпгрейди.

С подходящите CRM инструменти държавните агенции могат да трансформират взаимодействията с гражданите и да оптимизират операциите си както никога досега.

От интелигентни CRM интеграции до безпроблемна автоматизация, ето 10-те най-добри CRM инструмента за държавната администрация, които ще ви помогнат да работите ефективно и иновативно:

1. ClickUp (Най-доброто за персонализирано CRM с безпроблемно сътрудничество в екип)

ClickUp е универсалното приложение за работа, което комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-умно.

Поддържайте прозрачност в дейността на публичните услуги с софтуера за управление на проекти ClickUp CRM и гъвкави изгледи.

С софтуера за управление на CRM проекти на ClickUp можете да създавате и персонализирате работни процеси, които отговарят на нуждите на вашия отдел. Използвайки тези функции, държавните агенции могат да подобрят прозрачността, да увеличат ангажираността на гражданите и да предоставят по-ефективни публични услуги.

С над 10 изключително гъвкави изгледа на ClickUp, включително изглед „Списък“, „Канбан табло“ и „Таблица“, организирайте и проследявайте заявките за публични услуги, взаимодействията с гражданите и статуса на проектите.

Използвайте персонализираните полета на ClickUp, за да управлявате данните на гражданите, категориите услуги и статуса на случаите, като гарантирате, че цялата необходима информация е лесно достъпна.

Централизирайте общуването с гражданите, като интегрирате имейлите директно в ClickUp. Ускорете комуникацията, сътрудничеството по публични програми, изпращането на актуализации по проекти и безпроблемното включване на заинтересованите страни – всичко това от един единствен център.

Проследявайте напредъка на екипа си и премахвайте препятствията с таблата за управление на ClickUp.

ClickUp Dashboards позволява на държавните агенции да централизират всички данни за гражданите и услугите. Следете ключови показатели като времето за реакция на услугите, удовлетвореността на гражданите и процента на разрешени случаи.

Този опростен подход гарантира, че екипите имат незабавен достъп до критична информация, подпомагайки информираното вземане на решения и предоставянето на персонализирани и ефективни публични услуги.

Ускорете комуникацията и сътрудничеството в реално време с ClickUp Chat.

Опростете операциите и подобрете сътрудничеството с централизиран хъб, пригоден за държавните агенции. Кажете сбогом на разпръснатите задачи – разпределяйте отговорности, споделяйте документи и комуникирайте безпроблемно в реално време с ClickUp Chat, като гарантирате, че екипът ви остава съгласуван и продуктивен.

Няма повече превключване между множество приложения! ClickUp се интегрира с широко използвани инструменти, консолидирайки всички ваши работни процеси на едно място.

Бъдете организирани и изпълнете списъка си със задачи с ClickUp Tasks.

Управлявайте ефективно работните процеси с ClickUp Tasks, което може да се персонализира според уникалните нужди на държавните агенции. Разпределяйте отговорности, определяйте приоритети и следете напредъка, за да се уверите, че всеки аспект от обслужването на гражданите и управлението на взаимоотношенията с клиентите се разглежда бързо и ефективно.

📮ClickUp Insight: 92% от работниците използват непоследователни методи за проследяване на задачите, което води до пропуснати решения и забавено изпълнение. Независимо дали изпращате бележки за проследяване или използвате електронни таблици, процесът често е разпръснат и неефективен. Решението за управление на задачите на ClickUp осигурява безпроблемно превръщане на разговорите в задачи, така че вашият екип да може да действа бързо и да остане съгласуван.

Търсите предимство? ClickUp предлага набор от шаблони, специално създадени за CRM процесите в публичния сектор. Тези готови за употреба инструменти опростяват работните процеси, улесняват операциите и спестяват ценно време, позволявайки на вашия екип да се съсредоточи върху предоставянето на изключителни публични услуги.

Получете безплатен шаблон Оптимизирайте взаимоотношенията с клиентите с шаблона ClickUp CRM.

Шаблонът ClickUp CRM може да оптимизира ангажираността на гражданите и предоставянето на услуги чрез проследяване на случаи, запитвания и възможности чрез рационализирани процеси за държавните агенции. Централизирайте контактната информация в една база данни и приоритизирайте задачите въз основа на спешност или етап на проекта за по-ефективно управление.

💡 Професионален съвет: Използвайте автоматизациите на ClickUp, за да оптимизирате работните процеси и да намалите ръчния труд в държавните операции. Например, ако управлявате случай или проект, настройте автоматизация, която автоматично да премества задачата в колоната „Преглед“, когато нейният статус се промени на „Представен за одобрение“. Запазете автоматизацията и я оставете да се занимава с повтарящите се задачи безпроблемно на заден план, което ще позволи на вашия екип да се съсредоточи върху предоставянето на ефективни публични услуги.

Най-добрите функции на ClickUp

Опростете процесите на приемане с персонализирани формуляри ClickUp , базирани на условна логика, които автоматично създават задачи от подадените данни.

Защитете чувствителните правителствени данни с надеждни мерки като криптиране на данни, контрол на достъпа въз основа на роли и сигурно съхранение в облак.

Централизиран хъб за CRM решения за държавната администрация чрез консолидиране на цялата необходима информация – политики, досиета, взаимодействия с граждани и работни процеси – в една единствена, лесно достъпна платформа.

Мащабирайте ClickUp, за да отговори на нуждите на малки общини или големи федерални агенции, като същевременно поддържате изключителна производителност и сигурност.

Ограничения на ClickUp

Кривата на обучение може да бъде стръмна поради неговите широки възможности.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 USD/месец на потребител

Бизнес : 12 USD/месец на потребител

Предприятие : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на член на месец

Рейтинги и отзиви за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp

Преди ClickUp екипите работеха на отделни платформи, което създаваше изолирани работни групи, което затрудняваше ефективната комуникация по отношение на актуализациите и напредъка по задачите. Що се отнася до отчитането на данни, нашите ръководители се мъчеха да намерят точни отчети, необходими за вземането на важни бизнес решения за нашата организация. Най-разочароващото беше, че губехме време в дублиране на работата поради липсата на прозрачност по отношение на проектите между екипите.

Преди ClickUp екипите работеха на отделни платформи, което създаваше изолирани работни групи, което затрудняваше ефективната комуникация по отношение на актуализациите и напредъка по задачите. Що се отнася до отчитането на данни, нашите ръководители се мъчеха да намерят точни отчети, необходими за вземането на важни бизнес решения за нашата организация. Най-разочароващото беше, че губехме време с дублиране на работата поради липсата на прозрачност по отношение на проектите между екипите.

2. Salesforce for Government (Най-доброто решение за цялостен CRM с разширени възможности за персонализиране)

чрез Salesforce

Държавните агенции възприемат CRM, базирано на изкуствен интелект, за да модернизират операциите си, да намалят разходите и да подобрят услугите. С Salesforce for Government те могат да оптимизират процесите, да повишат производителността и да предоставят иновативни решения.

Тази платформа, базирана на изкуствен интелект, централизира данните по сигурен начин в облака и позволява бързо разработване на персонализирани решения с подход с малко кодиране, като същевременно гарантира съответствие и прозрачност.

Най-добрите функции на Salesforce за правителството

Използвайте лесни за употреба отчети и анализи, за да предоставите на персонала полезна информация за вземане на решения.

Използвайте платформа за приложения с ниско ниво на кодиране за по-бързи иновации и персонализирани решения.

Възползвайте се от намаляване на разходите чрез пренасочване на случаите към самообслужване и дигитални канали.

Ограничения на Salesforce Sales Cloud

Платформата може да бъде сложна и да изисква време за усвояване и пълноценно използване.

Цени на Salesforce Sales Cloud

Стартови пакет: 25 USD/месец на потребител

Pro Suite: 100 $/месец на потребител

Enterprise Suite: 165 USD/месец на потребител

Без ограничения: 330 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Salesforce Sales Cloud

G2: 4. 4/5 (над 23 000 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 18 500 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Salesforce Sales Cloud

Обичам да имам цялата информация за клиентите си в ръцете си. Никога не е било толкова лесно да назначавам нови служители, да преглеждам случаи, да актуализирам контактната информация за нашите клиенти, да създавам задачи и да провеждам телефонни разговори в рамките на приложението! Обичам колко лесно мога да свържа JIRA бъгове със случаи, както и да свържа нашата телефонна система с Salesforce. Ние използваме Salesforce всеки ден в нашата компания.

Обичам да имам цялата информация за клиентите си в ръцете си. Никога не е било толкова лесно да назначавам нови служители, да преглеждам случаи, да актуализирам контактната информация за нашите клиенти, да създавам задачи и да провеждам телефонни разговори в рамките на приложението! Обичам колко лесно мога да свържа JIRA бъгове със случаи, както и да свържа нашата телефонна система с Salesforce. Ние използваме Salesforce всеки ден в нашата компания.

3. GovPilot (Най-подходящо за местни власти, търсещи усъвършенствана операционна система)

чрез GovPilot

GovPilot е стабилна операционна система за местните власти. Тя предлага над 125 решения, които помагат на общинските и областните ведомства да автоматизират процесите, да управляват данните си по електронен път и да ангажират гражданите чрез облака.

Софтуерът за управление на държавната администрация опростява визуализацията на данни и отчитането, което позволява на служителите да спестят време, да генерират отчети с едно кликване и да вземат по-интелигентни решения по-бързо.

Най-добрите функции на GovPilot

Елиминирайте неефективността, намалете документооборота и подобрете отзивчивостта към нуждите на общността с опростени работни процеси и подобрена достъпност.

Ангажирайте гражданите чрез мобилни приложения, които позволяват на жителите да съобщават за проблеми и да дават обратна връзка бързо.

Провеждайте инспекции чрез мобилни устройства и таблети за по-гъвкава и ефективна работа на терен.

Ограничения на GovPilot

AI инструментите са достъпни само в по-високите нива.

Цени на GovPilot

Необходимо : Персонализирано ценообразуване

Професионална : Персонализирано ценообразуване

Предприятие : Персонализирано ценообразуване

Неограничен: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на GovPilot

G2: Няма налични оценки

Capterra: 4,6/5 (над 70 отзива)

4. Pipedrive for Government (Най-доброто решение за внедряване на локално CRM решение)

чрез Pipedrive за правителството

Ако искате да опростите операциите и да подобрите взаимодействието с гражданите, заинтересованите страни и партньорите, Pipedrive for Government може да бъде идеалният избор.

Това помага за замяната на остарелите системи с автоматизация и интегрирани работни процеси, което позволява на правителствените екипи да управляват случаи, да сключват договори и да подобряват производителността, като същевременно гарантират сигурността на данните и спазването на нормативните изисквания.

Най-добрите функции на Pipedrive за правителството

Организирайте информацията от различни канали, което ще ви позволи да разберете по-ясно нуждите и дейностите на гражданите.

Намалете административните задачи и спестете време с вградените комуникационни функции и лесното планиране.

Създайте визуални пипалини за управление на случаи, за да идентифицирате пречките и да следите ефективно напредъка по случаите.

Ограничения на Pipedrive за правителството

Липса на персонализация и минимална интеграция с други популярни инструменти

Цени на Pipedrive за правителствени институции

Essential: 19 $/месец на потребител

Разширено: 34 $/месец на потребител

Професионална версия: 64 USD/месец на потребител

Цена: 74 USD/месец на потребител

Предприятие: 99 $/месец на потребител

Pipedrive за правителството – оценки и отзиви

G2: 4,3/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 3000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Pipedrive за правителството

Какво харесвате най-много в Pipedrive? Харесвам използваемостта на платформата. Мога лесно да въвеждам потенциални клиенти и да следя напредъка им. Имейлите, които ми изпраща всеки ден, ми напомнят с кого трябва да говоря през деня. Отзив, събран и публикуван на G2.com.

Какво харесвате най-много в Pipedrive? Харесвам лекотата на използване на платформата. Мога лесно да въвеждам потенциални клиенти и да следя напредъка им. Имейлите, които получавам всеки ден, ми напомнят с кого трябва да говоря през деня. Отзив, събран и публикуван на G2.com.

5. SugarCRM за публичния сектор (най-подходящо за услуги за граждани, фокусирани върху автоматизацията)

чрез SugarCRM

SugarCRM предоставя гъвкава платформа, специално проектирана за публичния сектор, която въвежда ново ниво на автоматизация и персонализация в държавните операции.

Създаден с цел да повиши ефективността и да улесни процесите в публичния сектор, SugarCRM опростява задачи като управление на взаимоотношенията със заинтересованите страни, управление на случаи и комуникация, като същевременно гарантира строга защита на данните и спазване на нормативните изисквания.

Най-добрите функции на SugarCRM

Използвайте платформата, базирана на AWS, за сигурна и мащабируема среда за държавни операции.

Интегрирайте екипите, работещи с клиенти, и екипите, работещи в бек офиса, чрез автоматизиране на преди това разпръснати бизнес процеси.

Преминете от старите системи към модерна CRM система, спестявайки време и намалявайки дългосрочните разходи.

Ограничения на SugarCRM

Първоначалната настройка може да отнеме време, за да се персонализира напълно и да се интегрира със съществуващите работни процеси, което може да забави незабавното внедряване.

Цени на SugarCRM

Essentials: 19 $/месец на потребител

Стандартен: 59 $/месец на потребител

Разширено: 85 USD/месец на потребител

Premier: 135 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за SugarCRM

G2: Няма налични оценки

Capterra: 3,8/5 (над 400 отзива)

Какво казват реалните потребители за SugarCRM

Харесва ми колко лесно е да намеря информацията, която търся, от проекти, потенциални клиенти и контакти.

Харесва ми колко лесно е да намеря информацията, която търся, от проекти, потенциални клиенти и контакти.

6. GovSense (Най-доброто решение за планиране на ресурсите на правителството в облака)

чрез GovSense

Независимо дали става дума за управление на финанси, оптимизиране на инспекции или обработка на разрешителни, GovSense предлага гъвкав и лесен за използване софтуер, който се адаптира към нуждите на вашата юрисдикция.

С ефективен процес на внедряване, който отнема седмици, а не години, GovSense гарантира, че вашият екип може да предоставя изключителни публични услуги без изчакване.

Най-добрите функции на GovSense

Адаптирайте GRP модулите за финанси, бюджетиране, фактуриране на комунални услуги, заплати, управление на проекти и др.

Централизирайте платформата за данни, като гарантирате единна версия на истината във всички отдели.

Използвайте истинска облачна инфраструктура с мулти-тенантност за намалена зависимост от ИТ

Ограничения на GovSense

Липса на автоматизация и интеграция на изкуствен интелект

Цени на GovSense

Индивидуални цени

Рейтинги и рецензии на GovSense

G2: Няма налични оценки

Capterra: Няма налични оценки

👀 Знаете ли, че... Облачните CRM системи са предпочитаният избор за 87% от компаниите, които използват CRM решения.

7. Microsoft Dynamics 365 Government (Най-доброто за CRM, базирано на данни)

чрез Microsoft Dynamics 365 Government

Microsoft Dynamics 365 Government е цялостно решение, предназначено да обедини данните на агенциите, да предостави прогнозни анализи и да допринесе за успеха на мисията.

Комбинирането на мощността на CRM и ERP приложенията от ново поколение с инструменти като Power BI, Power Apps и Power Automate позволява на държавните агенции да оптимизират операциите, да подобрят процеса на вземане на решения и да отговорят на стандартите за съответствие и сигурност.

Най-добрите функции на Microsoft Dynamics 365 Government

Използвайте анализи, базирани на изкуствен интелект, за да получите полезна информация за задачи от критично значение.

Използвайте интеграцията с Power BI, за да вземате решения въз основа на данни и да предоставяте лесни за ползване анализи на заинтересованите страни на всички нива.

Дайте възможност на персонала да създава персонализирани решения за предизвикателствата пред правителството без да са необходими обширни познания по програмиране.

Ограничения на Microsoft Dynamics 365 Government

Липса на интеграция с популярни инструменти за управление на проекти

Цени на Microsoft Dynamics 365 Government

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Microsoft Dynamics 365 Government

G2: 4,0/5 (над 800 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 5500 отзива)

8. CivicPlus SeeClickFix (Най-доброто решение за управление на заявки от граждани)

чрез CivicPlus

CivicPlus SeeClickFix преодолява различията между жителите и местните власти, като помага за изграждането на по-безопасни, по-чисти и по-свързани общности. То позволява на жителите да съобщават за проблеми, да искат ремонтни дейности, да дават обратна връзка и да комуникират с местните лидери.

Независимо дали се използва като самостоятелен инструмент или се интегрира с други технологични решения за държавната администрация, SeeClickFix помага на местните власти да подобрят своята реактивност, комуникация и оперативна ефективност.

CivicPlus SeeClickFix най-добри функции

Препращайте заявките за услуги автоматично към подходящия екип въз основа на местоположението и категорията за бързо действие.

Откривайте и предотвратявайте дублиращи се заявки преди подаването им, за да сведете до минимум излишните усилия.

Дръжте жителите в течение с известия за състоянието или събирайте повече подробности чрез последващи въпроси.

CivicPlus SeeClickFix ограничения

Няма други CRM функции, които да го правят цялостно решение.

CivicPlus SeeClickFix цени

Индивидуални цени

CivicPlus SeeClickFix оценки и отзиви

G2: Няма налични оценки

Capterra: 4,4/5 (над 40 отзива)

Какво казват реалните потребители за CivicPlus SeeClickFix

След като всичко заработи, беше (и все още е) толкова лесно за използване. То е толкова адаптивно и остава много гъвкаво в променящите се обстоятелства. Въпреки че моята организация все още е в начален етап на използване на SeeClickFix, мисля, че то е нещо с потенциал за невероятна дълголетие; мисля, че наистина може да расте заедно с нашия град.

След като всичко заработи, беше (и все още е) толкова лесно за използване. То е толкова адаптивно и остава много гъвкаво в променящите се обстоятелства. Въпреки че моята организация все още е в начален етап на използване на SeeClickFix, мисля, че то е нещо с потенциал за невероятна дълголетие; мисля, че наистина може да расте заедно с нашия град.

9. Oracle Public Sector CRM (Най-доброто за CRM решения за държавни и местни власти)

чрез Oracle Public Sector CRM

Oracle Public Sector CRM помага на правителствата да изграждат доверие, да подобряват ефективността и да предоставят услуги, ориентирани към гражданите, чрез иновативни облачни решения.

Чрез интегрирането на съвременни технологии и данни в реално време Oracle дава възможност на агенциите да се справят с комплексни предизвикателства като бездомността, измамите и обществената безопасност, като същевременно подобрява оперативната ефективност и доверието на общността.

Най-добрите функции на Oracle Public Sector CRM

Улеснете незабавните взаимодействия между гражданите и държавните служители с помощта на интелигентни устройства, сензори и носими технологии за проактивно предоставяне на услуги.

Използвайте цифрови потоци от данни в реално време, за да предвиждате и отговаряте ефективно на нуждите на общността.

Възползвайте се от усъвършенствани функции за сигурност, които автоматизират системната администрация, намаляват човешките грешки и гарантират съответствие с нормативните изисквания.

Ограничения на CRM за публичния сектор на Oracle

Липса на функции за управление на проекти в CRM

Цени на Oracle Public Sector CRM

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за CRM решенията на Oracle за публичния сектор

G2: 3,7/5 (над 90 рецензии)

Capterra: 4,4/5 (над 30 рецензии)

10. SAP Customer Experience за публичния сектор (най-доброто за CRM решения, базирани на изкуствен интелект)

чрез SAP

Чрез използването на цялостни облачни решения за държавната администрация, SAP Customer Experience for Public Sector позволява на агенциите да оптимизират ресурсите, да подобрят финансовото управление и да осигурят ефективна работа.

Готовите за употреба инструменти на SAP помагат на правителствата да се адаптират бързо към променящите се нужди, като осигуряват по-голяма полза за гражданите и същевременно намаляват разходите.

Най-добрите функции на SAP Customer Experience за публичния сектор

Автоматизирайте работните процеси на държавната хазна, за да управлявате ефективно паричните средства, оборотния капитал и финансовите рискове, като подобрите фискалната отчетност.

Получавайте информация в реално време за дейността на публичния сектор, за да управлявате и усъвършенствате процесите проактивно с цел по-голяма прозрачност и ефективност на услугите.

Използвайте IoT, машинно обучение и предсказуема аналитика, за да поддържате държавните активи и да оптимизирате тяхната ефективност, като гарантирате надеждни услуги за общността.

Ограничения на SAP Customer Experience за публичния сектор

Липса на функции, фокусирани върху CRM, интегрирани с инструмента за управление на проекти

Цени на SAP Customer Experience за публичния сектор

Индивидуални цени

Оценки и отзиви за SAP Customer Experience за публичния сектор

G2: Няма налични оценки

Capterra: 4,3/5 (над 200 отзива)

Изберете подходящия CRM за публичната администрация

Изборът на подходящия CRM за вашите държавни услуги е от решаващо значение, тъй като той може да промени начина, по който обслужвате вашата общност и постигате критично важни цели.

Десетте CRM решения, които разгледахме, предлагат уникални функции и иновативни начини за модернизиране на публичните услуги, от управление на заявките на гражданите до оптимизиране на вътрешните работни процеси.

Ако търсите решение, което надхвърля CRM и се занимава с всичко, свързано с работата, ClickUp е вашата платформа.

Макар че не става въпрос само за управление на взаимоотношенията с клиентите, неговите мощни функции за управление на проекти, автоматизация на работния процес и производителност го правят идеален за държавните агенции и автоматизирането на бизнес процесите.

Защо да чакате, за да опростите работата си и да подобрите публичните услуги? 🚀

Регистрирайте се в ClickUp още днес!