8 най-добри AI файлови организатори за Windows и Mac през 2025 г.

Управлението на файлове може да бъде прекалено сложно, а хаотичната структура на папките не помага. За щастие, има по-умно решение.

Опитайте AI File Organizer – вашият дигитален асистент за живот без хаос.

Тези инструменти могат да анализират, сортират и категоризират вашите файлове въз основа на съдържание или тип, помагайки ви да намерите това, от което се нуждаете, за секунди.

Какво трябва да търсите в един AI файлов организатор?

Изборът на подходящия AI файлов организатор е определящ момент за вашето преживяване. Той трябва да бъде ефективен, интелигентен и, най-важното, да ви улеснява живота, а не да го усложнява.

И така, на кои функции трябва да дадете приоритет? Ето вашият списък:

Разширена анализа на съдържанието : Анализира текст, метаданни и изображения, за да категоризира интелигентно файловете по ключови думи, теми или имена на проекти.

Динамично създаване на папки : Автоматично генерира папки въз основа на съдържанието на входящите файлове, елиминирайки ръчния труд.

Персонализирани етикети : Позволява на потребителите да добавят персонализирани етикети за по-добро търсене и организиране според нуждите.

Интуитивен потребителски интерфейс : Предлага лесен за използване дизайн с функция „плъзгане и пускане” за безпроблемна организация на файловете.

Способност за учене : Адаптира се към навиците на потребителя, усъвършенства категоризацията на файловете с течение на времето за по-интелигентна организация.

Опции за преглед и настройка : Позволява на потребителите да преглеждат и коригират предложенията на AI, за да гарантират точното разположение на файловете.

Интеграция със съществуващи системи: Безпроблемно се свързва с облачни платформи като Google Drive и OneDrive, поддържайки съществуващите работни процеси.

Как преглеждаме софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и независим от доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.

Сигурно сте чували за минимализма – изкуството да живеете с по-малко и да го обичате.

А какво да кажем за „цифровия минимализъм“? Той е също толкова важен, когато над 80% от хората споделят, че изпитват стрес и тревога, свързани с разхвърляността.

Цифровият минимализъм създава пространство за това, което наистина е важно за вас – ефективни работни процеси, по-добра концентрация и значимо цифрово взаимодействие. Ако сте готови да се отървете от хаоса, ето вашият изпитан списък с 8-те най-добри AI файлови организатори:

1. ClickUp (Най-добър за създаване и организиране на проектни файлове и намиране на информация в свързани приложения)

Започнете да използвате ClickUp безплатно Търсете, получавайте достъп до информация и правете още повече с Enterprise AI Search на ClickUp.

ClickUp е универсалното приложение за работа, което комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от AI, което ви помага да работите по-бързо и по-умно.

Софтуерът за организиране на файлове и сътрудничество по документи на ClickUp, базиран на изкуствен интелект, ви позволява да създавате, организирате и споделяте документи – всичко това на една единствена платформа. Това не е само спестяване на време – това е освобождаване на продуктивността. Особено когато имате предвид, че 60% от времето ни се губи в търсене на информация всеки ден.

ClickUp Docs: сътрудничеството стана по-лесно

С ClickUp Docs можете да:

Сътрудничество в реално време с колегите чрез вградени коментари

Проследявайте промените и се връщайте към предишни версии, когато е необходимо.

Свържете свързани документи за гладка навигация в документацията на проекта.

Йерархия, която има смисъл

Йерархията на проектите в ClickUp ви помага да поддържате организация, без да губите представа за цялостната картина.

Йерархията е основната организационна структура в ClickUp и можете да я персонализирате, за да отговаря на вашия работен процес. За повечето екипи препоръчваме всеки екип или отдел да има свое собствено пространство. В рамките на пространството на екипа всички проекти трябва да бъдат в папка, а всеки проект трябва да бъде представен като списък. Всички задачи, необходими за завършване на всеки проект, се намират в съответния списък с проекти.

Докато тази основна организация визуално разграничава проектите и дава на проектните мениджъри видимост върху всички проекти, йерархията на вашия екип може да изглежда по различен начин в зависимост от неговия размер.

По-интелигентно управление на файлове с ClickUp AI

ClickUp Brain, най-пълната и контекстуална AI за работа в света, напълно променя начина, по който работите:

Enterprise AI Search : Тази функция ви помага да извличате документи мигновено, дори от интегрирани платформи като Google Drive или Dropbox. Търсите презентацията от миналата седмица? Лесно е! : Тази функция ви помага да извличате документи мигновено, дори от интегрирани платформи като Google Drive или Dropbox. Търсите презентацията от миналата седмица? Лесно е!

Категоризация с изкуствен интелект : Файловете се сортират автоматично по тип, съдържание или ключови думи, което спестява часове ръчен труд.

Подобрена проверка на документи: генерираните от AI резюмета подчертават ключовите изводи, помагайки на вас и вашия екип да се съсредоточите върху практическите идеи.

💡 Съвет от професионалист: Искате да имате мощна универсална търсачка на вашия десктоп? Не търсете повече, ClickUp Brain MAX е точно за вас! Неговият AI слой свързва всеки ъгъл на вашето цифрово работно пространство. Той е проектиран да елиминира разрастването на AI и да ви направи 4 пъти по-продуктивни, като обедини вашите работни процеси. Той ви позволява да търсите в ClickUp, облачното хранилище (Google Drive, OneDrive, Dropbox), GitHub, SharePoint, уеб и други – от един единствен, винаги достъпен десктоп AI интерфейс. Просто въведете (или произнесете) заявката си в Brain MAX с Talk to Text. Използвайте филтри или ключови думи в заявката си, като „Намери най-новата бюджетна таблица в Google Drive от миналата седмица” или „Търси в моите ClickUp Docs за актуализации на статуса на проект Alpha” – и оставете Brain MAX да се погрижи за останалото. С ClickUp Brain MAX получавате интелигентно, унифицирано търсене в пространствата на ClickUp, облачните дискове, GitHub и уеб – всичко това от един десктоп интерфейс с изкуствен интелект.

Автоматизацията идва на помощ

С над 100 автоматизации на ClickUp платформата елиминира излишната работа:

Задачите се присвояват автоматично при качването на файлове.

Статусът се актуализира автоматично с напредъка на задачите.

Напомнянията гарантират, че няма да пропуснете крайни срокове

Лесен за интегриране

А най-хубавото е, че все още можете да свържете ClickUp с Google Drive, Dropbox и OneDrive, което гарантира безпроблемна организация между платформите.

🎖️ Към успеха С въвеждането на ClickUp Automations, LuLu Press спести средно 1 час на ден на служител и отбеляза 12% увеличение на ефективността на работата.

Най-добрите функции на ClickUp

ClickUp Docs за сътрудничество : Създавайте, споделяйте и свързвайте документи с вградени коментари и проследяване на версиите.

Организирана йерархия : Използвайте работни пространства, папки и списъци, за да поддържате файловете структурирани.

Разширено търсене : Намирайте файлове мигновено, дори в Google Drive и Dropbox.

Управление на файлове с изкуствен интелект : сортирайте файловете автоматично и получавайте обобщения, генерирани от изкуствен интелект.

Автоматизация : Опростете работните процеси с над 100 предварително създадени опции за автоматизация.

Безпроблемна интеграция: свържете Google Drive, Dropbox и OneDrive без усилие.

Ограничения на ClickUp

Крива на обучение : Новите потребители може да се нуждаят от време, за да се запознаят с функциите му.

Ограничения на мобилното приложение: Не е толкова гладко и богато на функции като версията за настолни компютри.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5,0 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,7/5,0 (над 4000 отзива)

✨ Идеален за: Екипи, които се нуждаят от оптимизирани работни процеси и организирано сътрудничество.

💡 Професионален съвет: Имате нужда от повишаване на производителността? Разгледайте нашия Пътеводител за цифрово подреждане за съвети за създаване на по-организирано и ефективно работно място!

📮 ClickUp Insight: Работата не бива да бъде игра на познаване, но твърде често се превръща в такава. Нашето проучване за управление на знанията установи, че служителите често губят време в търсене на вътрешни документи (31%), фирмени бази от знания (26%) или дори лични бележки и екранни снимки (17%), само за да намерят това, от което се нуждаят. С Enterprise AI Search на ClickUp всеки файл, документ и разговор е незабавно достъпен от началната ви страница, така че можете да намерите отговори за секунди, а не за минути. 💫 Реални резултати: Екипите могат да спестят над 5 часа всяка седмица, използвайки ClickUp – това са над 250 часа годишно на човек – като елиминират остарелите процеси за управление на знанията. Представете си какво би могъл да създаде вашият екип с една допълнителна седмица продуктивност на тримесечие!

2. Google Drive (най-доброто решение за безпроблемно управление на файлове в облака)

чрез Google Drive

Google Drive е широко известна платформа за съхранение в облака, която предлага комбинация от простота и мощност, което я е превърнало в предпочитана платформа за над един милиард потребители по целия свят.

Google Drive използва AI, за да подобри организацията на файловете чрез функции като Smart Search, която използва машинно обучение, за да идентифицира и извлича документи въз основа на заявки от потребители. Интеграцията му с Google Docs и Sheets позволява сътрудничество в реално време и автоматична категоризация на файловете.

Предложенията, базирани на изкуствен интелект, помагат за оптимизиране на споделянето и организирането на файлове, което улеснява потребителите да управляват ефективно своето цифрово работно пространство.

Най-добрите функции на Google Drive

Организация на папки и подпапки : Създайте проста структура с папки и подпапки, като папки с документи и папки с изтеглени файлове, за лесна навигация и бърз достъп до файловете.

Безпроблемно сътрудничество : Работете в реално време с споделени файлове и папки, което позволява на няколко потребители да редактират и коментират едновременно.

Разширено търсене : Намирайте файлове по име, тип или дори съдържание, използвайки мощните възможности за търсене на Google.

Папка, организирана по цветови код : Създайте уникална система от папки, като персонализирате цветовете, за да разграничите визуално проектите и типовете файлове.

Интеграция с Google Workspace: Лесно синхронизиране с Google Docs, Sheets, Slides и други услуги на Google.

Ограничения на Google Drive

Зависимост от интернет : Възможно е офлайн редактиране, но синхронизирането на актуализациите изисква интернет връзка.

Ограничения за съхранение : Безплатните акаунти са ограничени до 15 GB, а дневното ограничение за качване от 750 GB може да бъде ограничаващо за по-големи проекти.

Проблеми, свързани с поверителността на данните: Политиката на Google позволява до известна степен сканиране на данни, което може да не се харесва на потребители, които работят с чувствителна информация.

Цени на Google Drive

Безплатно : 15 GB пространство за съхранение

Основен : 1,99 $/месец за 100 GB

Стандартен : 12 $/месец на потребител за 2 TB

Business Plus: 18 $/месец на потребител за 5 TB

Оценки и рецензии за Google Drive

Capterra : 4,8/5 (над 27 000 отзива)

G2: 4,6/5 (42 500+) (За Google Workspace, който включва Google Drive)

✨ Идеален за: Индивидуални потребители и екипи, които дават приоритет на простото съхранение в облака.

3. Microsoft OneDrive (Най-доброто решение за съхранение в облак с вградена функция за сътрудничество)

чрез OneDrive

Microsoft OneDrive е главният герой в екосистемата на Microsoft, предлагащ лесна интеграция с пакета Office.

Microsoft OneDrive използва AI алгоритми за автоматично маркиране и категоризиране на файлове въз основа на съдържанието, което позволява на потребителите да намират документи бързо чрез интелигентни функции за търсене.

Функциите му за снимки и документи използват AI за автоматично сортиране, а интеграцията с Microsoft 365 повишава производителността, като предоставя интелигентни предложения за сътрудничество и организация.

☕ Мнение на потребителите: Потребителите обичат Microsoft OneDrive, защото се интегрира безпроблемно с Microsoft 365, пази файловете в безопасност и прави сътрудничеството по-лесно и по-продуктивно за екипите.

Най-добрите функции на Microsoft OneDrive

Интегрирано управление на файлове : Синхронизирайте файлове без усилие между устройствата и имайте достъп до тях чрез пакета Office, подобрявайки сътрудничеството.

История на версиите : Възстановете предишни версии на файлове, за да възстановите промени или да поправите грешки без усилие.

Кошче за изтрити файлове : Възстановете случайно изтрити файлове в рамките на 93 дни (или по-дълго, в зависимост от настройките на администратора).

Изглед „Открий“ : Лесно намирайте файлове въз основа на скорошна активност или споделено съдържание, персонализирано според вашите права за достъп.

Сигурно споделяне на файлове: Споделяйте файлове с конкретни разрешения и дати на изтичане на валидността за допълнителна сигурност.

Ограничения на Microsoft OneDrive

Проблеми, свързани с поверителността : Въпреки че данните са криптирани, Microsoft запазва ключовете за декриптиране, което повдига въпроси относно абсолютната поверителност.

Ограничения при синхронизирането : Дължината на пътя към файла и ограниченията за символите могат да създадат затруднения за потребители с комплексни структури на папки.

Погрешно приеман за резервно копие: OneDrive синхронизира файлове, но не е истинско решение за резервно копиране, което може да бъде рисковано за критични данни.

Цени на Microsoft OneDrive

Microsoft 365 Family : 9,99 $/месец или 99,99 $/година за до 6 потребители, с 1 TB пространство за съхранение на данни на потребител

Microsoft 365 Personal : 6,99 $/месец или 69,99 $/година за 1 TB пространство за съхранение

Microsoft 365 Basic : 1,99 $/месец или 19,99 $/година за 100 GB пространство за съхранение

OneDrive for Business (План 1): 5 $/потребител/месец за 1 TB на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft OneDrive

G2 : 4,5/5 (над 9600 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 12 000 отзива)

✨ Идеален за: Професионалисти, които са дълбоко интегрирани в екосистемата на Microsoft.

4. Dropbox (най-подходящ за лесно споделяне и архивиране на файлове)

чрез Dropbox

Dropbox е основен играч в света на облачното съхранение от 2007 г. насам, като предлага прост и ефективен начин за споделяне и управление на нови файлове или изтриване на файлове.

Dropbox използва AI, за да оптимизира организацията на файловете с функции като Smart Sync, която интелигентно управлява локалното съхранение и файловете в облака, улеснявайки достъпа до съдържанието, без да претрупва устройствата.

Мощната му функция за търсене използва машинно обучение, за да разпознава и предлага подходящи файлове, а инструментът Dropbox Paper интегрира AI, за да помогне на потребителите да сътрудничат и организират проектите си ефективно, улеснявайки безпроблемния работен процес.

☕ Мнение на потребителите: Потребителите ценят Dropbox за дългогодишната му надеждност, безпроблемното споделяне на файлове и достъпността на различни платформи, което го прави лесен инструмент за управление и възстановяване на файлове.

Най-добрите функции на Dropbox

Достъпност на различни платформи : Достъп до Dropbox на Windows, Mac, iOS, Android или дори Linux, без да пропускате нищо.

Автоматично архивиране на файлове : Насладете се на безпроблемно и непрекъснато архивиране на файлове в облака, за да защитите вашите данни.

Офлайн достъп : Платените потребители могат да имат достъп до своите файлове офлайн, което го прави идеален за райони с лоша връзка.

Поддръжка на цифрови подписи : Подписвайте документи електронно директно в Dropbox (достъпно срещу допълнителна такса)

Сътрудничество с Dropbox Paper: Работете върху документи в реално време с функции за контрол на версиите и редактиране.

Ограничения на Dropbox

Ограничено безплатно пространство за съхранение : предлага само 2 GB безплатно пространство за съхранение, което е малко в сравнение с конкурентите.

Проблеми със сигурността : Липсва криптиране с нулево знание, което кара някои потребители да се притесняват за поверителността

Незадоволителни възможности за търсене : Липса на търсене на базата на метаданни, което затруднява намирането на файлове в големи хранилища.

Скъп за екипи: Цената може бързо да се увеличи, особено за фирми с много потребители.

Цени на Dropbox

Плюс : 9,99 $/месец за 2 TB (1 потребител)

Essentials : 16,58 $/месец за 3 TB (1 потребител)

Бизнес : 15 $/потребител/месец, започващ от 9 TB (минимум 3 потребители)

Business Plus: 24 $/потребител/месец, започващ от 15 TB (минимум 3 потребители)

Оценки и рецензии за Dropbox

G2 : 4,4/5 (над 28 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 21 000 рецензии)

✨ Идеален за: Потребители, които търсят лесно споделяне на файлове и сигурни резервни копия.

5. Trello с Butler AI (Най-доброто решение за екипно сътрудничество с автоматизирани работни процеси)

чрез Trello

Trello е визуален инструмент за управление на задачи, който си е извоювал ниша в организацията на проекти.

Добавете Butler AI и ще получите автоматизирана мощна система, която елиминира повтарящите се задачи, позволявайки на вас и вашия екип да се съсредоточите върху най-важното – реалната работа.

☕ Мнение на потребителите: Хората ценят Trello, защото е лесен за използване, позволява им да създават персонализирани работни процеси и улеснява управлението на задачите и сътрудничеството в екипа ( ), като всичко това се подкрепя от полезна поддръжка.

Най-добрите функции на Trello

Визуална организация на задачите : управлявайте задачите с табла, списъци и карти, които лесно се преместват с плъзгане и пускане.

Butler AI automation : Автоматизирайте действия като преместване на карти, възлагане на задачи и определяне на крайни срокове, без да е необходимо кодиране. : Автоматизирайте действия като преместване на карти, възлагане на задачи и определяне на крайни срокове, без да е необходимо кодиране.

Персонализирани изгледи : Превключвайте между календар, времева линия, табло и други, за да визуализирате проектите си по различни начини.

Power-Up интеграции : Свържете се с инструменти като Slack, Google Drive и Jira, за да централизирате работните си процеси.

Опростено сътрудничество: възлагайте задачи, споделяйте табла и комуникирайте безпроблемно – всичко това в реално време.

Ограничения на Trello

Основни анализи : Функциите за отчитане са ограничени в сравнение с други инструменти за управление на проекти.

Препълнени табла за големи проекти : С нарастването на задачите, таблата могат да станат трудни за управление.

Разширените функции изискват ъпгрейди: Много от премиум функциите, като например диаграмите на Гант, изискват ъпгрейди или планове от по-високо ниво.

Цени на Trello

Безплатно : 0 $/месец

Стандартен : 5 $/потребител/месец

Премиум : 10 $/потребител/месец

Enterprise: 17,50 $/потребител/месец

Оценки и рецензии за Trello

G2 : 4,4/5 (над 13 600 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 23 000 отзива)

✨ Идеален за: Екипи, които автоматизират работните процеси в управлението на проекти.

6. Evernote (най-добър за водене на бележки с усъвършенствана организация)

чрез Evernote

Evernote се отличава като усъвършенствано приложение за водене на бележки за потребители, които дават приоритет на организирана, подробна и достъпна информация.

Мощните му функции и интуитивен дизайн го правят идеален за лична и професионална употреба. Потребителите могат да използват вградените AI функции, за да пишат, редактират и споделят своите бележки.

☕ Мнение на потребителите: Потребителите харесват способността на Evernote да консолидира и организира ефективно бележките, което улеснява проследяването на събития, управлението на проекти и поддържането на екипите в синхрон с добре структурирани бележници и етикети.

Най-добрите функции на Evernote

Разширени възможности за търсене : Използвайте оптично разпознаване на символи (OCR), за да търсите текст в изображения, PDF файлове и сканирани документи.

Стекове и етикети на бележници : Организирайте бележките си с гъвкава система от бележници, стекове и етикети, съобразени с вашия работен процес.

Персонализируем табло : Платените планове позволяват персонализиране на джаджи за персонализирано изживяване на началния екран.

Синхронизация между платформи : Достъп до бележки на различни устройства, от настолни компютри до мобилни приложения, за да сте винаги в синхрон.

Сканиране и дигитализиране на документи: Преобразувайте физически документи в дигитализирани файлове с възможност за търсене директно в приложението.

Ограничения на Evernote

Високи цени за премиум функции : Разширените функционалности са ограничени до платени планове, които са по-скъпи от тези на конкурентите.

Ограничения за синхронизиране на устройства при безплатните планове : Безплатните потребители могат да синхронизират само две устройства.

Актуализациите на интерфейса разделят мненията: Последните промени в дизайна предизвикаха недоволство сред дългогодишните потребители.

Цени на Evernote

Безплатно : 0 $/месец – Синхронизирайте две устройства, 60 MB качване, ограничени функции

Личен : 10,83 $/месец (фактурира се ежегодно)

Професионален : 14,17 $/месец (фактурира се ежегодно)

Екипи: 20,83 $/месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Evernote

G2 : 4,4/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 8200 отзива)

✨ Идеален за: Потребители, които обръщат внимание на детайлите и се нуждаят от разширени възможности за водене на бележки.

7. M-Files (Най-доброто решение за организиране на файлове въз основа на метаданни)

M-Files е пример за това, което бихте получили, ако комбинирате система за управление на документи с мощността на AI. Той взема вашите разхвърляни цифрови файлове, маркира ги с метаданни и ги организира в достъпна, подредена среда.

Независимо дали се давите в папки или все още търсите „последната версия“ на даден документ, M-Files е на Ваше разположение.

☕ Мнение на потребителите: M-Files печели потребителите, като опростява работните процеси, подобрява сътрудничеството в екипа по задачите и гарантира сигурността на документите с помощта на своите персонализирани функции за разрешения.

Най-добрите функции на M-Files

Организация на файлове въз основа на метаданни : Забравете папките – M-Files маркира документите с метаданни като имена на клиенти, дати и статуси, така че можете да намерите всичко с бързо търсене.

Автоматизация на работния процес : Автоматизирайте жизнения цикъл на документите с инструменти, които разпределят задачи, уведомяват заинтересованите страни и гарантират, че нищо не остава в неизвестност.

Контрол на версиите : Съхранявайте една единствена окончателна версия на всеки документ, като елиминирате дублиранията и предотвратявате обърквания между версиите.

Оптично разпознаване на символи (OCR) : Търсете конкретен текст дори в сканирани документи, което прави вашите архиви толкова лесни за търсене, колкото и Google.

Прости интеграции: Синхронизирайте безпроблемно с инструменти като Microsoft Teams, Salesforce и DocuSign за оптимизиран работен процес.

Ограничения на M-Files

Крива на обучение за маркиране на метаданни : Традиционалистите може да имат затруднения да се приспособят към системата, която дава приоритет на метаданните.

Проблеми със скоростта : По-големите файлове или по-високите обеми на използване могат понякога да забавят платформата.

Персонализирани цени: Цените не са прозрачни, което може да бъде неудобно, ако планирате бюджета си.

Цени на M-Files

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за M-Files

G2 : 4,3/5 (над 140 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 190 отзива)

✨ Идеален за: Фирми, които управляват работни процеси, базирани на метаданни и с голям обем документи.

8. Zoho WorkDrive (Най-доброто за екипно сътрудничество и гъвкаво споделяне на файлове)

чрез Zoho WorkDrive

Независимо дали управлявате стартираща компания с трима служители или голяма корпорация с хиляди, Zoho WorkDrive е създаден за съвременното работно място.

С функции, насочени към екипа, като споделени папки, персонализирани контроли за достъп и вграден офис пакет, той гарантира, че вашият екип разполага с всичко необходимо, за да продължи работата по проектите безпроблемно.

Освен това, той се синхронизира безпроблемно между устройствата, което ви позволява да работите отвсякъде – да, дори от любимото ви кафене.

☕ Мнение на потребителите: Zoho WorkDrive е харесван от потребителите заради лесния за употреба дизайн, силна защита на данните и мощни инструменти за сътрудничество.

Най-добрите функции на Zoho WorkDrive

Папки на екипа : Споделяйте файлове без усилие между екипите с разрешения, базирани на роли, актуализации в реално време и „непрочетена секция“, за да сте в крак с новите дейности.

Вграден офис пакет и приложения : Създавайте изпипани презентации, таблици или договори с Writer, Sheet и Show – директно от работното си пространство в WorkDrive.

Сигурно споделяне с външни лица : Защитете споделените връзки с пароли, дати на валидност и ограничения за изтегляне. Освен това проследявайте прегледите и изтеглянията за допълнителен контрол.

Делегирани административни правомощия : Администраторите на екипа могат да разпределят натоварването, като възлагат административни роли, което гарантира гладка работа, без да се натоварва прекалено един човек.

Настолна програма TrueSync: Синхронизирайте файлове на различни устройства, работете офлайн и извършвайте селективна синхронизация за максимална гъвкавост.

Ограничения на Zoho WorkDrive

Без криптиране с нулево знание : Вашите данни не са напълно криптирани, въпреки че предстоящата функция BYOK обещава по-добра сигурност.

Претрупан интерфейс : Богатият на функции потребителски интерфейс може да изглежда като лабиринт за начинаещите.

Ограничена разширена синхронизация : Все още няма опции за синхронизация на ниво блок или селективна синхронизация, но се работи по актуализации.

Скрити функции : Важни инструменти като „Кошче“ и „Споделени елементи“ не са лесно достъпни на таблото.

Ограничения за качване на файлове: Плановете ограничават качването на файлове, като максималният размер на файл в плана Business е 250 GB.

Цени на Zoho WorkDrive

Стартово ниво : 2,50 $/потребител/месец

Екип : 4,50 $/потребител/месец

Бизнес: 9 $/потребител/месец

Оценки и рецензии за Zoho WorkDrive

G2 : 4,3/5 (232 отзива)

Capterra: 4,7/5 (59 отзива)

✨ Идеален за: Екипи, които работят съвместно и се нуждаят от гъвкави инструменти за споделяне на файлове.

Спрете да търсите – вашите файлове намериха своето място с ClickUp.

„Организацията не е свързана с перфекционизъм. Тя е свързана с ефективност. Намаляване на стреса и хаоса, спестяване на време и пари и подобряване на цялостното ви качество на живот“, казва авторката Кристина Скализ.

С функции като управление на файлове с изкуствен интелект и интуитивна йерархия на проектите, ClickUp поддържа вашите файлове организирани и достъпни, така че да прекарвате по-малко време в търсене и повече време в работа.

Готови ли сте да се сбогувате с цифровото събиране на файлове? Регистрирайте се в ClickUp сега и защитете вашите файлове.