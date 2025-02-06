Топ 11 мобилни приложения за вътрешна комуникация за екипно сътрудничество

Чувствали ли сте някога, че комуникацията в екипа ви е хаотична игра на телефон, при която съобщенията се губят в превода, а задачите се пропускат? Всички сме били в такава ситуация!

Независимо дали се занимавате с дистанционна работа или управлявате глобални екипи, приложенията за вътрешна комуникация са ключови за поддържането на единна позиция (и здрав разум) на всички.

Събрахме 11-те най-добри мобилни приложения за вътрешна комуникация, които ще променят сътрудничеството в екипа ви.

Помислете за по-малко имейл кореспонденция, по-бързи актуализации и може би дори по-малко „спешни“ съобщения късно през нощта. Тези приложения ще ви накарат да се чудите как сте работили без тях досега.

Всичко е въпрос на намиране на перфектния инструмент за вътрешна комуникация. Да започнем да комуникираме!

Какво трябва да търсите в мобилните приложения за вътрешна комуникация?

Изборът на подходящото приложение за вътрешна комуникация е от решаващо значение за подобряване на производителността на вашия екип. Но с безбройните опции на пазара, как да решите кое приложение е най-подходящо за вашата организация?

Ето какво трябва да имате предвид при оценяването на различните варианти:

Функции за комуникация в реално време : Потърсете функции за незабавни съобщения, видеоразговори и групови чатове, които правят комуникацията безпроблемна. Инструментите, които поддържат аудио съобщения и споделяне на екран, са особено ценни за отдалечени или : Потърсете функции за незабавни съобщения, видеоразговори и групови чатове, които правят комуникацията безпроблемна. Инструментите, които поддържат аудио съобщения и споделяне на екран, са особено ценни за отдалечени или хибридни екипи

Интеграция на управлението на задачи и проекти : Намерете приложения, които интегрират управлението на задачи и Kanban табла, помагайки на екипите да синхронизират целите си, докато управляват задачите ефективно.

Прост интерфейс : Изберете приложение, което е достатъчно интуитивно, за да може всеки да го използва. Простият интерфейс намалява времето за обучение и гарантира, че приложението ще повиши производителността, а не ще я затрудни.

Сигурност и съответствие : Търсете приложения за комуникация в екипа с усъвършенствано криптиране, сигурни входове като Azure Active Directory и съответствие с индустриалните стандарти.

Персонализирани функции: Използвайте приложения, които предлагат споделяне на файлове, споделяне на екран, списъци със задачи или други комуникационни инструменти, от които може да се нуждаете за вашите дистанционни служители или работници на първа линия.

Къде можете да намерите всички тези функции на едно място?

11-те най-добри мобилни приложения за вътрешна комуникация

Ето изчерпателен списък с приложения за вътрешна комуникация, които ще отговорят на нуждите на вашия екип, ще насърчат сътрудничеството и ще подкрепят дългосрочните бизнес цели:

1. ClickUp (Най-доброто приложение „всичко в едно“ за управление на проекти и сътрудничество)

ClickUp е повече от просто инструмент за управление на проекти; това е всеобхватно приложение за съобщения за работа, което комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-умно.

ClickUp Chat е вградената суперзвезда за съобщения на вашия екип. За разлика от чат инструментите на трети страни, то запазва всички дискусии, свързани с проекта, пряко свързани със задачите.

Това означава, че вече няма да се налага да претърсвате имейли или да преминавате от една платформа на друга, за да намерите важна информация.

Опитайте ClickUp Chat Централизирайте комуникацията в екипа си и я свържете с работните процеси с ClickUp Chat.

С Chat можете да обсъждате актуализации по проекти, да обменяте идеи или да споделяте бързи актуализации, като същевременно свързвате съобщенията директно с съответните задачи или проекти.

Закачете важни съобщения за лесен достъп и поддържайте безпроблемна комуникация на едно място.

Искате да документирате тези дискусионни точки някъде? ClickUp Docs подобрява сътрудничеството при работа с документи. Потребителите могат да създават, редактират и споделят документи директно в ClickUp, като ги свързват със задачи или проекти за лесен достъп.

Създавайте, редактирайте и споделяйте с няколко кликвания с ClickUp Docs

Редактирането в реално време позволява на членовете на екипа да допринасят едновременно, а възможността за вграждане на задачи в документи преодолява разликата между планирането и изпълнението.

Независимо дали изготвяте предложение или очертавате проект, ClickUp Docs гарантира, че вашият екип работи по-умно заедно, като историята на версиите поддържа всичко прозрачно.

В моментите, когато думите просто не са достатъчни, ClickUp Clips идва на помощ. Тази функция за запис на екрана ви позволява да заснемете екрана си, да разкажете процесите или да предоставите визуални инструкции за задачите.

Споделяйте и записвайте екрана си за лесно сътрудничество с ClickUp Clips

То е идеално за споделяне на новини, обясняване на сложни работни процеси или въвеждане на нови членове в екипа без дълги имейли или срещи. Записвайте, споделяйте и оставете визуалните елементи да говорят.

ClickUp Collaboration Detection поддържа синхронизация на екипа ви в реално време. Тази функция уведомява потребителите, когато някой друг редактира същата задача или документ, като по този начин предотвратява конфликтни промени и подобрява координацията.

Редактирайте документи и сътрудничество по съдържанието в реално време с ClickUp Collaboration Detection

Независимо дали става дума за проектен план или споделен документ, винаги ще знаете кой върху какво работи, което насърчава екипната работа и прозрачността.

Гъвкавостта е друг ключов фактор, допринасящ за ефективното управление на проекти, и персонализираните изгледи на ClickUp предлагат точно това. Изберете от списък, табло, календар, времева линия и други, за да визуализирате задачите по начин, който работи най-добре за вашия екип.

Сътрудничейте с членовете на екипа си, като споделяте информация по начина, по който искате, с ClickUp Views.

Таблата предлагат работен процес в стил Kanban, а изгледите на Gantt помагат за проследяване на зависимостите и графиците. Възможността за превключване между изгледите гарантира, че всички членове на екипа ви остават синхронизирани, независимо от техния стил на работа.

Дните на дългите, разкъсани вериги от имейли са отминали. Функциите @Mentions и Assign Comments на ClickUp ви позволяват да маркирате членовете на екипа директно в задачите, да разпределяте отговорности или да привличате вниманието към актуализации.

Комуникирайте по-умно и сътрудничеството ви ще бъде по-добро с ClickUp Comments and Mentions

Използвайте коментари в низове, за да поддържате дискусиите организирани и практични, като по този начин гарантирате, че всеки знае точно какво се изисква от него, без да има объркване.

Независимо дали вашият екип се нуждае от чат, планиране или мозъчна атака, ClickUp съхранява всичко на едно място за безпроблемно сътрудничество.

Най-добрите функции на ClickUp

Управлявайте повтарящите се задачи без усилие с помощта на без усилие с помощта на функцията „Повтарящи се задачи“ на ClickUp . Независимо дали става въпрос за седмични срещи на екипа, месечни отчети или годишно планиране, можете да автоматизирате задачите, за да спестите време и да намалите риска от пропускане на крайни срокове.

Определяйте, проследявайте и визуализирайте екипните и индивидуалните цели директно в платформата чрез ClickUp Goals . Разделете по-големите цели на по-малки, свържете ги със задачи и следете напредъка в реално време.

Интегрирайте с над 1000 инструмента , включително Slack, Zoom, Google Drive и Microsoft Teams, чрез , включително Slack, Zoom, Google Drive и Microsoft Teams, чрез ClickUp Integrations . Тези интеграции ви позволяват да внедрите любимите си приложения в платформата, подобрявайки работните процеси и намалявайки необходимостта от превключване между различни инструменти.

Визуализирайте и управлявайте взаимоотношенията между задачите с Task Dependencies на ClickUp . Можете да маркирате задачите като „блокиращи“, „в очакване“ или „свързани“, като по този начин се уверявате, че всички знаят какво трябва да бъде завършено, преди да преминат към следващата стъпка.

Измервайте времето, прекарано в изпълнение на задачи, директно в платформата с , директно в платформата с Time Tracking в ClickUp . Независимо дали управлявате отчитаните часове или оптимизирате производителността, тази функция предоставя информация за това къде се разпределя времето.

Ограничения на ClickUp

ClickUp има голяма крива на обучение. Поради това широкият му набор от функции понякога може да бъде прекалено голям за новите потребители и да изисква малко време, за да свикнат с него.

Мобилното приложение, макар и напълно функционално, все още не разполага с някои функции, които са налични в десктоп версията.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9900 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4300 отзива)

🧠 Знаете ли, че: ClickUp наскоро беше обявен за софтуер № 1 в 18 категории в доклада G2 2024 Winter Report! Две от 18-те категории, в които се класира на първо място, са „Сътрудничество по проекти“ и „Управление на работния процес“.

2. Slack (най-доброто за незабавни съобщения и комуникация в екипа)

чрез Sla ck

Slack е водещо приложение за вътрешна комуникация, известно с възможностите си за съобщения в реално време и широките си интеграции. То е идеално за екипи, които искат да подобрят комуникацията и сътрудничеството между служителите.

Мобилното приложение Slack предлага лесна за ползване навигация с лента с раздели, която осигурява бърз достъп до основните функции. Така можете да следите съобщенията, да отговаряте на директни споменавания и да управлявате задачите си чрез мобилното си устройство.

Най-добрите функции на Slack

Организирайте разговорите в специални пространства за конкретни проекти и екипи, като се уверите, че цялата комуникация в екипа е структурирана

Улеснете личните разговори между членовете на екипа

Участвайте в леки аудио или видео разговори чрез Huddles и споделяйте предварително записани видео съобщения с помощта на Clips.

Споделяйте документи, изображения и други файлове директно в разговорите

Ограничения на Slack

Изобилието от канали и съобщения може да доведе до прекалено много известия

Криптирането от край до край не винаги е налично, което създава рискове за данните

Цени на Slack

Безплатно

Pro: 8,75 $/месец на потребител

Business+: 15 долара на месец на потребител

Enterprise grid: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Slack

G2: 4,5/5 (над 33 700 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 23 500 отзива)

➡️ Прочетете също: Как да преодолеете комуникационните бариери на работното място

3. Workvivo (Най-доброто за повишаване на ангажираността на служителите и корпоративната култура)

чрез Workvivo

Комбинирайте традиционните инструменти с функции, които насърчават ангажираността на служителите чрез Workvivo.

С мобилното приложение Workvivo можете да сте в крак с новостите чрез персонализиран фийд с дейности, да споделяте публикации с изображения и видеоклипове и да отбелязвате постиженията на колегите си с поздрави.

То е създадено, за да помогне на служителите да се чувстват по-свързани с работата си и мисията на организацията, независимо от местоположението им.

Най-добрите функции на Workvivo

Публикувайте актуализации, споделяйте новини и участвайте в дискусии в Central Hub

Комбинирайте традиционните интранет функции със социални функции, позволяващи на служителите да имат достъп до документи и приложения

Създавайте групи въз основа на интереси или проекти, насърчавайки сътрудничеството

Измервайте ангажираността, настроенията и поведението на служителите

Ограничения на Workvivo

Ценовата структура може да бъде объркваща за някои потребители

Някои потребители съобщават за затруднения при интегрирането с приложения на трети страни, което може да наруши работните процеси

Цени на Workvivo

Бизнес план: Индивидуални цени

План за предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии на Workvivo

G2: 4,8/5 (над 1900 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 120 отзива)

чрез Microsoft

Microsoft Teams предлага мобилно приложение за вътрешна комуникация, което се интегрира безпроблемно с пакета Microsoft Office. То предоставя унифицирана платформа за комуникация, сътрудничество и видеоконферентна връзка в екип с някои страхотни функции.

Мобилното приложение Microsoft Teams позволява на потребителите да се присъединяват към срещи с едно докосване, да споделят съдържание директно от мобилния си телефон и да си сътрудничат с други офис приложения в реално време.

Приложението поддържа и известия, които незабавно информират потребителите за важни съобщения.

Най-добрите функции на Microsoft Teams

Създавайте и споделяйте документи, таблици и презентации без усилие в Microsoft Office

Организирайте разговорите по канали и екипи

Провеждайте висококачествени видеоразговори и срещи с функции като споделяне на екран и записване на срещи

Участвайте в частни или групови чатове с това приложение за бизнес съобщения , с функции като споменавания и верижни разговори.

Ограничения на Microsoft Teams

Екипите могат да бъдат взискателни към устройствата, което се отразява на производителността на по-старите системи

Разширеният набор от функции може да отнеме време на новите потребители, за да го разберат напълно

Цени на Microsoft Teams

Безплатно

Microsoft Teams Essentials: 4,00 $/месец на потребител (годишен абонамент)

Microsoft 365 Business Basic: 6,00 $/месец на потребител (годишен абонамент)

Microsoft 365 Personal: 6,99 $/месец

Microsoft 365 Family: 9,99 $/месец

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/потребител на месец (годишен абонамент)

Забележка: Microsoft Teams е налично като част от пакета Microsoft 365. Посочените цени са за пакета Microsoft 365.

Оценки и рецензии за Microsoft Teams

G2: 4. 3/5 (над 15 600 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 9700 отзива)

💡 Съвет от професионалист: Избягвайте претоварването с известия, като персонализирате предупрежденията, за да получавате само най-важните актуализации. Например, настройте Slack или Microsoft Teams да ви уведомяват само за директни споменавания или важни актуализации в канала.

5. Trello (Най-доброто за визуално управление на задачите с Kanban табла)

чрез Trello

Търсите ли лесно за използване приложение за вътрешна комуникация, което се отличава с визуални задачи и управление на екипа? Trello предлага солидно решение с интуитивните си Kanban табла.

То позволява на екипите да организират проекти и задачи визуално, като насърчава сътрудничеството и комуникацията.

Мобилното приложение Trello ви позволява да създавате нови карти, да задавате крайни срокове и да прикачвате файлове директно от вашите мобилни устройства. Приложението поддържа синхронизация в реално време, което гарантира, че промените се отразяват незабавно на всички устройства и за всички членове на екипа.

Най-добрите функции на Trello

Създавайте табла със списъци и карти, представящи задачите, като визуализирате ясно работния процес

Интегрирайте с инструменти като Slack, Google Drive и Jira, за да подобрите функционалността

Автоматизирайте повтарящите се задачи без да се налага да пишете код с автоматизацията Butler

Ограничения на Trello

Разчита в голяма степен на Power-Ups за допълнителни функционалности, което може да се окаже скъпо

Липсват разширени функции като зависимости, които са необходими за сложни проекти

Цени на Trello

Безплатно

Стандартен: 6 $/потребител на месец

Премиум: 12,50 $/потребител на месец

Enterprise: Започва от 17,50 $/потребител на месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Trello

G2: 4. 4/5 (над 13 600 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 23 300 рецензии)

📮ClickUp Insight: Специалистите, работещи с информация, изпращат средно по 25 съобщения дневно, търсейки информация и контекст. Това означава, че се губи доста време за превъртане, търсене и разшифроване на фрагментирани разговори в имейли и чатове. 😱 Ако само имахте интелигентна платформа, която свързва задачи, проекти, чат и имейли (плюс AI!) на едно място. Но вие имате: опитайте ClickUp!

6. Chanty (Най-подходящо за малки предприятия, които търсят достъпно приложение за комуникация „всичко в едно“)

чрез Chanty

Chanty е приложение за вътрешна комуникация, създадено за малки предприятия, които търсят достъпно, всеобхватно решение за екипно сътрудничество.

Мобилното приложение на Chanty, налично за iOS и Android, гарантира, че членовете на екипа остават свързани и управляват задачите си ефективно, дори когато са в движение.

Интуитивният интерфейс на приложението ви позволява да навигирате между чатове и задачи, улеснявайки ефективното сътрудничество и гладкото протичане на работните процеси в съответствие с вашата комуникационна стратегия.

Най-добрите функции на Chanty

Комуникирайте в реално време с екипа си чрез публични и частни чатове

Осъществявайте висококачествени аудио и видео разговори с споделяне на екрана

Създавайте задачи от съобщения и проследявайте напредъка с помощта на Kanban табло

Ограничения на Chanty

По-малко интеграции с трети страни в сравнение с конкурентите

Някои потребители са съобщили за проблеми по време на видеоразговори

Цени на Chanty

Безплатно

Бизнес: 4 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Chanty

G2: 4,5/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 30 отзива)

7. Connecteam (Най-доброто за ефективно управление на работниците без бюро и на първа линия)

чрез Connecteam

Ако работите интензивно с екипи на първа линия или персонал на място, Connecteam е задължително приложение. Това е всеобхватно приложение за комуникация, което предлага пълен набор от инструменти за оптимизиране на операциите и укрепване на комуникацията в екипа.

Мобилното приложение Connecteam дава възможност на служителите да имат достъп до важни инструменти и да изпълняват задачи като отчитане на работното време, достъп до графици и комуникация с членовете на екипа директно от своите смартфони.

Най-добрите функции на Connecteam

Поддържайте синхронизация между всички свои служители на предната линия чрез комуникация в екипа в реално време чрез чат, актуализации и известия.

Създавайте и споделяйте графици и автоматизирайте отчетите за работното време бързо с всички свои служители

Разпределяйте и проследявайте задачите на служителите, като осигурявате прозрачност на отговорностите и премахвате комуникационните бариери

Ограничения на Connecteam

По-висока ценова категория в сравнение с конкурентите и по-разширени функционалности, достъпни само в по-скъпите планове

По-малко интеграции с трети страни в сравнение с конкурентите

Цени на Connecteam

План за малки предприятия: Безплатно за до 10 потребители

Operations Basic: 35 $/месец за първите 30 потребители (0,6 $/месец за всеки допълнителен потребител)

Operations Advanced: 59 $/месец за първите 30 потребители (1,8 $/месец за всеки допълнителен потребител)

Operations Expert: 119 $/месец за първите 30 потребители (3,6 $/месец за всеки допълнителен потребител)

Оценки и рецензии за Connecteam

G2: 4,6/5 (над 1700 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 340 отзива)

👀 Знаете ли, че... За служителите, които не работят на бюро, функцията за географско ограждане на Connecteam гарантира точно отчитане на работното време, като позволява на служителите да се регистрират само когато се намират в определено местоположение.

8. RingCentral (най-доброто за стабилни видеоконференции и комуникация в облака)

чрез RingCentral

RingCentral е надеждно приложение за комуникация, което свързва вашия екип чрез стабилни видеоконференции и облачни инструменти. То е идеално за фирми, които се нуждаят от мащабируемо решение.

Това мобилно приложение е създадено за потребители, които са постоянно в движение, и осигурява на вас и вашия екип съгласуван и свързан работен процес. Потребителите на приложението могат да участват във видеоконференции, да изпращат и получават съобщения и да управляват телефонни разговори директно от мобилните си телефони.

Най-добрите функции на RingCentral

Провеждайте видеоразговори с висока разделителна способност, поддържащи до 500 участници

Използвайте облачната частна телефонна централа (PBX) за неограничени разговори в САЩ и Канада

Работете с над 300 интеграции с популярни приложения

Ограничения на RingCentral

Разширените функции могат да отнемат време за научаване и адаптиране

Някои потребители съобщават за проблеми с отзивчивостта на поддръжката

Цени на RingCentral

Основна цена: 30 USD/месец на потребител (до 100 потребители)

Разширена версия: 35 USD/месец на потребител (до 100 потребители)

Ultra: 45 $/месец на потребител (до 100 потребители)

Оценки и рецензии за RingCentral

G2: 4. 1/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4. 2/5 (над 1200 отзива)

чрез Staffbase

Предоставяйте актуална информация за цялата компания и вътрешни бюлетини и се уверете, че служителите са информирани и ангажирани с Staffbase.

Мобилното приложение Staffbase гарантира, че служителите имат незабавен достъп до новини, актуализации и ресурси на компанията, дори и да работят дистанционно.

Служителите могат да имат достъп до важни документи чрез мобилното приложение и да участват в интерактивни функции като анкети и механизми за обратна връзка.

Най-добрите функции на Staffbase

Предоставяйте важни новини и информация директно на мобилните устройства на служителите

Създавайте автоматизирани и визуално атрактивни бюлетини с подробни показатели

Използвайте централизиран център за комуникация в екипа и достъп до ресурсите на компанията

Ограничения на Staffbase

Разделянето на началните страници и страниците с новини може да бъде предизвикателство

Създадени за големи компании, което може да се окаже скъпо за по-малки организации

Цени на Staffbase

Индивидуални цени

Оценки и рецензии на Staffbase

G2: 4,6/5 (над 220 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 70 отзива)

10. monday. com (Най-доброто за управление на проекти и персонализиране на работния процес)

monday. com е динамична платформа, предлагаща инструменти за управление на проекти и персонализиране на работния процес. Тя е идеална за екипи, които искат да оптимизират процесите, да визуализират задачите или да сътрудничат ефективно.

С мобилното приложение monday. com можете да създавате и редактирате табла, да възлагате задачи, да задавате важни събития и да следите напредъка на екипа си в реално време.

Приложението поддържа всички изгледи, които предлага и десктоп версията, включително Kanban и Calendar, така че можете да визуализирате работните си процеси според нуждите си.

monday. com най-добри функции

Проектирайте работни процеси, които отговарят на проектните изисквания на вашите мултифункционални екипи

Използвайте перспективи като Kanban табла, диаграми на Гант и календари за визуално сътрудничество

Намалете ръчния труд чрез автоматизиране на повтарящите се задачи

Ограничения на monday.com

Ограничени функции в мобилната версия в сравнение с уеб версията

Изисква плащане за определен брой потребители, което може да не е рентабилно за по-малки екипи

monday. com цени

Безплатно

Базов пакет: 12 USD/месец на работно място (минимум трима потребители)

Стандартен: 14 USD/месец на работно място (минимум трима потребители)

Pro: 24 $/месец на работно място (минимум трима потребители)

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

monday. com оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 12 600 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 5300 рецензии)

💡 Съвет от професионалист: Спестете време, като създадете шаблони за често повтарящи се работни процеси, като назначаване на нови служители или планиране на седмични спринтове. Повечето приложения ви позволяват да дублирате задачи с предварително определени подзадачи и крайни срокове.

11. Troop Messenger (Най-доброто за сигурна комуникация в екипи, които се нуждаят от прости интерфейси)

Изтичането на информация от вътрешни дискусии и съобщения в компанията (независимо дали случайно или умишлено) е най-големият кошмар на всеки мениджър и ръководител. Но превенцията е по-добра от лекуването, а Troop Messenger е тук, за да ви помогне да предотвратите подобен сценарий.

Това е сигурно мобилно приложение за вътрешна комуникация, създадено за екипи, които дават приоритет на сигурността и интуитивните интерфейси.

Можете да го използвате за индивидуални или групови чатове, да споделяте файлове в различни формати и да провеждате аудио и видео разговори директно от вашите мобилни устройства.

Мобилното приложение Troop Messenger поддържа и функции като споделяне на екрана и проследяване на местоположението в мобилен формат, което подобрява усилията за сътрудничество на вашия екип.

Най-добрите функции на Troop Messenger

Използвайте функцията за изчерпване, която предоставя „таймер за самоунищожение“ за поверителни съобщения

Изпращайте съобщения или прикачени файлове до няколко потребители или групи едновременно с функцията forkout, като по този начин повишите ефективността на комуникацията.

Споделяйте екрани по време на видеоразговори за ефективни презентации и дискусии

Ограничения на Troop Messenger

Предлага по-малко интеграции с трети страни в сравнение с конкурентите

Интерфейсът на мобилното приложение е по-малко удобен за ползване в сравнение с уеб версията.

Цени на Troop Messenger

Премиум: 2,50 $/месец на потребител

Предприятие: 5 USD/месец на потребител

Superior: 9 $/месец на потребител (скоро в продажба)

Оценки и рецензии за Troop Messenger

G2: 4,6/5 (над 70 отзива)

Capterra: Няма налични оценки

➡️ Прочетете също: 10 SMART комуникационни цели за екипи с примери

Свържете се с екипа си с ClickUp

Помните ли аналогията с телефонната игра от началото? По същия начин, недоразуменията могат да парализират екипа.

Всяко от инструментите, които обсъдихме по-горе, предлага уникални функции, подходящи за различни работни процеси и приоритети. Но ако търсите универсално приложение за работа, което интегрира управление на задачи, работни процеси по проекти, изкуствен интелект и автоматизация с екипна комуникация, ClickUp е вашият инструмент. То е гъвкаво, лесно за използване и проектирано да се адаптира към нуждите на вашия екип.

Изградете по-интелигентна и свързана мрежа от екипи – регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp още днес.