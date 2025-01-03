Топ 10 CRM за Gmail инструменти за оптимизиране на работните процеси

Възможно е магията да започва във вашата пощенска кутия, но не винаги остава там. Търсенето на последващи действия, жонглирането с данните на клиентите и проследяването на продажбите могат бързо да се превърнат в хаос.

Ето защо комбинирането на Gmail с CRM е очевидно решение. То поддържа всичко свързано, организирано и точно там, където ви е необходимо – в пощенската кутия, която използвате ежедневно. 🔄

Ако сте уморени да губите време (и важни разговори), е време да откриете перфектния CRM за Gmail.

Ето десет опции за оптимизиране на работните процеси, спестяване на време и поддържане на всички взаимоотношения в добро състояние.

И като бонус ще ви представим инструмент (не се чудете, това е ClickUp ), който комбинира възможностите на електронната поща и CRM, превръщайки го в универсалното приложение за работа. Ще ви предоставим и безплатен CRM шаблон, за да можете да започнете веднага.

Какво трябва да търсите в CRM за Gmail?

Намирането на перфектния CRM за Gmail започва с определяне на функциите, които отговарят на нуждите на вашия бизнес. Ето какво да имате предвид при избора на CRM. 👇

Цялостно управление на контактите и сделките: Изберете инструмент, който автоматично организира данните за клиентите и проследява всяко взаимодействие, опростявайки Изберете инструмент, който автоматично организира данните за клиентите и проследява всяко взаимодействие, опростявайки управлението на продажбите.

Инструменти за автоматизация за по-голяма ефективност: Обмислете CRM с функции като планиране на имейли, автоматизирани последващи действия и напомняния за задачи, за да намалите ръчната работа.

Персонализируем и лесен за използване интерфейс: Изберете CRM с интуитивен табло и опции за персонализиране на работните процеси, за да се уверите, че отговаря на нуждите на вашия бизнес.

Подробни отчети и анализи: Изберете CRM, който проследява активността на имейлите, наблюдава ангажираността и предоставя полезна информация, която да ви помогне при вземането на решения.

Функции за сътрудничество в екипа: Потърсете инструменти, които ви позволяват да възлагате задачи, да споделяте актуализации и да проследявате напредъка.

Мобилна достъпност: Изберете Изберете CRM софтуер с мобилно приложение, което ви позволява да останете свързани и продуктивни, дори когато сте в движение.

🔍 Знаете ли, че... Gmail остана в бета версия в продължение на повече от пет години, въпреки че се превърна в една от най-популярните услуги за електронна поща. Бета версията най-накрая беше премахната през юли 2009 г.

10-те най-добри CRM за Gmail

Да поддържате добри отношения с клиентите може да бъде трудно, когато разчитате само на Gmail.

Ето 10 CRM, които се интегрират с Gmail и ви помагат да управлявате комуникациите си по-ефективно. 📧

1. ClickUp (най-добър за лесна интеграция на имейл с CRM)

Ако търсите CRM, който улеснява управлението на взаимоотношенията с клиентите, обмислете ClickUp.

CRM на ClickUp е истинско решение „всичко в едно“, което отива отвъд простото управление на клиентски данни – то обединява вашите задачи, комуникация и проекти в едно пространство. Освен това, то се синхронизира безпроблемно с любимите ви инструменти, като поддържа всичко свързано.

Настройваемите табла ви позволяват да проследявате продажбите, статуса на сделките и показателите за приходите с един поглед. Автоматизацията опростява повтарящите се задачи като проследяване и напомняния, спестявайки ви часове ръчна работа. Освен това, функциите за сътрудничество на ClickUp, като коментари, @споменавания и споделени ClickUp Docs, поддържат екипа ви синхронизиран и клиентите ви доволни.

Интеграция на ClickUp с Gmail

Превърнете имейлите в задачи с едно кликване, използвайки интеграцията на ClickUp с Gmail.

Интеграцията на ClickUp с Gmail предоставя изцяло ново ниво на удобство при управлението на задачи и имейли на едно място.

С само няколко кликвания можете да превърнете всеки имейл в задача, да я възложите, да зададете приоритети и да я свържете с подходящи проекти в ClickUp. Тази интеграция с Gmail улеснява прикачването на имейли към задачи, така че винаги ще имате важни подробности за проследяване на имейли, организирани в самата задача.

ClickUp Automations

Автоматизирайте напомнянията за последващи действия или планирането на задачи въз основа на тригери в имейлите с ClickUp Automations.

Това, което отличава тази интеграция, е способността ѝ да работи с ClickUp Automations. Вместо ръчно да създавате задачи от имейли, можете да автоматизирате процеса.

Например, можете да настроите автоматизация, която да превръща всеки имейл от определен клиент или с конкретна тема в задача в ClickUp, което ви спестява време и намалява вероятността да пропуснете важни последващи действия. Можете да персонализирате правилата, така че задачите да се присвояват, приоритизират или маркират автоматично въз основа на съдържанието на имейла.

Веднага след като задачата бъде създадена от имейл, можете незабавно да започнете да добавяте коментари към задачите в ClickUp, да задавате въпроси или да информирате екипа.

Изтеглете този шаблон Шаблонът CRM на ClickUp е създаден, за да ви помогне да следите клиентите и потенциалните клиенти.

Сега, съчетайте това с шаблона ClickUp CRM и резултатите стават още по-добри. Можете да създадете пипалини, които отговарят на вашите уникални нужди, като ви дават ясна представа за вашите потенциални клиенти и как да ги управлявате ефективно.

Подробните инструменти за отчитане ви предоставят ценна информация за ключови показатели като процент на конверсия и продължителност на цикъла на продажбите, което ви позволява да вземате решения въз основа на данни.

Най-добрите функции на ClickUp

Интеграция с Gmail: Превърнете имейлите в задачи и ги свържете с проекти от пощенската си кутия

Автоматизация на имейлите: Автоматизирайте последващите имейли и напомнянията, за да спестите време от повтарящи се задачи.

Персонализирани работни процеси: Адаптирайте процесите, за да отговарят на вашия уникален процес на продажби, и управлявайте ефективно потенциалните клиенти.

Централизирани взаимодействия с клиенти: Организирайте всичките си имейли, задачи и разговори на едно място.

Коментари към задачите: Сътрудничество с екипа чрез оставяне на обратна връзка в реално време по задачите

Ограничения на ClickUp

Може да отнеме малко време, докато свикнете с интерфейса.

Някои разширени персонализации може да изискват експериментиране с настройките.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 USD/месец на потребител

Бизнес: 12 USD/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 USD/месец на член на работното място

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

📖 Прочетете също: Как да създадете свой собствен CRM в ClickUp

2. Streak CRM (най-добър за CRM функционалност, интегрирана в Gmail)

чрез Streak

Streak превръща Gmail в CRM платформа, като пренася продажбите и комуникацията с клиенти във вашата пощенска кутия.

Създадени за малки предприятия и гъвкави екипи, те елиминират нуждата от външни инструменти, като предлагат безпроблемно и интегрирано преживяване.

Най-добрите функции на Streak CRM

Персонализирайте процесите, за да създадете работни потоци, които съответстват на вашите бизнес процеси.

Проследявайте имейлите с известия за отваряне, отговори и идеални времена за последващи действия.

Автоматизирайте повтарящи се комуникационни задачи като изпращане на масови имейли с Gmail mail merge.

Задавайте напомняния и графици за проследяване, за да не пропуснете важни задачи или срокове.

Ограничения на Streak CRM

Разширените функции за отчитане са достъпни само в по-скъпите ценови планове.

При управление на много големи обеми имейли производителността може да се забави.

Цени на Streak CRM

Pro: 59 $/месец на потребител

Pro+: 89 $/месец на потребител

Enterprise: 159 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Streak CRM

G2: 4,5/5 (над 240 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 470 отзива)

🔍 Знаете ли, че... „Gmail“ е съкращение от „Google Mail“, но това не е бил първоначалният избор. В началото разработчиците на Gmail го наричали „Caribou“ (карибу), вдъхновени от карикатурата „Дилберт“.

3. HubSpot CRM (най-добър за безплатни основни CRM функции)

чрез HubSpot

HubSpot CRM предлага цялостна платформа за управление на продажбите, маркетинга и обслужването на клиенти. Безплатната му основна функционалност го прави достъпен за фирми от всякакъв мащаб.

Инструментът проследява продажбите, оптимизира взаимодействията с клиентите и автоматизира CRM имейл маркетинга, като се фокусира върху съгласуването на работните процеси. Този безплатен CRM е надежден избор за компании, които искат да повишат производителността си без значителни първоначални инвестиции.

Най-добрите функции на HubSpot CRM

Управлявайте контактите и профилите на компаниите в интуитивна, централизирана система.

Автоматизирайте последователностите за проследяване, за да спестите време и да гарантирате навременни отговори.

Приоритизирайте потенциалните клиенти с помощта на функции за оценяване на потенциалните клиенти, базирани на машинно обучение.

Интегрирайте ги безпроблемно с други инструменти на HubSpot за единен бизнес подход.

Ограничения на HubSpot CRM

Някои интеграции може да изискват допълнителни платени абонаменти.

По-стръмна крива на обучение в сравнение с по-опростените CRM платформи

Цени на HubSpot CRM

Безплатно

Стартово ниво: 16 USD/месец на потребител (за един потребител)

Професионална версия: 1300 USD/месец (до пет потребители)

Enterprise: 4300 $/месец (до седем потребители)

Оценки и рецензии за HubSpot CRM

G2: 4. 4/5 (над 12 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 4000 рецензии)

🧠 Интересен факт: Gmail поддържа клавишни комбинации за почти всяко действие, от съставянето на имейл („C“) до архивирането на съобщения („E“). Опитни потребители могат да активират още повече клавишни комбинации в настройките.

4. Copper CRM (най-добър за интеграция с Google Workspace)

чрез Copper

Copper CRM предоставя интуитивно, Gmail-нативно преживяване за бизнеса, дълбоко вкоренен в Google Workspace. Известен със своята простота, Copper проследява взаимоотношенията с клиентите, автоматизира работните процеси и управлява пипалините в рамките на познат интерфейс. Той автоматично събира контактна информация и записва имейли между потребители и контакти, без да се налага ръчно въвеждане, като по този начин гарантира, че всички взаимодействия се записват точно.

Най-добрите функции на Copper CRM

Използвайте AI-базирани анализи, за да управлявате и приоритизирате взаимоотношенията с клиентите.

Сътрудничество в реално време с обща видимост на продажбените канали и взаимодействия

Прогнозирайте продажбите с помощта на усъвършенствани инструменти за анализ и отчитане.

Управлявайте контактите с подробна история на взаимодействията и организирани профили.

Ограничения на Copper CRM

Опциите за персонализиране не са толкова обширни, колкото при някои конкуренти.

Производителността може да се забави при много големи масиви от данни.

Цени на Copper CRM

Стартово ниво: 12 USD/месец на потребител

Основен: 29 $/месец на потребител

Професионална версия: 69 $/месец на потребител

Бизнес: 134 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Copper CRM

G2: 4,5/5 (над 1100 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (590+ отзива)

📖 Прочетете също: Топ 10 алтернативи на Copper CRM

5. Zoho CRM (най-добър за персонализиране и мащабируемост)

чрез Zoho

Zoho CRM е платформа с богат набор от функции, която се адаптира към бизнеса на всякакви размери и предлага опции за персонализиране с възможност за мащабиране. Използвайте я, за да обедините различни канали за комуникация (имейл, обаждания, социални медии) в една платформа за безпроблемно проследяване на взаимодействията с клиентите.

Като част от по-широката екосистема на Zoho, тя се интегрира безпроблемно с инструменти за счетоводство, маркетинг и обслужване на клиенти. Функции като споделени календари, библиотеки с документи и екипни фийдове улесняват сътрудничеството между членовете на екипа.

Най-добрите функции на Zoho CRM

Проследявайте взаимодействията с клиентите чрез имейл, телефон, социални медии и чат на живо.

Персонализирайте модулите, работните процеси и таблата, за да отговарят точно на нуждите на вашите бизнес процеси.

Интегрирайте с инструменти на трети страни и по-широката екосистема на Zoho, за да централизирате бизнес операциите.

Управлявайте данните и взаимодействията с клиентите, докато сте в движение, с напълно функционално мобилно приложение.

Ограничения на Zoho CRM

Разширените функции изискват преминаване към планове от по-високо ниво.

Интерфейсът може да изглежда претрупан и объркващ за новите потребители.

Първоначалната настройка и конфигурация може да изискват значителни усилия.

Цени на Zoho CRM

Стандартен: 20 $/месец на потребител

Професионална версия: 35 USD/месец на потребител

Enterprise: 50 $/месец на потребител

Ultimate: 65 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoho CRM

G2: 4. 1/5 (над 2700 рецензии)

Capterra: 4,3/5 (над 6880 отзива)

🧠 Интересен факт: Етикетите на Gmail служат като личен CRM за организиране на контакти и проследяване на разговори много преди разширенията да направят възможни пълноценните CRM системи.

6. Pipedrive (най-добър за визуално управление на продажбите)

чрез Pipedrive

Pipedrive опростява процеса на продажбите с визуално ориентирано управление на процесите, което позволява на екипите да проследяват сделките, да прогнозират приходите и да автоматизират административните задачи.

С помощта на инструмента за създаване на имейли с функция „плъзгане и пускане“ и готовите шаблони всеки може лесно да създава атрактивни имейл кампании. Фокусът върху потребителското преживяване го прави полезен за екипи, които искат да оптимизират процеса на сключване на сделки.

Най-добрите функции на Pipedrive

Автоматизирайте проследяването на дейностите, за да гарантирате, че последващите действия се извършват без ръчно въвеждане на данни.

Прогнозирайте продажбите с помощта на предсказуеми анализи и идентифицирайте тенденции и възможности.

Проследявайте комуникациите чрез имейли, обаждания и други средства, за да получите пълна представа за взаимодействията.

Персонализирайте етапите на сделката и работните процеси, за да отговарят на вашите уникални продажбени процеси и бизнес нужди.

Ограничения на Pipedrive

Ограничени функции за автоматизация на маркетинга в сравнение с някои конкуренти

Обслужването на клиенти може да бъде непостоянно по отношение на отзивчивостта

Цени на Pipedrive

Essential: 14 $/месец на потребител

Разширено: 29 $/месец на потребител

Професионална версия: 59 $/месец на потребител

Цена: 69 $/месец на потребител

Enterprise: 99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Pipedrive

G2: 4. 3/5 (над 2100 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3000 рецензии)

📖 Прочетете също: Как да управлявате няколко Gmail акаунта

7. NetHunt CRM (най-добър за дълбока интеграция с Gmail)

чрез NetHunt

NetHunt CRM интегрира усъвършенствана CRM функционалност директно в интерфейса на електронната поща, което ви позволява да управлявате взаимоотношенията с клиентите, без да напускате пощенската си кутия.

Създаден за фирми, които използват Google Workspace, NetHunt позволява на потребителите лесно да управляват работните процеси, да проследяват взаимодействията с клиентите и да организират данните. Той поддържа и интеграция с различни комуникационни инструменти като LinkedIn, WhatsApp и Facebook Messenger за цялостно ангажиране на потенциалните клиенти.

Най-добрите функции на NetHunt CRM

Създавайте и персонализирайте работни процеси, които отговарят на конкретни бизнес процеси и изисквания.

Организирайте и сегментирайте контактите, за да поддържате по-добър контрол върху взаимоотношенията с клиентите.

Сътрудничество с екипите чрез споделяне на процеси и осигуряване на обща видимост

Ограничения на NetHunt CRM

Ограниченията върху шаблоните за имейли разочароват много потребители

Случайни проблеми с доставката на имейли и забавяне при имейл кампаниите

Цени на NetHunt CRM

Основен: 30 $/месец на потребител

Basic Plus: 42 $/месец на потребител

Бизнес: 60 $/месец на потребител

Business Plus: 84 $/месец на потребител

Разширено: 120 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за NetHunt CRM

G2: 4,6/5 (над 260 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 165 отзива)

🧠 Интересен факт: Gmail поддържа над 100 езика, включително и необичайни като пиратски. Да, можете да изпращате имейли като пират!

8. Salesmate (Най-добър за проследяване на многоканална комуникация)

чрез Salesmate

Salesmate е създаден специално за съвременните екипи по продажбите, като се фокусира върху управлението на взаимоотношенията с клиентите в множество комуникационни канали. Възможността му да предоставя полезна информация и да повишава продуктивността на екипа го прави добър избор.

Потребителите ценят лекотата, с която се проектира пътят на клиента в Salesmate, и хвалят неговия удобен интерфейс, който улеснява работния им живот.

Най-добрите функции на Salesmate

Проследявайте безпроблемно имейли, SMS-и и обаждания, за да поддържате пълна история на взаимодействията.

Сегментирайте контактите с прецизност за персонализирани и целенасочени комуникационни стратегии.

Следете производителността с персонализирани табла и подробни отчети.

Ограничения на Salesmate CRM

Потребителите съобщават за ограничени възможности за поддръжка на клиенти

Не много интеграции със социални медии в сравнение с конкурентите

Цени на Salesmate CRM

Основен: 29 $/месец на потребител

Pro: 49 $/месец на потребител

Бизнес: 79 $/месец на потребител

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Salesmate CRM

G2: 4,6/5 (над 90 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 90 рецензии)

💡 Професионален съвет: Започнете с най-важното при внедряването на CRM. Фокусирайте се върху основните функции, които съответстват на вашите бизнес цели, и ги въвеждайте поетапно. Осигурете задълбочено обучение, за да гарантирате, че екипът ви ще приеме системата ефективно и ще максимизира нейния потенциал.

9. Teamwave (Най-доброто за комбинирано CRM и бизнес управление)

чрез Teamwave

Teamwave предлага унифицирана платформа, която интегрира CRM, управление на проекти и HR инструменти. Простият интерфейс и основните функционалности го правят рентабилно решение за екипи, които искат да управляват клиенти, проекти и работни процеси.

TeamWave предлага и разширени функции за управление на контакти, включително възможност за категоризиране на контакти с етикети, импортиране от различни източници (като Outlook и CSV файлове) и извличане на данни от платформи като LinkedIn.

Най-добрите функции на Teamwave

Проследявайте продажбите и управлявайте взаимоотношенията с клиентите с лекота.

Управлявайте задачите и проектите с основни функции за проследяване, за да подобрите организацията.

Достъп до интуитивен интерфейс, проектиран за простота и лесна употреба от потребители без технически познания.

Ограничения на Teamwave

Липсват разширени CRM функции в сравнение със специализираните платформи.

Основни инструменти за отчитане с минимална дълбочина за анализ на производителността

Цени на Teamwave

Стартово ниво: 39 $/месец на потребител

Pro: 66 $/месец на потребител

Бизнес: 199 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Teamwave

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

💡 Съвет от професионалист: Използвайте филтрите и етикетите на Gmail, за да сортирате автоматично имейлите, и функцията „Множество пощенски кутии“, за да разделите непрочетените, маркираните и изискващите действие имейли. Архивирайте останалите, за да поддържате пощенската си кутия празна.

10. Freshworks CRM (най-добър за продажбена информация, базирана на изкуствен интелект)

чрез Freshworks

Freshworks CRM предлага компетентно решение за компании, които искат да използват AI-базирани анализи в своите продажбени процеси. AI-базираната система за оценка на потенциални клиенти ви позволява да приоритизирате потенциалните клиенти въз основа на вероятността да се превърнат в реални клиенти. А автоматизацията ви позволява да се освободите от рутинната работа, като актуализиране на записи и уведомяване на членовете на екипа за промени в статуса на сделките.

С помощта на своя солиден набор от инструменти и лесен за използване дизайн, Freshworks CRM превръща суровите данни в полезна информация за продажбите.

Най-добрите функции на Freshworks CRM

Оценявайте потенциалните клиенти с помощта на AI-базирани анализи, за да се фокусирате върху високоценни възможности с предсказуеми резултати.

Анализирайте продажбите с помощта на усъвършенствани инструменти за прогнозиране, за да идентифицирате тенденциите.

Персонализирайте таблата за управление, за да проследявате ключови показатели и да персонализирате мониторинга на производителността.

Ограничения на Freshworks CRM

Някои усъвършенствани AI функции могат да се окажат прекалено сложни за традиционните екипи по продажбите.

Първоначалната настройка изисква специално отделено време за конфигуриране, за да се максимизира потенциалът.

Цени на Freshworks CRM

Freshsales и Freshsales Suite

Растеж: 11 USD/месец на потребител или 500 маркетингови контакта

Pro: 47 $/месец на потребител или 500 маркетингови контакта

Enterprise: 71 $/месец на потребител или 500 маркетингови контакта

Freshmarketer

Безплатно

Enterprise: 18 $/месец (500 маркетингови контакта)

Оценки и рецензии за Freshworks CRM

G2: 4,5/5 (7710+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 600 отзива)

🔍 Знаете ли, че... Gmail е създаден от Пол Бухейт като част от инициативата „20% време“ на Google, в рамките на която служителите могат да посветят един ден в седмицата на лични проекти.

Кликнете, организирайте и победете с ClickUp

Намирането на подходящия CRM за Gmail може да направи огромна разлика в производителността ви (и в приходите ви).

С толкова много невероятни опции, от дълбока интеграция с Gmail до визуални продажбени канали, има идеално решение за всяка бизнес нужда. Независимо дали управлявате потенциални клиенти, проследявате продажбите или просто се опитвате да поддържате пощенската си кутия под контрол, CRM, съвместим с Gmail, може да ви помогне да останете организирани и фокусирани.

Това казано, ако търсите всеобхватно решение, което да надхвърля рамките на обикновените имейли, ClickUp е най-добрият избор. Лесното преобразуване на имейли в задачи, мощните автоматизации и персонализираните работни процеси променят начина, по който управлявате взаимоотношенията си с клиентите.

Освен това, той се интегрира безпроблемно с Gmail и много други инструменти за продажби, които използвате ежедневно, което го прави идеалният инструмент за оптимизиране на работните процеси и повишаване на екипното сътрудничество.

