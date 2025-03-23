Топ 10 алтернативи и конкуренти на Budibase през 2025 г.

Независимо дали проучвате създаването на мобилни приложения, уеб приложения или вътрешни инструменти, възходът на платформите без код и с малко код прави разработването на персонализирани приложения все по-лесно.

Вместо скъп разработчик, ви е необходима идея и подходяща платформа с ниско ниво на кодиране, за да създадете привлекателни приложения.

Budibase е популярен избор за бързо създаване на вътрешни инструменти и персонализирани уеб приложения, както и за автоматизиране на процеси без да се налага да се занимавате с тежки програми. Той дава възможност на бизнеса да създава персонализирани решения с лекота.

Въпреки това, всеки екип е различен и Budibase може да не отговаря на всички ваши специфични изисквания. Ето защо си заслужава да проучите алтернативите на Budibase.

В този наръчник са разгледани 10-те най-добри конкуренти на Budibase, като са представени и други платформи, които предлагат нови перспективи в областта на low-code.

⏰ 60-секундно резюме Ето списък с някои от най-добрите алтернативи на Budibase: ClickUp (Най-доброто за управление на проекти и персонализирани работни процеси) (Най-доброто за управление на проекти и персонализирани работни процеси)

Airtable (Най-доброто за персонализирани бази данни и сътрудничество)

Zoho Creator (Най-добър за бързо разработване на приложения)

Appsmith (Най-доброто за разработка на мобилни и уеб приложения с отворен код)

Retool (Най-доброто решение за създаване на вътрешни инструменти)

Bubble (Най-доброто решение за разработване на уеб приложения без кодиране)

Caspio (Най-доброто за приложения, базирани на бази данни)

OutSystems (Най-доброто за разработване на приложения от корпоративно ниво)

AppSheet (Най-доброто за разработване на приложения на базата на електронни таблици)

Kintone (Най-доброто за екипна работа и управление на работния процес)

Какво е Budibase?

Budibase е платформа с отворен код и ниско ниво на кодиране за бързо и ефективно създаване на персонализирани приложения. Тя позволява на потребителите да автоматизират работните процеси, да създават елегантни и интерактивни интерфейси и да разгръщат приложения за минути, дори без умения за кодиране или програмиране.

Инструментът дава възможност на нетехнически екипи да разработват напълно функционални персонализирани уеб и мобилни приложения, без да разчитат на разработчици.

Budibase свързва екипите с различни източници на данни, включително бази данни и API. Тази гъвкавост позволява на приложението да се адаптира към други случаи на употреба. Интуитивният му дизайн и способността му бързо да генерира вътрешни инструменти го правят отлично решение за екипи, които искат да намалят времето за разработка, без да компрометират функционалността.

С отворения си код Budibase насърчава иновациите, задвижвани от общността, което го прави популярен избор за разработчици, стартиращи компании и предприятия, които целят да ускорят дигиталната трансформация, като същевременно запазват контрол над своите приложения.

Защо да изберете алтернативи на Budibase?

Въпреки че Budibase предлага мощни функции и функционалност за създаване и управление на приложения, той не е универсално решение. Ето защо потребителите търсят алтернативи на Budibase:

Ограничена персонализация : Budibase не разполага с необходимата гъвкавост за създаване на високоспециализирани персонализирани приложения и работни процеси.

Стръмна крива на обучение : Въпреки че целта е да улесни създаването на приложения, някои потребители намират интерфейса за труден.

Проблеми с производителността : Няколко потребители на Budibase са съобщили за по-бавна и нестабилна работа при обработката на по-големи масиви от данни или при създаването на сложни приложения.

Негъвкав дизайн : Опциите за персонализиране на UI/UX са доста ограничени, особено в сравнение с други инструменти.

Недостатъци в интеграцията : Budibase поддържа ограничени интеграции с трети страни в сравнение с конкурентите си. Това пречи на безпроблемната свързаност между различните инструменти.

Мобилна отзивчивост : Някои потребители съобщават, че разработката на мобилни приложения в Budibase е силно ограничена, тъй като крайният продукт не е толкова отзивчив.

Поддръжка и документация: Въпреки процъфтяващата общност, липсва подробна документация и отзивчива поддръжка на клиенти.

10-те най-добри алтернативи на Budibase

Както споменахме, в света на разработката без код и с малко код няма недостиг на опции. И предвид ограниченията на Budibase, ето някои от най-добрите алтернативи на Budibase, които можете да разгледате:

1. ClickUp (Най-доброто за управление на проекти и персонализирани работни процеси)

ClickUp е идеален за екипи, които искат да създадат вътрешни инструменти или да управляват ефективно процесите на разработване на приложения. Като най-доброто приложение за работа, ClickUp комбинира управление на проекти, управление на бази данни и автоматизация без кодиране в една платформа.

С многофункционалните си характеристики и безпроблемна интеграция, ClickUp дава възможност на екипите да създават и управляват ефективни работни процеси. Интуитивният му интерфейс и възможностите без кодиране го правят достъпен както за технически, така и за нетехнически потребители.

Управление на задачи

Визуализирайте проекта си по свой начин с ClickUp

ClickUp Tasks предлага усъвършенствани възможности за управление на задачи, които ви позволяват да създавате подробни списъци със задачи, да задавате приоритети, да определяте крайни срокове и да свързвате зависимости за гладко изпълнение на проектите.

Изгледът на задачите е само един от многото начини да визуализирате проекта си. Можете също да превключвате между Kanban табла, диаграми на Гант, списъци, таблични изгледи и други формати в зависимост от предпочитанията и удобството на вашия екип.

ClickUp Whiteboards

Обсъждайте идеи с екипа си визуално на ClickUp Whiteboards

Имате и ClickUp Whiteboards — цифрова бяла дъска с интуитивен интерфейс с функция „плъзгане и пускане“, което я прави подходяща за технически и нетехнически потребители.

Използвайте това пространство, за да обсъждате идеи, да създавате интерактивни диаграми, да илюстрирате визуално идеи и др.

Персонализирани работни процеси

Създайте персонализирани работни процеси и рецепти за автоматизация, за да поддържате развитието на дейностите в правилната посока

Възможностите за персонализиране на ClickUp се простират до начина, по който планирате работните си процеси. ClickUp ви позволява да настроите персонализирани работни процеси, за да оптимизирате процеса на разработка в зависимост от специфичните нужди на приложението. Персонализирайте целия SDLC, от идеята до внедряването, само с няколко кликвания.

Следете спринтовете в разработката на приложенията си с ClickUp Dashboards

Тази функция, в комбинация с богатите табла на ClickUp, ви позволява да упражнявате детайлен контрол върху процеса на разработка. Тя предлага преглед в реално време на проекта и неговия напредък, което ви позволява да извършвате интервенции като разгръщане на допълнителни ресурси в движение.

Автоматизация без кодиране

Настройте интуитивни автоматизации, без да пишете нито една линия код

Функцията за автоматизация на ClickUp помага за елиминиране на повтарящи се задачи и ръчни работни процеси. С проста логика, базирана на тригери, можете да автоматизирате задачи, актуализации на статуса и известия, като по този начин осигурявате безпроблемна координация в рамките на вашия екип за разработка.

А най-хубавото? Не са необходими познания по програмиране, за да настроите тези автоматизирани работни процеси, което ги прави достъпни за всеки.

Други инструменти за управление на проекти, като вградения тракер за време и автоматизация без код, също подпомагат процеса на разработка и неговото управление.

Проследяване на времето

Автоматично изчислете времето, необходимо за изпълнение на всяка задача, с помощта на вградения инструмент за проследяване на времето

ClickUp предлага интегрирана функция за проследяване на времето за проекти, която ви позволява да следите колко време се отделя за всяка задача. Функцията за проследяване на времето осигурява прозрачност при изпълнението на проектите, като помага на екипите да спазват сроковете и да максимизират производителността, без да разчитат на външни инструменти.

Интеграции на ClickUp

Интегрирайте с платформи като GitHub за бързо и лесно разработване

Въпреки че ClickUp покрива всички области, ако забележите, че липсва някаква функция или възможност, имате интеграции, които да компенсират това. ClickUp интегрира няколко приложения, включително, но не само, Slack, Google Workspace (Google Sheets, Docs, Calendar и др.), GitHub, GitLab и Microsoft Teams. Можете да използвате Zapier, за да свържете и създадете вътрешни инструменти.

Най-добрите функции на ClickUp

Автоматизирайте работните процеси с ClickUp Automation , за да намалите ръчния труд и да подобрите ефективността.

Следете разработката на приложения с интерактивни и богати табла за управление на ClickUp

Организирайте задачите си ефективно с ClickUp Tasks , което позволява на потребителите да настройват повтарящи се задачи и да идентифицират зависимостите между задачите.

Визуализирайте данните ясно с ClickUp Table View , който е идеален за проследяване на напредъка на проектите и управление на бази данни.

Сътрудничество с вашия екип безпроблемно с помощта на ClickUp Chat , който обхваща всичко от чат в реално време, коментари, @споменавания и др.

Проследявайте времето без усилие с вградения инструмент за проследяване на времето, за да поддържате графика на екипа си.

Ограничения на ClickUp

Множеството от разширени функции може да се стори прекалено много за новите потребители.

Ограничени възможности и функционалност на мобилното приложение

Цени на ClickUp

Безплатен план завинаги : 0 $

Неограничен план : 7 $/месец на потребител

Бизнес план : 12 $/месец на потребител

План за предприятия : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain (добавка): 7 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

ClickUp не само ни позволява да останем ефективни, но и да бъдем информирани, да предлагаме иновации и да създаваме добавена стойност за нашите клиенти.

2. Airtable (най-доброто за персонализирани бази данни и сътрудничество)

чрез Airtable

Airtable е платформа за приложения без код, която ускорява критичните бизнес процеси, като съчетава гъвкавостта на електронните таблици с мощността на базите данни.

В резултат на това те позволяват на екипите да създават персонализирани приложения без никакви познания по програмиране, което води до по-добро управление на проекти, маркетингови операции и разработване на продукти.

С функции като AI-задвижвани работни потоци, персонализирани изгледи и мощни възможности за манипулиране на данни, Airtable е една от по-добрите алтернативи на Budibase за организации, които искат да оптимизират своите операции.

Освен това, интуитивният му интерфейс е съобразен с конкретни нужди, независимо дали става дума за управление на календари с съдържание, проследяване на спринтове по проекти или автоматизиране на задачи.

Най-добрите функции на Airtable

Създавайте персонализирани работни процеси, използвайки интерактивните елементи за плъзгане и пускане.

Автоматизирайте повтарящите се задачи с вградените функции за автоматизация и скриптове.

Визуализирайте данни в различни изгледи, като Kanban, Grid, Calendar и Gallery.

Вградете базите на Airtable в уебсайтове и ги споделяйте външно чрез сигурни връзки.

Ограничения на Airtable

Производителността започва да забавя, когато размерът на базата данни се увеличава

Десктоп версиите имат функции, които липсват в приложенията за мобилни устройства.

Цени на Airtable

Безплатно : 0 $

Team : 24 $/месец на потребител

Бизнес : 54 $/месец на потребител

Enterprise : Персонализирано ценообразуване

Airtable AI (добавка): 7 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Airtable

G2 : 4,6/5 (2740+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (2120+ отзива)

➡️ Прочетете повече: Най-добрите алтернативи на Airtable

3. Zoho Creator (най-добър за бързо разработване на приложения)

чрез Zoho Creator

Zoho Creator е платформа с ниско ниво на кодиране от Zoho, която позволява на бизнеса да създава, внедрява и управлява персонализирани приложения бързо. Тази алтернатива на Budibase позволява на потребителите да дигитализират и автоматизират бизнес процесите в различни функции, включително продажби, обслужване на клиенти, операции и финанси.

Платформата е проектирана с оглед на мащабируемост, а интерфейсът с функция „плъзгане и пускане“, предварително създадените шаблони и функцията за автоматизация на работния процес улесняват създаването на формуляри, отчети, страници и работни процеси.

Неговата уникална продажна точка се крие в безпроблемната му интеграция с безбройните приложения на Zoho, като платформата Zoho Customer Relationship Management (CRM) и Zoho Mail.

Най-добрите функции на Zoho Creator

Тествайте приложенията, без да засягате активната версия, чрез средата за разработчици sandbox.

Достъп до приложения отвсякъде чрез съвместимост между платформи за мобилни устройства и уеб

Анализирайте данни чрез табла, базирани на данни, и усъвършенствани инструменти за отчитане.

Използвайте изкуствен интелект за прогнозиране и анализ на настроенията без обширно кодиране.

Ограничения на Zoho Creator

Предлага повече стойност само ако работите в екосистемата на Zoho.

Стръмна крива на обучение за скриптове в Deluge (собствен език на Zoho)

Цени на Zoho Creator

Стандартен : 8 $/месец на потребител

Професионална : 20 $/месец на потребител

Enterprise : 25 $/месец на потребител

Flex: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Zoho Creator

G2 : 4,3/5 (над 170 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 150 отзива)

Леснота на използване, гъвкавост за създаване на прототип с един потребител и последващо пускане на пазара, както и възможност за увеличаване и намаляване на нивата на акаунтите, солидна подкрепа от общността и добри професионални екипи за поддръжка са все желателни характеристики. Аз оценявам вградените шаблони, които можем да използваме като основа, начина, по който работят с множество wireframes, и това, че можем да изграждаме платформи за клиенти без никакви проблеми или скриптове.

📚 Прочетете също: Как да изберете CRM система за вашия бизнес

4. Appsmith (Най-доброто за разработване на мобилни и уеб приложения с отворен код)

чрез Appsmith

Създадена с мисъл за разработчиците, Appsmith е платформа с отворен код и ниско ниво на кодиране, която позволява на бизнеса бързо да разработва персонализирани вътрешни инструменти, като табла, панели за администрация и CRUD приложения. Тя позволява на създателите на приложения да свързват безпроблемно API, бази данни и услуги на трети страни за интегрирано преживяване при създаването на приложения.

С предварително създадените си джаджи и фокус върху персонализацията, Appsmith е една от най-добрите алтернативи на Budibase за разработване на приложения в отворена и сътрудническа среда. Характерът му, ориентиран към общността, също насърчава непрекъснатото усъвършенстване и предоставя достъп до богати ресурси.

Най-добрите функции на Appsmith

Свържете се с всеки източник на данни, използвайки REST API, GraphQL или SQL бази данни.

Използвайте предварително създадени функции като таблици, формуляри и диаграми, за да персонализирате интерфейсите на приложенията.

Напишете персонализиран код с вградения JavaScript, за да адаптирате характеристиките и функционалността на приложението към бизнес логиката.

Сътрудничество и ефективно управление на версиите на приложенията с контрол на версиите на Appsmith чрез Git интеграция.

Ограничения на Appsmith

Липса на усъвършенствани инструменти за анализ и отчитане

Ограничени възможности за дизайн на уеб и мобилни приложения

Цени на Appsmith

Безплатно : 0 $

Бизнес : 15 $/месец на потребител

Enterprise: 2500 $/месец за 100 потребители

Оценки и рецензии за Appsmith

G2 : 4,7/5 (над 60 отзива)

Capterra: Н/Д

📮 ClickUp Insight: Около 43% от работниците изпращат 0-10 съобщения дневно. Макар това да предполага по-фокусирани или обмислени разговори, то може да е и признак за липса на безпроблемно сътрудничество, като важните дискусии се водят другаде (например по имейл). За да избегнете ненужното преминаване от една платформа на друга и смяна на контекста, ви е необходима универсална приложение за работа, като ClickUp, което комбинира проекти, знания и чат на едно място – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-ефективно.

чрез Retool

Retool използва визуална автоматизация на работния процес, предварително създадени компоненти и интеграции на бази данни и API, за да ускори разработването на вътрешни бизнес приложения, като например панели за администрация, табла за управление и инструменти за поддръжка на клиенти.

С тази платформа екипите създават и изпълняват приложения в облачната услуга на Retool или ги разгръщат в своята инфраструктура, като предлагат гъвкавост за удовлетворяване на различни изисквания за сигурност и съответствие.

Силата на Retool се крие в способността му да консолидира различни източници на данни, което го прави идеален за бизнеса, който се нуждае от широки възможности за персонализиране на своите приложения, без да се налага да се занимава с кодиране.

Освен това Retool подобрява сътрудничеството чрез функции като тестови среди и контрол на версиите, оптимизирайки процеса на разработка и повишавайки производителността.

Най-добрите функции на Retool

Свържете се с всяка база данни или API, включително Postgres, MongoDB и REST.

Поддържайте изчерпателни аудиторски регистри, които осигуряват видимост на действията на потребителите в платформата, за да следите по-добре усилията за спазване на изискванията.

Защитете данните си и използвайте всеки AI модел, за да предоставите бързо персонализирани AI инструменти на вашия бизнес, като същевременно контролирате как споделяте данни с LLMs.

Получете безпроблемна автентификация и централизирано управление на потребителите чрез интеграция с различни доставчици на Single Sign-On (SSO).

Ограничения на Retool

Ценовата структура, която се таксува по стандарт и крайни потребители, е скъпа за по-големи екипи или организации с голям брой потребители.

Ограничена поддръжка на мобилни приложения, което затруднява достъпността за екипи, които работят предимно с мобилни устройства.

Цени на Retool

Безплатно : 0 $ за стандартен потребител + 0 $ за краен потребител

Team : 12 $/месец за стандартен потребител + 7 $/месец за краен потребител

Бизнес : 65 $/месец за стандартен потребител + 18 $/месец за краен потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Retool

G2 : 4,6/5 (310+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 30 рецензии)

Retool напълно промени начина, по който създавам приложения. Интерфейсът с функция „плъзгане и пускане” е изключително интуитивен, което улеснява съставянето на сложни приложения без да се налага да се пише много код. Обичам колко безпроблемно се свързва с всички видове източници на данни и API – независимо дали става дума за SQL база данни или REST API, Retool се справя с всичко без усилие. Освен това, предварително създадените шаблони ми спестяват много време при започването на нови проекти.

Retool напълно промени начина, по който създавам приложения. Интерфейсът с функция „плъзгане и пускане” е изключително интуитивен, което улеснява съставянето на сложни приложения без да се налага да се пише много код. Обичам колко безпроблемно се свързва с всички видове източници на данни и API – независимо дали става дума за SQL база данни или REST API, Retool се справя с всичко без усилие. Освен това, предварително създадените шаблони ми спестяват много време при започването на нови проекти.

6. Bubble (Най-доброто за разработване на уеб приложения без кодиране)

чрез Bubble

Bubble е платформа без код, която дава възможност на хора, които не са разработчици, да създават напълно функционални уеб приложения с персонализирана логика, адаптивен дизайн и възможности за работа с бази данни. Адаптивният дизайн гарантира, че приложенията изглеждат и работят добре на различни устройства, което добавя гъвкавост към техните приложения.

Bubble поддържа мащабируемост и интеграция, което го прави идеален за стартиращи и малки предприятия, които искат да се разрастват. Независимо дали искате да създадете уеб приложение за реализиране на вашия комуникационен план или да използвате конкретни SaaS приложения, Bubble ще свърши работата.

Най-добрите функции на Bubble

Опростяване на пътя от идеята до публикуването чрез инструменти за внедряване, които помагат за стартиране директно на персонализирани домейни.

Концентрирайте се и сътрудничеството върху персонализирани работни процеси с множество потребители, работещи едновременно.

Използвайте плъгини от пазара, за да разширите и надградите функционалността на приложението.

Интегрирайте с външни API чрез API Connector за по-голяма гъвкавост.

Ограничения на Bubble

Ограничена мащабируемост за приложения с много висок трафик

Изисква постоянна интернет връзка, което ограничава възможностите за офлайн използване.

Цени на Bubble

Безплатно : 0 $

Стартово ниво : 32 $/месец

Растеж : 134 $/месец

Екип : 399 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на Bubble

G2 : 4. 4/5 (150+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (320+ отзива)

🧠 Интересен факт: Платформите без код и с малко код намаляват времето за разработване на приложения с цели 90%!

7. Caspio (Най-доброто за приложения, базирани на бази данни)

чрез Caspio

Caspio е облачна платформа за разработка с ниско ниво на кодиране, която се фокусира върху създаването на приложения, базирани на данни. Като алтернатива на Budibase, Caspio предлага лесен за използване интерфейс с инструменти за плъзгане и пускане, което позволява бързото разработване на уеб приложения, съобразени с конкретните бизнес нужди.

Това, което наистина отличава Caspio, са надеждните функции за сигурност и съответствие, които получавате. Това го прави особено полезен за силно регулирани индустрии като финансите, здравеопазването и застраховането.

Най-добрите функции на Caspio

Елиминирайте нуждата от външни системи за управление на бази данни благодарение на вградената облачна база данни.

Създавайте подробни отчети с вградени инструменти за визуализация на данни.

Получете пълен контрол над достъпа и разрешенията на потребителите в приложенията чрез удостоверяване на базата на роли.

Съответствайте на различни индустриални стандарти, включително HIPAA и GDPR, като гарантирате, че приложенията отговарят на необходимите регулаторни изисквания.

Ограничения на Caspio

Силно зависими от облачния хостинг, което може да не е подходящо за организации с изисквания за локално разположение.

Ограничена гъвкавост на дизайна за създаване на модерни и визуално впечатляващи интерфейси

Цени на Caspio

Стартово ниво : 100 долара на месец

Професионална : 600 долара на месец

Enterprise: 2250 долара на месец

Оценки и рецензии за Caspio

G2 : 4,4/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4,5/5 (210+ отзива)

Успяхме да създадем системи, които надхвърлят възможностите ни. Ние не сме ИТ компания, но използвахме Caspio, за да създадем системи, които много големи оператори биха искали да имат. Накратко, Caspio ни даде конкурентно предимство.

Успяхме да създадем системи, които надхвърлят възможностите ни. Ние не сме ИТ компания, но използвахме Caspio, за да създадем системи, които много големи оператори биха искали да имат. Накратко, Caspio ни даде конкурентно предимство.

8. OutSystems (Най-доброто за разработване на приложения от корпоративно ниво)

чрез OutSystems

OutSystems е високопроизводителна платформа с ниско ниво на кодиране за разработване на мобилни и уеб приложения и бизнес инструменти от корпоративно ниво. Визуалната й среда за разработка позволява на разработчиците да проектират ефективно потребителски интерфейси, работни потоци и модели на данни.

В същото време функцията за внедряване с едно кликване улеснява преминаването на приложенията от разработка към производство.

В допълнение към своите възможности за разработка, OutSystems предлага на разработчиците функции като мониторинг на производителността в реално време и събиране на обратна връзка в приложението, което позволява непрекъснато усъвършенстване и разработка, ориентирана към потребителя.

Най-добрите функции на OutSystems

Достъп до подробни анализи за проследяване на производителността на приложението

Лесно внедряване и мащабиране в облачни среди с поддръжка на облачна архитектура

Използвайте изкуствен интелект, за да оптимизирате процеса на разработка и да провеждате проверки за качество.

Вградете агенти за генеративна изкуствена интелигентност (GenAI) във вашите приложения

Ограничения на OutSystems

Подходящи само за утвърдени организации с големи бюджети.

Ограничена персонализация за определени предварително създадени компоненти

Цени на OutSystems

OutSystems Personal Edition : 0 долара

OutSystems Developer Cloud: Започва от 36 300 $/година

Оценки и рецензии за OutSystems

G2 : 4,6/5 (над 1110 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 370 отзива)

🔎 Знаете ли, че? Решенията без кодиране консумират 70% по-малко ресурси от конвенционалните платформи за създаване на приложения!

9. AppSheet (Най-доброто за разработване на приложения, базирани на електронни таблици)

чрез AppSheet

AppSheet е платформа без код от Google, която позволява на създателите на приложения да преобразуват електронни таблици в напълно функционални мобилни и уеб приложения. Създавайте приложения, използвайки шаблони за електронни таблици, за да автоматизирате бизнес процесите, да събирате информация и да повишите производителността на екипа.

След като беше придобита от Google през януари 2020 г., AppSheet продължава да се развива с функции като AppSheet Automation, които помагат на потребителите да автоматизират бизнес процесите без технически познания.

Платформата се интегрира и с Google Workspace, подобрявайки сътрудничеството и производителността, като позволява на потребителите да създават приложения, които взаимодействат безпроблемно с инструменти като Gmail и Google Drive.

Най-добрите функции на AppSheet

Създавайте приложения директно от Google Sheets, Microsoft Excel, SQL и други източници на данни.

Създавайте сигурни приложения с достъп на базата на роли и удостоверяване на потребители

Активирайте офлайн функционалност за приложенията, за да работят без достъп до интернет.

Включете AI възможности, като Gemini на Google, за да подпомогнете създаването на приложения и да подобрите функционалността.

Ограничения на AppSheet

Ограничени възможности за дизайн и липса на разширени функции за силно персонализирани приложения

Зависимост от Google Workspace, което може да не е подходящо за всички организационни екосистеми.

Цени на AppSheet

Стартово ниво : 5 $/месец на потребител

Core : 10 $/месец на потребител

Enterprise Plus: 20 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за AppSheet

G2 : 4,8/5 (390+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (540+ отзива)

AppSheet е отлично средство за продуктови мениджъри, които искат да създават персонализирани приложения без кодиране. Интуитивната му платформа без кодиране позволява на потребителите да създават и внедряват приложения бързо, като подобряват производителността и позволяват бързо прототипиране. Интеграцията с различни източници на данни като Google Sheets, Excel и SQL бази данни е мощна.

AppSheet е отлично средство за продуктови мениджъри, които искат да създават персонализирани приложения без кодиране. Интуитивната платформа без кодиране позволява на потребителите да създават и внедряват приложения бързо, като подобряват производителността и позволяват бързо прототипиране. Интеграцията с различни източници на данни като Google Sheets, Excel и SQL бази данни е мощна.

10. Kintone (Най-доброто за екипна работа и управление на работния процес)

чрез Kintone

Kintone предлага нов подход към сътрудничеството в екипа и управлението на работния процес, като създава персонализирано работно пространство за създаване на приложения и проследяване на напредъка на проектите. Тази рамка позволява на екипите да консолидират задачите, данните и комуникацията на едно място, като по този начин намаляват зависимостта си от множество инструменти.

Платформата предоставя подробни функции за управление, позволяващи прецизен контрол над потребителските разрешения и достъпа до данни. Тъй като поставя акцент върху екипната работа, Kintone е отличен избор за създателите на приложения за дистанционна работа.

Той поддържа и интеграция с различни услуги на трети страни, което повишава неговата гъвкавост в разнообразни бизнес среди.

Най-добрите функции на Kintone

Централизирайте данните на екипа с персонализирани работни пространства и бази данни

Автоматизирайте повтарящите се задачи, за да елиминирате излишната работа и да опростите работните процеси.

Сътрудничество с екипа ви чрез вградени инструменти за съобщения и споделяне на файлове

Интегрирайте безпроблемно с инструменти на трети страни като Zapier и Salesforce.

Ограничения на Kintone

Зависимост от плъгини за включване на определени функционалности

Липса на офлайн достъп, което може да ограничи използваемостта на приложението

Цени на Kintone

Професионална : 24 $/месец на потребител

Персонализирано: 28 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Kintone

G2 : 4,6/5 (над 240 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 150 отзива)

➡️ Прочетете повече: Най-добрият безплатен софтуер за бази данни с функции и цени

Заменете Budibase с ClickUp

Това е обобщение на най-добрите алтернативи на Budibase.

Има много опции, от които да избирате. Ако обаче искате нещо, което съчетава най-доброто управление на проекти, персонализирани работни процеси и безпроблемно сътрудничество, за да ускори процеса на създаване на приложения, ClickUp е отличен избор.

От проследяване на всички етапи на разработката на приложения до генериране на отчети за използването и производителността на приложенията, ClickUp е приложението за всичко, свързано с работата – едно универсално приложение, което замества различните ви технологии.

Регистрирайте се в ClickUp сега и оптимизирайте всичките си операции и повишете производителността! ⚡