Най-добрите безплатни шаблони за проследяване на навици в Excel за максимална продуктивност

Навикът е кабел; всеки ден плетем по една нишка от него и накрая не можем да го скъсаме.

Проучванията показват, че са необходими 66 дни, за да се развие един навик. Това е малко повече от два месеца непоколебима отдаденост.

Изграждането на добри навици с постоянство може лесно да се превърне в прекалено голямо предизвикателство, особено когато се опитвате да съвместите много цели и ангажименти. За щастие, шаблонът за проследяване на навици предлага проста и структурирана рамка за проследяване на напредъка, поддържане на мотивацията и поемане на отговорност.

Независимо дали имате лична цел, като например да превърнете упражненията в ежедневен навик, или професионална цел, като например да придобиете ново умение, тези шаблони ви предоставят визуален и гъвкав начин да бъдете в крак с нещата.

Нямате нужда от скъпо приложение за проследяване на навици, за да започнете! С подходящия шаблон можете да използвате Microsoft Excel или Google Sheets, за да затвърдите желания навик.

За да ви помогнем, ето някои от най-добрите безплатни шаблони за проследяване на навици в Excel, които ще увеличат вашия успех. Също така сме събрали най-добрите алтернативни шаблони от ClickUp. Да започнем!

Какво представляват шаблоните за проследяване на навици?

Шаблоните за проследяване на навици са предварително проектирани инструменти, които дават възможност на хората да развиват нови навици. Повечето шаблони за проследяване на навици са форматирани като електронни таблици, което ви позволява да задавате цели, да записвате навици и да проследявате визуално напредъка си.

За да улеснят това, шаблоните ви позволяват да записвате ежедневните си рутинни дейности и поведение във времето. Проверката на действията и резултатите ви позволява да развиете дисциплина и да поддържате отговорност.

Можете да изберете шаблони с прости отметки за отбелязване на завършването на даден навик, сложни цветови кодове за различни навици или дори да водите дневник на дейностите или навиците си за деня.

След като започнете да водите такъв дневник, ще ви бъде по-лесно да наблюдавате модели, да идентифицирате предизвикателства и да празнувате малки победи – всичко това помага за развиването на дълбоко вкоренени, положителни навици.

Какво прави един шаблон за проследяване на навици добър?

За да развиете добри навици, се нуждаете от добър шаблон за проследяване на навици. Ето някои качества, които трябва да притежава един добър шаблон за проследяване на навици в електронна таблица:

Интуитивни : Изберете шаблони, които са лесни за използване и разбиране, без да са прекалено сложни.

Персонализиране: Изберете шаблони, които могат да бъдат модифицирани, за да се адаптират към целите, предпочитанията, различните категории навици, периодичността и т.н. на потребителя.

Разграничения: Изберете шаблони, които имат ясно определени раздели за различни навици, техните имена, честота на проследяване (ежедневни действия, седмични дейности, месечни навици) и записване на напредъка.

Визуални помощни средства: Изберете шаблони с елементи като цветово кодиране, лента за напредък, диаграма и др., за да видите информацията с един поглед.

Достъпност: Дайте предимство на шаблони, които са достъпни по всяко време и отвсякъде. Например, трябва да имате достъп до тях чрез мобилно приложение Дайте предимство на шаблони, които са достъпни по всяко време и отвсякъде. Например, трябва да имате достъп до тях чрез мобилно приложение за дигитален планиращ или портал, базиран на браузър.

Постоянство: Изберете шаблони с последователен дизайн, които насърчават проследяването на навиците с минимално когнитивно натоварване или затруднения.

Навигация: Изберете добре дефинирани и лесни за навигация секции. Шаблоните с такъв дизайн насочват потребителите към действие без объркване или хаос.

4 безплатни шаблона за проследяване на навици за Excel

Нека се запознаем с четири безплатни шаблона за проследяване на навици за Excel и Google Sheets:

1. Шаблон за проследяване на навици от You Exec

чрез You Exec

Шаблонът за проследяване на навици от You Exec улеснява проследяването на ежедневните и седмичните навици. Ясната структура ви позволява да категоризирате различните навици в специални колони и да отбелязвате всеки ден, когато ги изпълните.

Той има вградена функция за седмично обобщение, която автоматично изчислява и предлага предварителен преглед на процента на изпълнените навици, за да проследи последователността в изграждането на новия навик. Шаблонът има и раздел за оценка на навиците, който ви позволява да размислите как всеки навик влияе на цялостното ви благосъстояние, развитие или продуктивност.

Ето защо ще го харесате:

Кодирайте с цветове ежедневните, седмичните и месечните навици

Мотивирайте се с персонализирани награди за всеки изпълнен навик.

Създавайте и проследявайте повече от 400 вида ежедневни, седмични и месечни навици за цяла година.

Идеален случай на употреба: Подходящ за студенти и работещи професионалисти, които се нуждаят от структуриран ежедневен или месечен тракер на навици, за да следят напредъка по лични или свързани с работата цели във визуален формат.

📮ClickUp Insight: Около 35% от участниците в нашето проучване оценяват понеделник като най-непродуктивния ден от седмицата. Неясните приоритети в началото на работната седмица могат да бъдат фактор, допринасящ за това. Решението за управление на задачите на ClickUp елиминира тези предположения, като ви позволява на вас и вашия екип да зададете ясни нива на приоритет за всички възложени задачи. Освен това получавате ClickUp Brain, мощен AI асистент, който отговаря на всички ваши въпроси. С ClickUp винаги знаете точно какво трябва да се направи и кога.

2. Шаблон за календар за проследяване на навици от You Exec

чрез You Exec

Шаблонът за календар за проследяване на навици от You Exec вгражда месечен проследяващ навици в календар, което ви позволява да визуализирате напредъка през конкретни дати или периоди. Отбелязвайки ежедневните навици, получавате обща представа за представянето и ангажираността си за целия месец.

Шаблонът също така включва секции с цветни кодове, които ви помагат да идентифицирате визуално дните, в които сте успели да се придържате към даден навик, в сравнение с тези, в които не сте успели. Това е чудесен начин да наблюдавате ежедневните си дейности на месечна база.

Ето защо ще го харесате:

Визуализирайте таблицата за проследяване на навици като календар, който ви позволява да планирате и преглеждате навиците си във времето.

Автоматизирайте изчисленията и визуализациите с цветни кодове, за да следите последователността по-интуитивно.

Персонализирайте времевите линии за проследяване на навиците, като ежедневни, седмични или месечни навици, за гъвкаво изграждане на навици.

Идеален случай на употреба: Чудесно е за проектни мениджъри, планиращи и всеки, който предпочита месечен тракер за навици, който се интегрира с времева линия и календар.

3. Шаблон за проследяване на навици в Excel от Ultimate Printables

чрез Ultimate Printables

Шаблонът за проследяване на навици в Excel от Ultimate Printables ви позволява да проследявате множество нови навици в различни категории. Той ще ви даде възможност да персонализирате проследяването на навици на подробно ниво, включително името на навика, периода на проследяване и статуса на изпълнение.

Независимо дали искате да подобрите приоритизирането на работата си или да се уверите, че пиете вода на редовни интервали, този шаблон ще ви помогне.

Ето защо ще го харесате:

Опростете проследяването на навиците с изчистен, минималистичен дизайн, който е лесен за ежедневно актуализиране.

Изтеглете и отпечатайте шаблона за лесно проследяване офлайн за цифрова и физическа система за проследяване на навици.

Разполага с динамични диаграми и ленти за напредък, които се актуализират в реално време, докато записвате напредъка си, и предлагат визуална обратна връзка за това колко добре се справяте.

Идеален случай на употреба: Идеален е за потребители, които искат минималистичен, подходящ за печат проследяващ навиците инструмент. Онлайн и офлайн достъпът позволява на потребителите да запомнят важни навици без излишна сложност.

4. Шаблон за проследяване на навици в Excel от Silk and Sonder

чрез Silk и Sonder

Следващият шаблон е Habit Tracker Excel Template от Silk and Sonder, който предлага цялостен поглед върху развиването на добри навици. Той ви насърчава да се фокусирате върху навици, които повишават продуктивността, насърчават благосъстоянието, подхранват взаимоотношенията и се фокусират върху здравето.

Шаблонът проследява навиците, като ги разделя на ежедневни, седмични и месечни задачи, което ви позволява да създадете план за краткосрочни и дългосрочни цели.

Има и раздел за размисъл и водене на дневник, който оценява как всеки навик допринася за цялостното развитие и ви помага да постигнете баланс. Тази всестранна перспектива ще ви помогне да се чувствате удовлетворени както в личен, така и в професионален план.

Ето защо ще го обикнете:

Проследявайте напредъка си в придобиването на навици в естетично проектирана таблица за проследяване на навици с диаграми и графики.

Редактирайте шаблона, за да отрази вашите навици, като лична продуктивност, месечно управление на парите, цели за упражнения и фитнес и др.

Заедно с шаблона се предлага и отпечатваем кръгъл тракер за навици.

Идеален случай на употреба: Перфектен за визуални ученици, които предпочитат безплатен Excel шаблон за проследяване на навици с естетичен дизайн. Всеки, от творческите личности до ентусиастите за самоусъвършенстване, може да го използва, за да проследява всичките си навици.

Ограничения при използването на Excel за проследяване на навици

Въпреки че всяка от безплатните таблици за проследяване на навици, описани по-горе, предлага ползи, тя е ограничена от ограниченията на платформата.

Ето някои предизвикателства, с които може да се сблъскате, докато използвате Excel за проследяване на навици:

Изисква редовно ръчно въвеждане на данни , което става все по-досадно и отнемащо време с увеличаването на броя на навиците.

Липсват вградени напомняния, известия в реално време или автоматизирани функции за проследяване на навици, което прави по-лесно да забравите да актуализирате електронната таблица.

Ограничените интеграции с други инструменти или приложения за продуктивност, които използвате редовно, затрудняват импортирането и работата с електронната таблица за проследяване на навици в различни среди.

Въпреки че в Excel има диаграми и графики, ограничените визуализации са по-малко мотивиращи в сравнение с динамичните елементи.

Липсват интерактивни и ангажиращи елементи като награди, геймификация, като награди, геймификация, лепящи се бележки и др., които иначе увеличават привлекателността на използването на проследяването на навици.

Въпреки че можете да използвате Excel (и дори Google Sheets) на мобилни устройства, опитът не е толкова безпроблемен, колкото при специализираните приложения за проследяване на навици, оптимизирани за потребители на смартфони.

Липсват общностни или социални функции , които ви позволяват да споделяте напредъка и постиженията си с другите.

Приятно напомняне: Всички навици, които се стремим да изградим, се състоят от ежедневни действия. Следователно, именно ежедневните системи, които интегрирате в живота си, правят истинската разлика.

Алтернативни шаблони за проследяване на навици

Всяко действие, което предприемате, е глас за човека, който искате да станете.

Предвид ограниченията, обсъдени по-горе, ви предлагаме да потърсите алтернативи на Excel, които да улеснят развитието на нови навици.

За щастие, помощта е на една ръка разстояние.

ClickUp е мощен инструмент за продуктивност, който се адаптира към вашите изисквания по няколко начина – от управление на проекти до проследяване на цели. Той се превръща в надежден инструмент за проследяване на навици и разполага с над 1000 шаблона, с които можете да започнете!

Ето някои от нашите популярни и безплатни шаблони за проследяване на навици:

1. Шаблон за проследяване на лични навици в ClickUp

Получете безплатен шаблон Проследявайте и усъвършенствайте ежедневните си навици с персонализирания шаблон за проследяване на лични навици на ClickUp.

Търсенето ви на многофункционален и персонализируем инструмент за проследяване на навици най-накрая приключва тук. Шаблонът за проследяване на лични навици на ClickUp улеснява проследяването на навици, като го прави просто, гъвкаво и удобно.

Персонализирайте различните секции, за да въведете навика по ваш избор, определете честотата и следете различни аспекти от живота си – от сутрешната си рутина до здравето и фитнеса.

Шаблонът предлага и динамични ленти за напредък и обобщаващи изгледи, които предоставят ясен преглед на резултатите, без да ви претоварват с данни.

Ето защо ще го харесате:

Сортирайте навиците по категория или приоритет, което ви позволява да се съсредоточите върху критичните области за подобрение.

Следете подобренията с индикатори за напредък и интерактивни диаграми, които визуално отразяват вашата последователност.

Персонализирайте полетата за навици, за да ги съобразите с ежедневните си цели и индивидуалните си предпочитания.

Създайте напомняния, за да се придържате към навиците си и да поддържате отговорност.

Идеален случай на употреба: Подходящ за хора, които търсят всестранен и изчерпателен инструмент за проследяване на навици с интегрирано управление на задачите. Този безплатен инструмент за проследяване на навици работи най-добре за предприемачи, свободни професионалисти и всички, които търсят баланс между личните и професионалните си отговорности и цели.

2. Шаблон за задачи в ClickUp

Получете безплатен шаблон Бъдете организирани и продуктивни на работа с шаблона за задачи на ClickUp.

Шаблонът ClickUp Work To Do Template помага за управлението на ежедневните навици в професионална среда. С отделни колони за имена на задачи, крайни срокове, приоритети и статус на завършеност, този шаблон за проследяване на навици превръща управлението на задачите в навик.

Ето защо ще го харесате:

Организирайте и приоритизирайте работата в зависимост от крайните срокове и спешността, за да развиете стратегически навици, свързани с работата.

Проследявайте напредъка чрез визуални сигнали, които показват завършването на задачите, насърчавайки последователността в изграждането на навици на работното място.

Персонализирайте шаблона, за да отговаря на конкретни роли и индустрии, за да го приложите в различни професионални ситуации.

Сътрудничейте с членовете на екипа и поддържайте прозрачност и отчетност по отношение на задачите и крайните срокове.

Идеален случай на употреба: Този динамичен тракер за навици е идеален за професионалисти, работещи в динамична среда. Той помага на хората да управляват задачите, свързани с работата, което го прави подходящ за проектни мениджъри, ръководители на екипи и всеки, който се занимава с множество задачи.

3. Шаблон на ClickUp за ежедневни задачи

Получете безплатен шаблон Оптимизирайте ежедневните си задачи и навици с шаблона „Ежедневни задачи“ на ClickUp.

Ако търсите ежедневен тракер за навици, шаблона „Ежедневни задачи“ на ClickUp е вашият избор. Този шаблон предлага персонализиран списък с ежедневни дейности, от грижа за себе си до задачи, свързани с работата.

Освен това получавате специално място, където да задавате приоритети и крайни срокове за всяка задача. Това е отлично средство за превръщане на списъка с задачи в ефективен инструмент за проследяване на навици, който поддържа всичко организирано на едно място.

Ето защо ще го обикнете:

Разделете по-големите задачи на по-лесни за управление дейности, което ще улесни изграждането на навик.

Следете ежедневния напредък с ясни отметки и ленти за напредъка на задачите за визуално проследяване.

Създавайте ежедневни задачи и определяйте приоритети, като се уверите, че първо изпълнявате важните навици.

Интегрирайте проследяването на навиците с ежедневното управление на задачите, за да постигнете целите си в съгласувана среда.

Идеален случай на употреба: Подходящ е за хора, които изпълняват различни роли, като студенти, заети професионалисти и дори домакини, които обичат да организират и приоритизират задачите си ефективно.

4. Шаблон за списък със задачи в календара на ClickUp

Получете безплатен шаблон Използвайте времето си с прецизност, като използвате шаблона за списък със задачи в календара на ClickUp.

Шаблонът за списък със задачи в календара на ClickUp съчетава управлението на задачите на базата на календара с проследяването на навиците, за да ви даде обзор на вашите навици и цели по дати.

Календарният формат ви позволява да проследявате ежедневни, седмични, месечни и спорадични навици. С вградено проследяване на крайни срокове и автоматизирани обобщения на напредъка, този шаблон прави проследяването на навиците визуално и структурирано.

Ето защо ще го обикнете:

Планирайте навиците си предварително, особено като им зададете крайни срокове или важни дати.

Следете и картографирайте навиците си за определен период в календарния изглед, за да проследявате дългосрочния и краткосрочния си напредък.

Развийте навици и подобрете управлението на времето, като съгласувате навиците с конкретни срокове.

Синхронизирайте с други календарни приложения, за да централизирате ангажиментите си и да използвате времето си по най-добрия начин.

Идеален случай на употреба: Този шаблон е подходящ за планиращи, мениджъри на събития и ръководители, които предпочитат да организират задачите и навиците си в календарния изглед, за да спазват кратките срокове.

5. Шаблон за личен план за развитие на ClickUp

Получете безплатен шаблон Постигнете целите си за личностно развитие с структурирания шаблон за план за личностно развитие на ClickUp.

Шаблонът за личен план за развитие на ClickUp подобрява успеваемостта ви в определянето, проследяването и постигането на лични цели за развитие, освен задачите, които трябва да изпълните на работа. Той предлага специални раздели за очертаване на краткосрочни и дългосрочни цели, като същевременно предоставя инструменти за проследяване на навици, свързани с личностното развитие, самоусъвършенстването, развитието на умения и др.

Шаблонът включва индикатори за напредък, проследяване на етапи и подсказки за поставяне на цели, които да ви помогнат да останете на правилния път в пътуването си към личностно развитие.

Ето защо ще го обикнете:

Задайте ясни цели за личностно развитие, структурирайте и дисциплинирайте самоусъвършенстването си.

Оценявайте напредъка чрез вградения индикатор за напредък, раздела за преглед и др., за да отразявате целите си.

Проследявайте развитието на навиците си с динамични индикатори за напредък, които ви мотивират и ви дават чувство за постижение.

Планирайте непрекъснат растеж в различни аспекти на живота, за да постигнете краткосрочни и дългосрочни цели.

Идеален случай на употреба: Използвайте шаблона за личен план за развитие, за да отбележите пътя си към растеж. Лайф коучове, ментори и други лица, ангажирани с самоусъвършенстването, могат да се възползват от включването на този шаблон в ежедневието си.

6. Шаблон на ClickUp за ежедневен личен график за деца

Получете безплатен шаблон Създайте забавна и организирана рутина за децата с шаблона „Ежедневен личен график за деца“ на ClickUp.

Родителите трябва да бъдат изключително внимателни, за да не развият децата им лоши навици в ранните си години. Шаблонът „Дневен личен график за деца“ на ClickUp помага в това, като подготвя структурирани графици, които децата ви да следват.

Специални раздели за ежедневни дейности, домакински задължения, време за учене и други добри навици постепенно ги интегрират в рутината на вашето дете. Ясният, визуален график прави изграждането на положителни навици детска игра (игра на думи)!

Ето защо ще го обикнете:

Структурирани ежедневни рутинни дейности за вашите деца, за да развият добри навици и да ги запазят

Ангажирайте децата чрез цветни визуализации и интерактивни дизайни, за да направите изграждането на рутина забавно.

Следете ежедневните, седмичните и месечните навици с визуални помощни средства като отметки и различни цветове, за да поддържате интереса и ангажираността на децата.

Адаптирайте графика за различни възрастови групи и семейни динамики.

Идеален случай на употреба Както подсказва името, това е предназначено за заети родители и педагози, които желаят да създадат структурирани ежедневни рутинни дейности за своите деца. По този начин децата развиват и се ангажират с добри навици с помощта на ясен, визуален график.

7. Шаблон за лична продуктивност в ClickUp

Получете безплатен шаблон Максимизирайте ефективността и проследявайте важните навици с шаблона за лична продуктивност на ClickUp.

Шаблонът за лична продуктивност в ClickUp ви помага да оптимизирате навиците си за нула време. Използвайте го, за да категоризирате задачите според спешността и важността им, да зададете крайни срокове, да групирате навици и да проследявате напредъка си, за да постигнете повече с по-малко усилия.

Освен това, този шаблон ви помага да постигнете целите си за продуктивност, да поддържате фокус и да намалите прокрастинирането, за да превърнете продуктивността в навик.

Ето защо ще го харесате:

Приоритизирайте задачите въз основа на спешност и важност, за да съгласувате навиците с дейностите с голямо въздействие.

Определете целите си за производителност с помощта на персонализирани полета и проследявайте напредъка си чрез визуални индикатори.

Повишете ефективността и производителността, като комбинирате проследяването на навиците с управлението на личните задачи.

Анализирайте тенденциите в производителността във времето с функциите за отчитане.

Идеален случай на употреба: Този шаблон подобрява общата ефективност за всеки, който иска да повиши личната си продуктивност и да проследява навиците си. Фрийлансърите, дистанционните работници и физическите лица трябва да го използват, за да максимизират ежедневната си производителност.

8. Шаблон за SMART цели на ClickUp

Получете безплатен шаблон Задайте и проследявайте постижими цели с шаблона за SMART цели на ClickUp.

Хората с опит в използването на инструменти за лична продуктивност би трябвало да познават рамката SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound – конкретно, измеримо, постижимо, уместно, обвързано с време).

Шаблонът за SMART цели на ClickUp се фокусира върху това и дефинира навиците според SMART параметрите, което ги прави по-лесни за изпълнение. Този тракер за навици е идеален за тези, които имат дългосрочни стратегически цели.

Ето защо ще го обикнете:

Създайте SMART цели за всеки навик

Проследявайте напредъка във всеки аспект на SMART целите

Прегледайте и коригирайте целите си, за да отговарят на променящите се приоритети и напредъка.

Съгласувайте навиците си със стратегически, дългосрочни цели, така че ежедневните ви усилия да допринесат за по-големи постижения.

Идеален случай на употреба: Подходящ за екипи и лица, които искат да поставят ясни, реалистични цели. Отличен за лайф коучове, проектни мениджъри и всеки, който се фокусира върху постигането на SMART цели.

Придобийте чудесни навици с ClickUp

Независимо дали го правите ежедневно, седмично или за целия месец, проследяването на навиците е вратата към изграждането на последователност и постигането на лични или професионални цели.

Споделихме няколко шаблона за проследяване на навици, които можете да използвате в Excel. Липсата на гъвкавост и автоматизация обаче може да попречи на дългосрочния успех. В края на краищата, трябва да правите това в продължение на поне 66 дни!

В контраст с това, ClickUp улеснява нещата, като прави проследяването на навиците динамично, ефективно и ангажиращо. Освен това, имате набор от шаблони, от които да избирате. Щом изберете подходящия и изградите навика стъпка по стъпка, ще бъдете още по-мотивирани да продължите с този темп!

Готови ли сте да станете нова версия на себе си?

Регистрирайте се в ClickUp още днес и започнете това пътуване!