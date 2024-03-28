Пълно ръководство за 10-те най-добри интеграции на Google Calendar през 2025 г.

Като основен инструмент за планиране и организация, Google Calendar се превърна в неразделна част от ежедневието ни, както в личен, така и в професионален план. Многобройните функции на инструмента ни помагат да постигнем по-голяма продуктивност и ефективно управление на времето.

Но какво, ако има начин да повишите производителността си още повече? С интеграциите на Google Calendar можете да направите това и още много други неща.

Подходящите интеграции могат да ви помогнат да отключите скрития потенциал на Google Calendar и да го използвате като нещо повече от просто приложение за планиране. Вашият календар може да се синхронизира без усилие с други инструменти и приложения, да подобри работния процес и да повиши ефективността.

В тази статия ще разгледаме най-добрите интеграции на Google Calendar.

Какво да търсите в интеграциите на Google Calendar?

Ето какво трябва да търсите в интеграциите на Google Calendar:

Съвместимост: Уверете се, че интеграцията е съвместима с различните устройства и платформи, които използвате (настолни компютри, мобилни устройства, различни операционни системи и др. )

Леснота на използване: Търсете интеграции с удобни за ползване интерфейси и прости процеси на настройка. Целта е да оптимизирате работния си процес, а не да го усложнявате.

Синхронизация: Проверете дали интеграцията позволява безпроблемна синхронизация между Google Calendar и други инструменти и платформи. Това ще гарантира, че графика ви е винаги актуална.

Персонализиране: Най-добре е да изберете интеграции, които предлагат функции за персонализиране, за да можете да настроите параметрите според вашите предпочитания и специфични нужди.

Автоматизация: Използването на интеграции, които автоматизират функциите на Google Calendar, може да ви помогне да спестите време. Потърсете интеграции, които автоматизират напомнянията и функции като Използването на интеграции, които автоматизират функциите на Google Calendar, може да ви помогне да спестите време. Потърсете интеграции, които автоматизират напомнянията и функции като шаблони за ежедневни планове , създаване на събития и други функции, спестяващи време.

Уведомления: Гъвкавите настройки за уведомления ви позволяват да получавате напомняния по начин, който отговаря на вашия работен процес, чрез имейл, изскачащи прозорци или други канали.

Сътрудничество: Ако ежедневната ви работа изисква безпроблемно сътрудничество, обмислете интеграции, които улесняват споделянето на календари, съвместното планиране и лесната комуникация.

Обслужване на клиенти: Надеждното обслужване на клиенти 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, допринася значително за подобряване на вашето преживяване. Търсете интеграции, които предлагат качествено обслужване на клиенти, за да можете бързо да разрешавате проблеми и да получавате отговори.

10-те най-добри интеграции на Google Calendar, които да използвате през 2024 г.

С тези интеграции на Google Calendar постоянното проверяване на календара ви ще остане в миналото. Ето 10-те най-добри интеграции, които можете да използвате през 2024 г.

1. ClickUp

Разгледайте ClickUp, за да управлявате проектите си с помощта на изкуствен интелект, над 15 изгледа и автоматизиране на задачите.

ClickUp е платформа за продуктивност, сътрудничество и управление на проекти, която може да се персонализира за екипи от всякакъв размер и отдели. Тя предлага над 1000 интеграции и над 15 персонализирани изгледа, за да оптимизирате работните си процеси и да сте сигурни, че сте в крак с проектите си.

Интеграцията на ClickUp с Google Calendar ви позволява автоматично (и незабавно) да синхронизирате събитията си между платформите. Можете също да получите обща представа за ежедневните, седмичните и месечните си задачи.

Google Календарите са най-добрият начин да получите традиционен поглед върху всички задачи, които трябва да изпълните в приложението ClickUp. Получете незабавен преглед на списъка си със задачи за деня, седмицата или месеца!

Освен това можете да използвате универсалната търсачка на ClickUp, за да търсите бързо файл в ClickUp, свързаните с него приложения и дори на локалния си диск. Намерете любимите си приложения бързо (без да се налага да ги търсите поотделно) с помощта на разширената търсачка.

Най-хубавото е, че Universal Search предоставя по-добри и по-персонализирани резултати, колкото повече го използвате.

Търсете в свързаните приложения, за да намерите конкретен файл, като използвате Universal Search

Най-добрите функции на ClickUp

Проследявайте проекти, получавайте подробности за задачите и преглеждайте календара си по дни, седмици или месеци с календарния изглед на ClickUp . Можете незабавно да планирате задачи, да ги сортирате по приоритет и статус и да използвате двупосочна синхронизация за Google Calendar и ClickUp.

Използвайте изгледа на календара, за да видите всичките си задачи с един поглед

Получавайте навременни напомняния и ги управлявайте бързо с ClickUp Reminders.

Използвайте персонализирани статуси, полета и изгледи с шаблона за календар на ClickUp , за да организирате проектите си в управляеми части.

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона за планиране на календара, за да подобрите производителността си и да управлявате лесно графика си.

Получете обща представа за ежедневния си график и работете с ClickUp Home

Ограничения на ClickUp

Някои потребители са се оплакали от бавното време за реакция.

Стръмна крива на обучение

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 долара на месец на потребител

Бизнес : 12 долара на месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за работно пространство.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 отзива)

2. Zoom

Планиране на срещи в Zoom чрез AndroidPolice

Стартиран през 2013 г., Zoom предлага отлични услуги за видеоконферентна връзка, онлайн чат и виртуални срещи. Към 2024 г. този емблематичен инструмент има над 300 милиона дневни потребители. Тъй като виртуалните срещи са голяма част от нашия живот, интеграцията с календара ви може да направи работата ви по-гладка и по-лесно управляема.

Интеграцията между Zoom Meeting и Google Calendar ви позволява да планирате, присъединявате се и управлявате срещи директно от календара си. Можете да си сътрудничите с други хора в реално време, тъй като съответните потребители могат да получават известия и напомняния за нови събития в Google Calendar директно в приложението.

Най-добрите функции на Zoom

Присъединявайте се към срещи директно от приложението за календар

Планирайте срещи за нула време, като изберете Zoom в раздела „Добави конференция“. Zoom автоматично ще създаде линк.

Превърнете имейлите си в срещи и споделяйте покани с всички

Използвайте двупосочна синхронизация, за да се уверите, че всички срещи, независимо дали са създадени в Zoom или Google Calendar, се синхронизират автоматично във всички интегрирани приложения.

Изтрийте или редактирайте срещата директно от Google Calendar. Промените ще бъдат достъпни и в приложението Zoom.

Ограничения на Zoom

Достъпно само за потребители на Google Workspace.

Промяната на ролята на домакин в Zoom чрез действието „Промяна на собственик“ в Google Calendar не променя домакина в Zoom.

Цени на Zoom

Основно: Безплатно

Pro: 14,99 $ на месец на потребител

Бизнес: 21,99 $ на месец на потребител

Business Plus: 26,99 $ на месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Zoom

G2: 4. 6/5 (над 54 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 13 000 отзива)

3. Google Docs

Записки от срещи и създаване на събития чрез Docs

Google Docs е онлайн текстообработваща програма, която ви позволява да създавате идеи в реално време чрез всяко устройство. Можете да си сътрудничите с членовете на екипа си, да правите промени, да маркирате хора и лесно да споделяте документи с подходящите лица.

Това ви позволява да пишете по-умно и по-бързо с Smart Compose, гласово въвеждане, правопис и граматически предложения.

Google ви позволява безпроблемно да свържете Docs с други приложения на Google, като Google Sheets, Google Calendar, Google Slides и др. Можете да създавате събития в календара директно от Docs, да добавяте дневен ред и протоколи от срещи и др.

Прочетете също: 10 безплатни шаблона за Google Calendar, за да сте организирани на работа

Най-добрите функции на Google Docs

Добавете протоколи от срещи от Google Docs

Прикачете протоколи от срещи директно към избраното събитие в Google Calendar.

Добавете нова информация за събитие в календара с помощта на Google Docs

Създавайте чернови на събития в календара в Docs, като въведете @calendar event draft и ги споделяйте лесно с Google Calendar.

Добавете хора в полето „Гости“, като използвате @ и въведете имейл адреса.

Сътрудничейте с други хора и правете промени в реално време.

Ограничения на Google Docs

Създаването на събития в календара в Docs е достъпно само в Google Workspace.

Цени на Google Docs

Безплатно

Оценки и рецензии за Google Docs

G2: 4,7/5 (над 90 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 28 000 отзива)

4. Slack

Преглеждайте и автоматизирайте събитията в Google Calendar чрез Slack

Slack е платформа за комуникация и сътрудничество в екип, базирана в облака, която обединява екипите. Можете да създавате отделни канали за конкретни проекти, да споделяте файлове и да автоматизирате рутинни задачи.

Интегрирането на Slack с едно от най-добрите календарни приложения ви позволява да създавате срещи, лесно да планирате събития, да добавяте напомняния и да получавате редовни известия. С помощта на тази интеграция можете да получавате дневни или седмични календарни обобщения.

Най-добрите функции на Slack

Използвайте бутона за бързи команди, за да създадете събитие директно от Slack.

Синхронизирайте календара си със статуса си в Slack, за да сте сигурни, че екипът ви знае кога сте на разположение.

Получавайте напомняния преди началото на събитието и се присъединявайте към срещата директно от напомнянето в Slack.

Получавайте актуализации, ако подробностите за събитието бъдат променени.

Споделяйте лесно протоколи и публикувайте във всеки канал, използвайки интеграцията с Google Calendar.

Ограничения на Slack

Някои потребители са се оплакали от технически проблеми в известията.

Цени на Slack

Безплатно

Pro: 6,67 долара на месец на потребител

Бизнес: 12,50 долара на месец на потребител

Enterprise Grid: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Slack

G2: 4,5/5 (над 32 000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 23 000 отзива)

5. Calendly

Проверка на наличността, добавяне на подробности за събитията и планиране на събития чрез Calendly

Calendly е платформа за автоматизация на графиците и популярна алтернатива на Google Calendar. Тя автоматизира и опростява планирането за екипи и индивидуални лица, като споделя вашата наличност за срещи, позволява автоматизирано планиране за няколко души и предлага над 100 интеграции.

Интегрирането на Google Calendar с Calendly ви позволява да имате достъп до всички видове събития, да избирате налични часове, да запазвате събития, да добавяте автоматично подробности към събитията си и много други. Интеграцията ви помага да спестите значително време и ресурси.

Най-добрите функции на Calendly

Уверете се, че никога няма да имате двойни резервации, като позволите на Calendly да проверява Google Calendar в реално време.

Проверете наличните часове в няколко Google Календара и ги споделете по имейл.

Настройте автоматично буфери между различните срещи, за да предотвратите изтощение.

Добавяйте автоматично подробности като линкове за видеоконференции към събитията в Google Calendar.

Ограничения на Calendly

Някои потребители смятат, че интеграцията с няколко календара е трудна.

Стръмна крива на обучение в сравнение с алтернативите на Calendly

Цени на Calendly

Безплатно

Стандартен: 12 долара на месец на работно място

Екипи: 20 долара на месец на място

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Calendly

G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3400 отзива)

6. Zapier

Интеграции на приложения в Zapier чрез ProductPlan

Zapier осигурява лесна автоматизация в над 6000 приложения, за да ви помогне да използвате различни приложения в един и същ работен процес. Естествено, интеграцията с Google Calendar е сред най-добрите налични интеграции.

Интегрирането на Zapier с календара ви позволява да свържете Google Calendar с хиляди приложения, които позволяват автоматизация и производителност. То също така ви позволява да автоматизирате интеграциите, използвайки шаблоните на Zapier.

Най-добрите функции на Zapier

Концентрирайте се върху най-важните задачи чрез автоматизиране на интеграциите.

Добавете лесно събития от Microsoft Outlook в Google Calendar

Свържете се с приложения като Trello, Gmail, Notion, Any. do, ClickUp и други.

Създавайте нови карти Trello. Задачи в ClickUp от събития в календара

Копирайте събития от Google Calendar в друг календар

Ограничения на Zapier

Някои потребители смятат, че Zapier е бавен.

Начинаещите са установили, че в началото е трудно да се използва.

Цени на Zapier

Безплатно

Стартово ниво: 29,99 $ на месец

Професионална версия: 73,50 долара на месец

Екип: 103,50 долара на месец

Компания: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Zapier

G2: 4,5/5 (над 1200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2700 отзива)

7. GoToMeeting

Сигурни виртуални срещи чрез GoTo Meeting

GoToMeeting е софтуер за онлайн срещи, който предлага унифицирано администриране, висококачествен звук и сигурни срещи. Софтуерът прави виртуалните срещи и сътрудничеството по-достъпни и по-лесни от всякога.

Интеграцията на Google Calendar с GoToMeeting ви позволява безпроблемно да планирате и управлявате срещите си директно от календара си.

Най-добрите функции на GoToMeeting

Планирайте и актуализирайте срещи директно и безпроблемно

Лесно се присъединявайте към предстоящи срещи

Преминавайте от среща на среща, без да напускате средата на Google.

Ограничения на GoToMeeting

Някои хора са се оплакали от липсата на уроци

Безплатният план има ограничени възможности.

Цени на GoToMeeting

Безплатно

Професионална версия: 12 долара на месец за всеки организатор, фактурирани ежегодно

Бизнес: 16 долара на месец за всеки организатор, фактурирани ежегодно

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за GoToMeeting

G2: 4. 2/5 (над 13 000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 11 000 отзива)

8. Google Tasks

Създаване и добавяне на задачи от календара ви чрез Google Tasks

Google Tasks е приложение за списък със задачи, което ви позволява да следите всичко важно. Приложението се синхронизира автоматично на всички устройства, за да можете да проверявате списъка си със задачи по всяко време и навсякъде. Можете също да добавяте подробности за задачите и подзадачите, за да следите сроковете за изпълнение.

Можете да добавяте и преглеждате задачи директно от календара си, като интегрирате Tasks с приложения за споделен календар като Google Calendar. Можете също да добавите задача, която автоматично ще се появи в календара ви, стига да добавите дата и час.

Най-добрите функции на Google Tasks

Добавете задача директно от календара и обратно.

Следете сроковете си с консолидиран изглед на всичко, което трябва да направите.

Синхронизирайте задачите на всичките си устройства и свършете работата си по-бързо.

Ограничения на Google Tasks

Няма налични възможности за сътрудничество

Има ограничени функции

Цени на Google Tasks

Безплатно

Оценки и рецензии за Google Tasks

G2: NA

Capterra: NA

9. Asana

Създаване на нови събития в Google Calendar чрез Asana

Asana, платформа за управление на работата, има за цел да помогне на екипите да организират, проследяват и управляват работата си лесно. Можете да създавате графици, използвайки блокове и диаграми, за да подобрите сътрудничеството. Asana позволява над 200 интеграции, за да улесни сътрудничеството.

Една от тези интеграции е Google Calendar. С тази интеграция можете да управлявате списъците си със задачи, да задавате крайни срокове и автоматично да планирате събития в календара си.

Най-добрите функции на Asana

Създавайте нови задачи в Asana въз основа на вашите събития

Автоматично планирайте събития в календара с помощта на Asana Rules.

Свържете свързани задачи и покажете ключови подробности за дадено събитие, като добавите джаджи за събития към задачите.

Проследявайте крайните срокове и напредъка по проектите

Ограничения на Asana

Може да синхронизира задачи до 1 личен и служебен календар

Предлага ограничени функции в сравнение с алтернативите

Цени на Asana

Лично : Безплатно

Стартово ниво: 13,49 $ на месец

Разширено: 24,99 $ на месец

Enterprise: Персонализирани цени

Enterprise Plus: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Asana

G2: 4. 3/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 12 000 отзива)

10. Trello

Управление на задачите чрез Trello

Trello е приложение за създаване на списъци, което ви помага да проследявате работата си, да визуализирате идеи, да оптимизирате работните процеси и да повишите производителността си. Интеграцията с Google Calendar ви позволява да извлечете максимума от този инструмент.

Това подобрява сътрудничеството, управлението на крайните срокове и планирането, както и управлението на проекти. Можете да активирате двупосочна синхронизация, превръщайки картите в Trello в събития в календара и обратно.

Най-добрите функции на Trello

Управлявайте всичките си задачи за дадено събитие

Получавайте напомняния за събития и срещи в Trello

Активирайте синхронизирането, за да промените в едното приложение да се отразяват и в другото приложение.

Споделяйте данни в реално време въз основа на избраните от вас правила.

Задайте правила за филтриране на събития

Ограничения на Trello

Има стръмна крива на обучение

Интерфейсът може да стане объркващ и претрупан, когато имате повече проекти.

Цени на Trello

Безплатно

Стандартен: 6 долара на месец на потребител

Премиум: 12,50 $ на потребител на месец

Enterprise: 17,50 $ на потребител на месец при годишно фактуриране (за 50 потребители)

Оценки и рецензии за Trello

G2: 4. 4/5 (над 13 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 23 000 отзива)

Подобрете планирането си с интеграциите на Google Calendar

Google Calendar е едно от малкото инструменти, които проверявате постоянно през деня. С тези интеграции вече не е нужно да го правите. Вместо това денят ви може да протича гладко, без да се налага да проверявате постоянно графика си.

Използвайте инструментите, които най-добре отговарят на вашите изисквания и специфични нужди. Например, интеграциите Zoom или GoToMeeting ще ви бъдат полезни за управлението на вашите виртуални срещи.

Ако търсите нещо по-комплексно, което да ви помогне да управлявате всичките си нужди, свързани с графика, в различни проекти, тогава ClickUp няма да ви разочарова. Опитайте ClickUp безплатно още днес!