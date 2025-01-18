10-те най-добри AI инструмента за опростяване на текстове за лесно и ясно писане през 2025 г.

Понякога изглежда, че вниманието на хората намалява с всеки изминал ден!

Ако вашите текстове не са кристално ясни и не оказват силно въздействие, читателите бързо ще загубят интерес и ще преминат към друго, което ще доведе до ниска ангажираност на аудиторията. Написването на ясни, кратки текстове, които резонират с вашата аудитория, е умение.

Ами ако имаше начин да превърнете сложните си изречения в съдържание, което е лесно за четене? Ето тук на помощ идва AI инструментът за опростяване на текстове. Той е като личен треньор по писане, който пренаписва текста ви, за да постигне максимална яснота.

Този наръчник представя 10-те най-добри AI инструмента за опростяване на текстове, които ще ви помогнат да създадете съдържание, което ще привлече вниманието на читателите.

⏰ 60-секундно резюме Ето 10-те най-добри AI инструмента за опростяване на текстове за лесно и ясно писане: ClickUp: Най-доброто за опростяване на съдържание с помощта на AI Junia. AI: Най-доброто за опростяване на техническо съдържание ProWritingAid: Най-добър за редактиране в реално време Dumb It Down: Най-добър за обясняване на жаргон MyCleverAI: Най-доброто за разработване на съдържание, базирано на изкуствен интелект Writecream: Най-добър за многоезично съдържание Semantic Pen AI: Най-добър за писане на статии Textbuddy: Най-добър за по-добра четимост QuestGenius: Най-добър за разширяване на текста HyperWrite: Най-добър за получаване на обратна връзка за писането

Какво трябва да търсите в един AI инструмент за опростяване на текстове?

Ръчното редактиране на всяко изречение за по-добра четимост може да бъде досадно и отнемащо време. Тук на помощ идват AI инструментите за опростяване на текстове.

Ето характеристиките на един отличен AI инструмент за опростяване на изречения:

Обработка на естествен език (NLP) : Един надежден AI инструмент за опростяване на текстове трябва да използва усъвършенствани NLP алгоритми. Той помага за точното анализиране и пренаписване на сложни изречения, като запазва оригиналното послание. Повечето NLP-съвместими инструменти имат и вграден : Един надежден AI инструмент за опростяване на текстове трябва да използва усъвършенствани NLP алгоритми. Той помага за точното анализиране и пренаписване на сложни изречения, като запазва оригиналното послание. Повечето NLP-съвместими инструменти имат и вграден AI генератор на текстове

Корекции на речника: Изберете инструмент, който премахва жаргона и го заменя с ясен, смислен текст. Прекаленото опростяване до степен на неясност може да има обратен ефект. Търсете инструменти с вграден речник или Изберете инструмент, който премахва жаргона и го заменя с ясен, смислен текст. Прекаленото опростяване до степен на неясност може да има обратен ефект. Търсете инструменти с вграден речник или възможности за пренаписване в контекста.

Опции за персонализиране : Опитайте инструменти, които ви позволяват да регулирате нивото на опростяване според нуждите на вашата аудитория. Някои инструменти могат да предлагат настройки за различни нива на четене или възможност за избор между различни стилове на опростяване.

Механизъм за обратна връзка : Използвайте AI генератор на текст, който предоставя обратна връзка за оценки за четимост или предложения за по-нататъшно опростяване, за да подобрите уменията си за писане.

Богати опции за форматиране: Добре структурираният текст е на половината път към разбирането. Потърсете AI инструменти, които поддържат богати опции за форматиране, като преобразуване на текст в точки или таблици.

Езикова поддръжка: Инструментите, които поддържат множество езици и диалекти, са задължителни. Те помагат на писателите и маркетолозите да адаптират своите послания, за да се свържат ефективно с разнообразна аудитория от различни култури и региони.

10-те най-добри AI инструмента за опростяване на текст

1. ClickUp (Най-добър за опростяване на съдържание с помощта на изкуствен интелект)

Подобрете съдържанието си с едно кликване в ClickUp Docs с AI

Представете си следното: сте прекарали часове в изработването на перфектния текст за началната страница на вашия нов продукт. Той е увлекателен, изпълнен с творчество и съдържа всички подходящи ключови думи. Но когато стигне до екипа по продажбите, те ви молят да го преработите.

Защо? Защото клиентите ви няма да го разберат. Жаргонът е объркващ, а клиентите се интересуват само от предимствата на продукта. Сега сте обратно в изходна позиция и трябва да пренапишете всичко отначало.

ClickUp Brain

Ето тук на помощ идва ClickUp Brain. С неговия AI инструмент за опростяване на текст можете да спестите часове усилия. Просто копирайте текста си, поставете го в Brain и добавете подсказка за опростяване. Той предоставя ясна версия само за няколко секунди.

Ето един пример за това как ClickUp Brain опростява текста:

Опитайте ClickUp Brain Използвайте ClickUp Brain, за да опростите сложни текстове и да направите писането си по-ясно и по-ефективно.

ClickUp Brain гарантира, че вашето послание е кратко и уцелва правилните струни. Разчитайте на него като на личен редактор и кажете сбогом на безкрайните пренаписвания!

ClickUp Docs

Можете също да използвате ClickUp Docs, за да пишете съдържанието си и да го редактирате с AI. Просто отворете ClickUp AI от лентата с инструменти за текст в Docs, за да пишете, редактирате, създавате и обобщавате съдържание директно в Docs.

Използвайте ClickUp Docs и неговите богати опции за форматиране, за да пишете и редактирате съдържание

За да опростите съществуващото си съдържание, изберете текста и използвайте иконата AI в лентата с инструменти за текст. ClickUp Brain ще подобри писането, ще поправи граматиката, ще удължи или съкрати текста, ще го опрости или ще генерира действие. Да, толкова е просто!

Най-доброто в ClickUp Docs е сътрудничеството в реално време. Можете да редактирате текста съвместно с членовете на екипа си едновременно, а най-новата версия се актуализира в работната среда на всеки член.

Искате да опростите съдържанието си още повече? Не забравяйте форматирането! В ClickUp Docs можете да оформяте текста си с заглавия, банери, списъци и други елементи, за да създадете визуално привлекателни документи. Правилното форматиране прави съдържанието ви по-лесно за четене и помага да се подчертае важната информация, като безпроблемно води читателите през вашите идеи.

Тази синергия между AI и инструментите за сътрудничество гарантира, че всички са на една и съща страница, в буквален и преносен смисъл.

Най-добрите функции на ClickUp

Създавайте съдържание лесно, като въведете командата /AI в ClickUp Docs.

Получете над 100 подкрепени от изследвания готови за употреба шаблони, които ще ви помогнат да постигнете най-добри резултати с AI.

Адаптирайте тона на съдържанието си, за да се уверите, че то резонира с по-широката ви аудитория.

Използвайте AI корекция , за да откриете граматически грешки и да предложите по-ясни алтернативи.

Превеждайте текст на различни езици с ClickUp Brain, което улеснява локализирането на съдържанието ви за персонализирана комуникация.

Ограничения на ClickUp

Началото може да ви се стори трудно, тъй като има много функции.

ClickUp Brain не е включен в безплатния план.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Предприятия : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Не само започнахме да пишем статии, но решихме да го правим в голям мащаб, затова се нуждаехме от стабилна платформа, която лесно да се адаптира към нарастващия брой на нашите продукти. ClickUp беше най-добрият избор.

2. Junia. AI (Най-добър за опростяване на техническо съдържание)

Junia. AI предлага безплатен AI инструмент за опростяване на текстове, който може да обработва до 500 думи наведнъж. Той може да генерира синоними и да създава цитати за технически статии. С изкуствен интелект можете също да обобщавате, перифразирате, превеждате и променяте тона на съдържанието.

Автоматичното попълване на Junia, задвижвано от изкуствен интелект, улеснява създаването на техническо съдържание. Трябва да въведете ключови думи и изкуственият интелект ще генерира подходящо съдържание, което съответства на контекста. Junia AI помага и за генерирането на често задавани въпроси, за да подобри четимостта на текста ви.

Junia. Най-добрите функции на AI

Активирайте GPT-4, за да пишете с подобрено контекстуално разбиране, което осигурява точни отговори.

Добавете персонализиран глас на марката, който да се използва във всички части от съдържанието.

Получете многоезична поддръжка, за да локализирате съдържанието си.

Junia. Ограничения на изкуствения интелект

Когато създавате статия, понякога алтернативният текст на изображенията може да се смеси с съдържанието, което кара читателите да губят контекста.

Няма безплатен план, с който да тествате инструмента.

Junia. AI ценообразуване

Безплатно

Създател : 34 долара на месец

Pro: 59 долара на месец

Junia. AI оценки и рецензии

Недостатъчно рецензии

Много харесвам Junia. Тя пише добро съдържание и то безплатно. Повечето AI инструменти имат много малък лимит на месец, но Junia има 5000 думи, което ми е достатъчно, тъй като я използвам за заглавия и описания на реклами. Харесвам повечето от функциите, но потребителският им интерфейс може да бъде много по-добър от настоящата версия.

🧠 Знаете ли, че... Законът за ясното писане от 2010 г. задължава федералните агенции в САЩ да използват ясен и прям език в публичните си комуникации, включително формуляри, инструкции и регламенти, предназначени за широката общественост. Това подчертава важността на простата комуникация за осигуряване на достъпност и намаляване на объркването.

3. ProWritingAid (Най-добър за редактиране в реално време)

чрез ProWritingAid

ProWritingAid е помощник за писане, който отива отвъд основната граматична проверка. Неговият AI инструмент за преформулиране ви помага да добавите контекстуални фрази, така че да не се налага да се справяте с тромаво писане или неудобни фрази.

Освен това, инструментът за перифразиране на ProWritingAid може да опрости писането ви, като разшири съдържанието, добави подходящи подробности или подобри четимостта. Получавате обратна връзка в реално време за граматиката и стила, за да коригирате грешките, докато пишете. Той разполага и с функция за критичен отчет, която показва силните и слабите страни на вашето писане.

Най-добрите функции на ProWritingAid

Опростете до 250 думи с безплатния инструмент за опростяване на текст.

Научете логиката зад предложенията за писане, за да пишете по-добре.

Персонализирайте вашите стилови ръководства и речници, за да получавате съобразени с вашите нужди предложения.

Интегрирайте ProWritingAid с любимата си платформа като Docs, Word или Scrivener, без да нарушавате ежедневния си работен процес.

Ограничения на ProWritingAid

Трябва да заплатите допълнителна такса за проверка за плагиатство.

Понякога може да работи бавно.

Цени на ProWritingAid

Безплатно

Премиум: 30 долара на месец

Premium Pro: 36 долара на месец

Оценки и рецензии за ProWritingAid

G2: 4,5/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 400 рецензии)

От многото програми за редактиране, които съм пробвал, PWA ми се струва най-лесната и най-подробната. Изпращам всичките си ръкописи през нея и разчитам на PWA да открие грешките и пропуските ми. Работи бързо, е надеждна и не само поправя текстовете ми, но и аз се уча от съветите й.

4. Dumb It Down (Най-доброто за обясняване на жаргон)

чрез Dumb It Down

Една от най-добрите техники за писане на просто съдържание е първо да разберете първоначалното значение на дадена фраза или жаргон. Щом напълно разберете значението на специализираните термини и ги обясните на лесен за разбиране език, вашите читатели също ще ги разберат.

AI Explainer на Dumb It Down помага да разделите сложните термини на по-лесни. Можете да го помолите да обясни фрази, цитати, концепции или идиоми, което улеснява разбирането на контекста и писането на ясен текст.

Най-добрите функции на Dumb It Down

Получавайте обяснения за всяка дума с инструмента Explainer.

Намерете произхода на всяка дума, цитат или фраза с инструмента Origin.

Получавайте бързи AI-генерирани резюмета на дълги статии, като поставите текст или предоставите URL адрес.

Преглеждайте лесно сложни или технически документи с функцията PDF Chat.

Ограничения на Dumb It Down

Безплатните планове предлагат само 20 кредита на месец.

С безплатния план можете да опростите до 200 думи наведнъж.

Цени на Dumb It Down

Безплатно

Про: 2,99 $ на месец

Оценки и рецензии за Dumb It Down

Недостатъчно рецензии

5. MyCleverAI (Най-доброто за разработване на съдържание, задвижвано от изкуствен интелект)

чрез MyCleverAI

Макар че MyCleverAI е предназначен основно за създаване на AI уеб дизайни, той разполага и с отлични функции за писане и SEO. Можете да опростявате, обобщавате и съкращавате текста си. Той разполага и с AI инструменти за проверка на граматиката и правописа.

Искате да разберете сложна концепция, преди да пишете за нея? MyCleverAI предлага AI наставник и интерактивен чатбот, които да ви помогнат да научите технически теми.

Най-добрите функции на MyCleverAI

Направете контекстуални корекции в стила си на писане с помощта на AI проверка на правописа.

Получете синоними за всяка дума, за да направите текста си по-опростен и по-впечатляващ.

Създайте маркетингов план, съобразен с вашия уебсайт, с помощта на AI

Ограничения на MyCleverAI

Някои потребители съобщават, че функцията за AI SEO одит не работи правилно.

Инструментът за генериране на ключови думи с изкуствен интелект генерира случайни ключови думи без допълнителна информация, като трудност на ключовите думи, обем на търсене и др.

Цени на MyCleverAI

Безплатно

Пълен достъп: 25 долара на месец

Оценки и рецензии за MyCleverAI

Недостатъчно рецензии

💡Професионален съвет: Използвайте индекса на лекота на четене на Флеш, за да се уверите, че съдържанието ви е лесно за четене. Целете се в резултат от 60-70, за да получите ясен и достъпен текст, който повечето хора могат лесно да разберат. Този диапазон обикновено съответства на ниво на четене от 8-ми до 9-ти клас, което прави писането ви по-достъпно за широка аудитория.

6. Writecream (Най-добър за многоезично съдържание)

чрез Writecream

Writecream е преди всичко AI инструмент за копирайтинг с безплатен опростител на текст. Просто трябва да поставите съдържанието и Writecream ще опрости текста и ще го превърне в реч за лесно представяне. Той ви позволява също да изберете желания тон (например професионален или неформален) и стил (например информативен) за опростяване на текста.

С Writecream можете да създавате различни видове съдържание, включително статии за блогове, публикации в социални медии, имейли, рекламни текстове и дори подкасти. Освен това Writecream помага и за писането на професионални документи и статии за списания на прост език.

Най-добрите функции на Writecream

Опростете съдържанието на над 75 езика

Задавайте въпроси на асистента за писане, наречен „Genie“, който е подобен на ChatGPT.

Създавайте заключения за блога си за секунди с генератора на заключения

Създавайте статии бързо с 4-степенния генератор на статии

Ограничения на Writecream

Безплатният план предлага само 1 кредит за използване.

Цени на Writecream

Безплатно

Неограничен: 9 долара на месец

Оценки и рецензии за Writecream

G2: 4,7/5 (над 400 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 300 рецензии)

Какво казват потребителите за Writecream

Writecream може бързо и ефективно да генерира текстове, които са граматически правилни и същевременно съдържателно уместни. Освен това може да се адаптира към различни стилове на писане и теми, което го прави ценен инструмент за писатели, журналисти и маркетинг специалисти. Много жалко, че можете да използвате само до 300 символа.

7. Semantic Pen AI (най-добър за писане на статии)

чрез Semantic Pen AI

Semantic Pen AI се откроява като един от най-добрите AI инструменти за опростяване на текстове, предлагайки възможност за персонализиране на резултата въз основа на желаното ниво. Можете да използвате AI инструмента за писане на изречения, за да коригирате тона на съдържанието си.

Той ви позволява също да преобразувате всяко YouTube видео в статия. Най-хубавото е, че можете да публикувате статии директно в WordPress или Webflow с едно кликване.

Най-добрите функции на Semantic Pen AI

Създайте до 5 статии наведнъж с AI генератора на съдържание

Създайте статията си с помощта на нейните мощни функции за персонализиране.

Добавете вътрешни и външни линкове към съдържанието си, като добавите предварително зададената настройка и темата.

Ограничения на Semantic Pen AI

Може да има затруднения с разбирането на нюансирани или сложни контексти, като идиоматични изрази или сарказъм.

Цени на Semantic Pen AI

Essential : 17 долара на месец

Стартово ниво : 37 долара на месец

Професионален: 47 долара на месец

Оценки и рецензии на Semantic Pen AI

Недостатъчно рецензии

💡Бърз трик: Когато създавате съдържание за различни аудитории, помолете AI инструментите да генерират няколко версии с различна степен на сложност. Например, поръчайте три версии на едно и също съдържание: една за експерти, една за широка аудитория и една за начинаещи. Този подход ви позволява да адаптирате съдържанието към конкретни нива на знания.

8. Textbuddy (Най-добър за по-добра четимост)

чрез TextBuddy

Textbuddy е лесен за използване софтуер за опростяване и пренаписване на текст с изкуствен интелект. Този инструмент разбива изреченията, анализира настроението на текста и пренаписва параграфите.

Той предоставя оценка за четимост и оценява нивото по CEFR (Обща европейска референтна рамка за езици). Оценките са както следва:

AI, A2: Основен потребител/прост език

B1, B2: Независим потребител/прост език

C1, C2: напреднали потребители/сложен език

Тези оценки помагат да се разбере четимостта на текста и да се пишат по-ясни изречения.

Най-добрите функции на Textbuddy

Идентифицирайте потенциални проблеми в текста, като дълги изречения, сложен език, пасивен глас, наречия, думи-пълнители и грешки във форматирането с текстовия редактор.

Получавайте синоними на сложни думи с едно кликване, което улеснява избора на думи за по-голяма яснота.

Вижте времето за четене и говорене на вашия текст

Ограничения на Textbuddy

Липсва безплатна пробна версия, за да тествате функциите

Цени на Textbuddy

Премиум: 19 долара на месец

Оценки и рецензии за Textbuddy

Недостатъчно рецензии

9. QuestGenius (Най-добър за разширяване на текста)

чрез QuestGenius

QuestGenius е платформа, базирана на изкуствен интелект, която предоставя набор от текстови инструменти, предназначени да подпомагат потребителите в различни задачи, свързани с писането. Можете да опростите до 300 думи наведнъж, като разполагате с 5 безплатни кредита, за да проучите основните функции на инструмента. Той ви позволява също да перифразирате текст в различни тонове.

Уникалната му функция е инструментът за създаване на тестове. Вие предоставяте текст, избирате нивото на трудност и типа на теста, а той автоматично генерира тест, съобразен с вашето съдържание. Това ви помага да прецените дали аудиторията ви е усвоила ключовите концепции и изводи или дали трябва да опростите съдържанието си още повече.

Най-добрите функции на QuestGenius

Разширете текста си, за да опростите ефективно сложни теми

Изберете от списък с различни тонове за вашия текст

Създавайте бързи AI обобщения за техническо съдържание

Ограничения на QuestGenius

Липсват функции за редактиране в реално време и проверка на граматиката.

Цени на QuestGenius

Безплатно

Премиум: 12 долара на месец за 200 кредита

Оценки и рецензии за QuestGenius

Недостатъчно рецензии

10. HyperWrite (Най-добър за получаване на обратна връзка за писането)

чрез HyperWrite

Иновативният инструмент „Explain Like I’m 5” на HyperWrite използва усъвършенствани AI модели, включително GPT-4, за да опрости техническите теми. Той използва достъпни аналогии и примери, за да гарантира, че хора от различни възрастови групи и с различно ниво на четимост могат лесно да разберат съдържанието ви.

Можете да опитате HyperWrite, за да опростите научна теория или да обясните сложни правни и финансови разпоредби на достъпен език. Неговият Magic Editor също помага да усъвършенствате текста си за по-голяма яснота, плавност и четимост.

Най-добрите функции на HyperWrite

Получавайте предложения за редактиране в реално време, за да опростите текста си.

Прилагайте стилови ръководства, за да поддържате последователен тон в различни документи.

Научете ключовите моменти или информация от всеки текст с помощта на AI обобщителя.

Ограничения на HyperWrite

Потребителският му интерфейс не е много интуитивен.

Скоростта на генериране на съдържание е бавна в сравнение с други AI инструменти.

Цени на HyperWrite

Безплатно

Премиум : 19,99 $ на месец

Ultra: 44,99 $ на месец

Оценки и рецензии за HyperWrite

Недостатъчно рецензии

🧠 Знаете ли, че правителството на САЩ предлага курсове за обучение по ясен език с инструменти и ресурси за опростяване на писането и ясното общуване.

Използвайте ClickUp, за да опростите текста

Опростяването на текста означава нещо повече от премахването на жаргона. Трябва да структурирате съдържанието за по-добро разбиране, да добавите визуални елементи и да използвате подходящи термини или аналогии, които вашата целева аудитория може да разбере.

Но всичко това изисква много ръчен труд и усилия. AI инструментите за опростяване на текстове улесняват живота ви, като автоматично разбиват техническия текст на ясно съдържание. Някои инструменти дори предоставят предложения в реално време за по-голяма яснота. Въпреки че всички инструменти в този списък правят писането ви по-привлекателно, ClickUp се откроява като най-доброто решение.

ClickUp Brain опростява съдържанието ви за по-голяма яснота за секунди. Освен това можете да създавате задачи, да разпределяте членове на екипа и много други от опростения текст! Използвайте ClickUp, за да сътрудничите в реално време, да давате обратна връзка за писането и да управлявате проектите си безпроблемно – всичко това в една платформа.

Готови ли сте да видите магията на ClickUp? Регистрирайте се в ClickUp още днес!