Топ 10 алтернативи и конкуренти на Threads за 2025 г.

Когато Meta пусна Threads, тя се позиционира като нова алтернатива на X (по-рано Twitter), с цел да привлече потребители, търсещи нови начини за свързване. Изграден върху основата на Instagram, Threads наблягаше на актуализации в реално време и по-тесни връзки, но в крайна сметка не беше за всеки.

Други платформи са се появили за тези, които искат хронологична времева линия или по-нишова привлекателност. Reddit предлага целеви дискусии, а Discord помага за изграждането на общности. Тези алтернативи може да отговарят по-добре на вашите нужди.

Нека разгледаме най-добрите алтернативи и конкуренти на Threads за творци, професионалисти и всеки, който иска да остане свързан с цел.

👀Знаете ли, че... Само пет дни след стартирането си Threads достигна над 100 милиона потребители – рекорд, който го превърна в най-бързо растящата онлайн платформа в историята.

Какво да търсите в алтернативите на Threads?

Множество платформи имат за цел да изграждат общности и да създават значими връзки онлайн. Но това не е универсален сценарий. Не можете да очаквате еднакво участие навсякъде.

Така че, когато търсите алтернатива на Instagram Threads, ето какво трябва да имате предвид:

Потребителски интерфейс : Чистият и интуитивен интерфейс може да направи или да развали вашето преживяване. Търсете платформи, които са естествени и лесни за навигация.

Функции на общността : Поддържа ли платформата създаването на целеви общности или насърчава ли значими връзки около общи интереси?

Опции за споделяне на съдържание : Независимо дали искате да споделяте снимки, видеоклипове или бързи актуализации на статуса си, проверете дали платформата разполага с възможностите, които го правят възможно.

Хронологични времеви линии : Ако ви липсват дните на актуализации в реално време без намеса на алгоритми, дайте предимство на платформите, които предлагат тази функция.

Политики за поверителност и данни : Обмислете как платформата обработва вашите данни и дали ви дава контрол над настройките за поверителност.

Интеграция с други платформи: Някои платформи работят по-добре, когато са свързани с приложения, които вече използвате, като Instagram или Facebook.

💡Съвет от професионалист: Дайте предимство на платформата, която най-добре съответства на вашите цели. Ако търсите актуализации в реално време, X (по-рано Twitter) може да е подходяща за вас. Ако искате специално място за сътрудничество в екип, опитайте инструменти за корпоративна комуникация като ClickUp Chat.

10-те най-добри алтернативи на Threads

Ето 10-те най-добри алтернативи на Threads, с подобни функции и индивидуални USP, за различни случаи на употреба.

1. Slack (Най-доброто за професионална комуникация в екип)

чрез Slack

През годините Slack се превърна в синоним на професионална комуникация.

Тя може да прави всичко – от сътрудничество в екип до създаване на затворени общностни площади. Платформата е чат приложение, създадено да подобри груповата комуникация чрез съобщения. Но тя може да бъде и хранилище за всички ваши файлове – въпреки че може да е доста трудно да ги намерите!

Най-добрите функции на Slack

Създайте отделни канали за различни теми, за да поддържате разговорите организирани и лесни за проследяване.

Интегрирайте с Google Drive, Trello и над 2600 други инструмента за сътрудничество.

Насладете се на гласови и видео съобщения за лесна комуникация.

Ограничения на Slack

Безплатният план позволява само 10 интеграции.

Плановете за предприятия могат да бъдат скъпи за по-големи организации.

Цени на Slack

Безплатно завинаги

Про: 8,75 $/месец на потребител

Business+: 15 $/месец на потребител

Enterprise Grid: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Slack

G2: 4,5/5 (над 33 500 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 23 500 отзива)

📮ClickUp Insight: Около 41% от професионалистите предпочитат незабавни съобщения за комуникация в екипа. Въпреки че те предлагат бърз и ефективен обмен, съобщенията често са разпръснати в множество канали, низове или директни съобщения, което затруднява по-късното извличане на информация. С интегрирано решение като ClickUp Chat, вашите чат низове се свързват с конкретни проекти и задачи, като поддържат контекста на вашите разговори и ги правят лесно достъпни. За разлика от традиционните чат инструменти, които често се превръщат в разсейващ фактор, ClickUp гарантира, че дискусиите остават практични, намалява превключването на контекста и помага на екипите да напредват в работата си, вместо само да говорят за нея.

2. Discord (най-добър за създаване на персонализирани общности)

чрез Discord

Въпреки че съществува от 2015 г., Discord стана популярен едва през 2020 г., благодарение на младите хора и студентите, които играят заедно.

С гласов, текстов и видео чат, това е мястото, където можете да се свързвате, споделяте и сътрудничите. Независимо дали координирате игра с приятели или организирате книжен клуб, Discord може да добави забавен елемент към вашите групови чатове.

Най-добрите функции на Discord

Създавайте и се присъединявайте към различни сървъри според интересите си.

Използвайте мощни инструменти за модерация на общността с различни нива на достъп и персонализиране на разрешенията.

Интегрирайте ботове за различни цели, като възпроизвеждане на музика, модериране на разговори и предоставяне на информация.

Опитайте Discord хакове като активиране на Push-to-Talk, за да намалите фоновия шум и да поддържате гладкото протичане на разговорите в гласовите канали.

Ограничения на Discord

Интерфейсът може да изглежда прекалено сложен на пръв поглед.

Директните съобщения не са ограничени до конкретни сървъри, което може да замъгли границата между професионалната и личната комуникация.

Цени на Discord

Безплатно завинаги

Nitro Basic: 2,99 $/месец на потребител

Nitro: 9,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Discord

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4,7/5 (над 450 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Discord?

Това е страхотно приложение за изграждане и взаимодействие с общност, като същевременно ви помага да бъдете продуктивни. Има много функции, които подобряват взаимодействието с вашата аудитория, било то в чатове или гласови канали. Промяната в използваемостта поради честите актуализации може да отнеме известно време, за да свикнете с нея, но това не пречи на функционалността на основните функции.

🧠Интересен факт: Discord е създаден като средство за комуникация между геймъри. В крайна сметка обаче се превърна в чудесна платформа за изграждане на нишови общности и поддържане на връзка с актуализации в реално време.

4. Reddit (най-добър за нишови дискусии)

чрез Reddit

Reddit е дивият запад на интернет, където всяко хоби, въпрос и непопулярно мнение намира своето място. Не случайно го наричат първата страница на интернет!

Можете да правите почти всичко – от задълбочени дискусии с непознати за общи интереси до просто превъртане и смях на глас на нишови меми. Тази обширна мрежа от общности (наречени subreddits) е посветена на широк спектър от теми, от астрономия до прахосмукачки.

Най-добрите функции на Reddit

Намерете подходящо съдържание и най-добрите дискусии благодарение на системата за гласуване с „харесвам“ или „не харесвам“.

Участвайте в сесии с въпроси и отговори на живо с експерти, знаменитости и други интересни личности.

Награждавайте другите потребители за ценния им принос, стимулирайте положителните взаимодействия и насърчавайте ангажираността.

Ограничения на Reddit

Качеството на модерацията може да варира значително между различните подфоруми, което води до несъвместими преживявания.

„Първата страница“ е силно повлияна от алгоритъма на Reddit, който понякога може да ограничи излагането на различни гледни точки.

Цени на Reddit

Безплатно завинаги

Reddit Premium: 5,99 $/месец

Оценки и рецензии в Reddit

G2: 4. 2/5 (50+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Reddit?

Reddit е изключителна платформа за социални медии, която позволява на потребителите си да се присъединят към общност, да публикуват съдържание и да участват в дискусии с други потребители... Това е подходяща платформа за ежедневна и бизнес употреба. Публикуването в Reddit може да бъде малко трудно за новите потребители, тъй като някои публикации се премахват бързо. На второ място, в Reddit има много ботове и спам акаунти, които често тормозят другите потребители.

4. Bluesky (Най-доброто за децентрализирана социална мрежа)

чрез Bluesky

Bluesky може да се счита за една от най-силните алтернативи на Twitter. Благодарение на децентрализирания си подход към изграждането на общност, тя предлага много по-голям контрол над вашето съдържание, фийд и онлайн идентичност – за разлика от Twitter.

Bluesky преосмисля какво може да бъде една платформа за социални медии, като се фокусира върху контрола от страна на потребителите и отвореното развитие.

Най-добрите функции на Bluesky

Изградете върху AT Protocol за прозрачност и оперативна съвместимост между социалните приложения.

Свържете акаунтите си с персонализирани домейни за уникална, verificable идентичност.

Изберете вашите предпочитания и създайте вашите фийдове – тук няма алгоритмични изненади.

Задайте свои собствени правила за модерация чрез отворена система за етикетиране.

Ограничения на Bluesky

Bluesky има по-малка база от потребители, което води до ограничен кръг от контакти.

Тъй като това е сравнително нов софтуер, може да възникнат технически проблеми, като прекъсвания на сървъра или бавно зареждане.

Цени на Bluesky

Безплатно завинаги

Оценки и рецензии за Bluesky

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

👀Знаете ли, че... Bluesky е създаден от Джак Дорси (да, съоснователят на Twitter!). Започна като изследователска инициатива в рамките на Twitter през 2019 г. с цел проучване на възможностите за децентрализация на социалните медии.

чрез X

X (по-рано Twitter) е мястото, където светът се събира, за да спори, да се смее и понякога да учи в 280 знака или по-малко. Може би е започнал като сайт за микроблогване, но оттогава се е превърнал в център за актуализации в реално време. През последното десетилетие световните събития се разгръщаха на платформата, оформяйки нейната роля в глобалните разговори.

От актуални теми до ожесточени дебати, X оформя начина, по който хората комуникират и взаимодействат онлайн в съвременния дигитален пейзаж.

X най-добри функции

Бъдете в течение с актуализации в реално време за глобални събития и актуални теми.

Следете хронологично времевите линии, за да не пропуснете нищо от акаунтите, които следвате.

Създавайте вирусно съдържание и изграждайте ангажираща общност с лекота.

Използвайте функциите за видео и аудио на живо за незабавни дискусии в реално време.

X ограничения

Ограничението от 280 символа може да затрудни предаването на сложни идеи.

Времевата линия се влияе от алгоритъм, който понякога може да даде приоритет на ангажираността пред релевантността.

X ценообразуване

Безплатно завинаги

Основно ниво: 3 $/месец

Премиум ниво: 8 $/месец

Премиум+ ниво: 22 $/месец

X рейтинги и рецензии

G2: 4. 3/5 (250+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1700 рецензии)

Какво казват реалните потребители за X?

Харесва ми възможността да идентифицирам влиятелни лица, да наблюдавам марки, да придобивам дълбоко разбиране за пазарите, както и да проследявам хаштагове, да комуникирам лесно, бързо и точно с много хора, да получавам бързи отговори и да взаимодействам с хора и места. Лошото е, че има много реклами и допринася за разпространението на фалшиви новини...

👀Знаете ли, че... 48% от потребителите на X казват, че използват платформата, за да получават новини и актуална информация, а същият процент я използва и за забавление. Това се нарича многофункционалност!

6. Mastodon (Най-доброто за децентрализирана поверителност)

чрез Mastodon

Mastodon е отворен код и децентрализирана социална мрежа, която дава приоритет на контрола на потребителите, поверителността и изживяването без реклами.

Тъй като все повече хора търсят алтернативи на традиционните социални медийни платформи, уникалният подход на Mastodon към ангажираността на общността и споделянето на съдържание набира популярност.

Най-добрите функции на Mastodon

Изберете независим сървър (инстанции), който работи със собствена общност, правила и култура, в зависимост от вашите интереси и ценности.

Преглеждайте публикациите в хронологичен ред от акаунтите, които следвате, без алгоритмична намеса.

Насладете се на по-чисто потребителско изживяване без натрапчиви реклами.

Използвайте функцията „федерация“, за да взаимодействате с различни сървъри и да създадете взаимосвързана мрежа, наречена „федиверс“.

Ограничения на Mastodon

Потребителите може да се сблъскат с трудна крива на обучение

Намирането на нови хора и съдържание може да бъде по-трудно в сравнение с други платформи с мощни алгоритми за откриване.

Цени на Mastodon

Безплатно завинаги

Оценки и рецензии за Mastodon

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

7. Facebook групи (най-подходящи за частни общности)

чрез Facebook

Прекарали сте часове в усъвършенстване на публикацията си, но дали някой ще я види? Безсмисленото превъртане на Facebook фийда може бързо да погребе съдържанието ви, което прави лесно за вашата аудитория да го пропусне.

Групите предлагат специално място, където можете да се свържете с хора, които мислят като вас, и да създадете уютна и интерактивна общност от хора, които се интересуват от това, което имате да кажете.

Най-добрите функции на Facebook групите

Създайте частни групи за ексклузивен достъп за членовете безплатно.

Организирайте и промотирайте събития в групата и изпращайте известия, като споменавате всички участници.

Излъчвайте на живо в групата си, за да изградите ангажираност и лесно да споделяте снимки, документи и видеоклипове в групата.

Достъп до огромната база потребители на Facebook, за да достигнете до по-широка аудитория

Ограничения на Facebook групите

Директните продажби или предлагането на премиум съдържание обикновено не са възможни с ограничени възможности за монетизация.

Ограничен контрол върху цялостното потребителско преживяване в групата поради до голяма степен стандартизирания интерфейс и функции.

Цени на Facebook групи

Безплатно завинаги

Meta Verified Standard за създатели и Business Standard: 14,99 $/месец

Meta Verified Business Plus: 44,99 $/месец

Оценки и рецензии за Facebook групи

G2: 4. 3/5 (650+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Facebook групите?

Facebook групите са отлично средство за присъединяване към малки или големи общности във Facebook, съставени от хора със сходни интереси. Facebook групите са изключително лесни за използване и ми предоставят редовни известия, свързани с активността на групите, към които съм се присъединил, което ми позволява да съм в крак с публикациите.

8. Mattermost (Най-доброто за комуникация в екип на корпоративно ниво)

чрез Mattermost

Mattermost е като алтернатива на Slack без излишни екстри – практична, сигурна и насочена към постигането на резултати.

Mattermost е платформа с отворен код, идеална за екипи, които се нуждаят от разширени функции за сътрудничество и по-добра функционалност. Тя предлага също така сигурни съобщения, споделяне на файлове, Markdown и интеграции с други инструменти – идеална за бизнеса и разработчиците!

Най-добрите функции на Mattermost

Комбинирайте бизнес съобщения , споделяне на файлове и автоматизация на работния процес на едно място.

Осъществявайте аудио/видео разговори с екипа си

Създавайте структурирани работни процеси с наръчници и интеграции.

Дайте приоритет на сигурността и съответствието с функции като криптиране от край до край и контрол на данните.

Ограничения на Mattermost

Изисква специални ИТ ресурси за самостоятелно хостинг

Безплатната версия има ограничения по отношение на функциите, паметта и броя на потребителите.

Цени на Mattermost

Безплатно завинаги

Професионална версия: 10 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Mattermost

G2: 4. 3/5 (300+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (150+ отзива)

9. Circle (Най-доброто за изграждане на брандирани общности)

чрез Circle

Представете си, че вашият групов чат и инструмент за управление на работата са имали бебе. Това е Circle.

Това е онлайн място за срещи на творци, общности и екипи, които са се уморили от хаоса на безкрайните известия и изгубени теми. Независимо дали обсъждате идеи с екипа си или спорите дали ананасът има място на пицата, Circle поддържа фокуса на разговорите ви.

Най-добрите функции на Circle

Комбинирайте дискусии, събития и курсове в една платформа

Достъп до живи стриймове, групови чатове и организирани дискусии, за да изградите ангажираност.

Създайте платени членства, групи на базата на кохорти и ексклузивни майсторски класове.

Персонализирайте платформата според идентичността на вашата марка

Ограничения на кръга

Липсата на безплатни планове може да затрудни преценката дали това е подходящата платформа за вас.

Цени на Circle

Професионална версия: 89 $/месец

Бизнес: 199 $/месец

Предприятие: 360 $/месец

Plus Branded App: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на кръгове

G2: 4. 8/5 (70+ отзива)

Capterra: 4. 8/5 (35+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Circle?

Обичам, че мога да добавям курсове, съдържание в стил блог, както и видеоклипове и PDF файлове. Също така е супер лесно да персонализирам вида на моята общност. Платформата позволява на членовете да взаимодействат със съдържанието и да публикуват въпроси, което е наистина страхотно!

10. TikTok (Най-доброто за творческа вирусност)

чрез TikTok

TikTok е мястото, където 10-секундно видео може да ви превърне в сензация в интернет или да ви накара да се замислите за изборите си в живота в 2 часа сутринта, питайки се: „Защо гледам как някой пече торта във формата на крокодил?“

Независимо дали го харесвате или не, TikTok предефинира начина, по който консумираме и споделяме съдържание.

Въпреки че от време на време се водят дебати за забраната му в САЩ, той остава център за всичко творческо. Различни видове създатели на съдържание допринасят с танцови тенденции, целеви общности и съмнителни трикове за ежедневието, за да създадат перфектната комбинация от забавление и творчество.

И да, дори баба ви може да се превърне в тенденция – добре дошли в хаоса!

Най-добрите функции на TikTok

Използвайте лесни за навигация инструменти за създаване на привлекателни видеоклипове с филтри, ефекти и музика.

Разгледайте персонализираната страница „За вас“ (FYP), за да откриете актуално съдържание, съобразено с вашите интереси.

Присъединете се към общност, движена от тенденциите, която процъфтява благодарение на вирусността и изгражда чувство за споделени преживявания.

Създавайте съдържание, генерирано от потребители, с функции като Duets и Stitches.

Ограничения на TikTok

Насищането с съдържание може да се превърне в предизвикателство за по-новите творци, които искат да се откроят.

Успехът зависи до голяма степен от вашето разбиране на алгоритъма на TikTok.

Цени на TikTok

Безплатно завинаги

Оценки и рецензии за TikTok

G2: Няма налични отзиви

Capterra: 4. 6/5 (500+ отзива)

ClickUp може да не е първото име, за което се сещате, когато става дума за социални връзки, но неговите функции за сътрудничество го правят силен конкурент като алтернатива на Threads.

Създадена, за да бъде универсалното приложение за работа, тя предлага и вграден чат, документи и бели дъски, което позволява на екипите – работни екипи, D&D екипи и всички останали – да комуникират и да си сътрудничат ефективно на едно място.

С безкрайните възможности за персонализиране можете да правите много повече от просто да чатите с общността си.

Действайте като един маркетингов екип

Софтуерът за управление на маркетингови проекти ClickUp е особено привлекателен за екипите, работещи в социалните медии и маркетинга, като предлага инструменти, които надхвърлят обикновената комуникация.

От идеи за съдържание, базирани на изкуствен интелект, до управление на задачи и проследяване на напредъка – всичко, от което се нуждае вашият екип за маркетинг в социалните медии, е точно тук.

Опитайте ClickUp Chat Управлявайте лесно комуникацията в екипа и задачите с ClickUp Chat.

Най-голямото му предимство? ClickUp Chat! Получавате всички комуникационни функции, без да се налага да търсите „подходящия“ канал. Разговорите се свързват автоматично с правилното пространство, списък и задача в ClickUp, като контекстът остава на разположение. Бонус: ако имате текст, който трябва да превърнете в изпълнима задача, можете да го направите с едно кликване от чата!

Обобщавайте дискусионните нишки с AI CatchUps в ClickUp Chat

Освен това, интегрирането на собствената AI на ClickUp, ClickUp Brain, в Chat ви позволява:

Обобщавайте дълги разговори, за да можете бързо да се запознаете с ключовите моменти, без да превъртате безкрайни съобщения.

Предлагайте отговори, за да ускорите отговорите и да поддържате ефективния ход на разговорите.

Автоматизирайте актуализациите на статуса, като обобщавате последните постижения по проекта в чата.

Подобрете яснотата, като пренапишете или усъвършенствате съобщенията за по-добра комуникация.

Превеждайте съобщения в реално време, за да преодолеете езиковите бариери в глобалните екипи.

Гледайте това видео, за да разберете всичко, което е възможно, когато вашите задачи и чат се съберат!

Но какво да правим в ситуации, в които думите не са достатъчни? Визуализирайте и сътрудничете по вашите идеи с ClickUp Whiteboards. Създавайте идеи, планирайте и изготвяйте вашите кампании в социалните медии заедно с визуални входни данни от екипа в реално време.

Реализирайте най-добрите си идеи, като си сътрудничите в реално време с ClickUp Whiteboards.

А ако се нуждаете от подробна документация за вашите планове? ClickUp Docs ще ви помогне. Добавете такава към вашия проект, за да създавате и редактирате документи в реално време, като същевременно контролирате разрешенията за достъп, за да защитите чувствителната информация.

Основният проблем, който ClickUp ни помогна да решим, е планирането на маркетинга и социалните медии. Преди време планирахме в Excel и архивирахме съдържанието в папки, което бързо водеше до голяма бъркотия. С ClickUp мога да съхранявам планирането и маркетинга (текстове, видеоклипове и снимки) на едно място, което е много лесно!

Персонализирайте и автоматизирайте работното си пространство

За разлика от Threads, ClickUp предлага набор от усъвършенствани инструменти, предназначени да подобрят вашата продуктивност и организация. Функциите му за управление на задачи ви позволяват да разделите големи проекти на управляеми и проследими задачи, да разпределите отговорности, да зададете крайни срокове и без усилие да коригирате курса въз основа на напредъка в реално време.

ClickUp Automations също ви спестява часове всяка седмица, като елиминира повтарящите се задачи. Настройте персонализирани тригери, използвайки if-then изрази, и наблюдавайте как вашите статуси се актуализират сами, членовете на екипа автоматично се уведомяват за критични промени, а задачите преминават безпроблемно през работните процеси. От автоматичното разпределяне на работата до приоритизирането на спешни заявки, ClickUp Automations поддържа проектите да вървят гладко, докато вие се концентрирате върху това, което наистина има значение.

Изпълнявайте повтарящи се задачи автоматично и спестете време с ClickUp Automations.

Създайте своя собствена база в социалните медии

Изграждането на общност е нещо повече от просто комуникация. То е и изработване на солидна стратегия.

Въпреки това, настройването на цялостен софтуер за управление на социални медии е много работа. Може ли шаблон за съдържание в социалните медии да ви помогне? Разбира се, че може!

Шаблонът за социални медии на ClickUp улеснява (и ускорява!) стартирането на вашето присъствие в социалните медии, като комбинира всичко необходимо – от мозъчна атака за съдържание до създаване, планиране и анализ – на едно място.

Бъдете в крак с всички задачи на екипа си с ClickUp Calendar View

Искате нещо по-напреднало? Разширената шаблона за социални медии на ClickUp включва над 15 персонализирани статуса и пет персонализирани изгледа, включително изглед на списък, изглед на табло в стил Kanban и други за цялостно управление.

Проследявайте лесно напредъка на задачите с персонализираните статуси на ClickUp.

Имате нужда от шаблон, специално предназначен за ангажиране на общности? Шаблонът за управление на общности на ClickUp ви помага да планирате, да разработвате стратегии, да проследявате и да измервате успеха, като гарантира, че вашата общност остава активна и свързана.

Преминайте към ClickUp, за да:

Като цяло, ClickUp е незаменим за екипи, които искат да увеличат присъствието си в социалните медии и да подобрят сътрудничеството си. Той поддържа вашите операции в социалните медии безпроблемни и без грешки!

Прочетете също: Безплатни шаблони за календар за социални медии

Намерете ключа към ефективната комуникация с ClickUp

Независимо дали търсите професионално сътрудничество, нишови дискусии или творческа вирусност, има много платформи, които можете да разгледате. ClickUp обаче се откроява като най-доброто решение за управление на проекти в социалните медии.

Социалните медии никога не спят. С изчерпателни функции като лесно сътрудничество, управление на задачи и автоматизирани работни процеси, ClickUp също не спи. Освен това, той обединява всичките ви идеи в процес на разработка, готово за публикуване съдържание, ключови показатели и важни актуализации на едно място.

Така можете да създавате ефективни стратегии, да проследявате напредъка си и да постигате целите си в социалните медии, без да се притеснявате от умората от инструментите. Звучи добре, нали? Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp още сега!