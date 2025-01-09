Топ 10 естетични приложения за планиране, които ще ви помогнат да постигнете целите си

Създаването на списъци със задачи с помощта на цифрови планиращи приложения внася яснота и структура в деня ви, което улеснява фокусирането върху това, което наистина има значение.

А естетичното приложение за ежедневен планиране е като черешката на тортата. То ви кара да искате да използвате приложението и поддържа нещата организирани.

В тази статия ще обсъдим десетте най-добри естетични приложения за планиране. Продължавайте да четете. ☕️

⏰ 60-секундно резюме Открийте приложения за планиране, които съчетават красив дизайн с мощни функции за проследяване на цели, за да ви помогнат да бъдете организирани. ClickUp: Най-доброто за цифрово планиране, базирано на изкуствен интелект Sunsama: Най-доброто за лична продуктивност Todoist: Най-доброто за планиране чрез игри Notion: Най-доброто за създаване на персонализирани работни процеси Trello: Най-доброто за визуализиране на ежедневните задачи Good Notes: Най-доброто приложение за водене на цифрови бележки Ellie Planner: Най-доброто за просто и интуитивно планиране Cute Calendar Schedule Planner: Най-доброто приложение за ежедневно планиране с цветни кодове Fantastical: Най-доброто за интеграция с iCloud Structured: Най-подходящо за създаване на дневен график

Какво да търсите в естетичните приложения за планиране?

При избора на естетично приложение за ежедневен планиращ дневник е важно да се търсят както функционалности, така и визуално привлекателен дизайн. Ето няколко ключови неща, които трябва да се имат предвид:

🧩 Интерактивни джаджи

Джаджите улесняват проверката на задачи, добавянето на събития или проследяването на навици от началния екран, като същевременно придават елегантност на вашето дигитално пространство. Естетичните планиращи приложения често предлагат красиво проектирани джаджи с персонализирани цветове, оформление и икони, които правят проследяването на вашия напредък визуално приятно. Тези джаджи помагат и за натрупването на навици, като държат вашите рутинни дейности на преден план.

📋 Управление на задачите чрез плъзгане и пускане

С функцията „плъзгане и пускане“ преорганизирането на задачите се превръща в визуално удовлетворяващо преживяване. Потърсете инструменти за управление на задачите, които ви позволяват да премествате задачите безпроблемно между категории, времеви линии или нива на приоритет, като същевременно се наслаждавате на плавни анимации и изчистени оформления.

📅 Интелигентни напомняния

Напомнянията не само ви помагат да се придържате към плана си – те могат да бъдат естетично интегрирани в планиращото ви приложение с елегантен дизайн, успокояващи тонове и персонализирани известия. Интелигентните напомняния ви помагат да изградите последователност в задачите и рутините си, като същевременно подкрепят натрупването на навици. Красиво проектираното напомняне ви гарантира, че ще останете продуктивни, без да се чувствате претоварени, като създава усещане за спокойствие и концентрация.

📝 Свободно пространство за идеи

Свободното пространство ви позволява да обмисляте и планирате идеите си по креативен и визуално привлекателен начин. С опции за цветни скици, елегантни оформления и неограничени възможности за персонализиране, тази функция превръща вашия планиращ инструмент в красиво платно за вашите мисли.

10-те най-добри естетични приложения за планиране, които можете да използвате

Ето кратък преглед на най-добрите естетични приложения за планиране:

AI Aesthetic Planner Най-подходящи за Основни функции Цени ClickUp Цифрово планиране, задвижвано от изкуствен интелект Планиране с помощта на изкуствен интелект, проследяване на цели, табла за проследяване Наличен е безплатен план, а цената започва от 7 долара на потребител. Sunsama Лична продуктивност Плъзгане и пускане на задачи, автоматични актуализации, режим на фокусиране 20 долара на месец Todoist Планиране с игри Вградени напомняния, персонализирани известия, съвместни проекти, възлагане на задачи Налична е безплатна версия, а цената започва от 5 долара на месец на потребител. Notion Създаване на персонализирани работни процеси Пълна персонализация, структуриране на задачите, канбан табла Наличен е безплатен план, а цената започва от 12 долара на месец за едно работно място. Trello Просто приложение за планиране Задаване на задачи, коментиране на карти, споделяне на файлове, интеграция на приложения Наличен е безплатен план, а цената започва от 6 долара на месец на потребител. Good Notes Цифрово записване на бележки Лесно импортиране, редактиране на документи, учебни материали, синхронизиране с iCloud Персонализирани цени Ellie Planner Просто и интуитивно планиране Оценка на времето, проследяване на времето, прикачени файлове, управление на информация Наличен е безплатен план, а цената започва от 9,99 долара на месец. Сладък календар Мобилно приложение Преглед на събития, цветни бележки, дневник на настроенията, персонализирани планиращи приложения, стикери и теми Персонализирани цени Fantastical Интеграция с iCloud Унифициран интерфейс, задачи и напомняния, интеграция с Zoom, интеграция с екипи, настройки на часови пояс Цената започва от 4,75 долара на месец, фактурирани ежегодно. Структурирани Приложение за почасова времева линия Задачи и напомняния, интеграция с Zoom, интеграция с екипи Персонализирани цени

Сега нека разгледаме тези приложения в подробности.

1. ClickUp (най-доброто за цифрово планиране с изкуствен интелект)

Бъдете в крак с събитията и графиците на проектите с ClickUp Calendar View

Естетичните планиращи приложения не са просто приложения с атрактивен външен вид, а по-скоро инструменти, които притежават красотата на простотата и предлагат удовлетворението от постигането на цели. Дизайн, ориентиран към целта, както обичам да го наричам.

Ето защо харесвам ClickUp като дигитален планиращ инструмент. Той свързва всичко на едно място, от задачи до цели и идеи. Освен това, разполага с точното количество елементи, за да бъде естетичен, без да бъде прекалено натоварващ.

ClickUp Calendar View ми помага да визуализирам графика си и да следя събитията и сроковете на проектите, като се уверя, че няма пропуснати крайни срокове. Мога също да синхронизирам външни календари, да премествам задачи с плъзгане и пускане и да филтрирам календара си по проект, изпълнител на задачата или приоритет, за да се фокусирам върху най-важното.

ClickUp има точно подходящия шаблон за ежедневен планиращ инструмент, с който да започнете. Можете да опростите процеса на планиране с предварително създадени шаблони като шаблона за ежедневен планиращ инструмент на ClickUp. Той ви помага да организирате всичките си задачи в различни категории, като например работа и лични, да приоритизирате задачите и да визуализирате напредъка по тях.

Изтеглете този шаблон Започнете с изчистен планиращ списък със задачи с шаблона ClickUp Daily Planner Template.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Има лека крива на обучение

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Unlimited : 7 долара на месец на потребител

Бизнес : 12 долара на месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4. 7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4. 6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Мисля, че Clickup е брилянтно. Защо? Просто е. Мога да планирам седмицата за 4 души с няколко кликвания и всички, включително нашите клиенти, имат обща представа. Ефективно, логично и лесно за разбиране. Освен това всеки може да проектира свои собствени изгледи, табла и т.н., което го прави супер индивидуално.

Мисля, че Clickup е брилянтно. Защо? Просто е. Мога да планирам седмицата за 4 души с няколко кликвания и всички, включително нашите клиенти, имат обща представа. Ефективно, логично и лесно за разбиране. Освен това всеки може да проектира свои собствени изгледи, табла и т.н., което го прави супер индивидуално.

2. Sunsama (Най-доброто за лична продуктивност)

чрез Sunsama

Sunsama е полезно приложение за управление на баланса между работата и личния живот. Дневният изглед дава ясна представа за графика ви, включително задачи, срещи и събития, което улеснява планирането. Една функция, която намерих за особено полезна, е добавянето на имейли, които изискват внимание, и отделянето на време за тяхното обработване.

Можете също да планирате задачи в календара си или да превърнете събитията в календара в задачи, което поддържа всичко организирано. Ако използвате инструменти като Asana, GitHub или Jira, можете да импортирате задачи безпроблемно. Това, което ми направи впечатление, беше опцията да превърнете разговорите в Slack в задачи – това гарантира, че нищо важно няма да бъде пропуснато, нито в работата, нито в личния ви живот.

Най-добрите функции на Sunsama

Плъзгайте и пускайте важни задачи от различни приложения за управление на проекти като Trello, Asana, Jira и други.

Получавайте автоматични актуализации за импортираните задачи, което помага за поддържането на синхронизация.

Създавайте задачи от вашите имейли, съобщения в Slack и събития в календара

Използвайте режим „Фокус“, който ви помага да останете супер фокусирани върху най-важните задачи.

Ограничения на Sunsama

Това приложение предлага ограничени интеграции и не работи с iCal, Confluence или Google Drive.

Цени на Sunsama

20 долара на месец

Оценки и рецензии за Sunsama

Capterra: 4,7/5 (над 20 отзива)

G2: Недостатъчно отзиви

📖 Прочетете още: 10 безплатни алтернативи на Sunsama

3. Todoist (Най-доброто за планиране чрез игри)

чрез Todoist

Todoist е усъвършенстван и естетичен планиращ инструмент, който организира дните ви в подредени списъци със задачи. Помага ви да филтрирате задачите според дни, категории и приоритети. Изпълнението на задачите ви носи точки Karma, което добавя забавен мотивационен елемент и ви насърчава да поддържате последователност в изпълнението на задачите.

В Todoist можете да създавате повтарящи се задачи, което улеснява проследяването на навици или планирането на задачи, които се повтарят ежедневно, ежеседмично или ежемесечно. Освен това добавянето на задачи е бързо и интуитивно. Например, като напишете „Изпрати доклад до петък в 14:00 ч.“, задачата автоматично се планира с правилното време.

Най-добрите функции на Todoist

Задайте вградени напомняния, за да не пропуснете крайни срокове и да останете в график.

Създайте персонализирани известия за важни задачи, за да ги приоритизирате ефективно.

Споделяйте проекти с другите, за да си сътрудничите безпроблемно и да сте в синхрон.

Разпределяйте задачи и проследявайте напредъка заедно – идеално за екипни проекти или семейно планиране.

Ограничения на Todoist

Изисква по-добра офлайн функционалност и повече интеграции с приложения на трети страни.

Цени на Todoist

За начинаещи

Про: 5 долара на потребител на месец

Бизнес: 8 долара на потребител на месец

Оценки и рецензии за Todoist

G2: 4. 4/5 (800 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (2500+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Todoist?

За мен Todoist е като спасител. Лесно се настройва и наистина помага да се подреди всичко в ясни списъци със задачи, дори за големи проекти с моя екип. Освен това, с него е много лесно да се променят крайните срокове.

За мен Todoist е като спасител. Лесно се настройва и наистина помага да се подреди всичко в ясни списъци със задачи, дори за големи проекти с моя екип. Освен това, с него е много лесно да се променят крайните срокове.

4. Notion (Най-доброто за създаване на персонализирани работни процеси)

чрез Notion

Notion е визуално привлекателен инструмент за планиране, който комбинира списъци със задачи, записване на бележки и управление на проекти в едно приложение. За разлика от традиционните планиращи приложения, Notion дава гъвкавост за създаване на персонализирани работни процеси, организиране на информация в бази данни и преглед на задачи или проекти в различни формати, като списъци, табла или календари.

Едно от големите предимства на Notion е възможността за персонализиране. Можете да създавате шаблони и оформление, които отговарят на вашите уникални нужди. Ако искате седмичен планиращ календар, можете да го настроите, а ако ви е необходима база данни за проследяване на работните задачи, можете да създадете и такава. Notion позволява и съвместна работа, което улеснява споделянето на проекти и бележки с екипа.

Най-добрите функции на Notion

Персонализирайте задачите, проектите и бележките, за да ги структурирате по начин, който ви подхожда най-добре.

Използвайте инструменти като Kanban табла, календари и бази данни за гъвкава организация.

Активирайте сътрудничеството в реално време, за да позволите на членовете на екипа да работят безпроблемно заедно.

Споделяйте документи и проекти за по-ефективна работа в екип и по-висока продуктивност

Ограничения на Notion

Началната крива на обучение може да бъде стръмна поради огромните възможности за персонализиране.

Цени на Notion

Безплатни

Плюс: 12 долара на месец за всеки потребител

Бизнес: 18 долара на месец за работно място

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Notion

G2: 4. 7/5 (5000+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 8000 рецензии)

📖 Прочетете още: Как да използвате изкуствения интелект за ежедневни задачи

5. Trello (най-доброто за визуализиране на ежедневните задачи)

чрез Trello

Интерфейсът на Trello с функция „плъзгане и пускане” улеснява преместването на задачите между различните етапи на изпълнение. Той е чудесен за проследяване на работните процеси, независимо дали управлявате екипен проект или планирате личните си цели.

Най-доброто в Trello е неговата простота. Можете да създавате естетически приятни табла с персонализирани теми за различни проекти, да добавяте визуално отличителни списъци за конкретни етапи (например „Завърши“, „В процес“, „Извършено“) и да използвате цветни картички за задачите. Приложението поддържа и етикети, крайни срокове и прикачени файлове, което улеснява добавянето на контекст към работата ви.

Най-добрите функции на Trello

Организирайте задачите си чрез персонализирани работни процеси с интуитивен интерфейс.

Възможност за сътрудничество в екип с опции за възлагане на задачи, коментиране на картички и споделяне на файлове.

Интегрирайте с приложения на трети страни като Slack, Google Drive, Google Calendar и други за подобрена функционалност.

Ограничения на Trello

Безплатният план завинаги има ограничения по отношение на мощността (интеграции) и използването на дъската, което може да ограничи активните потребители.

Цени на Trello

Безплатни

Стандартен: 6 долара на потребител на месец

Премиум: 12,50 долара на потребител на месец

Enterprise: 210 долара на потребител, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за Trello

G2: 4. 4/5 (13000+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 23 000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Trello?

Визуалната простота и гъвкавост на Trello са това, което ми харесва най-много. Лесно е да организирам задачите, да ги премествам между етапите и да си сътруднича с екипа си. Независимо дали работя върху съдържание за блог, YouTube видеоклипове или други маркетингови проекти, интуитивният интерфейс на Trello с функция „плъзгане и пускане” позволява гладко управление.

Визуалната простота и гъвкавост на Trello са това, което ми харесва най-много. Лесно е да организирам задачите, да ги премествам между етапите и да си сътруднича с екипа си. Независимо дали работя върху съдържание за блог, YouTube видеоклипове или други маркетингови проекти, интуитивният интерфейс на Trello с функция „плъзгане и пускане” позволява гладко управление.

📖 Прочетете още: Безплатни шаблони за блокиране на време

6. Good Notes (Най-доброто за водене на цифрови бележки)

Чрез GoodNotes

GoodNotes е приложение за водене на цифрови бележки, предназначено за тези, които искат да организират ръчно написани или въведени на клавиатурата бележки по интуитивен и ефективен начин. То имитира усещането от писане в тетрадка, но добавя мощни цифрови функции като търсене, организиране и персонализиране. GoodNotes е идеално за записване на идеи, добавяне на бележки към документи за професионални и лични цели или дори за скициране.

Отличителната черта на GoodNotes е възможността за писане на ръка. Можете да пишете с помощта на стилус, а приложението точно пресъздава усещането от писане на хартия. То ви позволява също да организирате бележките си в цифрови папки и тетрадки (като инструмент за управление на проекти), така че всичко да е лесно за намиране.

Най-добрите функции на GoodNotes

Насладете се на реалистично преживяване при писане на ръка, идеално за тези, които предпочитат да пишат на ръка.

Импортирайте и добавяйте бележки към PDF файлове лесно, идеално за редактиране на документи или учебни материали.

Синхронизирайте бележките си между устройствата с помощта на iCloud, за да имате достъп до тях отвсякъде.

Опростете воденето на цифрови бележки с шаблоните на GoodNotes

Ограничения на GoodNotes

Не поддържа сътрудничество в реално време, което може да ограничи употребата в екип.

Цени на GoodNotes

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за GoodNotes

G2: 4. 8/5 (над 60 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 50 отзива)

Какво казват реалните потребители за Goodnotes?

Goodnotes е лесно за използване и гъвкаво и предлага най-доброто преживяване при писане на ръка, което съм открил за Apple iPad и Apple Pencil. Използвам приложението ежедневно както за работа, така и за лични нужди.

Goodnotes е лесно за използване и гъвкаво и предлага най-доброто преживяване при писане на ръка, което съм открил за Apple iPad и Apple Pencil. Използвам приложението ежедневно както за работа, така и за лични нужди.

7. Ellie Planner (Най-доброто за просто и интуитивно планиране)

чрез Ellie Planner

Ellie Planner е минималистично, но симпатично приложение за календар, което ви помага да организирате задачите, събитията и рутинните дейности в чиста и безразсейваща среда. Фокусът върху простотата прави Ellie идеално за тези, които предпочитат директен подход към планирането без излишни функции.

Ellie се фокусира върху създаването на баланс, като комбинира най-добрите приложения за ежедневен планиране за управление на задачи с проследяване на навици. Приложението ви позволява да задавате ежедневни приоритети, да планирате рутинни дейности и да следите дългосрочните си цели.

Най-добрите функции на Ellie Planner

Категоризирайте задачите, като използвате етикети за бързо идентифициране и филтриране.

Разделете сложните задачи на по-лесни подзадачи, за да оптимизирате работния си процес.

Присвойте приблизителна продължителност на задачите и следете реално изразходваното време, за да подобрите управлението на времето.

Добавяйте изображения и други файлове към задачите за цялостно управление на информацията.

Ограничения на Ellie Planner

Липсват му разширени функции, като филтриране на задачи и персонализирани табла за преглед на цялостния напредък.

Цени на Ellie Planner

Безплатни

Ellie Pro: 9,99 $ на месец

Оценки и рецензии за Ellie Planner

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

8. Cute Calendar Schedule Planner (Най-доброто за ежедневно планиране с цветни кодове)

чрез Cute Calendar Schedule Planner

Cute Calendar Schedule Planner е лесно за използване мобилно приложение, създадено да ви помогне да управлявате ефективно времето си, като добави малко чар към ежедневното ви планиране. То интегрира функции като списък със задачи, бележки, дневник, напомняния, проследяване на навици и актуализации за времето, което ви позволява да се справите с всичките си нужди по планиране в рамките на една платформа.

Най-добрите функции на Cute Calendar

Синхронизира се с вашата съществуваща календарна система, включително Google Calendar , и предоставя изглед на вашите събития по дни, седмици, месеци и списъци.

Създавайте цветни бележки и водете дневник на настроенията си, за да документирате ежедневните си преживявания и размисли.

Персонализирайте своя планиращ календар с разнообразни стикери, цветови схеми и теми, които отразяват вашия стил.

Създайте нови навици и следете ежедневния си напредък, за да насърчите личностното си развитие.

Ограничения на Cute Calendar

Само мобилно приложение, няма налична уеб версия

Цени на Cute Calendar

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Cute Calendar

Недостатъчно рецензии

💡Съвет от професионалист: Добавете раздел за ежедневно писане на 3-редни размисли в онлайн дневника. Включете въпроси като „Какво ме накара да се усмихна днес?“ или „Какво ме предизвика днес?“ Това ви помага да забележите положителните аспекти на деня си, дори когато е натоварен или стресиращ.

9. Fantastical (Най-доброто за iCloud интеграции)

чрез Fantastical

Fantastical е страхотно приложение за календар, с което можете лесно да управлявате графика си. Едно от нещата, които най-много ми харесват в него, е функцията за въвеждане на естествен език – тя прави създаването на събития и напомняния бързо и лесно.

Fantastical ви позволява да създавате шаблони за повтарящи се събития и задачи и безпроблемно да прикачвате файлове към Google или iCloud, като съхранявате цялата необходима информация за вашите задачи и събития на едно място. Вградените актуализации за времето и инструменти за сътрудничество, като интеграция с Zoom, също са изключително полезни.

Най-добрите функции на Fantastical

Планирайте събития и напомняния бързо, като въвеждате или произнасяте прости фрази.

Комбинирайте задачи, напомняния и събития в един лесен за ползване интерфейс.

Интегрирайте се с Zoom и Microsoft Teams, за да управлявате безпроблемно виртуалните срещи.

Автоматично коригирайте събитията за потребители, които работят в различни часови зони

Ограничения на Fantastical

Някои разширени функции са достъпни само с премиум абонамент.

Цени на Fantastical

14-дневен безплатен пробен период

Индивидуален: 4,75 долара на месец, фактурира се ежегодно

Семейства: 7,50 долара на месец, фактурирани ежегодно

Teams: 4,75 долара на потребител на месец, фактурира се ежегодно

Фантастични оценки и рецензии

Capterra: 4. 8/5 (20 отзива)

G2: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Fantastical?

Fantastical е много лесно за използване. Има приятен потребителски интерфейс с гъвкави изгледи. Добавянето на събития е лесно и притежава интелигентна текстова функция.

Fantastical е много лесно за използване. Има приятен потребителски интерфейс с гъвкави изгледи. Добавянето на събития е лесно и притежава интелигентна текстова функция.

10. Structured (Най-подходящо за създаване на дневен график)

чрез Structured

Structured е красиво проектирано приложение за планиране на деня, което ви помага да организирате графика си, като го разделите на ясна, час по час времева линия. С визуално привлекателния си и опростен интерфейс, Structured е идеално за тези, които искат да планират деня си, без да се претоварват с прекалено много функции.

Те ви позволяват да добавяте мисли, да проследявате навици и да интегрирате срещи, така че да имате всички лични и служебни задачи на едно място. Structured е чудесно приложение за студенти, професионалисти или всеки, който обича да планира деня си в детайли.

Структурирани най-добри функции

Планирайте цялата си седмица , като определите конкретно време за всяка задача.

Настройте ежедневни, седмични или месечни повтарящи се задачи за рутинни дейности или навици, които искате да поддържате.

Работи безпроблемно на различни устройства, като гарантира, че плановете ви са винаги актуални.

Структурирани ограничения

Те са предназначени за лична употреба и не разполагат с функции за работа в екип или съвместна работа.

Структурирани цени

Персонализирани цени

Структурирани оценки и рецензии

Недостатъчно рецензии

💡Съвет от професионалист: Отделете част от приложението си за планиране, в която да събирате случайни вдъхновяващи неща, като цитати, билети или снимки. Разглеждайте я като дигитално чекмедже с творчески идеи, което да ви мотивира.

Използвайте ClickUp като вашия дигитален планиращ инструмент

Симпатичните приложения за планиране улесняват организирането на задачите и проследяването на производителността с красивия си дизайн, ярки цветове и вдъхновяващи оформления. Те превръщат планирането в приятно преживяване, като ви помагат да останете ангажирани с вашите задачи и цели. Въпреки това, много от тези естетични планиращи приложения не разполагат с възможности за сътрудничество в реално време или проследяване на напредъка.

Ако търсите онлайн планиращ инструмент „всичко в едно“, който надхвърля естетиката, опитайте ClickUp. С мощната си AI функционалност ClickUp оптимизира планирането на задачи, планирането на проекти, проследяването на напредъка и сътрудничеството в реално време. Независимо дали планирате деня си, проследявате цели или управлявате проекти, ClickUp предоставя инструменти, които отговарят на вашите нужди и поддържат всичко организирано, което го прави най-доброто приложение за ежедневно планиране.

Готови ли сте да повишите производителността си? Регистрирайте се в ClickUp още днес!