Facebook Workplace срещу Slack: кой инструмент за комуникация е по-добър?

Изборът на подходящия инструмент за сътрудничество е като намирането на подходящия съотборник – той трябва да се вписва в стила на вашия екип и да поддържа проектите на правилния път.

Може би използвате Workplace от Meta и сега осъзнавате, че е време да потърсите нещо ново, тъй като платформата преминава към версия само за четене. Това е малко досадно, нали? Смяната на инструменти, тестването на нови и привличането на всички към тях може да бъде прекалено обременяващо.

Ако Slack е във вашия списък, не сте сами. Много екипи го разглеждат като следващата стъпка.

Но преди да направите скока, нека сравним Facebook Workplace и Slack и да ви представим една чудесна алтернатива: ClickUp.

Какво е Facebook Workplace?

чрез Workplace

Facebook Workplace е инструмент за сътрудничество, създаден да помага на екипите да комуникират и работят заедно ефективно. Създаден от Meta, той отразява интерфейса на Facebook, което улеснява навигацията на потребителите, запознати със социалните медии.

Платформата свързва членовете на екипа чрез функции като групови чатове, видеоразговори и актуализации на проекти.

🧠 Интересен факт: Workplace by Meta първоначално е разработен като вътрешен инструмент за служителите на Facebook с цел подобряване на комуникацията и сътрудничеството. Успехът му в рамките на компанията вдъхновява публичното му пускане на пазара през 2016 г.

Функции на Facebook Workplace

Workplace е пълен с инструменти за подобряване на комуникацията и производителността в организациите. Ето по-подробен поглед върху някои от основните му функции. 👇

Функция № 1: Видео на живо

Организирайте лесно сесии на живо в цялата организация

Видеото на живо променя начина, по който компаниите споделят новини и организират събития. Независимо дали става дума за съобщение на компанията или панелна дискусия, видеото на живо прави процеса интерактивен и достъпен.

Излъчване с няколко водещи

Упражнявайте се в живи сесии, преди да се появите публично

Използвайте външни приложения на трети страни, за да подобрите вашите живи стриймове

Добавете субтитри за по-добра достъпност

Включете анкети и сесии с въпроси и отговори по време на събития на живо.

Разделете видеоклиповете на глави за по-лесна навигация

🔍 Знаете ли, че... Workplace беше един от първите инструменти за предприятия, който въведе стрийминг на видео на живо.

Функция № 2: Групи

Присъединете се към групи, създадени в цялата ваша организация

Групите насърчават сътрудничеството, като предоставят специални пространства, в които екипите могат да обсъждат проекти, да обменят идеи и да споделят обратна връзка.

Функцията „Обучение“ в групите помага за консолидиране на образователни материали в структурирани ръководства. Тези ръководства могат да включват:

Ресурси за обучение

Съдържание за разработка

Тестове за самооценка

Функция № 3: Новини

Преглеждайте публикации и актуализации от колегите си в News Feed.

News Feed персонализира вашето преживяване, като дава приоритет на публикациите от хора и групи, които са най-важни за вас.

Функциите включват:

Персонализиране на публикациите, които да се показват първи

Скриване на нерелевантни публикации, за да подобрите фийда си

Получаване на препоръки за групи въз основа на активността

Можете да следвате колеги или мениджъри и да виждате публикациите, които споделят с цялата организация. Настройвайте фийда си по всяко време, като следвате или престанете да следвате определени лица.

💡 Съвет от професионалист: Насърчавайте екипите да използват общ речник или система за документация, за да намалите комуникационните пропуски на работното място, причинени от жаргон или неясни термини. Ясните норми за комуникация, като предпочитани канали за актуализации и очаквания за време за отговор, също могат ефективно да преодолеят пропуските.

Функция № 4: Библиотека с знания

Достъп до всички ресурси на компанията от едно място

Библиотеката с знания централизира важни ресурси на компанията, като политики за човешките ресурси, материали за въвеждане в работата и ръководства за екипа.

Ключови функции:

Организирайте съдържанието в категории и подкатегории

Използвайте инструменти за форматиране за по-лесно четене

Превеждайте съдържанието автоматично на различни езици

Можете също да подобрите системата си за управление на знанията, като използвате вградени видеоклипове, таблици, изображения и предварително зададени шаблони, като списъци с ресурси или корици.

Цени на Facebook Workplace

Основен план: 4 $/месец на потребител

Допълнения: Разширени административни функции и поддръжка: 2 $/месец на потребител Enterprise live: 2 $/месец на потребител

Подобрена администрация и поддръжка: 2 $/месец на потребител

Enterprise live: 2 $/месец на потребител

Workplace for Good: Безплатно за нестопански благотворителни организации

Подобрена администрация и поддръжка: 2 $/месец на потребител

Enterprise live: 2 $/месец на потребител

Какво е Slack?

чрез Slack

Slack е приложение за бизнес съобщения, създадено да помага на екипите да комуникират и да си сътрудничат по-ефективно. То централизира комуникацията, като организира разговорите в канали, което улеснява проследяването на текущите дискусии, споделянето на файлове и интегрирането на инструменти на едно място.

Инструментът също така елиминира хаоса от имейл кореспонденцията и помага на екипите да се фокусират върху задачите.

🔍 Знаете ли, че... Slack е създаден като инструмент за вътрешна комуникация за разработчиците на видеоиграта Glitch. Въпреки че играта не е имала успех, Slack е превърнат в самостоятелен продукт и пуснат на пазара през 2013 г.

Функции на Slack

Slack предлага редица функции, предназначени да подобрят сътрудничеството в реално време и да повишат производителността. Ето някои от основните функции. 👇

Функция № 1: Канали

Създавайте канали за различни комуникационни цели

Каналите са мястото, където се извършва по-голямата част от екипната работа. Мислете за тях като групови разговори, създадени около дадена тема, проект или цел, които ви позволяват да съхранявате всички relevante разговори и ресурси на едно място.

Например, можете да създадете канал, посветен на стартирането на нов уебсайт или разработването на ново мобилно приложение.

Каналите ви позволяват да добавяте или премахвате членове на екипа според нуждите си и поддържат споделянето на актуализации, отбелязването на важни събития и вземането на групови решения.

Функция № 2: Свързване

Сътрудничество с външни партньори и колеги

Slack Connect улеснява сътрудничеството с външни екипи или организации, без да им предоставя пълен достъп до вашето работно пространство. Тази функция ви позволява да създавате канали, които свързват вашия екип с клиенти, консултанти или други партньори.

След като каналът между организациите е свързан, и двете страни могат да участват в разговора и да се позовават на минали дискусии в същото пространство.

Той също така гарантира, че външните сътрудници имат достъп само до каналите, от които се нуждаят, така че вашето вътрешно работно пространство остава защитено.

🔍 Знаете ли, че? „Slack“ е съкращение от Searchable Log of All Conversation and Knowledge (Търсима история на всички разговори и знания).

Функция № 3: Huddles

Включете се в аудио и видео разговори в Slack

Huddles помага на екипите да се свързват чрез аудио/видео разговори в канал или директни съобщения.

Можете да споделяте екрани, да използвате забавни реакции, за да поддържате веселата атмосфера, и да запазвате линкове или документи, споделени по време на събранието, за бъдеща справка.

Срещите започват като аудио разговори, но при необходимост могат лесно да преминат към видео разговори. Освен това са достъпни на настолни компютри, мобилни устройства и iPad, така че можете да се включите в дискусията, където и да сте.

Функция № 4: Atlas

Прегледайте информацията за служителите от работното си пространство в Slack.

Slack Atlas е директория на служителите, която ви помага да разберете колегите си не само по имената и ролите им.

Той предоставя богати, търсени профили, които показват умения, проекти и цели на екипа, давайки ви по-добра представа за това кой работи по какво и как да се свържете с тях. Тази функция включва и динамична организационна диаграма, която улеснява навигацията в структурата на вашата компания.

Той се синхронизира с HR системите на вашата компания, за да поддържа актуални данните в профилите.

Цени на Slack

Безплатно

Предимства: 8,75 $/месец на потребител

Business+: 15 $/месец на потребител

Enterprise Grid: Персонализирано ценообразуване

Facebook Workplace срещу Slack: сравнение на функциите

Въпреки че Facebook Workplace и Slack имат общи черти, всяка платформа има уникални функции, съобразени с различните нужди на екипа.

Нека сравним техните отличителни възможности, за да видим коя от тях най-добре съответства на вашите цели. 🎯

Функция Facebook Workplace Slack Цел Социално сътрудничество с усещане, подобно на Facebook Групова комуникация и продуктивност Потребителски интерфейс Интуитивен за потребителите на социални медии Чист, организиран и персонализируем Съобщения Мгновенни съобщения, групови чатове и теми Съобщения в реално време, канали и частни чатове Видео и гласови разговори Излъчване на живо на видео, групови разговори 1:1 и групови гласови/видео разговори Споделяне на файлове Лесно споделяне на файлове с предварителни прегледи Разширено споделяне с интеграции на приложения на трети страни Интеграции Ограничени интеграции Обширна екосистема от приложения с над 2000 Slack интеграции Сигурност Сигурност на корпоративно ниво и съответствие с GDPR Силна сигурност с криптиране и SSO

Характеристика № 1: Комуникация и сътрудничество

Ефективната комуникация е основата на всяка платформа за сътрудничество, а Workplace и Slack предлагат силни решения, но подходите им се различават.

Facebook Workplace

Workplace използва познати елементи от социалните медии, като групи и новини, за да държи потребителите информирани без излишно претрупване.

Slack

Slack организира комуникацията чрез канали, които правят всичко достъпно и лесно за проследяване. Той предлага и аудио-видео разговори чрез huddles, което улеснява дискусиите в реално време.

🏆 Победител: Slack за своите опции за комуникация в реално време, като събрания и гъвкави канали за целенасочено сътрудничество.

Функция № 2: Външно сътрудничество

Сътрудничеството с външни екипи е от решаващо значение за бизнеса, който работи с клиенти, партньори или доставчици.

Facebook Workplace

Facebook Workplace е софтуер, предназначен единствено за вътрешна комуникация. Той не предлага специални функции за сътрудничество с външни екипи или заинтересовани страни.

Slack

Функцията Connect на Slack е специално създадена за външно сътрудничество. Тя ви позволява да създавате споделени канали, които свързват вашия екип с външни партньори, като осигурява гладка комуникация и поддържа сигурността на работното пространство.

🏆 Победител: Slack за неговите сигурни и добре интегрирани възможности за външно сътрудничество.

Характеристика № 3: Управление на знанията

Ефективното споделяне на знания е от съществено значение за производителността и двете платформи предлагат различни решения.

Facebook Workplace

Библиотеката с знания на Workplace е централизиран ресурсен център за материали на компанията, като политики, ръководства за въвеждане и инструкции за екипа. Тя предлага опции за вграждане на видеоклипове, използване на шаблони и автоматичен превод на съдържание.

Slack

Atlas на Slack предоставя солиден списък на служителите с профили, които включват умения, цели на екипа и принадлежност. Той се интегрира с HR системи, за да поддържа информацията точна и актуална.

Интерактивната организационна диаграма помага на потребителите да разберат организационните взаимоотношения и да намерят подходящите колеги за сътрудничество.

🏆 Победител: Facebook Workplace за неговата изчерпателна и лесна за ползване библиотека с знания.

⚡ Архив с шаблони: Създаването на ясен и ефективен план за комуникация в екипа е от съществено значение за гарантиране на съгласуваност и продуктивност в екипа. Изпробвайте шаблоните за план за комуникация, за да определите роли и да установите ясни канали за актуализации, обратна връзка и сътрудничество.

Функция № 4: Организиране на събития

Организирането на събития е от съществено значение за споделяне на новини, ангажиране на екипи и улесняване на дискусии в голям мащаб.

Facebook Workplace

Facebook Workplace предлага функция за видео на живо, предназначена за интерактивни събития.

Екипите могат да излъчват с няколко презентатори, да ангажират участниците чрез сесии с въпроси и отговори и анкети, както и да разделят записите на глави за по-добра достъпност при поискване.

Slack

Slack не включва вградени функции за организиране на събития или стрийминг на живо.

🏆 Победител: Facebook Workplace за специално създадените функции за организиране на събития и интерактивни видео на живо.

Характеристика № 5: Достъпност и поддръжка на устройства

В хибридна работна среда достъпността на различни устройства е от ключово значение.

Facebook Workplace

Workplace предлага уеб и мобилни приложения, които позволяват на екипите да останат свързани, докато са в движение. Интерфейсът му отразява познатия дизайн на Facebook, което намалява времето за обучение на новите потребители.

Slack

Slack е достъпен на настолни компютри, мобилни устройства и iPad, което ви гарантира постоянен достъп, където и да сте.

🏆 Победител: И двете платформи осигуряват достъпност чрез стабилна поддръжка на устройства.

Facebook Workplace срещу Slack в Reddit

Потребителите на Reddit са споделили различни мнения за Facebook Workplace и Slack, като са подчертали техните предимства и ограничения.

Slack е популярен избор за управление на разнообразни екипи и проекти:

Помагам в управлението на общностна лига/организация. През изминалата година успях да убедя всички да използват Slack. Това помогна за организирането на разговорите между всички участници в лигата, отворените игри, клубните дейности, маркетинга. […] Също така беше полезно за споделяне и сътрудничество по документи, свързани с политиките.

Помагам в управлението на общностна лига/организация. През изминалата година успях да убедя всички да използват Slack. Това помогна за организирането на разговорите между всички участници в лигата, отворените игри, клубните дейности, маркетинга. […] Също така беше полезно за споделяне и сътрудничество по документи, свързани с политиките.

Въпреки това, Facebook Workplace се сблъсква с проблеми, свързани с доверието, поради връзката си с Meta, което възпира някои потребители да го използват за бизнес цели:

Никой няма да повери на Facebook бизнес информацията си.

Никой няма да повери на Facebook бизнес информацията си.

Въпреки силните страни на Slack, той не е съвършен. Потребителите на Reddit често споменават проблеми с навигацията и функцията за търсене, които могат да нарушат работния процес.

Все още не е ясно коя платформа е крайният победител, тъй като и двете имат уникални предимства и недостатъци. Но защо да правите компромис, когато можете да имате инструмент, който съчетава безпроблемна комуникация с надеждни функции за сътрудничество?

Да, говорим за приложението за всичко, свързано с работата — ClickUp! 🤩

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на Facebook Workplace и Slack

ClickUp има всичко, което обичате, и много екстри, които правят работния процес на вашия екип по-гладък.

Ето защо той е най-добрата алтернатива, която можете да разгледате. 🥇

Предимство №1 на ClickUp: Чат

Започнете чатове в реално време в ClickUp, за да поддържате комуникацията.

Когато става въпрос за сътрудничество, ClickUp Chat обединява вашия екип с лекота.

Няма повече превключване между приложения за съобщения и платформи за управление на работата – всичко, от което се нуждаете, за да свършите работата си, е точно в работната среда на ClickUp.

Разговори в низове

Поддържайте фокуса на разговорите с низове в ClickUp Chat

Низовете разговори в чата поддържат дискусиите подредени.

Можете да създавате отделни теми за всеки проект или въпрос, за да може дискусиите да останат фокусирани и лесни за проследяване. Няма повече превъртане на несвързани съобщения в чата на работното ви място – само чисти, организирани разговори, които ви помагат да останете фокусирани върху задачите си.

Интелигентно търсене

Бързо претърсвайте историята на чата си в ClickUp, за да намерите съобщенията, когато имате нужда от тях.

Огромният обем съобщения в приложението ви за комуникация може да затрудни намирането на това, от което се нуждаете.

Но с мощната функция за търсене на Chat можете бързо да намерите минали разговори, задачи, файлове или съобщения – без да се налага да превъртате безкрайно по веригите. Всичко, от което се нуждаете, е на една ръка разстояние.

Комуникация, задвижвана от изкуствен интелект

ClickUp Chat разполага с инструменти, базирани на изкуствен интелект, които правят комуникацията по-интелигентна и по-ефективна. Ето някои от неговите функции, които спестяват време. 🤖

Предложения на AI: Автоматично подобрява яснотата, тона и формулировката на съобщенията, за да ви помогне да общувате по-уверено и ясно.

Автоматично обобщение: Обобщава дълги чат низове, за да подчертае ключовите точки и действия, спестявайки ви време.

Преобразуване на глас в текст: Незабавно преобразува гласовите съобщения в текст, което ви позволява да ги четете, без да възпроизвеждате аудио файла.

Създаване на задачи: Превръща чат дискусиите в изпълними задачи с едно просто кликване, което улеснява проследяването им.

Гласови и видео разговори

Започнете видео или аудио разговор директно в ClickUp Chat с SyncUps

Имате нужда да чатите на живо с екипа си? SyncUps в ClickUp Chat ви позволява да се включите в аудио и видео разговори директно от чата си – независимо дали е с колега или с целия екип.

Можете да се включите в бърз разговор, за да изясните нещо или да обсъдите задача лице в лице, без да прекъсвате работния си процес.

Възможност за персонализиране на известията

Персонализирайте известията си в ClickUp Chat, за да сте в течение с всичко важно.

Контролирайте известията си в чата, за да получавате само важните актуализации.

Можете да персонализирате глобалните известия за браузъра, мобилното устройство, пощенската кутия и електронната поща. Това означава, че можете да изберете да получавате известия за @споменавания или важни актуализации, но да запазите тишина, когато няма спешни случаи.

Когато става въпрос за индивидуални чатове, можете да персонализирате настройките още повече.

Заглушете груповите чатове, за които не се нуждаете от постоянни актуализации, и запазете известията за чатовете, които изискват вашето внимание.

Справяйте се с задачите

Бъдете в крак с задачите на екипа си с FollowUps в ClickUp Chat.

FollowUps са тук, за да се уверят, че нищо не се губи в бързата работа. Можете да присвоявате съобщения на членовете на екипа директно в чата, като се уверявате, че действията се проследяват и изпълняват.

След като присвоите съобщение на някого, то ще бъде видимо в панела FollowUps в дясната част на чата.

Да предположим, че обсъждате с маркетинговия си екип нова кампания.

Някой споменава, че дадено съдържание се нуждае от окончателна проверка. Вие бързо препращате това съобщение на лицето, отговорно за проверката, и сега то се показва в секцията „FollowUps“ (Проследявания) – лесно за проследяване и последващи действия.

Предимство № 2 на ClickUp: Управление на проекти

ClickUp е софтуер „всичко в едно“, създаден да опрости сътрудничеството, да повиши производителността и да поддържа всяка задача в правилната посока.

Независимо дали вашият екип работи в офиса или дистанционно, решението за управление на проекти ClickUp предлага инструменти, които позволяват оптимизирана комуникация и управление на задачите.

Вземете например магията на записването на кратки, фокусирани видеоклипове, за да съобщите ключови точки или да предоставите инструкции с ClickUp Clips. По този начин можете да пропуснете дългите имейли и да преминете направо към същността.

Създавайте бързи видеоклипове, за да опростите сложни идеи с помощта на ClickUp Clips.

С Clips можете да:

Записвайте екрана или уеб камерата си директно в платформата

Визуално подчертайте стъпките в даден процес или задача

Споделяйте видеоклипове незабавно или ги прикачете към задачи

Например, ако член на екипа се нуждае от помощ при навигирането в новия график на проекта, можете да запишете кратко видео, в което обяснявате неговото оформление и структура.

Асинхронната видео комуникация никога не е била по-лесна!

Освен това, ClickUp Assign Comments прави обратната връзка полезна.

Използвайте ClickUp Assign Comments, за да възлагате задачи директно в коментарите.

Коментарите не са просто бележки – те могат да бъдат възложени като задачи на конкретни членове на екипа. Забелязали сте подобрение или се нуждаете от някого, който да доусъвършенства дадена идея? Възложете коментара директно с @mention, за да е ясно кой е отговорен.

Тези коментари свързват всичко с първоначалната задача, като елиминират риска от загуба на важна обратна връзка в дълъг поток.

Предимство № 3 на ClickUp: AI

Останете в крак с ежедневните си задачи с помощта на ClickUp Brain.

ClickUp Brain е вашият интелигентен асистент, задвижван от изкуствен интелект, напълно интегриран в работното ви пространство, за да ви помогне да работите по-бързо и по-умно. Мислете за него като за вашия помощник за решаване на проблеми, създаден да опрости ежедневните задачи, които ви забавят.

Този асистент не само предлага подобрения, но и активно работи с вас по задачи като обобщаване на доклади, писане на отговори на имейли или маркетингово съдържание и генериране на нови идеи.

Например, той може да извлече ключовите моменти след среща и да създаде ясно и кратко резюме за секунди.

Освен това, ClickUp Brain се интегрира директно в съществуващите ви работни процеси. Без допълнителни раздели, без ненужни инструменти – само по-умни начини за работа в платформата, която вече използвате.

💡 Съвет от професионалист: Използвайте ClickUp Brain, за да обмислите стратегия за комуникация, като въведете вашите цели и подробности за аудиторията. Той може да ви предложи ефективни рамки, идеи за съобщения и методи, съобразени с вашите нужди.

Организирайте информацията и подобрете сътрудничеството в екипа с ClickUp Docs.

ClickUp Docs се съчетава перфектно с Brain, като ви предоставя пространство за сътрудничество за създаване, съхранение и споделяне на съдържание.

Използвайте го, за да създавате, редактирате и съхранявате всичко – от планове на екипа до ръководства за въвеждане в работата. С редактиране в реално време и лесно свързване на задачи, той държи всички (и всичко) на една и съща страница – буквално.

Усъвършенствайте писането си с ClickUp Brain в Docs

А когато добавите Brain в Docs? Създаването на съдържание достига съвсем ново ниво.

ClickUp Brain ви помага да генерирате текст, да усъвършенствате идеи и да редактирате чернови с прецизност, подпомагана от изкуствен интелект. Имате нужда от бърз старт на блог публикация или помощ за преформулиране на сложно изречение? Този инструмент е на ваше разположение.

Docs се отличава и като база от знания, съхраняваща всички ваши ресурси в един достъпен център.

Екипите могат бързо да намират отговори, да остават синхронизирани и да поддържат гладкото протичане на работата – без да се налага да ровят в папки или да търсят информация.

ClickUp и Away за по-добра работа в екип

Когато става въпрос за екипно сътрудничество, инструменти като Facebook Workplace и Slack са си извоювали място.

Но нито един от двата не предлага истински универсално решение, което съчетава управление на проекти, проследяване на задачи и инструменти за дълбоко сътрудничество под един покрив.

ClickUp взема най-доброто от двата свята и го усилва. С своите всеобхватни функции – като асинхронни видео актуализации, помощ, задвижвана от изкуствен интелект, и персонализирани работни потоци за управление на проекти – ClickUp дава възможност на екипите да работят по-умно, а не по-усилено.

Защо да се занимавате с няколко приложения, когато една платформа може да направи всичко? Направете крачката и се регистрирайте в ClickUp още днес!