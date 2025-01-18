11 най-добри алтернативи и конкуренти на Lark за 2025 г.

Ако сте попаднали тук, вероятно е защото търсите инструмент за управление на проекти и платформа за сътрудничество, предназначени да оптимизират работните ви процеси, да повишат производителността и да поддържат екипа ви в перфектна форма.

Разбира се, Lark има способността да опрости бизнес операциите, но отговаря ли наистина на всички изисквания на вашия екип? Може би се нуждаете от по-добри функции, по-силна интеграция или нещо, което е по-лесно за използване и мащабируемо.

Идеалният инструмент съществува, но е нужно да потърсите малко, за да го намерите.

Ние свършихме тежка работа и събрахме 11 от най-добрите алтернативи на Lark. Независимо дали управлявате стартираща компания или голямо предприятие, този подбрани списък с инструменти за управление на проекти и работни процеси ще ви помогне да намерите подходящото решение.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Lark?

Когато търсите алтернативи на Lark, трябва да потърсите решения, които предлагат същите или по-добри характеристики и функционалности от Lark. Ето някои ключови характеристики, които можете да вземете предвид, за да изберете инструмента, който най-добре отговаря на нуждите на вашия бизнес:

Управление на проекти : Търсете решения с функции като Kanban табла, диаграми на Гант, проследяване на времето и персонализирани работни процеси.

Сътрудничество : Намерете инструмент, който може да подобри сътрудничеството в екипа чрез актуализации в реално време.

Мащабируемост : Изберете платформи, които могат да се мащабират и персонализират в зависимост от развитието на вашия бизнес.

Леснота на използване : Изберете решение, което е интуитивно и лесно за използване.

Интеграции : Изберете инструмент, който може да се интегрира с другите приложения, които използвате в ежедневните си работни процеси.

Поддръжка на клиенти: Изберете платформа с бърз, отзивчив и надежден екип за поддръжка.

11-те най-добри алтернативи на Lark

Lark е надежден инструмент за повишаване на производителността на работното място и комуникацията в екипа. Ако обаче търсите разширени интеграции, по-голяма възможност за персонализиране или подобрени функции за сътрудничество, ето някои от най-добрите алтернативи на Lark, които можете да разгледате.

1. ClickUp (Най-добър за цялостно управление на проекти и сътрудничество)

ClickUp е „универсалното приложение за работа“, което централизира управлението на задачите и комуникацията по време на работа.

Независимо дали сте консултант, работещ по по-малки проекти, или предприятие, управляващо сложни, мащабни проекти, инструментът за управление на проекти на ClickUp е отличен избор.

Това е универсалното приложение за работа, което ви предоставя гъвкавост и инструменти за управление на дейности, свързани с проекти, оптимизиране на комуникацията в екипа, създаване на персонализирани работни процеси, управление на задачи, проследяване на напредъка и използване на интелигентна изкуствена интелигентност за по-бързо изпълнение на работата.

Изберете от над 100 предварително създадени автоматизации на ClickUp или създайте свой собствен работен процес за справяне с рутинните задачи. Автоматизирайте актуализациите на задачите и изпращането на имейли или дори задействайте AI обобщения за проекти, за да можете да насочите вниманието си там, където е необходимо.

Автоматизирайте повтарящите се задачи с ClickUp Automations

Комуникирайте с членовете на екипа в реално време, използвайки ClickUp Chat. Просто @споменете член на екипа, за да го поканите на разговор. Подобрен с AI суперсили, той автоматично предлага отговори на въпроси, обобщава нишките на разговорите и автоматично създава задачи от съобщенията.

Споделяйте актуализации с членовете на екипа в реално време, използвайки ClickUp Chat.

Можете дори да създавате задачи за себе си или за членовете на екипа си директно от коментар, като използвате ClickUp Assigned Comments. Нерешените коментари се отразяват в списъка със задачи на отговорното лице като напомняне за последващи действия и могат да бъдат решени, след като задачата бъде изпълнена.

Най-добрите функции на ClickUp

Централизирана документация : Създавайте добре форматирани статии за помощ, SOP, фирмени уикита и др. с : Създавайте добре форматирани статии за помощ, SOP, фирмени уикита и др. с ClickUp Docs — удобно решение за управление на документи. Канете членовете на екипа да редактират документи в реално време, създавайте ресурси за управление на знания и свързвайте документи със задачи за лесно справяне.

Управление на задачите : Разделете сложните проекти на изпълними задачи и ги разпределете между членовете на екипа с помощта на : Разделете сложните проекти на изпълними задачи и ги разпределете между членовете на екипа с помощта на ClickUp Tasks . Добавете описания на задачите, нива на приоритет, персонализирани полета и крайни срокове, за да спазвате ефективно сроковете.

Отчети и табла : Проследявайте напредъка на проектите, получавайте информация за пречките и подобрявайте производителността с : Проследявайте напредъка на проектите, получавайте информация за пречките и подобрявайте производителността с таблата на ClickUp . Преобразувайте суровите данни в атрактивни диаграми и графики, за да ги използвате по-лесно.

Интелигентен AI: Извършвайте задачите си по-бързо с AI на ClickUp – : Извършвайте задачите си по-бързо с AI на ClickUp – ClickUp Brain . Автоматизирайте рутинни задачи като актуализации на проекти и задачи, промени в статуса и др. Получавайте отговори на въпросите си, свързани с работата, за секунди и използвайте Brain като личен асистент за писане. Създавайте убедителни имейли, обобщавайте бележки от срещи, създавайте шаблони и др.

Ограничения на ClickUp

Има лека крива на обучение поради богатия набор от функции на ClickUp.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 USD/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

💡Съвет от професионалист: Опростете планирането на проекти и управлявайте работата си, без да се налага да започвате от нулата всеки път, като използвате шаблоните за управление на проекти на ClickUp.

2. Zoom (Най-добър за видеоконференции и виртуално сътрудничество)

чрез Zoom

Zoom е платформа за видеоконферентна връзка, която се използва от компании по целия свят за виртуално сътрудничество, дистанционна работа и срещи. Тя помага на хибридни екипи да работят безпроблемно заедно чрез чат в реално време, споделяне на екран и множество интеграции с трети страни.

Най-добрите функции на Zoom

Видеоконферентна връзка : Лесно организирайте срещи с клиенти, партньори и други заинтересовани страни с HD аудио и видео, шумопотискане и виртуални фонове.

AI спътник : Получавайте автоматично генерирани резюмета и транскрипции на записите от срещите. AI спътникът може също да идентифицира ключовите точки от дискусиите по време на срещите и да ги превърне в практически задачи за последващи действия.

Конферентни зали: Позволете на участниците на място и на дистанционните работници да се присъединят към срещите и да взаимодействат в реално време, използвайки Zoom Rooms.

Ограничения на Zoom

Отговорите на клиентската поддръжка често се забавят

Плащанията и фактурирането не са много ясни и много потребители споделят, че трябва да плащат за функции, които не използват.

Цени на Zoom

Безплатно завинаги

Pro : 15,99 $/месец на потребител

Бизнес: 21,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoom

G2 : 4,5/5 (над 55 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 14 000 отзива)

3. Microsoft Teams (най-подходящ за комуникация в екип в рамките на екосистемата на Microsoft)

чрез Microsoft Teams

Microsoft Teams оптимизира комуникацията в екипа и сътрудничеството в реално време чрез споделяне на файлове, комуникация в реално време и видеоконференции.

Той също така предлага сигурност на корпоративно ниво, с цялостно криптиране и функции за съответствие. Освен това Teams ви позволява да създавате персонализирани ботове за автоматизиране на рутинни задачи.

Най-добрите функции на Microsoft Teams

Видео и гласови повиквания : Инициирайте групови повиквания, гласови съобщения и прехвърляне на повиквания към членовете на екипа си директно от приложението Microsoft Teams.

Чат в реално време : споделяйте актуализации един на един или в група, обогатявайте съобщенията с емотикони и редактиране на богат текст и споделяйте файлове чрез : споделяйте актуализации един на един или в група, обогатявайте съобщенията с емотикони и редактиране на богат текст и споделяйте файлове чрез приложението за бизнес съобщения Teams.

Разговори като по телефона: Получете всички функции на стационарния си телефон с Teams Phone – телефонна услуга, базирана в облака.

Ограничения на Microsoft Teams

Приложението Teams може да се използва само от фирми, които са инвестирали в екосистемата на Microsoft.

Често възникват технически проблеми, които водят до „зависване“ на приложението между срещите.

Цени на Microsoft Teams

Essentials : 4 $/месец на потребител

Business Basic : 6 $/месец на потребител

Business Standard: 12,50 $/месец на потребител

Отзиви за Microsoft Teams

G2 : 4,5/5 (над 15 000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 9000 отзива)

📮ClickUp Insights: 83% от специалистите, работещи с информация, разчитат предимно на електронна поща и чат за комуникация в екипа. Въпреки това, почти 60% от работния им ден се губи в превключване между тези инструменти и търсене на информация. С приложение за всичко, свързано с работата, като ClickUp, управлението на проекти, съобщенията, имейлите и чатовете ви се събират на едно място! Време е да централизирате и да се заредите с енергия!

4. Slack (Най-добър за динамични съобщения в екипа и организирана комуникация на работното място)

чрез Sl a ck

Slack, популярна приложение за чат в екип, предоставя сигурно, централизирано пространство за директно общуване с вътрешни и външни заинтересовани страни и се интегрира с няколко бизнес приложения на трети страни за безпроблемен работен процес.

Той ви позволява да създавате канали за дискусии по теми и предлага функции за екипни събрания, видео и гласови разговори.

Най-добрите функции на Slack

Външно сътрудничество : Обсъждайте, споделяйте и сътрудничете с външни заинтересовани страни, без да разчитате на имейл кореспонденция.

AI помощ : Получете бърз преглед на текущите разговори във всеки канал с обобщението на низовете на Slack AI.

Планиране на задачи: Създавайте и управлявайте проекти с помощта на Slack Lists – : Създавайте и управлявайте проекти с помощта на Slack Lists – инструмент за управление на задачи . Разпределяйте задачи на членовете на екипа, добавяйте крайни срокове и превръщайте важните разговори в действия.

Ограничения на Slack

Потребителите съобщават, че срещат затруднения при навигирането към по-стари съобщения, дори и с помощта на функцията за търсене.

Уведомленията могат да бъдат доста обременяващи понякога, особено в натоварените канали.

Цени на Slack

Pro : 8,75 $/месец на потребител

Бизнес +: 15 USD/месец на потребител

Enterprise Grid: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Slack

G2 : 4,5/5 (над 33 000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 20 000 рецензии)

5. Google Workspace (най-доброто решение за централизирано управление на файлове и продуктивност в облака)

чрез Google Workspace

Ако търсите цялостен набор от облачни инструменти за продуктивност, Google Workspace може да е добър избор. Той съдържа надеждни инструменти за комуникация, документиране, управление на файлове и съхранение.

Бизнесът може да персонализира Google Workspace, включително имейл домейни, разрешения и настройки за сигурност, за да отговаря на нуждите на организацията.

Най-добрите функции на Google Workspace

Съвместна документация : Използвайте Google Docs като инструмент за съвместна работа, за да създавате и споделяте документи в реално време. Поканете няколко членове на екипа да редактират, оставят обратна връзка и преглеждат информацията едновременно.

Управление на файлове : Управлявайте всичките си файлове в облака с Google Drive. Ограничавайте достъпа и разрешенията според нуждите, синхронизирайте между няколко устройства и се уверете, че важните данни никога няма да бъдат загубени.

Календар и планиране: Настройте своята наличност в Google Календар и използвайте напомняния за събития и известия за важни срокове или срещи.

Ограничения на Google Workspace

Има ограничения, ако искате да създадете вторични домейни или псевдоними на домейни.

Прекъсването на интернет връзката може да затрудни работата на екипите офлайн, тъй като Google Workspace е изцяло базиран в облака.

Цени на Google Workspace

Business Starter : 7,20 $/месец на потребител

Business Standard : 14,40 $/месец на потребител

Business Plus: 21,60 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Google Workspace

G2 : 4,6/5 (над 42 000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 16 000 отзива)

➡️ Прочетете още: Как да провеждате продуктивни срещи и да оптимизирате ефективността на екипа

6. Monday.com (Най-добър за оптимизирано проследяване на проекти и съвместно управление на екипи)

Monday.com помага на екипите да оптимизират работните си процеси и да получат по-добра представа за цялата работа, която трябва да бъде свършена. Можете да създавате персонализирани табла, за да проследявате проектите си, да обменяте идеи и да автоматизирате рутинните задачи, за да спестите време.

Най-добрите функции на Monday.com

Отчитане : Получете обща представа за показателите на проекта, които са важни за вас.

Автоматизация на задачите : Използвайте Monday AI, за да автоматизирате заявките, да възлагате задачи на членовете на екипа и да присвоявате нива на настроение на текстовите данни.

Персонализирани работни процеси: Създавайте работни процеси без кодиране, за да координирате задачите между различни отдели.

Ограничения на Monday.com

Платформата не разполага с подробни функции за отчитане, което затруднява получаването на подробна информация за критичните показатели.

Настройката на инструмента е доста сложна и не е много интуитивна за използване.

Цени на Monday.com

Безплатно завинаги

Основен : 9 $/месец на потребител

Стандартен : 12 USD/месец на потребител

Pro : 19 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Monday. com оценки и рецензии

G2 : 4,7/5 (над 12 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 5000 отзива)

➡️ Прочетете повече: Най-добрите безплатни шаблони за комуникационен план на проекта

7. Notion (Най-доброто за управление на проекти и творческо сътрудничество)

чрез Notion

Notion позволява на екипите да изграждат сложни системи за управление на проекти, оптимизиране на работните процеси и централизиране на важната информация.

Можете да създавате обширни бази данни в Notion, за да проследявате напредъка на проектите, да управлявате продажбите, да планирате публикации в блога и др. Платформата предлага и широка гама от шаблони, с които да подобрите производителността и ефективността си.

Най-добрите функции на Notion

Свързано работно пространство : Разделете сложните проекти на изпълними задачи и ги възложете на подходящите членове на екипа си с крайни срокове, описания на задачите и зависимости. Преглеждайте ключовите етапи по времева линия, организирайте информацията с помощта на таблици и визуализирайте напредъка с диаграми.

Интегриран AI асистент : Получавайте отговори на вашите работни въпроси, анализирайте PDF файлове и чатете на буквално всякаква тема с Notion AI.

Създател на уебсайтове: Изберете от над 10 000 шаблона, за да създадете уебсайтове на всякаква тема с помощта на „Sites“ – не са необходими познания по програмиране.

Ограничения на Notion

С увеличаването на сложността на проектите, организирането на бележки и документи може да доведе до силно претрупано работно пространство.

Споделянето на бележки с лица, които не са потребители, може да бъде предизвикателство и да усложни работните процеси, които са силно зависими от външни заинтересовани страни.

Цени на Notion

Безплатно завинаги

Плюс : 12 $/месец на потребител

Бизнес : 18 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

Notion AI: Може да се добави към всеки план за 10 долара на месец на потребител.

Оценки и рецензии за Notion

G2 : 4,7/5 (над 5000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

💡Съвет от професионалист: Ако вашият екип се фокусира основно върху процеси, свързани с документи, може да е добра идея да създадете цялостен работен процес за управление на документи, за да избегнете неефективност и грешки.

8. Bitrix24 (Най-добър за напреднали CRM и управление на задачи)

чрез Bitrix24

Bitrix24 е платформа за управление на бизнеса, която предлага CRM функционалности, както и функции за сътрудничество, управление на задачи, създаване на уебсайтове, управление на човешките ресурси и автоматизация на работните процеси.

С облачни и локални решения, платформата е подходяща за малки и средни предприятия, които искат да управляват ежедневните си операции на едно място.

Най-добрите функции на Bitrix24

Управление на продажбите : Управлявайте потенциални клиенти, контакти, информация за клиенти, сделки и продажби в Bitrix24 CRM.

Създател на уебсайтове : Създавайте целеви страници без кодиране, привличайте потенциални клиенти с персонализирани формуляри и хоствайте уебсайтовете си на безплатна CMS платформа.

Управление на служителите: Оптимизирайте HR операциите и поддържайте архив на профилите на служителите, структурата на компанията, резултатите и политиките.

Ограничения на Bitrix24

Инструментът предлага ограничени интеграции с корпоративни системи на трети страни.

Управлението на сделки и продажбени канали е доста сложно в сравнение с други CRM системи.

Цени на Bitrix24

Безплатно завинаги

Basic : 49 $/месец за 5 потребители

Стандартен : 99 $/месец за 50 потребители

Професионална : 199 $/месец за 100 потребители

Enterprise: 399 $/месец за 250 потребители

Оценки и рецензии за Bitrix24

G2 : 4. 1/5 (500+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (над 900 отзива)

9. Asana (Най-доброто за организиране на задачи и управление на проекти)

чрез Asana

Asana е още една мощна платформа за управление на проекти, която може да се използва за управление на кампании, организационно планиране, управление на цели, въвеждане на нови служители и др.

Функции като правила, шаблони, формуляри за приемане на заявки и масови актуализации правят управлението на работния процес в Asana лесно и безпроблемно.

Най-добрите функции на Asana

Видимост на задачите : Добавяйте задачи и подзадачи за многоетапни проекти, важни етапи за критични контролни точки и оптимизирайте одобренията.

Управление на ресурсите : Използвайте функциите за планиране на капацитета и натоварването, за да гарантирате, че екипът ви работи с оптимален капацитет.

Asana AI: Получете помощ при сортирането на постъпващите заявки и разпределянето им като задачи. Създавайте чернови, приоритизирайте работата и оптимизирайте разпределението на ресурсите с интелигентен AI.

Ограничения на Asana

Някои потребители споделиха, че е трудно да получат навременна помощ чрез чат или дори чрез онлайн помощната система.

Статусите на задачите в даден проект често трябва да се актуализират ръчно, а това става доста трудно, когато има много задачи и подзадачи.

Цени на Asana

Безплатно завинаги

Стартово ниво : 13,49 $/месец на потребител

Разширена версия: 30,49 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Asana

G2 : 4,4/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 13 000 рецензии)

💡Съвет от професионалист: Създайте шаблони за списъци със задачи за повтарящи се процеси, като седмични отчети или проекти за въвеждане на нови служители. Дублирайте ги всеки път, за да поддържате екипа си организиран и ефективен.

10. Coda (Най-добър за съвместна работа с документи и ефективност на работния процес)

Многофункционалната платформа на Coda обединява документи, електронни таблици и приложения в едно място.

Той ви позволява да правите бележки, създавате таблици и записвате информация, като използвате интерактивни документи и персонализирани елементи. Екипите могат да използват Coda, за да подредят цифровите работни пространства и да насърчат съвместните работни процеси, за да улеснят ежедневната работа.

Най-добрите функции на Coda

Интерактивна документация : Записвайте важна информация в документи, които имитират познатия интерфейс на текстообработваща програма, но с интерактивни таблици, бележки, сгъваемо съдържание и оформление с няколко колони.

Свързани таблици : Организирайте данните логично с помощта на електронни таблици и използвайте персонализирани изгледи, за да визуализирате данните по предпочитания от вас начин.

Работен асистент: Създавайте таблици, генерирайте автоматично съдържание и получавайте незабавни информации за работата си с Coda AI.

Ограничения на Coda

Coda може да бъде доста бавен, когато се използва за големи и сложни проекти.

Създаването на документи изисква известни познания по програмиране, което го прави предизвикателство за потребители без технически познания.

Цени на Coda

Безплатно завинаги

Pro : 10 $/месец на потребител

Екип : 30 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Coda

G2 : 4,7/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 90 отзива)

11. Flock (Най-добър за комуникация в реално време и координация на задачи)

чрез Flock

Flock предлага функции като незабавни съобщения, аудио и видео разговори, чат, управление на задачи и канали за ефективно сътрудничество с членовете на екипа. Той е лесен за използване и е подходящ за екипи, които предпочитат инструмент за производителност без сложността на инструменти от корпоративно ниво като Slack или Microsoft.

Най-добрите функции на Flock

Видеоконферентна връзка : свържете се с колегите си по всяко време чрез глас или видео и споделете екрана си, за да добавите контекст към дискусиите.

Проследяване на задачи : Създавайте споделени задачи директно в приложението за вас и вашия екип и използвайте напомняния, за да сте винаги в крак с задачите си.

Търсене: Намерете всякаква информация, която е важна за вас – файлове, връзки, изображения или конкретни съобщения с интегрираната функция за търсене.

Ограничения на Flock

Функцията за търсене не е много полезна, когато искате да проследите по-стари съобщения.

Понякога известията се забавят или изобщо не се получават, което води до пропускане на важни съобщения.

Цени на Flock

Безплатно завинаги

Pro : 6 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Flock

G2 : 4,4/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 300 отзива)

ClickUp: всичко, от което се нуждаете за по-добро управление на проекти

Lark е добър инструмент за екипи, които търсят инструмент за управление на проекти, който позволява сътрудничество, документиране и проследяване на задачи. Въпреки че той върши работа, може да искате да разгледате алтернативи на Lark, ако търсите нещо по-усъвършенствано.

ClickUp предлага всеобхватно работно пространство, обогатено с изкуствен интелект – идеално за автоматизиране на задачи и подобряване на производителността. Неговият всеобхватен набор от инструменти включва усъвършенствано управление на задачите с помощта на персонализирани полета, Kanban табла, списъци и персонализирани изгледи за управление на данни.

Добавете интегрираните решения на ClickUp за документация, комуникация в екипа и управление на времето и ще имате печеливша комбинация. 🏆

С ClickUp разполагате с богато на функции и мащабируемо решение за всички ваши нужди в областта на управлението на проекти. Регистрирайте се безплатно в ClickUp.