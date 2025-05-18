11-те най-добри планиращи за ADHD, за да останете фокусирани и организирани

Отказ от отговорност: Тази статия има за цел да предостави информация за инструменти и стратегии за преодоляване на прокрастинирането. Тя не е предназначена да замести професионалния медицински съвет, диагнозата или лечението на ADHD или друго здравословно състояние.

Чувствали ли сте някога, че традиционните планиращи просто не разбират как работи мозъкът ви? 🌀

Ако имате ADHD, да бъдете организирани не означава само да записвате нещата – става въпрос да намерите система, която да съответства на начина, по който умът ви обработва времето, задачите и приоритетите.

Ето защо сравнихме 11 от най-добрите планиращи дневници за ADHD, за да ви помогнем да внесете ред в деня си, да подредите приоритетите си и в крайна сметка да направите живота си по-лесен. Тези планиращи дневници са създадени специално за ADHD и предлагат оформление, което подпомага проследяването на задачите, поставянето на цели и размисъл, без да добавя допълнителен стрес.

В края на краищата ще знаете точно кой от тях може да ви помогне да се чувствате по-контролирани, по-продуктивни и по-съсредоточени. Да започнем. ✅

Какво да търсите в планиращите за ADHD?

Когато избирате планиращ дневник за ADHD, търсете функции, които опростяват планирането и подобряват концентрацията. Най-добрият планиращ дневник ще ви помогне да:

Организирайте графика си: Изберете структурирани оформления, които разделят деня ви на ясни, лесни за управление сегменти.

Персонализирайте подхода си: Изберете планиращи с гъвкави опции за дизайн, за да адаптирате системата към вашия уникален подход.

Визуализирайте задачите си: Потърсете визуални помощни средства като цветно кодиране, символи или диаграми, за да подчертаете приоритетите.

Задайте реалистични цели: Изберете инструменти, които разбиват големите цели на по-малки, постижими стъпки.

Управлявайте времето си: Използвайте вградените секции за блокиране на времето или таймери (като Pomodoro), за да поддържате концентрацията и структурата си.

Записвайте идеите си: Уверете се, че имате място, където да записвате мислите и задачите си, преди да изчезнат бързо.

Отразявайте напредъка: Намерете функции, които включват раздели за преглед или размисъл, за да проследявате постиженията си и да коригирате плановете си.

Активирайте творчеството си: изберете ежедневник с привлекателен, мотивиращ дизайн, който превръща ежедневното планиране в удоволствие.

Сравнителна таблица: Най-добрите планиращи за ADHD

Ето кратък преглед на 11-те най-добри планиращи за ADHD:

Инструмент за планиране Най-подходящ за Забележителни характеристики Цени* ClickUp Най-добър за цифрово планиране и управление на задачи при ADHD Размер на екипа: Индивидуални лица, малки предприятия, средни компании, големи предприятия Управление на задачите с изкуствен интелект, шаблони за продуктивност, напомняния, документи за водене на дневник, бели дъски и визуализации на задачите. Безплатен завинаги; Възможност за персонализиране за предприятия Todoist Най-подходящ за структурирано управление на задачите с приоритизиране, подходящо за ADHD Размер на екипа: Индивидуални лица, екипи от всякакъв размер Бързо добавяне, филтри, опции за многоизглед, повтарящи се напомняния Безплатно; Pro: Започва от 2,50 $/месец Планиращ бележник Най-подходящ за многопланово планиране, което свързва дългосрочните цели с ежедневните задачи Размер на екипа: Индивидуални лица, малки предприятия Система за планиране Funnel Down, многопластов подход към планирането Персонализирани цени Evernote Най-подходящ за организиране на мисли, бележки и идеи при ADHD на едно място Размер на екипа: Индивидуални лица, малки предприятия Web Clipper, джаджи, интеграция с календар, синхронизация между устройства Безплатно; Лично: Започва от 14,99 $/месец Концентрация на мозъка Най-подходящ за блокиране на времето без разсейване с таймери, подходящи за ADHD Размер на екипа: Индивидуални лица, екипи, които се нуждаят от управление на времето Блокиране на времето по метода Помодоро, блокиране на Wi-Fi, експортиране в CSV, поддръжка на много езици Безплатно SimpleMind Най-подходящ за визуално мисловно картографиране за организиране на мислите при ADHD Размер на екипа: Индивидуални лица, екипи, които се нуждаят от визуална организация Автофокус, плъзгане и пускане, стилови листи Персонализирани цени Habitica Най-подходящ за изграждане на навици, подходящи за ADHD, чрез геймификация Размер на екипа: Индивидуални лица, малки екипи, общности Проследяване на навици, награди, парти задачи Безплатно; Индивидуални цени Passion Planner Най-подходящ за планиране, ориентирано към цели, с насоки за размисъл Размер на екипа: Индивидуални лица, малки предприятия Пътна карта на страстта, месечни размисли, структурирано планиране на живота Персонализирани цени Panda Planner Най-подходящ за балансиране на продуктивността и благосъстоянието с структурирани подсказки Размер на екипа: Индивидуални лица, малки предприятия Поставяне на ежедневни цели, баланс на благосъстоянието, седмично/ежедневно оформление Персонализирани цени Happy Planner Най-подходящ за творческо и гъвкаво планиране при ADHD с визуална персонализация Размер на екипа: Индивидуални лица, творци Стикери, сезонни кутии, опции за оформление Персонализирани цени Bullet Journal Най-подходящ за персонализирано планиране при ADHD с аналогова система Размер на екипа: Индивидуални лица, творчески планиращи Бързо записване, размисъл, гъвкавост на оформлението Персонализирани цени

11-те най-добри планиращи за ADHD

Подходящият планиращ инструмент за ADHD предоставя система, която работи с вашия мозък, а не срещу него. Едно нещо, което хората с неврологично разнообразие от биха искали работодателите да знаят, е, че подходящите инструменти могат да направят разликата между претоварването и поддържането на продуктивността.

Най-добрите варианти помагат за разпределяне на задачите, ефективно управление на времето и поддържане на ритъма. Този списък включва решения, предназначени да подпомагат концентрацията, организацията и продуктивността, от цифрови инструменти до хартиени планиращи.

1. ClickUp (най-добър за дигитално планиране и управление на задачи при ADHD)

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, е известно със своите мощни възможности за управление на проекти. Тази сила го прави идеалния планиращ инструмент за ADHD, предлагащ гъвкави инструменти за структуриране на деня ви, визуално управление на задачите и настройка на полезни напомняния.

Изчистете умствения си хаос с ClickUp Brain

Намалете умственото замъгляване, като опростите повтарящите се задачи с ClickUp Brain.

Накрая, ClickUp Brain, интегрираният AI асистент, обединява всичко, като действа като дигитално пространство за записване на идеи, бележки и допълнителни напомняния.

Ако постоянно имате чувството, че не можете да се концентрирате на работа, този AI-базиран асистент ви помага, като свързва всички ваши работни приложения и източници на данни, което намалява необходимостта да превключвате между различни платформи. За човек с ADHD това означава по-малко време, прекарано в търсене на информация, и повече време, посветено на задачата.

🧩 Например, можете да помолите ClickUp Brain да създаде графика ви за предстоящата седмица въз основа на крайни срокове и приоритети. Той ще генерира план, като автоматично сортира задачите по спешност, предлага времеви блокове за концентрирана работа и планира почивки, за да поддържате енергията и продуктивността си.

Създайте дневник на благодарността с ClickUp Docs

Дневник на благодарността с ClickUp Docs

Управлявайте ADHD с дневник на благодарността в ClickUp Docs. Записвайте ежедневните си успехи, записвайте положителни размисли и използвайте визуални елементи като списъци за проверка или цветни маркировки, за да направите преживяването интересно и удовлетворяващо. Тъй като ClickUp Docs поддържа редактиране в реално време, вграждане и свързване на задачи, дневникът ви става нещо повече от бележки – той се превръща в действена част от вашата система за планиране.

Бъдете в крак с ежедневните си задачи с ClickUp tasks

Проследявайте напредъка си с ClickUp Tasks за ежедневието си.

Задачите в ClickUp са основата на вашите проекти и ежедневното управление на задачите, като осигуряват структура за планиране, организация и сътрудничество.

Визуализирайте графика си с календара на ClickUp

Управлявайте времето си по-добре с календара на ClickUp

Времевата слепота може да бъде предизвикателство при ADHD. Календарът на ClickUp ви позволява да разделите деня, седмицата или месеца си с ясни визуални времеви линии. Можете да:

Кодирайте задачите с цветове според приоритета или нивото на енергия

Премествайте задачите с плъзгане и пускане, когато графикът ви се променя.

Синхронизирайте с Google Calendar, за да обедините личните и служебните си събития.

Освен това, за да ви помогне да управлявате времето си, ClickUp Calendar View предлага централизиран поглед върху графика ви, като обединява крайни срокове, събития и задачи в една интуитивна времева линия. Този изглед помага да опростите планирането, като ви позволява да видите деня, седмицата или месеца си с един поглед – идеално за управление на множество проекти.

Задавайте напомняния и списъци за проверка, за да не се отклонявате от плана си.

Въз основа на това, ClickUp Reminders и ClickUp Task Checklists работят заедно, за да улеснят спазването на сроковете и проследяването на напредъка.

Превърнете коментарите към задачите в напомняния в ClickUp, за да не пропускате нито едно последващо действие.

Напомнянията ви уведомяват за предстоящи срокове и срещи, като ви позволяват да добавяте прикачени файлове, да задавате крайни срокове, да създавате повтарящи се графици или да ги възлагате на членове на екипа. Междувременно, списъците с задачи помагат да разделите големите задачи на управляеми стъпки, с опции за създаване на подзадачи за по-добра организация.

Планирайте седмицата си визуално с ClickUp Whiteboards

Ако мислите по-добре с визуални средства, белите дъски са вашият най-добър приятел. Използвайте ги, за да:

Начертайте нова рутина или проект

Организирайте задачите си визуално с помощта на лепящи се бележки, икони и рисунки.

Сътрудничество в реално време с вашия треньор, екип или партньор за отчетност

Започнете бързо с шаблони за ежедневни планиращи, подходящи за ADHD

ClickUp предлага готови шаблони, които ще ви помогнат да започнете бързо. От ежедневни разпределения на времето до проследяване на навици и дневници на благодарността , всеки елемент е напълно персонализируем, така че можете да създадете рутина, която работи за вас, а не срещу вас.

Търсите прост списък със задачи, подходящ за ADHD, с който да започнете? Опитайте шаблона Getting Things Done – Simple List на ClickUp. Той е идеален за разделяне на задачите на ясни следващи стъпки, поддържане на организация и избягване на претоварване.

Най-добрите функции на ClickUp

Задачи с времеви блокове: Отделете конкретни времеви слотове за задачи или проекти, за да останете фокусирани и да сведете до минимум многозадачността, подобрявайки производителността.

Проследявайте целите си: Използвайте Използвайте ClickUp Goals , за да определите целите си, да ги разделите на задачи и да следите напредъка си, за да останете мотивирани и да се придържате към дългосрочните си цели.

Организирайте задачите визуално: Използвайте категории с цветни кодове, за да групирате свързани задачи, което улеснява намаляването на разсейването.

Визуализирайте напредъка: Използвайте Използвайте ClickUp Board View Gantt Charts , за да проследявате статуса на задачите, да идентифицирате пречките и да поддържате темпото по всички проекти.

Създайте дневник на благодарността: Справяйте се с претоварването от ADHD с дневник на благодарността в Справяйте се с претоварването от ADHD с дневник на благодарността в ClickUp Docs . Записвайте ежедневните си успехи и използвайте визуални елементи, за да бъде приятно да го преглеждате отново.

Ограничения на ClickUp

Въпреки че е мощен, дълбоката персонализация и наборът от функции на ClickUp могат да създадат стръмна крива на обучение за начинаещите.

Мобилното приложение ClickUp не е толкова интуитивно и богато на функции, колкото версията за настолни компютри.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

2. Todoist (Най-добър за структурирано управление на задачите с приоритезиране, подходящо за ADHD)

чрез Todoist

Todoist опростява управлението на задачите, като ви дава възможност да записвате, организирате и проследявате всичко, независимо дали става дума за работни проекти, лични цели или ежедневни задачи. Създаден за лесно планиране, този инструмент ви позволява да добавяте задачи толкова естествено, колкото мислите, лесно да определяте приоритети и да поддържате яснота на различни устройства.

От планиране на повтарящи се срокове до настройка на напомняния и визуализиране на работната ви натовареност, Todoist ви позволява да бъдете в крак с отговорностите си, без да се натоварвате психически. Интуитивният му интерфейс, обработката на естествен език и синхронизацията между различни платформи правят планирането безпроблемно, независимо къде се намирате.

Най-добрите функции на Todoist

Използвайте функцията „Бързо добавяне“, за да записвате задачите си по естествен начин, когато ви хрумват, като по този начин намалявате умственото натоварване.

Добавете аларми за срокове, докато създавате задачи за предстоящи крайни срокове, важни напомняния или дейности с висок приоритет.

Превключвайте между различни изгледи, за да планирате проектите по най-подходящия за вас начин.

Достъп до задачите от настолен компютър, мобилно устройство, разширения за браузър, добавки за електронна поща и носими устройства.

Ограничения на Todoist

Честите известия могат да бъдат прекалено много и да изглеждат като спам.

Да плащате месечно за система за списък със задачи изглежда ненужно, когато безплатните алтернативи предлагат сходни функции.

Цени на Todoist

Начинаещи: Безплатно

Про: 2,50 $/месец на потребител

Бизнес: 8 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Todoist

G2: 4. 4/5 (800+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2500 отзива)

💡 Професионален съвет: Агилният подход е подходящ за всеки: раздели задачите си на по-малки и поддържай списъци, за да не изгубиш фокуса си.

3. Планиращи бележници (най-подходящи за многопланово планиране, което свързва дългосрочните цели с ежедневните задачи)

чрез Planner Pads

Planner Pad е система за организиране на хартия, която помага на хората да управляват личния и професионалния си живот. Независимо дали предпочитате спирален или разделителен формат, Planner Pad се адаптира към вашия работен процес с датирани и недатирани опции.

Уникалната система за планиране Funnel Down ви помага да категоризирате, приоритизирате и планирате задачите си ефективно. С тристепенна структура, Planner Pad ви дава цялостен поглед върху седмицата ви. Започнете, като изброите всичките си задачи в широки категории, филтрирайте ги по дневни приоритети и планирайте време за тяхното изпълнение.

Най-добрите характеристики на Planner Pads

Използвайте Project Warehouse, за да изброите всички лични и свързани с работата задачи в широки категории в горната част на всяка страница.

Преместете ключовите задачи в средната секция, за да създадете фокусиран план за действие за седмицата.

Използвайте долната част като бележник за срещи, за да отделите време за срещи, срокове и лични ангажименти.

Използвайте специалната секция, за да записвате целите си, да следите напредъка си и да организирате идеите си.

Ограничения на бележниците за планиране

Фиксираният метод Funnel Down може да не е подходящ за всички стилове на планиране. Липсват му опции за персонализиране, като гъвкави шаблони за ADHD , мотивационни елементи и функции за персонализиране.

Това е система на хартиен носител без автоматични напомняния или известия.

Цени на бележници за планиране

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за бележници

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

4. Evernote (най-добър за организиране на мисли, бележки и идеи при ADHD на едно място)

чрез Evernote

Evernote е създаден, за да организира задачи, управлява проекти и проследява важна информация на едно място. Благодарение на безпроблемната синхронизация между устройствата, можете да записвате идеи, докато сте в движение, да структурирате работния си процес и да спазвате сроковете, без да пропускате нищо.

Evernote организира и прави всичко – бележки от срещи, лични задачи и справочни материали – достъпно с помощта на AI-базирано търсене, синхронизация между устройства и гъвкави инструменти.

Изключителна функция е Web Clipper, която ви позволява да запазвате статии, изображения и проучвания от интернет директно в работното си пространство в Evernote.

Най-добрите функции на Evernote

Запазвайте бележки, изображения, PDF файлове и дори ръчно написани документи в едно място, което можете да претърсвате.

Подредете таблото си в Home с джаджи за бърз достъп до важни бележки и задачи.

Свържете бележките с месечните събития в календара и добавете крайни срокове с минимални усилия.

Поддържайте задачите си организирани, като интегрирате списъци със задачи за ADHD и графици директно в бележките си.

Ограничения на Evernote

Постоянните подкани насочват потребителите към платената версия, което прави безплатната версия разочароваща.

Ограниченията при създаването на бележки и синхронизирането на устройствата затрудняват ефективното използване без ъпгрейд.

Цени на Evernote

Безплатно

Личен: 14,99 $/месец на потребител

Професионална версия: 17,99 $/месец на потребител

Екипи: 24,99 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Evernote

G2: 4. 4/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (8200+ отзива)

5. Brain Focus Productivity Timer (Най-добър за блокиране на времето без разсейване с таймери, подходящи за ADHD)

чрез Brain Focus Productivity Timer

Brain Focus Productivity Timer е приложение за управление на времето, което превръща работата ви в интервали на концентрация, последвани от заслужени почивки. Базирано на техники като Pomodoro и 52/17, това средство за продуктивност при ADHD ви позволява да персонализирате работните си сесии според собствения си ритъм.

Започнете работна сесия, насладете се на почивка като награда и започнете отново, за да поддържате темпото. С изчистения си интерфейс можете да следите времето си по задачи, да сведете до минимум разсейващите фактори и да групирате задачите в смислени категории.

Освен това, известията ви информират за края на сесиите, а наличието на множество теми и поддръжка на над 30 езика добавя личен привкус.

Най-добрите функции на Brain Focus Productivity Timer

Персонализирайте своя опит с множество теми и поддръжка на над 30 езика.

Достъп до джаджи, допълнителни категории задачи, експортиране в CSV и опции за архивиране за по-голям контрол върху производителността.

Активирайте настройките, които изключват Wi-Fi и звука по време на работните сесии, за да се концентрирате без прекъсвания.

Ограничения на таймера за продуктивност Brain Focus

Сесиите могат да приключат неочаквано, без възможност за редактиране или изтриване.

Тиктакането продължава дори когато е изключено, което може да ви разсейва.

Цени на таймера за продуктивност Brain Focus

Безплатно

Оценки и рецензии за Brain Focus Productivity Timer

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

6. SimpleMind (най-подходящ за визуално мисловно картографиране за организиране на мислите при ADHD)

чрез SimpleMind

От очертаване на проект и изучаване на сложни теми до разбиване на големи идеи на управляеми части, SimpleMind предоставя гъвкавост да организирате мислите си по начин, който има смисъл за вас.

Свободната форма на оформление ви позволява да позиционирате темите където пожелаете или да използвате автоматични оформления за структурирана организация. Персонализирайте мисловни карти с цветове, изображения, връзки и бележки, за да ги направите по-интересни и информативни.

Уникална функция е синхронизацията между различни платформи, която ви позволява да имате достъп и да редактирате мисловни карти безпроблемно на Windows, Mac, iOS и Android.

Най-добрите функции на SimpleMind

Активирайте режима за автоматично фокусиране, за да подчертаете ключовите теми и да намалите претрупването на екрана.

Лесно пренареждайте и приоритизирайте идеите с функцията „плъзгане и пускане” и сортиране по подтеми.

Изберете от над 15 стилови листа или създайте свой собствен, за да персонализирате мисловните карти според вашите предпочитания.

Ограничения на SimpleMind

Интерфейсът изглежда застинал в 2000-те години, което затруднява създаването на модерно изглеждащи мисловни карти.

Липсват стандартни функции на диаграмите, като рибни кости и кръгови мисловни карти.

Цени на SimpleMind

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на SimpleMind

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

7. Habitica (най-добър за изграждане на навици, подходящи за ADHD, чрез игри)

чрез Habitica

Habitica превръща ежедневните задачи в увлекателна игра, в която напредъкът се награждава, а продуктивността се превръща в приключение. Това приложение за изграждане на навици е структурирано по естествен начин и подкрепя натрупването на навици, като ви помага да изградите малки, последователни рутинни дейности, които с времето се натрупват.

Той ви мотивира, като превръща задачите ви в предизвикателства, с награди, нива и битки срещу монстри в играта. Освен това, Party Quests ви позволява да се обедините с приятели и да се сражавате с монстри, като изпълнявате задачи в реалния живот.

Ако пропуснете важни задачи в този тракер за навици, цялата ви група понася щети, което добавя допълнително ниво на отговорност и работа в екип.

Най-добрите функции на Habitica

Участвайте в предизвикателства и задачи на общността, които превръщат задачите в вълнуващи мисии.

Спечелете реални награди в приложението – опитни точки, злато и мана – с които да отключите персонализирани елементи и ъпгрейди.

Обединете се, като сформирате групи за отчетност, и дори се борете с чудовища заедно с приятели за допълнителна мотивация.

Покажете постиженията си с динамични джаджи, които показват ежедневните ви задачи, нещата, които трябва да направите, и статистиките за производителността ви с един поглед.

Ограничения на Habitica

Редки актуализации и премахнати функции правят приложението да изглежда остаряло за дългосрочните потребители.

Приложението не работи офлайн, което може да бъде неудобно за потребители с ненадеждни мрежови връзки.

Цени на Habitica

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Habitica

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

8. Passion Planner (най-подходящ за планиране, ориентирано към целите, с насоки за размисъл)

чрез Passion Planner

Passion Planner е всеобхватно средство за планиране на живота, което съчетава традиционните елементи на дневника с структурирани функции за поставяне на цели. То предлага уникална „Passion Roadmap“ (Пътна карта на страстта), която ви помага да визуализирате и планирате краткосрочните и дългосрочните си цели.

Планиращото средство включва месечни и седмични разпределения, раздели за размисъл и място за творческо изразяване. То насочва потребителите в определянето на техните цели, разбиването им на управляеми стъпки и предприемането на ежедневни действия за постигането им.

Passion Planner ви помага да създадете рутина с ADHD чрез подсказки, размисли и вградена система за подкрепа, наречена #PashFam общност.

Най-добрите характеристики на Passion Planner

Включете месечни предизвикателства, въпроси за размисъл и холистични практики, за да насърчите целенасочеността и личностното развитие.

Размишлявайте и коригирайте с помощта на страниците за месечно размишление, които подтикват към самооценка, за да проследявате напредъка си и да усъвършенствате целите си.

Проследявайте целите си с Passion Roadmap, за да определите цялостната си визия и да я разделите на изпълними стъпки.

Ограничения на Passion Planner

Ограничените възможности за персонализиране с структурирани оформления може да не отговарят на стила на планиране на всеки.

Ограничен график с предварително зададени часове от 6:00 до 22:30, който може да не е подходящ за всички графици.

Цени на Passion Planner

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Passion Planner

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

9. Panda Planner (най-добър за балансиране на продуктивността и благосъстоянието с структурирани подсказки)

чрез Panda Planner

Комбинирайки седмични и дневни разпределения, Panda Planner разделя задачите на управляеми стъпки, като по този начин повишава продуктивността и намалява стреса. Освен това, вградените шаблони за графици могат да осигурят структура, без да се налага да създавате разпределения от нулата.

С функции като ежедневни оценки за благодарност и продуктивност, той ви гарантира, че ще останете с краката на земята, докато вървите напред. Освен това, тримесечното обновяване ви позволява да го вземете по всяко време, без да се чувствате изостанали.

Най-добрите характеристики на Panda Planner

Използвайте ежедневните раздели, за да структурирате деня си с приоритетни задачи, цели и бележки.

Балансирайте подробното планиране с поставянето на широки цели, използвайки гъвкави седмични и дневни разпределения.

Визуализирайте седмичните си задачи с помощта на оформлението, за да сте сигурни, че всичко е организирано.

Ограничения на Panda Planner

Panda Planner е оптимизиран за таблични данни, което го прави по-малко ефективен за работа с неструктурирани формати като изображения или аудио.

Panda Planner Classic обхваща само период от 3 месеца, което може да не е подходящо за дългосрочно планиране или определяне на годишни цели.

Цени на Panda Planner

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Panda Planner

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

10. The Happy Planner (Най-добър за творческо и гъвкаво планиране при ADHD с визуална персонализация)

чрез The Happy Planner

The Happy Planner предлага уникален и динамичен подход към организацията, който съчетава функционалност и лично изразяване. С широката си гама от оформления и теми – от класическото оформление на таблото за 12-месечно планиране до вертикални и хоризонтални дизайни – тази система за планиране превръща ежедневното планиране в изкуство.

Форматът на този планиращ бележник без дати означава, че можете да започнете по всяко време, без да губите страници, а множество персонализирани аксесоари, като разделители, тетрадки и дневници, ви позволяват да приспособите планирането към вашия стил.

Най-добрите характеристики на Happy Planner

Подобрете страниците си с забавни сезонни пакети стикери и аксесоари, за да добавите творчески усет.

Използвайте класическото оформление на таблото, за да видите цялата година на един поглед, което улеснява балансирането на срещи, срокове и лични постижения.

Разгледайте уникални предложения като „Oh How Lovely Box” за сезонни празници, които съчетават планиращи с ексклузивни артикули за допълнителна вдъхновение.

Ограниченията на Happy Planner

Въпреки че първоначалната цена на планиращия дневник е разумна, разходите могат бързо да се увеличат при закупуването на стикери, washi лента и други декоративни елементи.

Планирачът може да стане доста дебел и тежък, особено когато е персонализиран с допълнителни страници и аксесоари, което го прави по-малко преносим за ежедневна употреба.

Цени на The Happy Planner

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Happy Planner

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

11. Bullet Journal (най-подходящ за персонализирано планиране при ADHD с аналогова система)

чрез Bullet Journal

Bullet Journal (известен още като BuJo) е персонализирана система за организация, разработена от Райдър Карол, за да ви помогне да управлявате задачи, събития и мисли. Това е гъвкава, аналогова система за планиране, която ви позволява да записвате всеки детайл от живота си само с химикал и тетрадка.

BuJo съчетава традиционните методи за планиране с практики за съзнателност, което го прави особено полезен за хора с ADHD. Като приложение за ежедневно планиране, то използва бързо записване с точки и символи за категоризиране на информацията, което позволява на потребителите да проследяват миналото, да организират настоящето и да планират бъдещето.

Най-добрите функции на Bullet Journal

Ангажирайте се с прегледи в края на деня, за да отбележите успехите и извлечените поуки, което ще доведе до непрекъснато подобрение.

Обогатете оформлението с скици, символи и персонализирани бележки, които да отговарят на вашия творчески поток.

Обединете списъци, календари и размисли в една цялостна система, която се развива с вас във времето.

Ограничения на Bullet Journal

Създаването и поддържането на bullet journal изисква редовни, често ежедневни усилия. Това може да бъде предизвикателство за хората с натоварени графици.

След като оформлението е създадено, е трудно да се правят промени или да се преместват задачи, за разлика от цифровите алтернативи.

Цени на Bullet Journal

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Bullet Journal

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

✨ Специални споменавания Notion : Най-добър за персонализирано цифрово планиране с визуално работно пространство Tiimo : Най-добър за визуално управление на времето с нежни напомняния Akiflow : Най-добър за консолидиране на задачите в фокусирана дневна програма

Вашият помощник за планиране, подходящ за ADHD: ClickUp

Всеки планиращ инструмент за ADHD предлага уникална комбинация от структура, гъвкавост и креативна организация. Някои инструменти се фокусират върху визуалното планиране, докато други наблягат на управлението на времето или засилването на навиците.

Ключът е да намерите такъв, който пасва на вашия работен процес и ви помага да се организирате по естествен начин.

ClickUp се отличава като всеобхватен планиращ инструмент за ADHD, предлагащ структура без строгост. С ClickUp можете да разделите проектите на управляеми стъпки, да визуализирате графика си и да използвате AI-асистент, за да останете на път и да генерирате идеи.

