Telegram и Whatsapp за бизнес: кое е по-добро?

За да ангажирате ефективно клиентите си, трябва да сте там, където са те.

Когато милиони хора по целия свят започнаха да използват WhatsApp и Telegram за лична комуникация чрез текст, аудио и видео, бизнес потенциалът на платформите стана прекалено голям, за да бъде пропуснат.

С помощта на усъвършенствани функции и двете платформи за незабавни съобщения позволяват на бизнеса да персонализира взаимодействията с клиентите, да се интегрира с CRM инструменти или ERP системи и да автоматизира отговорите за ефективна комуникация. И така, като собственик на бизнес, на коя платформа да се доверите? ⚡

В този блог ще отговорим на този въпрос, като сравним функциите и цените на WhatsApp Business и Telegram. Ще обсъдим и инструмент, който предлага по-комплексно решение за нуждите на вашия бизнес!

Какво е Telegram?

чрез Telegram

Стартиран през 2013 г. от братята Дуров, Telegram е софтуер за съобщения, базиран в облака. Той е безплатен и може да се използва на мобилни и настолни устройства за споделяне на файлове, изображения и видеоклипове.

Докато всяка група в Telegram може да има до 200 000 членове с активирани двупосочни разговори, каналите в Telegram ви позволяват да споделяте съобщения с неограничен брой членове само в еднопосочни разговори.

💡 Бърз поглед: Малките предприятия могат да използват Telegram, за да общуват с клиентите си, да разпространяват маркетингови съобщения и дори да улесняват вътрешната комуникация, особено ако разполагат с ограничен бюджет.

Функции на Telegram

Telegram предлага няколко многофункционални характеристики, които могат да се използват както за професионална, така и за лична комуникация.

1. Характеристика № 1: Незабавни съобщения

Мгновенните съобщения, изпратени чрез Telegram, могат да включват текст, видео, аудио и файлове с размер до 2 GB.

Ако сте влезли в своя Telegram акаунт от няколко устройства, всяко съобщение, което напишете на едно устройство, ще се запази като чернова в облака. Това ви позволява да имате достъп до черновата на друго синхронизирано устройство за безпроблемно преминаване и комуникация. Telegram ви позволява също да изтривате съобщения, независимо кога са били изпратени, което подобрява поверителността и сигурността.

Прочетете още: Как да използвате различни видове комуникационни канали

2. Характеристика № 2: Групи и канали

В Telegram можете да създавате групи и канали, за да комуникирате лесно с множество потребители. Една група може да поддържа до 200 000 потребители и може да бъде публична или частна. Частната група е само за поканени, докато публичните групи могат лесно да бъдат намерени с помощта на функцията за търсене.

Каналите, от друга страна, се използват за разпространяване на съобщения до по-широка аудитория. Само собственикът и администраторите на канала имат право да публикуват в каналите. Останалите могат да четат, коментират и реагират на съобщенията. Ако управлявате канал в Telegram, можете да получите информация за аспекти като ръст на потребителите, брой взаимодействия и ангажираност на клиентите.

💡 Кратък поглед: Бизнесът може да използва групите за сътрудничество, обслужване на клиенти, споделяне на файлове и изграждане на общност. Каналите са полезни за маркетингови реклами, съобщения и споделяне на ексклузивни новини или актуализации.

3. Характеристика № 3: Видео и гласови повиквания

Потребителите на Telegram могат да инициират видео или гласови разговори с други членове в частни или групови чатове.

чрез Telegram

Можете да споделяте екрана си, да заглушавате други членове и да записвате разговорите си, ако е необходимо. С каналите можете също да стартирате пряко предаване, за да организирате демонстрации на продукти, AMA или други малки събития, за да ангажирате аудиторията си.

4. Характеристика № 4: Ботове

Telegram позволява на външни разработчици да създават и внедряват ботове, които да изпълняват различни задачи в платформата, като автоматизиране на отговори и покани, приемане на плащания и др. чрез използване на персонализирани команди.

чрез Telegram

Тези ботове помагат за автоматизирането на повтарящи се задачи и се интегрират с инструменти като CRM и аналитични решения, за да подобрят удовлетвореността на клиентите и ангажираността на потребителите.

💡 Бърз поглед: Електронните търговци могат да използват Telegram ботове за управление на поръчки, обслужване на клиенти и генериране на потенциални клиенти.

Цени на Telegram

Безплатно завинаги

Telegram Premium: 4,99 $ на месец

Какво е WhatsApp?

чрез WhatsApp

WhatsApp е сигурна приложение за съобщения, собственост на Meta AI, което се използва от хора по целия свят, за да поддържат връзка с личните и професионалните си мрежи. Приложението предоставя надежден начин за връзка чрез текстови, гласови и видео разговори.

Именно затова WhatsApp разшири услугите си за бизнеса чрез два ключови продукта:

Платформата WhatsApp Business за средни и големи предприятия

Приложението WhatsApp Business за малки предприятия

Повече за тях по-късно. Първо, нека разгледаме някои от функциите, които WhatsApp предлага.

1. Характеристика № 1: Текстови съобщения

чрез WhatsApp

Можете да използвате WhatsApp, за да изпращате незабавни съобщения на всеки, който използва приложението. Приложението е безплатно за лична употреба и изисква само стабилна интернет връзка.

Приложението за съобщения ви позволява да провеждате видео и гласови разговори, както и да изпращате гласови бележки за ясна комуникация. Всички разговори и текстове са защитени чрез криптиране от край до край, така че само изпращачът и получателят на съобщението могат да го прочетат или чуят.

💡Съвет от професионалист: Използването на предварително одобрен шаблон за комуникационен план гарантира, че вашите бизнес съобщения са последователни, професионални и в съответствие с съществуващите политики и правила.

2. Характеристика № 2: Групови чатове

WhatsApp ви позволява да създавате групови чатове с до 1024 участници едновременно. Групите се контролират от администратори, които могат да решат дали да разрешат двустранни разговори или само определени хора да могат да публикуват в групата. Групите позволяват споделяне на медийни файлове, връзки и документи с размер до 2 GB.

Когато споделяте чувствителна информация, превключете на „Изчезващи съобщения“, които изчезват след определен период от време.

3. Характеристика № 3: WhatsApp Business Platform

WhatsApp Business Platform е предназначена за средни и големи предприятия, за да взаимодействат с клиентите и да стимулират растежа на бизнеса. Тя използва WhatsApp Business API, за да се интегрира с вашите съществуващи бизнес приложения и да автоматизира работните процеси, за да предостави подобрено клиентско преживяване.

чрез WhatsApp

С платформата WhatsApp Business можете да споделяте потвърждения за поръчки и актуализации за проследяване с клиентите, да предоставяте персонализирани оферти, за да привлечете отново потребителите, и да активирате многофакторна автентификация и OTP за проверка.

4. Характеристика № 4: Приложението WhatsApp Business

Ако сте собственик на малък бизнес и искате да се свържете с клиенти, да покажете продуктите си и да предложите поддръжка, приложението Business App е точно това, от което се нуждаете. То е достъпно както в Google Play Store, така и в Apple App Store.

Приложението Business ви позволява да създадете бизнес профил, видим за клиентите, който е снабден с бадж с отметка за верификация от Meta, за да потвърдите автентичността си. С гъвкавостта да свържете до 10 различни устройства с бизнес акаунта си, можете да предлагате безпроблемна поддръжка на клиентите с помощта на няколко агенти.

Цени на WhatsApp

Безплатно завинаги

WhatsApp Business App : Безплатно

WhatsApp Business Platform: Плащане за 24-часова комуникация

Telegram и WhatsApp: сравнение на функциите

Ако искате да оптимизирате бизнес комуникацията си, Telegram и WhatsApp са най-добрият избор. И двете платформи обаче предлагат сходни функции на сравними цени. Как да изберете? Нека ви помогнем да решите.

Таблицата по-долу ще ви даде по-подробна представа за това как тези платформи се сравняват една с друга.

Характеристика Telegram WhatsApp Мгновенни съобщения Възможност за групови и частни разговори Налични за частни и групови разговори Канали за съобщения Групи за двустранни разговори и канали за едностранни съобщения Групите имат администратори, които контролират кой може да публикува в рамките на всяка група. Криптиране от край до край Достъпно само в тайни чатове, гласови и видео разговори Всички видове комуникация са криптирани по подразбиране. Архивиране и съхранение Неограничено пространство за съхранение в облака, отделните файлове не могат да бъдат по-големи от 2 GB Изисква външни системи за съхранение като Google Drive или iCloud Бизнес инструменти Не е налично Налично като WhatsApp Business Platform/App Самоунищожаващи се съобщения Налично за тайни чатове Налично с „Изчезващи съобщения“

1. Характеристика № 1: Функции за изпращане на съобщения

Telegram позволява на потребителите да взаимодействат с отделни лица или с по-широка аудитория чрез частни чатове, групи и канали. Можете да разпращате съобщения до неограничен брой участници или да създавате интерактивни съобщения чрез анкети, викторини и планирани съобщения.

WhatsApp предлага до голяма степен сходни функции, с които можете да споделяте снимки, видеоклипове, файлове и документи по сигурен начин с вашите контакти и да създавате групи, за да достигнете до по-широка аудитория. Единственото ограничение е, че групата в WhatsApp е ограничена до 1024 членове.

Победител 🏆 И WhatsApp, и Telegram се представят еднакво добре по отношение на функциите си за изпращане на съобщения. Ако обаче искате да достигнете до по-широка аудитория, особено за маркетингови промоции или съобщения, Telegram би бил по-добрият избор, тъй като WhatsApp ограничава групите до максимум 1024 членове.

2. Характеристика № 2: Криптиране от край до край

Криптирането от край до край (E2EE) е ключова функция за сигурност при работа с чувствителни данни. Telegram не предлага E2EE за обикновени чатове, но функцията „Тайни чатове” криптира съобщенията, с добавена опция за самоунищожаване на съобщенията. Платформата също криптира всички гласови и видео разговори с E2EE.

WhatsApp предлага E2EE за всички ваши съобщения, независимо дали са в частен чат или групови разговори. Същото важи за всички ваши видео, гласови и текстови съобщения, което гарантира сигурна комуникация.

Победител 🏆 В този случай WhatsApp е по-добрият избор за собствениците на фирми. Стандартното криптиране от край до край гарантира, че външната и вътрешната комуникация на екипа остава поверителна и сигурна по всяко време, без да са необходими допълнителни мерки за сигурност.

3. Характеристика № 3: Архивиране и съхранение

Функцията за неограничено съхранение в облака на Telegram е полезна, когато трябва да направите резервно копие на чатовете и файловете си. Тя добавя и достъп от meerdere устройства, за да сте сигурни, че можете да получите достъп до акаунта си и чатовете си от всички свързани устройства. Освен това не трябва да се притеснявате за резервното копиране на данните си, тъй като приложението го прави автоматично на редовни интервали.

WhatsApp, от друга страна, позволява достъп само от четири свързани устройства едновременно. Той разполага с локално и облачно хранилище, но разчита на Google Drive или iCloud. Чатовете трябва да се архивират периодично, в противен случай рискувате да ги загубите напълно, особено когато мигрирате от старо устройство към ново.

Победител 🏆 Telegram има предимство пред WhatsApp, тъй като не е необходимо да разчитате на външни системи за съхранение или ръчно архивиране, за да имате достъп до разговорите си. Това е удобно за бизнеса, тъй като не се налага да се притеснявате за загуба на важни данни. Синхронизацията между различни устройства също гарантира, че имате достъп до всички най-нови разговори по всяко време.

Макар че функции като канали и ботове ви позволяват да използвате Telegram за промоции, комуникация с клиенти и поддръжка, той не разполага с функции, специфични за бизнеса. Това го прави по-малко подходящ за напреднали приложения като автоматизация, CRM интеграция и други операции.

WhatsApp предлага специални инструменти за бизнес съобщения с функции като продуктови каталози, разговорни потоци, бързи отговори и сигурни плащания. Освен това WhatsApp има над два милиарда потребители по целия свят, което дава на бизнеса достъп до голям брой потенциални клиенти.

Победител 🏆 Когато става въпрос за бизнес комуникация, WhatsApp е ясен победител. Той може да автоматизира поддръжката, да стимулира продажбите, да ангажира клиентите и дори да се интегрира с приложения на трети страни чрез WhatsApp Business API. Тези специализирани функции го правят ефективен инструмент за бизнеса от всякакъв мащаб.

Telegram и WhatsApp в Reddit

Този дебат е непълен, без да се вземе предвид мнението на реалните бизнес собственици за това, кое е по-добрият избор между Telegram и WhatsApp Business. Прегледахме Reddit, за да определим дали бизнес потребителите предпочитат Telegram или WhatsApp за своите нужди.

Един потребител на Reddit сподели, че би предпочел WhatsApp, тъй като той автоматично криптира всички разговори. За сравнение, Telegram криптира само тайните чатове, гласовите и видео разговорите.

WhatsApp 100%. Да, това е Meta, но той криптира автоматично цялото ви съдържание за всички комуникации. Meta може да вижда метаданните, но не и съдържанието. Telegram не криптира нищо по подразбиране, така че всички ваши комуникации са свободно достъпни за четене от компанията Telegram и потенциално от всеки хакер, който може да проникне в Telegram.

Друг потребител казва, че предпочита WhatsApp просто защото повечето от контактите му са там. Telegram все още не е намерил своето място сред потребителите.

Аз използвам WhatsApp, защото моите контакти използват WhatsApp. Не мога да намеря всички, с които общувам, в Telegram. Използвам Telegram за групи по интереси и някои нови контакти.

Някои други потребители предпочитат Telegram, защото той безпроблемно синхронизира съобщенията в облака, без да е необходимо ръчно архивиране.

Всички съобщения се синхронизират незабавно в облака на Telegram, на всички устройства едновременно, което е много удобно, резервните копия са от миналия век.

Въпреки богатите функции на Telegram, онлайн потребителите предпочитат WhatsApp for Business заради неговото криптиране от край до край и по-голям обхват.

Запознайте се с ClickUp: най-добрата алтернатива на Telegram и WhatsApp

WhatsApp и Telegram са подходящи платформи за съобщения за обикновени потребители. Всъщност WhatsApp има леко предимство пред Telegram благодарение на своите специфични за бизнеса комуникационни функции.

Въпреки това и двете платформи не разполагат с изчерпателни функции за управление на проекти, които да позволяват анализ на данни за клиенти и кампании, ефективно сътрудничество по проекти с членове на екипа и организиране на съществуващите бизнес процеси.

Тук е мястото, където ClickUp влиза в чата (в преносен смисъл)!

ClickUp ефективно се справя с цялата ви бизнес комуникация и предлага възможности за управление на задачи с функции като чат, интелигентен AI, автоматизация на задачи, управление на екип и централизация на работния процес.

По-долу ще ви покажем как точно ClickUp улеснява работата ви и защо е една от по-добрите алтернативи на Telegram или WhatsApp.

1. ClickUp е номер 1: ClickUp Chat

Като обединява вашите дискусии и задачи в една унифицирана платформа, ClickUp Chat гарантира , че всичко, от което се нуждаете за комуникация и сътрудничество, е безпроблемно интегрирано.

Да предположим, че работите по стартирането на маркетингова кампания и искате екипът по дизайн да работи върху няколко творчески идеи за стартирането. ClickUp Chat ви позволява да започнете разговор с вашите дизайнери с едно просто @mention.

Работи директно в ClickUp, така че не се налага да преминавате към друго приложение за имейл или чат, за да включите колегите си. Коментарите могат да се превърнат в задачи и да се добавят към списъка със задачи на член на екипа. Задачата остава свързана с разговора ви, като предоставя на всички участници необходимия контекст, когато се върнат към нея по-късно.

Освен това можете да инициирате аудио или видео разговори от чата, което е полезно, когато споделяте бързи новини, обсъждате идеи в реално време или изяснявате въпроси, които са твърде сложни, за да бъдат обсъдени чрез текст.

Освен това, чатът е подобрен с AI на ClickUp — ClickUp Brain — което му придава някои сериозни суперсили.

ClickUp Brain ви предлага предложения за отговори въз основа на информация, извлечена от вашето работно пространство, всеки път, когато някой ви зададе въпрос. Може да се включва в разговори, да обобщава обсъжданото и да създава автоматично задачи за важни последващи действия.

Основните функции на ClickUp Chat включват:

Унифицирана комуникация : Поддържайте всички дискусии свързани с задачи и проекти, което улеснява проследяването и сътрудничеството.

Гласови и видео разговори : Преминавайте към аудио или видео разговори директно в чата, за да разрешите въпроси или обсъдите проекти лице в лице – без да са необходими допълнителни приложения.

Ефективност, подпомагана от изкуствен интелект : Автоматично създавайте задачи от съобщения, обобщавайте разговори с AI CatchUp и намирайте свързани задачи или документи с AI Relationships.

Съобщения в реално време : Сътрудничество в реално време, споделяне на актуална информация и обмен на идеи без забавяне.

Разговори в низове : Поддържайте реда с низове, за да сте сигурни, че нищо няма да се изгуби в чата.

Персонализирани известия: управлявайте известията и давайте приоритет на най-важното, за да останете фокусирани.

Разчитате много на незабавни съобщения, за да свършите работата си? Използвайте шаблона за незабавни съобщения на ClickUp, за да създадете вътрешна чат стая за вашия екип и да централизирате комуникацията в екипа.

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона за незабавни съобщения на ClickUp, за да организирате чатовете си на едно място.

С този шаблон можете да:

Спазвайте етикета за чат на работното място и не се притеснявайте за правописни или граматически грешки.

Отговаряйте бързо, използвайки стандартизирани отговори за често задавани въпроси.

Поддържайте последователност в гласа и тона на вашата марка в съобщенията

Дайте приоритет на важните разговори, за да не пропуснете критични детайли.

💡Съвет от професионалист: Синхронизирайте разговорите в чата с задачите, за да оптимизирате сътрудничеството на работното място. Така, когато се обсъжда дадена идея в разговор, можете веднага да създадете задача от нея. По този начин всеки разполага с достатъчно контекст за всяка задача, както и с ясни срокове и отговорности.

2. ClickUp One Up #2: ClickUp Clips

Докато работите върху уебсайта за маркетингова кампания, осъзнавате, че би било добра идея да добавите някои интерактивни елементи за по-добро ангажиране на потребителите. Вместо да обяснявате по телефона, искате да покажете на екипа си за дизайн какво трябва да се направи.

ClickUp Clips е точно това, от което се нуждаете.

Улеснете асинхронната видео комуникация с ClickUp Clips

Клиповете могат да се използват за записване и обясняване на сложни работни процеси на членовете на екипа, клиентите и новите служители, като по този начин се елиминира необходимостта от допълнителен софтуер за споделяне на екрана във вашия технологичен набор. Всички клипове се запазват в „Clips Hub“ за бърза и лесна справка.

Най-хубавото е, че можете да споделите клип с членовете на екипа, като използвате публичен линк или им изпратите изтегления файл. Какво ще кажете за това, за да направите асинхронната комуникация по-гъвкава?

💡Съвет от професионалист: ClickUp Brain може да транскрибира всеки клип, което улеснява намирането на конкретна информация. Можете да сканирате различните времеви отметки в транскрипта и да копирате фрагменти от всяка точка на видеото за бърза справка или документация.

Искате обратна връзка от заинтересованите страни относно елементите на дизайна или разпределението на бюджета за дадена кампания?

Вместо да изпращате отделни съобщения, използвайте функцията „Assign Comments“ (Присвояване на коментари) на ClickUp.

Използвайте ClickUp Assigned Comments, за да създавате задачи за действие от коментари и задачи.

Това е чудесен инструмент за комуникация на работното място, с който да уведомявате членовете на екипа, когато се налага да предприемат някакво действие.

Коментарите, които са ви присвоени, ще бъдат организирани на едно място, за да можете лесно да ги намерите. След като приключите, можете да разрешите задачата в самия коментар без никакви затруднения.

Защо ClickUp е по-умният избор за бизнес сътрудничество

И WhatsApp, и Telegram имат уникални предимства. Telegram се отличава с публичните си канали, безпроблемната синхронизация на устройствата и съхранението в облак. За криптиране от край до край и специфични за бизнеса функции, WhatsApp е за предпочитане.

И двете платформи обаче нямат функции за проследяване на задачи, организационна поддръжка и автоматизация на базата на изкуствен интелект.

Ако искате да подсилите бизнеса си с всеобхватни комуникационни инструменти, ClickUp е най-добрият избор. Той е повече от обикновен комуникационен инструмент и предлага всеобхватно работно пространство, където екипите могат не само да си сътрудничат, но и да управляват задачи, да подобряват управлението на взаимоотношенията с клиентите и да използват изкуствен интелект, за да работят по-умно.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и разберете защо той е по-умният избор за ефективна бизнес комуникация и ангажираност.