Топ 10 интеграции с Gmail за повишаване на продуктивността при работа с имейли

Интересен факт: Gmail е предпочитаната платформа за електронна поща за почти един на всеки трима потребители на електронна поща в световен мащаб! Пощенската кутия на Gmail е мощно средство за продуктивност с значително пространство за съхранение и адаптивни функции за сигурност, като филтриране на спам.
Интуитивният му дизайн и вградените инструменти за организиране на имейли го правят подходящ за лична и професионална употреба. Не забравяйте, че свързаните услуги от Google Workspace, като Google Drive, Google Calendar, Google Meet, Google Tasks и др. , увеличават неговата стойност.
Въпреки това, извън границите на вашата пощенска кутия се крие море от неизползван потенциал. Ние сме тук, за да ви помогнем да отключите новите възможности, които предлага вашият Gmail акаунт. Интеграциите с Gmail, които ще ви представим, ще превърнат вашата пощенска кутия в център за продуктивност, който ще ви позволи да постигнете повече.
С това казано, да започнем!
Какво да търсите в интеграциите с Gmail?
Преди да се впуснем в различните интеграции на Gmail, които могат да пренесат вашата пощенска кутия на следващото ниво, позволете ни да обясним логиката зад нашите избори. Разбирането на логиката зад нашите препоръки ще ви помогне да вземете информирано решение, ако желаете да проучите други интеграции на Gmail. Считайте това за кратко ръководство.
Ето няколко параметра, които сме взели предвид при оценяването на тяхната релевантност за популярните работни процеси в Gmail:
- Съвместимост: Независимо дали използвате Gmail на настолен компютър или мобилно устройство, добавката трябва да е съвместима със съответната версия.
- Цена: Разгледайте ценовия модел на интеграцията и проведете цялостен анализ на разходите и ползите, за да изчислите колко стойност добавя тя към вашия работен процес.
- Леснота на използване: Интеграцията трябва да е лесна за настройка, в идеалния случай с няколко кликвания, и да разполага с удобен за ползване интерфейс.
- Надеждност: Изберете интеграции от реномирани разработчици или компании.
- Сигурност: Проверете различните мерки за сигурност, за да защитите пощенската си кутия в Gmail от прониквания и заплахи чрез интегрираното приложение.
- Поверителност на данните: Тъй като интеграцията на приложението ще даде достъп до вашата пощенска кутия, проверете дали то отговаря на нормите за поверителност на данните. Също така, следете внимателно исканите разрешения.
- Персонализиране: Интеграцията трябва да предлага известна степен на гъвкавост, позволяваща ви да я персонализирате или конфигурирате, за да отговаря точно на вашите изисквания.
- Поддръжка: Разгледайте качеството на поддръжката, която предлага интеграцията с Gmail. Докато правите това, проверете дали са налични канали за поддръжка на клиенти.
- Актуализации: Интеграциите, които получават редовни актуализации, решават проблеми, свързани със сигурността и съвместимостта. Търсете нещо, което се усъвършенства постоянно.
- Оценки и рецензии: Това са мнения от първа ръка на други потребители. Използвайте ги, за да си създадете реалистична представа за потребителското преживяване.
10 интеграции с Gmail, които да използвате през 2024 г.
Сега, когато вече знаете как сме създали този списък, нека разгледаме различните интеграции, които ще подобрят вашето преживяване с Gmail.
1. ClickUp
ClickUp е инструмент за управление на проекти „всичко в едно“, а Gmail е център за комуникация на работното място от начало до край. Като такъв, комбинацията от ClickUp и Gmail е идеално съчетание.
Използвайте го, за да подпомогнете екипа си в сътрудничеството, организирането и управлението на задачи, проследяването на напредъка, споделянето на файлове и постигането на цели.
Ето кратко описание на някои от най-добрите функции на ClickUp, които го правят една от най-добрите интеграции с Gmail:
ClickUp Universal Search
Въпреки че Gmail разполага с впечатляващи функции за търсене, универсалната търсачка на ClickUp е още по-добра. В най-добрия случай Gmail търси във вашата пощенска кутия и в логовете на Google Chat.
Функцията Universal Search обаче сканира цялата цифрова екосистема, от ClickUp до всички интегрирани приложения. Сега можете да намерите това, което търсите, само с няколко кликвания!
ClickUp AI
Независимо дали изготвяте писма за последващи действия, генерирате транскрипти от аудио прикачени файлове в Gmail или създавате обобщение на дълго имейл съобщение, ClickUp AI може да го направи. ClickUp AI е мощен асистент, който подпомага писането и прави имейлите практични.
С вградения си обобщител и интелигентни възможности за генериране на съдържание, можете да изпращате имейли с няколко кликвания. От друга страна, това е също толкова способен инструмент за управление на знания, който извлича стойност от всички прикачени файлове в Gmail и поредици или низове от имейли, за да ви спести време.
Управление на задачите
Като платформа за управление на проекти с пълен набор от функции, ClickUp предлага различни дейности за управление на задачи. Но знаете ли, че можете да използвате ClickUp, за да преобразувате имейли в изпълними задачи от вашата Gmail пощенска кутия?
По същия начин можете да прикачвате имейли към задачите си в ClickUp. Щом тези задачи се появят в платформата ClickUp, контролът, който ще имате над тях, ще засенчи Google Task! Такова безпроблемно интегриране на Gmail със сигурност ще ви спести часове работа, ще намали разсейването и ще ограничи превключването между контексти – това е тласък за производителността!
Уведомления и напомняния
Gmail може автоматично да открива събития, срещи, резервации и др. и да ги добавя към вашия Google Календар. Когато свържете Gmail с ClickUp, обаче, получавате навременни известия и напомняния за предстоящи задачи. Това гарантира, че всичко върви гладко.
Кръстосана платформа
Приложението ClickUp е достъпно за мобилни устройства, настолни компютри и смарт устройства за носене. То е интегрирано и с гласови асистенти и добавки за популярни браузъри. Освен това приложението е достъпно като добавка за електронна поща.
Такава преносимост поставя приложението ClickUp на равна нога с приложението Gmail, което означава, че можете да вършите работата си дори когато сте в движение!
Най-добрите функции на ClickUp
- Достъп до ClickUp чрез различни устройства, като мобилни, настолни компютри и др.
- Получете достъп до невероятни функции за търсене чрез универсалната търсачка на ClickUp.
- Превърнете имейлите в изпълними задачи с невероятна лекота
- Генерирайте транскрипти от аудио прикачени файлове или създавайте резюмета на дълги и трудни имейли.
Ограничения на ClickUp
- С толкова много налични опции и възможности за персонализиране, кривата на обучение може да ви се стори стръмна.
- Йерархията на пространството, папките, списъците и задачите може да бъде объркваща, когато започнете да я използвате за съхранение на данните от Gmail акаунта си.
Цени на ClickUp
- Безплатно завинаги: 0 $
- Неограничен: 7 долара на член, на месец
- Бизнес: 12 долара на член на месец
- Enterprise: Персонализирани цени
- ClickUp Brain (AI Solution): 5 долара на член на месец
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (9240 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (4007 отзива)
2. Google Sheets
Google Sheets е облачно приложение за електронни таблици, част от Google Workspace. Използвайте тази интеграция с Gmail, за да извършвате анализ и визуализация на данни с финес, докато създавате, редактирате и сътрудничите по електронни таблици в реално време.
Най-добрите функции на Google Sheets
- Нативни интеграции с всички продукти и услуги в Google Workspace
- Създавайте, редактирайте и форматирайте електронни таблици, използвайки разнообразни операции и функции.
- Преобразувайте наличните данни в графики, диаграми, схеми и други визуализатори.
- Споделяйте електронни таблици с други, като същевременно поддържате детайлен контрол на достъпа
Ограничения на Google Sheets
- Предлага максимум 10 милиона клетки, което е малко в сравнение с 17-те милиона, предлагани от Microsoft Excel.
- Силно зависими от облака и интернет връзката
- Ограниченията за съхранение в Google Drive се отразяват и в Google Sheets.
Цени на Google Sheets
- Лично: 0 $
- Business Standard: 12 долара на потребител на месец
Оценки и рецензии за Google Sheets
- G2: 4,6/5 (42 316 отзива) за Google Workspace
- Capterra: 4,7/5 (12 960 отзива)
3. Slack
Slack е популярна платформа за сътрудничество и обмен на съобщения в екип. Когато свържете Gmail със Slack, разширявате асинхронния характер на комуникацията по електронна поща, като добавяте обмен на съобщения в реално време. Това е отлична алтернатива на Google Chat. Може дори да служи като алтернатива на електронната поща!
Най-добрите функции на Slack
- Свържете се в реално време чрез директни съобщения
- Сортирайте и управлявайте разговорите с помощта на канали и отговори в низове
- Маркиране, за да привлечете вниманието на потребителите към конкретни съобщения
- Поддържа автоматизация на работния процес с персонализиран инструмент за създаване на работни процеси.
Ограничения на Slack
- Ограниченията за потребителите в Huddle засягат мащабируемостта
- Историята на вашите съобщения се губи сред всички останали и не е лесно да се ориентирате в нея.
- Безплатната версия автоматично изтрива съобщенията след 90 дни.
Цени на Slack
- Безплатен план: 0 $
- Pro: 7,25 долара на месец
- Business+: 12,50 долара на месец
- Enterprise Grid: Персонализирани цени
Оценки и рецензии за Slack
- G2: 4,5/5 (32 269 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (23 161 отзива)
4. Уебхукове
Webhooks позволяват на приложенията да комуникират помежду си в реално време. За да направят това, те използват основни механизми за API повиквания. Същевременно можете да ги използвате, за да настроите тригери за събития, които да автоматизират работните процеси.
Конфигурирайте тази интеграция с Gmail, за да изпълнявате действия, като автоматично изпращане на имейли, в отговор на събития, като например когато получите имейл съобщение, съдържащо определена ключова дума.
Най-добрите функции на Webhooks
- Настройва комуникация в реално време между приложенията
- Може да се използва за настройка на действия, задействани от събития, или тригери за интелигентно управление на имейли.
- Съдържа персонализирани полезни данни, които позволяват на разработчиците да адаптират информацията според изискванията на приложението.
- Сигурна предаване на данни чрез HTTPS
- Ефективни при обработката на заявки, които изискват бързо реагиране
Ограничения на Webhooks
- Работата с уебхукове и отстраняването на грешки в тях изисква напреднали технически умения.
- Податлив на заплахи за киберсигурността и прониквания, когато не е правилно имплементиран
Цени на Webhooks
Н/Д
Оценки и рецензии за Webhooks
- G2: Н/Д
- Capterra: Н/Д
5. Hive
Hive е платформа за управление на проекти и сътрудничество, която използва задачи, споделяне на файлове и съобщения, за да създаде дигитално работно пространство за екипи. Свържете Gmail с Hive, за да оптимизирате сътрудничеството по имейл, като настроите споделени пощенски кутии, задачи и комуникации в реално време.
Най-добрите функции на Hive
- Гъвкави йерархии за управление на проектни екипи и други активи в рамките на всеки проект
- Централизирано управление на файлове за безпроблемно сътрудничество
- Създавайте задачи от имейли и ги управлявайте в Hive
- Присвойте точки на историите, за да получите реалистична оценка на времето или усилията, необходими за изпълнението на дадена задача.
Ограничения на Hive
- Ограничена функционалност в мобилните приложения
- Може да активира автоматично известия по имейл, което изглежда като спам.
- Потребителите се нуждаят от Zapier дори за основни интеграции, което означава, че интеграцията с Gmail ще струва
Цени на Hive
- Безплатно: 0 $
- Стартово ниво: 1 долар на месец на потребител
- Teams: 3 долара на месец на потребител
- Enterprise: Персонализирани цени
Оценки и рецензии в Hive
- G2: 4,6/5 (501 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (190 отзива)
6. Zoom
Zoom е широко използвана платформа за видеоконференции за виртуални срещи, онлайн събития, уебинари и съвместна работа. Интегрирането на Zoom с Gmail ще ви позволи да планирате, организирате или участвате във видеоконференции, без да превключвате между приложения. Такова сътрудничество подобрява координацията и съвместната работа.
Най-добрите функции на Zoom
- Акценти, резюмета и интелигентни глави за интелигентна обработка на записите от Zoom
- Транскрипция на живо за по-голяма достъпност
- Zoom AI за създаване на чернови на чат или имейл отговори и получаване на бързо резюме на дискусиите
- Whiteboard за мозъчна атака и сътрудничество
- Zoom Phone за достъп до Cloud VoIP услуги по целия свят
Ограничения на Zoom
- Липсва контрол на коментарите в реално време, което може да бъде проблем при публичното провеждане на виртуални събития.
- Лоша поддръжка на клиенти
- Скритите разходи и ценовата политика повишават цената му
Цени на Zoom
Цените на Zoom One за разговори от Съединените щати са както следва:
- Основен: 0 $
- Pro: 149,90 $ на година на потребител
- Бизнес: 219,90 долара на година на потребител
- Business Plus: 269,90 долара на година на потребител
- Enterprise: Персонализирани цени
Оценки и рецензии за Zoom
- G2: 4,6/5 (54 179 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (13 742 отзива)
7. EmailAnalytics
EmailAnalytics предлага подкрепени с данни анализи на вашите модели на използване на електронната поща. Това ви помага да разберете вашите навици и поведение при използването на електронната поща, за да оптимизирате производителността си. Когато свържете EmailAnalytics с вашия Gmail акаунт, можете да визуализирате вашата активност, времето за отговор и най-често използваните контакти. Използвайте тази информация, за да оптимизирате работата си с Gmail.
Най-добрите функции на EmailAnalytics
- Проследявайте всички изпратени и получени имейли и блокирайте нежеланите имейли.
- Използвайте етикети, папки и категории, за да организирате имейлите си и да постигнете нулево ниво на пощенската си кутия.
- Прегледайте най-важните контакти в списъците си с изпращачи и получатели
- Присвойте разрешения и роли, за да определите кои членове на екипа имат достъп до пощенската кутия.
- Седмични отчети за дейностите по електронната поща
Ограничения на EmailAnalytics
- Липсва интуитивен дизайн, тъй като потребителският интерфейс изглежда тромав и остарял.
- Отчети, използващи етикети на Gmail, които могат да повлияят на неговата производителност
Цени на EmailAnalytics
- Pro: 15 долара на месец за пощенска кутия
- B2B Email Outreach: 1000 долара на месец
Оценки и рецензии на EmailAnalytics
- G2: 4/5 (4 отзива)
- Capterra: Н/Д
8. Dropbox
Ако не сте доволни от Google Drive, Dropbox може да бъде отлична алтернатива. Dropbox е платформа за съхранение в облак, където потребителите могат да качват файлове и документи, да ги споделят и да си сътрудничат. Като интеграция с Gmail, тя позволява на потребителите да споделят и да си сътрудничат, без да се притесняват прекалено много за управлението на документи.
Най-добрите функции на Dropbox
- Получавайте известия за актуализации на напредъка, промени в изискванията на проекта и други дейности.
- Синхронизирайте данни с различни формати и ограничения за размер на всички устройства
- Защита на файловете от случайно изтриване, нежелани редакции или вируси
- Създавайте, редактирайте, споделяйте и сътрудничете си по файлове в реално време и с лекота.
Ограничения на Dropbox
- Безплатният план предлага само 2 GB пространство за съхранение (за сравнение, Google Drive предлага 15 GB безплатно).
- Съхранението, организирането и търсенето не са интуитивни, което затруднява намирането на файлове.
Цени на Dropbox
- Plus: 9,99 $ на месец (един потребител)
- Essentials: 18 долара на месец (един потребител)
- Бизнес: 20 долара на месец за потребител
- Business Plus: 26 долара на месец на потребител
- Enterprise: Персонализирани цени
Оценки и рецензии за Dropbox
- G2: 4. 4/5 (23 002 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (21 503 отзива)
9. Todoist
Todoist е приложение за управление на задачи, което помага на фирми и частни лица да организират ефективно и да приоритизират задачите в списъците си с неща за вършене. Когато се интегрира с Gmail, клиентите на Todoist могат да преобразуват имейлите в задачи за лесно организиране, приоритизиране и проследяване на задачите.
Най-добрите функции на Todoist
- Бързо добавяне, за да превърнете практически идеи или съдържание в задачи
- Добавяйте напомняния, използвайки естествен език, вместо тромавите изборници за дата или час.
- Проследява повтарящи се дати, за да идентифицира навици и да следи крайни срокове
- Етикети за категоризиране и групиране на сходни задачи
- Коментари и задачи за улесняване на сътрудничеството
Ограничения на Todoist
- Липсват възможности за персонализиране и мащабируемост като пълноценни платформи за управление на проекти.
- Подзадачите са малко ненадеждни
- Сътрудничеството в екипа не е гладко
Цени на Todoist
- Начинаещи: 0 $
- Pro: 4 долара на месец
- Бизнес: 6 долара на месец на потребител
Оценки и рецензии за Todoist
- G2: 4. 4/5 (771 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (2356 отзива)
10. Hiver
Hiver е платформа за сътрудничество по електронна поща, която работи в Gmail. Тя използва споделени пощенски кутии и функции за сътрудничество, за да позволява на екипите да изпращат имейли, да отговарят на получени имейли, да възлагат задачи и да оптимизират комуникацията.
Свързването на Gmail с Hiver ви позволява да създадете екипи, способни да се справят с обслужването на клиенти, запитвания за продажби и общи имейли.
Най-добрите функции на Hiver
- Поддържа ефективно управление на имейлите с обща пощенска кутия, етикети, чернови, контакти и др.
- Harvey, AI ботът, за да приключи разговорите без действие
- Конфигурируема автоматизация на базата на правила за справяне с рутинни и повтарящи се задачи
- Мощни отчети и анализи за измерване на ефективността на обслужването на клиенти
Ограничения на Hiver
- Потребителите не могат да създават билети за поддръжка ръчно, освен ако не са свързани с получен имейл.
- Може да бъде бавен и забавен
Цени на Hiver
- Lite: 10 долара на месец на потребител
- Pro: 26 долара на месец на потребител
- Elite: 40 долара на месец на потребител
Оценки и рецензии за Hiver
- G2: 4,6/5 (934 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (117 отзива)
Извлечете максимума от своя Gmail акаунт
Това е краят на нашия списък с най-добрите интеграции за Gmail. Опитахме се да създадем изчерпателен списък, който обхваща различни изисквания и приложения, за да подобрите работата си с Gmail.
Въпреки че всяка интеграция с Gmail има нещо уникално, ClickUp предлага всичко това и още повече. С такива мощни функции и възможности можете да преобразите пощенската си кутия в Gmail, без да натоварвате Google Drive, и да постигнете много повече.
Свържете се с ClickUp, за да разберете как!