Топ 20 тенденции в комуникацията, които оформят бъдещето на работата

Бързият, ефективен и ориентиран към екипа диалог е от съществено значение, а концепцията за екипна комуникация се развива по-бързо от всякога.

Очевидно 88% от работното ни време прекарваме в комуникация, като 84% от нас сега използват повече платформи от преди, за да комуникират ефективно с екипите си.

И така, какво означава това за бъдещето на работата?

Специалистите по вътрешни комуникации и лидерите преосмислят тази интензивна дигитална връзка, като имат предвид психичното здраве на служителите. С наличието на лабиринт от комуникационни канали, наблюдаваме появата на някои революционни тенденции в тази област.

От инструменти за съобщения, задвижвани от изкуствен интелект, и канали за вътрешна комуникация до работни процеси, подходящи за дистанционна работа, ето 20 тенденции в комуникацията, които не само оформят работните пространства, но и трансформират начина, по който екипите се свързват, сътрудничат и растат в един модерен, хибриден свят.

Състоянието на комуникацията на работното място в момента

Неотдавнашно проучване на Gallup относно комуникацията на работното място показва една лека, но обещаваща тенденция: броят на активно незаинтересованите работници е намалял от 18% през 2022 г. до 16% през 2023 г.

Какво е движещата сила на тази положителна промяна? Изпъква един мощен, но прост подход: редовни, смислени разговори между мениджърите и членовете на екипа.

Проучването на Gallup подчертава, че един единствен, обмислен разговор седмично между мениджърите и служителите изгражда високопроизводителни взаимоотношения по-ефективно от всяка друга тактика на лидерството.

Организации като Microsoft увеличават капацитета за сътрудничество в рамките на вътрешните екипи, използвайки своя набор от продукти. Microsoft, осъзнавайки потенциала на асинхронните комуникационни инструменти, интегрира Microsoft Teams в ежедневния работен процес на своите служители.

Те са адаптирали платформата към обичайни работни сценарии; от сутрешните рутинни дейности, включващи имейли, календар и чат, до дистанционна работа, срещи и дори разговори на кафе, Microsoft безпроблемно е вплел Teams в структурата на съвременната работа.

Ролята на технологиите в оформянето на комуникацията

Технологиите революционизират начина, по който комуникираме на работното място, като го правят по-бърз и по-интелигентен.

Приложенията за екипна комуникация като MS Teams, Google Meet и Zoom са водещи в тази област с функции за превод в реално време, базирани на изкуствен интелект, които помагат на екипите да преодолеят езиковите бариери.

Освен видеоразговорите, изкуственият интелект променя и начина, по който се справяме с едно от най-големите предизвикателства на работното място: потока от имейли. Имейл инструментите, базирани на изкуствен интелект, помагат на професионалистите да управляват пощенските си кутии с лекота, да дават приоритет на важните съобщения, да предлагат бързи и кратки отговори и дори да анализират тона и настроението на комуникацията.

🧠 Знаете ли, че... Оптимизациите, задвижвани от изкуствен интелект, могат да спестят на знаещите работници до шест седмици годишно — седмици, които могат да бъдат реинвестирани в по-значима работа и иновации.

Крайният резултат? Технологията не само улеснява комуникацията, но и я подобрява, позволявайки на работниците да се съсредоточат повече върху стратегически задачи с голямо въздействие.

Топ 20 тенденции в комуникацията, които оформят бъдещето на работата

Комуникацията на работното място се променя и вие имате уникалната възможност да се възползвате максимално от това.

Освен че ще обсъдим 20 комуникационни тенденции, които предизвикват голям интерес, ще разгледаме и платформа, която вече дава предимство на компаниите, като предлага всичко в едно – софтуер за продуктивност и управление на работата – ClickUp.

Нека обсъдим тенденциите сега:

1. Автоматизацията е повсеместна

Днес ръчните задачи, прегледите на обратната връзка, уведомленията и напомнянията за срещи могат да бъдат автоматизирани, така че хората да не губят времето си, търсейки мениджърите за същото. Автоматизираните отговори и актуализации в реално време, като уведомления за проекти, напомняния за срещи и повтарящи се задачи, поддържат прозрачност и съгласуваност между членовете на екипа.

Инструменти като ClickUp Automation са в челните редици на тази тенденция, като позволяват на бизнеса да опрости процесите и да повиши производителността.

Създайте персонализирани автоматизации в ClickUp или изберете от библиотека с над 100 готови шаблона.

ClickUp Automations улеснява работните процеси и повишава производителността. Автоматичното разпределяне на задачите осигурява плавен преход при разрастването на екипите, а автоматизираното стартиране на задачите спестява време и намалява грешките.

2. Изкуственият интелект заема централно място

✅ Проверка на фактите: Повечето компании (75%) вече използват изкуствен интелект за поне една бизнес функция. Освен това половината от тези компании използват изкуствен интелект за множество функции, което показва бързо нарастване на използването на изкуствен интелект от 2023 г. насам.

Искате ли да опитате тази сила? Опитайте ClickUp Brain.

Задайте всеки въпрос на ClickUp Brain и получите подробни отговори.

ClickUp Brain е AI асистент в рамките на ClickUp. Ето какво може да направи за вас:

Управление на задачите: Създавайте нови задачи в работното си пространство с всички необходими подробности.

Информация за работната среда: Получете информация за работната си среда в ClickUp, като извличате и обобщавате дейностите на потребителите, търсите конкретни задачи или документи и получавате обща представа за напредъка на екипа си.

Търсене и извличане: Търсете в работното си пространство конкретна информация, като задачи, коментари или документи. Можете също да търсите в Центъра за помощ на ClickUp, за да получите указания за използването на функциите на ClickUp.

Информация за комуникацията: извличане и обобщаване на комуникационните дейности в рамките на вашето работно място

Освен задачите, специфични за ClickUp, той може да ви помогне с различни теми, като предоставя обяснения и отговаря на въпроси като универсален AI асистент. Само че този AI асистент живее във вашето работно пространство.

3. Автентичното лидерство печели

Служителите желаят по-обмислена и подробна комуникация от страна на своите лидери. Те искат да чуват по-често от своите лидери и да получават редовно актуална информация.

В книгата си „Автентично лидерство“ Бил Джордж, известният бивш главен изпълнителен директор, твърди, че пет основни принципа са в основата на автентичното лидерство: цел, ценности, сърце, самодисциплина и взаимоотношения. Той твърди, че лидерите, които въплъщават тези принципи, създават значително по-голяма стойност от тези, които се фокусират единствено върху финансовите показатели.

4. Социалното съзнание е задължително

Днешните потребители все повече търсят марки, които съответстват на техните ценности и убеждения, особено тези, които са ангажирани със социална отговорност и устойчивост. Тази промяна е принудила бизнеса да интегрира етични съображения в своите комуникационни стратегии.

✅ Проверени факти: 73% от потребителите очакват марките да предприемат действия по социални и екологични проблеми, а две трети от американците смятат, че корпоративните директори трябва да се занимават със социални проблеми.

Карен Голдфедер, вицепрезидент по бизнес развитие в DoSomething, глобална нестопанска организация, не си мълчи, когато описва тази тенденция:

За марките е задължително да заявяват, че имат мисия. Сега е необходимо да се каже как ще се представите в този наистина решаващ момент в историята и да покажете какво представлява вашата марка, къде ще направите компромис и къде не.

За марките е задължително да заявяват, че имат мисия. Сега е необходимо да се каже как ще се представите в този наистина решаващ момент в историята и да покажете какво представлява вашата марка, къде ще направите компромис и къде не.

Унифицираните комуникационни инструменти преобразуват начина, по който работят предприятията.

Чрез обединяването на различни комуникационни канали в една платформа можете да елиминирате хаоса и неефективността, свързани с използването на множество инструменти. Инструменти като Microsoft Teams, Slack и Zoom предлагат забележителна гъвкавост, позволяваща на бизнеса да се адаптира към дистанционната работа и хибридните работни модели.

✅ Проверка на фактите: Прогнозира се, че глобалният пазар на унифицирани комуникации и сътрудничество ще нарасне с 13% CAGR, достигайки 141,6 милиарда долара до 2027 г.

ClickUp Integrations, например, ви позволява да свържете над 1000 инструмента безплатно. Създавайте персонализирани интеграции и ClickUp приложения, използвайки нашия мощен API.

Намерете всички приложения, от които някога ще се нуждаете, в една платформа с ClickUp Integrations.

Независимо дали искате да преобразувате съобщенията в Slack в задачи в ClickUp или да автоматизирате действията между ClickUp и HubSpot, всичко това е възможно с интеграциите.

Не се доверявайте само на нашите думи! Прочетете какво казва потребителката на ClickUp, Chrisse Boyle , старши мениджър кампании в Penske Media Corporation:

ClickUp е подходящ за срещи, попълване на формуляри, събиране на данни, управление на ежедневни задачи, управление на капацитета на екипа, управление на работата, когато членовете на екипа са извън офиса поради отпуск или болнични, исторически данни, и е полезен, за да видим колко пари и кампании е реализирал екипът ни през годината. Използваме различни табла за срещи, за да сме сигурни, че обхващаме всичко и не се отклоняваме от плана. А нашият екип ги използва и за забавление! Имаме частно табло, където споделяме снимки, цитати и неща, които слушаме/гледаме/пазаруваме. Това е най-доброто съчетание между работа и забавление и ни помага да бъдем толкова организирани.

ClickUp е подходящ за срещи, попълване на формуляри, събиране на данни, управление на ежедневни задачи, управление на капацитета на екипа, управление на работата, когато членовете на екипа са извън офиса поради отпуск или болнични, исторически данни, и е полезен, за да видим колко пари и кампании е реализирал екипът ни през годината.

Използваме различни табла за срещи, за да сме сигурни, че обхващаме всичко и не се отклоняваме от плана. А нашият екип ги използва и за забавление! Имаме частно табло, където споделяме снимки, цитати и неща, които слушаме/гледаме/пазаруваме. Това е най-доброто съчетание между работа и забавление и ни помага да бъдем толкова организирани.

Не искате да превключвате между Slack, ClickUp или други инструменти? ClickUp Chat е проектиран да подобри незабавните съобщения на работното място, като интегрира чата с вашата реална работа. Точно така, кажете сбогом на превключването и допълнителното когнитивно натоварване.

Използвайте ClickUp Chat, за да се възползвате от силата на незабавните съобщения директно от работното си място, без да се налага да сменяте инструментите.

Ето как това повишава производителността:

Интегрирана комуникация и проекти : Чатът не служи само за разговори; той се свързва директно със списъци, проекти, документи, формуляри и бели дъски, като гарантира, че всичко остава актуално, без да се губи контекстът.

FollowUps : Важните съобщения могат да бъдат сортирани, за да не се изгубят в шума, като по този начин се гарантира, че ключовите действия остават видими.

Преобразувайте съобщения в задачи (с AI) : Превърнете всяко съобщение в задача ръчно или позволете на AI автоматично да улови контекста и да генерира задача, готова за изпълнение.

SyncUps : Поддържайте синхронизация между всички членове на екипа с видео и аудио разговори на живо. Функции като споделяне на екран, свързване на задачи и обобщения, генерирани от изкуствен интелект, подобряват сътрудничеството.

Публикации : Създавайте по-дълги текстове в чат низовете, категоризирани като „Актуализации“, „Обявления“ или „Идеи“ за по-добра организация.

Профили на колеги и графици: Преглеждайте приоритетите на колегите си и резервирайте срещи директно в чата.

💡Съвет от професионалист: Използвайте матрицата за комуникация и срещи на екипа на ClickUp, за да създадете ефективни графици за срещи на екипа, да създадете график за предстоящи проекти, да детайлизирате отговорностите на всеки и да предприемете необходимите действия след срещите.

6. Платформите, базирани на облак, са норма

Облачните инструменти предлагат несравнима гъвкавост и достъпност, позволявайки на екипите да си сътрудничат безпроблемно от всяка точка на света.

ClickUp е мощен пример за облачно базирано средство, което позволява на екипите да си сътрудничат ефективно. Ето как:

Централизирана комуникация, свързана с проекти, и съвместно редактиране на документи

Подобрено вземане на решения в цялата организация с незабавни прозрения, осигурени от ClickUp Brain.

7. Мобилните решения са търсени

🌍 Обща картина: Очаква се пазарът на мобилни приложения да нарасне с 14,3% CAGR от 2024 до 2030 г. Този експоненциален растеж подчертава неоспоримото доминиране на мобилните решения в оформянето на бъдещето на комуникациите и търговията.

В днешно време всички правят всичко на своите телефони! Те четат файлове, редактират и споделят ги в реално време, участват в срещи, чатят по време на работа, попълват работни графици и си водят бележки, докато са в движение. Към 2022 г. повечето от нас прекарват средно 4,8 часа дневно на своите устройства.

И може да се предположи, че този брой постоянно нараства.

➡️ Прочетете също: Използване на етикета за чат в екипа на работното място за оптимално сътрудничество

8. CGI, разширената реалност (AR) и виртуалната реалност (VR) са най-добрите приятели в маркетинга

✅ Проверка на фактите: Прогнозира се, че пазарът на AR и VR ще генерира приходи от 40,4 милиарда през 2024 г. Очаква се той да расте с годишен темп от 8,97% (CAGR 2024-2029), което ще доведе до прогнозиран пазарен обем от 62 милиарда до 2029 г.

Допълнената реалност (AR), виртуалната реалност (VR) и разширената реалност (XR) бързо преобразуват начина, по който комуникираме и взаимодействаме с дигиталния свят.

📌 Конкретен пример: Детската болница в Цинциннати има отдел, наречен Cincinnati Children’s DX Tech. Тази авангардна дисциплина използва технологии, включително медицинско изображение, 3D моделиране, 3D печат, виртуална и разширена реалност и потапящи цифрови преживявания, за да революционизира грижата за пациентите и медицинските изследвания.

Един от най-добрите примери за влиянието на DX Tech е Heart VAD Simulator, където хирурзите могат да използват реални данни от магнитен резонанс на пациенти, преобразувани в 3D модели, за да планират интерактивно сложни процедури във виртуална среда.

9. Пътуванията на клиентите са по-персонализирани

71% от потребителите днес изискват персонализирани взаимодействия, а 76% са готови да сменят марката , ако очакванията им не бъдат удовлетворени. Търговците на дребно трябва да се фокусират върху персонализирането на цялото потребителско преживяване, за да отговорят на тези нарастващи очаквания и да гарантират удовлетвореността на клиентите.

📌 Конкретен пример: Hilton Hotels & Resorts разпознава променящите се нужди на съвременните пътуващи, особено на поколението на милениумите и поколението Z, които предпочитат безпроблемни, предимно дигитални преживявания. Hilton разработи приложението Hilton Honors, за да отговори на нуждите на тази демографска група и да подобри цялостното преживяване на гостите. Това иновативно приложение използва технологии, за да оптимизира процеса на пътуване.

С функции като Digital Key и Background Elevator Unlock, гостите могат да прескочат традиционните процедури по настаняване и да се насладят на безпроблемно пребиваване. Приложението позволява на гостите да контролират технологиите в стаята, да комуникират с персонала на хотела и да извършват плащания, всичко това от удобството на своите мобилни устройства.

10. Създаването на съдържание е златна мина

Помните ли, когато мечтаехте да превърнете хобитата си в пълноценна работа? Икономиката на творците превърна тази мечта в реалност за безброй хора. Можете да споделяте творенията си, да си създадете лоялна аудитория и да генерирате доходи по различни начини:

Монетизиране на вашето съдържание: Платформи като YouTube ви позволяват да печелите пари чрез споделяне на приходите от реклами. Можете също да продавате дигитални продукти като електронни книги, курсове или произведения на изкуството на онлайн пазари.

Изграждане на общност: Създаването на ексклузивно съдържание за членовете или предлагането на персонализирано коучинг и менторство могат да бъдат доходоносни начини за генериране на приходи.

Партньорство с марки: Сътрудничеството с марки за спонсорирано съдържание и реклама на продукти може да предостави значителни финансови възможности.

Краудфъндинг: Платформи като Patreon ви позволяват да получавате директна подкрепа от вашите фенове.

Прякото излъчване изведе икономиката на създателите на ново ниво. Платформи като Twitch революционизираха гейминг индустрията, като предоставиха пространство на геймърите да взаимодействат с аудиторията си в реално време.

11. Хибридният модел е предпочитана форма на работа

✅ Проверка на фактите: Глобалното проучване за хибридната работа показва, че само 72% от служителите са положително настроени към завръщането в офиса за известно време, докато 47% смятат, че тяхното работно място е подходящо за хибридна работа.

📌 Конкретен пример: Unilever предефинира бъдещето на работата с иновативния си подход към гъвкавостта и овластяването на служителите.

Политиката U-Work на компанията предлага уникална комбинация от свобода и сигурност, позволяваща на служителите да работят по различни задачи, като същевременно се ползват от предимствата на традиционната работа. Служителите получават месечно възнаграждение и цялостен пакет от социални придобивки, което им осигурява финансова стабилност и баланс между работата и личния живот.

Опитайте шаблона за вътрешна комуникационна стратегия и план за действие на ClickUp, за да подобрите, управлявате и проследявате комуникациите в цялата компания на вашето хибридно работно място.

Изтеглете този шаблон Улеснете сътрудничеството в организацията си с шаблона за стратегия за вътрешна комуникация и план за действие на ClickUp.

Шаблонът за вътрешна комуникационна стратегия и план за действие на ClickUp е създаден, за да поддържа всички в синхрон в рамките на една безпроблемна платформа.

Използвайте този шаблон, за да:

Оценете съществуващите практики: Оценете настоящите си методи за вътрешна комуникация.

Определете ясни цели: Поставете конкретни комуникационни цели, съобразени както с дистанционно работещите, така и с работещите в офиса служители.

Изберете подходящи канали: Определете най-ефективните канали за комуникация за вашия хибриден екип: имейли? Бюлетини? Видеоконференции? Платформи за незабавни съобщения? Уверете се, че тези канали отговарят на предпочитанията както на дистанционните, така и на местните служители, за да насърчите приобщаването.

Разработете подробен план за действие: Очертайте конкретни задачи с крайни срокове за всяка комуникационна инициатива.

Проследявайте напредъка и събирайте обратна връзка: Редовно следете ефективността на вашата комуникационна стратегия чрез инструментите за проследяване на ClickUp.

12. Публичните отношения (PR) и разказването на истории, основани на данни, ще наберат скорост

✅ Проверка на фактите: Според доклада „2024 Global Comms Report“, докато 45% от лидерите в областта на комуникациите дават приоритет на създаването на съдържание, само 33% се чувстват уверени в изработването на убедителни разкази за марката.

Това означава, че разказването на истории в PR с дълбоки прозрения ще продължи да нараства в следващите години. Но какво друго? Ето някои нововъзникващи тенденции в PR:

Използване на генеративна изкуствена интелигентност за подобряване на комуникацията: PR екипите вече използват изкуствена интелигентност за анализ на големи масиви от данни, разкриване на тенденции и потребителски предпочитания.

Създаване на персонализирани връзки чрез анализи: Разширените анализи позволяват на PR специалистите да създават по-адаптивни кампании в реално време.

Укрепване на брандовете с помощта на икономиката на създателите: Брандовете излизат извън рамките на традиционните рекламни кампании

Насърчаване на приобщаването чрез ангажираност на общността: С приобщаващи, насочени към общността кампании, PR специалистите създават кампании, които свързват различни общности.

➡️ Прочетете също: Как да адаптирате ефективни стилове на комуникация на работното място

14. Отделите по човешки ресурси преминават към цифровизация

Мобилните HR приложения промениха начина, по който служителите взаимодействат с HR отдела. Тези приложения предлагат удобен начин за служителите да получават достъп до информация, да подават заявки и да управляват задачите си, свързани с HR.

С няколко докосвания служителите могат:

Самообслужване: Достъп до информация като фишове за заплати, баланс на отпуските и политики на компанията.

Подаване на заявки: Лесно подавайте заявки за отпуск, заявки за възстановяване на разходи и други заявки.

Запишете се за обезщетения: Запишете се за програми за обезщетения и променете тяхното покритие.

Проследявайте времето за задачите, създавайте ръчно или автоматично времеви разписания и още много други с ClickUp Project Time Tracking.

Например, ClickUp Project Time Tracking може да помогне на HR екипите да дигитализират своите процеси. Той предоставя цялостно решение за мониторинг и анализ на използването на времето на служителите, като гарантира точност и ефективност.

Ето как това може да ви помогне:

Лесно отчитане на времето: Лесно записвайте времето, прекарано в изпълнение на задачи, директно

Подробни времеви разписания: Създавайте подробни времеви разписания, които разбиват използването на времето по дни, седмици, месеци или по всяко друго потребителско времево интервал.

Кумулативно отчитане на времето: Получете информация за общото време, прекарано в конкретни задачи или проекти от отделни членове на екипа или цели екипи.

Мощни отчети: Създавайте персонализирани отчети, за да анализирате моделите на използване на времето, да идентифицирате тенденции и да вземате решения въз основа на данни.

Безпроблемна интеграция: Интегрирайте с популярни инструменти за проследяване на времето като Toggl, Harvest и Everhour, за да консолидирате данни за времето от различни източници.

14. Сътрудничеството в реално време е хит

Обратната връзка в реално време, стратегия, която включва предоставяне на незабавна обратна връзка на служителите, се е превърнала в мощен инструмент за управление на производителността. Редовната и навременна обратна връзка помага на служителите да останат на правилния път и да направят необходимите корекции.

✅ Проверени факти: Служителите са 3,6 пъти по-склонни да се съгласят, че са мотивирани да работят отлично, когато мениджърът им дава ежедневна (в сравнение с годишна) обратна връзка.

Давайте обратна връзка в реално време и подобрявайте комуникацията в екипа си с помощта на ClickUp Assigned Comments.

Можете да използвате ClickUp Assigned Comments, за да предавате обратна връзка в реално време на членовете на екипа. Може да се отнася за няколко гъвкави изгледа, с които работите, или за ClickUp Docs. Всичко, което трябва да направите, е да изберете хората, на които искате да присвоите коментарите (да дадете обратна връзка), или в Docs да изберете текст, на който да присвоите обратна връзка.

Откриването на сътрудничество в реално време в ClickUp Docs събира всички членове на вашия екип, за да обменят идеи, пишат и дават обратна връзка в реално време.

ClickUp Docs е проектиран да помага на екипите да си сътрудничат безпроблемно. Той позволява редактиране в реално време, сътрудничество в реално време, сигурно споделяне и интеграция на богати медийни файлове.

💡Съвет от професионалист: Използвайте шаблона за комуникационен план на ClickUp, за да планирате, изпълните и управлявате стратегията за бизнес комуникация в цялата компания. Напишете целите на плана в Docs и възложете задачи на членовете на екипа. Обсъдете идеи за съдържание и създайте съобщения, които съответстват на целите на плана.

15. Маркетингът чрез влиятелни лица не излиза от мода

Глобалният пазар на маркетинг чрез влиятелни лица е отбелязал ръст, достигайки 21,1 милиарда през 2023 г., което е трикратно увеличение от 2019 г.

Тимоти Арму, 29-годишен милионер, който продаде своята компания за маркетинг на влиятелни лица за осемцифрена сума, отбелязва:

„Видях възхода на маркетинга с влиятелни лица в САЩ. Като предприемач не винаги е необходимо да измисляш нещо ново; вместо това можеш да задоволиш съществуващото търсене.

„Видях възхода на маркетинга с влиятелни лица в САЩ. Като предприемач не винаги е необходимо да измисляш нещо ново; вместо това можеш да задоволиш съществуващото търсене.

Пейзажът на маркетинга на влиятелните лица се развива постоянно, като тези тенденции оформят индустрията:

Влиятелни лица на различни платформи: Днешните най-влиятелни лица използват множество канали в социалните медии, за да достигнат до по-широка аудитория и да взаимодействат с последователите си по различни начини.

Пазаруване на живо: Марките и влиятелните лица използват видео стрийминг на живо, за да представят продукти, да отговарят на въпроси и да стимулират продажбите в реално време. Например, хората могат да пазаруват продукти на живо от стрийминг на живо Марките и влиятелните лица използват видео стрийминг на живо, за да представят продукти, да отговарят на въпроси и да стимулират продажбите в реално време. Например, хората могат да пазаруват продукти на живо от стрийминг на живо на влиятелно лице в Instagram

чрез The Work

Дългосрочни партньорства: Много марки се отказват от еднократни кампании и избират дългосрочни партньорства с влиятелни лица. Например, Чарли Дамелио, най-популярният създател на TikTok с 140 милиона последователи, постоянно промотира Dunkin’ Donuts чрез съдържание в TikTok, включително Много марки се отказват от еднократни кампании и избират дългосрочни партньорства с влиятелни лица. Например, Чарли Дамелио, най-популярният създател на TikTok с 140 милиона последователи, постоянно промотира Dunkin’ Donuts чрез съдържание в TikTok, включително вирусната кампания #CharliXDunkinContest

16. Инициативите за преквалификация и повишаване на квалификацията са тук, за да останат

✅ Проверени факти: Ниската ангажираност на служителите струва на световната икономика 8,9 трилиона долара, или 9% от световния БВП.

Решението? Програми за обучение, които спомагат за повишаване на нивото на ангажираност.

Чрез съобразяването на своите програми за обучение с тенденциите в комуникациите в бранша, Amazon използва комуникационни инструменти и канали, които улесняват вътрешната комуникация, като поставя стандарти за проактивна бизнес комуникация и развитие на работната сила.

📌 Конкретен пример: Програмата Upskilling 2025 на Amazon е инвестиция в размер на 1,2 милиарда долара, чиято цел е да помогне на служителите да придобият важни умения, необходими за търсени и по-високоплатени позиции в технически и нетехнически области.

17. Брандирането на работодателя е основен приоритет

Според доклад, публикуван от LinkedIn Talent Solutions, 72% от лидерите в областта на подбора на персонал по целия свят са съгласни, че имиджът на работодателя оказва значително влияние върху наемането на персонал. За сравнение, 75% от търсещите работа вземат предвид имиджа на работодателя, още преди да кандидатстват за дадена позиция.

📌 Конкретен пример: NVIDIA, световен лидер в областта на изкуствения интелект и ускорените изчисления, ефективно използва имиджа си като работодател, за да привлича и задържа най-добрите таланти. Една от ключовите стратегии е да се даде възможност на служителите да споделят своите преживявания и гледни точки.

Чрез цитиране на настоящи служители на страницата за корпоративната култура, NVIDIA позволява на своите служители да предадат автентично положителното въздействие на работната среда в организацията.

18. Динамиката на социалните медии се променя

Наблюдава се годишен ръст от 5,2% на потребителите, като средно 8,1 нови потребители на секунда се присъединяват към социалните медии. Ето някои ключови тенденции, които оформят бъдещето на социалните медии:

Игриво брандиране: Дните на агресивния корпоративен глас на марките отминават. Марките вече залагат на по-игрив и достъпен тон, като използват хумор и креативност, за да се свържат с аудиторията.

Социалните медии като търсачка: С нарастващата популярност на платформи като TikTok сред поколението Z, социалните медии се превръщат в мощна търсачка. Чрез използването на подходящи ключови думи, хаштагове и алтернативен текст, марките могат да увеличат своята видимост.

Силата на социалните данни: Данните от социалните медии могат да подпомогнат вземането на решения в цялата организация. Анализирането на социалните данни позволява на бизнеса да получи информация за поведението на потребителите, предпочитанията им към продукти и нововъзникващите тенденции.

19. Изграждането на общности и фен клубове е от съществено значение за марките

Фен клубовете са на мода, развиват се и растат по различни начини:

Включване: Фен клубовете стават все по-включващи, като приветстват фенове от всички слоеве на обществото.

Онлайн общности: Социалните медии улесняват създаването на динамични онлайн общности, в които феновете могат да се свързват и да споделят своята страст.

Органичен растеж: Фен общностите могат да растат и да се разширяват органично, стимулирайки дългосрочното ангажиране с марката.

Създаване на съдържание: Феновете допринасят за създаването на ново съдържание, идеи и интерпретации.

Инерция и вирусност: Инерцията е ключов фактор за вирусните тенденции. Например, Инерцията е ключов фактор за вирусните тенденции. Например, тенденцията в TikTok „Gentleminions“ беше демонстрирана по време на премиерата на филма „Миньоните: Възходът на Гру “ , когато хора, облечени като миньони, гледаха филма като общност от фенове.

20. Видео комуникацията е навсякъде

Видеокомуникацията бързо се превръща в основен елемент на бизнес комуникацията, особено с възхода на кратките видеоклипове.

Преди двадесет години средностатистическият човек можеше да се концентрира за около две минути и половина; днес този период е намалял до едва 45 секунди!

Последните тенденции показват, че кратките видеоклипове могат да комуникират по-ефективно от традиционните дълги формати за обучение, срещи или вътрешни актуализации. Тези кратки видеоклипове понякога са всичко, от което се нуждаете, за да замените дългите сесии за въвеждане в работата или фирмени срещи, което е от полза за екипите по няколко причини.

Асинхронната комуникация чрез кратки видеоклипове позволява на служителите да гледат и усвояват ключовите моменти в свое собствено темпо, което повишава гъвкавостта и достъпността за всички членове на екипа.

Използвайте ClickUp Clips, за да комуникирате ясно всяка идея или разговор, като записвате подробни видеоклипове.

Например, ClickUp Clips ускорява, изяснява и ангажира комуникацията в екипа. Вместо да се ровят в безкрайни коментари, членовете на екипа могат да записват видеоклипове, да споделят идеи директно и да елиминират риска от погрешно тълкуване.

Клиповете улесняват сътрудничеството, като позволяват коментари в самото видео. Членовете на екипа могат да кликнат върху която и да е част от клипа, за да добавят коментари или обратна връзка, а времевата марка ще покаже всички коментари във видеото.

Осигурете бъдещето на комуникацията в екипа си с ClickUp

Бъдещето на работата е тук, оформено от тенденциите в комуникацията, които предефинират начина, по който се свързваме, сътрудничим и просперираме в динамичните работни места на днешния ден.

С вътрешната комуникация в основата на производителността, тези нововъзникващи канали за комуникация – от съобщения, задвижвани от изкуствен интелект, до персонализирани видео актуализации – са от съществено значение за всеки модерен екип. ClickUp е в челните редици на тези тенденции във вътрешната комуникация.

Независимо дали става дума за оптимизиране на вътрешните комуникации, управление на проекти или използване на комуникационни инструменти, базирани на изкуствен интелект, ClickUp поддържа всички комуникационни канали достъпни и организирани, като гарантира, че нито едно съобщение, проект или актуализация няма да бъде пропуснато. Запишете се в ClickUp още днес!