Алтернативи на кръговите диаграми за по-добра визуализация на данните

Знаете ли, че компаниите, които се основават на данни, са 19 пъти по-склонни да останат печеливши в сравнение с конкурентите си? Въпреки това, данните често биват пренебрегвани, когато не изглеждат непосредствено свързани с дадения момент.

Въпросът е следният: хората обработват информацията по различен начин. Някои обичат суровите цифри, други се нуждаят от диаграми, а трети искат визуализации, които разказват история. Вашата задача? Да отговорите на техните нужди.

Помислете за вестник „Ню Йорк Таймс“. Техните визуализации правят сложни теми като инфлацията или климатичните промени достъпни за милиони хора, а не само за експерти, като превръщат данните в увлекателни истории. Можете да направите същото с вашия екип.

Вашите колеги вече се интересуват от това, което данните казват за тяхната работа. Ключът е да създадете визуализации, които привличат вниманието и правят данните значими. Разбира се, кръговите диаграми могат да помогнат, но те не винаги са най-добрият избор.

В тази статия се разглеждат различни алтернативи на кръговите диаграми и шаблони, които помагат за изграждането на култура, в която решенията се вземат въз основа на данни. Да започнем!

⏰ 60-секундно резюме Ето най-добрите алтернативи на кръговите диаграми: Графики с ленти: прости и ефективни Натрупани стълбови диаграми: Сравняване на пропорциите между категориите Донът диаграми: Усъвършенствана версия на кръговата диаграма Дървовидни диаграми: йерархична визуализация на данни Водопадни диаграми: визуализиране на последователни данни Топлинни карти: Откриване на модели и тенденции Разпръснати диаграми: Разбиране на взаимоотношенията между променливите Балонни диаграми: разширяване на разпръснатите графики за повече данни Радарни диаграми: визуализиране на многовариантни данни Диаграми с плувни коридори: визуализиране на отговорности, роли и задачи

Защо кръговите диаграми не са достатъчни за визуализация на данни

Кръговите диаграми може да изглеждат прости, но често не успяват да предадат сложни данни. Ето защо често не успяват да постигнат желания ефект, когато става въпрос за визуализация на данни:

Ограничено представяне на данни : Диаграмите тип „пай“ са чудесни за показване на пропорции, но се затрудняват, когато имате повече от няколко категории. Да речем, че вашите данни включват 10+ категории, диаграмата се превръща в неразбираема бъркотия от парчета пица.

Липса на прецизност: Сравняването на секторите на кръговите диаграми може да бъде трудно, особено когато разликите са малки. Представете си, че се опитвате да различите 22% от 24% – успех с кръговата диаграма в Excel!

Трудно се четат с един поглед: Диаграмите тип „пай“ разчитат в голяма степен на цветове и етикети, за да бъдат разбираеми. Но ако аудиторията ви трябва да търси легенда или да интерпретира сходни нюанси, посланието се губи.

Липса на анализ на тенденциите : Искате да покажете растежа във времето или връзките между точките на данните? Диаграмите с кръгови диаграми не могат да ви помогнат. Те се фокусират върху статични моменти, като изключват тенденциите и моделите от уравнението.

Прекомерна употреба: Аудиторията е виждала кръгови диаграми толкова често, че вече почти не ги забелязва. Повтарящата се употреба може да размие посланието ви в Аудиторията е виждала кръгови диаграми толкова често, че вече почти не ги забелязва. Повтарящата се употреба може да размие посланието ви в диаграмите на работния процес , което ги прави по-малко въздействащи.

💡Съвет от професионалист: Ако все още използвате Excel за кръгови диаграми, но искате да се възползвате максимално от неговите функции, разгледайте това ръководство за създаване на кръгови диаграми в Excel.

10 най-добри алтернативи на кръговите диаграми за по-добра визуализация на данните

Ето подробен преглед на десетте най-добри алтернативи на кръговите диаграми, които трябва да опитате, ако търсите най-добрите инструменти за визуализация на данни:

1. Графики с ленти: прости и ефективни

Графиките с ленти са тип визуализация, която прави сравняването на стойностите между категориите просто, ясно и ефективно. С хоризонтални или вертикални ленти, този тип графика ви помага да разберете разликите с един поглед.

За анализиране на предпочитанията на клиентите, например, диаграмата с ленти показва колко души предпочитат обувки пред чанти или якета. Това улеснява откриването на тенденции и приоритизирането на запасите.

ClickUp диаграма с ленти Карта на таблото

Инструмент като Bar Chart Dashboard Card на ClickUp може да подобри визуализацията ви с:

Персонализирани източници на данни : извличайте данни от пространства, папки или списъци, а дори и от архивирани или затворени задачи.

Динамични полета : Използвайте персонализирани полета, формулни полета или спринт точки за персонализирани визуализации.

Проследяване на базата на време : Анализирайте тенденциите за дни, седмици или месеци с подвижни или персонализирани периоди.

Гъвкаво групиране : Групирайте данните по възложители, етикети, статуси или приоритети.

Разширени филтри : Прилагайте филтри, специфични за задачите, като статус, тип или приоритет, за по-задълбочени анализи.

Опции за експортиране: Експортирайте диаграми като PDF, PNG или CSV файлове, за да споделяте данни.

Визуализирайте напредъка без усилие с картата с лентови диаграми на ClickUp.

Използвайте ги вместо статични кръгови диаграми, когато сравнявате няколко категории едновременно, проследявате тенденции във времето (като месечни продажби) или давате приоритет на точни стойности пред пропорции.

Това е идеално решение, когато имате повече от пет сегмента или пропорции, които са твърде сходни, за да се разграничат.

Ние използваме ClickUp за управление на всички наши проекти и задачи, както и като база от знания. Той се използва и за мониторинг и актуализиране на нашата OKR рамка и за няколко други случая, включително диаграми на потоци, формуляри за заявки за отпуск и работни потоци. Страхотно е, че всичко това може да се обслужва в рамките на един продукт, тъй като нещата могат много лесно да се свързват помежду си.

💡Съвет от професионалист: Ако използвате стълбови диаграми за презентации, изберете цветове, които контрастират добре, и поддържайте етикетите на осите ясни.

2. Натрупани стълбови диаграми: Сравняване на пропорциите между категориите

Натрупаната стълбчата диаграма е базирана на простотата на стълбчатите диаграми, но добавя слоеве от данни като подкатегории, показващи общи суми и приноси.

Например, натрупаните ленти в колонна диаграма могат да показват бюджетите на отделите, разбивайки разходите на категории като заплати, маркетинг и обучение за по-прецизно разпределение на ресурсите.

Шаблон за натрупана лентова диаграма на ClickUp

Шаблонът за натрупана лентова диаграма на ClickUp разширява тази функционалност, улеснявайки анализа на сложни данни и представянето им по практичен начин. Проследявайте напредъка на проекта, ефективността на екипа или настроенията на клиентите с този шаблон, създаден да опрости работния процес и да генерира впечатляващи прозрения.

Изтеглете този шаблон Създайте натрупващи се стълбови диаграми с предварително създадения шаблон за натрупващи се стълбови диаграми на ClickUp.

С актуализации в реално време можете да проследявате задачите в различни статуси – като „Отворена“, „Завършена“ или „В процес“ – и незабавно да виждате къде се намират. Използвайте изгледа „Натрупани ленти“, за да създадете диаграми, които могат да се споделят и ясно комуникират напредъка на заинтересованите страни.

Ето кога можете да го използвате като алтернатива на кръговата диаграма:

За да сравните общите стойности и да покажете приноса на подкатегориите

За многослойни данни като приходи по региони и типове продукти

Когато трябва да демонстрирате пропорционални взаимоотношения в по-широк контекст

💡Съвет от професионалист: Имате нужда да представите ефективно многослойни данни? Научете стъпка по стъпка как да създадете натрупана стълбчата диаграма в Excel.

3. Диаграми тип „поничка“: усъвършенствана версия на кръговата диаграма

Донът диаграмите са кръгови диаграми с дупка в средата – буквално и преносно.

Този дизайн ги прави едни от най-добрите инструменти за визуализация на данни, които запазват познатата форма на кръговите диаграми, като същевременно подобряват четливостта и естетиката, особено когато се работи с по-малко категории.

Донът диаграмата може лесно да намали когнитивната натовареност, като се фокусира върху ключови точки от данните. Тя е по-прегледна и предоставя допълнително място за етикети или суми.

Използвайте ги вместо кръгови диаграми, за да представите прости пропорции, да подчертаете ключови показатели или да покажете допълнителна информация, като общо стойности, в рамките на диаграмата.

Кръгови диаграми в ClickUp

ClickUp Donut Charts прави това още по-лесно!

Подчертайте пропорциите с диаграмите тип „донат“ на ClickUp вместо с кръгови диаграми.

Донът диаграмите в ClickUp предлагат:

По-ясни визуализации : подчертайте важни показатели като общо часове или приходи с празен център.

Персонализиране : Настройвайте цветовете, етикетите и данните според нуждите на екипа.

Актуализации в реално време : проследявайте динамичните промени в момента, в който се случват.

Лесна настройка: Лесно превключване между кръгови и пръстенови диаграми с няколко кликвания в настройките на картите.

👀 Знаете ли, че... Компаниите, които използват данни, са 23 пъти по-склонни да изпреварят конкурентите си в привличането на клиенти.

4. Дървовидни диаграми: йерархична визуализация на данни

Дървовидните диаграми използват вложени правоъгълници, за да представят йерархични данни, като по-големите правоъгълници показват по-високи стойности, а по-малките – подкатегории.

Идеални за сложни набори от данни, дървовидните диаграми визуализират взаимоотношенията и показват как подкатегориите допринасят за цялото.

Например, една компания за електронна търговия може да използва дървовидна карта, за да покаже източниците на трафик към уебсайта (органичен, платен, директен) и подкатегориите (мобилни устройства, настолни компютри). Тази визуализация незабавно разкрива най-добре представящите се канали и подсегменти. За разлика от кръговите диаграми, дървовидните карти обработват ефективно множество нива на данни.

5. Водопадни диаграми: визуализиране на последователни данни

Водопадните диаграми разбиват кумулативните данни стъпка по стъпка, показвайки как отделните елементи допринасят за общата сума. Те илюстрират как последователните стойности се променят и са отлични за разбиване на сложни процеси на лесноразбираеми стъпки, където кръговите диаграми не успяват да предадат прогресията на стойностите.

Кога да го използвате вместо кръгова диаграма: За визуализиране на финансови показатели като печалби и загуби

За да подчертаете стъпка по стъпка промените в последователните данни

Ако сте специалист по човешки ресурси, можете да използвате водопадна диаграма, за да обясните текучеството на персонала: начален брой на служителите, новоназначени, напуснали и краен брой на служителите. Това ще даде на ръководството ясна представа за динамиката, която влияе върху персонала.

👀 Знаете ли? Можете да визуализирате последователните си данни като професионалист с този лесен урок за създаване на водопадни диаграми в Excel.

6. Топлинни карти: Откриване на модели и тенденции

Топлинните карти използват цветове, за да представят интензивността на данните, което ги прави идеални за бързо идентифициране на модели, аномалии или тенденции. Те са идеални и за големи масиви от данни, където тенденциите са по-важни от числовата точност.

Използвайте топлинни карти вместо кръгови диаграми, за да: Идентифицирайте горещи точки или групи в данните (например кликове на уебсайтове, използване на приложения)

Визуализирайте двуизмерни взаимоотношения между данни с различна интензивност.

Проследявайте показателите във времето (например, резултати за удовлетвореността на клиентите от продажбите). Като UX дизайнер можете да използвате топлинна карта, за да проследявате кликовете на уеб страници, като по-тъмните области показват висока степен на взаимодействие, което помага за оптимизиране на разположението на бутоните за призив за действие.

💡Съвет от професионалист: Изберете цветови градиент, който съответства на контекста, като например топли цветове за интензивност.

7. Разпръснати диаграми: Разбиране на взаимоотношенията между променливите

Разпръснатите диаграми използват точки, за да представят точките на данните по две оси, което ви помага да визуализирате взаимоотношенията или корелациите между променливите. Те са чудесни за анализиране на причинно-следствени взаимоотношения или за откриване на изключения.

Кога да го използвате като диаграма за управление на проекти: За да проучите как две променливи взаимодействат (например, разходи за маркетинг спрямо продажби).

Използва се за идентифициране на групи, тенденции или изключения в набор от данни. Например, мениджърът по продажбите може да използва разпръснат график, за да анализира връзката между часовете обучение и резултатите от продажбите. Ако точките се движат нагоре, това означава, че повече обучение води до по-добри резултати.

8. Балонни диаграми: разширяване на разпръснатите диаграми за повече данни

Балонните диаграми са разпръснати графики с трето измерение: размер на балона. Те са мощно средство за сравняване на три променливи и добавяне на дълбочина към анализа на данните.

Искате да добавите измерение към вашите разпръснати диаграми? Започнете с шаблони за балонни карти, които са идеални за представяне на повече данни наведнъж.

Вместо да използвате кръгови диаграми, използвайте пакетирани балонни диаграми, за да анализирате взаимоотношенията между три променливи (например приходи, служители, пазарен дял), да сравнявате пропорционални данни или да подчертавате обема в наборите от данни.

Шаблон за балонна карта на ClickUp

Шаблонът за балонна карта на ClickUp подобрява работния ви процес с следните предимства:

Визуализирайте взаимоотношенията : Лесно представяйте взаимоотношенията между задачи, идеи или цели, като откривате зависимости, припокривания или пропуски.

Опростете сложните проекти : Разделете сложните проекти на управляеми части, за да сте сигурни, че нищо не е пропуснато.

Насърчавайте сътрудничеството : Споделяйте с екипа си за актуализации в реално време, насърчавайки прозрачността и решаването на проблеми.

Ускорете процеса на вземане на решения: Използвайте шаблона, за да оцените вариантите, претеглете плюсовете и минусите и определете приоритетите за по-информирани решения.

Изтеглете този шаблон Организирайте данните си визуално с шаблона Bubble Map на ClickUp, за да откриете модели и тенденции.

Ето няколко примера за това как да използвате балонни карти в ClickUp: За управление на проекти можете да визуализирате етапи, зависимости и графици за сложни проекти. При стратегическото планиране начертайте бизнес целите, ресурсите и рисковете, за да съгласувате екипа си около обща визия. По време на сесиите за мозъчна атака записвайте и организирайте идеите, като използвате балони за всяка концепция и връзки, показващи тяхната релевантност. За дърветата на решенията опростете сложните решения, като ги разделите на по-малки, изпълними стъпки и визуално проследявате възможните резултати.

💡Съвет от професионалист: Отделът по реклама на Университета Уейк Форест преобрази отчитането на данни и съгласуваността на екипа, постигайки нова ефективност с помощта на таблата на ClickUp. Прочетете тяхната история, за да разберете как можете да направите същото!

9. Радарни диаграми: визуализиране на многовариантни данни

Радарните диаграми, наричани още паякови или мрежови диаграми, са предназначени за сравняване на няколко променливи по една скала. Всяка ос представлява различна променлива, а получената форма обобщава силните и слабите страни.

Използвайте ги вместо кръгови диаграми, за да: Сравнете многовариантни данни в различни категории (например, умения на екипа или характеристики на продукта).

Покажете показатели за ефективността спрямо еталон

Оценете баланса или диспропорциите в наборите от данни (напр. разпределение на бюджета). Продукт мениджърът, например, може да използва радарна диаграма, за да сравни инструменти за управление на проекти по характеристики като лекота на употреба, интеграции, цени и поддръжка, помагайки на заинтересованите страни да идентифицират най-подходящия за нуждите на компанията.

🧠 Интересен факт: Бизнесите, които се основават на данни, са почти 7 пъти по-успешни в задържането на клиентите си!

10. Диаграма с плувни коридори: визуализиране на отговорности, роли и задачи

Всяка лента представлява конкретна единица, участваща в работния процес, което улеснява разбирането на взаимодействието между различните функции и приноса им към цялостния процес.

Диаграмите с плувни коридори помагат за визуалното организиране на сложни работни процеси, като разделят задачите и отговорностите на отделни „коридори“ въз основа на роли, отдели или процеси.

Шаблонът за диаграма на ClickUp Swimlane опростява това още повече, като предлага готова структура за създаване на подробни, визуално привлекателни диаграми, без да се налага да започвате от нулата.

Изтеглете този шаблон Начертайте отговорностите и идентифицирайте пречките с шаблона за диаграма на потока на ClickUp Swimlane.

Преминайте към диаграми с плувни коридори, за да:

Обяснете процеса на привличане на клиенти

Анализирайте междуотделните пречки и планирайте междуфункционални работни процеси.

Визуализирайте одобренията и предаванията и проследявайте графиците за изпълнение на задачите.

Например, в работния процес за връщане на продукти за платформа за електронна търговия, диаграма с плувни коридори може да покаже клиентите, които инициират връщане, обслужването на клиенти, което го одобрява, склада, който получава артикула, и финансовия отдел, който обработва възстановяването.

Кръговите диаграми могат да работят добре за прости пропорции, но се нуждаят от по-усъвършенствани инструменти за анализ на тенденции, сравнения, подобряване на таблата или наблюдение на промени в реално време.

ClickUp , вашето приложение за всичко, свързано с работата, се справя с предизвикателството с редица визуализации – стълбовидни диаграми, линейни диаграми и табла в реално време –, които превръщат суровите данни в информация, въз основа на която можете да действате незабавно.

Различните екипи анализират данните по различен начин и ClickUp го признава. Неговите инструменти за визуализация са създадени с оглед на гъвкавост за екипи като: Маркетинг: Използвайте натрупващи се стълбови диаграми, за да разделите ефективността на кампанията по канали, като ясно покажете кои платформи дават най-добри резултати.

Продукт: Проследявайте циклите на разработка или напредъка на спринтовете с линейни диаграми, за да идентифицирате пречките и да спазвате графика за пускане на пазара.

Финанси: Следете разходите с персонализирани стълбовидни диаграми, които групират разходите по отдели или проекти, като по този начин гарантират, че бюджетите се спазват.

Можете да филтрирате, сортирате и персонализирате работния си табло, за да се фокусирате върху конкретни времеви рамки, проекти или дори членове на екипа. Тази адаптивност означава, че ClickUp не е просто инструмент – той е партньор за данни, съобразен с уникалните цели на вашия екип.

Нека разгледаме по-подробно как ClickUp подпомага вашия екип с тези разширени функции:

ClickUp предлага гъвкави инструменти за опростяване на визуализацията на данни и оптимизиране на управлението на работния процес.

🚀 ClickUp стълбови диаграми

ClickUp Bar Charts ви позволява да сравнявате данни един до друг или да проследявате тенденции във времето в интерактивни табла в реално време.

Проследявайте динамично представянето с помощта на ClickUp Bar Charts за полезни анализи.

Използвайте ги, за да измервате производителността на екипа, като проследявате завършените задачи или етапи. Персонализирайте източниците на данни (пространства, папки или списъци) и конфигурирайте X/Y оси за персонализирани визуализации. Ключовите функции включват поддръжка за персонализирани полета, формулни полета и спринт точки.

🚀 Линейни диаграми на ClickUp

Имате нужда да проследявате напредъка или да наблюдавате промените във времето? Картите с линейни диаграми на ClickUp са отлични за наблюдение на тенденции или напредък във времето.

Анализирайте тенденциите във времето с картите с линейни диаграми на ClickUp, проектирани за прецизност и яснота.

Проектните мениджъри могат да ги използват за оценка на крайни срокове или повтарящи се проблеми, като по този начин гарантират оптимизиране на ресурсите. Персонализирайте времевите диапазони, опциите за групиране и филтрите според вашите нужди. Експортируемите данни и лесното споделяне подобряват сътрудничеството в екипа.

🚀 ClickUp Табла

Централизирайте данните и дейностите на екипа си с таблата за управление на ClickUp.

Централизирайте всичките си данни с таблата за управление на ClickUp. Тези персонализирани табла за управление предоставят актуализации в реално време, джаджи като стълбови и линейни диаграми и лесни опции за споделяне за заинтересованите страни. Екипите могат да създават табла за управление, специфични за дадена роля, като например проследяване на приходите от продажби или мониторинг на спринтовете от екипите за продукти, което насърчава прозрачността и сътрудничеството.

🚀 Автоматизации на ClickUp

Поддържането на актуални данни може да бъде логистична главоболка, но не и с ClickUp Automations. Те автоматично актуализират визуализациите на вашите данни.

Опростете работните процеси безпроблемно с ClickUp Automations, за да спестите време и да повишите производителността.

Графиките с ленти, линейните графики и таблата отразяват статуса на задачите в реално време, което спестява време и гарантира точност. Например, финансовите екипи могат да проследяват месечните разходи, като използват графики с натрупани ленти, които се актуализират в реално време при регистриране на разходите.

🚀 Диаграми с кръгови диаграми в ClickUp

Картите с кръгови диаграми на ClickUp са идеални за визуално обобщаване на пропорциите. Екипите по човешки ресурси могат да проследяват напредъка при наемането на персонал, а проектните мениджъри да наблюдават статуса на задачите или разпределението на натоварването. Актуализациите в реално време гарантират точност и интерактивност, което прави кръговите диаграми ценен инструмент за вашия набор от инструменти за работа с данни.

Разбийте сложни набори от данни с ClickUp Pie Chart Card, идеален за лесни за четене визуални обобщения.

Открийте силата на усъвършенстваните визуализации на данни с ClickUp

Кръговите диаграми имат своето място във визуализацията на данни, но им липсва необходимата дълбочина за сложни данни.

Инструменти като стълбовидни диаграми, линейни графики и динамични табла за управление предоставят по-богата информация, като разкриват „какво” и „защо” стои зад цифрите.

ClickUp подобрява визуализацията на данни с многофункционални функции като карти с лентови диаграми, натрупани лентови графики и автоматизирани табла. Тези инструменти ви позволяват да проследявате напредъка, да сравнявате показатели и да анализирате многослойни данни, като ги актуализирате в реално време.

Готови ли сте да преминете от статичните диаграми? Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp още днес и открийте как по-интелигентните визуализации могат да ви помогнат да вземете по-добри и по-бързи решения!