20+ най-добри GPT за писане, които подобряват креативността и продуктивността

Писането е изкуство, но дори и най-добрите писатели се нуждаят от инструменти, за да усъвършенстват уменията си. Независимо дали сте блогър, маркетинг специалист, студент или романист, GPT с изкуствен интелект опростяват процеса на писане и проучване в интернет, стимулират творчеството и ви помагат да преодолеете писателския блок.

🔎 Знаете ли? Неотдавнашно проучване показа, че моделите за писане на ChatGPT помагат на професионалистите да изпълняват задачите си за писане с 50% по-бързо, като същевременно подобряват качеството на работата си.

Въпреки това, както всеки, който е използвал основните модели на ChatGPT за писане, ще ви каже, съдържанието, създадено с помощта на изкуствен интелект, често не разполага с разговорния тон и задълбочения анализ, които получавате от човешките писатели.

За щастие, има GPT за писане, които ще ви помогнат да генерирате съдържание, подобно на човешкото, като същевременно направят целия процес на писане много по-ефективен.

Този блог разглежда над 20-те най-добри GPT за писане, които ще ви помогнат да подобрите писменото си съдържание. Независимо дали сте професионален писател или току-що започвате своето писателско пътешествие, тези GPT за писане предлагат мощен начин да разкриете пълния си потенциал в писането.

Какво представляват GPT?

Представете си, че имате дигитален асистент, който се адаптира към практически всяка задача, разбира контекста като професионалист и променя начина, по който работите. Това е точно това, което представляват генеративните предварително обучени трансформатори (GPT).

GPT революционизират производителността в различни индустрии. Мислете за тях като за супер интелигентни дигитални сътрудници. Разработени от OpenAI, тези усъвършенствани AI модели не са просто генератори на текст, а всеобхватни инструменти за решаване на проблеми, които се учат, разбират и произвеждат човекоподобно съдържание, съобразено с вашите нужди.

Като цяло, има четири типа GPT:

GPT за общо предназначение: Многофункционални модели като ChatGPT, които се справят с множество задачи, включително писане, кодиране, обобщаване и мозъчна атака.

Персонализирани GPT: Модели, създадени за специфични нужди, като чатботове за конкретни индустрии, асистенти за научни изследвания или инструменти за продуктивност.

Фино настроени GPT: Модели, обучени на специализирани набори от данни за нишови приложения като правни анализи, медицински изследвания или обслужване на клиенти.

Вградени GPT: Интегрирани AI системи в приложения, уебсайтове или инструменти (напр. Microsoft Copilot в продуктите на Office)

Предимства на GPT

Нека разгледаме някои от предимствата на използването на GPT:

Повишете производителността: Автоматизирайте повтарящи се задачи като изготвяне на имейли, създаване на съдържание и анализ на данни.

Подобрете обслужването на клиентите: Предоставяйте незабавни отговори, базирани на изкуствен интелект, за по-добро взаимодействие с потребителите.

Помощ в ученето и изследванията: обобщавайте сложни теми, генерирайте идеи и подпомагайте образованието.

Повишете креативността си: Помощ при генериране на идеи, подсказки за писане и разказване на истории

Активиране на генериране и отстраняване на грешки в кода: Помогнете на разработчиците да пишат и оптимизират кода ефективно.

Най-добрите персонализирани GPT за писане се предлагат в различни форми, всяка от които е съобразена с конкретни нужди при писането, като например: Подобрете SEO: Генерирайте SEO-оптимизирано съдържание за по-добро класиране в резултатите от търсачките (SERP)

Създаване на съдържание : Създавайте статии, блог публикации и маркетингови текстове, за да повишите производителността си и да спестите време.

Редактиране и корекция : Подобряване на граматиката, коригиране на правописни грешки, предложения за стил и подобряване на яснотата.

Академично писане : Помощ при структурирането на есета, литературни рецензии и изследователски статии

Креативно писане: Помощ при разказване на истории, писане на романи и сценарии

Какво да търсите в GPT за писане?

Ако търсите съдържание, генерирано от изкуствен интелект, което е почти сходно или, в някои случаи, по-добро от това на човешките писатели, трябва да разгледате GPT за писане, предназначени за конкретни случаи на употреба. Най-добрият начин да направите това е да изберете GPT, който наистина подобрява вашия работен процес. Някои фактори, които трябва да вземете под внимание, са:

Точност и разбиране на контекста: Изберете добър GPT за писане, който генерира релевантно, последователно и фактически обосновано съдържание, като същевременно поддържа подходящия тон и стил.

Възможност за персонализиране: Потърсете GPT, които позволяват фина настройка или промяна на подсказките, за да съответстват на гласа на вашата марка и изискванията на вашата индустрия.

Граматика и яснота: Изберете GPT, който създава добре структуриран, граматически правилен и четлив текст без прекомерно редактиране.

Креативност и адаптивност: Изберете GPT за генериране на идеи и ангажиращо, оригинално съдържание, като се адаптирате към различни стилове на писане, от технически доклади до творческо разказване на истории.

Откриване на плагиатство и AI: Уверете се, че GPT генерира уникално съдържание и не преизползва съществуващ Уверете се, че GPT генерира уникално съдържание и не преизползва съществуващ текст, генериран от AI , без подходящо посочване на източника.

Интеграция: Изберете модел, който се интегрира с инструменти за писане, като Microsoft Word, Google Docs или системи за управление на съдържание (CMS).

Нужди при писането: Помислете за писане на GPT на базата на вашия конкретен случай на употреба. Някои GPT са специализирани в определени видове писане или редактиране, така че е от решаващо значение да съобразите инструмента с основния си случай на употреба. Например, Помислете за писане на GPT на базата на вашия конкретен случай на употреба. Някои GPT са специализирани в определени видове писане или редактиране, така че е от решаващо значение да съобразите инструмента с основния си случай на употреба. Например, инструмент за подобряване на писането може да не генерира отлично съдържание, създадено от AI, но може да ви помогне да подобрите съществуващото съдържание, ако се използва ефективно.

Леснота на употреба: Сложният интерфейс по-скоро пречи на продуктивността ви, отколкото я подпомага. Търсете GPT модели с лесен за употреба интерфейс, дори и да не сте технически експерт.

💡 Професионален съвет: Използвайте шаблони за AI подсказки, за да усъвършенствате вашите входни данни и да получите по-точни резултати от GPT модела. Колкото по-добри са вашите подсказки, толкова по-добро ще бъде съдържанието, генерирано от AI.

20-те най-добри GPT за писане

Готови ли сте най-накрая да започнете да пишете книгата си или да използвате AI, за да пише есета за вас? Независимо дали пишете блог постове или академични статии, или искате AI да ви помогне с професионалното писане, има специализиран GPT за писане, създаден специално за вас.

По-долу сме съставили списък с най-добрите GPT за писане, достъпни в ChatGPT, категоризирани въз основа на различни случаи на употреба. Всеки GPT модел е оценен въз основа на неговите характеристики, използваемост и потенциални ограничения, за да ви помогне да изберете подходящия AI асистент за писане за вашите нужди.

1. Blog Content Writer (Най-добър за създаване на блог публикации)

чрез Blog Content Writer

Ако търсите GPT за писане, които да ви помогнат с творческите задачи, тогава Blog Content Writer е точното средство. То помага на писателите да преодолеят блокадата на писателя, да изследват нови гледни точки и да осигурят последователно създаване на съдържание.

Пишете статия за лидерство в мисленето или рецензия за продукт? Този инструмент полира и оптимизира съдържанието ви за ангажиране на аудиторията.

Този GPT модел е отличен за генериране на съдържание, но не спира дотук! Той също ви помага да структурирате статии, да генерирате подробни конспекти, да подобрите четимостта и да поддържате последователен тон. По този начин е отлично средство за мащабиране на производството на съдържание без компромис с качеството.

Най-добрите функции на Blog Content Writer

Създавайте конспекти и чернови на блог публикации въз основа на дадена тема или ключови думи.

Създавайте привлекателни заглавия и уводи, за да привлечете вниманието на читателите.

Получавайте предложения за подзаглавия и подкрепящо съдържание

Оптимизирайте съдържанието за конкретни ключови думи, за да подобрите видимостта в търсачките.

Ограничения на Blog Content Writer

Може да се наложи ръчно редактиране, за да се усъвършенства тонът и стилът според вашия начин на писане.

Цени за писане на съдържание за блогове

Налични с ChatGPT Plus, Pro, Team и Enterprise:

Плюс: 20 $/месец

Pro: 200 $/месец

Екип: 30 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Blog Content Writer

2. Blog SEO Expert (най-добър за SEO-оптимизирано съдържание на блогове)

чрез Blog SEO Expert

Оптимизацията за търсачки (SEO) генерира органичен трафик към блоговете. Blog SEO Expert използва изкуствен интелект, за да помогне на писателите да оптимизират съдържанието на блога си за търсачките, подобрявайки видимостта и обхвата.

Този инструмент помага при проучването на ключови думи, оптимизацията на страници и анализа на съдържание, като прави SEO по-достъпно дори за тези, които нямат обширни технически познания. Независимо дали съставяте основни публикации, оценки на продукти или списъци с статии, този GPT позволява ефективно разполагане на ключови думи, организиране на съдържанието и подобряване на четимостта.

Най-добрите функции на Blog SEO Expert

Извършете проучване и анализ на ключови думи, за да идентифицирате подходящи термини за търсене.

Оптимизирайте съдържанието за целеви ключови думи, включително заглавни тагове, мета описания и основен текст.

Генерирайте предложения за вътрешни и външни линкове, за да подобрите SEO

Анализирайте съдържанието на конкурентите, за да идентифицирате възможности за подобрение.

Ограничения на Blog SEO Expert

Резултатите могат да варират в зависимост от конкурентоспособността на целевите ключови думи и цялостната SEO стратегия.

Цени за SEO експерти за блогове

Налични с ChatGPT Plus, Pro, Team и Enterprise:

Плюс: 20 $/месец

Pro: 200 $/месец

Екип: 30 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на Blog SEO Expert

Ето кратко видео с инструкции как да пишете по-добре с помощта на изкуствен интелект:

3. Треньор по творческо писане (най-добър за помощ при творческо писане)

чрез Creative Writing Coach

Creative Writing Coach е GPT за писане, създаден за писатели, които искат да усъвършенстват уменията си за разказване на истории и да разработват увлекателни наративи. Независимо дали работите върху роман, кратка история или творческо съдържание за блог, тази AI предлага предложения за стил, корекции на тона и подобрения в структурата.

Този GPT е идеален за писатели на художествена литература, поети и блогъри, които експериментират с различни стилове на писане. Той може да генерира подсказки, да усъвършенства потока на изреченията и да предлага алтернативни варианти на думи, за да направи вашето писане по-изразително и потапящо.

Най-добрите функции на Creative Writing Coach

Подобрете разказването на истории и ангажираността с предложения за стил

Достъп до творчески подсказки за писане, които да ви дадат нови идеи

Усъвършенствайте структурата на изреченията и избора на думи за по-добра четимост.

Структурирайте историите с подобрено темпо и повествователен поток

Ограничения на Creative Writing Coach

Липсва емоционална дълбочина в сравнение с човешката креативност

Цени за треньор по творческо писане

Налични с ChatGPT Plus, Pro, Team и Enterprise:

Плюс: 20 $/месец

Pro: 200 $/месец

Екип: 30 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за треньори по творческо писане

4. ArticleGPT (Най-добър за създаване на статии)

чрез ArticleGPT

Създаването на добре проучени и информативни статии често отнема много време. ArticleGPT оптимизира този процес, като генерира статии по различни теми. Този инструмент помага на писателите да създават висококачествено съдържание по-ефективно, освобождавайки време за други задачи.

Чрез въвеждане на тема или ключови думи, потребителите насочват AI в създаването на статии, съобразени с техните специфични нужди. AI също помага за генерирането на съдържание в различни стилове, подпомагайки писателите в повишаването на производителността и намирането на подходящите думи.

Най-добрите функции на ArticleGPT

Създавайте цялостни статии, включително заглавия и подзаглавия.

Създавайте съдържание бързо и ефективно

Получете подходяща информация и подкрепящи подробности за избраната тема.

Използвайте различни стилове и тонове на писане, за да съответстват на целта на статията.

Ограничения на ArticleGPT

Може да се наложи ръчна проверка на фактите за точност.

Цени на ArticleGPT

Налични с ChatGPT Plus, Pro, Team и Enterprise:

Плюс: 20 $/месец

Pro: 200 $/месец

Екип: 30 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Рейтинги и рецензии за ArticleGPT

5. Article Writer (най-подходящ за писане на дълги статии)

чрез Article Writer

Подобно на ArticleGPT, Article Writer е GPT за писане, създаден да ви помогне да генерирате съдържание ефективно.

Той е особено ефективен за тези, които се нуждаят от SEO-съобразно съдържание с минимални усилия. Той създава добре проучени и логично структурирани статии, което позволява на потребителите да се съсредоточат върху усъвършенстването и персонализирането на крайния резултат.

Най-добрите функции на Article Writer

Създавайте пълни статии въз основа на ключови думи или подсказки за писане.

Получете множество настройки на тон и стил за различни аудитории.

Осигурете логична структура и плавен поток на идеи

Използвайте неговите разширени възможности, за да получите предложения въз основа на целевата аудитория и очаквания резултат.

Ограничения на Article Writer

Понякога създава съдържание, което липсва дълбочина или оригиналност, ако подсказката е твърде обща.

Цени за Article Writer

Налични с ChatGPT Plus, Pro, Team и Enterprise:

Плюс: 20 $/месец

Pro: 200 $/месец

Екип: 30 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Article Writer

6. Write for Me (Най-доброто за универсална помощ при писане)

чрез Write For Me

Write For Me е AI-базиран асистент за писане, създаден да помага на създателите на съдържание да оптимизират процеса на писане. Независимо дали работите върху блог постове, надписи в социалните медии или маркетингови имейли, този инструмент генерира последователно и структурирано съдържание въз основа на вашите данни.

Идеален за тези, които се борят с писателския блок, Write For Me помага да се даде старт на творческия процес, като предоставя предложения, конспекти и пълни чернови, генерирани от изкуствен интелект.

Те са особено полезни за хора, които се нуждаят от бърза отправна точка, преди да усъвършенстват съдържанието, за да съответства на личния им стил и глас.

Най-добрите функции на Write For Me

Използвайте идеи за съдържание, структури и ключови теми за разговор.

Нагласете тон и стил за различни аудитории и формати

Ускорете създаването на съдържание, като намалите времето за мозъчна атака.

Интегрирайте с различни платформи за лесен достъп

Ограничения на Write For Me

Може да се наложи редактиране и усъвършенстване, за да се гарантира точност, яснота и съгласуваност с гласа на марката.

Цени на Write For Me

Налични с ChatGPT Plus, Pro, Team и Enterprise:

Плюс: 20 $/месец

Pro: 200 $/месец

Екип: 30 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Write For Me

Вижте това видео за това как да подбирате съдържание с AI, за да достигнете до глобална аудитория:

7. editGPT (Най-добър за редактиране и корекция)

чрез editGPT

Усъвършенстването на писменото съдържание изисква внимателно редактиране и корекция. editGPT помага на писателите да идентифицират и коригират грешки в граматиката, правописа, пунктуацията и стила, като просто въвеждат текст.

Следователно, този инструмент значително подобрява качеството и изтънчеността на писменото съдържание, като насърчава яснота и краткост в израза.

Най-добрите функции на editGPT

Използвайте предложенията за стил, за да подобрите яснотата и краткостта.

Разберете обратната връзка за структурата и потока на изреченията

Осигурете последователност в тона и стила

Подобрете цялостното качество и изпипайте писменото съдържание

Ограничения на editGPT

Може да се затрудни с високотехнически или нишови стилове на писане, променяйки първоначалното значение на изречението.

Цени на editGPT

Налични с ChatGPT Plus, Pro, Team и Enterprise:

Плюс: 20 $/месец

Pro: 200 $/месец

Екип: 30 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Рейтинги и рецензии за editGPT

8. Book Creator Guide (Най-добър за създаване на книги и поддръжка)

чрез Book Creator Guide

Book Creator Guide е GPT за писане, създаден специално за автори и амбициозни писатели, които искат да оптимизират процеса на писане на книги. Независимо дали създавате художествена литература, нехудожествена литература или книги за самопомощ, този GPT ви помага с всичко – от генериране на идеи и организиране на глави до полиране на езика и поддържане на последователност.

Освен това, Book Creator Guide действа като виртуален треньор по писане, с вградени указания за техники за разказване на истории, темпо и развитие на героите.

Най-добрите функции на Book Creator Guide

Планирайте, очертайте и структурирайте както художествени, така и нехудожествени книги.

Генерирайте идеи за сюжет, теми и развитие на героите

Получете предложения за подобрения в стила, тона и темпото

Достъп до обратна връзка за четимост и ангажираност

Ограничения на Book Creator Guide

Генерираното съдържание може да изисква значителна редакция и пренаписване, за да съответства на творческата визия на автора и да се гарантира оригиналност.

Цени на Book Creator Guide

Налични с ChatGPT Plus, Pro, Team и Enterprise:

Плюс: 20 $/месец

Pro: 200 $/месец

Екип: 30 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Рейтинги и рецензии на Book Creator Guide

🧠 Интересен факт: Проучване на Statista сред американски автори разкри, че 23% от тях използват изкуствен интелект в процеса на писане. Сред тях 47% използват изкуствен интелект за граматична помощ, а 29% го използват за мозъчна атака за създаване на герои и идеи за сюжета. Изненадващо, по-малко от 10% разчитат на изкуствен интелект за генериране на действителен текст!

9. Академично писане (най-подходящо за академични изследвания и писане)

чрез Академично писане

Academic Writing GPT е създаден, за да помага на студенти и изследователи да създават висококачествени академични статии, есета и доклади. Този инструмент помага за структуриране на аргументите, цитиране на източници и гарантиране на съответствие с академичните конвенции.

Чрез предоставяне на информация по темата, резултати от проучвания и желания стил на цитиране, потребителите лесно създават добре структурирани и правилно форматирани академични документи.

Най-добри функции за академично писане

Създавайте структурирани конспекти за научни статии и есета

Получете предложения за цитиране в стиловете APA, MLA и Chicago.

Усъвършенствайте академичния тон и официалния език

Подобрете логическата последователност и развитието на аргументите

Ограничения при академичното писане

Не генерира оригинални изследвания и не проверява фактическата точност, като може да има затруднения с високотехнически или нишови академични теми.

Цени за академично писане

Налични с ChatGPT Plus, Pro, Team и Enterprise:

Плюс: 20 $/месец

Pro: 200 $/месец

Екип: 30 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за академично писане

10. Literature Review Writer (Най-добър за създаване на литературни рецензии)

чрез Literature Review Writer

Literature Review Writer е създаден специално за академични лица, изследователи и студенти, които се нуждаят от помощ при съставянето, обобщаването и анализирането на съществуващи изследвания.

Той помага на потребителите да навигират в огромно количество научно съдържание, да извличат ключови идеи и да структурират изчерпателни литературни рецензии.

Можете да зададете теми, ключови думи, стилове на цитиране и дори конкретен период, от който да извлечете академични текстове и да създадете литературен обзор.

Най-добрите функции на Literature Review Writer

Обобщете ключовите заключения от множество академични източници

Идентифицирайте тенденциите и пропуските в академичните есета

Подбирайте съдържание за добре организиран литературен преглед

Подобрете четимостта, като усъвършенствате сложния академичен език

Ограничения на писателя на литературни рецензии

Не е възможно да се провери автоматично достоверността на всички източници.

Цени за писане на литературни рецензии

Налични с ChatGPT Plus, Pro, Team и Enterprise:

Плюс: 20 $/месец

Pro: 200 $/месец

Екип: 30 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на Literature Review Writer

11. Copywriter GPT (най-добър за създаване на маркетингови текстове)

чрез Copywriter GPT

Убедителният маркетингов текст е от съществено значение за привличането на клиенти и стимулирането на продажбите. Copywriter GPT е създаден, за да помага на маркетолозите да създават ефективни и убедителни текстове за различни платформи.

Този лесен за използване инструмент ви позволява да създавате заглавия, рекламни текстове, съдържание за уебсайтове и други маркетингови материали, като предоставяте информация за продукта или услугата, която се предлага на пазара, целевата аудитория и желания тон.

Най-добрите функции на Copywriter GPT

Оптимизирайте съдържанието за конверсии с мощни CTA

Адаптирайте тона и стила, за да съответстват на идентичността на марката

Достъп до подсказващи варианти за A/B тестване

Усъвършенствайте текста, за да подобрите четимостта и въздействието му.

Ограничения на GPT за копирайтъри

Липсва дълбока емоционална интелигентност за маркетинг, базиран на разказване на истории

Цени на Copywriter GPT

Налични с ChatGPT Plus, Pro, Team и Enterprise:

Плюс: 20 $/месец

Pro: 200 $/месец

Екип: 30 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Рейтинги и рецензии на GPT за копирайтъри

12. Инструмент за писане на есета (най-подходящ за писане и структуриране на есета)

чрез Essay Writing Tool

Essay Writing Tool е AI-базиран асистент, създаден да помага на студенти, изследователи и академици да създават добре структурирани есета.

Този GPT оптимизира процеса на писане на есета, от генериране на идеи до очертаване на ключови точки и усъвършенстване на аргументите. Той гарантира яснота, последователност и логична последователност, което го прави ценен спътник за тези, които работят върху академични статии, доклади или убедителни есета.

Най-добрите функции на инструмента за писане на есета

Създавайте конспекти на есета и структурирани чернови

Получете препоръки за стил и тон за академично писане

Определете областите, които се нуждаят от подобрение в аргументацията и структурата

Проверете граматиката и четимостта, за да усъвършенствате окончателните чернови.

Ограничения на инструмента за писане на есета

Този автор на есета може да не е в състояние напълно да замести критичното мислене и аналитичните умения, необходими за създаването на висококачествени и оригинални есета.

Цени на инструмента за писане на есета

Налични с ChatGPT Plus, Pro, Team и Enterprise:

Плюс: 20 $/месец

Pro: 200 $/месец

Екип: 30 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за инструменти за писане на есета

13. Humanize AI (Най-доброто за хуманизиране на текст, генериран от AI)

чрез Humanize AI

Едно от предизвикателствата при текстовете, генерирани от изкуствен интелект, е, че те могат да звучат роботизирани или неестествени. Humanize AI решава този проблем, като помага на писателите да направят съдържанието, генерирано от изкуствен интелект, да звучи по-човешко.

С този инструмент можете да усъвършенствате езика, да подобрите потока и да добавите по-личен подход. Използвайте подсказки, за да хуманизирате AI съдържанието си, за да спечелите конкурентно предимство и да повишите производителността.

Най-добрите функции на Humanize AI

Усъвършенствайте текста, генериран от AI, за да звучи по-естествено и човешко.

Подобрете плавността и четимостта на съдържанието

Добавете уникален щрих към текста, генериран от AI, за да помогнете на съдържанието да резонира с читателите.

Уверете се, че съдържанието, генерирано от AI, не звучи прекалено автоматизирано.

Хуманизирайте ограниченията на изкуствения интелект

Може да се наложи ръчно коригиране за контекстно-специфично съдържание или специфични стилове на писане.

Цени на Humanize AI

Налични с ChatGPT Plus, Pro, Team и Enterprise:

Плюс: 20 $/месец

Pro: 200 $/месец

Екип: 30 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оцени и коментирай AI

14. Novel Writer (Най-добър за създаване на увлекателни и подробни романи)

чрез Novel Writing

Novel Writer е GPT, създаден специално за автори, начинаещи романисти и разказвачи, които се нуждаят от помощ при създаването на увлекателна художествена литература. Както става ясно от името му, този AI инструмент помага за оптимизиране на процеса на писане, така че да можете да планирате по-добре сюжета на романа, да развиете героите или да усъвършенствате диалозите.

Този инструмент е особено полезен за тези, които се борят с писателски блок или търсят вдъхновение. Чрез генериране на творчески подсказки, подобряване на структурата на изреченията и предлагане на подобрения в стила, Novel Writer позволява на авторите да се съсредоточат върху разказването на истории, докато се занимават с тежкия процес на създаване на съдържание.

Най-добри функции за писане на романи

Получете помощ за разработване на герои и изграждане на свят

Подобрете диалога и структурата на разказа

Получавайте предложения за подобрения в темпото и развитието на сюжета

Достъп до подробен анализ на стила на писане въз основа на жанровите предпочитания

Ограничения при писането на романи

Може да не улови напълно уникалния стил на автора

Липсват дълбоки емоционални нюанси в развитието на героите.

Цени за писане на романи

Налични с ChatGPT Plus, Pro, Team и Enterprise:

Плюс: 20 $/месец

Pro: 200 $/месец

Екип: 30 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за писане на романи

📮 ClickUp Insight: Наскоро открихме, че около 33% от работниците в сферата на знанието изпращат съобщения на 1 до 3 души дневно, за да получат необходимата им информация. Но какво ще стане, ако имате цялата информация документирана и лесно достъпна? С AI Knowledge Manager на ClickUp Brain на ваша страна, превключването на контекста става нещо от миналото. Задайте въпроса от работното си място и ClickUp Brain ще извлече информацията от работното ви място и/или свързани приложения на трети страни!

15. Screenwriting Assistant (Най-добър за писане на сценарии)

чрез Screenwriting Assistant

Screenwriting Assistant е GPT, създаден да помага на сценаристи, режисьори и драматурзи да създават структурирани и увлекателни сценарии. Той следва стандартните формати за сценарии в индустрията, гарантирайки, че вашият сценарий е професионално структуриран от начало до край.

Освен форматиране, Screenwriting Assistant предлага идеи за развитие на героите, темпо и преходи между сцените. Той създава диалози, обогатява описанията и предлага начини да направите сценария си по-динамичен и увлекателен, което го прави чудесен избор за начинаещи и опитни писатели.

Най-добрите функции на Screenwriting Assistant

Форматирайте сценарии според стандартите в бранша

Напишете ефективни описания на сцени и естествени и увлекателни диалози.

Лесно получите професионален скрипт дизайн

Създавайте готови за производство скриптове

Ограничения на Screenwriting Assistant

Изисква значителен принос и насоки от сценариста, за да се създаде завладяваща и оригинална история.

Цени за Screenwriting Assistant

Налични с ChatGPT Plus, Pro, Team и Enterprise:

Плюс: 20 $/месец

Pro: 200 $/месец

Екип: 30 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Screenwriting Assistant

16. Вирусни уводни заглавия (най-подходящи за създаване на привлекателни уводи)

чрез Viral Intro Hooks

Както подсказва името му, инструментът Viral Intro Hooks генерира завладяващи, привличащи вниманието въведения, които грабват читателя и го насърчават да продължи да чете.

Този инструмент е особено полезен за създаване на блог публикации, статии или постове в социалните медии, които изискват увлекателно въведение. Като споделите подробности за темата и целевата аудитория, можете да създадете няколко варианта за въведение.

Той позволява на писателите да експериментират с различни стилове, тонове и методи, за да открият идеалния подход за своето съдържание.

Най-добрите функции на Viral Intro Hooks

Създавайте висококонвертируеми начални редове за блогове, видеоклипове и социални медии.

Анализирайте тенденциите, за да създадете уводи, които съответстват на текущите модели на ангажираност.

Използвайте множество варианти, за да се адаптирате към различни стилове на съдържание.

Получете ценна информация за оптимизиране на въведенията, за да задържите максимално вниманието на аудиторията.

Ограничения на Viral Intro Hooks

Инструментът разчита на съществуващи тенденции, което ограничава оригиналността.

Цени на Viral Intro Hooks

Налични с ChatGPT Plus, Pro, Team и Enterprise:

Плюс: 20 $/месец

Pro: 200 $/месец

Екип: 30 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Рейтинги и рецензии за Viral Intro Hooks

17. Content Marketing GPT (Най-добър за стратегии за съдържателен маркетинг)

чрез Content Marketing GPT

Content Marketing GPT е усъвършенстван AI асистент, създаден за маркетинг специалисти, фирми и блогъри, които искат да оптимизират стратегията си за съдържание. Той помага за планирането, структурирането и генерирането на висококачествено съдържание, като осигурява последователност в блог публикациите, имейл кампаниите, социалните медии и целевите страници.

Освен това, инструментът анализира SEO тенденциите и показателите за ангажираност на аудиторията, като предлага информация за това какъв тип съдържание се представя най-добре.

Най-добрите функции на GPT за съдържателен маркетинг

Създавайте блог публикации, съдържание за социални медии и имейл кампании

Оптимизирайте стратегията за съдържание в съответствие с тенденциите в SEO и показателите за ангажираност на аудиторията.

Получете идеи за преработване на съдържание за мултиплатформен маркетинг

Подобрете четимостта и структурата за по-добро задържане на аудиторията

Ограничения на GPT за съдържателен маркетинг

SEO препоръките може да не отразяват винаги най-новите актуализации.

Цени на GPT за съдържателен маркетинг

Налични с ChatGPT Plus, Pro, Team и Enterprise:

Плюс: 20 $/месец

Pro: 200 $/месец

Екип: 30 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за GPT за съдържателен маркетинг

18. Landing Page Creator от HubSpot (най-добър за копиране на целеви страници)

чрез Landing Page Creator от Hubspot

Лендинг страниците са от решаващо значение за превръщането на посетителите в потенциални клиенти или клиенти. Landing Page Creator от HubSpot използва изкуствен интелект, за да помогне на маркетолозите да създадат привлекателни текстове за лендинг страници. Този инструмент помага при писането на заглавия, призиви за действие и други съществени елементи на лендинг страница с висока конверсия.

Този инструмент се интегрира безпроблемно с маркетинговия пакет на HubSpot, което ви позволява да усъвършенствате текста въз основа на проучвания на аудиторията и A/B тестове.

Най-добрите функции на Landing Page Creator от HubSpot

Опростете процеса на създаване на целеви страници с структурирани шаблони и предложения в реално време.

Създавайте без усилие оптимизирани за конверсия текстове за целеви страници

Напишете завладяващи заглавия и убедителни CTA

Разработвайте съдържание въз основа на SEO и тенденциите в ангажираността

Ограничения на Land Page Creator от HubSpot

Ограничени възможности за персонализиране в сравнение с ръчното копирайтинг и може да се наложи човешка намеса, за да се съобрази с тона и гласа на марката.

Цени на Landing Page Creator от HubSpot

Налични с ChatGPT Plus, Pro, Team и Enterprise:

Плюс: 20 $/месец

Pro: 200 $/месец

Екип: 30 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Landing Page Creator от HubSpot – оценки и рецензии

19. Sales Cold Email Coach (Най-добър за създаване на ефективни имейли за продажби)

чрез Sales Cold Email Coach

Sales Cold Email Coach е създаден, за да помага на професионалистите в продажбите да създават убедителни имейли, които привличат вниманието и предизвикват отговори.

С този инструмент можете да анализирате най-добрите практики в областта на имейл комуникацията и да получите структурирани шаблони, убедителни теми и оптимизирани съобщения, пригодени за различни аудитории. Този GPT ви помага да създавате отличителни имейли за клиенти, да проследявате потенциални клиенти и да изготвяте търговски презентации.

Най-добрите функции на Sales Cold Email Coach

Създайте висококонвертируеми шаблони за студени имейли за по-добри продажби

Използвайте убедителни теми, за да увеличите процента на отваряне

Разберете как да усъвършенствате тона и структурата на имейлите си за по-добро взаимодействие

Персонализирайте съдържанието на имейлите въз основа на информация за аудиторията и индустрията

Ограничения на Sales Cold Email Coach

Имейлите, генерирани от изкуствен интелект, понякога звучат общо, без персонализация.

Цени за Sales Cold Email Coach

Налични с ChatGPT Plus, Pro, Team и Enterprise:

Плюс: 20 $/месец

Pro: 200 $/месец

Екип: 30 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Sales Cold Email Coach

📮 ClickUp Insight: Около 43% от работниците изпращат 0-10 съобщения дневно. Макар това да предполага по-фокусирани или обмислени разговори, то може да е и признак за липса на безпроблемно сътрудничество, като важните дискусии се водят другаде (например по имейл). За да избегнете ненужното преминаване от една платформа на друга и смяна на контекста, ви е необходима универсална приложение за работа, като ClickUp, което комбинира проекти, знания и чат на едно място – всичко това подкрепено от AI, което ви помага да работите по-ефективно.

20. Безплатен генератор на AI скриптове (най-добър за създаване на нови скриптове)

чрез Free AI Scripts Generator

Free AI Scripts Generator е инструмент за писане, задвижван от изкуствен интелект, предназначен да помага на сценаристите в създаването на увлекателни диалози, сцени и пълнометражни сценарии.

Независимо дали пишете за филми, телевизия, YouTube или корпоративни видеоклипове, този GPT улеснява процеса на писане на сценарии, като предоставя структурирани конспекти, диалози на героите и описания на сцените.

Най-добрите функции на безплатния генератор на AI скриптове

Създавайте изцяло нови сценарии, диалози и описания на сцени за секунди въз основа на подсказки.

Разработвайте увлекателни сюжетни линии и взаимодействия между героите

Форматирайте скриптове според индустриалните стандарти (например сценарий, YouTube, корпоративни).

Подобрете потока и темпото на сценария с препоръки, базирани на изкуствен интелект.

Ограничения на безплатния генератор на AI скриптове

Може да липсват дълбоки емоционални нюанси в сравнение с сценариите, написани от хора.

Цени на безплатния генератор на AI скриптове

Налични с ChatGPT Plus, Pro, Team и Enterprise:

Плюс: 20 $/месец

Pro: 200 $/месец

Екип: 30 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Безплатни оценки и рецензии за AI Scripts Generator

21. Проверка за плагиатство (най-доброто за гарантиране на оригиналност)

чрез Plagiarism Checker

Осигуряването на оригиналността на писменото съдържание е от решаващо значение, особено в академичната и професионалната среда. Plagiarism Checker използва изкуствен интелект, за да открива случаи на плагиатство в текста.

Този инструмент помага на писателите да избегнат неволно плагиатство и да гарантират, че работата им е оригинална. Той сканира за прилики с съществуващо съдържание онлайн или в бази данни и идентифицира потенциални проблеми с плагиатство.

Най-добрите функции на Plagiarism Checker

Открива случаи на плагиатство в текста, като сканира онлайн съдържание и бази данни.

Идентифицира потенциални проблеми с плагиатство

Предоставя предложения за правилното цитиране или перифразиране.

Помага на писателите да гарантират оригиналността на своята работа

Ограничения на Plagiarism Checker

Точността на откриването на плагиатство варира в зависимост от инструмента и източниците, които проверява.

Цени на Plagiarism Checker

Налични с ChatGPT Plus, Pro, Team и Enterprise:

Плюс: 20 $/месец

Pro: 200 $/месец

Екип: 30 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Plagiarism Checker

22. Професионален автор на публикации в LinkedIn (най-подходящ за създаване на съдържание в LinkedIn)

чрез Professional LinkedIn Post Writer

GPT за професионално писане на публикации в LinkedIn е създаден, за да помага на професионалисти, маркетинг специалисти и лидери на мнение да създават интересни публикации в LinkedIn, които повишават видимостта и взаимодействието. Той разбира алгоритъма на LinkedIn и гарантира, че публикациите са структурирани така, че да достигнат максимален обхват, като същевременно запазват автентичността и професионализма си.

Съобразяването на съдържанието с актуалните теми и специфичния за бранша жаргон помага на потребителите да поддържат авторитетен и достъпен тон в LinkedIn.

Най-добрите функции на Professional LinkedIn Post Writer

Персонализирайте висококачествени публикации в LinkedIn, базирани на изкуствен интелект, съобразени с вашата индустрия и аудитория.

Оптимизирайте публикациите си за по-голямо ангажиране, като използвате доказани техники за форматиране и структуриране.

Използвайте силни заглавия, фрази, приканващи към действие, и техники за форматиране, за да направите публикациите по-лесни за четене и по-привлекателни.

Разберете тенденциите в LinkedIn с вградените инструменти за анализ на данни, за да съгласувате съдържанието с текущите дискусии.

Ограничения на професионалния писател на публикации в LinkedIn

Възможно е да не улови напълно специфичните за нишата идеи без въвеждане на данни от потребителя.

Цени за професионални автори на публикации в LinkedIn

Налични с ChatGPT Plus, Pro, Team и Enterprise:

Плюс: 20 $/месец

Pro: 200 $/месец

Екип: 30 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Професионални оценки и рецензии за LinkedIn Post Writer

23. Storyteller Writer (най-подходящ за разработване на истории и генериране на идеи)

чрез Storyteller Writer

Потопете се в свят, където разказването на истории среща иновациите! Storyteller Writer позволява на автори, блогъри и създатели на съдържание да създават увлекателни разкази с илюстрации.

С този инструмент ще изпитате уникална комбинация от образи на герои, персонализирани творения, разнообразие от жанрове, илюстрации в реално време и интерактивно преживяване, съобразено специално с вашите нужди. Вие поемате контрола над разказа, оформяйки приключението си по безброй начини и откривайки пътища, които резонират с въображението ви.

Най-добрите функции на Storyteller Writer

Качете вашите изображения – било то снимка на вас, вашия домашен любимец или заобикалящата ви среда.

Създавайте персонализирани герои, потапящи декори и други визуални елементи, които оживяват историята въз основа на визуалните подсказки от вашите изображения.

Използвайте разширени анализи, за да създавате обмислени истории и изображения.

Превърнете идеите си в истории и изображения на различни платформи.

Ограничения на Storyteller Writer

Изисква човешка намеса, за да се гарантира оригиналност и да се избегнат клиширани сюжети.

Цени на Storyteller Writer

Налични с ChatGPT Plus, Pro, Team и Enterprise:

Плюс: 20 $/месец

Pro: 200 $/месец

Екип: 30 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Storyteller Writer

🔎 Знаете ли? Неотдавнашно проучване установи, че 55% от маркетинг специалистите използват изкуствен интелект за създаване на съдържание, като 54% го използват за създаване на първи чернови, 43% за оптимизиране на съдържанието и 42% за редактиране.

ClickUp — приложението за ежедневна работа и писане

Докато писането на GPT може да помогне за подобряване на процеса на писане, усъвършенстваните AI модели и инструменти за продуктивност пренасят процеса на следващото ниво.

Clickup, ежедневното приложение за работа и едно от най-добре интегрираните инструменти за създаване на съдържание с изкуствен интелект и управление на работния процес, предлага цялостна платформа за управление на целия жизнен цикъл на съдържанието.

От първоначалния брейнсторминг и създаване на съдържание до съвместно редактиране и управление на проекти, той предоставя централизирана платформа за всички ваши нужди, свързани с писането.

Използвайте ClickUp Brain, за да опростите сложния текст и да направите писането си по-ясно и по-ефективно

ClickUp Brain е вашият AI асистент за писане, който интегрира AI директно във вашия работен процес и ежедневни дейности. Това ви позволява да създавате висококачествено съдържание, да усъвършенствате черновите си и да структурирате текстовете си за максимален ефект.

Създаване на блог публикации, маркетингови текстове или технически документи – този усъвършенстван AI модел, интегриран в ClickUp Docs, прави всичко това. Той предоставя интелигентни предложения, обобщава и редактира написаното от вас съдържание, за да подобри четимостта и ангажираността, което го прави идеалният спътник за създателите на съдържание, писателите и маркетолозите.

Ето какво каза потребителят на Reddit u/codymreese за използването на ClickUp Brain:

Ние го използваме, за да информираме служителите за следващите стъпки, да създаваме автоматизации, качваме документация за инструменти и софтуер, която може да се търси в AI. Използвал съм AI потребителските полета в изгледите за ключовите заинтересовани страни, така че те могат просто да кликнат и AI да ги стартира и актуализира за задачата и следващите стъпки.

Ние го използваме, за да информираме служителите за следващите стъпки, да създаваме автоматизации, качваме документация за инструменти и софтуер, която може да се търси в AI. Използвал съм AI потребителските полета в изгледите за ключовите заинтересовани страни, така че те могат просто да кликнат и AI да ги стартира и актуализира за задачата и следващите стъпки.

Вземете безплатен шаблон Получете структуриран подход към създаването на съдържание с шаблона за писане на съдържание на ClickUp.

В допълнение към AI помощта на ClickUp Brain, ClickUp предлага и шаблони за писане на съдържание, които ефективно премахват писателския блок. Шаблонът за писане на съдържание на ClickUp ви помага да организирате идеите си, да проследявате ревизиите и да си сътрудничите безпроблемно, като ви позволява да:

Съхранявайте всички свои чернови, проучвания и ревизии на едно място.

Работете с екипа си в реално време, за да усъвършенствате и подобрите съдържанието

Задайте крайни срокове и напомняния, за да спазвате графика си.

Използвайте предложенията и инструментите за форматиране, базирани на изкуствен интелект, за да постигнете перфектно писане.

🎁 Бонус: За насоки за писане и структурирана документация разгледайте шаблона за насоки за писане на ClickUp.

Разгърнете творческия си потенциал с ClickUp

В този наръчник разгледахме някои от най-добрите AI-базирани асистенти за писане, всеки от които отговаря на различни нужди – маркетинг на съдържание, академично писане или бизнес документация. За да максимизирате потенциала на AI обаче, се нуждаете от нещо повече от просто инструмент за писане – нужна ви е интегрирана платформа, която оптимизира създаването на съдържание, сътрудничеството и управлението на работния процес.

Тук на помощ идва ClickUp. С мощно управление на задачите, сътрудничество в реално време и персонализирани работни процеси, ClickUp ви помага да планирате, проследявате и усъвършенствате процеса на писане от начало до край. Независимо дали сте блогър, маркетинг специалист или романист, ClickUp съхранява всичко на едно място, за да можете да се съсредоточите върху създаването на най-добрите си творби. Готови ли сте да изживеете бъдещето на писането? Регистрирайте се в ClickUp и открийте как то променя процеса на създаване на съдържание.