Airtable срещу Excel: кой инструмент е по-добър през 2025 г.?

Едно от най-големите предизвикателства за съвременните предприятия е готовността на данните.

Независимо дали обработвате данни за голям проект, проследявате запаси или просто организирате ежедневните си задачи, един надежден инструмент за работа с данни може да промени изцяло нещата. С толкова много налични опции, може да е трудно да изберете тази, която е точно подходяща за вас.

За ваша радост, ние разглеждаме по-отблизо два популярни инструмента за управление на бази данни: Airtable и Excel. И двата са пълни с функции, които ви помагат да свършите работата си, но подходът им към управлението на данни е уникален.

Готови ли сте да разберете коя от двете може да бъде вашият нов фаворит? Пригответе се за окончателното съревнование между Airtable и Excel. Ще ви представим и нов инструмент, който може да наклони везните! 🏆

Какво е Airtable?

Airtable е инструмент за релационни бази данни, който ви помага да организирате данните в редове и колони и да свържете различни точки от данните, за да управлявате по-добре проектите и работните си процеси. Можете да го използвате, за да съберете всичките си бизнес данни на едно място – независимо дали става дума за OKR на екипа, проекти на клиенти, маркетингови кампании или обратна връзка от клиенти.

Той улеснява сътрудничеството, като позволява на всички да са на една и съща страница с актуализации в реално време и персонализирани изгледи, които отговарят на нуждите на всеки.

Освен това, шаблоните на Airtable ви помагат да започнете бързо, независимо дали създавате проектен тракер, CRM или личен списък със задачи.

Функции на Airtable

Ако търсите лесен за използване инструмент за проследяване на всички бизнес данни и премахване на изолираните данни между отделите, Airtable предлага някои полезни функции. Нека да ги разгледаме!

Характеристика № 1: Изгледи

Организирайте и визуализирайте данните си с персонализирани изгледи. Airtable ви позволява да избирате от различни типове изгледи – като изглед на таблица, календар или Kanban – така че да можете да показвате информацията във формат, който най-добре отговаря на изискванията на вашия проект и екип.

Характеристика № 2: Дизайнер на интерфейс

Интерфейсният дизайнер на Airtable ви позволява да създавате персонализирани интерфейси директно от вашите данни. Създавайте изгледи, съобразени с конкретни нужди, което улеснява екипите да взаимодействат с данните по начин, който е визуално привлекателен и лесен за ползване.

Характеристика № 3: Отчитане

Airtable предлага и възможности за отчитане. Можете да измервате и анализирате данните си в Airtable с помощта на изчерпателни функции за отчитане, за да управлявате данни като инциденти, налични активи по тип, продажби и др. Това ви помага да получите информация и да проследявате ключови показатели, за да поддържате проектите си в правилната посока, като ви помага да вземате решения на базата на данни без усилие.

Характеристика № 4: Автоматизация

Airtable предлага множество възможности за автоматизация. Можете да оптимизирате повтарящи се задачи, да създавате тригери за известия и да интегрирате външни инструменти, за да гарантирате, че работният ви процес протича гладко с минимални ръчни усилия. Ако се нуждаете от повече функционалности, можете да свържете Javascript.

Цени на Airtable

Безплатно

Екип: 24 долара на месец

Бизнес: 54 долара на месец

Мащаб на предприятието: Персонализирани цени

Какво е Excel?

Excel е популярна софтуерна програма за електронни таблици на Microsoft, която се използва широко за анализ на данни, финансово моделиране и организиране на данни. Тя предлага мрежа от клетки, в които потребителите могат да въвеждат, манипулират и анализират данни, използвайки формули, диаграми и пивотни таблици.

Управлението на проекти в Excel разполага с мощни функции, предназначени да се справят с всичко – от въвеждане на основни данни до напреднали анализи.

Независимо дали управлявате бюджет, създавате отчети, управлявате сложни структури от данни или изграждате модели, Excel предоставя практични инструменти, които правят вашите данни по-ценни.

Функции на Excel

Ето някои от основните предимства на MS Excel:

Характеристика № 1: Формули и функции

Excel предлага обширна библиотека от формули и функции, позволяващи на потребителите да извършват изчисления, анализ на данни и логически операции с лекота. Възможностите на Excel за формули го правят незаменим за много задачи, от прости математически до сложни статистически функции.

Характеристика № 2: Визуализация на данни

Той помага за визуализиране на модели и тенденции в данните чрез различни видове диаграми, като например стълбови, линейни и кръгови диаграми. Можете също да използвате условно форматиране, за да подчертаете данни въз основа на правила, което улеснява откриването на изключения или тенденции с един поглед.

Excel предлага мощни вградени инструменти за визуализация на данни като Solver, Analysis ToolPak и Goal Seek за статистически анализ, опростено въвеждане на данни, прогнозиране и оптимизация. Тези инструменти опростяват сложните изчисления, което прави Excel добър избор за вземане на решения въз основа на данни.

Характеристика № 4: Макроси и автоматизации

С VBA (Visual Basic for Applications) потребителите на Excel могат да създават макроси за автоматизиране на повтарящи се задачи, оптимизиране на работните процеси и спестяване на време. Тази функция е особено полезна за създаване на персонализирани отчети и сложни работни процеси.

Цени на Excel

Безплатно

Необходимо: 4 $/потребител/месец

Основен: 6 $/потребител/месец

Стандартен: 12,5 $/потребител/месец

Airtable срещу Excel: сравнение на функциите

Нека направим задълбочено сравнение между Excel и Airtable въз основа на техните възможности:

Характеристика № 1: Структура на данните и гъвкавост

Когато става въпрос за организиране на данните ви, гъвкавостта е всичко. Независимо дали управлявате основен списък или се занимавате с комплексен проект, наличието на инструмент, който може да се адаптира към вашите нужди, прави голяма разлика. Ето как Excel и Airtable се справят със структурирането на данните и гъвкавостта по свой уникален начин.

Excel

Excel е гъвкав инструмент за управление на данни, базиран на таблици. Можете да работите с огромни масиви от данни, да персонализирате клетки, да използвате формули и да експериментирате с форматирането, за да придадете на данните си желания вид. Той е създаден, за да се справя с комплексни изчисления, което го прави толкова популярен за всичко, свързано с числа и финанси.

Airtable

Airtable е като смесица от софтуер за електронни таблици и база данни, която ви дава най-доброто от двата свята. Тя е създадена като „релационна база данни“, така че можете лесно да свързвате записи между таблици, което е удобно за неща като управление на проекти, наблюдение на продажбите и управление на съдържанието. Освен това, тя е по-интуитивна за нетехническите потребители от традиционните приложения за електронни таблици, което улеснява екипите да поддържат организация.

🏆 Победител: Airtable за централизирано управление на данни

Характеристика № 2: Формули и изчисления

Формулите и изчисленията са в основата на всеки мощен инструмент за работа с данни. Независимо дали обработвате числа, анализирате тенденции или просто организирате данни, наличието на надеждни опции за изчисления може да улесни значително работата ви. Ето как се представят Excel и Airtable:

Excel

Excel разполага с мощни, усъвършенствани формули, включително сложни математически, статистически и финансови функции. Можете да създавате вложени формули, пивотни таблици и сложни структури от данни, като използвате инструменти за анализ като Power Query, които са полезни за подробен анализ на данни и финансово моделиране.

Airtable

Airtable включва основни формули, но няма по-напреднали функции и дълбочина на изчисленията като Excel. Той е проектиран по-добре за организиране на данни, отколкото за тежки изчисления. Налични са прости формули и функции за основна математика, манипулиране на данни и текстови функции, но те не поддържат сложни формули на същото ниво като Excel.

🏆 Победител: Excel за сложни изчисления на данни

Характеристика № 3: Визуализация на данни

Визуализацията на данни помага на потребителите бързо да разберат тенденциите, да идентифицират тенденциите и да правят сравнения. В инструменти като Excel и Airtable тази функция прави сложните данни по-достъпни, като ви позволява да видите моделите и да направите изводи от числовите данни с един поглед.

Excel

Excel предлага широка гама от инструменти за визуализация на данни, включително диаграми, графики и условно форматиране. Можете да създавате линейни графики, стълбови диаграми, разпръснати диаграми и кръгови диаграми директно в електронните таблици. Excel включва и интеграция с Power BI за по-усъвършенствани, интерактивни табла.

Airtable

Airtable включва опции за визуализация, но те са по-скоро основни функции, ориентирани към използваемостта. Изгледи като Kanban, галерия, календар и таблица са достъпни в раздела „Приложения”. Тези визуализации са функционални за проследяване на проекти, но им липсва сложността на инструментите за създаване на диаграми в Excel.

🏆 Победител: Excel за подробна визуализация на данни

Характеристика № 4: Автоматизация и управление на работния процес

Няма смисъл от инструмент без функции за автоматизация и управление на работния процес. Автоматизацията и управлението на работния процес оптимизират повтарящите се задачи, което прави работата по-ефективна и освобождава време за дейности на по-високо ниво. Ето какво предлагат Excel и Airtable в това отношение:

Excel

Excel има ограничена автоматизация чрез макроси и VBA (Visual Basic for Applications), което позволява на потребителите да автоматизират повтарящи се задачи и да създават персонализирани функции. Въпреки че са мощни, макросите изискват познания по програмиране и не са лесни за използване от всички.

Airtable

Airtable предлага автоматизация в по-достъпен формат, без необходимост от кодиране. Функциите му за автоматизация позволяват настройка на тригери, известия и интеграции с други инструменти (като Slack, Google Calendar и др.), което го прави идеален за екипни работни процеси и управление на проекти. Тази лекота на използване е идеална за съвместна работа, но липсва дълбочината на VBA на Excel.

🏆 Победител: Airtable за автоматизация без кодиране и разширени функции

Характеристика № 5: Сътрудничество и споделяне

Функциите за сътрудничество и споделяне улесняват екипите да работят заедно безпроблемно. Инструменти като Excel и Airtable позволяват на множество потребители да имат достъп, да редактират и коментират данни в реално време, като по този начин всички са на една и съща страница и се подобрява продуктивността на екипа.

Excel

Excel поддържа сътрудничеството, особено чрез Microsoft 365, където няколко потребители могат да работят едновременно върху един файл. Проследяването на промените и управлението на разрешенията за няколко изгледа обаче може да се окаже сложно, особено за големи екипи.

Airtable

Airtable е проектиран с оглед на сътрудничеството. Потребителите могат да коментират записи, да възлагат задачи и да работят в реално време върху споделени бази данни. Могат да се задават разрешения за всеки изглед, което позволява контролиран достъп до конкретни данни. Удобният интерфейс и опциите за споделяне на Airtable го правят по-подходящ за съвместни, екипни проекти.

🏆 Победител: Airtable за безпроблемно сътрудничество при работа с данни

Airtable срещу Excel в Reddit

Посетихме Reddit, за да видим какво казват хората за Airtable и Excel. Ето какво открихме:

Airtable, макар и мощен, има своите ограничения, когато става въпрос за обработка на мащабни изчисления като Excel.

Обичам факта, че мога да добавя почти всяка функция, която искам в Airtable, в момента, в който осъзная, че я искам. Той е идеален за хора, които искат напълно персонализирано, съобразено с нуждите им решение и им доставя удоволствие да го изпълнят сами.

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на Airtable и Excel

И Airtable, и Microsoft Excel предлагат уникални функции и приложения за управление на данни. Те обаче имат основни функции за сътрудничество.

Независимо от това, кой инструмент ще изберете, ще ви е необходима отделна платформа за анализ на данни или комуникация със заинтересованите страни. Преминаването към различен инструмент за всеки елемент от данните е неудобно и може да доведе до загуба на контекста.

За да избегнете това, най-добре е да използвате цялостна платформа като ClickUp, която предлага най-доброто от гъвкавостта на Airtable и мощността на Excel по отношение на данните.

Нека разберем какво отличава ClickUp като най-добрата алтернатива в управлението и анализа на данни.

Предимство на ClickUp № 1: Организирайте с изглед на таблица

Управлявайте задачи и проекти с Table View на ClickUp

Table View на ClickUp добавя функционалността на инструментите за електронни таблици към управлението на вашите проекти, като предлага познатото оформление на базата на таблици, което може да се персонализира и е пълно с мощни функции.

Можете да управлявате задачи, да проследявате данни и да организирате информация по интуитивен и гъвкав начин, идеален за екипи, свикнали да работят с електронни таблици.

С Table View можете да работите без да пишете код. Бързо изчертайте връзки между задачите и организирайте работата си, като свържете задачи, документи и зависимости.

Предимство на ClickUp № 2: Планирайте по-умно с шаблони за електронни таблици

ClickUp предлага специален шаблон за електронна таблица, който имитира най-добрите части на Excel и Airtable, но в среда за управление на проекти – шаблона за електронна таблица на ClickUp.

С този шаблон можете лесно да създадете бюджети за проекти, инструменти за проследяване на задачи или дори таблици за анализ на данни, като същевременно всичко остава свързано с вашата работна среда в ClickUp за безпроблемно сътрудничество.

И това не е всичко. Можете да избирате измежду шест различни изгледа: Списък, Мрежа, Документ на табло, Формуляр и Карта. Този шаблон е подходящ за начинаещи, така че може би ще забравите за Excel или Airtable (хаха)!

Изтеглете този шаблон Вземете най-доброто от Airtable и Excel на едно място с шаблона за електронна таблица на ClickUp.

Предимство на ClickUp № 3: Автоматизирайте работния си процес

Функциите за автоматизация на ClickUp пренасят управлението на работния процес на ново ниво. Можете да настроите автоматизации, които да задействат действия в задачи, проекти и известия, като по този начин намалите ръчния труд и поддържате екипа си в правилната посока.

Независимо дали разпределяте задачи, актуализирате статуси или напомняте на членовете на екипа за крайни срокове, автоматизациите на ClickUp спестяват време и повишават ефективността.

Можете също да кажете на AI какво искате да направите и той незабавно ще създаде вашите автоматизации. Колко готино е това? Освен това можете да го използвате в целия си работен процес, например за преки пътища към проекти, динамични възлагания, автоматизация на имейли, актуализации и анализи, задвижвани от AI, и др.

Други функции на ClickUp за безпроблемно управление на данни

Създавайте автоматизации без код с функциите за автоматизация на ClickUp

Разполагаме и с ClickUp Brain, AI асистент, който улеснява създаването на съдържание, обобщаването на актуализации и оптимизирането на работните процеси с само няколко кликвания. Това е огромно предимство за екипи, които искат да ускорят повтарящите се задачи и да повишат производителността.

Позволете на AI да ви предоставя актуализации за проектите и още много други с ClickUp Brain

Освен това, комплексният набор от функции за управление на проекти на ClickUp ви позволява да организирате работата, да поставяте цели и да проследявате напредъка – всичко на едно място.

С диаграмите на Гант, таблата Kanban и календарите можете да управлявате всеки аспект на проекта, без да се налага да сменяте инструментите.

Ако търсите по-гъвкава настройка, предлагаме ви ClickUp Editable Spreadsheet Template , който е напълно персонализируем. Този шаблон ви позволява да създадете персонализирано работно пространство в стил електронна таблица, съобразено с вашите уникални нужди.

ClickUp: решението на спора между Airtable и Excel

Ако искате централизирано управление на данни и безпроблемно сътрудничество при работа с данни, изберете Airtable. Excel обаче може да бъде по-добър избор, ако имате разнообразен набор от данни и искате да извършвате сложни изчисления.

Но защо да избирате? Защо да не имате всички функции в една платформа, за да получите разширени данни?

Тук на помощ идва ClickUp. Той съчетава възможностите на релационната база данни на Airtable с гъвкавостта на Excel, превръщайки се в идеалното решение за управление на работните процеси.

Създаден, за да оптимизира управлението на работата, ClickUp предлага автоматизация, управление на проекти и възможности за сътрудничество, които могат да заменят Airtable и Excel с няколко уникални нововъведения. Той съчетава най-доброто от двата в една интуитивна платформа, което прави управлението на работата безпроблемно.

Регистрирайте се в ClickUp още днес, за да подобрите ефективността на работата си!