10-те най-добри AI генератори на урочни планове за 2025 г.

Като педагог, планирането на уроци и задачи седмица след седмица може да бъде изтощително.

Най-добрият ви приятел в този процес? Инструмент за планиране на уроци с изкуствен интелект, който може да облекчи и оптимизира значително вашата работа!

С помощта на AI инструменти можете да създавате персонализирани планове за уроци и да се фокусирате повече върху това, което наистина има значение – преподаването.

За тази статия, моят екип и аз проучихме няколко различни AI генератора на урочни планове (за да не се налага вие да го правите), преди да ги стесним до моите 10 любими.

Какво да търсите в генератор на урочни планове с изкуствен интелект?

Макар AI да ви впечатли от пръв поглед, не всеки инструмент е подходящ.

Най-добрият AI инструмент трябва да ви спести много време, да е лесно достъпен, да има способността да подобри вашите умения за планиране на уроци и да се интегрира безпроблемно в ежедневната ви преподавателска практика.

Ето някои задължителни функции, които трябва да търсите в генератор на урочни планове с изкуствен интелект:

Съгласуваност с учебната програма : Първокласен AI инструмент ще гарантира, че вашите планове за уроци са съгласувани с федералните или държавните образователни стандарти. Това гарантира, че вашите уроци обхващат всички важни теми.

Поведенчески прозрения : Някои усъвършенствани AI инструменти могат да анализират поведението на учениците в класната стая – например кой е ангажиран и кой не е. Като забележите тенденциите рано, можете да подобрите участието на учениците.

Интеграция между предмети : Това, което прави AI инструмента страхотен, е възможността да комбинирате предмети в създадените от вас планове за уроци. Независимо дали комбинирате математика с наука или история с карта на света в географията, тази функция ви помага да създадете уроци, които са интересни и динамични за вашите ученици.

Геймификация : Геймификацията набира скорост. Подобряването : Геймификацията набира скорост. Подобряването на резултатите на учениците с 89,45% не е малко постижение. Естествено, подходящият инструмент за планиране на уроци с изкуствен интелект ще предлага предложения за геймификация на ученето – от викторини до раздаване на виртуални карти на света.

Персонализирани шаблони: Няма две еднакви класове, така че и вашите урочни планове не трябва да са еднакви. Добрият AI инструмент предоставя високо персонализирани : Няма две еднакви класове, така че и вашите урочни планове не трябва да са еднакви. Добрият AI инструмент предоставя високо персонализирани шаблони за урочни планове , които се адаптират към различни стилове на преподаване и осигуряват ефективни уроци.

10-те най-добри AI генератори на урочни планове за педагози

Нека ви опиша ситуацията. Днес е петък и току-що сте приключили цяла седмица с часове. Сега трябва да планирате уроците за следващата седмица, да организирате задачите и може би да вмъкнете и няколко модула за обучение.

Това е изтощително. И тук използването на AI за планиране на уроци може да бъде изключително полезно.

Въз основа на моите проучвания, ето най-добрите AI инструменти за създаване на урочни планове, които ще ви помогнат да спестите време, да намалите стреса и да поддържате интереса на учениците си.

1. ClickUp (най-добър за планиране на уроци и интуитивно управление на проекти)

Запознайте се с ClickUp, моят предпочитан AI генератор на урочни планове.

С ClickUp създаването на планове за уроци вече не изглежда като дълъг и сложен процес. Това е платформа „всичко в едно“, която ви позволява да пишете плановете си за уроци директно в ClickUp Docs.

Опростете създаването и управлението на урочни планове с ClickUp Docs

Едновременно с това можете да организирате всичко – от задачите до напредъка на учениците.

И тук е мястото, където се случва магията – вграденият AI асистент на ClickUp, ClickUp Brain, ви позволява да генерирате задачи за всеки етап от планирането на уроците – независимо дали става дума за определяне на учебни цели, планиране на задачи или коригиране на уроците за отделни ученици.

Подобрете бележките си с AI Writing на ClickUp Brain

Възможностите за управление на проекти на ClickUp помагат и при управлението на образованието – от управлението на академични ресурси до създаването и споделянето на графици за уроци.

С помощта на ClickUp можете да пишете планове за уроци, да ги синхронизирате с Google Calendar и да използвате ClickUp Brain, за да създавате допълнителни ресурси, като тестове и материали.

Най-добрите функции на ClickUp

ClickUp Brain : AI-базиран асистент, който поема тежките задачи, от генериране на идеи за уроци до съгласуването им с учебните стандарти.

AI мениджър на знания : Намерете незабавно отговори на вашите въпроси и се уверете, че вашите планове за уроци са изчерпателни и съобразени с целите на обучението.

Интеграция с Google Calendar: Синхронизирайте безпроблемно вашите планове за уроци, срещи и крайни срокове в : Синхронизирайте безпроблемно вашите планове за уроци, срещи и крайни срокове в Google Calendar чрез ClickUp

Поддържайте организация с интеграцията на ClickUp с Google Calendar

Персонализирани шаблони за урочни планове : съкровищница от шаблони, подходящи за вашия стил на преподаване. Лесно ги модифицирайте, за да отговарят на нуждите на вашия клас. : съкровищница от шаблони, подходящи за вашия стил на преподаване. Лесно ги модифицирайте, за да отговарят на нуждите на вашия клас.

Бели дъски за визуално планиране: Превърнете идеите в задачи с : Превърнете идеите в задачи с белите дъски на ClickUp – идеални за визуални ученици и интерактивно планиране на уроци.

Ограничения на ClickUp

Начална сложност: С толкова много функции, може да ви се стори малко прекалено, когато започвате за първи път.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Предприятия : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на член на месец.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

2. LessonPlans. ai (Най-добър за персонализирано създаване на уроци)

Запознайте се с LessonPlans.ai, вашият нов помощник в класната стая, задвижван от изкуствен интелект, който обещава да ускори планирането на уроците 10 пъти.

Създаден за педагози от K-12 с конкретни нужди, LessonPlans.ai ви позволява да създавате подробни и увлекателни планове за уроци само с няколко кликвания. Просто въведете темата си и AI ви предоставя готов план с дейности и стъпка по стъпка ръководства.

Недостатъкът е, че безплатният план на инструмента е доста ограничен, а платените планове могат да се окажат малко прекалено скъпи.

Най-добрите функции на LessonPlans.ai

Персонализиране : Адаптирайте генерираните от AI планове към вашия стил на преподаване.

Стъпка по стъпка ръководства : Всеки план включва структурирано и лесно за следване ръководство.

Увлекателни дейности : AI предлага забавни и интерактивни дейности, които помагат на учениците не само да учат, но и да запаметяват материала.

Съвместимост с различни класове: Независимо дали преподавате математика, природни науки или литература, LessonPlans. ai може да генерира уроци за всеки предмет и клас.

Ограничения на LessonPlans.ai

Ограничени безплатни функции: Безплатната версия предлага само кратък преглед, а за да отключите пълния потенциал на инструмента, ще трябва да преминете към платената версия.

Цени на LessonPlans.ai

Професионален план : 49 $/година

Образование и нестопански организации: Налични са специални цени.

3. AI Lesson Plan (най-подходящ за създаване на уроци, съобразени със стандартите)

чрез AI Lesson Plan

Тази платформа, задвижвана от изкуствен интелект, ви дава възможност да създавате напълно персонализирани, съобразени със стандартите планове за уроци за минути.

Имате нужда от план, специфичен за възрастта, който да съответства напълно на учебника и държавните стандарти? Готово. Искате подкрепящи материали като тестове, рубрики и работни листове? Няма проблем.

Освен това платформата ви позволява да избирате измежду различни формати, като гарантира, че вашите уроци съответстват на образователните стандарти и стила на преподаване.

Не толкова доброто в този инструмент е неговата сложност; аз се затрудних малко при персонализирането на шаблоните и създаването на профили на класовете.

Най-добрите функции на AI Lesson Plan

Експертни познания по предмета : AI е обучен като експерт по всички предмети, което гарантира, че вашите планове за уроци са точни и съответстват на стандартите на учебната програма.

Напълно персонализирана помощ за уроците : Можете да създадете свои собствени шаблони за урочни планове, които да отговарят както на личните ви, така и на образователните ви нужди.

Памет за учебници : AI запомня всяка страница от вашите учебници, което ви позволява лесно да интегрирате съдържанието в уроците си.

Множество формати на урочни планове : изберете от популярни формати като 5E, таксономията на Блум и други – всичко с едно кликване.

Създаване на изчерпателни ресурси: без усилие създавайте подкрепящи материали като рубрики, работни листове и оценки, които да допълват вашите планове за уроци.

Ограничения на AI Lesson Plan

Ограничен безплатен пакет : Безплатният план предлага само няколко функции, което означава, че ще трябва да преминете към по-висок пакет, за да отключите пълния потенциал.

Сложност на настройката: Персонализирането на шаблони и настройването на профили на класове може да отнеме време в началото.

Цени на AI Lesson Plan

Безплатна пробна версия

Основен план : 29 $/месечно

План за предприятия: 247 $/фактурира се на три плащания

4. Learnt. ai (Най-доброто за всеобхватно образование, базирано на изкуствен интелект)

Представете си, че имате супермощен асистент, който може да се справи с всичко – от планиране на уроци до създаване на ледени разчупители за секунди.

Това е Learnt.ai, AI помощникът, който прави всичко.

С над 110 AI-базирани инструмента, Learnt. ai ви помага да се справите с всяка задача, от създаване на интерактивни дейности за електронно обучение до генериране на въпроси за критично мислене по-бързо, отколкото трае обедната почивка.

Най-добрите функции на Learnt. ai

Над 110 AI инструмента : от създаване на планове за уроци до създаване на задачи, устойчиви на AI, Learnt. ai разполага с инструмент за почти всяка образователна задача, за която можете да се сетите.

AI помощници : Мислете за тях като за мини асистенти – готови да ви помогнат да генерирате идеи, да създавате съдържание и да добавите вдъхновение към следващия си урок или проект.

Памет за учебници: Learnt. ai запомня всичко, което му позволява да генерира съдържание, перфектно съобразено с вашите конкретни учебници.

Ограничения на Learnt. ai

По-висока цена: Достъпът до най-добрите инструменти и AI модели е по-скъп, което може да бъде ограничаващо за педагозите с ограничен бюджет.

Цени на Learnt. ai

Безплатно

Стартово ниво : 6 $/месец

Essentials : 9 $/месец

Професионална версия: 39 $/месец

5. Magicschool. ai (Най-доброто решение за училища, предлагащо всичко в едно)

Влезте в бъдещето на образованието с MagicSchool. ai – платформа, задвижвана от изкуствен интелект, проектирана специално за училища и педагози.

С MagicSchool. ai педагозите имат достъп до над 70 AI инструмента, от генератори на урочни планове до AI инструменти за писане на IEP.

Платформата включва дори MagicSchool for Students, отговорен набор от инструменти, задвижвани от изкуствен интелект, предназначени да развиват грамотност в областта на изкуствения интелект и да помагат на учениците да използват изкуствения интелект ефективно (и безопасно).

Това, което ме затрудни, беше огромната разширяемост на самата платформа – има доста инструменти, които могат да се използват, и като начинаещ потребител се почувствах доста объркан. Освен това безплатният план ми се стори доста ограничен по отношение на степента, в която можех да използвам AI.

Най-добрите функции на MagicSchool. ai

Над 70 AI инструмента : Помагат на педагозите във всичко – от планове за уроци до изготвяне на оценки, IEP и др.

AI инструменти за ученици : над 40 отговорни AI инструмента, предназначени за ученици, за да развият AI грамотност и да подпомогнат ученето, без да заменят критичното мислене.

LMS интеграция : Експортиране с едно кликване към Google Classroom, Microsoft и други, което улеснява внедряването на AI във вашите съществуващи работни процеси.

Ресурси за обучение: Вградени опции за обучение, като сертификационни курсове и видео ръководства, за да помогнат на педагозите да извлекат максимална полза от функциите на MagicSchool.

Ограничения на MagicSchool. ai

Динамични ограничения на безплатния план: Безплатната версия има ограничения за използване, които могат да варират в зависимост от общата активност на платформата, което може да бъде разочароващо за активните потребители.

MagicSchool. ai цени

MagicSchool Free : 0 $/месец

MagicSchool Plus : 99,96 $/година

MagicSchool Enterprise: Персонализирани цени

6. ChatGPT (Най-добър за спестяване на време при изготвянето на урочни планове и творчески идеи)

чрез ChatGPT

ChatGPT бързо се превърна в полезен помощник за педагозите, които искат да спестят време при изготвянето на урочни планове, тестове и дори оценяване.

Проучване установи, че 40% от учителите използват ChatGPT поне веднъж седмично, за да създават оценки, а 73% смятат, че това прави учениците им по-продуктивни.

Намерих инструмента като цяло доста полезен. Въпреки това, се натъкнах на случаи, в които генерираният резултат беше логически неточен. В сравнение с други инструменти в този списък, специално предназначени за педагози, ChatGPT се оказа доста разочароващ като всеобхватен AI генератор на урочни планове.

Най-добрите функции на ChatGPT

Обработка на естествен език (NLP) : генерира човекоподобни отговори, помагайки на учителите да създават с лекота планове за уроци, тестове и др.

Урочни планове, спестяващи време : Създавайте подробни, персонализирани урочни планове за секунди. Просто помолете ChatGPT да създаде план за всеки клас или предмет.

Повишена креативност: Независимо дали става дума за извънкласни дейности или идеи за проекти, ChatGPT стимулира креативността, предлагайки нови начини за ангажиране на учениците.

Ограничения на ChatGPT

Проблеми с точността : Макар ChatGPT да може да генерира отговори, подобни на човешките, той не проверява фактите, затова проверете информацията два пъти, преди да я използвате в класната стая.

Дълги текстове : ChatGPT може да има затруднения при обобщаването на по-дълги текстове или при предоставянето на последователни резултати, когато се занимава с обширни текстове.

Етични съображения: Съществува вероятност за генериране на неподходящо съдържание (напр. пристрастност, логически грешки), затова е необходимо учителите да упражняват надзор, когато учениците го използват.

Цени на ChatGPT

ChatGPT Free : 0 долара

ChatGPT Plus: 20 $/месец

Отзиви и оценки за ChatGPT

G2 : 4,7/5 (над 600 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 50 рецензии)

7. Auto Classmate (най-подходящ за подбрани, съобразени с държавните изисквания планове за уроци)

чрез Auto Classmate

Auto Classmate, базиран на GPT-4, ви позволява да създавате напълно персонализирани планове за уроци, които са готови за прилагане в класната стая с минимални усилия.

Освен това, ако някога се нуждаете от помощ за усъвършенстване на подхода си, AI-базираният Instructional Coach Chatbot може да ви насочи.

Въпреки това, инструментът има ограничена интеграция с основните системи за управление на обучението, което може да бъде ограничаващо за много педагози.

Най-добрите функции на Auto Classmate

Чатбот с изкуствен интелект за обучение : Имате нужда от помощ за фина настройка на урока си? Чатботът с изкуствен интелект действа като виртуален треньор по обучение, предлагайки съвети за оптимизиране на вашите планове за преподаване.

Инструмент за планиране на уроци и прогнозиране на дейности : предскажете динамиката и резултатите в класната стая, още преди да сте стъпили в нея, което ви дава предимство при подготовката.

Генератори на ангажиращи дейности : Добавете лесно интерактивни, ориентирани към учениците дейности към вашите урочни планове. Тези инструменти помагат да поддържате интереса и ентусиазма на учениците си.

Бихте ли предпочели генератор на въпроси: Добавете незабавно забавни въпроси, специфични за съответния клас, за да поддържате дискусиите в класната стая живи и интересни.

Ограничения на Auto Classmate

Freemium модел : Най-добрите функции, като запазване и редактиране на планове за уроци, изискват премиум абонамент.

LMS интеграция: Към момента липсва директна интеграция с основните LMS платформи, но е възможно да има бъдещи актуализации.

Цени на Auto Classmate

Auto Classmate premium : 10 долара на месец за достъп до всички AI инструменти, редактиране на урочни планове и AI обучение.

Цени за училища или училищни райони: Персонализирани цени

8. Curipod (Най-добър за интерактивно планиране на уроци с мултимедия)

чрез Curipod

Независимо дали преподавате математика, природни науки или английски език, Curipod предлага богат набор от инструменти, които ви помагат да създавате динамични, мултимедийни уроци, които мотивират учениците да учат. А с вградените аналитични инструменти можете да проследявате ангажираността на учениците, за да видите какво работи и да коригирате това, което не работи.

Най-добрите функции на Curipod

Цялостни планове за уроци : въведете тема или цел и Curipod ще генерира пълен план за урока с предложени дейности, мултимедийно съдържание и въпроси за дискусия.

Персонализирани шаблони : лесно адаптирайте съдържанието, генерирано от изкуствен интелект, за да отговаря на вашия уникален стил на преподаване и нуждите на класа.

Интерактивни мултимедийни материали : Curipod предлага дейности с плъзгане и пускане и мултимедийно съдържание (видеоклипове, изображения и др.), за да направи уроците по-интересни.

Анализ на ангажираността на учениците : проследявайте в реално време как учениците взаимодействат с урока, което ви помага да коригирате подхода си за по-добра ангажираност.

LMS интеграция: Интегрирайте Curipod безпроблемно с платформи като Google Classroom, Microsoft Teams и Clever за още по-гладко преподаване.

Ограничения на Curipod

Разширени функции зад платена стена: Функции като информация за учениците и неограничен брой преводи на уроци са достъпни само в премиум плана „Училище и район“.

Цени на Curipod

Основен план : 0 долара

План за училище и район: 3999 $/училище

9. Planboard (Най-добър за лесно планиране на уроци и оценяване)

чрез Planboard

Създаден от Chalk, Planboard е идеалното решение за учители, които искат да опростят планирането, оценяването и проследяването – всичко това от своя смартфон или лаптоп.

А най-хубавото е, че са безплатни.

Planboard предлага интеграция със стандарти, цветово кодирани предмети и възможност за вграждане на мултимедия като видеоклипове и документи в плановете ви за уроци.

Освен това, той се интегрира с Google Classroom, така че можете да публикувате уроците директно и да държите учениците си в течение.

Най-добрите функции на Planboard

Интегриране на стандарти : лесно търсете и добавяйте държавни, провинциални или международни стандарти към вашите планове за уроци и ги преглеждайте с един поглед за бърза справка.

Вградени мултимедийни елементи : добавете видеоклипове, изображения, Google Docs и други към вашите планове за уроци, за да имате лесен достъп до тях по време на преподаването.

Вграден календар : Организирайте потока на уроците си по дни, седмици или месеци с календар с цветни кодове за бързо и лесно планиране на предметите.

Система за оценяване : Следете напредъка на учениците с оценяване, базирано на стандарти, и персонализирани портфолиа, които могат да включват бележки, изображения и видеоклипове.

Интеграция с Google Classroom: Интегрирайте безпроблемно вашите планове за уроци с Google Classroom, като публикувате уроците само с едно кликване.

Ограничения на Planboard

Ограничени ротационни графици: Въпреки че поддържа A/B цикли, по-сложните графици може да изискват ръчни настройки.

Цени на Planboard

Безплатен план: 0 $

10. Teachology. ai (Най-доброто за създаване на уроци с изкуствен интелект, съобразени с педагогиката)

Teachology. ai предлага набор от AI-базирани инструменти, създадени да спестят време и усилия на педагозите.

Но фокусът не е само върху скоростта, а и върху качеството. С помощта на AI, съобразена с педагогиката, ще създавате бързо съдържание, което е съобразено с образователните стандарти и богато на учебни резултати.

От създаването на тестове до проектирането на цели модули, Teachology.ai ви дава възможност да се съсредоточите върху това, което наистина има значение: преподаването.

Teachology. ai най-добри функции

Урочни планове в различни формати : изготвяйте уроци за минути и ги експортирайте във вашите любими формати като Word, PDF или Markdown.

Богати инструменти за оценяване : създавайте оценки с надеждни критерии за оценяване, базирани на рубрики, за да оптимизирате процеса на оценяване.

Съобразени със стандартите : Независимо дали преподавате в САЩ, Австралия или някъде другаде, Teachology ви помага да съобразите уроците си със съответните стандарти (Common Core, TEKS и др.).

Персонализирани единици работа : Проектирайте интердисциплинарни курсове и единици, които могат да се преподават в продължение на седмици или месеци, всички съобразени с вашите конкретни учебни резултати.

Персонализирана обратна връзка: Използвайте AI, за да генерирате персонализирани коментари в докладите за всеки ученик, което ще ви спести часове административна работа.

Ограничения на Teachology. ai

Ограничени безплатни функции : Безплатната версия предлага ограничен достъп до AI кредити, размери на качването и ресурси. Ще трябва да направите ъпгрейд, за да получите по-мощни възможности.

Основен достъп до API: Пълен достъп до API и Studio се предлага само с плана Pro, който може да е необходим за по-напредналите потребители.

Цени на Teachology. ai

Безплатен план : 0 $/месец

Стартови план : 6 $/месец

Професионален план: 12 $/месец

➡️ Прочетете също: 10 безплатни шаблона за работен график в Excel и ClickUp

Урок първи: Управлявайте класната стая с ClickUp

Ако мислите, че само учениците използват изкуствен интелект за учене, помислете отново.

Повече от половината от учителите по света вече използват AI в ежедневната си работа, като 32% разчитат на него за изготвянето на урочни планове.

Но нека бъдем честни – учители като вас, с препълнени графици, се нуждаят от нещо повече от съдържание, генерирано от AI. Имате нужда от всеобхватно средство, с което да съхранявате, организирате и рециклирате работата си без усилие.

Тук на помощ идва ClickUp. ClickUp съчетава мощността на изкуствения интелект с функции за управление на проекти, за да помогне на педагози като вас да създават и управляват лесно планове за уроци.

Ако искате да опростите работния си процес и да управлявате лесно плановете си за уроци, регистрирайте се в ClickUp още днес.