10 Best Product Manager Communities to Join for Networking

Управлението на продукти може да се усеща като самостоятелно изкачване на стръмна планина – една грешна стъпка и се борите да възвърнете равновесие.

Ами ако не се налагаше да се справяте сам с всички предизвикателства в продуктовия мениджмънт?

По целия свят опитни продуктови мениджъри се обединяват, за да създадат динамични общности – пространства, където споделят своите истории, стратегии и изпитани в практиката съвети.

От ресурси за продуктово управление до контакти, които могат да променят кариерата ви, тези групи могат да ви помогнат да усъвършенствате уменията си в продуктовото управление и да разширите хоризонтите си.

Представете си, че получавате реални съвети от някой, който вече е преодолял предизвикателствата, пред които сте изправени сега. Или обменяте идеи с колеги, за да откриете нови стилове на сътрудничество и тенденции в бранша. Подходящата общност може дори да ви доведе до мечтаната работа на продуктов мениджър, към която се стремите.

Нека разгледаме най-добрите общности на продуктови мениджъри, към които можете да се присъедините още днес!

Защо общностите на продуктовите мениджъри са важни

Управлението на продукти се развива постоянно и справянето с всичко – от стратегия и проучване на пазара до сътрудничество в екипа – може да се окаже прекалено голямо предизвикателство.

Тук на помощ идват общностите на продуктовите мениджъри – те са истинска мина от подкрепа, идеи и ресурси, които ще ви помогнат да се развивате и да бъдете винаги една крачка напред.

Да бъдете част от тях означава да се свържете с професионалисти в продуктовия мениджмънт, които наистина разбират вашите предизвикателства. Можете да обменяте идеи, да научите най-добрите практики и да получите съвети от хора, които са били на ваше място. Тези общности също така ви държат в течение с най-новите тенденции, инструменти и технологии, които оформят индустрията.

Предимствата да бъдеш част от общност на продуктови мениджъри

Нека разгледаме някои от другите предимства на участието в общност на продуктови мениджъри:

Възможности за създаване на контакти: Свържете се с колеги продуктови мениджъри, експерти в бранша и лидери на мнение, което ще ви отвори врати към менторство, възможности за работа и сътрудничество, които могат да ускорят кариерното ви развитие.

Достъп до знания и най-добри практики: Получете ценна информация чрез казуси, уебинари, ексклузивни видеоклипове за управление и технически документи, които ви държат в течение с тенденциите в бранша, Получете ценна информация чрез казуси, уебинари, ексклузивни видеоклипове за управление и технически документи, които ви държат в течение с тенденциите в бранша, принципите на продуктовото управление и доказани стратегии.

Подкрепа от колеги и решаване на проблеми: Възползвайте се от мрежата от продуктови мениджъри, които предлагат съвети, споделят опит и дават обратна връзка по въпроси като ограничения на ресурсите и преговори със заинтересовани страни, като ви помагат да се справите с реалните сложности.

🧠 Интересен факт: 63% от продуктовите мениджъри споделят, че препоръките на колегите са най-надеждният източник при избора на нови инструменти.

Ексклузивни инструменти и ресурси : Достъп до шаблони, рамки и пътни карти за оптимизиране на задачите по продуктовия мениджмънт, повишаване на ефективността и ранен достъп до най-новите инструменти в бранша.

Усещане за принадлежност : Присъединете се към общност, която разбира предизвикателствата на продуктовия мениджмънт и предлага подкрепа, споделен опит и усещане за свързаност, което повишава удовлетворението от работата и баланса между личния и професионалния живот.

Бъдете в крак с тенденциите в бранша: Следете развиващите се практики, инструменти и пазарни тенденции в продуктовия мениджмънт, за да останете конкурентоспособни и да се адаптирате към най-новите постижения в бранша.

👀 Знаете ли, че... Първата известна длъжност на продуктов мениджър датира от 1931 г.! Тя започва с меморандум, създаден от Нийл Х. МакЕлрой в Procter & Gamble, за да се фокусира върху развитието на марката.

Видове общности на продуктови мениджъри

Продуктовите мениджъри (PM) могат да се присъединят към различни общности, за да споделят знания, да създават контакти и да развиват кариерата си. Тези общности отговарят на различни нужди, като предлагат съвети, вдъхновение или възможности за свързване с други PM.

Ето някои често срещани видове общности на продуктови мениджъри:

Онлайн форуми и дискусионни групи : Платформи като Reddit или специализирани форуми, където продуктовите мениджъри споделят опит, задават въпроси и обсъждат тенденциите в бранша.

Общности в Slack и Discord : Чат групи в реално време, предназначени за създаване на контакти, споделяне на знания и сътрудничество между продуктови мениджъри от цял свят.

Местни срещи и групи за общуване : Лични срещи, които насърчават регионалните връзки, често организирани чрез платформи като Meetup.

Професионални асоциации : Организации като Асоциацията за международен продуктов маркетинг и мениджмънт (AIPMM) предоставят ресурси, сертификати и събития.

Групи в социалните медии : общност във Facebook, Twitter или LinkedIn, където професионалистите в областта на продуктите могат да следват, да се свързват и да взаимодействат с колеги и влиятелни лица.

Образователни платформи и курсове : Общностите, изградени около платформи за обучение като Coursera, Reforge или Product School, често включват форуми и възможности за създаване на контакти.

Корпоративни мрежи : Вътрешни общности в рамките на компаниите, в които продуктовите мениджъри си сътрудничат, споделят идеи и разработват най-добри практики.

Събитийни общности: Групи, формирани около конференции, хакатони или събития за продуктов мениджмънт като Mind the Product или ProductCamp.

Топ 10 общности на продуктови мениджъри, към които да се присъедините

Има много общности, които могат да предоставят ценни познания и възможности за всеки продуктов мениджър, който иска да бъде в крак с времето, да общува с колеги в модерни софтуерни екипи или да научи нови тактики.

Ето кратък преглед на най-добрите места, където продуктовите мениджъри могат да споделят знания, да учат и да се развиват.

1. r/productmanagement

Ако търсите бързи отговори на вашите въпроси за продуктовия мениджмънт, subreddit r/productmanagement е едно от най-добрите места, където можете да ги намерите. Тази общност има над 155 000 членове и е отличен източник за получаване на пряка обратна връзка от колеги продуктови мениджъри.

Независимо дали сте опитен професионалист или току-що започвате, общността е пълна с експерти, които предлагат информация за стратегии за продуктов мениджмънт и съвети за търсене на работа. Subreddit има много ресурси, които помагат на новите продуктови мениджъри да се ориентират, което го прави идеална отправна точка за всеки, който се опитва да пробие в продуктовия мениджмънт.

Можете да очаквате бързи отговори, разнообразни мнения и актуални дискусии за най-новите тенденции в областта. Тук можете да намерите подкрепа, съвети и помощ за справяне с най-големите си предизвикателства като продуктов мениджър.

2. Продуктова коалиция

чрез Product Coalition

Основана от Джей Стансел, Product Coalition е една от най-големите и най-активни безплатни общности за продуктови мениджъри. Първоначално публикувана в Medium, днес тя е основен център, където хиляди продуктови мениджъри обменят идеи ежедневно.

С обширна колекция от статии, обхващащи всички аспекти на продуктовия мениджмънт, Product Coalition се превърна в предпочитано място за продуктови мениджъри, които искат да подобрят уменията си.

Общността включва и Slack канал, където членовете могат да се свързват, да обсъждат стратегии за продуктов мениджмънт и да публикуват свои материали. Това е чудесна платформа за създаване на контакти и учене, особено за продуктови мениджъри, които искат да споделят своя опит или да получат обратна връзка от други в областта.

3. Mind the Product

чрез Mind the Product

Mind the Product е широко призната за една от най-добрите общности за продуктов мениджмънт. С над 60 000 членове, тази мрежа предлага богатство от ресурси, включително статии, срещи и обучителни семинари.

Mind the Product се отличава с това, че организира една от най-големите годишни конференции за продуктов мениджмънт. Тя събира лидери и практици от глобалната продуктова индустрия, за да споделят най-новите стратегии и идеи.

Общността предлага и специализирани програми за обучение, обхващащи основни умения за работа с продукти и напреднали техники, пригодени за продуктови мениджъри. Освен това членовете получават незабавен достъп до най-новата и най-релевантна информация в областта.

4. Product Hive

чрез Product Hive

Product Hive е изцяло доброволческа инициатива, фокусирана върху създаването на възможности за учене, принос и свързване. С клонове в цяла САЩ и център в Юта, тя предлага менторска програма, борса за работа и Slack общност за продуктови мениджъри, стратези, дизайнери и лидери.

Инициативата организира и лекции, семинари и други събития – често безплатни или на минимална цена – идеални за професионалисти в областта на продуктовия мениджмънт, стратегията и дизайна.

5. Общност Product School Slack

чрез Product School Slack Community

Общността Product School Slack е друг отличен ресурс за всеки, който иска да се развива в кариерата си в продуктовия мениджмънт. С над 100 000 членове, общността Product School е активна и пълна с настоящи и амбициозни продуктови мениджъри.

Тя предлага ценни ресурси като сесии „Питай ме за всичко“ (AMA) с експерти от бранша, кариерно ориентиране и подкрепа за подготовка за интервюта. Общността е разделена на 26 локални канала, където продуктовите мениджъри могат да се свързват с колеги, да споделят съвети и да обсъждат професионални цели.

Product School предлага и ексклузивен достъп до курсове и семинари, които ще ви помогнат да напреднете в кариерата си. Независимо дали търсите съвети за търсене на работа или насоки за намиране на бизнес ментор, тази общност е отличен ресурс за продуктови мениджъри на всички етапи от кариерата си.

6. Lean Product Meetup

чрез Lean Product Meetup

Lean Product Meetup е идеален за всеки, който се интересува от най-добрите практики за създаване на успешни продукти. Тази група предлага сесии, водени от експерти, по различни теми, като продуктови стратегии, UX дизайн и анализ на данни.

Общността събира продуктови мениджъри, разработчици и основатели на стартиращи компании, за да учат и обменят знания за методологиите на Lean. Присъединяването към Lean Product Meetup е чудесен начин да сте в крак с най-новите инструменти и техники за създаване на успешни продукти.

Това е и отлична възможност да се свържете с лидери в бранша като Дан Олсен и Кейси Уинтърс, които редовно изнасят речи на събития.

👀 Знаете ли, че: Някои общности на продуктови мениджъри предлагат „Fail Fests“, където членовете се събират, за да обсъждат неуспехите на продуктите – не за да се самосъжаляват, а за да споделят идеи и да открият какво не е проработило, защо и как да избегнат подобни капани. Тези събития са станали жизненоважни за бързото професионално развитие.

7. Blacks In Technology

чрез Blacks In Technology

Blacks In Technology е общност, посветена на увеличаването на представителството на чернокожи мъже и жени в технологичния сектор. Общността включва различни клонове в САЩ; можете дори да създадете свой собствен. Това е чудесно място за общуване с други професионалисти, споделяне на истории и издигане на гласа на чернокожите в технологичния сектор.

За продуктовите мениджъри Blacks In Technology предоставя възможности за справяне с разнообразието в технологичния свят и достъп до обяви за работа чрез редовно актуализирания си портал за работа. Това е и място за създаване на контакти, където можете да срещнете други продуктови мениджъри, които споделят вашите ценности и опит.

8. CodeBuddies

чрез CodeBuddies

Ако сте технически продуктов мениджър или човек без технически опит, който иска да придобие умения за програмиране, CodeBuddies е общност, която си заслужава да разгледате. Тази общност с отворен код се фокусира върху това да помага на хората да се научат да програмират и да подобрят техническите си умения.

Една от най-уникалните характеристики на CodeBuddies са сесиите за тихо сътрудничество 24/7, които ви позволяват да работите по вашите проекти заедно с други хора в среда, подходяща за концентрация.

Независимо дали се опитвате да научите нови технически умения или просто искате място, където да пишете код без да ви разсейват, тази общност ви предоставя необходимата подкрепа.

9. r/technology

r/technology е обща технологична общност в Reddit, където хора от всички области на технологичния свят споделят новини и идеи. За креативните продуктови мениджъри това е отлично място за идентифициране и разбиране на нововъзникващите технологии, които могат да повлияят на вашата продуктова стратегия.

Продуктовите мениджъри могат също да се включат в общността, за да получат обратна връзка за потенциални идеи за продукти или предизвикателства.

Subreddit организира съдържанието по категории, което улеснява търсенето на конкретни теми, свързани с технологичните иновации.

10. Жените в продуктовия мениджмънт

чрез Women In Product

Основана през 2016 г., Women In Product работи за създаването на по-инклузивна и разнообразна технологична индустрия. Групата се занимава с подкрепата на жени и небинарни лица в продуктовия мениджмънт.

Тя предлага различни ресурси, включително събития, уебинари, борси за работа, насочени към жени, и менторски програми, създадени да помогнат на жените продуктови мениджъри да постигнат своите професионални цели за развитие в работата.

С над 30 000 членове, Women In Product предлага динамична мрежа, в която членовете могат да се свързват, да си сътрудничат и да се подкрепят взаимно. Това е чудесно място, където да намерите ментор за кариерата си или да участвате в семинари за лидерство, които да ви помогнат да развиете кариерата си на продуктов мениджър.

Тази общност цени разнообразните гледни точки и се стреми да гарантира, че всеки глас в продуктовия мениджмънт бъде чут.

Как да се включите в общност на продуктови мениджъри

Участието в общност на продуктови мениджъри изисква постоянна ангажираност и обмислен подход. Тези пространства процъфтяват благодарение на сътрудничеството, което прави вашия принос от съществено значение за създаването на значими връзки и придобиването на ценни познания.

Ето как да подходите към това, като се фокусирате върху практически стъпки:

Участвайте в споделянето на знания : Обсъждайте приоритизирането на забавените задачи, планирането на спринтове и визуализацията на пътната карта. Споделяйте стратегии, търсете обратна връзка и проучвайте инструменти като диаграми на Гант или табла Канбан.

Решавайте конкретни проблеми : Отстранявайте предизвикателствата, свързани с : Отстранявайте предизвикателствата, свързани с продуктовите операции , от конфигурирането на CI/CD тръбопровода до оптимизирането на работния процес, като се възползвате от експертния опит на общността за ефективни решения.

Обсъждайте нововъзникващите тенденции : Бъдете винаги една крачка напред, като проучвате изкуствения интелект в анализа на потребителите, автоматизацията в QA тестовете и казуси за инструменти като ClickUp, за да видите как те оформят разработването на продукти.

Анализирайте инструменти и софтуер : Получете обратна връзка от колеги за платформите, като сравнявате функции като проследяване на OKR, картографиране на потребителското пътуване и съвместимост с API, за да откриете скритите предимства и недостатъци.

Сътрудничество по шаблони и рамки: Споделяйте и усъвършенствайте шаблони за продуктови спецификации, оценки на риска и ретроспективи на спринтове, като ги адаптирате към специфичните за индустрията изисквания за съответствие.

Максимизирайте стойността на общностите на продуктовите мениджъри

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, помага на продуктовите мениджъри да максимизират стойността на своите общности, като централизира дискусиите, ресурсите и задачите на едно място.

С решението за продуктов мениджмънт на ClickUp можете безпроблемно да сътрудничите по проекти, ръководени от общността, дори ако те се хостват на различни платформи.

Интегрира се безпроблемно с инструменти като Slack, разширявайки възможностите си, за да включва създаване на задачи, възлагане, актуализации на проекти, проследяване на производителността и др.

Интегрирайте ClickUp със Slack

За екипи, които вече използват Slack, интеграцията на ClickUp със Slack добавя допълнителни възможности за управление на проекти към съществуващата ви конфигурация, което прави сътрудничеството още по-ефективно.

Създавайте лесно нови задачи в ClickUp директно от вашия Slack фийд във всеки канал, като напишете /ClickUp new с ClickUp Slack Integration.

Ето как интеграцията между ClickUp и Slack повишава производителността:

Богати прегледи на задачите: Споделяйте задачите като връзки в Slack под формата на подробни откъси с крайни срокове, отговорни лица и актуализации на напредъка.

Лесно управление на задачите: Управлявайте Управлявайте задачите в ClickUp директно от Slack, като коригирате крайните срокове, приоритетите и статусите, без да превключвате между приложенията.

Безпроблемно създаване на задачи: Превърнете всяко съобщение в Slack в задача в ClickUp с едно кликване. Записвайте идеи, действия и решения от вашите разговори.

Видимост в реално време: Получавайте незабавни актуализации за създаването на задачи, коментари и промени в статуса чрез известия в избраните от вас канали в Slack.

Проследявайте времето, прекарано в общността, и напредъка по задачите в нея.

Разпределяйте задачи и определяйте приоритети, за да гарантирате ефективното спазване на крайните срокове за инициативите на общността с ClickUp Tasks.

Превърнете дискусиите в общността в проследими задачи – независимо дали става дума за планиране на AMA, организиране на сесия за споделяне на знания или създаване на менторски програми.

С ClickUp Tasks можете да задавате отговорници и крайни срокове за всяка стъпка и да държите всички в течение с това, което трябва да се случи по-нататък.

Персонализираните статуси на задачите и работните процеси на ClickUp ви помагат да следите напредъка и да спазвате сроковете. Можете да ги използвате и за адаптиране на управлението на проектите към нуждите на вашия екип – проследяване на проблеми, тестване на функции или пускане на продукти на пазара. Независимо дали следвате Scrum, Kanban или Agile, ClickUp се адаптира безпроблемно към вашия процес.

Управлението на продукти стана много по-лесно след внедряването на Clickup. Задачите могат да се наблюдават, а дисплеят на таблото е интерактивен.

Управлението на продукти стана много по-лесно след внедряването на Clickup. Задачите могат да се наблюдават, а дисплеят на таблото е интерактивен.

А с ClickUp Time Tracking можете да проследявате времето, прекарано в различни задачи и проекти. Идентифицирайте неефективностите и направете корекции въз основа на данни, за да подобрите производителността и сроковете за доставка.

Сътрудничество по споделени задачи на Whiteboards и Docs

Сътрудничейте с вашата общност, планирайте продуктови стратегии и споделяйте идеи с помощта на ClickUp Whiteboards.

Визуалното сътрудничество е важно. Използвайте ClickUp Whiteboards, за да изготвяте интерактивно пътни карти, потребителски потоци или стратегически дискусии. Те предлагат идеалното споделено пространство за семинари, сесии за генериране на идеи и съвместно разглеждане на сложни идеи в общността ви.

Общностите на продуктовите мениджъри процъфтяват благодарение на споделянето на знания. ClickUp Docs позволява на членовете да си сътрудничат по подробна документация и да редактират заедно най-добрите практики, рамки и ръководства в реално време – като жива, развиваща се база от знания.

Опростете натрупването и споделянето на знания сред членовете на общността с помощта на ClickUp Docs.

А най-хубавото е, че можете да свържете Docs директно с ClickUp Tasks, за да превърнете знанията си в действия.

Създайте общност с ясни цели, за да постигнете по-голямо влияние.

Силната общност не се измерва само с това, което получавате, а и с това, което давате в замяна.

Допринесете за постигането на общите цели на общността – като увеличаване на членството, повишаване на ангажираността или стартиране на нови инициативи – и проследявайте напредъка по прозрачен начин.

Задавайте и проследявайте лесно целите на общността с ClickUp Goals.

ClickUp Goals помага за съгласуването на инициативите с ясни OKR, така че всяка дискусия и проект да движи общността напред. Поддържащи инструменти като подробни календари, напомняния въз основа на напредъка и интуитивни табла за представяне ви помагат да останете на правилния път и да постигнете целите си ефективно.

Управлявайте събитията на общността безпроблемно с календара на ClickUp.

Организирате ли срещи на общността, уебинари или приемни часове?

С календара на ClickUp можете да сте сигурни, че всички са информирани и спазват графика.

Вашият календар в ClickUp се интегрира с Google Calendar за безпроблемно управление на събитията. За да сте в крак с ангажиментите си в общността, можете да настроите изгледа си на дневен, седмичен, месечен или персонализиран период.

Създавайте сплотени общности с Chat и Clips

Независимо дали става дума за координиране на срещи, обсъждане на продуктови стратегии или споделяне на индустриални прозрения, комуникационен инструмент като ClickUp Chat ви помага да останете на прав път.

Тя поддържа връзката между общностите на продуктовите мениджъри, като предоставя централизирано пространство за дискусии в реално време, бързо вземане на решения и безпроблемно сътрудничество – всичко това без да се налага смяна на инструменти.

Поддържайте разговорите с теми, споменавания и известия, като се уверявате, че важните дискусии остават организирани и приложими. Най-хубавото е, че можете да създавате задачи директно от чатове или да свързвате съществуващи задачи с разговори, като запазвате целия контекст, свързан с правилните дискусии.

Сътрудничество в реално време с ClickUp Chat за по-ефективно планиране, възлагане, проследяване и изпълнение на задачи.

За по-подробни разговори или обмен на идеи, включете се в Sync Ups (аудио или видео разговори) в ClickUp. Можете дори да споделите екрана си за безпроблемно сътрудничество.

Освен това, ако имате нужда да възлагате и проследявате задачи, можете да използвате функцията @mention на ClickUp директно в чат разговорите, за да се уверите, че всички са на една и съща страница и проектите продължават да напредват.

За разлика от външните чат приложения, ClickUp Chat се намира във вашето работно пространство, като поддържа дискусиите в общността свързани с проекти, цели и текущи инициативи.

Добавяйте идеи или обратна връзка директно в ClickUp Clips, като използвате коментари във видеото.

Когато текстът или телефонният разговор не са достатъчни, на помощ идва ClickUp Clips. Тази функция ви позволява да изпращате кратки видеозаписи на екрана си – с гласов коментар – за да обясните идеи, да споделите обратна връзка или да изясните сложни детайли, които може да са трудни за изписване.

Повишете участието и управлението на общността с AI

Искате ли да има начин да синтезирате разговорите в общността и да предложите действия, така че да не се губят ценни идеи?

Вградената изкуствена интелигентност на ClickUp, ClickUp Brain, помага на продуктовите мениджъри да постигнат това с:

Лесно споделяне на знания: Изкуственият интелект на ClickUp може да обобщава дълги теми в общността, бележки от срещи и дискусии, като ви информира за ключовите изводи – без да се налага да превъртате безкрайни съобщения.

Наваксайте пропуснатите разговори в чат каналите си с ClickUp Brain.

Практични последващи действия: Вместо да оставяте страхотните идеи от вашите виртуални срещи да избледнеят, : Вместо да оставяте страхотните идеи от вашите виртуални срещи да избледнеят, ClickUp AI Notetaker автоматично предлага задачи, следващи стъпки и крайни срокове, поддържайки силна динамика в общността.

Записвайте без усилие всеки детайл от срещите с AI Notetaker на ClickUp.

По-бързо вземане на решения: Чрез извличане на информация от минали дискусии и представяне на подходящи знания, ClickUp Brain помага на лидерите и членовете на общността да вземат информирани решения бързо.

Използвайте лесно знанията на общността с ClickUp Brain

Шаблони, генерирани от изкуствен интелект, за ангажираност: Независимо дали става дума за структуриране на насоки за общността, планиране на събитие или изготвяне на документ за споделяне на знания, ClickUp Brain може да предостави и персонализирани шаблони, за да свършите нещата по-бързо.

За да спестите време, ClickUp предлага и разнообразие от готови шаблони, включително шаблони за продуктов мениджмънт.

Шаблонът за управление на общността ClickUp, например, премахва необходимостта от догадки при създаването и управлението на успешна общност за продуктови мениджъри. Той предоставя всичко необходимо за създаването на интерактивна среда, която насърчава дългосрочното развитие и ангажираност.

Получете безплатен шаблон Поддържайте общността си свързана и мотивирана с помощта на шаблона за управление на общности на ClickUp.

Този шаблон ви помага да:

Планирайте теми, мотиви и стратегии за съдържанието

Редовно общувайте с членовете

Проследявайте напредъка и измервайте успеха, за да направите бъдещи подобрения.

Разширете мрежата си за продуктов мениджмънт, като се присъедините към общности

Общностите за продуктов мениджмънт са безценен източник на съвети, подкрепа и насоки през цялата ви кариера. Ако обаче нямате време да следите всички общности за продуктов мениджмънт, това не е проблем. Вместо това се фокусирайте върху целите си.

Имате ли нужда от продуктова общност, която да отговаря бързо на вашите въпроси? Или сте по-заинтересовани от създаването на контакти и изграждането на връзки? Може би търсите редовни събития и срещи, за да останете ангажирани.

Не забравяйте, че голям брой членове не винаги означава висока ангажираност. В много случаи само малка част от членовете са активни. Търсете общности, в които дискусиите са оживени и вашите въпроси получават бързи отговори. И не забравяйте да проучите скритите канали в Slack групите. Там често се водят най-интересните разговори и се споделят най-ценните идеи.

Ако искате по-ефективна платформа за сътрудничество, ClickUp има всичко, от което се нуждаете. С създаване на задачи, възлагане, проследяване и специална интеграция със Slack, ClickUp ви помага да оптимизирате работния процес по управление на продукти. Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp още днес!