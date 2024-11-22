15 иновативни ALM инструмента, които ще ускорят жизнения цикъл на разработката на софтуер през 2025 г.

Дори и най-добре управляваните софтуерни проекти понякога могат бързо да се превърнат в хаос.

Изискванията се променят, бъгове се появяват в най-неподходящия момент, а съгласуването на мултифункционален екип изглежда невъзможно.

Ако сте били в такава ситуация, знаете какво е заложено на карта: забавени пускания, пропуснати цели и претоварена работна сила.

Как да се справите с тези предизвикателства при разработката на софтуер? Отговорът се крие в интегрирания софтуер за управление на жизнения цикъл на приложенията (ALM).

Готови ли сте да видите тези предимства в действие? В този блог споделям 15-те най-добри ALM софтуера, които съм тествал задълбочено – да се заемаме и да намерим идеалния за вас!

🌻 Знаете ли, че „Управление на жизнения цикъл на приложенията“ често се използва като синоним на „Жизнен цикъл на разработката на софтуер“ (SDLC)? Докато ALM обхваща всеки етап, от концепцията до внедряването и поддръжката на софтуера, SDLC се фокусира върху разработката. SDLC е от жизненоважно значение за ALM рамката – едно приложение може да премине през множество SDLC през целия си жизнен цикъл!

Какво трябва да търсите в софтуера за ALM?

Подходящият софтуер за ALM е в основата на оптимизирания процес на разработка на приложения. Той съгласува бизнес нуждите, разработката и операциите за безпроблемно управление на ИТ жизнения цикъл.

Според моя опит, ето основните характеристики, които правят разликата:

Управление на изискванията: Изберете софтуер за ALM, който е съобразен с променящите се изисквания на проекта, като използвате цялостен контрол на версиите и проследимост. Той трябва да ви помогне да управлявате актуализациите в средата на проекта, да намалите отклоненията от обхвата и да поддържате статуса на проекта в правилната посока.

Инструменти за сътрудничество : Изберете софтуер за управление на жизнения цикъл на софтуера (ALM), който позволява комуникация в реално време с коментари, споделени документи и съвместно редактиране.

Гъвкавост на работния процес : Изберете софтуер за ALM, който се адаптира към Agile, Waterfall или хибридни работни процеси. Например, : Изберете софтуер за ALM, който се адаптира към Agile, Waterfall или хибридни работни процеси. Например, гъвкавото планиране на пускането на пазара ви позволява да разделяте проектите на фази, да отговаряте на обратната връзка и да правите корекции, без да прекъсвате напредъка.

Безпроблемна интеграция : Изберете софтуер за ALM, който се интегрира с вашата екосистема за разработка, от CI/CD пипалини до инструменти за управление на изходния код и проследяване на проблеми. В резултат на това, унифицираният достъп до проектните данни минимизира преминаването между платформи и поддържа синхронизация в целия екип.

Информативни анализи : Потърсете ALM инструменти с динамични табла и отчети, които превръщат суровите данни в полезна информация. Диаграмите за изчерпване, показателите за спринт и визуализациите за разпределение на ресурсите ви помагат да идентифицирате препятствията на ранен етап и да подобрите осигуряването на качеството.

Мащабируемост : Изберете най-добрите ALM инструменти, които се мащабират с разрастването на вашия екип за разработка и проекти, като подпомагат екипите чрез подкрепа на подробни задачи, разширяване на работната сила и управление на ресурсите, гарантирайки, че те се развиват успоредно с вашата организация.

Бързо персонализиране: Персонализирайте ALM инструмента си, за да отговаря на вашите работни процеси, от Agile разработка на базата на спринтове до многофазови проектни настройки. Гъвкавата конфигурация на работния процес съгласува софтуера със стила на вашия екип.

С тези познания изберете идеалното решение за управление на жизнения цикъл на приложенията. Започнете пътуването си към ефективен процес на разработка на софтуер още сега!

💈Бонус съвет: Изберете ALM платформа, която поддържа целия цикъл на управление на вашия проект. Съгласуваната поддръжка от начало до край на всеки етап от разработката осигурява плавен преход от планирането до внедряването. Ето как: Автоматизирайте повтарящи се задачи като известия и актуализации, за да можете да се съсредоточите върху работата, която носи добавена стойност 🤖

Изяснете изискванията на ранен етап, за да съгласувате очакванията и да намалите необходимостта от преработване по-късно 📌

Осигурете непрекъснатост при преминаването на проектите от разработка към тестване и внедряване за по-бързо и гладко пускане в експлоатация ⚙️

Консолидирайте документацията в централно хранилище за промени и актуализации в реално време 📝

15-те най-добри софтуера за управление на жизнения цикъл на приложенията

Пазарът на ALM софтуер е в разцвет, с впечатляващ годишен ръст от 6,53%, като се очаква да достигне 250 милиарда долара до 2029 г. И така, какво е причината за този ръст?

Съвременното разработване на софтуер изисква гъвкавост, сътрудничество и прецизност на всички етапи от жизнения цикъл на софтуера. С нарастването на мащаба на проекта нараства и необходимостта от по-къси цикли на разработка, строго осигуряване на качеството и адекватен процес на управление на пускането на пазара.

Подходящият софтуер за ALM обединява всичко това. След като оцених безброй опции въз основа на горните критерии, стесних избора до 15 инструмента за ALM, които отговарят на тези изисквания.

1. ClickUp (Най-доброто решение за управление на проекти „всичко в едно“)

Обединете работните процеси, задачите, целите и други с ClickUp, като дадете възможност на екипа си да премине безпроблемно от планирането на софтуера до доставката му

След като проучих множество инструменти за управление на жизнения цикъл на приложенията (ALM), мога с увереност да кажа, че ClickUp е най-доброто решение. Това е повече от просто още един инструмент – това е всеобхватен център за управление на проекти, който предефинира начина, по който екипите си сътрудничат.

В началото екипът ми се сблъска с разпръснати платформи, непоследователно проследяване на задачите и комуникационни пропуски, които ни забавяха. Но ClickUp за разработка на софтуер напълно промени подхода ни!

Платформата обединява всички части от жизнения цикъл на разработката на приложения в една безпроблемна платформа, централизирайки междуфункционалното сътрудничество, инструментите и знанията. Ако го предвидите, ClickUp разполага с инструментите, шаблоните и функциите, за да го реализирате.

Ето как това променя играта за екипите за разработка на софтуер, от планирането до доставката:

С ClickUp Tasks всяка задача е лесна за възлагане, приоритизиране и наблюдение, така че всичко върви гладко. Тази изчерпателна система позволява на екипа ми да улавя и управлява детайлите, без да се затрупва в хаоса.

Разпределяйте задачи и ги проследявайте през целия жизнен цикъл на проекта, като използвате списъци със задачи, коментари и др.

Но организационната сила не спира дотук – ClickUp Goals издига съгласуваността на ново ниво. Свързването на всяка задача с конкретни, измерими цели на проекта позволява на всеки член на екипа да допринесе за по-широките цели.

Този подход поддържа приоритетите ясни и екипите да напредват с цел, постигайки впечатляващи резултати на всеки етап от управлението на жизнения цикъл на приложенията.

За да ви помогне да започнете по-бързо, ClickUp предлага шаблони за разработка на софтуер за основни работни процеси като проследяване на грешки, планиране на спринтове и управление на версии. Тези предварително създадени инструменти позволяват на вашия екип да прескочи настройките и да се съсредоточи върху кодирането и постигането на резултати.

Освен това, шаблоните за функционални спецификации на ClickUp обединяват всички в едно и също ниво по отношение на техническата документация. Те улавят основните детайли на функциите на проекта, като гарантират, че разработчиците, тестерите и заинтересованите страни разбират целите и изискванията на приложението.

Най-добрите функции на ClickUp

Планирайте пътни карти и изисквания към продуктите чрез вградените списъци и свързани задачи в ClickUp Docs

Подреждайте идеи за продукти, обратна връзка и забавени задачи с персонализирани статуси, полета и приоритети.

Управлявайте обратната връзка и ревизиите с коментари, бележки и оптимизирани прехвърляния от проектирането до разработката чрез ClickUp Proofing.

Осигурете точно разпределение на времето във всяка фаза на проекта чрез проследяване на времето за проекта с ClickUp.

Управлявайте безпроблемно версиите с Git интеграция, персонализирани версии и списъци за пускане в експлоатация.

Проследявайте и докладвайте в реално време с ClickUp Dashboards , използвайки персонализирани джаджи за полезна информация на всеки етап от проекта.

Ограничения на ClickUp

Възможно е да се наложи да се научите да работите с него поради широкия набор от функции и опции за персонализиране.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 USD/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на член на месец.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

💈Бонус съвет: За екипи, които работят с комплексни жизнени цикли на продукти, ClickUp е повече от мениджър на задачи – това е софтуер с пълна функционалност за управление на жизнения цикъл на продукти (PLM). С PLM възможностите на ClickUp, продуктовите екипи създават стандартизирани работни процеси, опростяват управлението на данни и подобряват сътрудничеството, като централизират всички критични данни от жизнения цикъл на една платформа. 💻

2. Microsoft Azure DevOps Server (най-подходящ за предприятия, които използват предимно Microsoft)

чрез Microsoft Azure DevOps Server

Azure DevOps Server е идеален за екипи, които са дълбоко вградени в екосистемата на Microsoft, особено за .NET разработчици. Този пакет за управление на жизнения цикъл на приложенията (ALM) предлага съвместимост с Visual Studio, което го прави отличен избор за оптимизирано разработване.

За мен най-забележителният елемент е Azure Boards, който разполага с гъвкави функции за планиране за Scrum, Kanban и персонализирани работни процеси. Той помага на проектните мениджъри да управляват забавянията, да планират спринтове и да следят за пълна прозрачност на проекта.

Вградените CI/CD пипалини автоматизират контрола на изграждането и внедряването, което ви позволява да преминавате без усилие от кодиране към пускане на продукта. Тази функция е идеална за непрекъснатост на проекта и гарантиране на качеството.

Най-добрите функции на Microsoft Azure DevOps Server

Унифицирайте работните процеси на разработката с последователна интеграция на Visual Studio.

Осигурете гаранция за качество на всеки етап от поддръжката с вградени инструменти за тестване.

Разширете функционалността чрез интеграции както с Microsoft Power Apps като Power Automate, така и с популярни инструменти за разработка на трети страни.

Ограничения на Microsoft Azure DevOps Server

Първоначалната настройка и конфигурация са предизвикателни, особено за по-малките екипи за разработка.

Някои потребители смятат, че той има по-стръмна крива на обучение в сравнение с други инструменти.

Цени на Microsoft Azure DevOps Server

Basic: Безплатно за до 5 потребители, след това 6 долара на потребител на месец

Основни + тестови планове: 52 USD/месец на потребител

Visual Studio Professional: 45 USD/месец на потребител

Visual Studio Enterprise: 250 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft Azure DevOps Server

G2: 4. 2/5 (190+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 140 рецензии)

3. IBM Rational (Най-доброто за управление на жизнения цикъл на приложенията на корпоративно ниво)

чрез IBM Rational

IBM Rational е създаден за предприятия, които изискват строго спазване на нормативните изисквания и управление на процесите. Той предлага система за съвместно управление на жизнения цикъл на приложенията, която обединява големи екипи в областта на разработката, тестването и контрола на проектите.

Пакетът включва Rational DOORS Next Generation за управление на изискванията, Rational Quality Manager за контрол на тестовете и Rational ClearQuest за надеждно управление на промените и автоматизация на процесите.

Обединени чрез Jazz Team Server, тези инструменти ускоряват комуникацията в реално време и споделянето на данни. Тази интегрирана среда премахва изолираността. Резултатът? По-добра работа в екип, подобрена прозрачност и по-бързо предоставяне на качествено софтуерно решение.

Най-добрите функции на IBM Rational

Използвайте интегрирания набор от инструменти с Rational DOORS Next Generation (управление на изискванията), Rational Quality Manager (контрол на тестовете) и Rational ClearQuest (управление на промените и автоматизация на процесите).

Осигурете пълна проследимост на изискванията, промените, тестовете и кода, за да помогнете на екипите да поддържат ясна одитна следа и лесно да проследяват проблемите до източника им.

Унифицирайте инструментите чрез Jazz Team Server, което позволява по-бързо вземане на решения.

Ограничения на IBM Rational

Първоначалната имплементация е сложна и изисква помощта на експерти.

Комплексните функции се предлагат на преференциална цена.

Цени на IBM Rational

Персонализирани цени

4. Rally (Най-доброто за гъвкави проекти и съгласуване на OKR)

чрез Rally

Rally, по-рано CA Agile Central, е ALM решение, базирано на Agile, за предприятия, които управляват сложни проекти. Неговите анализи в реално време, планиране на ресурсите и Agile метрики подпомагат по-интелигентни решения в цялото портфолио.

Какво го отличава? „Big Room Planning“ – пространство за сътрудничество, където екипите се съгласуват по отношение на целите, зависимостите и рисковете, като по този начин стимулират координирания напредък. Това спомага за получаването на информация в реално време на ниво екип, портфолио и програма, което позволява разработването на приложения да се съгласува с общите цели.

Най-добрите функции на Rally

Съгласувайте OKR (цели и ключови резултати) чрез Lean управление на портфейла и планиране на капацитета.

Поддържайте различни Agile методологии за мащабируемо и съгласувано разработване в екипите.

Анализирайте производителността с индекса за производителност на софтуерното разработване за непрекъснато усъвършенстване.

Ограничения на Rally

Разширените функции могат да изискват известно време за усвояване, особено за нови потребители.

Високите разходи могат да бъдат пречка за по-малките екипи или стартиращите компании.

Цени на Rally

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Rally

G2: 3,9/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 30 рецензии)

5. Atlassian Suite (най-подходящ за интегрирано разработване и сътрудничество)

чрез Atlassian Jira

Atlassian Suite (JIRA + Confluence + Bitbucket + Bamboo) предлага цялостна екосистема за управление на проекти, идеална за екипи за разработка, които търсят лесна ALM интеграция. Впечатляващо е как всеки инструмент се свързва, за да подкрепи всеки етап от процеса на разработка на софтуер.

JIRA поддържа строго проследяване на Agile, съгласува задачите и крайните срокове, докато Confluence централизира документацията за лесен и споделен достъп. Сътрудничеството по кода на Bitbucket, базирано на Git, улеснява прегледа на кода и вградените коментари. Bamboo също е важен фактор, който автоматизира CI/CD и ускорява работния процес с усъвършенствана скорост и качество.

Най-добрите функции на Atlassian Suite

Съгласувайте междуфункционалните екипи с мощни, персонализирани табла за проследяване в реално време.

Свържете се с инструменти като Slack, Zoom и Trello за по-ефективна комуникация.

Използвайте мощните аналитични инструменти на JIRA за информация за скоростта на спринтовете и състоянието на проектите.

Ограничения на Atlassian Suite

Всички инструменти се продават отделно, без пакетни цени, което увеличава разходите за потребителите на пълния пакет, които внедряват ALM.

Първоначалната конфигурация отнема много време на екипите, които за първи път работят с Atlassian.

Цени на Atlassian Suite

JIRA: Започва от 7,75 $/потребител/месец

Confluence: 5,16 $/потребител/месец

Bitbucket: 3,30 $/потребител/месец

Bamboo: От 1200 долара за един отдалечен агент

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Atlassian Suite

G2: JIRA – 4,3/5 (над 5000 отзива)

Capterra: JIRA – 4. 4/5 (над 14 000 рецензии)

6. Polarion ALM (Най-добър за унифицирани изисквания и управление на качеството)

чрез Siemens

Polarion ALM от Siemens обединява всички ваши разработки в една платформа за сътрудничество, което подобрява работата в екип. С безопасен достъп чрез браузър и детайлни разрешения, вие контролирате кой вижда и променя какво чрез компетентна автоматизация на работния процес.

Това, което отличава Polarion, е неговата цялостна проследимост. Получете пълна видимост на всеки етап от разработката – от модифицирани кодови редове до заявки за промени на високо ниво – което улеснява одитите и спазването на нормативните изисквания.

Харесах възможността на Polarion да използва повторно и разклонява данни, което ви позволява да споделяте изисквания, код и тестове между множество проекти или продуктови линии. Това ускорява както последователното, така и паралелното разработване, спестява време и намалява грешките.

Най-добрите функции на Polarion ALM

Повторно използвайте и разклонявайте данни ефективно, за да оптимизирате множество проекти или продуктови линии.

Автоматизирайте работните процеси с персонализирани процеси за последователност и контрол на качеството.

Интегрирайте с популярни инструменти, използвайки отворени API и готови за употреба конектори.

Ограничения на Polarion ALM

Липсата на вградено управление на изходния код означава, че потребителите трябва да разчитат на приложения на трети страни, което добавя сложност и проблеми с интеграцията.

Рецензентите може да имат затруднения при идентифицирането на промените в сравнение с предишните версии, което забавя цикъла на рецензиране и го прави по-неефективен.

Цени на Polarion ALM

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Polarion ALM

G2: 4,2/5 (над 40 отзива)

7. Codebeamer (Най-добър за разработване на сложни продукти и управление на съответствието)

чрез Codebeamer

По моя опит, Codebeamer е мощна платформа, създадена за управление на сложен софтуер и жизнен цикъл на продукти. Тя се отличава с обработката на сложни работни процеси и осигуряването на строго съответствие с нормативните изисквания, което я прави идеална за индустрии, в които безопасността е от критично значение.

С възможностите си за конфигуриране на продуктови линии, Codebeamer позволява ефективно управление на множество варианти на продукти. Неговите интелигентни цифрови работни потоци свързват екипи, роли и процеси през целия жизнен цикъл на софтуера.

Интеграцията е плавна с други продукти на PTC, което позволява свързване с инженерната цифрова нишка. Тя осигурява съгласуваност на данните в цялата ви екосистема за разработка, което е от решаващо значение за съответствие със стандарти като ISO 26262 и FDA регламенти.

Най-добрите функции на CodeBeamer

Повишете екипната работа и прозрачността с модерни, базирани на браузър интерфейси и споделяне на данни в реално време.

Интегрирайте безпроблемно с широка гама от инструменти на трети страни, включително JIRA, Git, Jenkins и Selenium.

Получете надеждни функции за сигурност, включително детайлен контрол на достъпа, разрешения на базата на роли и механизми за удостоверяване на автентичността на корпоративно ниво.

Ограничения на Codebeamer

Интерфейсът не е интуитивен, което води до по-дълги периоди на настройка и обучение.

Неадекватната мобилна функционалност ограничава дистанционната работа и сътрудничеството в движение.

Цени на Codebeamer

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Codebeamer

G2 : 4,3/5 (над 130 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (30+ отзива)

8. Kovair ALM (Най-добър за непрекъсната интеграция в различни вериги от DevOps инструменти)

чрез Kovair ALM

Навигирането в сложната среда на DevOps с множество инструменти може да бъде прекалено обременяващо. Kovair ALM преодолява хаоса с Omnibus Integration Platform, обединявайки над 110 инструмента на трети страни в една кохерентна екосистема.

Едно от нещата, които отличават Kovair, е предоставянето на информация в реално време за изпълнението на проектите. Персонализираните табла с функции за детайлно разглеждане предлагат цялостен поглед върху планираното и действителното използване на ресурсите.

Най-добрите функции на Kovair ALM

Повишете ефективността с унифицирана комуникация и известия по имейл.

Постигнете съответствие чрез персонализирани работни процеси и пълни одитни следи.

Изберете от опциите за внедряване в облака и на място.

Интегрирайте управлението на тестовете в ALM процеса, което позволява създаването, изпълнението и проследяването на тестови случаи, пряко свързани с изискванията и дефектите.

Ограничения на Kovair ALM

Първоначалната конфигурация е сложна и отнема много време.

Може да се наложи обучение, за да се използват пълноценно всички функции.

Цени на Kovair ALM

Персонализирани цени

💡Съвет от професионалист: Оптимизирането на работните процеси е ключът към подобряване на сътрудничеството и производителността на екипа. Приложете тези добре проектирани инженерни шаблони, за да стандартизирате процесите, да намалите грешките и да ускорите жизнения цикъл на разработката на софтуерни приложения!

9. Digital. ai Agility (Най-доброто решение за мащабиране на гъвкави практики в големи предприятия)

Digital. ai Agility е отличен избор за големи предприятия, които се разрастват с SAFe (Scaled Agile Framework), LeSS (Large Scale Scrum) или DAD (Disciplined Agile Delivery). Той свързва вашите инвестиции в технологии със стратегическа стойност чрез AI-базирани анализи.

Цялостното гъвкаво планиране ви помага да управлявате планирането на ниво портфолио, програма и екип в един инструмент. Поддръжката на OKR рамката съгласува целите с ежедневните задачи, докато DevOps интеграцията свързва процесите на планиране, разработка, тестване и пускане на пазара.

Освен това, с управлението на зависимостите, вие предоставяте персонализирани показатели за всеки заинтересован, проследявате зависимостите, за да балансирате капацитета и да предотвратите затруднения.

Най-добрите функции на Digital. ai Agility

Подобрете работата в екип с интегрирани стаи за планиране, форуми и общности за обмен на опит.

Използвайте функции за сътрудничество в реално време, като дискусионни теми, коментари и известия.

Използвайте предсказуема интелигентност, за да вземате решения на базата на данни и да оптимизирате резултатите от проектите.

Предлага мащабируема платформа с поддръжка на много екипи, управление на портфолио на корпоративно ниво и междуфункционално сътрудничество.

Digital. ai Ограничения на гъвкавостта

Настройката на Digital. ai Agility отнема много време и може да изисква специализирани познания.

Цената му е висока, което може да бъде пречка за по-малките предприятия.

Цени на Digital. ai Agility

Персонализирани цени

Digital. ai Оценки и рецензии за Agility

G2 : 3,7/5 (над 60 отзива)

Capterra: Н/Д

10. Jama Connect (Най-подходящ за сложни хардуерни изисквания и управление на софтуерни приложения)

чрез Jama Connect

Jama Connect се отличава в управлението на сложни изисквания и осигуряването на проследимост през целия жизнен цикъл на приложението. В проекти, където прецизността е от жизненоважно значение – като разработката на аерокосмически, застрахователни или медицински устройства – Jama предоставя инструменти за контрол на всеки детайл.

Това, което прави Jama уникален, е неговата функция за проследяване в реално време, която предлага видимост в реално време на взаимоотношенията между изискванията, тестовете и дефектите. Тази възможност помага за ранното откриване на проблеми и гарантира съответствие с индустриалните стандарти.

Най-добрите функции на Jama Connect®

Подобрете качеството и ускорете пускането на пазара с функцията Jama Connect Trace Scores.

Поддържа одитни следи, проследимост и процеси на проверка и валидиране, за да гарантира съответствие с отрасловите специфични регулации.

Съгласувайте тестовите дейности директно с изискванията чрез интеграция на управлението на тестовете.

Ограничения на Jama Connect

По-високите разходи могат да бъдат пречка за по-малките екипи или ограничените бюджети.

Първоначалната настройка и овладяването на платформата могат да бъдат сложни.

Цени на Jama Connect

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Jama Connect

G2: 4,3/5 (над 140 рецензии)

11. Targetprocess (Най-доброто ALM решение за визуално управление на проекти)

чрез Targetprocess

Targetprocess предлага динамично визуално ALM изживяване, идеално за големи екипи за разработка на софтуер. Първоначално собственост на Apptio, а по-късно закупен от IBM, интуитивният му интерфейс разполага с различни инструменти за управление на проекти за персонализиране на работния процес, проследяване на задачи и отчитане на портфолио.

Любимата ми функция са таблата в реално време. Оценявам това, че те предлагат незабавна яснота относно напредъка, зависимостите и натоварването, като поддържат гъвкавите екипи за разработка съгласувани и фокусирани.

Интегрираното приложение Service Desk е бонус, който добавя стандартизирана среда за управление на риска. То осигурява непрекъсната поддръжка и съгласуваност през целия жизнен цикъл на приложението.

Най-добрите функции на Targetprocess

Преобразувайте сложни данни в лесни за разбиране визуализации като табла и времеви линии.

Персонализирайте изгледите и отчетите, за да подчертаете показателите, които са най-важни за вас.

Използвайте йерархичния модел на работните елементи, за да разделите работата на епични истории, функции, потребителски истории и задачи.

Ограничения на Targetprocess

Някои потребители съобщават за забавяния при работа с големи масиви от данни.

Няма мобилна версия за достъп от мобилни устройства

Цени на Targetprocess

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Targetprocess

G2: 4,3/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 500 отзива)

12. Tuleap (Най-добър за гъвкаво управление на проекти и управление на проекти, базирано на DevOps)

чрез Tuleap

Tuleap е един от най-добрите инструменти с отворен код за гъвкаво DevOps и управление на жизнения цикъл на приложенията, които съм тествал. Неговата гъвкавост се проявява в поддръжката на гъвкави и по-традиционни процеси на разработка на софтуер.

Това, което ме впечатлява най-много, е неговата плавна и непрекъсната свързаност с Git, SVN и Jenkins. От проследяване на проблеми до управление на документи и контрол на версии, Tuleap обединява цял набор от инструменти под един покрив, спестявайки ви неудобството да се занимавате с множество приложения.

Най-добрите функции на Tuleap

Управлявайте изисквания, бъгове и тестови случаи с персонализирани работни процеси.

Настройте интеграция и DevOps пипалини за безпроблемно внедряване на код и поддръжка на достъп за популярни Agile методологии.

Възползвайте се от богатата подкрепа на общността за отворен код.

Ограничения на Tuleap

Отвореният код изисква умерени технически познания, което затруднява въвеждането в употреба от по-малки екипи.

Потребителският интерфейс е по-малко интуитивен, което намалява лекотата на използване.

Цени на Tuleap

Community edition : Безплатна версия с отворен код

Enterprise edition: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Tuleap

G2 : Н/Д

Capterra: 4,5/5 (над 30 рецензии)

📖 Прочетете повече: Агилен цикъл на разработване на софтуер

13. Helix ALM (Най-добър за проследяемост от начало до край)

чрез Perforce

Вашият екип работи ли по проекти с висока степен на риск, които изискват строго спазване на изискванията и проследимост? Гъвкав и всеобхватен инструмент като Helix ALM от Perforce може да отговори перфектно на вашите нужди!

Едно от основните предимства на този софтуер за управление на жизнения цикъл на приложенията е неговата модулна структура, която обхваща изисквания, тестови случаи и управление на проблеми. Това ви позволява да получите пълна видимост на всеки етап от управлението на жизнения цикъл на приложенията.

Helix е подходящ и за регулирани среди. Ефективни функции като анализ на въздействието и управление на промените поддържат качеството на софтуера, като същевременно отговарят на всички стандарти за съответствие.

Най-добрите функции на Helix ALM

Използвайте само модулите, от които се нуждаете – изисквания, тестови случаи или проблеми – за специализирано решение.

Изберете от гъвкави опции за внедряване , включително облачни , локални и хибридни среди.

Извършвайте FMEA или анализи на въздействието, за да управлявате рисковете и да подобрите предвидимостта на проекта.

Ограничения на Helix ALM

Персонализираните работни процеси изискват значителни настройки и технически ресурси.

Ограничени функции за сътрудничество в реално време, като чат или споделени работни пространства

Цени на Helix ALM

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Helix ALM

G2: 4/5 (90+ отзива)

Capterra: 4. 1/5 (25+ отзива)

14. DocSheets (Най-доброто решение за просто и проследимо управление на изискванията)

чрез DocSheets

Като човек, който цени гъвкавостта, открих, че DocSheets е адаптивно ALM решение, което улеснява работата с комплексна документация. Този инструмент улеснява адаптирането на изисквания, проекти, тестове и други артефакти към вашия работен процес.

Фокусът върху поддръжката на приложенията, високата проследимост и контрола на версиите ме впечатлиха – всички те са от съществено значение за запазването на всеки детайл. Идеален за среда с високи изисквания за съответствие, DocSheets гарантира точност и мощност през целия жизнен цикъл на проекта.

Най-добрите функции на DocSheets

Импортирайте и организирайте изискванията от Word и Excel в ясна, йерархична структура.

Защитете вашата собствена информация с вградено криптиране за сигурен трансфер на данни.

Получете достъп до персонализирани отчети, управление на достъпа на потребителите и съвместимост с различни методологии.

Ограничения на DocSheets

Работата с големи масиви от данни може да повлияе на производителността на системата и да забави операциите.

Някои потребители съобщават за необходимост от обучение при настройването на функциите за документиране и проследяемост.

Цени на DocSheets

Персонализирани цени

15. SpiraTeam (Най-добър за интегриран цикъл на живот и управление на качеството)

чрез Inflectra

SpiraTeam от Inflectra е отличен ALM инструмент, който обединява планирането на проекти, процеса на пускане и проследяването на дефекти в една централизирана платформа. Интегрираните табла за управление ви осигуряват видимост в реално време на всички етапи от жизнения цикъл на приложението, като гарантират съгласуваността на екипа.

Особено заслужава да се отбележи функцията за проследяемост – тя свързва изискванията, задачите и тестовите случаи, за да предотврати разширяване на обхвата и пропускане на детайли. SpiraTeam е изключително адаптивен, поддържа различни методологии за разработка с гъвкави работни процеси и цялостен надзор.

Най-добрите функции на SpiraTeam

Споделяйте работни пространства и използвайте дискусионни теми, за да поддържате отворена комуникация.

Персонализирайте с рамката за разширяемост SpiraApps, като адаптирате платформата към вашите нужди.

Изберете локални или частни облачни опции за подобрена сигурност на данните и гъвкавост.

Ограничения на SpiraTeam

Обучението, базирано на консултации, може да не е подходящо за стартиращи компании, които се нуждаят от бързо и мащабируемо въвеждане.

Документацията за настройка би могла да включва повече видео уроци, особено за сложни конфигурации.

Цени на SpiraTeam

Опции в облака или на място: от 158,99 долара на месец.

Оценки и рецензии за SpiraTeam

G2: 4. 1/5 (20+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (90+ отзива)

Оптимизирайте управлението на жизнения цикъл на вашите приложения с ClickUp

Подходящият софтуер за ALM може да означава безпроблемен успех на проекта или постоянни неуспехи. Независимо дали искате персонализирани работни процеси, цялостна интеграция или сътрудничество в реално време, тези ALM решения предлагат нещо уникално, което отговаря на нуждите на вашия екип.

Но ако търсите инструмент, който надхвърля очакванията ви, ClickUp е без конкуренция. ✅

С своя всеобхватен подход ClickUp оптимизира всяка фаза от жизнения цикъл на разработката – от планирането и кодирането до тестването и пускането на пазара. Гъвкавостта, възможностите за интеграция и интуитивните инструменти за управление позволяват на вашия екип да остане съгласуван и да поддържа проектите в правилната посока.

Готови ли сте да подобрите стратегията си за разработка? Изберете ClickUp за вашето ALM решение и усъвършенствайте процеса на разработка – успехът е само на един клик разстояние! ✨