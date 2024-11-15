Безплатни шаблони за CRM в Google Sheets, които ще подобрят процеса на продажбите ви

Според McKinsey, лидерите могат да постигнат 2-5% ръст в продажбите чрез внедряване на вземане на решения, базирано на данни. ✨

Въпреки това, много организации все още се борят да приложат този подход ефективно поради неефективното управление на данните. Липсата на подходящи инструменти за събиране, организиране и анализиране на данни води до пропускане на възможности за растеж от страна на екипите по продажбите.

Тук е мястото, където шаблоните за CRM в Google Sheets могат да направят значителна разлика.

Тези шаблони помагат на бизнеса да централизира и управлява данните си за продажбите в прост и достъпен формат, позволявайки на екипите да проследяват потенциалните клиенти, взаимодействията с клиентите и напредъка на продажбите в реално време, за да вземат решения въз основа на данни.

В тази статия ще ви запознаем с някои от най-добрите безплатни CRM шаблони, създадени да опростят процеса на продажбите и да разширят вашите търговски операции.

Какво прави един добър шаблон за CRM в Google Sheets?

Добър шаблон за CRM в Google Sheets ви помага да организирате и управлявате ефективно вашия процес на продажби.

Шаблонът за CRM в Google Sheet трябва да бъде:

🌟 Лесен за навигация: Трябва да предоставя ясна структура и етикети, което улеснява екипа по продажбите да проследява данните, дори и за тези, които нямат обширни познания по работа с електронни таблици.

🔧 Адаптивност: Трябва да има персонализирани полета за продажби, за да се адаптира към вашите специфични бизнес нужди и процеси на продажби.

📋 Изчерпателен: Безплатният CRM шаблон трябва да включва основни полета като информация за контакт, етап на сделката, отрасъл, прогнозирани приходи, комисионни и др., за да подобри достъпността на данните.

📊 Интуитивен: Изберете шаблон, който предлага интуитивен CRM табло или функции за анализ на продажбите за вземане на решения въз основа на данни.

🔗 Съвместимост: Безплатният шаблон за CRM таблица трябва да се интегрира лесно с вашите технологии за продажби, за да можете да събирате и управлявате данни за продажбите от различни платформи.

Шаблони за CRM в Google Sheets

Независимо дали следите взаимоотношенията с клиентите, проследявате продажбите или организирате потенциалните клиенти, шаблоните за продажби на Google Sheets CRM са добра отправна точка за управление на данните на вашата компания и подобряване на управлението на взаимоотношенията с клиентите.

Нека разгледаме шест популярни CRM шаблона за електронни таблици, които можете да интегрирате в работния си процес.

1. CRM шаблон от Salesflare

чрез Salesflare

Шаблонът CRM на Salesflare е надежден инструмент, създаден да предостави на малките предприятия и стартиращите компании основни CRM функции в Google Sheets. Този шаблон предлага лесен за навигация дизайн, който организира взаимодействията с клиентите, проследява етапите на продажбите и помага при управлението на потенциалните клиенти – всички те са ключови аспекти за увеличаване на приходите.

С раздели, посветени на контактната информация, статуса на сделките и бележките за ключови дейности, шаблонът Salesflare CRM ви позволява да съхранявате всичко на едно място, като минимизирате необходимостта от множество инструменти и сложни CRM системи.

Една от отличителните характеристики на този безплатен шаблон е интуитивната система за проследяване на процеса. Тази функция визуално категоризира потенциалните клиенти по етапи (например първоначален контакт, преговори, сключена сделка), което позволява бърз поглед върху мястото на всеки потенциален клиент в процеса на продажба.

Идеален за: Търговски представители и специалисти, които искат да събират цялата информация за потенциалните клиенти на едно място.

2. Шаблон за мини CRM инструмент от HubSpot

чрез HubSpot

Шаблонът Mini CRM Tool Template на HubSpot предлага прост, но структуриран начин за проследяване на взаимоотношенията с клиентите и данните за продажбите. Наличен както за Excel, така и за Google Sheets, той ви води през настройките с раздела „Start Here“ (Започнете оттук) и позволява лесно персонализиране на падащите менюта, за да съответстват на уникалните етапи на продажбите.

Основните му раздели включват „Организации“, „Контакти“, „Възможности“ и „Взаимодействия“, където можете да регистрирате и организирате подробности за клиенти, сделки и история на комуникацията. Разделът „Табло“ предоставя обща представа за продажбения процес, стойностите на отворените възможности и броя на контактите.

Идеален за: Търговски екипи, които искат да визуализират тенденциите при клиентите.

чрез HubSpot

Можете да използвате шаблона за списък с контакти на HubSpot, за да управлявате основните данни за контакт на потенциалните клиенти, като имена, имейл адреси, телефонни номера и данни за компанията, за безпроблемна комуникация.

Той ви помага да добавяте бележки и да категоризирате контактите въз основа на статуса на връзката им или етапа на продажбата, за да сегментирате и насочвате комуникациите ефективно.

Шаблонът на Google Sheet позволява бързо въвеждане на данни и лесни актуализации, като гарантира, че цялата информация за контактите остава актуална и достъпна.

Идеален за: Екипи за поддръжка на продажбите, които трябва да поддържат контактните данни на потенциалните клиенти.

4. Шаблон за месечен панел за продажби от HubSpot

чрез HubSpot

Шаблонът за месечен панел за продажби на HubSpot предлага обединена визия за месечните ви цели и резултати в продажбите. Той ви помага да проследявате новите акаунти, пробните версии и генерираните приходи на месечна база. Можете да използвате графиките и диаграмите му, за да анализирате тенденциите и моделите в продажбите във времето, което ви позволява да вземате по-добри решения.

Започнете с раздела „Инструкции“, за да научите как да въвеждате данни, и използвайте този шаблон на Google Sheets, за да планирате вашите продажбени дейности. След това можете да въведете месечните продажбени цели в раздела „Настройки“ и да използвате разделите „Данни – Продажби“ и „Данни – Акаунти“, за да въведете потенциални клиенти, пробни версии и данни за конверсии.

Идеален за: Мениджъри по продажбите, за да получат цялостен поглед върху месечните продажбени дейности и напредъка по отношение на целите.

5. Шаблон за CRM в електронна таблица от SalesTable

чрез SalesTable

Шаблонът за CRM в Spreadsheet на SalesTable е персонализиран инструмент за бизнеса, с който можете ефективно да управлявате взаимоотношенията с клиентите и продажбите.

Той предоставя ясен преглед на потенциалните клиенти, възможностите и сделките, което ви позволява да визуализирате продажбения си канал и да идентифицирате потенциални пречки. С персонализирани полета, автоматизирани изчисления и визуален табло, този безплатен шаблон за CRM в електронна таблица ви помага да оптимизирате процеса на продажби, да подобрите ефективността и да увеличите продажбите си.

Идеален за: Мениджъри по продажбите, които се нуждаят от визуализация на продажбения процес и идентифициране на пречките.

6. Шаблон за CRM в Google Sheets за диаграми и графики от Tipsographic

чрез Tipsographic

Шаблонът CRM на Tipsographic ви помага да визуализирате и анализирате данните си за продажбите. Можете лесно да идентифицирате тенденциите, моделите и възможностите за продажби в данните си за CRM с помощта на графики и диаграми. Този шаблон е полезен за разбиране на резултатите от продажбите, проследяване на ключови показатели и вземане на решения въз основа на данни.

Идеален за: Мениджъри по продажбите, които искат да анализират данните за продажбите, за да вземат информирани решения.

Ограничения при използването на Google Sheets/Docs за CRM

Макар Google Sheets да предлага гъвкава платформа за управление на взаимоотношенията с клиентите, тя има няколко ограничения, които могат да повлияят на ефективността ѝ като CRM инструмент, включително:

🚫 Липса на разширени функции: Шаблоните на Google Sheets не разполагат с разширените функции на специализирания CRM софтуер, като автоматизирани работни процеси, интелигентно оценяване на потенциални клиенти и предсказуема аналитика.

✍️ Ръчно въвеждане на данни: Повтарящото въвеждане на данни в Google Sheets може да отнема много време и да доведе до човешки грешки, което да доведе до неточни решения за продажбите.

📈 Ограничена мащабируемост: С разрастването на вашия бизнес управлението на големи масиви от данни за продажбите в електронна таблица може да стане тромаво и неефективно.

🛠️ Сложна интеграция: Интегрирането на Google Sheets с други инструменти и платформи може да бъде предизвикателство и да изисква персонализирани решения.

🔒 Съображения за сигурност: Въпреки че Google Sheets предлага мерки за сигурност, съхраняването на чувствителни данни за клиенти в електронна таблица може да породи опасения, особено за по-големите предприятия.

📍Именно затова се нуждаете от тези алтернативи на Google Sheets. ✨

Алтернатива на шаблоните за CRM в Google Sheets

Макар Google Sheets да може да бъде полезен инструмент за управление на клиентски данни в началото, липсата на автоматизация и ограничените възможности за анализ могат да ви поставят в затруднение с несъответствия в данните.

Бизнесите с комплексни процеси на продажби и големи масиви от данни могат да се възползват от специализиран CRM софтуер за CRM процеси, който надхвърля основните функции на Google Sheets.

Тук на помощ идва персонализираният CRM софтуер, като ClickUp.

ClickUp предлага интуитивни CRM шаблони, които опростяват процеса на продажбите, повишават производителността и стимулират растежа. Ето някои от най-добрите шаблони за продажби, които можете да използвате, за да създадете свой собствен CRM с ClickUp.

1. Шаблон за CRM на ClickUp

Изтеглете този шаблон Опростете процеса на продажби, управлявайте потенциалните клиенти и проследявайте сделките лесно с шаблона за CRM на ClickUp.

Изолираните данни са голямо предизвикателство за CRM екипите. Това води до фрагментирана информация за клиентите, неефективно сътрудничество и лошо вземане на решения, което в крайна сметка се отразява на приходите на вашия бизнес. Можете да решите този проблем, като интегрирате усъвършенствана CRM платформа, която централизира данните за продажбите.

Шаблонът ClickUp CRM може да бъде добра отправна точка за получаване на пълна видимост на вашите продажбени операции. Той помага за настройване и наблюдение на цялата продажбена екосистема. От създаването на подробен процес на продажби до създаването на рамка за квалифициране на потенциални клиенти и наблюдение на потенциални клиенти, този шаблон ви помага да управлявате всичко.

Можете да използвате този шаблон, за да:

Централизирайте данните за клиентите

Получавайте актуализации за сделките в реално време, което ви позволява да вземате решения въз основа на данни.

Приоритизирайте задачите според етапа на продажбата за по-добро управление.

Идеален за: Екипи по продажбите, които се борят с неорганизирани данни и неефективни работни процеси.

2. Опростен CRM шаблон на ClickUp

Изтеглете този шаблон Повишете нивото на CRM с простия CRM шаблон на ClickUp.

Актуализирането на нови сделки, проследяването на статуса на потенциалните клиенти и управлението на променящите се предпочитания на клиентите може да бъде прекалено обременяващо, особено за малки екипи. За щастие, шаблонът ClickUp Simple CRM идва на помощ.

Този подходящ за начинаещи шаблон предоставя прости формати за проследяване на потенциални клиенти. В изгледите „Списък“ и „Таблица“ можете бързо да видите важни подробности като ниво на приоритет, етап, приблизителна стойност на сделката и телефонни номера. Ако искате да проверите подробния статус на всеки потенциален клиент, просто превключете на изгледа „Тръбопровод“.

Идеален за: Собственици на малки фирми и стартиращи компании, които търсят прости решения за управление на продажбите.

3. Шаблон за проследяване на комисионни в ClickUp

Изтеглете този шаблон Автоматизирайте процеса на проследяване на комисионните и спестете време с шаблона за проследяване на комисионни на ClickUp.

Нищо не стимулира производителността така, както предлагането на конкурентни комисионни на вашия екип по продажбите. Затова, ако искате да мотивирате вашите търговски представители, опитайте шаблона за проследяване на комисионни на ClickUp. Той помага да проследявате всички сделки и автоматизира изчисляването на комисионните, спестявайки ви ценно време и усилия.

Можете да използвате този шаблон и за визуализиране на резултатите и проследяване на напредъка на всеки служител по отношение на целите. По този начин ще знаете кога да се намесите и да предложите насоки или обучения на вашия екип по продажбите.

Използвайте този шаблон, за да:

Поддържайте ясни и точни записи за всяка продажба, за да изчислявате точно комисионните.

Проследявайте комисионните в реално време, като мотивирате членовете на екипа си да се стремят към постигане на целите си.

Следете напредъка на сделките и комисионните с персонализирани статуси като „Нов потенциален клиент“, „Преговори за цена“ и „Изплатена комисионна“.

Идеален за: мениджъри по продажбите и финансови екипи, които искат да опростят проследяването на комисионните.

🔮 Знаете ли, че... До 2025 г. 60% от B2B търговските организации ще преминат от продажби, базирани на опит и интуиция, към продажби, базирани на данни.

4. Шаблон за продажбена тръба на ClickUp

Изтеглете този шаблон Визуализирайте своя процес на продажби и сключвайте повече сделки с шаблона за процес на продажби на ClickUp.

За да приложите тази промяна, трябва да проследявате продажбите си в реално време. За целта ви са необходими инструменти като шаблона за продажби на ClickUp. Той позволява безпроблемно управление на данните за клиентите, което ви помага да вземете информирани решения за продажбите.

С този шаблон можете:

Управлявайте и оптимизирайте потенциалните клиенти на всеки етап от процеса на продажби.

Управлявайте данните на клиентите с интерфейс с функция „плъзгане и пускане“

Приоритизирайте потенциалните клиенти въз основа на критерии като спешност, стойност и потенциал.

Прогнозирайте приходите от продажби

Идеален за: Търговски представители, мениджъри по продажбите и екипи за бизнес развитие, които искат да имат информация в реално време за напредъка на сделките и представянето на екипа.

5. Шаблон за продажби CRM на ClickUp

Изтеглете този шаблон Преобразувайте процеса на продажбите си с шаблона ClickUp Sales CRM.

Шаблонът ClickUp Sales CRM опростява управлението на потенциалните клиенти и проследяването на акаунтите, улеснявайки екипите по продажбите да организират контактите и да визуализират възможностите за продажби във фунията, гарантирайки, че нито един потенциален клиент няма да бъде пропуснат.

С този шаблон можете да:

Получете по-голяма яснота относно комуникацията с клиентите и последващите действия.

Централизирайте данните за клиентите за по-добър достъп

Автоматизирайте актуализациите на потенциалните клиенти, за да увеличите производителността

Получавайте анализи на продажбите в реално време за по-добро вземане на решения.

Идеален за: Търговски екипи, мениджъри по бизнес развитие и счетоводители, които искат да управляват ефективно потенциалните клиенти, да подобрят взаимодействието с клиентите и да стимулират растежа.

6. Шаблон за отчет за продажбите на ClickUp

Изтеглете този шаблон Проследявайте ключови показатели, анализирайте ефективността и вземайте информирани решения с шаблона за отчет за продажбите на ClickUp.

Дори най-ефективните екипи по продажбите могат да се сблъскат с трудности при изготвянето на отчети за продажбите поради разпръснатите данни и липсата на стандартизирани показатели. Шаблонът за отчет за продажбите на ClickUp позволява безпроблемно проследяване и отчитане на резултатите от продажбите.

Можете да го използвате, за да проследявате ключови показатели във всички етапи на процеса на продажби, като общи продажби, средна стойност на сделката и продължителност на цикъла на продажбите.

Този шаблон предлага цялостен поглед върху вашите продажбени дейности. Той обединява данни от различни източници в един организиран доклад, предоставящ информация за тенденциите, процента на конверсия и общата ефективност на екипа.

Идеален за: мениджъри по продажбите, бизнес анализатори и ръководители на екипи, които искат да оптимизират отчитането на продажбите.

7. Шаблон за проследяване на продажбите в ClickUp

Изтеглете този шаблон Следете без усилие напредъка на продажбите си с шаблона ClickUp Sales Tracker.

Шаблонът ClickUp Sales Tracker Template е идеалното решение, което помага на екипите по продажбите да управляват и анализират всеки аспект от процеса на продажбите. От наблюдение на резултатите от продажбите до проследяване на конверсията на потенциални клиенти и прогнозиране на продажбите, този шаблон прави всичко.

Шаблонът за проследяване на продажбите ви позволява да:

Задавайте и преглеждайте продажбените цели за вашия екип.

Идентифицирайте тенденции и възможности за увеличаване на продажбите

Проследявайте ефективността и напредъка към целите за продажби

Идеален за: Търговски екипи, които искат да рационализират и оптимизират процесите си и да подобрят ефективността на екипа.

8. Шаблон за продажбени обаждания на ClickUp

Изтеглете този шаблон Управлявайте и анализирайте вашите продажбени обаждания с шаблона за продажбени обаждания на ClickUp.

Вашият екип по продажбите се мъчи да превърне потенциалните клиенти в реални, въпреки че прекарва часове в общуване с тях? Един от начините да се справите с този проблем е да анализирате продажбените разговори и да идентифицирате потенциалните елементи, които пречат на сключването на сделки.

Шаблонът ClickUp Sales Calls Template може да ви помогне да проследявате продажбите по телефона и да анализирате тяхната ефективност. Той гарантира, че всички взаимодействия с клиенти са професионални и следват една и съща комуникационна стратегия.

Забавените последващи действия са една от често срещаните причини, поради които фирмите се затрудняват да приключат потенциалните клиенти. Този шаблон ви помага да решите и този проблем. Можете да преглеждате продажбените обаждания и да възлагате задачи на членовете на екипа си, за да предприемат незабавни действия. Това помага за изграждането на дълготрайни отношения с клиентите.

С този шаблон можете да:

Визуализирайте своя процес на продажби и проследявайте напредъка на всяка сделка.

Съхранявайте и ползвайте предварително написани сценарии за продажби за различни ситуации.

Постигнете целите си за продажби

Идеален за: Търговски екипи, които искат да подобрят комуникацията с клиентите.

9. Шаблон за продажбен процес на ClickUp

Изтеглете този шаблон Проследявайте безпроблемно напредъка на потенциалните клиенти през различните етапи с шаблона за продажбен процес на ClickUp.

Продажбите, ориентирани към клиента, са ключът към дългосрочния успех на всяка организация. Те изискват стратегически процес на продажби, който позволява на екипите да се фокусират върху нуждите на клиентите, улеснявайки по-значими взаимодействия.

Шаблонът за продажбен процес на ClickUp ви помага да управлявате целия си процес на продажби, като го персонализирате за конкретни потенциални клиенти. Той служи като пътна карта, която ви помага да визуализирате всяка стъпка във вашия продажбен процес. Можете да го използвате, за да персонализирате етапите на продажбите, да проследявате напредъка и да управлявате задачите, свързани с всеки потенциален клиент.

Той е идеален за организиране на вашите продажбени дейности, така че екипът ви да може да остане съгласуван и да се фокусира върху целите си.

Този шаблон ви помага да:

Оптимизирайте работния процес по продажбите

Подобряване на последователността и отчетността на екипа

Обучавайте нови търговски представители

Идеален за: Фирми, които искат да подобрят или разширят своите продажби.

10. Шаблон за KPI за продажби на ClickUp

Изтеглете този шаблон Задавайте и управлявайте KPI, за да подобрите ефективността на екипа и да постигнете целите за продажби с шаблона за KPI за продажби на ClickUp.

Култивирането и мотивирането на талантливи служители с висока производителност е ключов фактор за подпомагане на бизнеса да надхвърли целите си за продажби. Това изисква стратегически KPI. Шаблонът за KPI за продажби на ClickUp ви позволява да следите представянето на екипа си по продажбите, да идентифицирате възможности и да увеличите генерирането на приходи.

Можете да използвате този шаблон, за да зададете измерими цели и да проследявате ключови показатели за ефективност (KPI) на всички етапи от продажбения процес.

Използвайте този шаблон, за да:

Определете и следете важни KPI

Повишете видимостта и разбирането на ключовите показатели за продажбите.

Осигурете яснота и прозрачност на екипа по продажбите

Идеален за: Фирми, които искат да постигнат целите си за продажби и да подобрят ефективността на екипа си.

Подобрете процеса на продажбите си с ClickUp

Безплатните шаблони за CRM в Google Sheets предлагат солидна отправна точка за всеки екип по продажбите. Те обаче не разполагат с функции за мащабируемост и автоматизация, което води до неефективно вземане на решения.

Усъвършенстваните CRM шаблони на ClickUp ви помагат, като ви позволяват да създадете своя собствена CRM система. Те предлагат по-добра видимост на вашите продажбени процеси и автоматизират продажбените операции, за да подобрят ефективността и да намалят разходите.

Независимо дали става дума за малък бизнес или голямо предприятие, подходящият CRM шаблон може да ви помогне да управлявате ефективно продажбите си и да вземате решения въз основа на данни. И така, какво чакате?

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес и наблюдавайте как вашите продажби процъфтяват!