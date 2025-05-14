Топ 12 софтуерни платформи и софтуерни решения от типа „бели етикети“

Уморени сте от технологичните проблеми? Искате да предлагате софтуерни решения без хаоса на кодирането? White-label SaaS е вашият отговор!

Представете си, че пускате на пазара софтуер с вашата марка, без да се налага да се занимавате с разработването му. Това е силата на SaaS платформите с бяла етикета. Тези платформи ви позволяват да преименувате и препродавате готов софтуер, спестявайки ви време, пари и безброй безсънни нощи.

Всички се включват в тенденцията на SaaS с бял етикет, от професионалистите в областта на имейл маркетинга до специалистите в социалните медии и управлението на проекти, както и създателите на уебсайтове.

Съставихме списък с 12-те най-добри SaaS платформи с бял етикет, за да ви помогнем да намерите идеалния вариант за вас. Да започнем!

⏰ 60-секундно резюме 🔮 White-label SaaS се отнася до софтуерен продукт или услуга, разработени и притежавани от една компания, но преименувани и препродадени от друга компания под нейната собствена марка. 🔮 White-label SaaS предлага редица предимства, включително намалено време и разходи за разработка, мащабируемост, по-бързо пускане на пазара и фокус върху основните компетенции. 🔮 Ето обобщение на 12-те най-добри инструмента за SaaS с бяла етикета за вас: ClickUp: Най-доброто решение за персонализирано управление на проекти с бял етикет ActiveCampaign: Най-доброто решение за автоматизация на маркетинга и управление на взаимоотношенията с клиентите AgencyAnalytics: Най-подходяща за агенции за дигитален маркетинг, които търсят оптимизирани отчети и анализи. Simvoly: Най-доброто решение за създаване на персонализирани уебсайтове и канали за продажби SocialPilot: Най-добър за ефективно управление на множество профили в социалните медии Weblium: Най-доброто решение за бързо и лесно създаване на уебсайтове с бял етикет Akkio: Най-доброто решение за AI-базирани прогнозни анализи с бял етикет Clinked: Най-доброто решение за сигурно сътрудничество с клиенти и споделяне на документи PandaHR: Най-доброто решение за оптимизиране на HR процесите с персонализиране на бели етикети Mautic: Най-доброто решение за автоматизация на маркетинга с отворен код и възможности за бял етикет Invoice Ninja: Най-доброто решение за прости и персонализирани фактури Landingi: Най-добър за създаване на целеви страници с бели етикети с функции за персонализиране

Какво е софтуер с бял етикет SaaS?

Софтуерът SaaS с бяла етикета е предварително създаден софтуерен продукт, разработен от една компания и преименуван от друга, за да се продава като неин собствен. Той е предназначен за фирми, които искат да предоставят софтуерни решения под своя собствена марка, без да инвестират значителни средства в разработката.

Тези инструменти обикновено позволяват промени в брандинга, като персонализирани лога, цветове и домейни, което дава възможност на бизнеса да запази своята уникална идентичност, докато се разраства бързо.

Като изберат SaaS решения с бял етикет, фирмите могат да се справят с важни проблеми като намаляване на времето за пускане на пазара, минимизиране на разходите за разработка и задоволяване на търсенето на клиентите с готови за пазара, персонализирани решения.

Основни предимства на платформите за SaaS с бял етикет

Някои от предимствата на софтуера с бяла етикета включват:

Намалени разходи за разработка : Спестете ресурси, като използвате готови решения с бял етикет, вместо да създавате софтуер от нулата.

По-бързо пускане на пазара : Пускайте бързо SaaS продукти с бял етикет, за да отговорите на изискванията на клиентите.

Персонализирано брандиране : Персонализирайте с лога, персонализирани домейни и уникални теми, за да отразите идентичността на вашата марка.

Достъп до разширени функции : Предлагайте най-модерни инструменти като аналитични възможности, имейл маркетинг и функции за сътрудничество.

Мащабируеми решения : Отговорете на нарастващите нужди на бизнеса, без да се притеснявате за инфраструктурата или капацитета.

Фокусирайте се върху основните си компетенции : делегирайте управлението на технологиите на доставчиците, като дадете приоритет на клиентите и услугите си.

Повишен потенциал за приходи: Въведете нови услуги с бял етикет или разширете настоящите си предложения, за да увеличите печалбите си.

Тези предимства позволяват на агенциите за дигитален маркетинг, доставчиците на SaaS и предприемачите да установят силни пазарни позиции с минимален оперативен риск.

Как работи White Label SaaS

SaaS с бял етикет предоставя на бизнеса достъп до напълно разработени софтуерни решения , които могат да бъдат преименувани и предлагани като свои собствени. Доставчикът създава софтуера, а вие се фокусирате върху персонализирането му, за да съответства на идентичността на вашата марка, от лога до теми, така че да се чувства изцяло ваш.

Например, агенция за дигитален маркетинг може да използва инструмент за управление на социални медии с бял етикет. Вместо да разработват софтуер, те го преименуват, предлагат го на клиентите си и управляват техните профили в социалните медии под логото на агенцията.

Това позволява на агенцията да се фокусира върху създаването на стратегии и съдържание, докато доставчикът се занимава с управлението на софтуера.

SaaS с бял етикет позволява на бизнеса да се разраства бързо, да предоставя висококачествени решения и да подобрява взаимоотношенията с клиентите, без да се налага да изобретява колелото наново.

Какво трябва да търсите в софтуера за SaaS с бял етикет?

Когато търсите идеалния софтуер SaaS с бял етикет, се фокусирайте върху няколко ключови функции, които ще отговарят на нуждите на вашия бизнес и ще улеснят мащабирането и ребрандирането за вашите клиенти.

Ето какво трябва да поставите на първо място:

Персонализиране : Уверете се, че платформата ви позволява да брандирате софтуера изцяло – лога, цветове и оформление – така че да изглежда като ваш собствен. Потърсете интерфейси с функция „плъзгане и пускане”, за да персонализирате лесно изживяването.

Мащабируемост : Решението с бял етикет трябва да расте заедно с вас. Изберете платформи, които поддържат повече потребители и функции, тъй като вашата клиентска база се разширява.

Сигурност : Когато става въпрос за чувствителни клиентски данни, сигурността е от първостепенно значение. Изберете решения с най-високо ниво на криптиране и надеждни функции за удостоверяване на автентичността.

Възможности за интеграция : Уверете се, че софтуерът работи добре с вашите настоящи инструменти, като CRM, маркетинг и платформи за управление на проекти.

Поддръжка на клиенти: Потърсете отзивчиви екипи за поддръжка, които да ви помогнат да разрешите бързо всякакви проблеми, особено ако управлявате няколко акаунта с бял етикет.

Като се фокусирате върху тези фактори, можете да изберете SaaS платформа с бял етикет, която подкрепя вашия бизнес и клиенти.

12-те най-добри платформи с бял етикет, които можете да използвате

Ето най-добрите варианти, които можете да разгледате за своя бизнес:

1. ClickUp (Най-доброто решение за персонализирано управление на проекти с бял етикет)

ClickUp бързо се превърна в популярен избор за компании от всякакъв мащаб благодарение на богатия си набор от функции и несравнимите възможности за персонализиране.

Този универсален инструмент е наистина приложението за всичко в работата и предлага цялостно решение за управление на задачи, съвместна работа с документи, проследяване на времето и много други.

ClickUp Управление на проекти

Започнете с ClickUp Ускорете плановете и изпълнението на вашите проекти за бял етикет с помощта на ClickUp Project Management.

Проектният мениджмънт на ClickUp е идеален за екипи, работещи по SaaS проекти с бял етикет, като позволява на бизнеса да предоставя ефективно решения с брандиране.

Персонализираните функции ви позволяват да адаптирате платформата към вашите специфични нужди по отношение на брандинга и работния процес, като по този начин осигурявате безпроблемно преживяване за вашите клиенти.

С ClickUp можете да създавате специални работни пространства за всеки проект, да възлагате задачи на членовете на екипа, да проследявате напредъка и да управлявате ефективно крайните срокове.

ClickUp White Labelling

Персонализирайте инструмента, за да съответства на вашите бранд насоки, използвайки White-Labeling на ClickUp.

Функциите за бял етикет на ClickUp позволяват на работните пространства в предприятията да създадат изцяло брандирано преживяване за вътрешни екипи и външни клиенти.

Тази функция ще ви позволи да персонализирате ключови елементи на бранда, като лога на работната среда, цветове и URL адреси.

Независимо дали хоствате табла за клиенти или вътрешни проекти, белият етикет се вписва перфектно в идентичността на вашата марка, като предлага изтънчен, професионален вид, който резонира с потребителите.

ClickUp предлага мащабируемо решение за бизнеса от всякакъв мащаб. С нарастването на екипа и сложността на проектите, ClickUp лесно се адаптира, за да отговори на увеличената работна натовареност. Гъвкавата му инфраструктура позволява безпроблемно мащабиране, което гарантира, че вашата организация може да се справи с увеличената потребителска натовареност и обема на данни, без да се компрометира производителността.

ClickUp Security

Осигурете максимална защита на данните с ClickUp Security

Освен това сигурността е основен приоритет за ClickUp. С ClickUp Security чувствителните данни се криптират в покой и при пренос, което ги предпазва от неоторизиран достъп. Платформата спазва индустриалните стандарти и регулации за гарантиране на поверителността и сигурността на данните, като GDPR и SOC 2 Type II.

Най-добрите функции на ClickUp

Организирайте и приоритизирайте ефективно работната си натовареност с ClickUp Tasks . Функции като подзадачи, зависимости и крайни срокове ви позволяват да разделите сложни проекти на управляеми части.

Използвайте ефективното сътрудничество по документи в централизирана платформа за съхранение и споделяне на файлове с ClickUp Docs.

Следете точно времето, прекарано в изпълнение на задачи, с вградената функция за проследяване на времето на ClickUp. Тези данни могат да се използват за генериране на подробни отчети за времето, предоставящи ценна информация за производителността на екипа и разпределението на ресурсите.

Визуализирайте ключови показатели и напредъка на проектите с ClickUp Dashboards . Чрез избор на подходящи джаджи и диаграми екипите могат да проследяват изпълнението на задачите, изразходваното време и други важни данни в реално време.

Интегрирайте безпроблемно с широка гама от популярни инструменти, включително Google Calendar, Slack, Zoom и други, с ClickUp Integrations.

Ограничения на ClickUp

Поради богатите си функции и възможности за персонализиране, новите потребители може да счетат, че запознаването и настройката отнемат малко повече време.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9500 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

ClickUp ни помага да завършваме и доставяме проектите навреме и с висока точност. Сега сме по-организирани и готови да добавим още проекти към графика си, тъй като управлението на проектите вече е гладък процес.

ClickUp ни помага да завършваме и доставяме проектите навреме с висока точност. Сега сме по-организирани и готови да добавим още проекти към графика си, тъй като управлението на проектите вече е гладък процес.

2. ActiveCampaign (Най-доброто за автоматизация на маркетинга и управление на взаимоотношенията с клиентите)

чрез ActiveCampaign

ActiveCampaign подобрява бизнеса чрез ангажиране на клиентите чрез стратегии, базирани на данни. Тя се интегрира безпроблемно в съществуващите работни процеси, което я прави добър избор за агенции и предприемачи, които се нуждаят от мащабируеми решения с брандиране.

Гъвкавостта им позволява на организациите да се адаптират бързо към променящите се маркетингови тенденции, като същевременно се фокусират силно върху взаимоотношенията с клиентите. ActiveCampaign опростява предоставянето на последователна комуникация, съобразена с бранда, във всички точки на контакт, като помага на бизнеса да създаде впечатляващо клиентско преживяване.

Най-добрите функции на ActiveCampaign

Автоматизирайте работните процеси с тригери, действия и условия, за да улесните маркетинговите усилия и да осигурите навременни взаимодействия с клиентите.

Създавайте адаптивни имейли с инструменти за плъзгане и пускане и шаблони, предлагащи персонализация и динамични опции за съдържание.

Създайте персонализирани клиентски пътувания, използвайки подробни данни за проследяване на поведението и ангажираността.

Синхронизирайте ActiveCampaign с CRM системи, за да управлявате потенциални клиенти, проследявате взаимодействия и подобрявате ефективно процесите на продажбите.

Ограничения на ActiveCampaign

Богатството от функции може да обърка начинаещите или фирмите с ограничени технически познания.

Потребителите често споделят, че им е трудно да овладеят усъвършенстваните инструменти за автоматизация или сегментиране.

Цени на ActiveCampaign

Стартово ниво: Започва от 15 USD/месец за до 1000 контакта

Плюс: Цена от 49 $/месец за до 1000 контакта

Про: Цена от 79 $/месец за до 1000 контакта

Enterprise: Цена от 145 долара

Оценки и рецензии за ActiveCampaign

G2: 4,5/5 (над 13 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2400 отзива)

3. AgencyAnalytics (Най-подходяща за агенции за дигитален маркетинг, които търсят оптимизирани отчети и анализи)

чрез AgencyAnalytics

Създаден специално за агенции за дигитален маркетинг, AgencyAnalytics е инструмент за отчитане, който предоставя на клиентите точни данни в реално време.

Тя се интегрира безпроблемно с различни маркетингови платформи, като осигурява централизиран достъп до важни данни за кампаниите. Независимо дали проследявате SEO показатели, PPC ефективност или ангажираност в социалните медии, AgencyAnalytics опростява визуализацията на данните с интуитивни табла, което позволява на екипите да се фокусират повече върху стратегията и по-малко върху ръчното отчитане.

Най-добрите функции на AgencyAnalytics

Създавайте професионални отчети с персонализирано брандиране за изтънчен, агенционен стил.

Свържете се с над 60 платформи, включително Google Analytics, Facebook Ads и Mailchimp, за да съберете всичките си данни на едно място.

Планирайте периодични отчети, за да спестите време и да гарантирате, че клиентите получават навременни актуализации.

Ограничения на AgencyAnalytics

Ограничени възможности за напреднала манипулация на данни в сравнение с инструментите, които използват много анализи.

Ограничени възможности за персонализиране на докладите, особено по отношение на елементи като дизайна на корицата.

Цени на AgencyAnalytics

Стартиране : 79 $/месец

Grow : 239 $/месец

Perform: 479 $/месец

Рейтинги и рецензии на AgencyAnalytics

G2 : 4,7/5 (над 300 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 100 отзива)

4. Simvoly (Най-доброто решение за създаване на персонализирани уебсайтове и канали за продажби)

чрез Simvoly

Simvoly дава възможност на бизнеса и агенциите да предлагат платформа за създаване на уебсайтове и продажбени канали с пълна брандировка. Интуитивният му интерфейс гарантира, че всеки – от начинаещи до опитни разработчици – може да създава отзивчиви уебсайтове и ефективни продажбени канали с минимални разходи за уеб разработка.

Платформата позволява на бизнеса да препродава тези решения под своя марка, с персонализирани домейни и опции за брандиране, което я прави силен конкурент на пазара на SaaS с бял етикет.

Най-добрите функции на Simvoly

Създавайте, тествайте и оптимизирайте фунии с функции за упсел и даунсел.

Продавайте цифрови и физически продукти без допълнителни такси за транзакции

Създавайте уебсайтове и фунии с предварително проектирани елементи и шаблони.

Ограничения на Simvoly

Ограничена поддръжка на приложения на трети страни в сравнение с по-големите конкуренти

По-малко обширни форуми за поддръжка и ресурси

Цени на Simvoly

Лично : 18 $/месец

Бизнес : 36 $/месец

Растеж : 69 $/месец

Pro: 179 $/месец

Оценки и рецензии за Simvoly

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4,8/5 (над 70 рецензии)

5. SocialPilot (Най-добър за ефективно управление на множество профили в социалните медии)

чрез SocialPilot

Ако сте дигитална агенция, маркетинг специалист или малък бизнес, който иска да централизира усилията си в социалните медии под един покрив, можете да опитате SocialPilot. Проектиран да се справя с предизвикателствата при управлението на множество клиентски акаунти, той опростява координацията на кампаниите и помага за популяризирането на вашата марка в различни платформи.

С мащабируемите си решения SocialPilot позволява на екипите да управляват сложни проекти, без да правят компромиси с бързината или качеството, което го прави надежден избор за развиващите се агенции.

Най-добрите функции на SocialPilot

Предоставете персонализирано преживяване, като брандирате таблото на клиента с вашето лого и дизайн.

Получете полезни информации, с които да измервате и подобрявате ефективността на различни платформи.

Разпределяйте роли, проследявайте задачи и поддържайте ефективността на работния процес в екипа си.

Ограничения на SocialPilot

Разширените анализи не са толкова задълбочени в сравнение с по-скъпите инструменти.

Интерфейсът изглежда малко остарял за някои потребители.

Цени на SocialPilot

Essential : 30 $/месец

Стандартен : 50 $/месец

Премиум : 100 $/месец

Ultimate : 200 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за SocialPilot

G2 : 4,5/5 (над 800 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 300 отзива)

6. Weblium (Най-доброто решение за бързо и лесно създаване на уебсайтове с бял етикет)

чрез Weblium

Weblium е модерна платформа за създаване на уебсайтове, предназначена за създаване на професионални уебсайтове с бял етикет при минимални разходи за уеб разработка. Тя предлага бърз и лесен за използване интерфейс, който опростява процеса на създаване на уебсайтове.

С инструменти, базирани на изкуствен интелект, и персонализирани шаблони, Weblium позволява на клиентите си да създават свои частни марки, като същевременно запазват своята търговска марка. Това е добър избор за тези, които се нуждаят от ефективни и мащабируеми решения за уеб дизайн.

Най-добрите функции на Weblium

Предоставяйте на клиентите си впечатляващи уебсайтове с брандиране, без да се показва името на Weblium.

Опростете и автоматизирайте създаването на уебсайтове и решенията за дизайн според предпочитанията на потребителите.

Създайте персонализирани уеб адреси, за да подобрите идентичността на марката си.

Създавайте отзивчиви уебсайтове, без да се изискват напреднали технически умения.

Ограничения на Weblium

Липсват разширени опции за персонализиране на SEO в сравнение със специализираните SEO инструменти.

Библиотеката с шаблони, макар и елегантна, може да не е достатъчно обширна за нишови бизнеси.

Цени на Weblium

Безплатен план

Pro Plan: 15 $/месец

Рейтинги и отзиви за Weblium

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4,7/5 (над 20 рецензии)

7. Akkio (Най-доброто за AI-базирани прогнозни анализи с бял етикет)

чрез Akkio

Akkio е интуитивна AI платформа, която опростява прогнозния анализ за бизнеса, без да изисква напреднали технически умения.

Идеален за маркетингови агенции, SaaS доставчици и собственици на фирми, Akkio се интегрира безпроблемно с различни набори от данни, за да предостави полезни аналитични данни. Неговите възможности за бял етикет позволяват на организациите да предлагат анализи, базирани на изкуствен интелект, под своя марка.

Най-добрите функции на Akkio

Създавайте и внедрявайте AI модели без програмистки познания, използвайки платформа без код.

Свържете се с популярни инструменти като Salesforce, HubSpot и Google Sheets.

Използвайте изкуствен интелект, за да прогнозирате тенденции, поведение на клиентите и бизнес резултати.

Ограничения на Akkio

Ограничени функции за напреднали данни в сравнение с традиционните платформи за анализ

Може да не е подходяща за фирми, които се нуждаят от задълбочена персонализация на данните.

Цени на Akkio

Преглед: Безплатно

Базов : 49 $ на месец

Професионална : 99 долара на месец

Build-on-package : 999 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на Akkio

G2 : Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

8. Clinked (Най-доброто за сигурно сътрудничество с клиенти и споделяне на документи)

чрез Clinked

Clinked е платформа за сътрудничество, създадена за бизнеса, който се нуждае от сигурни клиентски портали и решения с бял етикет. Тя може да бъде от полза за агенции, юридически фирми и доставчици на финансови услуги, които дават приоритет на конфиденциалността и брандирането, ориентирано към клиента.

Clinked позволява на организациите да създават персонализирани портали с брандиране по избор, подобрявайки комуникацията с клиентите и управлението на документи в сигурна среда.

Най-добрите функции на Clinked

Споделяйте, съхранявайте и управлявайте файлове по сигурен начин с криптиране

Улеснете дискусиите, груповите чатове и задаването на задачи директно в платформата.

Използвайте мобилните приложения на Clinked за комуникация и актуализации в движение.

Ограничения на Clinked

Ограничени възможности за персонализиране на интерфейса в сравнение с конкурентите

Разширените интеграции с инструменти на трети страни са относително по-малко.

Цени на Clinked

Lite : 119 $/месец

Стандартен : 299 $/месец

Премиум : 599 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Рейтинги и рецензии на Clinked

G2 : 4,8/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 90 рецензии)

9. PandaHR (Най-доброто решение за оптимизиране на HR процесите с персонализиране на бели етикети)

чрез PandaHR

PandaHR е платформа за управление на човешките ресурси, създадена да опрости HR операциите за компании от всякакъв мащаб.

Създадени специално за HR консултанти, SaaS доставчици и агенции за подбор на персонал, възможностите на PandaHR за бял етикет позволяват на предприятията да преименуват платформата и да предлагат HR решения под свое име.

Най-добрите функции на PandaHR

Проследявайте с лекота назначаването, представянето и напускането на служителите.

Опростете публикуването на обяви за работа, подбора на кандидати и комуникацията

Следете отпуските, отсъствията и времето с интегрирано проследяване

Ограничения на PandaHR

Функциите за отчитане са основни и може да се наложи ръчна работа за сложни анализи.

По-малка база от знания за обучение на потребители и отстраняване на проблеми

Цени на PandaHR

Плащане по фактура: 1,03 долара на месец за всеки служител

Оценки и рецензии за PandaHR

G2: Няма налични оценки

Capterra: Няма налични оценки

10. Mautic (Най-доброто за автоматизация на маркетинга с отворен код и възможности за бял етикет)

чрез Mautic

Като стабилна платформа за автоматизация на маркетинга с отворен код, Mautic е подходяща за фирми и агенции, които търсят мащабируемо и персонализирано решение. Възможностите за бял етикет позволяват на компаниите да предлагат персонализирани услуги за автоматизация на маркетинга под своя марка.

С Mautic потребителите могат да създават персонализирани клиентски пътувания, да автоматизират имейл кампании и да анализират маркетинговите резултати, като се възползват от пълен контрол върху брандирането и внедряването.

Най-добрите функции на Mautic

Преобразувайте марката си с лого, цветове и персонализирани домейни, за да предлагате решения с вашата марка.

Използвайте инструменти, базирани на данни, за да групирате клиентите за целеви кампании.

Извършвайте A/B тестове на вашите кампании, за да оптимизирате ефективността въз основа на данни в реално време.

Ограничения на Mautic

Изисква технически познания за първоначална настройка и поддръжка.

В сравнение с платформите на собственици, поддръжката е ограничена, освен ако не става въпрос за трета страна.

Цени на Mautic

Безплатно завинаги

Оценки и рецензии за Mautic

G2 : 4,6/5 (над 20 отзива)

Capterra: Недостатъчно оценки

11. Invoice Ninja (Най-доброто решение за прости и персонализирани фактури)

чрез Invoice Ninja

Ако сте бизнес или фрийлансър, който се нуждае от гъвкав и лесен за използване софтуер за фактуриране, Invoice Ninja е отличен избор. Той предлага персонализирани шаблони за фактуриране, интегрирана обработка на плащания и опростен работен процес за отчитане на времето, управление на проекти и разходи.

Мултифункционалната платформа на Invoice Ninja опростява фактурирането за малки и големи предприятия, улеснявайки проследяването на плащанията и подобрявайки паричния поток.

Най-добрите функции на Invoice Ninja

Създавайте фактури в над 100 валути, улеснявайки международните бизнес транзакции.

Възползвайте се от поддръжката за множество опции за плащане, включително PayPal, ACH и кредитна карта.

Възползвайте се от интеграцията с над 40 приложения, включително Zapier и счетоводни инструменти.

Ограничения на Invoice Ninja

Ограничени функции за отчитане при плановете от по-ниско ниво

Случайни бъгове или проблеми, отбелязани от някои потребители

Цени на Invoice Ninja

Безплатно завинаги

Ninja Pro : 12 $/месец

Enterprise: от 16 $/месец

Оценки и рецензии за Invoice Ninja

G2 : 4,3/5 (над 20 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 150 отзива)

12. Landingi (Най-добър за създаване на целеви страници с бели етикети и функции за персонализиране)

чрез Landingi

Независимо дали създавате страници за генериране на лийдове или маркетингови фунии, Landingi ви дава пълен контрол над дизайна, брандинга и функционалността. Това е мощна платформа за създаване на целеви страници.

С лесни функции за плъзгане и пускане и богат избор от шаблони, фирмите могат да предоставят високопроизводителни целеви страници, които отразяват марките на клиентите им, без да се налага да разработват технологията от нулата.

Най-добрите функции на Landingi

Проектирайте и персонализирайте целеви страници без никакви познания по програмиране.

Провеждайте експерименти с ефективността на целевите страници, за да оптимизирате процента на конверсия.

Свържете се с CRM системи, инструменти за имейл маркетинг и други приложения за подобрени работни процеси.

Ограничения на Landingi

Ограничени възможности за напреднали персонализации в сравнение с други платформи за опитни потребители

Някои интеграции са достъпни само в плановете от по-висок клас.

Цени на Landingi

Безплатно

Lite : 29 $/месец

Професионална : 69 $/месец

Неограничен: 990 $/месец

Оценки и рецензии за Landingi

G2 : 4,5/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 100 рецензии)

Изберете подходящото SaaS решение с бял етикет за вашите нужди

Платформите за софтуер като услуга (SaaS) с бял етикет променят правилата на играта за бизнеса, който иска да подобри предлаганите услуги, като същевременно запази уникалната идентичност на марката си.

Сред тях ClickUp е най-добрият избор за организации, които търсят гъвкаво и персонализирано решение.

С мощните си инструменти за управление на проекти, безпроблемни функции за сътрудничество и възможности за повишаване на производителността, ClickUp дава възможност на бизнеса да предоставя решения с бял етикет, които са едновременно ефективни и въздействащи.

Използването на ClickUp означава да пропуснете дългия процес на разработване на софтуер, като същевременно се наслаждавате на предимствата на високо мащабируем и ориентиран към клиента инструмент.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и се възползвайте от пълния потенциал на решенията с бял етикет, които ще изведат вашата марка на ново ниво!