Над 30 най-забавни мема за Zoom, които ще развеселят следващата ви виртуална среща

Срещите рядко са най-важният момент в деня на някого. Често те се усещат като изпитания за издръжливост, изпълнени с безкрайни дискусии и отклонения, които не водят до никъде.

Но тъй като не можем да им избягаме, най-добрият начин да преживеем срещите е с добро чувство за хумор. В края на краищата, ако не можете да им избягате, просто се смейте!

Споделянето на вицове по време на срещата може да не е възможно (освен ако шефът или мениджърът ви не е супер готин). Но винаги е добре да сте подготвени с перфектния мем, за всеки случай. 😉

Събрахме колекция от забавни и актуални меми, свързани с Zoom, за да оживим почивките ви и да ви разсмеем. Наслаждавайте се!

Защо мемите в Zoom са най-добрите виртуални ледоразбивачи

Zoom разговорите често липсват личния допир на личните взаимодействия, което води до сковани разговори. Поддържането на енергията и ангажирането на всички във виртуалните срещи може да бъде трудно. Въпреки това, забавен мем или видео може мигновено да разведри атмосферата.

Добавянето на малко хумор в Zoom превръща скучната среща в незабравимо преживяване и укрепва връзките в екипа. Ето защо мемите за срещи в Zoom променят изцяло вашите виртуални събирания:

Умората от Zoom е реална

Нека си признаем – безкрайните Zoom срещи могат да бъдат изтощителни. Постоянното гледане на екрана, неудобното мълчание и дългите презентации могат да ви изтощят психически. Тогава се появява умората от Zoom. Но добре подбрана мем или видеоклип могат да направят чудеса.

🌈 Знаете ли? Д-р Роб Фацио, автор на BullyProof, посочва, че хуморът е чудесен начин за намаляване на изтощението. Проучването Humor Use Moderates the Relation of Stressful Life Events With Psychological Distress показва, че хуморът може да облекчи както физическия дискомфорт, така и начина, по който възприемаме стресовите събития.

Пускането на забавен мем или видео в чата може мигновено да прекъсне монотонността и да даде на всички така необходимата почивка. Това е лесен начин да се отървете от изтощението и да внесете малко забавление в срещата, за да не изглежда тя като досадна задача.

Смехът повишава морала на екипа

Споделянето на мем или кратка шега по време на онлайн срещи може да развесели всички. Дори нещо като забавен мем за управление на проекти може да се хареса на всеки, който е имал разочароващ ден, прекаран в борба с кратките срокове.

🌻 Проучване, озаглавено Хумор на работното място и организационна креативност, установи, че включването на хумор на работното място не само повишава упоритостта, но и подобрява креативността. Добрият смях дава енергия на хората, помага им да преодолеят предизвикателствата и насърчава иновативното мислене.

Мемите сближават екипите

Работата от разстояние понякога може да затрудни личните контакти с екипа ви. Без неформални разговори край машината за вода или спонтанни почивки за кафе може да ви се струва, че ви липсва личният контакт. Ето тук на помощ идват мемите!

Споделянето на подходящ мем за Zoom или участието в кратка серия забавни игри за разчупване на леда може да създаде моменти на споделен хумор.

Забавните разговори правят колегите да се чувстват по-единни и създават чувство за общност, дори когато сте на километри разстояние един от друг. Това е чудесен начин да напомните на всички, че въпреки разстоянието, вие все още сте екип, само че с малко повече виртуално забавление!

Ние сме тук, за да ви предоставим най-забавните меми за Zoom за вашите виртуални срещи! Пригответе се да повдигнете настроението с първокласен хумор. 😏

Класически меми за Zoom за всяка среща

Срещите в Zoom са станали част от ежедневието ни и с това идват много забавни моменти, с които всички можем да се идентифицираме.

Разгледайте тази колекция от класически меми за Zoom, които улавят забавните моменти по време на разговорите в Zoom и ни помагат да се смеем заедно, докато работим от разстояние! 🤝

1. Колко дълго е достатъчно дълго?

2. Нищо друго освен сърдечна болка!

2. Добре, просто ще кимам и ще се усмихвам неловко!

3. Накратко, оцелях!

4. Депресията от карантината най-накрая отминава. Но дали наистина е така? 👀

5. Не, защо да бързаме?

6. Аз съм, здрасти, аз съм проблемът, аз съм!

7. Урок, който трябва да научите

8. Виждам с уморените си очи...

Ето няколко бързи факти за Zoom: 👖 Проучване на Fishbowl установи, че 1 от 10 души (9,6%) не носят панталони по време на разговорите в Zoom💻 Режимът на изглед на Zoom често се сравнява с Brady Bunch, ситком, излъчван през 1969 г.🤭 Ерик Юан първо нарече компанията Saasbee Inc, а не Zoom.

Запознайте се с Brady Bunch, хора, които бяха в „мрежата“, още преди да сме помислили за мрежата!

Меми за всеки тип потребител на Zoom

Всеки потребител на Zoom има свои уникални странности и навици. Независимо дали сте ентусиазиран участник, вечен мултитаскър или човек, който се появява в пижама, има мем за вас.

Този хумористичен поглед върху различните ни Zoom личности носи усмивки и създава чувство за общност сред колегите, които могат да се идентифицират с Zoom лудориите на другите.

9. Веднъж гений, винаги гений!

10. Щом го намеря, за вас е свършено...

11. Нищо, просто се отпускам от стреса!

12. Бил съм там, правил съм го!

13. Моето мълчание е моят принос!

14. Борбата е реална!

15. Приключете го веднага…🥹

16. Не мога да повярвам!

17. Е, да, това съм аз!

Мемчета за технически проблеми с Zoom

Техническите проблеми са неизбежна част от срещите в Zoom. Тези моменти могат да бъдат разочароващи, но и странно комични – от замръзнали екрани до прекъсвания в аудиото.

Мемът за техническите проблеми на Zoom перфектно обобщава споделените преживявания на паника и объркване, напомняйки ни, че не сме сами в справянето с периодичните технически проблеми.

18. Въздишка!

19. Да, успяхме!

20. О, не ми обръщайте внимание. Просто си почивам...

21. Чакайте, мисля, че започвам да се справям (или не)…

22. Никога повече не мога да покажа лицето си

23. Ами, храната в самолета, какво става с нея?

📍Нежно напомняне: Не забравяйте да проверите обстановката около вас, преди да натиснете бутона „Присъединяване“! 😅

Мемчета за неуспешни фонове в Zoom

Фоновете в Zoom могат да бъдат източник на творчество или неудобство, в зависимост от деня. Независимо дали става дума за неволен поглед към вашия домашен живот или прекалено преувеличен виртуален фон, тези меми подчертават хумористичната страна на неуспешните фонове.

24. В този момент, изобщо не ми пука...

25. Точно това, което искахме!

26. Какво магьосничество е това?

27. Предполагам, че съм наполовина тук, наполовина си отивам!

28. Здравейте! Можете ли да оцените усилията ми?

Меми за работа от дома, идеални за разговори в Zoom

Работата от дома си има своите предимства, но и своите предизвикателства.

Тези меми за работа от дома улавят същността на жонглирането с работни задължения и домашни разсейвания по време на Zoom разговори. Те внасят хумор в борбата за намиране на този неуловим баланс, като ни напомнят, че всички заедно се сблъскваме с тази уникална ситуация.

29. Удобството повишава производителността ми, кълна се!

30. Разбираме ви!

31. Може ли просто да го направите за веднъж?

32. Новото нормално!

33. Кой продава нашите тайни?

34. Историята на живота ми!

35. Добре дошли в моето скромно жилище...

Мемчета за шефове и мениджъри в Zoom

Срещите в Zoom с шефове и мениджъри могат да бъдат трудни. Ето няколко мема, които се подиграват на често неудобната динамика при обсъждането на сериозни бизнес въпроси във виртуална среда.

36. Аз... аз не съм ли важен?

37. Още един понеделник!

38. Разберете фактите!

39. Ето за това говоря!

40. Не си спомням да съм се записвал за това!

Най-добри практики за споделяне на меми във виртуални срещи

Включването на меми във виртуалните срещи може да внесе хумор и индивидуалност в дискусиите, като ги направи по-увлекателни и достъпни. Въпреки това, спазването на най-добрите практики и етикета в чата е от решаващо значение, за да се гарантира, че хуморът ще бъде приет положително от всички участници.

Спазването на добрите практики може да създаде приобщаваща среда, в която всички членове на екипа се чувстват комфортно да участват, като същевременно поддържат професионализъм.

По-долу са дадени някои важни съвети за ефективно управление на срещите с помощта на ClickUp. Тези съвети ще ви помогнат да се уверите, че всички се забавляват, докато остават фокусирани върху задачата, която изпълняват.

Използвайте интегрирания чат за споделяне в реално време.

Знаете ли какво е по-лошо от скучен мем? Неподходящ мем!

Избягвайте да изпращате произволни меми без контекст. ClickUp Chat идва на помощ тук. Той интегрира съобщения, задачи и документи на едно място, така че можете да споделяте информация (и меми) в реално време, което улеснява добавянето на подходящия контекст.

Управлявайте всички задачи, документи и разговори на едно място с ClickUp Chat

С свързани разговори и задачи вашите дискусии остават свързани с съответната работа, така че нищо не се губи в бъркотията. А благодарение на възможността да преобразувате съобщения в задачи, дори небрежен чат или забавен мем, който вдъхновява блестяща идея, може да се превърне в изпълнима задача.

Междувременно ClickUp Brain , вграденият AI асистент на ClickUp, улавя контекста на срещата и генерира действия, спестявайки ви усилието да създавате задачи ръчно.

Направете си бележки с ClickUp Brain и обобщете съдържанието си за броени секунди

Пропуснали сте част от разговора?

Функцията AI CatchUp предоставя кратко резюме на ключовите моменти от канала или конкретния чат, за да не остане никой назад. Когато чатът ви стане препълнен, AI CleanUp идентифицира важните актуализации и действия, поддържайки всичко организирано и ефективно.

Задайте тона от самото начало

Когато споделяте меми във виртуални срещи, начинът, по който започвате, може да определи цялата сесия.

Започвайки с забавен и разбираем мем, създавате по-спокойна атмосфера, което помага да се преодолее първоначалната неловкост или напрежение. Това показва на екипа ви, че срещата няма да бъде изцяло посветена на работата и може да включва и моменти на лекота.

Например, ако в началото водещият спомене между другото, че срещата може да се проточи, опитайте да изпратите този мем:

Въпреки това, важно е да се намери правилният баланс. Макар забавният мем да може да разведри атмосферата, не позволявайте той да отклони напълно вниманието от срещата.

Мемът трябва да подобри атмосферата, но все пак да държи всички в правилната посока. Ако започнете прекалено силно или се отклоните от темата с нещо прекалено глупаво, може да се създаде впечатлението, че срещата няма посока.

Определянето на тона в началото с подходящ, навременен мем помага за създаването на положителна атмосфера и насърчава ангажираността, като същевременно поддържа подходящо ниво на професионализъм.

Познавайте аудиторията си

Не всяка група реагира по един и същи начин на хумора, и това, което може да е забавно за един екип, може да не се хареса на друг. Преди да споделите нещо, помислете за личностите в стаята.

Това е неформален екип, който обича да се смее, или групата е по-формална и фокусирана върху бизнеса?

Ключът към успешния хумор е да адаптирате мема към настроението на аудиторията си. Ето как да го направите: 📌 По време на среща с колеги, които познавате добре, можете да споделите мем, който се отнася до вътрешна шега или конкретно предизвикателство в работата, с което всички сте се сблъсквали. 📌 Ако групата е смесена или се срещате с клиент, изберете по-неутрални меми, с които всички могат да се идентифицират. Освен това културните различия и поколенческите различия могат да повлияят на възприемането на хумора, затова е важно да изберете нещо, което всички ще разберат и ще им хареса.

Когато познавате аудиторията си и избирате мемите си внимателно, можете да ги използвате като мощен инструмент за изграждане на отношения и за правене на виртуалните срещи по-интересни, без да рискувате да създадете неудобство или объркване.

Организирайте дискусии за меми в каналите

Организирането на дискусии с меми в специални канали може да улесни комуникацията и да създаде забавна и ангажираща атмосфера по време на виртуалните срещи. Представете си, че имате пространство, предназначено единствено за споделяне на меми, свързани с работата, вътрешни шеги или дори леки коментари по текущи проекти.

Резултатът? Става по-лесно да следите подходящите меми, които могат да обогатят конкретни разговори. Освен това, можете да посещавате тези канали, за да се разсмеете или да почерпите вдъхновение, когато имате нужда.

Този организиран подход също така предотвратява споделянето на меми да засенчи основните теми на дискусията, като гарантира, че срещите остават продуктивни, но все пак позволяват забавни моменти.

Можете да използвате ClickUp Chat, за да създадете канали или теми, специално предназначени за споделяне на меми в работната среда за управление на проекти. Членовете на екипа могат бързо да споделят и да реагират на мемите, поддържайки плавен разговор. Интегрирането на забавление в работния процес ви помага да изградите по-свързан и мотивиран екип, което води до по-добра съвместна работа и креативност.

ClickUp ви позволява да комуникирате лесно с екипа си и заинтересованите страни използвайки ClickUp Tasks*

Уверете се, че всички участват

Включването на всички във виртуалните срещи може да превърне скучната дискусия в интересен обмен на идеи. Когато всички се чувстват включени, те са по-склонни да участват, да споделят мислите си и да допринесат за общата енергия на срещата.

Насърчаването на членовете на екипа да споделят забавни анекдоти или меми, свързани с темата на срещата, може да създаде непринудена атмосфера.

Ето няколко начина да включите всички: ✅ Създайте специален чат в ClickUp, където всички членове на екипа могат да споделят меми за Zoom и да се включат в забавлението, без да прекъсват работните дискусии. ✅ Определете специални мем хостове за седмичните Zoom срещи, които ще споделят поне един мем, за да започне разговорът. ✅ Провеждайте сесии за гласуване за „Мем на месеца“, в които всеки член гласува за най-добрия мем в Zoom. Членът на екипа, който получи най-много гласове, може да получи титлата „Мем майстор“ и някаква награда; това поддържа интереса на всички. ✅ Споделете забавни меми, базирани на особеностите на отделните членове на екипа, и ги тагнете. Например, ако член на екипа има същия виртуален фон като вас, можете да споделите този мем:

Макар че е важно да добавите малко хумор към срещите на екипа, трябва да се уверите, че срещата изпълнява целта си. Всеки трябва да си тръгне с ясно разбиране за своите задачи и отговорности.

Тук ClickUp Meetings може да ви помогне. Можете да го използвате, за да записвате и обобщавате бележки от срещите, да създавате и възлагате задачи въз основа на обсъдените по време на срещите действия, да създавате списъци за обсъждане на важни въпроси по време на срещите и да създавате повтарящи се задачи за Zoom срещите.

Не забравяйте, че ангажираният екип е продуктивен екип! Затова нека се погрижим всеки да има място на виртуалната маса и да продължим да генерираме иновативни идеи!

Интегрирайте ClickUp с Zoom за безпроблемни срещи

Когато става дума за виртуални срещи, организираността може да направи голяма разлика – особено ако искате да вмъкнете един-два мема между разговорите! Интегрирането на ClickUp с Zoom събира комуникацията, задачите и забавлението ви на едно място. Ето как да го направите, стъпка по стъпка:

➡️ Стъпка 1: Активирайте Zoom ClickApp

Първо, отидете в настройките на работното си пространство (ако сте администратор или собственик). В раздела ClickApps превъртете надолу, докато намерите Zoom, и го включете. Можете да го активирате за всяко пространство, от което се нуждаете. След като направите това, в всяка задача в ClickUp ще се появи малка икона на Zoom и дори можете да напишете /zoom в чата, за да започнете срещи незабавно. Лесно, нали?

➡️ Стъпка 2: Свържете Zoom с ClickUp

Сега отидете в Настройки под „Моите приложения“ и намерете Zoom. Просто кликнете върху „Свържи“, влезте в своя Zoom акаунт и приемете заявката за свързване на ClickUp с Zoom. Воала! Вашите акаунти вече са синхронизирани.

➡️ Стъпка 3: Стартирайте среща в Zoom в ClickUp

Готови ли сте да започнете среща? Просто отворете някоя задача, натиснете иконата на Zoom и сте готови. Няма повече преминаване между платформи – всичко е на едно място, което ви спестява време и усилия.

Можете да използвате интеграцията на Zoom, за да изпращате меми като напомняния за често срещани проблеми по време на разговори. Например, ако някои членове на екипа закъсняват за срещите, можете да споделите този мем.

Най-хубавото при интегрирането на Zoom с ClickUp е, че то оптимизира работния ви процес. Не само получавате безпроблемни видеоразговори, но и можете да управлявате проектите си и да следите напредъка по време и след срещите.

Тази интеграция не само помага да поддържате срещите в правилната посока, но и ви помага да бъдете организирани от начало до край!

Повишете ангажираността с ClickUp AI

Когато участвате във виртуална среща, може да е трудно да намерите правилния баланс между продуктивност и забавност. Ето тук ClickUp Brain се оказва полезен. Той ви помага да следите обсъжданите теми, така че дори когато мем разчупи леда, можете бързо да се върнете към работата, без да пропуснете нищо.

С AI Knowledge Manager на ClickUp не е нужно да претърсвате множество чат прозорци или файлове, за да намерите отговори. Просто задайте въпрос и AI ще ви даде подходящи, контекстуални отговори въз основа на данните във вашето работно пространство.

Независимо дали екипът обсъжда идеи или споделя забавен мем, ще имате необходимата информация веднага, като поддържате разговора в правилната посока без ненужни отклонения.

Освен това има и обобщения, базирани на изкуствен интелект, които автоматично съкращават дългите низове или документи до ключови моменти. Вместо да си водите бележки по време на оживен чат или да пропускате актуализации, докато всички се смеят на споделен мем, ClickUp AI ви гарантира, че ще сте в крак с нещата.

Обобщете коментарите с помощта на ClickUp AI, за да сте в крак с задачите

Освен това, с персонализирани презентации, ClickUp AI може да генерира бързи актуализации на вашата работа, като държи екипа в течение с вашия напредък. Това е чудесен начин да поддържате екипа в синхрон, като ви дава повече възможност да се насладите на по-леките моменти, без да губите от поглед ключовите актуализации.

Уважавайте времето и продуктивността

Всички сме били в тази ситуация – виртуалната среща започва с добри намерения, но по някакъв начин един или два мема водят до неочаквано отклонение в посока на смях и разсейване. Макар че споделянето на меми може да създаде добро настроение, е важно да се зачита времето и продуктивността, за да се поддържа фокусът на срещата.

Един подходящ мем може да създаде чувство на другарство, но прекалено много мемове могат да отклонят вниманието.

Ето няколко съвета, за да избегнете разсейването, докато споделяте меми: ✅ Определете ясни очаквания в началото на срещата колко време може да бъде отделено за развлекателни моменти. Това не само зачита времето на всички, но и гарантира, че срещата ще остане продуктивна. ✅ Насърчавайте култура на уважение, в която всеки признава стойността на приноса и времето, посветено от членовете на екипа. ✅ Насърчавайте членовете на екипа да се включват в дискусиите, като същевременно следите дневния ред. Този подход поддържа динамиката и гарантира, че разговорите са по темата, което увеличава ефективността на срещата.

Един полезен инструмент за повишаване на производителността е шаблонът за ежедневен отчет за дейността на служителите на ClickUp. Този шаблон позволява на членовете на екипа да проследяват ежедневния си принос, като помага за идентифициране на пропуските в производителността и същевременно намалява необходимостта от дълги индивидуални срещи за обсъждане на задачите.

Изтеглете този шаблон Следете отблизо ежедневния принос на вашите служители с шаблона за ежедневен отчет за дейността на служителите на ClickUp.

Той включва три основни раздела:

Постижения за изброяване на завършени задачи заедно с отнетото време и датите на завършване

Текущи дейности, при които членовете на екипа могат да проследяват текущата си работа и да поискат помощ, ако е необходимо

Предстоящи дейности за приоритизиране на бъдещи задачи и гарантиране на спазването на крайните срокове

Този шаблон оптимизира управлението на задачите и насърчава по-добрата комуникация, като помага на екипите да уважават времето си, като същевременно поддържат високи нива на производителност.

По-малко Zoom, повече продуктивност с ClickUp

Срещите в Zoom могат да бъдат изтощителни, особено когато се използват прекалено често. Ако сте част от отдалечен или хибриден екип, прекаленото разчитане на Zoom за комуникация просто не е практично, особено когато всички работят по различно работно време или са разпръснати в различни часови зони. Освен това, постоянните видеоразговори могат сериозно да намалят времето ви за концентрация, което да понижи производителността ви.

Вместо да се затрупвате с срещи, защо не опитате ClickUp? Той ви позволява да оптимизирате комуникацията, да сътрудничите безпроблемно по проекти и да държите всички в течение, без да се налага да се включвате в поредния разговор.

ClickUp ви помага да останете продуктивни и поддържа работния процес гладък, независимо от това къде работи вашият екип. Затова не чакайте повече.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и не се превръщайте в поредния мем за „твърде много срещи“!