Топ 11 алтернативи на Zoho Cliq за екипно сътрудничество през 2025 г.

Ефективната комуникация и сътрудничество са ключ към производителността на съвременното работно място. Подходящите инструменти помагат на екипите да координират задачите, да общуват в реално време и да управляват проекти безпроблемно.

Zoho Cliq е популярен избор, предлагащ съобщения, видеоразговори и управление на задачи.

🧠 Интересен факт: Според слуховете „Zoho“ произлиза от акронима „SOHO “ , който означава малък офис или домашния офис.

Но той може да не отговаря на нуждите на всеки екип. Ако търсите по-подходящ вариант, сте на правилното място.

В тази статия разглеждаме алтернативи на Zoho Cliq с мощни функции за подобряване на работата в екип. Нека се запознаем с най-добрите приложения за комуникация в екип, които променят бизнес чата. 💬

⏰ 60-секундно резюме Ето кратък преглед на 11-те най-добри алтернативи на Zoho Cliq: ClickUp (Най-добър за екипно сътрудничество и управление на проекти)

Slack (най-добър за безпроблемна комуникация в екипа)

Microsoft Teams (най-доброто решение за интегрирана офис сътрудничество)

Rocket. Chat (най-добър за персонализирана комуникация с отворен код)

Zoom (най-добър за видеоконференции и уебинари)

Mattermost (Най-доброто за сигурно и персонализирано сътрудничество в екип)

Google Chat (най-добър за интеграция с Google Workspace)

Discord (най-добър за изграждане на общност и комуникация)

Chanty (Най-доброто за ефективно сътрудничество в екип)

Skype (най-добър за икономична комуникация)

RingCentral (Най-доброто решение за бизнес комуникация)

Какво да търсите в алтернативите на Zoho Cliq?

Когато сравнявате алтернативи на Zoho Cliq, търсете функции, които поддържат безпроблемна комуникация и повишават производителността на вашия екип:

Комплексни инструменти за комуникация: Изберете платформи, които предлагат комбинация от директни съобщения, групови чатове и видеоконферентни разговори, за да можете да Изберете платформи, които предлагат комбинация от директни съобщения, групови чатове и видеоконферентни разговори, за да можете да сътрудничите в реално време.

Ефективно управление на проекти и задачи: Изберете системи, които комбинират възможности за управление на проекти и проследяване на задачи, позволяващи на екипите да разпределят отговорности, да определят срокове и да измерват напредъка на една платформа. Някои платформи предлагат персонализирани работни процеси, които ви помагат да управлявате задачите по-ефективно.

Широки интеграции: Уверете се, че алтернативата е съвместима с инструментите, които вашият екип вече използва, като CRM системи, услуги за съхранение на файлове и други програми за продуктивност.

Удобен интерфейс: Намерете платформа с интуитивен и адаптивен интерфейс, който ще ви помогне да съкратите времето за обучение и да увеличите степента на приемане от страна на потребителите.

Сигурност и съответствие: Дайте приоритет на комуникационните технологии, които осигуряват Дайте приоритет на комуникационните технологии, които осигуряват силна защита, като криптиране от край до край и съответствие с индустриалните стандарти, за да защитите критичната корпоративна информация.

Мултиплатформена интеграция: Изберете инструменти, които работят на различни устройства, като браузъра или мобилния ви телефон, и ви позволяват да сте в крак с новостите и да отговаряте лесно на всички съобщения.

💡 Професионален съвет: Ефективната комуникация в екипа в разнообразни работни среди изисква повече от добри намерения – тя изисква целенасочени практики и подходящи инструменти. Инвестирайте в платформи и навици, които преодоляват физическата раздяла, насърчавайки яснотата и връзката в екипа ви.

11-те най-добри алтернативи на Zoho Cliq

Ето преглед на най-добрите алтернативи на Zoho Cliq, всяка с своите предимства, за да ви помогне да определите най-подходящата за вашите комуникационни предизвикателства.

1. ClickUp (най-добър за екипно сътрудничество и управление на проекти)

ClickUp е универсалното приложение за работа, което съчетава сътрудничество в реално време, управление на проекти и автоматизация на работния процес. За разлика от инструментите, които се фокусират единствено върху чата или споделянето на документи, ClickUp предоставя цялостно работно пространство, където екипите могат да планират, комуникират и изпълняват задачи, без да сменят инструментите.

Сътрудничество с колеги в реално време с помощта на ClickUp Chat

ClickUp Chat прави комуникацията в реално време безпроблемна, като поддържа разговорите пряко свързани с вашата работа. Членовете на екипа могат да чатят един на един или в групови теми, без да напускат приложението, което намалява превключването на контекста и поддържа дискусиите фокусирани върху конкретни задачи или проекти.

В Chat можете да маркирате колеги, да свързвате задачи и да препращате към файлове, превръщайки разговорите в действия и подобрявайки координацията в екипа. Освен това, с AI-базирани функции като Catch Me Up, можете бързо да обобщавате ключови актуализации, за да не пропуснете важни детайли.

Функция „Catch me up“ от ClickUp Chat

ClickUp Chat има вградена функция за видеоразговори и споделяне на екрана, наречена SyncUps, която е идеална за екипни срещи, сесии за мозъчна атака и кратки проверки. Екипите могат да си сътрудничат лице в лице, без да напускат работния си процес.

SyncUps в ClickUp

Разговорите са подобрени с обобщения, базирани на изкуствен интелект, свързване на задачи и бележки в реално време, така че срещите водят до действие, а не само до разговори.

Създавайте, споделяйте и редактирайте задачи с екипа си в ClickUp Docs

Споделянето на файлове в ClickUp е безпроблемно. Можете да прикачвате документи към задачи, да ги споделяте в чат низове или да ги добавяте към коментари – всичко остава организирано и достъпно.

Използвайте ClickUp Docs, за да споделяте и сътрудничите по задачи в реално време. Това помага на членовете на екипа да намерят необходимите им ресурси, когато имат нужда от тях.

Управлявайте задачите без усилие в Task View на ClickUp

Възможността на ClickUp да интегрира разговорите с управлението на задачите и работния процес го отличава от другите платформи за сътрудничество.

С едно просто кликване чатът може да се превърне в изпълнима задача. Екипите могат да разпределят задачи, да създават крайни срокове и да проследяват напредъка без допълнителни инструменти.

📌 Колкото повече знаете: За разлика от Zoho Cliq, ClickUp предлага Whiteboards , което позволява на екипите да обменят идеи визуално и да превърнат идеите в изпълними задачи.

Настройваемите работни процеси позволяват на екипите да персонализират процедурите според своите изисквания, а автоматизацията се занимава с повтарящите се задачи, което позволява на екипите да се съсредоточат върху най-важното. Гамата от шаблони за комуникационни планове на ClickUp улеснява започването на работа с платформата и задачите.

Най-добрите функции на ClickUp

Превърнете съобщенията в задачи и свържете чат низовете със задачите с ClickUp Chat.

Създавайте и споделяйте записи на екрана, за да предавате съобщения без дълги вериги от имейли.

AI-базирания ИзползвайтеAI-базирания ClickUp Brain , за да свържете хората, работата и знанията в организацията си.

Автоматизирайте рутинните задачи с персонализирани тригери и действия

Персонализирайте задачите с персонализирани полета, статуси и изгледи

Ограничения на ClickUp

Някои потребители се сблъскват с трудности при усвояването на програмата поради широкия набор от функции.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4300 отзива)

Потребителите харесват начина, по който ClickUp създава унифицирана платформа за комуникация. Ето какво казва един от потребителите:

ClickUp премести всички комуникации от различни канали като имейли, чатове (и) WhatsApp на едно място. Така знаете къде да отидете, за да намерите нужната ви информация.

ClickUp премести всички комуникации от различни канали като имейли, чатове (и) WhatsApp на едно място. Така знаете къде да отидете, за да намерите нужната ви информация.

📮ClickUp Insight: Типичният работник, занимаващ се с интелектуална дейност, трябва да се свърже средно с 6 души, за да свърши работата си. Това означава да се свързва ежедневно с 6 основни контакта, за да събере необходимата информация, да съгласува приоритетите и да напредне с проектите. Проблемът е реален – постоянните проследявания, объркването с версиите и липсата на видимост подкопават продуктивността на екипа. Централизирана платформа като ClickUp, с Connected Search и AI Knowledge Manager, решава този проблем, като ви предоставя незабавен достъп до контекста.

2. Slack (Най-доброто за безпроблемна комуникация в екипа)

чрез Slack

Slack е популярен инструмент за комуникация, който позволява сътрудничество в екип чрез организирани канали, асинхронни съобщения и всеобхватни интеграции. Като алтернатива на Zoho Cliq, Slack предлага лесен за използване интерфейс, който повишава производителността чрез централизиране на дискусиите с помощта на специални канали, споделяне на файлове и интеграции на приложения на едно достъпно място.

Slack се отличава с обширния си каталог с приложения и персонализирани известия, които отговарят на разнообразните нужди на организациите. Тези възможности правят Slack привлекателен избор за организации, които търсят гъвкаво и мащабируемо решение за комуникация.

Най-добрите функции на Slack

Създайте специални пространства за различни проекти или екипи

Свържете се с над 2600 приложения, включително Google Drive, Salesforce и Trello.

Бързо намирайте минали разговори и файлове с мощни възможности за търсене

Закачете съобщения в каналите или съобщенията, за да запазите достъп до важната информация.

Ограничения на Slack

Функциите за аудио и видеоконферентна връзка са ограничени до 50 участници.

Може да се окаже скъпо за по-големи екипи, тъй като цената е на потребител.

Липсват вградени функции за управление на проекти (изисква интеграции)

Цени на Slack

Безплатни

Про: 8,75 $/месец на потребител

Business+: 15 $/месец на потребител

Enterprise Grid: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Slack

G2: 4,5/5 (над 33 000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 23 000 отзива)

3. Microsoft Teams (най-доброто решение за интегрирано сътрудничество в офиса)

чрез Microsoft Teams

Microsoft Teams е всеобхватен център за сътрудничество, безпроблемно интегриран в пакета Microsoft 365. Той позволява на потребителите да имат достъп до инструменти като Word, Excel и SharePoint в рамките на един и същ интерфейс.

Подобно на Slack, Teams предлага комуникация чрез канали, директни съобщения и споделяне на файлове. Основната му отличителна черта обаче е дълбоката му интеграция с Microsoft 365. Това го прави подходяща алтернатива на Zoho Cliq за много организации, които използват продукти на Microsoft.

В резултат на това той позволява на потребителите да съавторстват документи, да управляват календари и да сътрудничат по проекти, без да превключват между приложенията.

Най-добрите функции на Microsoft Teams

Провеждайте онлайн срещи с до 300 участници, с възможност за споделяне на екрана и персонализирани фонове.

Използвайте Microsoft Copilot за интелигентна помощ при писане и интеграция с приложенията на Microsoft 365 като Word, PowerPoint и Teams.

Автоматично обобщавайте срещите, за да предоставите на потребителите ключови точки, предложени задачи и акценти.

Подобрете виртуалните срещи с функции като замъгляване на фона, записване на срещи и субтитри на живо.

Ограничения на Microsoft Teams

Някои разширени функции изискват планове от по-висок клас или допълнителни абонаменти.

Използва значителни системни ресурси, което може да повлияе на производителността на по-старите устройства.

Цени на Microsoft Teams

Безплатни

Microsoft Teams Essentials: 4 USD/месец на потребител

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/месец на потребител

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft Teams

G2: 4. 3/5 (над 15 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 9700 отзива)

4. Rocket. Chat (Най-добър за персонализирана комуникация с отворен код)

Rocket.Chat е инструмент за комуникация с отворен код, който позволява на екипите да персонализират своята среда за съобщения, за да отговорят на индивидуалните си нужди. Той предлага всички основни функции, които бихте очаквали от платформа за екипна комуникация, като чат в реално време, аудио и видео конференции и значителни възможности за персонализиране.

За разлика от собственическите платформи като Slack или Teams, Rocket. Chat позволява на бизнеса да хоства своите услуги на собствените си сървъри, гарантирайки поверителност и контрол над данните. Това прави Rocket. Chat привлекателна опция за организации със строги изисквания за сигурност или за тези, които предпочитат да управляват инфраструктурата си.

Модулната му архитектура и широката поддръжка на API позволяват лесна интеграция с различни инструменти и услуги, подобрявайки сътрудничеството и производителността на екипа.

Най-добрите функции на Rocket. Chat

Подобрете сигурната комуникация между Rocket. Chat и приложенията, съвместими с Matrix, като използвате федеративна мрежа, за да избегнете многократното регистриране в сървъри.

Комуникирайте на над 50 езика за глобално сътрудничество

Интегрирайте комуникационни канали като чат на живо и имейл в една платформа

Използвайте бот платформата на Rocket. Chat, за да автоматизирате повтарящи се задачи.

Ограничения на Rocket. Chat

Потребителите са съобщили за периодични проблеми със стабилността на сървъра.

Възможностите за самохостинг и персонализиране изискват значителни технически познания за настройка и поддръжка.

Цени на Rocket. Chat

Starter: Безплатен

Предимство: Персонализирани цени

Предприятие: Индивидуални цени

Rocket. Chat оценки и рецензии

G2: 4. 2/5 (300+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (над 150 отзива)

Поддръжката на Rocket. Chat за многократни чатове е спечелила похвали от потребителите, както и лекотата на внедряване. Един потребител е казал следното за него:

Лесен е за внедряване и поддържа множество чат канали, които могат да се използват за (а) малка група от (а) екип или дори за голям брой членове на групата.

Лесен е за внедряване и поддържа множество чат канали, които могат да се използват за (а) малка група от (а) екип или дори за голям брой членове на групата.

5. Zoom (най-добър за видеоконференции и уебинари)

чрез Zoom

Zoom често се използва като синоним на видеоконферентна връзка. Това е широко призната платформа за видеокомуникация, известна с надеждни функции за видео и аудиоконферентна връзка с висока разделителна способност. Освен това, мащабируемостта на Zoom позволява провеждането на големи срещи с много участници, като отговаря на различни организационни нужди.

Платформата предлага лесен за използване интерфейс и функции като споделяне на екран, стаи за почивка и възможности за запис. Това я прави идеална за бизнеса и образователните екипи, които искат да укрепят дистанционното сътрудничество.

Най-добрите функции на Zoom

Разделете големите срещи на по-малки групи, за да улесните дискусиите и обмена на идеи.

Приемете до 10 000 участници с анкети на живо, въпроси и отговори и анализи на участниците.

Предоставяйте преводи по време на срещи за многоезична аудитория

Използвайте функцията Zoom Clips, за да подобрите възможностите си за асинхронна видео комуникация.

Ограничения на Zoom

Безплатният план ограничава груповите срещи до 40 минути.

В миналото са били изразени опасения относно сигурността (въпреки че Zoom е предприел мерки за тяхното преодоляване).

Ограничени функции за чат в сравнение със специализираните платформи за комуникация в екип

Цени на Zoom

Основно: Безплатно

Pro: 15,99 $/месец на потребител

Бизнес: 21,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoom

G2: 4,5/5 (над 56 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 14 000 рецензии)

Много потребители харесват функциите за видео връзка на Zoom, като един от тях казва:

Всеки софтуер има своите предимства, но в периоди, когато видеоконферентните разговори са ваша основна нужда, Zoom никога няма да ви разочарова.

Всеки софтуер има своите предимства, но в периоди, когато видеоконферентните разговори са ваша основна нужда, Zoom никога няма да ви разочарова.

6. Mattermost (Най-доброто решение за сигурно и персонализирано сътрудничество в екип)

чрез Mattermost

Mattermost е друга платформа за сътрудничество с отворен код, създадена за предприятия, които се нуждаят от сигурни, самостоятелно хоствани решения. Тя предоставя пълен набор от функции, като съобщения в реално време, споделяне на файлове и управление на работния процес, което я прави жизнеспособна алтернатива на Zoho Cliq.

Огромните възможности за персонализиране на Mattermost го правят идеален за индустрии, които ценят защитата на данните и спазването на вътрешни протоколи за сигурност. Платформата поддържа различни плъгини, които позволяват на екипите да я адаптират към своите специфични работни процеси, като по този начин насърчават ефективното сътрудничество между отделите.

Най-добрите функции на Mattermost

Изпълнявайте операции, подобрени с изкуствен интелект, в частни облачни настройки, използвайки отворени източници и персонализирани LLM.

Разположете платформата на сървърите на вашата компания, като гарантирате поверителността на данните и спазването на вътрешните политики.

Свържете се с важни инструменти като GitLab и Jira, за да централизирате работния си процес.

Комуникирайте ефективно с глобални екипи с поддръжка на множество езици

Ограничения на Mattermost

Първоначалната настройка и конфигурация може да бъде сложна за организации без специални ИТ ресурси.

Някои потребители са съобщили за проблеми при използването на приложението.

Потребителският интерфейс може да изглежда по-малко изпипан в сравнение с някои комерсиални алтернативи.

Цени на Mattermost

Безплатни

Професионална версия: 10 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Mattermost

G2: 4. 3/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 160 отзива)

🔎 Знаете ли, че... Според проучвания по-малките и по-разнообразни екипи са по-склонни да извършват иновативна работа от по-големите екипи в същата компания.

7. Google Chat (най-добър за интеграция с Google Workspace)

чрез Google Workspace

Google Chat е комуникационна платформа, която ефективно взаимодейства с Google Workspace, предлагайки на екипите директни съобщения, групови разговори и области за сътрудничество. Тази алтернатива на Zoho Cliq предлага безпроблемна интеграция с приложенията на Google Workspace, позволявайки на потребителите да споделят файлове от Google Drive, да сътрудничат по документи в реално време и да планират срещи чрез Google Calendar директно в чат интерфейса.

Такава кохерентна интеграция оптимизира работните процеси за компании, които вече използват набора от инструменти за продуктивност на Google. Удобният интерфейс и достъпността на Google Chat го правят практичен избор за бизнеса, който търси кохерентно решение за комуникация.

Най-добрите функции на Google Chat

Организирайте дискусии и проекти на екипа във виртуални стаи, наречени Spaces.

Бързо намирайте стари съобщения и споделени файлове с мощна функция за търсене.

Сътрудничество по документи директно в чат интерфейса

Използвайте предсказуем текст при съставянето на съобщения, за да бъдете по-ефективни, да намалите времето за писане и да сведете до минимум грешките.

Ограничения на Google Chat

Разширените функции може да изискват абонамент за Google Workspace.

По-малко опции за персонализиране на интерфейса в сравнение с някои конкуренти

По-малко опции за персонализиране в сравнение с някои алтернативи с отворен код

Цени на Google Chat

Business Starter: 8,40 $/месец на потребител

Бизнес стандарт: 16,80 $/месец на потребител

Business Plus: 26,40 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Google Chat

G2: Н/Д

Capterra: 4,5/5 (над 2000 отзива)

8. Discord (най-добър за изграждане на общност и комуникация)

чрез Discord

Discord е многофункционална платформа за комуникация, която предлага възможности за текстов, гласов и видео чат, което я прави привлекателна алтернатива на Zoho Cliq. Първоначално проектирана за геймърски общности, Discord се превърна в неформално приложение за бизнес съобщения, което поддържа различни групи и организации с функции като организирани канали, директни съобщения и широки възможности за интеграция.

Discord е структуриран около „сървъри“, които могат да бъдат публични или частни. Можете да създадете множество текстови и гласови канали за различни теми или екипи в рамките на всеки сървър. Той е известен с гласовия си чат с ниска латентност, което го прави идеален за комуникация в реално време, дори по време на онлайн игри.

Въпреки че не е проектиран основно за бизнес, гъвкавостта и безплатният план на Discord го правят привлекателна опция за някои екипи.

Най-добрите функции на Discord

Използвайте текстови съобщения, гласови канали и асинхронни видеоклипове, за да се съобразите с предпочитанията за комуникация.

Персонализирайте взаимодействията си с персонализирани емотикони, анимирани аватари и уникални теми за профила.

Споделяйте екрана си с висока разделителна способност за презентации и съвместна работа.

Подобрете функционалността, като добавите ботове за модерация, планиране или забавление.

Ограничения на Discord

В сравнение с платформите, насочени към бизнеса, Discord няма интегрирани инструменти за управление на задачи и проекти.

Управлението на известията е предизвикателство, особено в сървъри с висока активност, което може да доведе до претоварване с информация.

Може да бъде прекалено сложно за потребители, които не са запознати с интерфейса му.

Цени на Discord

Безплатно

Nitro Basic: 2,99 $/месец

Nitro: 9,99 $/месец

Оценки и рецензии за Discord

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,7/5 (над 450 отзива)

9. Chanty (Най-доброто за ефективно сътрудничество в екип)

чрез Chanty

Chanty е приложение за комуникация и сътрудничество в екип, което опростява процесите с функции като неограничена история на съобщенията, управление на задачите и конектори. Като алтернатива на Zoho Cliq, Chanty предлага лесен за използване и интуитивен интерфейс за безпроблемно внедряване на различни устройства и платформи, което намалява до минимум необходимостта от обучение за компаниите.

В допълнение към основните си комуникационни възможности, Chanty се интегрира с различни приложения на трети страни, което позволява на екипите да унифицират работните си процеси, като свързват съществуващите инструменти директно в платформата. Вградената система за управление на задачите позволява на потребителите да преобразуват съобщенията в задачи, да ги възлагат на членовете на екипа и да следят напредъка с помощта на Kanban табло.

Най-добрите функции на Chanty

Организира задачи, разговори и споделено съдържание в централизиран хъб с функцията Teambook.

Достъп до всичките ви минали разговори без ограничения

Свържете Chanty с инструменти като Trello, Asana и Google Drive, за да подобрите производителността.

Повишете производителността, като използвате AI възможностите на платформата, които предоставят опции за автоматично попълване и подобряват точността на търсенето с течение на времето.

Ограничения на Chanty

Предлага ограничен брой интеграции в сравнение с други платформи.

Потребителите са съобщили за проблеми и неизправности с функцията за видеоразговори.

Цени на Chanty

Безплатно

Бизнес: 4 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Chanty

G2: 4,5/5 (над 40 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 30 отзива)

Chanty има много почитатели заради своята ефективност, като един от потребителите казва:

Като цяло, Chanty е чудесно допълнение към набора от инструменти на нашия екип. Той направи вътрешната ни комуникация и сътрудничество много по-ефективни, а ползите далеч надхвърлят няколкото незначителни недостатъци.

Като цяло, Chanty е чудесно допълнение към набора от инструменти на нашия екип. Той направи вътрешната ни комуникация и сътрудничество много по-ефективни, а ползите далеч надхвърлят няколкото малки недостатъка.

10. Skype (най-добър за икономична комуникация)

чрез Skype

Skype е ветеран в областта на цифровата комуникация, известен предимно с възможностите си за видео и гласови разговори. Въпреки че се е развил и вече включва незабавни съобщения и споделяне на файлове, основната му сила остава функциите за разговори.

Skype е проста и икономична опция за индивидуални потребители и малки екипи, които се нуждаят от надежден начин за провеждане на разговори по интернет. Той е особено полезен за международни разговори, тъй като Skype предлага конкурентни тарифи за разговори към стационарни и мобилни телефони.

⚠️ Изключение от отговорност: Спирането на Skype през май 2025 г. означава, че потребителите могат да влязат в Microsoft Teams Free с данните си за вход в Skype. Чатът и контактите се прехвърлят безпроблемно, така че можете да продължите да се наслаждавате на безплатни разговори и съобщения, както и на нови функции като срещи и общности – всичко това в приложението Teams.

Най-добрите функции на Skype

Участвайте в висококачествени видео и гласови разговори с отделни лица или групи

Споделяйте екрана си по време на разговори, за да подобрите презентациите и дискусиите

Записвайте разговорите, за да прегледате дискусиите при необходимост.

Автоматично генериране на субтитри по време на разговори, което подобрява достъпността за различни участници

Ограничения на Skype

Някои потребители смятат, че потребителският интерфейс е остарял в сравнение с други приложения.

Предлага по-малко интеграции с приложения на трети страни, което ограничава адаптивността му в различни технологични среди.

Ограничени функции в сравнение с модерните платформи за комуникация в екип

Цени на Skype

Безплатни

Мобилни и стационарни телефони: Започва от 2,99 $/месец

Оценки и отзиви за Skype

G2: 4. 3/5 (23 000 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (500+ отзива)

Потребителите харесват колко лесно може да се настрои Skype за употреба, като един от тях казва:

Изключително лесен за използване, с бърза настройка и безпроблемна работа на всички устройства.

Изключително лесен за използване, с бърза настройка и безпроблемна работа на всички устройства.

11. RingCentral (Най-доброто решение за бизнес комуникация)

чрез Ring Central

RingCentral е облачна комуникационна технология, която отговаря на нуждите на съвременните предприятия. Нейното унифицирано комуникационно решение интегрира бизнес съобщения, видеоконферентна връзка с голям капацитет и мощни телефонни услуги в една платформа.

Платформата предлага широки възможности за обмен на съобщения в екип, включително чат в реално време, споделяне на файлове и управление на задачи, което улеснява безпроблемното сътрудничество между организациите. Възможностите за видеоконферентна връзка поддържат срещи с висока разделителна способност с опции за споделяне на екран и запис, което подобрява виртуалните взаимодействия.

Облачната телефонна система на RingCentral също предлага разширени функции за управление на повикванията, като пренасочване на повиквания, гласова поща към имейл и автоматичен оператор.

Най-добрите функции на RingCentral

Получете инструменти за анализ и отчитане в реално време, които предоставят информация за моделите на комуникация, ефективността на екипа и взаимодействията с клиентите.

Използвайте функции като пренасочване на повиквания, записване и гласова поща към имейл, за да подобрите ефективността при обработката на повиквания.

Сътрудничество чрез споделяне на файлове, управление на задачи и софтуерни интеграции

Провеждайте видеоконференции с до 500 участници

Ограничения на RingCentral

Платформата може да има по-стръмна крива на обучение за нови потребители.

Комплексният набор от функции на RingCentral се предлага на по-висока и объркваща цена в сравнение с някои алтернативи.

Цени на RingCentral

Video Pro : Безплатно

Video Pro+ : 15 $/месец на потребител

Основна цена: 30 $/месец на потребител

Разширено: 35 $/месец на потребител

Ultra: 45 $/месец на потребител

Стая: 49 $/месец на стая

Уебинар: 75 $/месец за организатор

Оценки и рецензии за RingCentral

G2: 4. 1/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4. 2/5 (над 1200 отзива)

⭐ Няколко други полезни алтернативи на Zoho Cliq: Troop Messenger (Най-подходящ за нуждите от сигурност на малки и средни екипи)

Brosix (Най-подходящ за отдалечени екипи, които търсят сигурна комуникация)

Element (Най-добър за децентрализирана комуникация с отворен код)

Pumble (Най-изгодната опция за малки екипи)

Коя от тези алтернативи на Zoho Cliq ще изберете?

С този подбрани списък с най-добрите конкуренти на Zoho Cliq можете да сравните основните функции, предимства и ограничения на всеки инструмент. Независимо дали цените усъвършенствани комуникационни функции, безпроблемна интеграция или сложни задачи и управление на работния процес, има платформа, която може да отговори на специфичните изисквания на вашия екип.

Ако търсите решение, което надхвърля типичните чат решения, ClickUp е отличен избор. То интегрира чат в реално време, видеоконферентна връзка, споделяне на файлове и пълни възможности за управление на проекти в една платформа, което го прави адаптивно решение за екипи, които искат да подобрят сътрудничеството и ефективността си.

Разгледайте широкия набор от функции на ClickUp, за да разберете как той подобрява комуникацията в екипа и управлението на задачите.

Регистрирайте се безплатно още днес и вижте как това може да промени вашите работни процеси! 🚀