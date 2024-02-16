Топ 10 интеграции с Gmail за повишаване на продуктивността при работа с имейли

Интересен факт: Gmail е предпочитаната платформа за електронна поща за почти един на всеки трима потребители на електронна поща в световен мащаб! Пощенската кутия на Gmail е мощно средство за продуктивност с значително пространство за съхранение и адаптивни функции за сигурност, като филтриране на спам.

Интуитивният му дизайн и вградените инструменти за организиране на имейли го правят подходящ за лична и професионална употреба. Не забравяйте, че свързаните услуги от Google Workspace, като Google Drive, Google Calendar, Google Meet, Google Tasks и др. , увеличават неговата стойност.

Въпреки това, извън границите на вашата пощенска кутия се крие море от неизползван потенциал. Ние сме тук, за да ви помогнем да отключите новите възможности, които предлага вашият Gmail акаунт. Интеграциите с Gmail, които ще ви представим, ще превърнат вашата пощенска кутия в център за продуктивност, който ще ви позволи да постигнете повече.

С това казано, да започнем!

Какво да търсите в интеграциите с Gmail?

Преди да се впуснем в различните интеграции на Gmail, които могат да пренесат вашата пощенска кутия на следващото ниво, позволете ни да обясним логиката зад нашите избори. Разбирането на логиката зад нашите препоръки ще ви помогне да вземете информирано решение, ако желаете да проучите други интеграции на Gmail. Считайте това за кратко ръководство.

Ето няколко параметра, които сме взели предвид при оценяването на тяхната релевантност за популярните работни процеси в Gmail:

Съвместимост : Независимо дали използвате Gmail на настолен компютър или мобилно устройство, добавката трябва да е съвместима със съответната версия.

Цена : Разгледайте ценовия модел на интеграцията и проведете цялостен анализ на разходите и ползите, за да изчислите колко стойност добавя тя към вашия работен процес.

Леснота на използване : Интеграцията трябва да е лесна за настройка, в идеалния случай с няколко кликвания, и да разполага с удобен за ползване интерфейс.

Надеждност : Изберете интеграции от реномирани разработчици или компании.

Сигурност : Проверете различните мерки за сигурност, за да защитите пощенската си кутия в Gmail от прониквания и заплахи чрез интегрираното приложение.

Поверителност на данните : Тъй като интеграцията на приложението ще даде достъп до вашата пощенска кутия, проверете дали то отговаря на нормите за поверителност на данните. Също така, следете внимателно исканите разрешения.

Персонализиране : Интеграцията трябва да предлага известна степен на гъвкавост, позволяваща ви да я персонализирате или конфигурирате, за да отговаря точно на вашите изисквания.

Поддръжка : Разгледайте качеството на поддръжката, която предлага интеграцията с Gmail. Докато правите това, проверете дали са налични канали за поддръжка на клиенти.

Актуализации : Интеграциите, които получават редовни актуализации, решават проблеми, свързани със сигурността и съвместимостта. Търсете нещо, което се усъвършенства постоянно.

Оценки и рецензии: Това са мнения от първа ръка на други потребители. Използвайте ги, за да си създадете реалистична представа за потребителското преживяване.

10 интеграции с Gmail, които да използвате през 2024 г.

Сега, когато вече знаете как сме създали този списък, нека разгледаме различните интеграции, които ще подобрят вашето преживяване с Gmail.

1. ClickUp

ClickUp е инструмент за управление на проекти „всичко в едно“, а Gmail е център за комуникация на работното място от начало до край. Като такъв, комбинацията от ClickUp и Gmail е идеално съчетание.

Използвайте го, за да подпомогнете екипа си в сътрудничеството, организирането и управлението на задачи, проследяването на напредъка, споделянето на файлове и постигането на цели.

Ето кратко описание на някои от най-добрите функции на ClickUp, които го правят една от най-добрите интеграции с Gmail:

ClickUp Universal Search

Универсалното търсене в ClickUp ви помага да намерите всичко наведнъж

Въпреки че Gmail разполага с впечатляващи функции за търсене, универсалната търсачка на ClickUp е още по-добра. В най-добрия случай Gmail търси във вашата пощенска кутия и в логовете на Google Chat.

Функцията Universal Search обаче сканира цялата цифрова екосистема, от ClickUp до всички интегрирани приложения. Сега можете да намерите това, което търсите, само с няколко кликвания!

ClickUp AI

Пишете имейли за нула време с ClickUp AI

Независимо дали изготвяте писма за последващи действия, генерирате транскрипти от аудио прикачени файлове в Gmail или създавате обобщение на дълго имейл съобщение, ClickUp AI може да го направи. ClickUp AI е мощен асистент, който подпомага писането и прави имейлите практични.

С вградения си обобщител и интелигентни възможности за генериране на съдържание, можете да изпращате имейли с няколко кликвания. От друга страна, това е също толкова способен инструмент за управление на знания, който извлича стойност от всички прикачени файлове в Gmail и поредици или низове от имейли, за да ви спести време.

Управление на задачите

Преобразувайте имейли и съобщения в задачи с ClickUp

Като платформа за управление на проекти с пълен набор от функции, ClickUp предлага различни дейности за управление на задачи. Но знаете ли, че можете да използвате ClickUp, за да преобразувате имейли в изпълними задачи от вашата Gmail пощенска кутия?

По същия начин можете да прикачвате имейли към задачите си в ClickUp. Щом тези задачи се появят в платформата ClickUp, контролът, който ще имате над тях, ще засенчи Google Task! Такова безпроблемно интегриране на Gmail със сигурност ще ви спести часове работа, ще намали разсейването и ще ограничи превключването между контексти – това е тласък за производителността!

Уведомления и напомняния

Останете в крак с бързи и лесни напомняния с помощта на ClickUp

Gmail може автоматично да открива събития, срещи, резервации и др. и да ги добавя към вашия Google Календар. Когато свържете Gmail с ClickUp, обаче, получавате навременни известия и напомняния за предстоящи задачи. Това гарантира, че всичко върви гладко.

Кръстосана платформа

Интегрирайте приложението ClickUp с други приложения като Gmail

Приложението ClickUp е достъпно за мобилни устройства, настолни компютри и смарт устройства за носене. То е интегрирано и с гласови асистенти и добавки за популярни браузъри. Освен това приложението е достъпно като добавка за електронна поща.

Такава преносимост поставя приложението ClickUp на равна нога с приложението Gmail, което означава, че можете да вършите работата си дори когато сте в движение!

Най-добрите функции на ClickUp

Достъп до ClickUp чрез различни устройства, като мобилни, настолни компютри и др.

Получете достъп до невероятни функции за търсене чрез универсалната търсачка на ClickUp

Превърнете имейлите в изпълними задачи с невероятна лекота

Генерирайте транскрипти от аудио прикачени файлове или създавайте резюмета на дълги и трудни имейли.

Ограничения на ClickUp

С толкова много налични опции и възможности за персонализиране, кривата на обучение може да ви се стори стръмна.

Йерархията на пространството, папките, списъците и задачите може да бъде объркваща, когато започнете да я използвате за съхранение на данните от Gmail акаунта си.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги : 0 $

Неограничен : 7 долара на член, на месец

Бизнес : 12 долара на член на месец

Enterprise : Персонализирани цени

ClickUp Brain (AI Solution): 5 долара на член на месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (9240 отзива)

Capterra: 4,7/5 (4007 отзива)

2. Google Sheets

Функции за сътрудничество чрез Google Sheets

Google Sheets е облачно приложение за електронни таблици, част от Google Workspace. Използвайте тази интеграция с Gmail, за да извършвате анализ и визуализация на данни с финес, докато създавате, редактирате и сътрудничите по електронни таблици в реално време.

Най-добрите функции на Google Sheets

Нативни интеграции с всички продукти и услуги в Google Workspace

Създавайте, редактирайте и форматирайте електронни таблици, използвайки разнообразни операции и функции.

Преобразувайте наличните данни в графики, диаграми, схеми и други визуализатори.

Споделяйте електронни таблици с други, като същевременно поддържате детайлен контрол на достъпа

Ограничения на Google Sheets

Предлага максимум 10 милиона клетки, което е малко в сравнение с 17-те милиона, предлагани от Microsoft Excel.

Силно зависими от облака и интернет връзката

Ограниченията за съхранение в Google Drive се отразяват и в Google Sheets.

Цени на Google Sheets

Лично : 0 $

Business Standard: 12 долара на потребител на месец

Оценки и рецензии за Google Sheets

G2: 4,6/5 (42 316 отзива) за Google Workspace

Capterra: 4,7/5 (12 960 отзива)

3. Slack

Slack е популярна платформа за сътрудничество и обмен на съобщения в екип. Когато свържете Gmail със Slack, разширявате асинхронния характер на комуникацията по електронна поща, като добавяте обмен на съобщения в реално време. Това е отлична алтернатива на Google Chat. Може дори да служи като алтернатива на електронната поща!

Най-добрите функции на Slack

Свържете се в реално време чрез директни съобщения

Сортирайте и управлявайте разговорите с помощта на канали и отговори в низове

Маркиране, за да привлечете вниманието на потребителите към конкретни съобщения

Поддържа автоматизация на работния процес с персонализиран инструмент за създаване на работни процеси.

Ограничения на Slack

Ограниченията за потребителите в Huddle засягат мащабируемостта

Историята на вашите съобщения се губи сред всички останали и не е лесно да се ориентирате в нея.

Безплатната версия автоматично изтрива съобщенията след 90 дни.

Цени на Slack

Безплатен план : 0 $

Pro : 7,25 долара на месец

Business+ : 12,50 долара на месец

Enterprise Grid: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Slack

G2: 4,5/5 (32 269 отзива)

Capterra: 4,7/5 (23 161 отзива)

4. Уебхукове

Свържете две приложения или събития с действия в Webhooks чрез Medium

Webhooks позволяват на приложенията да комуникират помежду си в реално време. За да направят това, те използват основни механизми за API повиквания. Същевременно можете да ги използвате, за да настроите тригери за събития, които да автоматизират работните процеси.

Конфигурирайте тази интеграция с Gmail, за да изпълнявате действия, като автоматично изпращане на имейли, в отговор на събития, като например когато получите имейл съобщение, съдържащо определена ключова дума.

Най-добрите функции на Webhooks

Настройва комуникация в реално време между приложенията

Може да се използва за настройка на действия, задействани от събития, или тригери за интелигентно управление на имейли.

Съдържа персонализирани полезни данни, които позволяват на разработчиците да адаптират информацията според изискванията на приложението.

Сигурна предаване на данни чрез HTTPS

Ефективни при обработката на заявки, които изискват бързо реагиране

Ограничения на Webhooks

Работата с уебхукове и отстраняването на грешки в тях изисква напреднали технически умения.

Податлив на заплахи за киберсигурността и прониквания, когато не е правилно имплементиран

Цени на Webhooks

Н/Д

Оценки и рецензии за Webhooks

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

5. Hive

Изглед на таблото чрез Hive

Hive е платформа за управление на проекти и сътрудничество, която използва задачи, споделяне на файлове и съобщения, за да създаде дигитално работно пространство за екипи. Свържете Gmail с Hive, за да оптимизирате сътрудничеството по имейл, като настроите споделени пощенски кутии, задачи и комуникации в реално време.

Най-добрите функции на Hive

Гъвкави йерархии за управление на проектни екипи и други активи в рамките на всеки проект

Централизирано управление на файлове за безпроблемно сътрудничество

Създавайте задачи от имейли и ги управлявайте в Hive

Присвойте точки на историите, за да получите реалистична оценка на времето или усилията, необходими за изпълнението на дадена задача.

Ограничения на Hive

Ограничена функционалност в мобилните приложения

Може да активира автоматично известия по имейл, което изглежда като спам.

Потребителите се нуждаят от Zapier дори за основни интеграции, което означава, че интеграцията с Gmail ще струва

Цени на Hive

Безплатно : 0 $

Стартово ниво : 1 долар на месец на потребител

Teams : 3 долара на месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии в Hive

G2: 4,6/5 (501 отзива)

Capterra: 4,5/5 (190 отзива)

6. Zoom

Видеоконферентна връзка чрез Zoom

Zoom е широко използвана платформа за видеоконференции за виртуални срещи, онлайн събития, уебинари и съвместна работа. Интегрирането на Zoom с Gmail ще ви позволи да планирате, организирате или участвате във видеоконференции, без да превключвате между приложения. Такова сътрудничество подобрява координацията и съвместната работа.

Най-добрите функции на Zoom

Акценти, резюмета и интелигентни глави за интелигентна обработка на записите от Zoom

Транскрипция на живо за по-голяма достъпност

Zoom AI за създаване на чернови на чат или имейл отговори и получаване на бързо резюме на дискусиите

Whiteboard за мозъчна атака и сътрудничество

Zoom Phone за достъп до Cloud VoIP услуги по целия свят

Ограничения на Zoom

Липсва контрол на коментарите в реално време, което може да бъде проблем при публичното провеждане на виртуални събития.

Лоша поддръжка на клиенти

Скритите разходи и ценовата политика повишават цената му

Цени на Zoom

Цените на Zoom One за разговори от Съединените щати са както следва:

Основен : 0 $

Pro : 149,90 $ на година на потребител

Бизнес : 219,90 долара на година на потребител

Business Plus : 269,90 долара на година на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Zoom

G2: 4,6/5 (54 179 отзива)

Capterra: 4,6/5 (13 742 отзива)

7. EmailAnalytics

Анализ на активността в електронната поща чрез EmailAnalytics

EmailAnalytics предлага подкрепени с данни анализи на вашите модели на използване на електронната поща. Това ви помага да разберете вашите навици и поведение при използването на електронната поща, за да оптимизирате производителността си. Когато свържете EmailAnalytics с вашия Gmail акаунт, можете да визуализирате вашата активност, времето за отговор и най-често използваните контакти. Използвайте тази информация, за да оптимизирате работата си с Gmail.

Най-добрите функции на EmailAnalytics

Проследявайте всички изпратени и получени имейли и блокирайте нежеланите имейли.

Използвайте етикети, папки и категории, за да организирате имейлите си и да постигнете нулево ниво на пощенската си кутия.

Прегледайте най-важните контакти в списъците си с изпращачи и получатели

Присвойте разрешения и роли, за да определите кои членове на екипа имат достъп до пощенската кутия.

Седмични отчети за дейностите по електронната поща

Ограничения на EmailAnalytics

Липсва интуитивен дизайн, тъй като потребителският интерфейс изглежда тромав и остарял.

Отчети, използващи етикети на Gmail, които могат да повлияят на неговата производителност

Цени на EmailAnalytics

Pro : 15 долара на месец за пощенска кутия

B2B Email Outreach: 1000 долара на месец

Оценки и рецензии на EmailAnalytics

G2: 4/5 (4 отзива)

Capterra: Н/Д

8. Dropbox

Съхранение на файлове чрез Dropbox

Ако не сте доволни от Google Drive, Dropbox може да бъде отлична алтернатива. Dropbox е платформа за съхранение в облак, където потребителите могат да качват файлове и документи, да ги споделят и да си сътрудничат. Като интеграция с Gmail, тя позволява на потребителите да споделят и да си сътрудничат, без да се притесняват прекалено много за управлението на документи.

Най-добрите функции на Dropbox

Получавайте известия за актуализации на напредъка, промени в изискванията на проекта и други дейности.

Синхронизирайте данни с различни формати и ограничения за размер на всички устройства

Защита на файловете от случайно изтриване, нежелани редакции или вируси

Създавайте, редактирайте, споделяйте и сътрудничете си по файлове в реално време и с лекота.

Ограничения на Dropbox

Безплатният план предлага само 2 GB пространство за съхранение (за сравнение, Google Drive предлага 15 GB безплатно).

Съхранението, организирането и търсенето не са интуитивни, което затруднява намирането на файлове.

Цени на Dropbox

Plus : 9,99 $ на месец (един потребител)

Essentials : 18 долара на месец (един потребител)

Бизнес : 20 долара на месец за потребител

Business Plus : 26 долара на месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Dropbox

G2: 4. 4/5 (23 002 отзива)

Capterra: 4,5/5 (21 503 отзива)

9. Todoist

Управление на задачите чрез Todoist

Todoist е приложение за управление на задачи, което помага на фирми и частни лица да организират ефективно и да приоритизират задачите в списъците си с неща за вършене. Когато се интегрира с Gmail, клиентите на Todoist могат да преобразуват имейлите в задачи за лесно организиране, приоритизиране и проследяване на задачите.

Най-добрите функции на Todoist

Бързо добавяне, за да превърнете практически идеи или съдържание в задачи

Добавяйте напомняния, използвайки естествен език, вместо тромавите изборници за дата или час.

Проследява повтарящи се дати, за да идентифицира навици и да следи крайни срокове

Етикети за категоризиране и групиране на сходни задачи

Коментари и задачи за улесняване на сътрудничеството

Ограничения на Todoist

Липсват възможности за персонализиране и мащабируемост като пълноценни платформи за управление на проекти.

Подзадачите са малко ненадеждни

Сътрудничеството в екипа не е гладко

Цени на Todoist

Начинаещи : 0 $

Pro : 4 долара на месец

Бизнес: 6 долара на месец на потребител

Оценки и рецензии за Todoist

G2: 4. 4/5 (771 отзива)

Capterra: 4,6/5 (2356 отзива)

10. Hiver

Управление на пощенската кутия на Gmail чрез Hiver

Hiver е платформа за сътрудничество по електронна поща, която работи в Gmail. Тя използва споделени пощенски кутии и функции за сътрудничество, за да позволява на екипите да изпращат имейли, да отговарят на получени имейли, да възлагат задачи и да оптимизират комуникацията.

Свързването на Gmail с Hiver ви позволява да създадете екипи, способни да се справят с обслужването на клиенти, запитвания за продажби и общи имейли.

Най-добрите функции на Hiver

Поддържа ефективно управление на имейлите с обща пощенска кутия, етикети, чернови, контакти и др.

Harvey, AI ботът, за да приключи разговорите без действие

Конфигурируема автоматизация на базата на правила за справяне с рутинни и повтарящи се задачи

Мощни отчети и анализи за измерване на ефективността на обслужването на клиенти

Ограничения на Hiver

Потребителите не могат да създават билети за поддръжка ръчно, освен ако не са свързани с получен имейл.

Може да бъде бавен и забавен

Цени на Hiver

Lite : 10 долара на месец на потребител

Pro : 26 долара на месец на потребител

Elite: 40 долара на месец на потребител

Оценки и рецензии за Hiver

G2: 4,6/5 (934 отзива)

Capterra: 4,7/5 (117 отзива)

Извлечете максимума от своя Gmail акаунт

Това е краят на нашия списък с най-добрите интеграции за Gmail. Опитахме се да създадем изчерпателен списък, който обхваща различни изисквания и приложения, за да подобрите работата си с Gmail.

Въпреки че всяка интеграция с Gmail има нещо уникално, ClickUp предлага всичко това и още повече. С такива мощни функции и възможности можете да преобразите пощенската си кутия в Gmail, без да натоварвате Google Drive, и да постигнете много повече.

Свържете се с ClickUp, за да разберете как!