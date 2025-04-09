5 безплатни шаблона Goodnotes за водене на цифрови бележки

Приложенията за дигитално планиране са спасители. Те ви позволяват да имате достъп до вашите тримесечни цели, списъци със задачи, проектни цели, бележки от срещи или всичко друго, което планирате, навсякъде и по всяко време.

Те дори ви позволяват да споделяте мислите и напредъка си с едно кликване върху линк. Няма нужда да прехвърляте ръчно написани данни в чат или документ, нито да се притеснявате за четливостта на почерка си.

Goodnotes е един от тези цифрови планиращи инструменти. В тази публикация споделяме пет от най-добрите шаблони за планиране на Goodnotes и техните предимства, за да ви помогнем да извлечете максималното от този инструмент.

В края ще споделим и пет безплатни алтернативи за тези, които имат професионални нужди от планиране. Да започнем!

5 безплатни шаблона Goodnotes

Екипът за разработка на Goodnotes създава някои шаблони за Goodnotes, докато други са проектирани от външни създатели, специализирани в създаването на шаблони за цифрови инструменти за планиране.

Тези шаблони са достъпни в онлайн магазини, лични уебсайтове и общности за дигитално планиране.

Ако търсите Goodnotes шаблони за AI и дигитално водене на бележки, разгледайте нашата специално подбрана колекция от петте най-добри Goodnotes шаблона, за да извлечете максимума от това приложение за водене на бележки.

1. Естетичен шаблон за планиране „всичко в едно“

чрез Etsy

Този всеобхватен естетичен Goodnotes шаблон е подходящ за проследяване на личните цели през цялата година. Той е един от най-добрите цифрови планиращи инструменти, предлагани от For Little Lion в Etsy, и струва 20,57 долара.

Комплектът предлага следните страници за планиране:

366 страници за ежедневно планиране

366 страници за ежедневни размисли

Месечен календар, обзор и страници за преглед

Годишен календар, обзор, половин година на един поглед, цели и важни дати

Девет страници с цели

Девет страници с план на проекта

Страници за хранене, включително планиране на хранене, списък за пазаруване, книга с рецепти, инвентар на кухнята и страници за дневник за хранене.

Страници за благосъстояние, включително страници за настроение, навици, хидратация, сън, витамини и добавки

Страници за фитнес, включително фитнес план, план за упражнения, план за диета, проследяване на стъпките, дневник за тренировки, проследяване на напредъка и страници за фитнес пътувания.

Страници за финанси, включително месечни финанси, годишни финанси, проследяване на сметки, проследяване на спестявания и проследяване на изплащане на дългове.

Получавате и допълнителни листа за планиране, като Vision Board, Brain Dump и Accounts, което означава, че този шаблон има лист за планиране за всеки аспект от живота.

Шаблонът предлага три цвята, различни корици и над 10 000 цифрови стикера, с които можете да персонализирате визуалното оформление.

чрез Etsy

Предвид подробностите, този естетичен шаблон на Goodnotes може да обърка потребителите, които са нови в областта на цифровите планиращи и инструменти за продуктивност.

Макар този цифров шаблон за планиране на Goodnotes да е идеален за самогрижи и ежедневно лично планиране, в него липсва седмичен планиращ календар, което го прави по-малко подходящ за бизнес планиране.

2. Шаблон за бележки Cornell

Cornell Notes Template е безплатен шаблон, създаден от Goodnotes. Изтеглете Goodnotes на вашето устройство и започнете бележник с шаблона Cornell Notes, за да имате достъп до него.

Ако вече използвате Goodnotes и сте изчерпали трите си безплатни бележника, трябва да се абонирате за платения им план, за да използвате този шаблон.

Шаблонът се базира на системата за водене на бележки Cornell, една от най-популярните стратегии за водене на бележки. Стратегията разделя учебния материал на секции за основни точки, подсказки за преговор и обобщения. Този структуриран подход подобрява разбирането, запаметяването и ангажираността с материала.

Ето как Goodnotes препоръчва да се използва шаблона:

чрез Goodnotes

Препоръчваме този шаблон за цифрово планиране на студенти и изследователи.

3. Digital Ultimate Planner

Digital Ultimate Planner е един от най-добрите шаблони за проследяване на цели и навици. Той интегрира записите от календарите на Google и Apple с цифровото планиране на устройствата на Apple.

Използвайте този безплатен цифров шаблон за планиране Goodnotes като дневен, седмичен, месечен, тримесечен или годишен планировчик. Можете да проследявате навиците, фитнес и грижата за себе си с шаблони за продуктивност.

Той предлага:

Синхронизация с календарите на Google и Apple (но няма AI календарни функции

Над 30 оформления за продуктивност, включително папка за идеи, лични задачи, матрица за приоритети и списъци със задачи.

Възможност за управление на до 10 проекта с изглед на времевата линия, Kanban табло и разпределение на бюджета на проекта.

Възможност да добавите до 10 персонализирани секции към планирача с вашите имена и оформление

Получавате и над 50 оформления за водене на бележки:

чрез Onplanners

Единственият недостатък е, че, подобно на първия шаблон в този списък, Digital Ultimate Planner може да се окаже прекалено сложен за потребители, които не са запознати с дигиталното планиране.

4. Шаблон за графична хартия

Ето още един шаблон, предлаган от Goodnotes. Той включва над 40 различни вида графична хартия в три цвята. Шаблонът за графична хартия е безплатен, ако имате безплатен бележник в акаунта си в Goodnotes.

чрез Goodnotes

Goodnotes препоръчва този шаблон за писане на iPad, което го прави идеален за студенти.

Идеята е да започнете да пишете на графична хартия, което ще ви помогне да пишете в права линия и да поддържате бележките си подредени. След като направите това, превключете шаблона на празна хартия, така че да изглежда, че сте усвоили дигиталното писане на празни страници.

5. Шаблон с линии

Това е шаблон с обикновени линии, предлаган от Goodnotes. Помислете да използвате шаблона Lined Paper Template, ако предпочитате да проектирате таблици, списъци и оформление при планирането.

Ето как изглеждат:

чрез Goodnotes

Има над 50 шаблона с линии, от които да избирате, включително:

Една колона

Две колони

Три колони

Единична колона

Това е един от по-опростените ежедневни планиращи инструменти, препоръчван за основно водене на бележки и ежедневни списъци със задачи. Но може да не е най-добрият избор, ако предпочитате готови планове и не искате да губите време в създаване на таблици или етикети.

Предимства на използването на Goodnotes шаблони

С над 21 милиона активни потребители месечно, през 2022 г. потребителите на Goodnotes създадоха общо 1,9 милиарда цифрови бележници. Goodnotes 6 е приложение за цифрова хартия с изкуствен интелект, което позволява на потребителите да водят ръчно написани цифрови бележки, да търсят ръчно написан текст и да организират всички бележки в цифрова библиотека.

Goodnotes за цифрово планиране е популярен сред потребителите на Apple, тъй като първите четири версии бяха съвместими с iOS. Ето защо.

1. Разширени приложения

Шаблоните Goodnotes предлагат структурирани оформления за различни цели (като дневни графици, планиране на проекти или бележки от срещи ). Тези оформления ви помагат лесно да организирате информацията си, независимо от това, с какво се нуждаете от помощ – от цифрово планиране до ежедневни задачи и проследяване на навици.

2. Дизайн, спестяващ време

Спестете време, като използвате предварително проектираните оформления, които предлагат шаблоните на Goodnotes, вместо да създавате оформления от нулата. Това ви позволява да се съсредоточите повече върху значими задачи, вместо да се занимавате с форматиране или да обмисляте как да създадете оформления, които да отговарят на вашите изисквания.

3. Опции за персонализиране

Шаблоните Goodnotes имат персонализирани елементи, така че можете да ги персонализирате според вашите уникални предпочитания и работния процес. Те ви позволяват да настройвате цветове, шрифтове и секции, за да създадете шаблони, които най-добре отговарят на вашите нужди.

4. Последователно форматиране

Използването на цифрови планиращи Goodnotes гарантира последователност във форматирането на всички ваши бележки и документи. Последователността улеснява навигацията в цифровите ви бележници и бързото намиране на необходимата информация.

5. Професионален външен вид

Тъй като шаблоните за планиране на Goodnotes са професионално проектирани, те подобряват външния вид на вашите бележки и презентации. Независимо дали става дума за бизнес срещи, презентации или академични проекти, със сигурност ще впечатлите аудиторията си с професионално изглеждащи бележки.

6. Генеративно AI за водене на бележки

Функциите за водене на бележки с ръчен почерк на Goodnotes 6 могат да идентифицират правописни грешки в бележките ви и да ги коригират с помощта на изкуствен интелект. За въведен текст, интеграцията на Goodnotes с Claude ви помага да съкращавате, разширявате, обобщавате и променяте тона на бележките си.

Ограничения при използването на шаблони Goodnotes

Въпреки възторжените отзиви за Goodnotes, има четири основни ограничения при използването на неговите шаблони. Те включват:

Липса на взаимна връзка между бележките : Не можете да свързвате бележките между страниците, което означава, че сложните планове бързо ще станат неорганизирани и трудни за използване.

Лоша поддръжка на изображения : Добавянето на снимки е трудно и изморително, ако добавяте много изображения. Шаблоните на Goodnotes също стават бавни, ако добавите прекалено много изображения.

Неудобна функция за копиране и поставяне: Например, ако имате раздел, създаден в дневния планирач, и искате да го копирате и поставите в следващия ден, форматирането ще се обърка и ще трябва да го преправите.

Цена: Повечето шаблони на Goodnotes са платени, което означава, че вашето цифрово планиране може бързо да се превърне в скъпо начинание.

Но не се притеснявайте. Имаме перфектната алтернатива на шаблоните Goodnotes – шаблоните ClickUp за дигитално планиране.

5 алтернативни шаблона Goodnotes

С функции за сътрудничество като задаване на задачи, коментари и редактиране в реално време за професионална употреба, които позволяват на вашия екип да планира, проследява и измерва напредъка съвместно, ClickUp предлага много повече от Goodnotes.

Шаблоните на ClickUp са идеални за планиране и водене на бележки, тъй като са безплатни, могат да се персонализират, интегрират се с приложения на трети страни и са идеални за лична употреба. Изберете от над 1000 безплатни шаблона, които могат да се персонализират и са организирани в 13 подредени категории.

По-долу сме направили преглед на петте най-добри шаблона на ClickUp за водене на бележки и дигитално планиране.

1. Шаблон за бележки за проект в ClickUp

Шаблонът за бележки за проекти на ClickUp е напълно персонализируем и е най-подходящ за начинаещи планиращи или мениджъри на проекти. Той ви помага да поддържате организация на всеки етап от проекта.

Ето как изглежда шаблона:

Изтеглете този шаблон Съхранявайте, организирайте и получавайте достъп до цялата информация, свързана с проекта, бързо и лесно с шаблона за бележки по проекти на ClickUp.

Някои от основните функции включват:

Персонализирани статуси, които ви позволяват да актуализирате напредъка на различни етапи

Потребителски полета, които ви позволяват да настроите различни атрибути на проекта (като ресурси и продължителност на задачите)

Персонализирани изгледи, които ви помагат да видите напредъка си в списъка, изгледа на таблото или изгледа на времевата линия.

Свържете файлове или оставете коментари, които ви помагат да си сътрудничите с членовете на екипа и да използвате шаблона за препратки.

В шаблона можете да въведете подробности като цел, задачи, график, ключови етапи и друга важна информация.

Вграденият AI асистент за писане на ClickUp – ClickUp Brain, е полезен при оставянето на обратна връзка или изготвянето на бележки, което го прави отличен AI инструмент за водене на бележки.

Когато създавате подзадачи в шаблона, за да завършите проекта или да изготвите плана си за действие, използвайте ClickUp Brain, за да ускорите процеса.

Ако вашата задача е била да планирате стандартни оперативни процедури (SOP) за цялата компания, може да липсват подробностите, необходими за определяне на следващите подзадачи. През следващите няколко дни, докато разговорите ви се развиват с добавянето на аудитории, формати на доставка и графици, ClickUp Brain ще погълне новата информация.

Той ще препоръча персонализирани подзадачи въз основа на актуализирания контекст и подробности като участващите лица и техните отговорности, видовете документи, които трябва да се създадат, и др.

Създавайте контекстуални подзадачи мигновено с ClickUp Brain

2. Шаблон за ежедневни бележки на ClickUp

Шаблонът ClickUp Daily Notes е подходящ за начинаещи и позволява да записвате бързи бележки и задачи в реално време, да проследявате визуално напредъка по вашите цели и да сте сигурни, че нищо няма да бъде пропуснато.

Основните характеристики на този шаблон са подобни на шаблона за бележки на ClickUp Project. Но оформлението е малко по-различно:

Изтеглете този шаблон Записвайте бележки и задачи в реално време с шаблона „Daily Notes“ от ClickUp.

Шаблонът се предлага и с „Ръководство за начало“ , в което се обяснява как да се използва пълният му потенциал.

Това е най-добрият шаблон за планиране на живота, защото ви позволява да приоритизирате проектите според важността и спешността им и да визуализирате натоварването и графика си с Gantt Chart View на ClickUp.

Следете текущите проекти с един поглед с лесните за разбиране диаграми на Гант в ClickUp.

Като цяло, това е отличен безплатен шаблон за ежедневни лични и свързани с работата нужди от планиране, особено ако се опитвате да прекъснете стари навици, да изградите нови рутинни дейности или да установите организирана рутина за работа от дома.

3. Шаблон за стил на бележки от срещи в ClickUp

📮ClickUp Insight: 37% от работниците изпращат бележки за последващи действия или протоколи от срещи, за да проследяват задачите, но 36% все още разчитат на други, фрагментирани методи. Без унифицирана система за записване на решения, ключовите идеи, от които се нуждаете, могат да се загубят в чатове, имейли или таблици. С ClickUp можете незабавно да превърнете разговорите в изпълними задачи във всичките си задачи, чатове и документи, като по този начин гарантирате, че нищо няма да бъде пропуснато.

Независимо дали ръководите дискусия в екип, участвате в презентация пред клиент или се опитвате да се справите с задачите си, шаблонът за бележки от срещи на ClickUp ви осигурява лекотата и яснотата, от които се нуждаете, за да останете фокусирани и продуктивни.

Изтеглете този шаблон Поддържайте дискусията си в правилната посока с шаблона за стил на бележки от срещи на ClickUp.

Получавате подреден, добре структуриран и всеобхватен формат, който оптимизира процеса на управление на срещите.

Шаблонът включва следните специални раздели:

Точки от дневния ред

Теми за обсъждане

Действия

Последващи задачи

Искате да бъдете организирани и последователни в записването на бележките си от срещите и обсъжданите теми.

Шаблонът за бележки от срещи е отличен начин да записвате и съхранявате информация, включително ключови идеи, решения и задачи за изпълнение – всичко в един и същ формат. Той ви позволява да се връщате към стари бележки и да преглеждате информация от предишни срещи, когато е необходимо.

Използвайте този едностраничен шаблон за водене на основни бележки, който ще допълни други материали от срещите, като например шаблона на ClickUp за протоколи от срещи (MoM).

💡Съвет от професионалист: Опитайте ClickUp AI Notetaker, за да записвате, транскрибирате и обобщавате срещите си без усилие. Концентрирайте се върху разговора, а не върху воденето на бележки, тъй като AI автоматично свързва бележките от срещите ви с вашите задачи и документи в ClickUp! Гледайте това обяснение, за да разберете как!

4. Шаблон за бележки от клас на ClickUp

Шаблонът ClickUp Class Notes е предназначен за студенти. Ето как изглежда:

Изтеглете този шаблон Шаблонът „Class Notes“ на ClickUp ви позволява да си водите бележки от лекциите и да ги подреждате.

Студентите често се стресират, опитвайки се да се справят с множество предмети, задачи и учебни материали. Този шаблон елиминира стреса, като ви позволява да организирате бележките от часовете, домашните задачи и полезни връзки на едно удобно място.

Ако използвате това, няма нужда да претърсвате купчини разпечатки или да се мъчите да намерите подходящия бележник.

5. Шаблон за бележки Cornell на ClickUp

Шаблонът ClickUp Cornell Note е базиран на системата за водене на бележки Cornell. Има четири основни раздела:

Подсказки

Бележки

Резюме

Отзиви

Изтеглете този шаблон Комбинирайте воденето на бележки, преглеждане и обобщаване в една система с шаблона ClickUp Cornell Note.

Тази алтернатива на шаблона позволява на студенти и академици да преглеждат и обработват големи количества информация от лекции и записи.

Ето как студентите се възползват от този безплатен цифров планиращ инструмент ClickUp:

Организирайте бележките в различни категории, като ключови идеи, въпроси, обобщения, съмнения и др.

Сортирайте и управлявайте бележките в логичен формат, за да преглеждате и припомняте информация за тестове и изпити.

Обобщете разделите, за да идентифицирате критичните раздели и важните факти по време на ревизиите.

Повишете нивото на вашите цифрови бележки с ClickUp

Цифровото планиране чрез шаблони Goodnotes спестява време и ви помага да създавате бележки с професионален вид. Въпреки това, Goodnotes има няколко ограничения, като например невъзможността да се свързват бележките помежду си и ценовите бариери, които карат хората да търсят алтернативи.

Тук на помощ идва ClickUp. ClickUp е най-доброто приложение за водене на бележки. То предоставя безплатни шаблони, които могат да се персонализират, и функции за съвместна работа, които ви помагат да бъдете в крак с задачите си. ClickUp Docs може да се използва за всички ваши нужди, свързани с воденето на бележки. А ако искате да оптимизирате воденето на бележки с помощта на изкуствен интелект, използвайте AI асистента за писане на ClickUp, ClickUp Brain, за да обобщавате бележки, да създавате конспекти, дневен ред и много други!

Опитайте ClickUp Docs Сътрудничество с членовете на екипа в ClickUp Docs за персонализиране на шрифтове, добавяне на връзки между задачи или препращане към задачи директно в документа.

Регистрирайте се безплатно още днес и пренесете цифровото планиране на следващото ниво!