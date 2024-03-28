Пълно ръководство за 10-те най-добри интеграции на Google Calendar през 2025 г.

Като основен инструмент за планиране и организация, Google Calendar се превърна в неразделна част от ежедневието ни, както в личен, така и в професионален план. Многобройните функции на инструмента ни помагат да постигнем по-голяма продуктивност и ефективно управление на времето.
Но какво, ако има начин да повишите производителността си още повече? С интеграциите на Google Calendar можете да направите това и още много други неща.
Подходящите интеграции могат да ви помогнат да отключите скрития потенциал на Google Calendar и да го използвате като нещо повече от просто приложение за планиране. Вашият календар може да се синхронизира без усилие с други инструменти и приложения, да подобри работния процес и да повиши ефективността.
В тази статия ще разгледаме най-добрите интеграции на Google Calendar.
Какво да търсите в интеграциите на Google Calendar?
Ето какво трябва да търсите в интеграциите на Google Calendar:
- Съвместимост: Уверете се, че интеграцията е съвместима с различните устройства и платформи, които използвате (настолни компютри, мобилни устройства, различни операционни системи и др. )
- Леснота на използване: Търсете интеграции с удобни за ползване интерфейси и прости процеси на настройка. Целта е да оптимизирате работния си процес, а не да го усложнявате.
- Синхронизация: Проверете дали интеграцията позволява безпроблемна синхронизация между Google Calendar и други инструменти и платформи. Това ще гарантира, че графика ви е винаги актуална.
- Персонализиране: Най-добре е да изберете интеграции, които предлагат функции за персонализиране, за да можете да настроите параметрите според вашите предпочитания и специфични нужди.
- Автоматизация: Използването на интеграции, които автоматизират функциите на Google Calendar, може да ви помогне да спестите време. Потърсете интеграции, които автоматизират напомнянията и функции като шаблони за ежедневни планове, създаване на събития и други функции, спестяващи време.
- Уведомления: Гъвкавите настройки за уведомления ви позволяват да получавате напомняния по начин, който отговаря на вашия работен процес, чрез имейл, изскачащи прозорци или други канали.
- Сътрудничество: Ако ежедневната ви работа изисква безпроблемно сътрудничество, обмислете интеграции, които улесняват споделянето на календари, съвместното планиране и лесната комуникация.
- Обслужване на клиенти: Надеждното обслужване на клиенти 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, допринася значително за подобряване на вашето преживяване. Търсете интеграции, които предлагат качествено обслужване на клиенти, за да можете бързо да разрешавате проблеми и да получавате отговори.
10-те най-добри интеграции на Google Calendar, които да използвате през 2024 г.
С тези интеграции на Google Calendar постоянното проверяване на календара ви ще остане в миналото. Ето 10-те най-добри интеграции, които можете да използвате през 2024 г.
1. ClickUp
ClickUp е платформа за продуктивност, сътрудничество и управление на проекти, която може да се персонализира за екипи от всякакъв размер и отдели. Тя предлага над 1000 интеграции и над 15 персонализирани изгледа, за да оптимизирате работните си процеси и да сте сигурни, че сте в крак с проектите си.
Интеграцията на ClickUp с Google Calendar ви позволява автоматично (и незабавно) да синхронизирате събитията си между платформите. Можете също да получите обща представа за ежедневните, седмичните и месечните си задачи.
Освен това можете да използвате универсалната търсачка на ClickUp, за да търсите бързо файл в ClickUp, свързаните с него приложения и дори на локалния си диск. Намерете любимите си приложения бързо (без да се налага да ги търсите поотделно) с помощта на разширената търсачка.
Най-хубавото е, че Universal Search предоставя по-добри и по-персонализирани резултати, колкото повече го използвате.
Най-добрите функции на ClickUp
- Проследявайте проекти, получавайте подробности за задачите и преглеждайте календара си по дни, седмици или месеци с календарния изглед на ClickUp. Можете незабавно да планирате задачи, да ги сортирате по приоритет и статус и да използвате двупосочна синхронизация за Google Calendar и ClickUp.
- Получавайте навременни напомняния и ги управлявайте бързо с ClickUp Reminders.
- Използвайте персонализирани статуси, полета и изгледи с шаблона за календар на ClickUp, за да организирате проектите си в управляеми части.
- Използвайте седмичния календар на ClickUp, за да получавате актуализации в реално време за вашите събития и задачи.
- Използвайте шаблона за годишен календар на ClickUp, за да получите цялостен поглед върху планираните си събития през цялата година.
- Организирайте ежедневната си работа, напомняния и събития с функцията „Начало“ на ClickUp. Създайте личен списък, достъп до последните си задачи, проследявайте зададените коментари и още много с тази функция.
Ограничения на ClickUp
- Някои потребители са се оплакали от бавното време за реакция.
- Стръмна крива на обучение
Цени на ClickUp
- Безплатно завинаги
- Неограничен: 7 долара на месец на потребител
- Бизнес: 12 долара на месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
- ClickUp Brain е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за работно пространство.
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 9200 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 4000 отзива)
2. Zoom
Стартиран през 2013 г., Zoom предлага отлични услуги за видеоконферентна връзка, онлайн чат и виртуални срещи. Към 2024 г. този емблематичен инструмент има над 300 милиона дневни потребители. Тъй като виртуалните срещи са голяма част от нашия живот, интеграцията с календара ви може да направи работата ви по-гладка и по-лесно управляема.
Интеграцията между Zoom Meeting и Google Calendar ви позволява да планирате, присъединявате се и управлявате срещи директно от календара си. Можете да си сътрудничите с други хора в реално време, тъй като съответните потребители могат да получават известия и напомняния за нови събития в Google Calendar директно в приложението.
Най-добрите функции на Zoom
- Присъединявайте се към срещи директно от приложението за календар
- Планирайте срещи за нула време, като изберете Zoom в раздела „Добави конференция“. Zoom автоматично ще създаде линк.
- Превърнете имейлите си в срещи и споделяйте покани с всички
- Използвайте двупосочна синхронизация, за да се уверите, че всички срещи, независимо дали са създадени в Zoom или Google Calendar, се синхронизират автоматично във всички интегрирани приложения.
- Изтрийте или редактирайте срещата директно от Google Calendar. Промените ще бъдат достъпни и в приложението Zoom.
Ограничения на Zoom
- Достъпно само за потребители на Google Workspace.
- Промяната на ролята на домакин в Zoom чрез действието „Промяна на собственик“ в Google Calendar не променя домакина в Zoom.
Цени на Zoom
- Основно: Безплатно
- Pro: 14,99 $ на месец на потребител
- Бизнес: 21,99 $ на месец на потребител
- Business Plus: 26,99 $ на месец на потребител
- Enterprise: Персонализирани цени
Оценки и рецензии за Zoom
- G2: 4. 6/5 (над 54 000 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 13 000 отзива)
3. Google Docs
Google Docs е онлайн текстообработваща програма, която ви позволява да създавате идеи в реално време чрез всяко устройство. Можете да си сътрудничите с членовете на екипа си, да правите промени, да маркирате хора и лесно да споделяте документи с подходящите лица.
Това ви позволява да пишете по-умно и по-бързо с Smart Compose, гласово въвеждане, правопис и граматически предложения.
Google ви позволява безпроблемно да свържете Docs с други приложения на Google, като Google Sheets, Google Calendar, Google Slides и др. Можете да създавате събития в календара директно от Docs, да добавяте дневен ред и протоколи от срещи и др.
Прочетете също: 10 безплатни шаблона за Google Calendar, за да сте организирани на работа
Най-добрите функции на Google Docs
- Прикачете протоколи от срещи директно към избраното събитие в Google Calendar.
- Добавете нова информация за събитие в календара с помощта на Google Docs
- Създавайте чернови на събития в календара в Docs, като въведете @calendar event draft и ги споделяйте лесно с Google Calendar.
- Добавете хора в полето „Гости“, като използвате @ и въведете имейл адреса.
- Сътрудничейте с други хора и правете промени в реално време.
Ограничения на Google Docs
- Създаването на събития в календара в Docs е достъпно само в Google Workspace.
Цени на Google Docs
- Безплатно
Оценки и рецензии за Google Docs
- G2: 4,7/5 (над 90 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 28 000 отзива)
4. Slack
Slack е платформа за комуникация и сътрудничество в екип, базирана в облака, която обединява екипите. Можете да създавате отделни канали за конкретни проекти, да споделяте файлове и да автоматизирате рутинни задачи.
Интегрирането на Slack с едно от най-добрите календарни приложения ви позволява да създавате срещи, лесно да планирате събития, да добавяте напомняния и да получавате редовни известия. С помощта на тази интеграция можете да получавате дневни или седмични календарни обобщения.
Най-добрите функции на Slack
- Използвайте бутона за бързи команди, за да създадете събитие директно от Slack.
- Синхронизирайте календара си със статуса си в Slack, за да сте сигурни, че екипът ви знае кога сте на разположение.
- Получавайте напомняния преди началото на събитието и се присъединявайте към срещата директно от напомнянето в Slack.
- Получавайте актуализации, ако подробностите за събитието бъдат променени.
- Споделяйте лесно протоколи и публикувайте във всеки канал, използвайки интеграцията с Google Calendar.
Ограничения на Slack
- Някои потребители са се оплакали от технически проблеми в известията.
Цени на Slack
- Безплатно
- Pro: 6,67 долара на месец на потребител
- Бизнес: 12,50 долара на месец на потребител
- Enterprise Grid: Индивидуални цени
Оценки и рецензии за Slack
- G2: 4,5/5 (над 32 000 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 23 000 отзива)
5. Calendly
Calendly е платформа за автоматизация на графиците и популярна алтернатива на Google Calendar. Тя автоматизира и опростява планирането за екипи и индивидуални лица, като споделя вашата наличност за срещи, позволява автоматизирано планиране за няколко души и предлага над 100 интеграции.
Интегрирането на Google Calendar с Calendly ви позволява да имате достъп до всички видове събития, да избирате налични часове, да запазвате събития, да добавяте автоматично подробности към събитията си и много други. Интеграцията ви помага да спестите значително време и ресурси.
Най-добрите функции на Calendly
- Уверете се, че никога няма да имате двойни резервации, като позволите на Calendly да проверява Google Calendar в реално време.
- Проверете наличните часове в няколко Google Календара и ги споделете по имейл.
- Настройте автоматично буфери между различните срещи, за да предотвратите изтощение.
- Добавяйте автоматично подробности като линкове за видеоконференции към събитията в Google Calendar.
Ограничения на Calendly
- Някои потребители смятат, че интеграцията с няколко календара е трудна.
- Стръмна крива на обучение в сравнение с алтернативите на Calendly
Цени на Calendly
- Безплатно
- Стандартен: 12 долара на месец на работно място
- Екипи: 20 долара на месец на място
- Enterprise: Персонализирани цени
Оценки и рецензии за Calendly
- G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 3400 отзива)
6. Zapier
Zapier осигурява лесна автоматизация в над 6000 приложения, за да ви помогне да използвате различни приложения в един и същ работен процес. Естествено, интеграцията с Google Calendar е сред най-добрите налични интеграции.
Интегрирането на Zapier с календара ви позволява да свържете Google Calendar с хиляди приложения, които позволяват автоматизация и производителност. То също така ви позволява да автоматизирате интеграциите, използвайки шаблоните на Zapier.
Най-добрите функции на Zapier
- Концентрирайте се върху най-важните задачи чрез автоматизиране на интеграциите.
- Добавете лесно събития от Microsoft Outlook в Google Calendar
- Свържете се с приложения като Trello, Gmail, Notion, Any. do, ClickUp и други.
- Създавайте нови карти Trello. Задачи в ClickUp от събития в календара
- Копирайте събития от Google Calendar в друг календар
Ограничения на Zapier
- Някои потребители смятат, че Zapier е бавен.
- Начинаещите са установили, че в началото е трудно да се използва.
Цени на Zapier
- Безплатно
- Стартово ниво: 29,99 $ на месец
- Професионална версия: 73,50 долара на месец
- Екип: 103,50 долара на месец
- Компания: Персонализирани цени
Оценки и рецензии за Zapier
- G2: 4,5/5 (над 1200 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 2700 отзива)
7. GoToMeeting
GoToMeeting е софтуер за онлайн срещи, който предлага унифицирано администриране, висококачествен звук и сигурни срещи. Софтуерът прави виртуалните срещи и сътрудничеството по-достъпни и по-лесни от всякога.
Интеграцията на Google Calendar с GoToMeeting ви позволява безпроблемно да планирате и управлявате срещите си директно от календара си.
Най-добрите функции на GoToMeeting
- Планирайте и актуализирайте срещи директно и безпроблемно
- Лесно се присъединявайте към предстоящи срещи
- Преминавайте от среща на среща, без да напускате средата на Google.
Ограничения на GoToMeeting
- Някои хора са се оплакали от липсата на уроци
- Безплатният план има ограничени възможности.
Цени на GoToMeeting
- Безплатно
- Професионална версия: 12 долара на месец за всеки организатор, фактурирани ежегодно
- Бизнес: 16 долара на месец за всеки организатор, фактурирани ежегодно
- Предприятие: Индивидуални цени
Оценки и рецензии за GoToMeeting
- G2: 4. 2/5 (над 13 000 отзива)
- Capterra: 4. 4/5 (над 11 000 отзива)
8. Google Tasks
Google Tasks е приложение за списък със задачи, което ви позволява да следите всичко важно. Приложението се синхронизира автоматично на всички устройства, за да можете да проверявате списъка си със задачи по всяко време и навсякъде. Можете също да добавяте подробности за задачите и подзадачите, за да следите сроковете за изпълнение.
Можете да добавяте и преглеждате задачи директно от календара си, като интегрирате Tasks с приложения за споделен календар като Google Calendar. Можете също да добавите задача, която автоматично ще се появи в календара ви, стига да добавите дата и час.
Най-добрите функции на Google Tasks
- Добавете задача директно от календара и обратно.
- Следете сроковете си с консолидиран изглед на всичко, което трябва да направите.
- Синхронизирайте задачите на всичките си устройства и свършете работата си по-бързо.
Ограничения на Google Tasks
- Няма налични възможности за сътрудничество
- Има ограничени функции
Цени на Google Tasks
- Безплатно
Оценки и рецензии за Google Tasks
- G2: NA
- Capterra: NA
9. Asana
Asana, платформа за управление на работата, има за цел да помогне на екипите да организират, проследяват и управляват работата си лесно. Можете да създавате графици, използвайки блокове и диаграми, за да подобрите сътрудничеството. Asana позволява над 200 интеграции, за да улесни сътрудничеството.
Една от тези интеграции е Google Calendar. С тази интеграция можете да управлявате списъците си със задачи, да задавате крайни срокове и автоматично да планирате събития в календара си.
Най-добрите функции на Asana
- Създавайте нови задачи в Asana въз основа на вашите събития
- Автоматично планирайте събития в календара с помощта на Asana Rules.
- Свържете свързани задачи и покажете ключови подробности за дадено събитие, като добавите джаджи за събития към задачите.
- Проследявайте крайните срокове и напредъка по проектите
Ограничения на Asana
- Може да синхронизира задачи до 1 личен и служебен календар
- Предлага ограничени функции в сравнение с алтернативите
Цени на Asana
- Лично: Безплатно
- Стартово ниво: 13,49 $ на месец
- Разширено: 24,99 $ на месец
- Enterprise: Персонализирани цени
- Enterprise Plus: Персонализирани цени
Оценки и рецензии за Asana
- G2: 4. 3/5 (над 9000 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 12 000 отзива)
10. Trello
Trello е приложение за създаване на списъци, което ви помага да проследявате работата си, да визуализирате идеи, да оптимизирате работните процеси и да повишите производителността си. Интеграцията с Google Calendar ви позволява да извлечете максимума от този инструмент.
Това подобрява сътрудничеството, управлението на крайните срокове и планирането, както и управлението на проекти. Можете да активирате двупосочна синхронизация, превръщайки картите в Trello в събития в календара и обратно.
Най-добрите функции на Trello
- Управлявайте всичките си задачи за дадено събитие
- Получавайте напомняния за събития и срещи в Trello
- Активирайте синхронизирането, за да промените в едното приложение да се отразяват и в другото приложение.
- Споделяйте данни в реално време въз основа на избраните от вас правила.
- Задайте правила за филтриране на събития
Ограничения на Trello
- Има стръмна крива на обучение
- Интерфейсът може да стане объркващ и претрупан, когато имате повече проекти.
Цени на Trello
- Безплатно
- Стандартен: 6 долара на месец на потребител
- Премиум: 12,50 $ на потребител на месец
- Enterprise: 17,50 $ на потребител на месец при годишно фактуриране (за 50 потребители)
Оценки и рецензии за Trello
- G2: 4. 4/5 (над 13 000 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 23 000 отзива)
Подобрете планирането си с интеграциите на Google Calendar
Google Calendar е едно от малкото инструменти, които проверявате постоянно през деня. С тези интеграции вече не е нужно да го правите. Вместо това денят ви може да протича гладко, без да се налага да проверявате постоянно графика си.
Използвайте инструментите, които най-добре отговарят на вашите изисквания и специфични нужди. Например, интеграциите Zoom или GoToMeeting ще ви бъдат полезни за управлението на вашите виртуални срещи.
Ако търсите нещо по-комплексно, което да ви помогне да управлявате всичките си нужди, свързани с графика, в различни проекти, тогава ClickUp няма да ви разочарова. Опитайте ClickUp безплатно още днес!