В миналото нашите родители и баби и дядовци имаха едно златно правило: намери компания, обещай й лоялност и остани там завинаги в замяна на сигурност и стабилност на работата.

Преминаването от една работа към друга често се разглеждаше като червен флаг за работодателите.

От началото на 2020 г. обаче смяната на работни места се приема много по-лесно и дори се разглежда като начин за хората (особено тези от поколението Z) да откриват нови възможности и да развиват кариерата си.

Но ето истинският въпрос: могат ли тези хора да преминат безпроблемно през интервютата за работа и да обяснят всички тези бързи промени в кариерата си, без да предизвикат учудване?

В тази статия ще споделим някои от най-важните съвети за това как да обясните честата смяна на работата по време на интервю. Нека се уверим, че сте готови да оставите отлично първо впечатление на мениджъра по наемането!

Какво е смяна на работата?

Смяна на работата е, когато сменяте работата си често, обикновено на всеки две години или по-често.

Тази тенденция е станала популярна сред днешните работници, като 86% от анкетираните в проучване на Hays в LinkedIn са съгласни, че е напълно нормално да напуснеш работата си в рамките на 18 месеца – повече от половината от тях са го направили сами!

Дали смяната на работата е наистина толкова лошо нещо?

Макар че мениджърите по наемане на персонал все още могат да се отнасят с недоверие към автобиографии, пълни с кратки периоди на заетост, честата смяна на работата има своите предимства. Тя ви позволява да откривате нови възможности за учене, да печелите повече или да намерите корпоративна култура, която ви подхожда по-добре.

Разбира се, някои работодатели може да се чудят дали честата смяна на работа означава, че не сте имали възможност да се справите с различни предизвикателства или да доведете проекти до край.

Винаги съществува вероятност мениджърът по наемането да се притеснява, че ще трябва да повтори процеса на наемане и обучение по-рано, отколкото би искал, ако наеме човек, известен с честите си смени на работа.

Но нека бъдем реалисти – тези предимства могат да направят случайната смяна на работа да си струва.

Все повече работодатели разбират защо работниците могат да сменят работата си в отрасли като технологичния сектор, където манталитетът „работа за цял живот“ отдавна е останал в миналото. И тази нагласа става все по-приемлива в различни области.

Защо се случва смяната на работни места

Преди да започнете да се подготвяте за предстоящото интервю за работа, е полезно да разберете защо смяната на работата е толкова често срещана.

Нека разгледаме някои от основните мотиви за тези чести промени.

1. Кариерно развитие: търсене на по-добри възможности или по-високи заплати

Според доклад на Федералната резервна банка на Атланта, почти половината от хората, които сменят често работата си през 2022 г., са видели заплатите си да надвишават инфлацията. За разлика от тях, по-малко от половината от тези, които са останали при същия работодател, са получили увеличения, които да отговарят на нарастващите разходи. За да го поставим в перспектива, почти един на всеки четирима от поколението Z, които сменят често работата си, са видели доходите си да се увеличават с 50 000 долара за пет години.

Смяната на работа обаче не е свързана само с заплатата.

За мнозина това е начин да проучат възможностите за кариерно развитие и да натрупат разнообразен опит.

Чрез преминаването от една длъжност и компания в друга, хората могат да поемат нови предизвикателства, да разширят набора си от умения и да се изкачат по-бързо по корпоративната стълбица.

2. Динамика в индустрията: краткосрочни договори или работа на свободна практика в индустрии като технологиите или маркетинга

Знаете ли защо по-старите поколения вероятно са работили за една и съща компания през целия си живот? Лоялност.

Усилената работа и отдадеността означаваха, че вероятно ще бъдете възнаградени, повишени и ще се погрижат за вас.

Но в повечето случаи това може да не е така.

От януари 2023 г. цели 949 технологични компании са съкратили над 200 000 служители.

Масовите съкращения и дистанционната работа са допринесли за честата смяна на работа. Пандемията също промени приоритетите на работниците – те искат да бъдат възприемани като личности, а не само като машини за производителност.

Възходът на временната работа и краткосрочните договори, особено в областта на технологиите и маркетинга, също осигурява гъвкавост на работниците, като 36% от работната сила в САЩ участва в временни роли, а 39% от възрастните работят на свободна практика.

3. Лични причини: преместване, семейни задължения или търсене на подходяща работа

Независимо дали става въпрос за преместване, поемане на семейни отговорности или намиране на компания, която ви подхожда, личните цели често са движеща сила за смяната на работа, тъй като служителите търсят роли, които по-добре съответстват на техния начин на живот и ценности.

Според Deloitte почти половината от работниците от поколението Z биха отхвърлили потенциален работодател, ако той не съответства на личните им ценности, а значителна част биха обмислили напускане, ако настоящата им работа не дава приоритет на социалните проблеми.

4. Подобряване на уменията: Смяна на работа, за да придобиете нови умения или опит

Знаете ли, че повече от половината от работната сила в световен мащаб е изложена на риск от загуба на работата си просто защото не се развива в областта на новите умения?

Ето колко важно е развитието на уменията.

Проучване на McKinsey установи, че липсата на кариерно развитие е една от основните причини хората да напускат работата си.

И не става въпрос само за нуждата от нови умения, а и за намирането на правилното ръководство.

Ако сменяте работата си, за да придобиете нови умения и опит, които съответстват на вашите кариерни цели, това е ценна информация, която можете да споделите на следващото си интервю за работа.

Често срещани притеснения на работодателите относно честата смяна на работа

Въпреки всички предимства, които смяната на работата може да донесе, не е тайна, че някои работодатели ще погледнат с неодобрение на автобиографията ви, ако забележат, че сте сменяли често работата си.

Нека разгледаме защо те може да се чувстват по този начин и как можете да се справите с това.

Притеснение № 1: Стабилност и ангажираност

Когато мениджърите по наемането на персонал видят, че някой често сменя работата си, те може да се запитат дали ще останете достатъчно дълго, за да окажете трайно влияние. Страхът е, че хората, които често сменят работата си, могат да нарушат стабилността на екипа, напускайки компанията след кратко време.

Честата смяна на работата може да затрудни и установяването на дългосрочни отношения с колеги и мениджъри. Без тези връзки напредъкът в компанията може да се окаже трудна битка.

Но ето и добрата новина – с правилния подход, честата смяна на работата може да ви помогне да придобиете ценни умения, да дадете тласък на кариерата си и дори да договорите по-висока заплата.

Ако можете да покажете, че предишните ви смени на работа са били стратегически и ориентирани към растеж решения, можете да превърнете тези често срещани притеснения в положителна история. Подчертайте уменията, които сте придобили, и способността си да се адаптирате бързо към нови среди.

Проблем № 2: Разходи за наемане и обучение

Ето основната причина, поради която HR специалистите се отнасят с недоверие към хората, които често сменят работата си: разходите за наемане и обучение на нови служители.

Няма универсална формула за изчисляване на разходите за наемане на персонал за всички позиции и отрасли, но наемането на нов служител понякога може да струва повече от годишната му заплата.

Помислете си: имате разходи за човешки ресурси, часове, прекарани в интервюиране на кандидати, а след това и период на обучение, през който производителността е ниска, докато новият служител се адаптира.

Въпреки това, възвръщаемостта на инвестицията от нов служител се подобрява с продължителността на престоя му. Да инвестирате 40 000 долара, за да наемете професионалист в продажбите, който ще ви помогне да реализирате милиони в продажби през следващите пет години? Това е доста добра сделка.

Но ако същите 40 000 долара се похарчат за човек, който напуска след само осем месеца, възвръщаемостта на инвестицията изведнъж изглежда незначителна.

Как да представите положително смяната на работни места по време на интервю

Сега, след като разгледахме често срещаните причини за смяна на работата, нека разгледаме по-интересната част – как да се справим с темата за смяната на работата по време на важните интервюта за работа.

Ето няколко стратегии, които ще ви помогнат да представите кариерния си път в положителна светлина.

Подчертайте предимствата на разнообразния опит

Ето как стоят нещата: Вашите работодатели вероятно ценят професионалното развитие толкова, колкото и вие.

Така че, действайте въз основа на това предположение и представяйте смяната на работни места като поредица от стратегически ходове за кариерно развитие.

Споделете истории за моменти, в които сте се изправили пред нови предизвикателства или сте поели отговорности извън официалната си длъжност. Покажете как способността ви да се адаптирате ви е помогнала да се справите с различни задачи и ви е направила гъвкав кандидат.

И не забравяйте да споменете всички професионални курсове или сертификати, които сте завършили по пътя си. Те демонстрират вашата ангажираност към непрекъснатото учене.

Пояснете, че не сменяте работата си просто за забавление, а че умишлено избирате роли, които съответстват на вашите кариерни цели и личностно развитие.

Съгласувайте смяната на работата с кариерното развитие

Една от най-добре пазените тайни за успех в търсенето на работа?

Фокусирайте се върху това, което имате, а не върху това, което „липсва“.

Може би вашата трудова история показва по-кратки периоди на работа на различни места, но знаете ли какво? Вие сте придобили впечатляващи умения, които обхващат различни роли!

Когато обсъждате своя опит, подчертайте уменията, които сте придобили. След това подчертайте как тези умения са допринесли за вашето професионално развитие.

Например, подчертайте вашата адаптивност, способността ви да се учите бързо и как преминаването от една длъжност в друга ви е направило всестранно развит кандидат, който може да се справи с почти всичко.

Продължавайте да развивате тази тема в интервютата за работа и мотивационните писма, като споделяте конкретни примери за случаи, в които поемането на риск или опитването на нови неща е довело до вашето развитие.

Обяснете доброволната и недоброволната смяна на работа

Важно е да разберете разликата между доброволна и недоброволна смяна на работа.

Да го предадете е дори по-важно.

Не всички промени са по ваш избор и е важно да изясните ситуацията си на потенциалните работодатели.

Доброволните промени са тези, които инициирате вие – например, да се преместите, защото търсите нови предизвикателства, по-добро кариерно развитие или просто по-добро съответствие с вашите лични цели.

Може би сте намерили позиция, която ви предлага възможност да развиете умения, които съответстват на вашата кариерна траектория, или сте се възползвали от възможността да получавате по-висока заплата.

От друга страна, неволните промени са тези, които се случват извън вашия контрол. Съкращения, закриване на компании и дори изтичане на срочни договори по план попадат в тази категория.

Много хора сменят работата си поради външни фактори като масови съкращения или намаляване на персонала. Когато обяснявате тези ситуации, можете да ги представяте като ценни учебни преживявания, които са ви помогнали да насочите кариерния си път.

Например, ако сте били съкратени, споделете как сте използвали това време, за да преоцените целите си и да придобиете нови умения.

Защитавайте твърдо ценностите си на работното място

Милениалите и поколението Z знаят за какво се борят и искат тези ценности да бъдат в центъра на ежедневната им работа.

С инструменти като Blind и Fishbowl, държането на компаниите отговорни е по-лесно от всякога. Тези анонимни платформи са мястото, където се обсъждат нефилтрирани слухове от работното място и където ще намерите хора, които задават важни въпроси: „Колко печелиш?“; „Да приема ли акции вместо увеличение на заплатата?“; „Дали компанията ни се интересува от нас?“

Така че, ако сте сменяли работа в компании, които не отговарят на вашите основни ценности, споделете това с потенциалните работодатели по начин, който подчертава вашата ангажираност към прозрачност и почтеност.

А ако мениджърът по наемането не оцени вашата честност – особено по отношение на сериозни въпроси – приемете това като предупредителен сигнал.

Използвайте ClickUp, за да се подготвите за интервюто за работа.

Може би мислите, че само четенето на тези стратегии ще ви подготви за успешно интервю за работа, но нека бъдем реалисти – това лесно може да доведе до неудобно мълчание по време на разговора.

Идеалният начин да се подготвите е да практикувате тези стратегии с помощта на всеобхватен инструмент за продуктивност и управление на задачите като ClickUp.

Ето няколко чудесни начина да се подготвите за интервюто си с помощта на ClickUp.

Планирайте времето за подготовка с напомнянията на ClickUp.

Първата стъпка е да отделите време за подготовка.

Използвайте ClickUp, за да зададете напомняния за симулационни интервюта, проучвания или просто за да упражните онези всеобхватни въпроси от типа „Разкажете ми за един случай...“.

С помощта на планирани напомняния можете да се уверите, че постоянно усъвършенствате уменията си и оставате фокусирани.

Планирайте редовни симулации на интервюта с приятели, колеги или професионалисти, като използвате повтарящите се напомняния на ClickUp

Проследявайте напредъка с помощта на списъците за проверка на ClickUp.

ClickUp улеснява организирането на всичко, от което се нуждаете.

Създайте списък с уменията и опита, които искате да подчертаете по време на интервюто.

Проследявайте напредъка си с помощта на списък в ClickUp – създайте списък за проверка „Умения за управление на проекти“ с елементи като „Управление на риска“ и „Комуникация със заинтересованите страни“ и отбелязвайте ги, докато ги практикувате.

Организирайте подготовката си за интервю за управление на проекти, като създадете списък в ClickUp

Опростете проучванията си с ClickUp Brain

ClickUp Brain е вашият незаменим инструмент за проучване на компании и работни места.

Поставете описание на длъжността в ClickUp Brain и оставете AI асистентът да го обобщи, за да идентифицира ключовите умения, квалификации, трудов стаж и опит с предишни работодатели, които трябва да подчертаете по време на интервюто. Можете също да го използвате, за да проучите историята на компанията, да получите информация за тенденциите в бранша и да прегледате конкретните изисквания за длъжността.

ClickUp Brain може дори да ви помогне да обмислите потенциални въпроси за интервю за нова работа. Въведете теми като „предизвикателства пред лидерството“ и той ще ви предложи въпроси, които съответстват на ролята.

Позволете на ClickUp Brain да обобщи обявите за работа и да ви помогне да намерите идеалната позиция

Усъвършенствайте отговорите си по време на интервю

За тези трудни въпроси, свързани с поведението, ClickUp Brain може да ви помогне да обмислите и усъвършенствате отговорите си.

Ако се притеснявате от конкретни термини или понятия, ClickUp Brain може да ви помогне да разберете жаргона в бранша и да подготвите отговори на технически въпроси, за да можете да говорите свободно по всяка тема.

Формулирайте въпроси и се съобразете с корпоративната култура

Чудите се какво да попитате интервюиращия?

ClickUp Brain може да ви помогне да формулирате проницателни, отворени въпроси, базирани на ценностите и културата на компанията.

Като се подготвите предварително за тези въпроси, можете да покажете искрен интерес и да направите незабравимо впечатление.

Упражнявайте персонализирани въпроси за интервю за личността с ClickUp Brain

Управлявайте кандидатурите си с шаблона за търсене на работа на ClickUp.

Изтеглете този шаблон Повишете ефективността на търсенето на работа с този изчерпателен шаблон за търсене на работа.

Търсенето на работа ви изглежда сложно и не сте сигурни откъде да започнете?

Шаблонът за търсене на работа на ClickUp опростява процеса, като ви предоставя удобно място, където да организирате всичко необходимо за перфектната подготовка на кандидатурата и интервюто си.

Този шаблон ви позволява да събирате обяви за работа от различни източници и да ги управлявате на едно централно място, като ви дава ясен преглед на вашите възможности. Той предлага и функция за проследяване на разговорите с рекрутери и мениджъри по наемането.

Можете да започнете да организирате процеса на търсене на работа само с няколко кликвания с помощта на персонализирани изгледи, като например „Приоритетни кандидатури“, „Списък с компании“ и „Етап на кандидатстване“. Можете да създадете пълен план за действие за всяка обява за работа, за която кандидатствате, включително подаване на кандидатури, насрочване на интервюта, проучване на компанията и поддържане на контакти.

Помагайки ви да спазвате сроковете, ви гарантираме, че няма да пропуснете важни задачи или да забравите да ги изпълните.

Съвети за справяне с честата смяна на работа по време на интервю

Ето няколко съвета как да превърнете всякакви притеснения относно честата смяна на работа в разказ за целенасочено кариерно развитие.

Съвет № 1: Бъдете честни и уверени

Вместо да се извинявате за професионалния си опит, приемете с увереност изборите си.

Като обсъждате кариерните си промени, показвате, че сте самосъзнателни и не се страхувате да обсъждате пътя, който ви е довел дотук.

Това дава възможност на мениджъра по наемане на персонал да види и другите ви качества и да разбере опита ви от предишните ви работни места.

Съвет № 2: Покажете дългосрочна ангажираност

Когато работодателите питат: „Къде се виждате след пет години?“, те искат да знаят дали планирате да останете или вече обмисляте следващото си напускане.

Това е идеалният момент да покажете, че не мислите само в краткосрочен план.

Можете да кажете нещо като: „Откакто видях тази позиция за първи път, съм развълнуван да се включа и да допринеса с уменията си за вашия екип. Очаквам с нетърпение да използвам уменията си в обслужването на клиенти, за да спечеля клиенти и да помогна на компанията да расте. В бъдеще бих искал да поема допълнителни отговорности, може би дори да обучавам новобранци или да ръководя екип. Надявам се след пет години да заемам позицията на проектен мениджър – или нещо също толкова готино!“

Свързвайки целите си с бъдещето на компанията, вие им показвате, че сте тук не само за кратко пребиваване. Вие сте тук, за да окажете влияние и да растете заедно с екипа.

Съвет № 3: Фокусирайте се върху бъдещето

„Говорете за това как тази длъжност се вписва в плана ви за живота.“

Работодателите искат да знаят, че разглеждате тази работа като част от кариерните си цели. Изложете визията си за следващите няколко години, но с намек за това как това ще бъде от полза и за тях.

Споменете колко сте развълнуван да се заемете с нови предизвикателства и да внесете малко допълнителен ентусиазъм в екипа.

Примери за това как да отговаряте на въпроси за честата смяна на работа

По-долу са дадени няколко примера за това как можете уверено да отговорите на някои трудни въпроси за смяната на работни места и да покажете, че всяка промяна е била част от по-голям, преднамерен кариерен план.

Примерни отговори въз основа на различни сценарии

1. Отговор, ориентиран към кариерно развитие

Ако сте сменяли често работата си, за да търсите нови възможности за учене, можете да го представите като ангажимент към професионалното си развитие.

Ето как можете да отговорите: „Всяка от предишните ми позиции ми позволи да придобия нови умения и опит, които съответстват на кариерните ми цели. Сменях позициите, когато усещах, че съм научил необходимото и виждах възможност да се справя с нови предизвикателства. Например, в последната си работа се фокусирах върху управлението на проекти, област, която не бях изследвал преди. Сега съм готов да обединя всички тези умения и да допринеса за позиция, която предлага растеж и възможност за дългосрочно въздействие. Тази позиция е идеална за това.“

2. Отговор за семейни или лични причини

Ако сте сменили работата си поради преместване или лични обстоятелства, най-добре е да подчертаете своята адаптивност и да се фокусирате върху ангажираността си към кариерата си:

„През годините съм сменял няколко пъти работата си поради семейни нужди и премествания, но всяка промяна ме научи как да се адаптирам бързо и да извлека максималното от новите ситуации. Например, когато се преместих, имах възможност да работя с напълно нов екип, което разшири професионалната ми мрежа и разшири набора ми от умения . Сега, когато съм се установил и съм се фокусирал върху дългосрочните си кариерни цели, съм развълнуван да намеря роля, в която да раста заедно с компанията и да дам значим принос в дългосрочен план. ”

Какво да избягвате, когато обяснявате честата смяна на работа

Когато става въпрос за смяна на работа, е важно да избягвате някои често срещани грешки.

Първо: не говори лошо за бившите си работодатели! Дори ако последната ти работа не е била мечтаната, запази класа.

Ако говорите негативно за предишни позиции, може да изглеждате непрофесионално, а никой не иска да наеме човек, който ще говори лошо за него в бъдеще.

След това, не позволявайте да звучите нерешителен или сякаш просто преминавате от една работа към друга. Вместо това, представяйте всяка промяна като обмислен избор, който сте направили, за да се развивате и да учите.

Искате да се представите като човек, който знае какво иска, а не като човек, който сменя работата си, само защото не може да се реши.

Преминаване към следващата ви работа по метода на ClickUp

Гръцкият философ Хераклит мъдро е казал: „Промяната е единствената константа в живота. ”

Ако сте сменяли често работата си, има причина за това, и най-добрият начин да успеете в бъдещи интервюта за работа е да обясните тази причина ясно и уверено.

ClickUp може значително да ви улесни този процес. Той поддържа всичко организирано и управляемо, независимо колко сложно може да ви се струва търсенето на работа.

С инструменти като ClickUp Brain можете да оптимизирате проучванията си, като обобщавате описанията на работните места и получавате информация за компаниите и тенденциите в бранша.

Освен това, шаблоните на ClickUp са идеални за проследяване на кандидатури, управление на контакти и спазване на срокове – всичко това от една удобна платформа.

С персонализирани напомняния и списъци за проверка, ClickUp ви помага да бъдете подготвени, независимо дали се готвите за симулирано интервю или преразглеждате списъка си с умения.

Вземете нещата в свои ръце – регистрирайте се в ClickUp още днес!