Jira Software срещу Work Management: Намерете подходящото за вас

Отказ от отговорност: Jira Work Management и Jira Software бяха обединени в обща платформа през май 2024 г. В тази статия се разглеждат различните функции на всеки инструмент, както са съществували преди обединението, и новото обединено предложение, за да се помогне на потребителите да вземат информирани решения относно функционалността на платформата.

Често ли се чувствате претоварени, опитвайки се да поддържате всичко в ред? Управлението на задачите, спазването на сроковете и осигуряването на съгласуваност в екипа може да бъде предизвикателство. Но с подходящия софтуер на ваша страна, това не е задължително!

Въпреки че Atlassian обедини двете си тежки предложения – Jira Work Management и Jira Software – в едно, тази публикация в блога сравнява Jira Work Management и Jira Software, защо те се различаваха и какви предимства носи новосъздадената Jira.

👀 Знаете ли, че... Jira беше пусната на пазара през 2002 г. като софтуер за проследяване на грешки, предназначен за софтуерни разработчици. С течение на времето Atlassian разшири възможностите й, за да отговори на нуждите на различни екипи в различни индустрии.

Какво е Jira Work Management?

Jira Work Management беше отговорът на Atlassian на нуждите на бизнес екипите. Той предлагаше цялостна платформа за синхронно планиране, сътрудничество, доставка и отчитане – всичко на едно място.

чрез Jira Work Management

Jira Work Management е проектиран да поддържа ежедневните операции на различни екипи. Той включва предварително конфигурирани шаблони, календари, времеви линии и Kanban табла за преглед на задачи, крайни срокове и напредък.

С помощта на тази платформа екипите по човешки ресурси могат лесно да управляват процесите по назначаване на нови служители, екипите по маркетинг могат ефективно да планират своите кампании, а финансовите отдели могат безпроблемно да следят одобренията.

Функции на Jira Work Management

Jira Work Management имаше различни уникални функции, които го позиционираха сред най-добрите инструменти за управление на проекти:

Характеристика № 1: Персонализирани шаблони

Jira Work Management предлагаше персонализирани шаблони за различни бизнес функции, като човешки ресурси, маркетинг и финанси.

Независимо дали планирате процес на въвеждане, стартирате първия си проект или създавате маркетингова кампания, тези шаблони ви помагат да започнете бързо и гарантират, че няма да пропуснете нито една важна стъпка.

Можете дори да ги настроите според нуждите на вашия екип, така че да отговарят на вашия работен процес.

Функция № 2: Визуално проследяване с Kanban табла

Да следите едновременно всички задачи може да бъде трудно. Визуалното проследяване на Jira Project Management има за цел да ви улесни живота, като ви помага да визуализирате работните си процеси.

Можете просто да управлявате задачите и да ги премествате от един етап в друг – от „Завърши“ през „В процес“ до „Извършено“ – чрез плъзгане и пускане.

По този начин всеки от вашия екип знаеше състоянието на задачите с един поглед, така че нещата продължаваха да вървят гладко.

Характеристика № 3: Отчети и анализи

Инструментите за отчитане ви позволяват да създавате графици за бизнес проекти, да проследявате степента на изпълнение на задачите и да разбирате натоварването на екипа, което ви помага бързо да откриете области за подобрение и да оптимизирате ефективността на екипа си.

Информацията в Jira Work Management е създадена, за да помогне на бизнес мениджърите да вземат информирани решения и да гарантират ефективното разпределение на ресурсите.

Какво е Jira Software?

Jira Software е проектиран за софтуерни екипи, които следват Agile методологии. Той беше централен хъб за разработчици, тестери и проектни мениджъри.

Независимо дали управлявате спринтове или бъгове, Jira Software създаде унифициран работен процес.

чрез Jira Software

Jira Software отдавна е предпочитана от техническите екипи заради своите солидни възможности за управление на целия цикъл на разработване на софтуер. Тя осигуряваше перфектната среда за ефективна работа на Agile екипите, от планиране на спринтове до проследяване на бъгове и пускане на продукти.

Характеристики на Jira Software

Jira Software предлага широка гама от функции, специално пригодени за разработчици, които позволяват на всички да са на една и съща страница от планирането до внедряването:

Функция № 1: Аджайл табла (Scrum и Kanban)

Jira Software предостави Scrum и Kanban табла, за да помогне на екипите да управляват проектите си визуално. Scrum таблата са идеални за проекти, базирани на спринтове, докато Kanban таблата поддържат непрекъснато управление на работния процес.

Тези табла на Jira Software позволяваха на екипите да виждат какво е в процес на изпълнение, какво е блокирано и какво е завършено, което улесняваше ефективните ежедневни срещи и сесиите за планиране.

Jira Software се интегрира лесно с инструменти като GitHub и Bitbucket, което позволява на разработчиците да свързват кода си директно със задачите. Това направи целия процес на разработка по-прозрачен и свързан.

Интеграцията между кода и задачите гарантира, че всички заинтересовани страни, включително разработчици, тестери и мениджъри, са на една и съща страница през целия процес на разработка.

Характеристика № 3: Персонализирани работни процеси

Екипите могат да създават работни процеси, съобразени с техните нужди за разработка – проследяване на грешки, преглед на код или управление на версии – като по този начин гарантират, че софтуерът се вписва перфектно в техния работен процес.

Тази персонализация позволи на екипите за разработка да адаптират Jira към своите конкретни процеси, независимо дали работят с комплексни продуктови версии или бързи итерации.

Jira Work Management срещу Jira Software

Така че, макар и на пръв поглед да изглеждат много сходни, как точно се различават тези два инструмента? Е, имаше няколко отличителни характеристики за всеки от тях.

Функция Jira Work Management Jira Software Целева аудитория Бизнес екипи като HR, маркетинг и финанси Аджайл екипи за разработка, като разработчици и тестери Възможности за интеграция Интегрирани с бизнес инструменти като Slack и Google Workspace Интегрирана с инструменти за разработчици като GitHub и GitLab Сложност Идеално за просто проследяване на проекти без технически сложности. Създадена за управление на сложни софтуерни разработки и проследяване на грешки Типове изгледи на задачите Календар, списък, табло и времева линия Scrum и Kanban табла Достъпност Проектирана за потребители без технически познания Създадена за гъвкаво управление на проекти Примери за употреба Визуализиране на календари за кампании или процеси за въвеждане в работа Управление на спринтове и работни потоци за непрекъснато доставяне Видове отчети Основни отчети за проследяване на графиците и напредъка Разширени анализи като диаграми на скоростта и диаграми на изразходването Информация за мениджърите Предоставя се обща информация за мениджърите, за да видят какво е в график, какво е просрочено или къде има затруднения. Необходимо за оценяване на спринт производителността и извършване на корекции

Нека разгледаме някои от тези ключови разлики по-подробно:

Характеристика № 1: Целеви потребители и екипи

Jira Work Management е насочено към бизнес екипи, като предлага лесно за използване решение за управление на ежедневни операции като маркетинг и HR процеси.

Тя е интегрирана с инструменти, които често се използват, като Slack и Google Workspace. Jira Software, от друга страна, е предназначена за Agile екипи за разработка, интегрирана с инструменти за разработчици като GitHub и GitLab и фокусирана върху техническите работни процеси.

Jira Work Management е създаден за тези, които се нуждаят от просто проследяване на проекти и управление на задачи без технически сложности. Той е идеален за бизнес потребители, които може да не са запознати с разработката на софтуер.

За разлика от това, Jira Software е проектиран за екипи, които работят с Agile методологии, фокусирайки се върху разработката на софтуер, проследяването на бъгове и планирането на итерации.

Функция № 2: Създаване и преглед на задачи

Проектът Jira Work Management предлагаше гъвкави изгледи на задачите, като календар, списък, табло и времева линия, което го правеше достъпен за потребители без технически познания.

Тези различни изгледи позволяваха на екипите да организират работата си по начин, който най-добре отговаряше на техните нужди, независимо дали ставаше въпрос за визуализиране на предстоящи събития в календар на кампании или за преглед на подробен списък със задачи за въвеждане в работата.

Проектът Jira Software предостави Kanban и Scrum табла, специално проектирани за Agile управление на проекти. Тези изгледи са пригодени, за да помогнат на техническите екипи да управляват ефективно работните си процеси.

Например, Scrum таблата са отлични за проекти, базирани на спринтове, където задачите са разделени на периоди с фиксирана продължителност, докато Kanban таблата се използват за непрекъсната доставка и визуализация на напредъка.

Прочетете също: Как да следите задачите си на работа

Функция № 3: Отчитане и генериране на аналитични данни

Jira Work Management предоставяше основни отчети за проследяване на графиците и напредъка на бизнес проектите, които са от решаващо значение за бизнес екипите, които трябва да разбират колко добре напредват техните JWM проекти.

Тези лесни за ползване отчети на Jira Work Management дадоха на мениджърите обща представа за това, което върви по план, какво е просрочено и къде могат да възникнат затруднения.

От друга страна, Jira Software предлагаше разширени анализи, включително диаграми на скоростта, диаграми на изразходването и отчети за спринтовете. Тези инструменти са от съществено значение за Agile екипите, които трябва да оценяват своето представяне по време на спринтовете, да коригират плановете си по средата на процеса и да се уверят, че са на път да постигнат целите си.

Това направи Jira Software идеален за технически екипи, които искат да усъвършенстват своите процеси и да се подобряват непрекъснато.

Характеристика № 4: Структура и персонализиране на работния процес

Jira Work Management предоставяше предварително конфигурирани работни процеси, предназначени да отговорят на нуждите на бизнес екипите, без да се налага обширна настройка. Този инструмент имаше всичко необходимо, за да започнете работа веднага.

Можете да автоматизирате рутинните задачи и дори да използвате предварително дефинирани работни процеси с минимална персонализация. Целта беше да ви помогнем да изпълнявате задачите си, вместо да управлявате софтуера.

За разлика от това, Jira Software предлагаше усъвършенствани и високо персонализирани работни процеси. Екипите можеха да дефинират толкова етапи на работния процес, колкото бяха необходими, като всеки етап можеше да има специфични условия, одобрения и тригери.

Можете също да използвате няколко работни потока за всеки проект, за да се справяте по-лесно със сложни проекти.

🏆Победител: Въпреки че са насочени към различни потребители и случаи на употреба, Jira Work Management и Jira Software имат и много общи черти. Макар да е трудно да се определи ясен победител между двете, техният наследник определено отговаря на всички изисквания, като съчетава най-добрите характеристики и на двете.

Jira – комбинация от Jira Work Management и Jira Software

Чрез обединяването на тези два инструмента Atlassian създаде по-мощна, всеобхватна платформа, която улеснява сътрудничеството при различни видове работни процеси и проблеми.

Обединената Jira е пригодена да отговаря на различните работни процеси в организацията, включително технически и нетехнически екипи. Тя предлага по-голяма стойност чрез интегрирана комуникация, споделени цели и по-добри прозрения.

Функции на Jira

Jira въвежда някои нови функции за сътрудничество и комуникация за потребителите на Jira Software и Jira Work Management в допълнение към вече съществуващите функции на предшествениците си:

Проследяване на цели

чрез Jira Software

Новата платформа Jira ви позволява да задавате цели директно в изгледите на задачите на Jira, което улеснява координирането на ежедневната работа с по-широки цели.

Тази функция помага на екипите да виждат по-голямата картина, като гарантира, че всяка задача допринася за цялостния успех на проекта или бизнес целта.

AI-управлявани преки пътища

Функцията за разпределение на работата на Jira, задвижвана от изкуствен интелект, помага за разделянето на проблеми от високо ниво (наречени „епични“ в Jira) на по-малки проблеми, което позволява на екипите да се фокусират повече върху напредъка, отколкото върху настройките.

Това включва автоматизация, задвижвана от изкуствен интелект, и превод от естествен език на Jira Query Language (JQL) за по-голяма ефективност. Чрез автоматизиране на повтарящи се задачи екипите могат да отделят повече време за творческа и стратегическа работа, като по този начин повишават производителността.

Изглед на списъка

чрез Atlassian

Наред с познатите изгледи на табло и времева линия, изгледът на списък е идеален за тези, които предпочитат управлението в стил електронна таблица, особено маркетинговите и оперативните екипи.

С инлайн редактирането е лесно да се справяте с големи забавяния, да правите масови актуализации, да възлагате задачи и да свързвате едни и същи елементи от проекта с цели.

Имате нужда от персонализирано поле? Можете да го конфигурирате и добавите директно в списъка за безпроблемно управление на проекти.

Интеграция на Confluence и Loom

Интеграциите на Jira с Confluence и Loom насърчават ефективното асинхронно сътрудничество, позволявайки идеите от бялата дъска да се превърнат в изпълними задачи само с едно кликване.

Тази интеграция позволява на екипите да провеждат ефективни мозъчни бури, дори и да работят дистанционно, и гарантира, че ценните идеи не се губят в бележките от срещите.

С това сливане потребителите на Jira Work Management и Jira Software получават унифицирано преживяване, запазвайки съществуващите работни процеси и добавяйки повече инструменти за сътрудничество.

Това означава, че бизнес екипите могат да се възползват от Agile функциите, а техническите екипи могат да използват бизнес шаблони, всичко това в една и съща среда, което гарантира по-гладка комуникация и работни процеси.

Цени на Jira

Безплатно завинаги за 10 потребители

Стандартен: Започва от 8,60 $ на потребител/месец

Премиум: Цена от 17 долара на потребител/месец

Enterprise: Индивидуални цени

Jira Work Management срещу Jira Software в Reddit

В Reddit дебатът между Jira Work Management и Jira Software разделя потребителите основно въз основа на техните индивидуални случаи на употреба и изисквания.

Например, Redditor @TechnicalBid1811 смята, че Jira Software е правилният избор, когато става въпрос за специфични нужди, като споразумения за ниво на обслужване (SLA):

Ако всичките ви потребители са JWM потребители, тогава JWM може да ви е достатъчно. JSM ви дава клиенти. С JWM не се възползвате от вътрешни коментари на клиенти, нито от SLA. Освен това, с JSM premium получавате Opsgenie, Assets или JSM проектни шаблони. Така че зависи от вашите текущи и нарастващи нужди.

Съществува и консенсус, че сливането прави платформата Jira по-гъвкава и ценна, особено по отношение на сътрудничеството между технически и нетехнически потребители.

Както го формулира потребителят @christophersonne в Reddit:

Няма уловка, това е просто комбиниране на два много сродни продукта и добавяне на Atlas, което ще бъде чудесно за някои екипи (и добавя някои нови функционалности към Jira) в един продукт, който обхваща много повече случаи на употреба за екипите. Това е само една от многото нови функции и продукти, които предстоят, и е добър ход от страна на Atlassian.

Запознайте се с Clickup – най-добрата алтернатива на Jira Work Management и Jira Software.

Jira предлага мощни функции, но какво щеше да стане, ако имаше едно решение, което надхвърляше обединените възможности на Jira Work Management и Jira Software?

Запознайте се с ClickUp — приложението, което предлага всичко необходимо за работата. Да, не се шегуваме.

ClickUp е единственото приложение за управление на работата, което обслужва както разработчици, така и нетехнически екипи, без да се налага да се абонират за множество приложения за управление на задачи, инструменти за управление на знания и документи, приложения за комуникация и AI асистенти.

Защо?

Тя обединява вашата работа и вашите разговори в една мощна платформа.

В сравнение с Jira, ClickUp предлага няколко разширени функции, включително над 1000 персонализируеми шаблона, контекстно-ориентирана и вградена изкуствена интелигентност, вграден чат и дори инструмент за автоматизация на естествен език – за да спестите време, организирате задачите си и работите в синхрон с екипа си.

Предимство №1 на ClickUp: Всеобхватно управление на проекти

Платформата за управление на проекти на ClickUp интегрира проследяване на проекти, съвместна работа с документи, проследяване на времето, табла в реално време и автоматизация в една интуитивна платформа. Това контрастира с Jira, която се фокусира предимно върху проследяване на проблеми и гъвкаво управление на проекти.

Освен това, ClickUp позволява на потребителите да персонализират работните процеси по проектите в голяма степен, адаптирайки се към различни нужди на екипа, без сложността, която често се свързва с конфигурациите на Jira.

ClickUp също набляга на сътрудничеството в екипа с функции като присвоени коментари, задачи и споделени документи, което улеснява по-добрата комуникация между членовете на екипа.

Управлявайте лесно сложни софтуерни проекти, като ги разделите на по-малки, проследими задачи с платформата за управление на проекти ClickUp.

ClickUp Brain, контекстно-ориентираната изкуствена интелигентност на ClickUp, ускорява планирането и изпълнението на проекти. Неговият AI Project Manager автоматично генерира подзадачи въз основа на описанията на задачите, като ефективно разбива по-големите задачи на управляеми компоненти.

Той също така автоматизира създаването на обобщения на проекти, актуализации на напредъка и действия. Тази функция намалява ръчния труд, необходим за рутинните актуализации, което позволява на екипите да се съсредоточат върху по-стратегически задачи, като същевременно поддържат видимостта и съгласуваността на проекта.

Задайте въпрос на ClickUp Brain на естествен език, за да откриете отговори от вашите задачи, документи и хора.

Освен това, с AI Knowledge Manager можете да получите бързи отговори на въпроси относно задачи, документи и членове на екипа, без да преглеждате множество документи или списъци със задачи, като по този начин спестявате време и подобрявате вземането на решения. Резултатът? Вие и вашият екип оставате продуктивни и ефективни във всяка ситуация.

Конфигурирайте автоматизирани работни процеси, използвайки обикновен английски език с ClickUp Brain и ClickUp Automations.

С ClickUp Automations можете да създавате персонализирани автоматизирани последователности с действия, тригери и условия, предназначени да намалят повтарящите се задачи и да минимизират грешките чрез автоматизиране на рутинните процеси.

За тези, които предпочитат готови решения, ClickUp предлага библиотека с предварително създадени рецепти за автоматизация, които могат да бъдат бързо приложени за повишаване на ефективността без обширна настройка.

Това позволява на вашия екип да се фокусира върху работата с голямо въздействие, вместо да се затрупва с ръчни задачи.

Предимство № 2 на ClickUp: Подобрено сътрудничество и видимост

ClickUp поддържа цикли на разработка на софтуер от начало до край с високо персонализирани изгледи на проекти, като Kanban табла, времеви линии, диаграми на Гант и табла за управление на натоварването.

С функции за сътрудничество в реално време и управление на задачите, ClickUp улеснява софтуерните екипи да останат синхронизирани, дори когато работят в различни отдели.

Той също така осигурява вградени интеграции с инструменти като GitHub, Slack и Zoom, предлагайки безпроблемна свързаност между различни комуникационни канали и мрежи.

Действайте по-бързо с гъвкави работни процеси и се свържете на едно място с ClickUp.

Докато ClickUp Sprints улесняват Agile разработката, ClickUp Dashboards осигуряват персонализирано визуално сътрудничество в реално време, помагайки на екипите да проследяват напредъка, да откриват тенденции и да управляват ефективно работната си натовареност.

Нашите инженери и продуктови мениджъри бяха затрупани с ръчни актуализации на статуса между Jira и други инструменти. С ClickUp си възвърнахме часовете, загубени за дублиращи се задачи. Още по-добре, ускорихме пускането на продуктите на пазара, като подобрихме предаването на работата между QA, техническото писане и маркетинга.

Нашите инженери и продуктови мениджъри бяха затрупани с ръчни актуализации на статуса между Jira и други инструменти. С ClickUp си възвърнахме часовете, загубени за дублиращи се задачи. Още по-добре, ускорихме пускането на продуктите на пазара, като подобрихме предаването на работата между QA, техническото писане и маркетинга.

Предимство на ClickUp № 3: Разширено управление на задачите

ClickUp предлага гъвкава и богата на функции система за управление на задачи, което го позиционира като солидна алтернатива на Jira. С ClickUp задачите стават нещо повече от просто списък с неща за вършене – те се превръщат в напълно персонализирани работни процеси.

Сътрудничество безпроблемно и оптимизирано управление на задачите с ClickUp Tasks

ClickUp Tasks ви позволява да планирате, организирате и сътрудничите по всеки проектен работен процес. Можете лесно да персонализирате статуса на напредъка, да зададете нива на приоритет, да добавите персонализирани полета за контекст и да свържете зависимости, за да имате цялостен поглед върху плановете си.

Освен това, сътрудничеството става безпроблемно, тъй като членовете на екипа могат да коментират директно задачите, да споделят актуализации и да прикачват файлове, като информират всички заинтересовани страни в реално време.

Освен това, ClickUp Forms позволява на екипите да подобрят събирането на данни, като превръщат подадените заявки в задачи, което улеснява записването на заявки, обратна връзка или входни данни за проекти директно във вашия работен процес.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 долара на потребител/месец

Бизнес : 12 долара на потребител/месец

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 $/месец на член на работното място

Оптимизирайте работните си процеси с ClickUp

ClickUp не само не отстъпва на Jira, но и предефинира управлението на проекти, като обединява всички съвременни инструменти за работа в един интерфейс.

Тя преодолява разликите между различните работни процеси, предлагайки обединена платформа, която се адаптира към вашите нужди. Защо да се ограничавате само с Jira? С ClickUp винаги ще имате под ръка подходящия инструмент, който ще ви помогне да реализирате лесно всеки проект.

С функциите си за управление на задачи, готови за употреба шаблони за управление на проекти и усъвършенствани функции за отчитане и анализ, ClickUp помага на бизнеса и отделните лица да оптимизират процесите си както никога досега.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и променете начина, по който вие и вашият екип работите заедно – без компромиси, само лесно управление на проекти от начало до край.