Как да изпратите съобщение на мениджъра по наемане на персонал (съвети и примери)

Според проучване на Glassdoor, за всяка свободна позиция се кандидатстват средно по 250 души. Всъщност, ако наскоро сте търсили работа в LinkedIn, ще видите, че обявите за работа получават над 100 кандидатури в рамките на няколко дни. Това е нивото на конкуренция, с което се сблъсквате.

Това означава, че шансовете мениджърът по наемането да отвори вашата кандидатура са малки. 🫥

Как да направите кандидатурата си забележителна и да сте сигурни, че ще стигне до мениджъра по наемане на персонал?

Един от начините е да изпратите съобщение на мениджъра по наемането. В този жесток пазар на труда такъв директен подход може да ви бъде от полза. Но това е цяло изкуство и днес сме тук, за да ви го научим.

Нека разгледаме как да изпратите съобщение директно на мениджъра по наемането, за да бъдете забелязани и да оставите трайно впечатление.

⏰ 60-секундно резюме На днешния конкурентен пазар на труда, където за всяка свободна позиция се получават средно по 250 кандидатури, директното изпращане на съобщения до мениджърите по наемане на персонал може да помогне на вашата кандидатура да се открои.

Тъй като 97,4% от компаниите в класацията Fortune 500 използват ATS и 58% използват изкуствен интелект за пресяване на автобиографии, много кандидатури се отсяват, преди да стигнат до лицата, вземащи решения.

Изпращането на съобщения до мениджърите по наемане на персонал заобикаля тези системи, показвайки вашата инициативност и комуникативни умения.

Съвети за ефективно изпращане на съобщения: Персонализирайте : Посочете длъжността, вашите умения и постиженията на компанията Изразете искрен интерес : Подчертайте защо длъжността съответства на вашите цели Бъдете кратки : Уважавайте времето на мениджъра по наемане на персонал с ясно и структурирано съобщение Водете с ценност : Количествено изразете вашите постижения и ги свържете с нуждите на компанията Проследявайте стратегически : Изпращайте учтиви последващи съобщения, ако не получите отговор

Значението на изпращането на съобщение до мениджъра по наемане на персонал

Първо, нека видим защо изпращането на съобщение до мениджъра по наемането работи:

Директна линия за комуникация

Статистиките за набирането на персонал показват, че 97,4% от компаниите в класацията Fortune 500 използват система за проследяване на кандидатури (ATS) за преглед на автобиографии, а 58% от компаниите използват изкуствен интелект в процеса на наемане. Вероятно е кандидатурата ви да бъде отхвърлена от ATS или изкуствен интелект, още преди да стигне до бюрото на мениджъра по наемане на персонал.

Така че, изпращането на директно съобщение до мениджъра по наемането увеличава шансовете кандидатурата ви да бъде забелязана. Този директен подход може също да демонстрира вашите комуникативни умения и увереност, които са ценни качества в повечето професионални среди.

Възможност да покажете инициативност

Когато се свържете с мениджъра по наемането, вие не сте просто още едно CV в купчината – вие показвате истинска инициатива. Този ход казва: „Аз не чакам възможности, аз ги създавам. ”

Чрез този директен контакт доказвате, че можете да поемете инициативата, а не просто да седите и да чакате късметът да ви се усмихне. И кой не би искал такъв кандидат в екипа си?

Изпращането на съобщение директно до мениджъра по наемане на персонал в дадена компания също показва, че сте сериозен по отношение на работата. Това демонстрира, че сте кандидат, който полага допълнителни усилия. На работното място тази черта е безценна.

Мениджърите обичат служители, които не правят само най-необходимото, а активно търсят начини да добавят стойност.

Получаване на вътрешна информация

Свързването с мениджъра по наемането на персонал понякога може да ви даде достъп до информация, която не е публикувана в обявата за работа на компанията.

Може да научите за текущите предизвикателства на екипа или предстоящите проекти. Тази вътрешна информация ви позволява да адаптирате кандидатурата си, за да покажете как можете да решите конкретните им проблеми. Например, ако разберете, че се борят с внедряването на нов софтуер, можете да подчертаете опита си с подобни ситуации.

Можете също да научите повече за културата на компанията. Може би те се гордеят с иновативния си подход или с атмосферата на сътрудничество. С тази информация можете да подчертаете как вашият стил на работа се вписва перфектно в тяхната етика.

Най-добрите съвети, които да използвате, когато изпращате съобщение до мениджъра по наемане на персонал

Ето няколко съвета, които да имате предвид, когато изпращате имейл до мениджър по наемането на персонал или се свързвате с него чрез бизнес приложения за съобщения като LinkedIn:

Персонализирайте съобщението си

Обикновените копирани имейли или съобщения в LinkedIn често биват игнорирани. Трябва да персонализирате съобщението си до мениджъра по наемане на персонал.

Не става въпрос просто за „Здравейте! Видях обявата ви за работа и се интересувам от нея.“ Става въпрос за „Здравейте! Видях обявата ви за работа, вие се нуждаете от X, а аз мога да го направя, използвайки уменията си A, B, C.“ *

Този тип съобщения ви отличават от останалите и увеличават шансовете ви да бъдете забелязани.

Изпробвайте тези уникални съвети, за да персонализирате съобщението си: Цитирайте скорошна статия или интервю, в което се споменава организацията или нейните последни постижения.

Споменете обща позната, ако имате такава, но не споменавайте имена без разрешение.

Обяснете накратко как вашата кариерна карта се отнася към мисията на компанията.

Ако е уместно, споделете кратка история за това защо сте запалени по тази индустрия.

Добавете и ясен и кратък предмет на писмото, за да може мениджърът по подбора на персонал да разбере за какво става въпрос в имейла ви. Ето няколко примера, които можете да използвате:

Проследяване на кандидатурата: [Вашето име]

Въодушевен от позицията [позиция]

Заинтересован от [позиция] – [Вашето име]

Проследяване на кандидатурата ми за [позиция]

Относно кандидатурата ми за [позиция]

Следващи стъпки за кандидатстване за [позиция]

Изразете интерес към позицията

Всяка обява за работа има определена роля. Тя ще бъде посочена в обявата или в приложението с описание на длъжността. Където и да е, трябва да я намерите, да я прочетете и да включите интереса си към ролята в съобщението си.

Съобщението ви не трябва да се ограничава само до това колко сте страхотен и колко много са ви обичали предишните ви работодатели. То трябва да разказва и защо искате да заемате позицията, за която кандидатствате.

Опитайте тези съвети, за да изразите интерес към мениджъра по наемане на персонал: Споменете конкретни аспекти от длъжността, които ви привличат.

Свържете позицията с вашите професионални цели

Позовавайте се на актуални новини или проекти на компанията, за да покажете, че сте си направили домашното.

Опишете накратко как сте се подготвили за такава позиция, показвайки дългосрочен интерес.

Но не забравяйте, че автентичността е ключова. Кандидатстването за работа не е въпрос на преструвки, докато не постигнете целта си. Вашето искрено вълнение ще проличи, ако наистина се интересувате от позицията.

Ето какво предлага Джери Ли, съосновател на Wonsulting:

💡Съвет от професионалист: Използвайте напомнянията на ClickUp, за да оптимизирате процеса на кандидатстване за работа. Създайте задачи за всяка кандидатура и задайте напомняния за последващи имейли, благодарствени писма или подготовка за интервю. Можете да персонализирате честотата и времето на напомнянията в зависимост от графика на кандидатурата си.

Бъдете кратки и конкретни

Мениджърите по наемане на персонал са заети хора. Уважавайте времето им, като отидете направо на въпроса. Краткото съобщение показва, че цените графика им и можете да комуникирате ясно, което създава отлично първо впечатление.

Как да го направите? Представете си, че имате само 15 секунди, за да привлечете вниманието им.

Започнете с силно начало, като например: „Здравейте, [име на мениджъра по наемането], аз съм [Вашето име] и се интересувам от позицията [наименование на длъжността].“ След това бързо подчертайте най-релевантните си умения или опит. Например: „С 5 години опит в [индустрия], успешно съм [постижение].“ Накрая, завършете с категорично призив за действие: „Прилагам автобиографията си за преглед. Бихте ли могли да се срещнем за кратък разговор следващата седмица?“

Не забравяйте, че по-малко е повече.

Структура на ефективно съобщение

Съобщението ви трябва да следва определена структура. Добре структурираното съобщение не само изглежда добре, но и се чете по-лесно. То показва, че уважавате времето на мениджъра по човешки ресурси и сте сериозно настроени към новата работа.

Запомнете тези съвети, за да съставите структурирано съобщение:

Започнете с представяне, подходящи умения/квалификации, връзка с работата ви, следващи стъпки и заключение.

Уверете се, че има достатъчно празно място

Параграфите не трябва да са по-дълги от 2-3 реда.

След като напишете съобщението си, прегледайте го няколко пъти. Ако се чете лесно и съдържа цялата необходима информация, сте готови!

💡 Съвет от професионалист: Ако вече сте посочили уменията/квалификациите си в кандидатурата за работа, не ги споменавайте отново в съобщението. Вместо това, подчертайте какво ви прави подходящ кандидат.

Водете с ценности

Да водиш с ценности означава да отговориш на неизказания въпрос: „Защо да те наемем?“ Този подход привлича вниманието им и показва защо си подходящ за тази позиция.

Започнете съобщението си, като споделите накратко най-големите си постижения или умения, които съответстват на изискванията за работата. Вместо да казвате нещо неясно, бъдете конкретни. Например, можете да кажете: „През петте години, в които работих в областта на дигиталния маркетинг, увеличих ангажираността към марката с 40% на последната си работа. “ Това веднага показва на мениджъра по наемане на персонал или потенциалния работодател какво можете да предложите.

Но не спирайте дотук – свържете точките между това, което сте направили, и това, от което компанията може да се нуждае. Ако знаете, че компанията иска да разшири своето онлайн присъствие, споменете как вашият опит може да им помогне да постигнат това. Този подход прави вашето съобщение впечатляващо и релевантно за целите на компанията.

Ако променяте кариерата си, подчертайте как вашите умения от предишната длъжност могат да бъдат ценни. Можете да го направите с помощта на AI инструменти за писане, но не забравяйте да модифицирате съобщението, за да добавите личен отпечатък.

Количествено измерете вашето влияние

Искате съобщението ви да има силно въздействие? Използвайте цифри. Те са фактори, които повишават доверието в професионалния свят. Вместо да казвате „Подобрих продажбите“, кажете „Увеличих продажбите с 20% чрез целеви имейл кампании“. Това е като разликата между самохвалство и доказване.

Затова, разгледайте предишните си позиции. Колко клиенти сте управлявали? С колко процента сте намалили разходите? Например: „Увеличих удовлетвореността на клиентите с 15% чрез внедряване на нов процес за обслужване на клиенти. ”

Поискайте среща

Не се срамувайте, помолете за среща.

Направихте отлично впечатление. Сега е време да преминете на следващото ниво. Предлагането на среща показва увереност и ентусиазъм. Това е като да кажете: „Здравейте, аз съм сериозен и искам да се срещнем лично.“

Но не казвайте просто: „Можем ли да се срещнем?“ Бъдете конкретни. Предложете конкретни часове и попитайте за тяхната наличност. Това показва, че сте организирани и уважавате времето им. Например, можете да изпратите следното съобщение: „Бих искал да обсъдим бъдещи възможности и как моите умения могат да допринесат за вашия екип. Бихте ли могли да се срещнем за кратък разговор във вторник следващата седмица?“

След като получите среща, бъдете кратки. Кратък разговор е достатъчен, за да предизвикате интерес и да придвижите нещата напред.

Споделете линка към профила си в LinkedIn и портфолиото си.

Вашият профил в LinkedIn е вашето онлайн CV. Той е витрина на вашия професионален живот. Като включите линк към него в съобщението си, вие каните мениджъра по наемане на персонал да разгледа подробно вашия опит. Освен това, това показва, че сте организиран и технически подкован.

Така че, поставете линка към профила си там и нека опитът ви говори. Когато включвате линка към профила си в LinkedIn, добавете персонализиран URL адрес, за да изглеждате по-професионално. Уверете се, че профилът ви е актуален и съответства на информацията в съобщението и автобиографията ви.

Проследявайте, но не прекалено

В купчината от съобщения първоначалното ви съобщение може да остане незабелязано. Ето защо бързото проследяване е чудесно. Проследяването показва, че сте заинтересовани и упорити, две качества, които потенциалните работодатели ценят. Ето как ще изглежда едно кратко и мило проследяване:

Здравейте Надявам се да имате чудесен ден. Просто се обаждам, за да разбера дали профилът ми се разглежда за позицията „ “. Благодарим Ви за бързия отговор. С уважение,

Но има тънка граница между проследяването и досаждането. Прекалено много имейли могат да ви накарат да изглеждате отчаян или да покажете неуважение към времето им.

Така че, намерете баланса. Ако не сте получили отговор, изпратете едно учтиво последващо писмо след една седмица. Ако все още няма отговор, изчакайте още една седмица, преди да опитате отново. Когато правите последващо проследяване, предложете допълнителна стойност или нова допълнителна информация.

Ролята на платформи като ClickUp за професионални представяния

Търсенето на работа може да бъде досадна и разочароваща задача, особено когато трябва да следите кандидатурите си и да правите редовни последващи действия. Използването на софтуер за продуктивност и управление на проекти като ClickUp може да оптимизира кандидатурите ви за работа. Нека видим как ClickUp може да ви помогне, когато изпращате съобщения на мениджърите по наемане на персонал:

Създавайте персонализирани съобщения

Дадохме ви множество съвети, които да използвате, когато пишете съобщение на мениджъра по наемането. Но какво ще кажете, ако ви кажем, че можете да използвате изкуствен интелект, за да създадете перфектното мотивационно писмо за мениджъра по наемането?

ClickUp Brain, AI асистентът на ClickUp, прави точно това. Това е AI инструмент, който създава персонализирани съобщения или имейли за мениджърите по наемане на персонал. Помолихме ClickUp Brain да напише съобщение за мениджър по наемане на персонал:

Използвайте ClickUp Brain, за да създадете персонализирани съобщения за мениджърите по наемане на персонал

Както виждате, получихме пълно съобщение с подходящ тон и структура. Можете да вземете това съобщение, да го промените малко и да го изпратите на компанията на вашите мечти!

Искате ли още съвети от вътрешни източници? Ето кратко ръководство за писане на предложение за работа с помощта на шаблоните и изкуствения интелект на ClickUp:

📮ClickUp Insight: 37% от нашите респонденти използват изкуствен интелект за създаване на съдържание, включително писане, редактиране и имейли. Този процес обаче обикновено включва превключване между различни инструменти, като инструмент за генериране на съдържание и вашето работно пространство.

Проследявайте статуса на кандидатурата си

Създайте отделни карти и проследявайте всяка кандидатура с Kanban View на ClickUp

Когато имате много свободни работни места и куп мениджъри по наемането, на които искате да изпратите съобщение, това може да ви се стори като жонглиране с верижни триони. Тук на помощ идва Kanban View на ClickUp.

Представете си го като голяма визуална табло, на което можете да закачате бележки за всяка работа. Всяка бележка или „картичка“ може да съдържа подробности като длъжността, крайния срок за кандидатстване и данните на мениджъра по наемането. Можете дори да добавите задачи към всяка картичка, като „напишете имейл“ или „насрочете телефонно обаждане“.

Таблото Kanban ви помага да видите какво предстои, какво е спешно и къде трябва да насочите енергията си.

Отделете време за кандидатстване

Организирайте срещи или последващи действия с календарния изглед на ClickUp

Вместо да се занимавате с множество таблици или да се опитвате да запомните кога да направите последваща проверка, можете да видите цялата си хронология на комуникацията на едно място с календарния изглед на ClickUp.

Това ви помага да планирате интервюта, да зададете напомняния за последващи действия и да отделите време за проучване и подготовка. Можете да маркирате събитията с различни цветове , за да идентифицирате бързо приоритетите или различните свободни работни места.

Проследявайте всички имейли на едно място

Можете лесно да изпращате имейли на мениджърите по наемането с ClickUp Email Integration. Свържете го с вашия Gmail, Outlook, IMAP или Office365 акаунт и управлявайте разговорите с мениджърите по наемането на едно място.

Това ви помага да изпращате и получавате имейли от ClickUp, да създавате задачи директно от имейли, да прикачвате имейли към задачи и да добавяте коментари към задачи.

Да предположим, че мениджърът по наемане на персонал отговори с задача (може би тестова задача) или искане. Вие създавате задача от този имейл директно в ClickUp и започвате да работите по нея. Ако обаче използвате Gmail или подобен софтуер, ще трябва да запишете задачата някъде, което води до ненужно превключване на контекста.

Създайте и управлявайте списък с задачи

Използвайте ClickUp Milestones, за да проследявате всички цели, които сте си поставили

Помислете за процеса на кандидатстване за работа като за мини проект. Можете да настроите ClickUp Milestones за ключови етапи в процеса на кандидатстване, като „Подадена кандидатура“, „Първо интервю“, „Изпратен имейл за последващи действия“ или „Второ интервю“.

Когато достигнете всеки етап, това ви дава повод да изпратите съобщение на мениджъра по наемането. Например, когато достигнете етапа „Подадена кандидатура“, можете да изпратите учтиво имейл за последващи действия. Или когато достигнете етапа „Първо интервю завършено“, можете да го разгледате като повод да изпратите благодарствено писмо.

По този начин използвате Milestones на ClickUp като напомняния и подсказки, за да организирате комуникацията си с мениджъра по наемането. Това ви помага да сте в крак с последващите действия, без да бъдете прекалено настойчив.

Добавете подходяща информация на едно място

Можете също да използвате ClickUp Docs, за да създадете списък с компании, в които искате да кандидатствате, и да добавите подходящи подробности за мениджърите по наемане на персонал. Освен това можете да създадете списък с най-важните въпроси, които искате да зададете на мениджърите по наемане на персонал, за да направите трайно впечатление.

Управлявайте цялата информация, свързана с кандидатурите ви за работа, на едно място с ClickUp Docs

Следвайте структуриран формат за изпращане на съобщения до мениджърите по наемане на персонал.

Шаблоните на ClickUp предлагат предварително написани структури на съобщения за контакт с мениджърите по наемане на персонал. Тези шаблони спестяват време и гарантират, че вашето съобщение е професионално и ясно изразява вашия интерес и квалификации за позицията. Ето двете ни препоръки:

1. Шаблон за търсене на работа в ClickUp

С помощта на шаблона за търсене на работа на ClickUp можете да организирате търсенето си на работа. Той ви помага да запишете подробности за компанията и работата, като например рейтинг в Glassdoor, данни за контакт, заплата за длъжността, здравна застраховка и допълнителни бележки.

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона за търсене на работа на ClickUp, за да получите централизирана представа за търсенето си на работа.

Можете да използвате този шаблон, за да създадете няколко списъка за следното:

Свободни работни места

Работни места, за които сте кандидатствали

Проведени интервюта

Необходими последващи действия

По този начин ще получите ясна представа за това къде се намирате в процеса на търсене на работа. С помощта на тази централизирана информация можете да подобрите процеса и да изпратите съобщение на работодателите в подходящия момент.

2. Шаблон за предложение за работа в ClickUp

За някои работни места се изисква да подадете предложение. Но как да напишете предложение за работа? Не е нужно да мислите много. Вместо това можете да използвате шаблона за предложение за работа на ClickUp.

Този визуално привлекателен и добре организиран шаблон ще помогне на мениджъра по наемане на персонал да разбере защо сте подходящ за тази позиция. Тъй като съдържа цялата важна информация, нищо не се пропуска.

Изтеглете този шаблон Покажете цялата важна информация за себе си, като използвате шаблона за предложение за работа на ClickUp.

Шаблонът на предложението е проектиран като автобиография, като подчертава информация като:

Лична информация

Академични постижения

Съответен опит

Други признания

Използвайте ClickUp, за да създадете убедителни съобщения за мениджърите по наемане на персонал

Написването на съобщения до работодатели може да бъде трудно. Докато някои хора ценят директните съобщения, други може да ги възприемат като прекалено натрапчиви. Затова е важно да изпращате персонализирани и кратки съобщения, които предлагат добавена стойност.

Можете да оптимизирате целия процес с помощта на ClickUp. Той ви помага да организирате важните подробности за компанията, работата и мениджъра по наемането на едно място. Освен това можете да проследявате и управлявате кандидатурите, да оптимизирате процеса на интервюто с помощта на удобните шаблони на ClickUp и да получите бърз преглед на кандидатурите за работа.

Регистрирайте се в ClickUp още днес, за да подобрите процеса на търсене на работа.