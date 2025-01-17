Как да създадете подкаст с NotebookLM

Наскоро в Reddit се разпространи вирусният пример за възможностите на NotebookLM. Подкастът представяше разговор между двама AI водещи, който беше толкова убедителен, че предизвика дебати за способността на AI да възприема или чувства нещата.

Това впечатляващо представяне на създаването на съдържание, задвижвано от изкуствен интелект, накара мнозина да похвалят потенциала на NotebookLM. Но колко добър е този инструмент?

И как можете да използвате този мощен инструмент, за да създадете свои собствени AI подкасти?

В тази статия ще разгледаме стъпките за създаване на AI подкаст с NotebookLM, ще обсъдим ограниченията на инструмента и ще предложим някои най-добри практики за вашето подкаст приключение.

Като бонус, ще ви предоставим и практична алтернатива и шаблони, които ще ви помогнат да подобрите AI подкастите си.

⏰ 60-секундно резюме Комбинирайте изкуствен интелект, лична креативност, анализи и SEO за по-добри подкасти.

NotebookLM превръща документи, блогове, слайдове и видеоклипове в аудио подкасти.

Качете до 50 източника (PDF файлове, YouTube видеоклипове, Google Docs) и кликнете върху „Генериране“, за да създадете своя подкаст.

Персонализирайте с инструкции за тон или тема

NotebookLM има ограничения като 30-минутен лимит за подкастите, ограничени AI гласови опции и др.

За по-добро планиране на подкастите, ClickUp Brain предоставя AI функции за управление на задачите и създаване на съдържание. Започнете да създавате подкасти с ClickUp Brain. То е безплатно! 🚀

Първи стъпки с NotebookLM

Какво е NotebookLM на Google?

⭐ Представен шаблон Планирането на подкасти ви изнервя? Опитайте безплатния шаблон за подкасти на ClickUp, за да поддържате всичко организирано и без стрес. Получете безплатен шаблон Шаблонът за подкасти на ClickUp е създаден, за да ви помогне да управлявате производството на подкасти от начало до край.

Това е експериментален инструмент за бележки, задвижван от изкуствен интелект, от Google Labs, проектиран да промени начина, по който учим и организираме информацията чрез формат на разговор.

За разлика от широкообхватните AI модели, NotebookLM създава персонализиран езиков модел въз основа на предоставени от потребителя документи, което го прави мощен съюзник за научни изследвания и лични проекти.

💡 Съвет от професионалист: Искате да създадете подкаст? Преди да произведете първия си подкаст, ето списък с 15 подкаста за продуктивност, които ще ви мотивират.

Създаване на AI подкаст с NotebookLM

Ето как да създадете своя AI подкаст стъпка по стъпка с NotebookLM.

Стъпка 1: Отворете NotebookLM и създайте своя бележник

Отидете на notebooklm.google.com и влезте с вашия Google акаунт. Влизането ви дава достъп до работното ви пространство, където ще се съхраняват и управляват всички ваши проекти.

След това, ако сте нов потребител, кликнете върху „Създаване на нов“; в противен случай изберете „Нов бележник“. Този нов бележник създава ново платно за вашия подкаст проект.

Стъпка 2: Качете изходния материал

NotebookLM ви позволява да добавите до 50 изходни документа. Те могат да включват PDF файлове, уебсайтове, линкове към YouTube видеоклипове, Google Docs и Slides.

Можете да премествате файлове с плъзгане и пускане или да избирате от различни източници, включително вашия компютър и Google Drive.

Защо да качвате толкова много източници, ще попитате? Е, като разнообразите входните данни, вие предоставяте на изкуствения интелект богат набор от информация, от която да черпи, което води до по-подробни и интересни аудио дискусии.

🎉 Интересен факт: Терминът „подкаст“ е създаден чрез комбиниране на „iPod“ и „broadcasting“ (излъчване). Въпреки че името произхожда от емблематичното устройство на Apple, оттогава индустрията на подкастите се е развила далеч отвъд първоначалната си асоциация. Днес подкастите се слушат на смартфони, настолни компютри и дори на умни високоговорители, което ги прави достъпни за милиони хора по целия свят.

Стъпка 3: Прегледайте и организирайте източниците

Качените файлове се появяват в лявата странична лента.

Можете да добавите още, като кликнете върху иконата плюс. Отменете отметката от файловете, които не искате да включите в резюмето.

По този начин можете да настроите входните данни за AI подкаста си, така че да не „халюцинира“, като му помагате да фокусира дискусията върху най-релевантната информация.

Стъпка 4: Генерирайте подкаста

Ето тук се случва магията.

Отидете в раздела „Notebook Guide“ и намерете функцията „Audio Overview“. Кликнете върху бутона „Generate“, за да превърнете съдържанието си в разговор в стил подкаст.

AI на NotebookLM ще анализира изходния материал и ще създаде нов сценарий за разговор между два AI водещи, който никога не е бил продуциран!

Той извлича ключовите моменти от вашите документи и ги превръща в увлекателен аудио формат.

Стъпка 5: Персонализирайте подкаста (по избор)

За по-персонализирано преживяване, кликнете върху „Персонализирай“ вместо „Генерирай“.

В прозореца „Персонализиране на аудио“ добавете конкретни инструкции, които да насочват AI при създаването на подкаста ви.

Персонализираните инструкции добавят „нюанси“, които могат да помогнат за насочването на изкуствения интелект. Това ви позволява да се фокусирате върху определени теми, да използвате определен тон или да структурирате разговора по начин, който най-добре отговаря на вашите нужди.

Стъпка 6: Слушайте и усъвършенствайте

Последната стъпка е свързана с контрола на качеството и итерацията.

След като го създадете, използвайте бутона за възпроизвеждане и плъзгача, за да контролирате възпроизвеждането. Можете да спрете, да възобновите и да превъртите напред или назад по време на подкаста.

Ако не сте доволни от резултата, можете да го оцените и да дадете обратна връзка, след което да го пресъздадете с коригирани инструкции, като „говори в стила на Джо Роган“, „задавай въпросите, както прави Лекс Фридман в своите подкасти“ и т.н.

Не спирайте, докато не сте доволни от „крайния“ резултат, и това е всичко! Току-що създадохте първия си подкаст за секунди с помощта на NotebookLM.

💡 Съвет от професионалист: Комбинирайте съдържанието, генерирано от изкуствен интелект от NotebookLM, с лични наблюдения или анекдоти, за да създадете уникален глас, който да резонира с вашата аудитория. Докато изкуственият интелект предлага ефективност, вашият личен подход гарантира автентичност и връзка.

Ето един пример за подкаст

Следващият демо подкаст доказва колко лесно е да създавате подкасти с NotebookLM.

Като източници качихме генериран от ChatGPT отговор на въпроса „Логика срещу интуиция и как това се отнася към кипящата вода“, заедно с линк към YouTube видео по същата тема.

Насладете се на разговора! 😄

Ограничения при използването на NotebookLM за създаване на подкасти

Функцията за подкасти на NotebookLM, макар и иновативна, има няколко ограничения, които създателите на съдържание трябва да имат предвид. Тези ограничения могат да повлияят на качеството на генерираните подкасти.

1. Продължителността на подкастите е ограничена до 30 минути.

Да, ограниченията за продължителността представляват значително предизвикателство. NotebookLM обикновено ограничава епизодите на подкастите до около 30 минути, като някои потребители съобщават за още по-кратки ограничения от 3 до 15 минути. Това ограничение може да попречи на създателите, които искат да произвеждат задълбочени и изчерпателни епизоди по сложни теми.

2. Липса на избор на глас и предварително преглеждане

Опциите за глас са друга област, в която NotebookLM не е на висота. Инструментът предлага само два синтезирани гласа – един мъжки и един женски. Този ограничен избор може да затрудни създателите да установят уникална идентичност на марката или да отговорят на разнообразните предпочитания на аудиторията.

Освен това, без функция за предварително прослушване, потребителите не могат да тестват как ще звучи съдържанието им, преди да генерират пълния подкаст.

💡 Съвет от професионалист: Изкуственият интелект на NotebookLM е обучен да минимизира грешките, но все пак може да „халюцинира“, като въвежда неточности или измисля подробности, които не присъстват в оригиналния източник. Ето защо е изключително важно да преглеждате съдържанието, генерирано от изкуствен интелект, преди да го публикувате.

3. По-малко възможности за персонализиране

Персонализирането е основен проблем. Автоматизираният генератор на скриптове на NotebookLM предлага минимален контрол за фина настройка или добавяне на творчески нюанси. Тази липса на гъвкавост може да доведе до създаването на общи подкасти или до невъзможност да се улови желаният тон и стил на създателя.

4. Няма поддръжка на много езици

Поддръжката на езици е друго значително ограничение. В момента NotebookLM поддържа само английски език, което изключва потребители, които не говорят английски, и създатели, насочени към многоезична аудитория. Това ограничение сериозно ограничава глобалната приложимост на инструмента.

5. Разширеното аудио редактиране не е налично

Възможностите за аудио редактиране са в най-добрия случай основни. NotebookLM няма разширени опции за настройка на интонацията, темпото или довършителни операции след продукцията. Това означава, че създателите може да се наложи да разчитат на допълнителен софтуер за довършване на подкастите си, което добавя допълнителна стъпка към производствения процес.

6. Периодични халюцинации

Точността на съдържанието може да бъде проблем. Макар NotebookLM да се стреми да остане верен на изходния материал, понякога въвежда неточности или измисля подробности, които не са били в оригиналното съдържание. Това може да бъде особено проблематично за създателите, които произвеждат фактическо или образователно съдържание.

7. Немонетизируеми резултати

В NotebookLM няма опции за монетизация. Инструментът не позволява вмъкването на реклами или спонсорства, което може да бъде значителен недостатък за създателите, които искат да генерират приходи от своите подкасти.

8. Липса на възможности за интеграция

Накрая, липсата на интеграция с външни инструменти и платформи може да бъде разочароваща. NotebookLM не се свързва директно с платформи за хостинг на подкасти или външен софтуер за редактиране на аудио, което изисква ръчни стъпки за публикуване и усъвършенстване на съдържанието.

📖 Прочетете още: Търсите алтернативи за вашите подкаст нужди? Разгледайте нашите подбрани списъци с 10-те най-добри софтуерни инструмента за подкасти и най-добрите AI инструмента за подкастъри.

Използване на ClickUp Brain за планиране и създаване на подкасти

Като се имат предвид горните ограничения, създаването на висококачествен подкаст може да изглежда като трудна задача.

Но не и когато работите с ClickUp.

ClickUp е всеобхватно средство за продуктивност и управление на проекти, което ви помага да постигнете целите си.

ClickUp Brain, функция на платформата ClickUp, задвижвана от изкуствен интелект, предлага на подкастърите цялостно решение за оптимизиране на производствения процес. Тя комбинира управление на задачи, организиране на съдържание и помощ от изкуствен интелект, за да подобри планирането и създаването на подкасти.

ClickUp Brain помага при генерирането на идеи, като анализира съществуващи чернови или конспекти на съдържание и предлага нови теми. Може да ви помогне да измислите заглавия на епизоди, да създадете конспекти и да напишете чернови на сценарии въз основа на вашите идеи.

Съчетайте това с функциите за управление на задачите и планиране на съдържанието на ClickUp и ще спестите време и ще ускорите реализацията на проекта си – особено ако работите с екип и се нуждаете от бърза комуникация.

За по-добра екипна работа ClickUp Brain може да идентифицира пречките в производствения процес и да препоръча решения за повишаване на ефективността.

📌 Пример: Работите с екип по създаването на поредица подкасти за нововъзникващите технологични тенденции. В средата на проекта сроковете се пропускат и подозирате, че има проблеми с работния процес. С помощта на ClickUp Brain анализирате моделите на изпълнение на задачите и установявате, че редактирането на сценария постоянно се забавя поради припокриване на отговорностите. Изкуственият интелект предлага преразпределение на задачите чрез назначаване на специален редактор и разбиване на етапите на редактиране.

Шаблон за подкаст на ClickUp

Получете безплатен шаблон Организирайте, проследявайте и управлявайте всичките си производствени ресурси на едно място, използвайки шаблона за подкасти на Clickup.

Персонализираните шаблони на ClickUp са много полезни за планирането на подкасти. Шаблонът за подкасти на ClickUp, например, позволява на потребителите да организират епизоди, да проследяват напредъка и да управляват ресурсите ефективно.

Той включва раздели за идеи за епизоди, бележки от проучвания и графици за производство.

Този шаблон улеснява планирането и графикът на епизодите, като същевременно ви помага да управлявате ресурси като аудио клипове и графични елементи. Можете да проследявате напредъка по епизодите и сезоните, като поддържате всичко в ред.

📌 Пример: Представете си, че планирате поредица от подкасти с няколко водещи и гости. С помощта на шаблона за подкасти на ClickUp можете да създадете задачи за мозъчна атака, проучване и запис. Задайте крайни срокове за всеки етап и следете напредъка с помощта на персонализирани полета като „Статус на записа“ и „Статус на редактирането“. Например, можете да използвате изгледа „Табло“, за да визуализирате кои епизоди са планирани, записани и готови за пускане – всичко на един поглед.

Шаблон за календар на подкасти на ClickUp

Получете безплатен шаблон Измислете, планирайте и разработете стратегически графици за пускане на подкасти с шаблона за календар на подкасти на ClickUp.

Шаблонът за календар на подкасти на ClickUp ви помага да планирате и визуализирате графика за публикуване на съдържанието си.

Този шаблон предлага изчерпателен преглед на предстоящите епизоди, гостуващи участници и теми, което улеснява планирането и проследяването на подкастите. Можете също да следите състоянието на транскрипциите, да управлявате бележките към предаването и да проследявате спонсорите.

Този шаблон гарантира гладко производство на подкасти с функции като проследяване на времето, етикети и предупреждения за зависимости.

📌 Пример: Управлявате поредица от подкасти с седмични интервюта с гости. Използвайки шаблона за календар на подкасти на ClickUp, задавате крайни срокове за всяка фаза на епизода – проучване, запис, редактиране и пускане. Например, персонализираното поле „Гостуване“ ви позволява да проследявате потвърдените и предстоящи графици на гостите, а изгледът на календара предоставя визуална времева линия, за да се гарантира, че епизодите са разпределени равномерно. С предупрежденията за зависимости получавате сигнал, ако подготовката на транскрипцията се забави, което ви позволява да коригирате задачите и да избегнете нарушаване на графика за пускане.

Ето пример за процес на планиране и създаване на подкаст с помощта на ClickUp. Стъпка 1: Идеи: Използвайте ClickUp Brain, за да генерирате идеи и конспекти за епизоди. Стъпка 2: Планиране: Използвайте шаблона за подкасти на ClickUp, за да организирате епизодите и задачите. Стъпка 3: Сценарий: Работете съвместно с екипа си върху сценариите, като използвате ClickUp Docs с помощта на изкуствен интелект. Стъпка 4: Запис: Проследявайте сесиите за запис и управлявайте аудио файловете в ClickUp. Стъпка 5: Редактиране: Разпределете задачите по редактирането и следете напредъка с помощта на функциите за управление на задачите на ClickUp. Стъпка 6: Публикуване: Шаблонът за календар на подкаста планира и проследява излизането на епизодите.

Най-добри практики за създаване на AI подкасти

Макар AI да е мощен инструмент за поддържане на вашия уникален глас и автентичност, трябва да добавите фактора „вие“, като добавите лични щрихи към съдържанието, генерирано от AI.

За да оптимизирате подкастите си с AI:

Разберете предпочитанията и поведението на аудиторията си с помощта на анализи, задвижвани от изкуствен интелект. Тези данни могат да ви насочат в стратегията за съдържание и да ви помогнат да създадете по-интересни епизоди.

Оптимизирайте задачите след продукцията , като намаляване на шума, изравняване на аудио нивото и премахване на излишни думи, с помощта на AI, за да , като намаляване на шума, изравняване на аудио нивото и премахване на излишни думи, с помощта на AI, за да спестите време и да подобрите качеството.

Повишете откриваемостта , като създавате бележки за предаването, богати на ключови думи, описания на епизодите и привличащи вниманието заглавия с помощта на AI. Преди да чуят какво казва подкастът ви, слушателите ви се нуждаят от обща представа за темата. Можете да използвате AI, за да създадете привлекателни бележки за предаването и описания на епизодите, като включите подходящи ключови думи, за да повишите откриваемостта си в интернет.

Повишете ангажираността, увеличете видимостта и процента на кликвания с привличащи вниманието заглавия, които включват важни ключови думи. Можете също да използвате , увеличете видимостта и процента на кликвания с привличащи вниманието заглавия, които включват важни ключови думи. Можете също да използвате софтуер за транскрипция за точен, търсим текст, който подобрява достъпността и SEO.

📌Пример: След като създадете подкаст епизод за маркетинговите тенденции, използвате AI инструмент като ClickUp Brain, за да създадете подробни бележки за предаването. След преглед на бележките, SEO инструментът предлага да добавите ключови думи като „AI в маркетинга“ и „автоматизация на съдържанието“, за да подобрите видимостта. След това тези бележки се планират за публикуване в шаблона за подкаст календар на ClickUp, което гарантира навременна публикация с максимален SEO ефект.

Подгответе подкастите си за публикуване с ClickUp!

Създаването на подкасти с изкуствен интелект променя производството на съдържание, като предлага на създателите разнообразни инструменти за оптимизиране на работния им процес.

NotebookLM и ClickUp Brain отразяват бързите темпове на тази промяна, като позволяват на подкастърите да създават, планират и оптимизират съдържание с изключителна ефективност в кратки срокове.

Макар AI инструментите да предлагат невероятни възможности, те не могат да заменят човешката креативност. Най-успешните подкасти в YouTube или Spotify съчетават аналитичната сила на AI с уникалния глас и перспектива на създателя.

Чрез комбинирането на AI-базираните шаблони на ClickUp и аудио генерирането на NotebookLM можете значително да намалите производственото време и да отключите нови творчески възможности за вашия подкаст.

Сложете слушалките си и подгответе AI инструментите и подсказките си. Публиката ви чака.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp и започнете своето AI-базирано пътуване в света на подкастите.