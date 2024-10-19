Как да оптимизирате управлението на използването в здравеопазването

Моментите в живота, в които се нуждаете от медицинска помощ, обикновено не са идеални ситуации. А понякога лабиринтът на здравните услуги само влошава нещата. Бягането между доставчици на здравни услуги, административни екипи, амбулаторни хирургични центрове, застрахователни компании, аптеки, доставчици на технологии и т.н. може да бъде изтощително. А опитът да се получи ефективна и ориентирана към резултатите грижа за пациентите може да се усеща като преминаване през различни препятствия.

Ефективното управление на използването в здравеопазването може да улесни част от тези процеси за медицинските специалисти и за хората, които търсят медицинска помощ. Ако се изпълнява добре, то може да играе решаваща роля за подобряване на цялостното преживяване за всички участници и за подобряване на резултатите от лечението на пациентите.

Нека научим повече.

Какво е управление на използването?

Управлението на използването в здравеопазването е набор от процеси, използвани за гарантиране на необходимостта, ефективността и рентабилността на предоставянето на здравни услуги.

В проучване за ролята на управлението на използването в здравеопазването изследователите заявяват „Управлението на използването се основава на постепенното натрупване на опит и данни, които показват, че външните оценки на целесъобразността на предложените медицински услуги могат да окажат конструктивно влияние върху начина, по който се предоставя грижата, и в резултат на това да спомогнат за ограничаване на разходите за здравеопазване.“ „Управлението на използването се основава на постепенното натрупване на опит и данни, които показват, че външните оценки на целесъобразността на предложените медицински услуги могат да окажат конструктивно влияние върху начина, по който се предоставя грижата, и в резултат на това да спомогнат за ограничаване на разходите за здравеопазване.“ „Управлението на използването се основава на постепенното натрупване на опит и данни, които показват, че външните оценки на целесъобразността на предложените медицински услуги могат да окажат конструктивно влияние върху начина, по който се предоставя грижата, и в резултат на това да спомогнат за ограничаване на разходите за здравеопазване.“ „Управлението на използването се основава на постепенното натрупване на опит и данни, които показват, че външните оценки на целесъобразността на предложените медицински услуги могат да окажат конструктивно влияние върху начина, по който се предоставя грижата, и в резултат на това да спомогнат за ограничаване на разходите за здравеопазване.“

Кратка история на управлението на използването

Но първо, малко история.

В периода след депресията в Съединените щати частното застраховане се превърна в най-популярния начин за финансиране на здравеопазването. През този период се появиха няколко ключови тенденции.

Разходите за здравеопазване се увеличиха значително. През 50-те години във федералното правителство възникнаха опасения относно ескалиращите разходи, което ги подтикна да работят за контрол на разходите.

Това беше последвано от участието на работодателите през 60-те години, когато различни големи организации, които плащаха за застраховки, внедриха свои собствени програми за управление на използването за социални придобивки на служителите.

От друга страна, проучвания показаха, че няколко от препоръчваните медицински процедури или лечения са ненужни. Това се считаше за основен фактор за нарастването на разходите за здравеопазване. Образованието на пациентите се превърна в критична част от предоставянето на медицински услуги.

В резултат на това потребителите, третите страни плащатели и застрахователните компании се нуждаеха от задълбочен процес, за да гарантират, че всички услуги са необходими, подходящи и рентабилни.

Това доведе до управлението на използването на здравните услуги, както го познаваме днес.

Значението на управлението на използването

По същество управлението на използването е процесът на обективна оценка на решенията, свързани с предоставянето на здравни грижи. То е важно по различни причини, като например:

Контрол на разходите: Разходите за здравеопазване са се увеличили драстично, откакто застраховката се превърна в де факто модел. Това налага необходимостта от внимателно проучване на ненужните хоспитализации, изследвания и процедури, което води до управление на използването.

Постоянна оценка: Предоставянето на здравни услуги изисква определено ниво на надзор, което управлението на използването предлага. То оценява решенията през целия процес, като осигурява непрекъснато учене и подобрение.

Координация на грижите: При наличието на множество заинтересовани страни, участващи в процеса на предоставяне на здравни грижи, управлението на използването служи като точка за координация на грижите за пациентите.

Усъвършенствана технология: Съвременната технология позволява по-евтини и по-точни начини за събиране и анализ на данни в голям мащаб. Простата интеграция с софтуера за управление на клиники прави прегледите ефективни, рентабилни и мащабируеми.

Тъй като това е изключително важен процес, различните организации прилагат различни подходи за управление на използването. Нека видим как.

Видове управление на използването в здравеопазването

Фундаментално управлението на използването е от три вида: ретроспективен преглед, едновременен преглед и проспективен преглед.

Ретроспективен преглед

Управлението на използването започна с ретроспективен процес, при който рецензентите проверяват исторически данни, за да оценят уместността на предоставените на пациента грижи. След предоставянето на услугата рецензентите проверяват:

Искове за грешки във фактурирането, измамни дейности, прекомерно използване и др.

Медицински досиета за целесъобразност на лечението, спазване на стандартите, съответствие и др.

Модели за разбиране на използването и потенциала на превантивните здравни услуги

Едновременен преглед

Едновременният преглед се извършва по време на предоставянето на услугата. По това време мениджърите на случаи наблюдават текущите грижи, за да се уверят, че те остават подходящи и необходими. Това включва:

Управление на случаи и координация, за да се гарантира, че пациентите получават подходящите грижи в подходящото време.

Преглед на продължителността на престоя , за да се гарантира, че престоят е клинично оправдан.

Планиране на изписването и последващи действия според необходимостта

Проспективен преглед

Проспективните прегледи са по-ново явление. Това е предсказуем вид процес на управление на използването, който се извършва преди предоставянето на медицинската услуга. Застрахователните доставчици оценяват предложените варианти за лечение и ги одобряват предварително. Проспективните прегледи са основно два вида.

Предварително одобрение : Оценка и одобрение на определени процедури, които отговарят на медицинските нужди на пациента и критериите на застрахователната полица.

Преглед на приема: Оценки за това дали приемането в болница е необходимо или клинично оправдано като част от системата за проспективно плащане за болнично лечение.

Важно е да се отбележи, че тези три вида управление на използването не се изключват взаимно. Застрахователите могат да прилагат един или повече от тях за всеки отделен случай, за да гарантират изчерпателност и ефективност.

Например, те могат да провеждат едновременни прегледи на процедура с предварително разрешение, за да се уверят, че тя се изпълнява според плана. Или, след ретроспективен преглед след операцията, застрахователят може да направи проспективни планове за последващи процедури.

Ето защо това може да бъде от полза.

Предимства на ефективното управление на използването

Основната цел на управлението на използването в здравеопазването е да се ограничат разходите. То обаче предлага много повече за пациентите, доставчиците на здравни услуги, застрахователните компании и работодателите/третите страни плащатели.

Предоставяне на подходящи медицински грижи

Въпреки че акцентът е върху контрола на разходите, целта на използването е да се гарантира, че предоставяните здравни грижи са подходящи и необходими. В резултат на това пациентите получават по-добро обслужване в дългосрочен план, което води до по-добри резултати за здравето.

Елиминиране на загубите на услуги

Управлението на използването действа като двойна проверка за медицинската необходимост и ефективността на услугите. То също така предотвратява ненужното насочване на пациенти към скъпи специалисти, изследвания и др. Насърчава лекарите и доставчиците на здравни услуги да избират пътища за лечение с по-голяма вероятност за успех при по-ниски разходи.

Намаляване на отказите на искове

Политиките за управление на използването изискват от доставчиците на здравни услуги да подават пълни, точни и добре обосновани заявления, които е по-малко вероятно да бъдат отхвърлени от застрахователите. Това гарантира, че пациентите получават полагащите им се здравни услуги.

Вземане на решения въз основа на данни

С напредъка в областта на големите данни и аналитичните технологии, управлението на използването гарантира, че решенията, свързани с медицинските услуги, са точни и обективни. То позволява на застрахователите и доставчиците на здравни услуги да се обединят, за да вземат по-добри решения за пациентите и да управляват по-добре разходите за здравеопазване.

Стандартизиране на решенията

Основаните на доказателства насоки и критерии, използвани от застрахователите, спомагат за стандартизиране на решенията, свързани с предоставянето на услуги. Това предлага последователна и до голяма степен предвидима услуга на потребителите/пациентите.

Въпреки своята важност и ползи, управлението на използването не е лишено от предизвикателства.

Предизвикателства и ограничения при управлението на използването

Първото и най-важно предизвикателство, пред което е изправена системата на здравеопазването по отношение на управлението на използването, е балансът между разходите и качеството.

Цена срещу качество

Въпреки че управлението на използването се фокусира върху контрола на разходите, това не трябва да става за сметка на качеството на обслужването. Отказът от услуги с цел контрол на разходите може да се отрази неблагоприятно на резултатите от лечението на пациентите. Маргинът на грешка в такива случаи е изключително нисък. Намирането на правилния баланс е огромно и критично предизвикателство.

Административна работа

Доброто управление на използването изисква данни, въз основа на които могат да се вземат решения. Събирането на тези данни от различни заинтересовани страни, поддържането на подходящи записи и анализирането им може да бъде досадно. Всякакви грешки в документацията могат да доведат до откази или забавяния.

Предизвикателството, свързано с данните, и огромният им мащаб не могат да бъдат преодолени с ръчни усилия.

Забавяния и неудовлетвореност на пациентите

Одобрението и предварителното разрешение от застрахователните компании са от критично значение.

За пациента дори и най-малкото забавяне може да бъде критично. Времето на изчакване е изнервящо. Ретроспективните прегледи могат да доведат до отказ на искове, което принуждава пациента да плати от джоба си.

Управлението на използването може да се възприема като ненужна намеса в работата на медицинския екип. Те могат да почувстват, че поставяте под въпрос тяхната автономност. Сложният процес на подаване на заявления може да отнеме ценно време от медицинския персонал, което допълнително да ги разочарова.

Етични фактори

Съществува фундаментален конфликт на интереси между разходите и качеството в здравеопазването. Финансовите стимули за намаляване на исковете могат да повлияят на медицинските нужди на пациента.

Съществуват и етични проблеми, свързани с поверителността, сигурността и конфиденциалността на чувствителната информация за пациентите.

Технологични ограничения

Управлението на използването е процес, изискващ голямо количество данни. Технологията, софтуерът и облачната инфраструктура, необходими за тези усъвършенствани аналитични системи, могат да бъдат непосилни за малките предприятия, което ги принуждава да извършват тази дейност ръчно. Това, разбира се, води до проблеми с мащабируемостта, неефективността и забавянията.

От друга страна, повечето технически системи днес са фрагментирани в силози с разнородни структури на данни, което затруднява почистването и предварителната обработка.

Някои от тези предизвикателства могат да бъдат преодолени с ясен и цялостен процес на управление на използването.

Как да създадете процес за управление на използването

Създаването на солидна програма за управление на използването изисква стратегически подход и всеобхватен инструмент за управление на проекти като ClickUp за здравеопазването. В тази секция ще покажем как можете да използвате и двете.

1. Определете целите на управлението на използването

В рамките на вашата организация ясно дефинирайте целите на вашите усилия за управление на използването. Включете обхвата на управлението на използването в различни услуги и групи пациенти.

Ако основната ви цел е ограничаване на разходите, помислете за компромисите, които сте готови да направите, за да постигнете тази цел. След това я разделите на по-малки цели, като например минимизиране на повторните хоспитализации или повишаване на CSAT резултатите сред пациентите.

ClickUp Goals е чудесен начин да поддържате всичките си цели на едно място. Можете също така да обобщавате напредъка по различни задачи или случаи, по които работите, като по този начин оптимизирате управлението на проектите си в областта на здравеопазването.

Цели, задачи, проследяване на напредъка и много други – всичко на едно място.

2. Определете ясни насоки за управление на използването

Това са критериите, въз основа на които вземате решения. Ясното определяне на тези насоки гарантира последователност в опита на пациента и доставчиците на услуги. То също така поддържа качеството на услугата.

Създайте стъпка по стъпка план за всеки процес, който трябва да следвате.

При това подходете с фокус върху пациента, като дадете приоритет на неговите предпочитания и нужди.

Разпределете отговорностите на подходящите лица за всяка част от процеса.

Обмислете всяка малка възможност и определете насоки за нея. Например, ако документирате процес на оторизация, начертайте подробна диаграма.

ClickUp Whiteboards предлага динамичното платно, от което се нуждаете, за да обмисляте, повтаряте и проектирате вашите процеси. Използвайте го, за да проектирате надеждни работни потоци в сътрудничество с различни заинтересовани страни и експерти по темата.

Колкото и сложен да е процесът, начертайте го на ClickUp Whiteboards

3. Създайте екип и му дайте възможност да работи

Процесите по управление на използването изискват участието на много хора. Затова съберете мултидисциплинарен екип и се уверете, че членовете му работят добре заедно.

Набиране на персонал: Наемете експерти и професионалисти, като лекари, медицински сестри, социални работници и др. Би било полезно, ако те вече имат опит в управлението на използването.

Разпределяне: Определете ясно ролите и отговорностите на всеки човек. Например, заявките за предварително разрешение трябва да се качват от лекарите, докато мениджърите по случаите извършват прегледи.

Използвайте ClickUp Tasks като софтуер за управление на проекти в здравеопазването, за да консолидирате цялата информация относно грижите за пациентите и исковете. Използвайте персонализирани полета, за да проследявате необходимите ви данни. Например, ако искате да проследявате повторните хоспитализации, настройте това като персонализирано падащо меню или тип задача.

Използвайте персонализирани статуси, за да отразите вашите работни процеси. Споделяйте безопасно тези изгледи на задачите с подходящите заинтересовани страни за преглед, мнения, коментари и др.

Виртуално работно пространство и достъп до данни за здравни организации с ClickUp

Сътрудничество: Поканете различни заинтересовани страни да се запознаят с платформата за сътрудничество. Насърчете ги да използват бели дъски, мисловни карти, чатове, коментари, клипове и др. на ClickUp, за да комуникират ефективно в реално време или асинхронно. Покажете им най-добрите практики за ускоряване на вземането на решения чрез сътрудничество.

Обучение: Провеждайте постоянни програми за обучение за всички членове на екипа. Поддържайте актуален архив на най-новите процедури, процеси, основани на доказателства, насоки и най-добри практики. Използвайте ClickUp Docs, за да събирате и публикувате тази информация. Споделяйте данни по сигурен начин и контролирайте достъпа от централен административен панел.

Създайте списъци със задачи в ClickUp, за да гарантирате последователност в изпълнението на процесите. Създайте шаблони от вашите персонализирани списъци и ги прилагайте автоматично към всяка задача според нуждите си.

4. Настройте ефективно управление на данните

Вашата програма за управление на използването се нуждае от солидна база от данни. Ето някои ключови фактори, които трябва да вземете под внимание.

Идентифицирайте необходимите данни: Може да се наложи да използвате показатели като процент на хоспитализации, процент на повторни хоспитализации, предложени медицински процедури, разходи за всеки случай и др. Настройте персонализирани полета, за да проследявате всичко това.

Автоматизирайте задачите: Настройте ClickUp Automations за извършване на изчисления, задействане на напомняния и др., за да подобрите използването на ресурсите.

Например, автоматизирайте работния процес за изчисляване на разходите за всеки случай при промяна на статуса.

Създайте табла: Настройте таблата на ClickUp въз основа на показателите, които са важни за вас. Персонализирайте джаджи, за да проследявате показателите в реално време и да правите съответните корекции.

Проследявайте показателите за управление на използването с таблата за управление на ClickUp.

5. Преоценявайте редовно

Дори и най-добрите процеси трябва да се адаптират към промените и да се развиват с времето. Затова създайте процеси за непрекъснато усъвършенстване.

Редовно следете ключовите показатели

Потърсете обратна връзка от всички заинтересовани страни, пациенти, доставчици на медицински услуги, административен персонал и др. Използвайте ClickUp Forms , за да автоматизирате този процес и да интегрирате обратната връзка в него.

Интегрирайте външни източници на данни за контекстуална и цялостна видимост. Например, ако съхранявате копия от вашите политики в Google Drive или Dropbox, интегрирайте ги в ClickUp за сигурно универсално търсене.

Оценете вашите процеси и политики за съответствие с променящите се регулаторни рамки в областта на здравеопазването, фармацевтиката, технологиите и поверителността на данните.

Въз основа на вашите констатации подобрете процесите. Използвайте добър софтуер за управление на пациенти и създайте безпроблемно преживяване.

Ако се чувствате претоварени от мащаба на тази дейност, ние ви разбираме.

Примери за управление на използването

Управлението на използването е сложен и комплексен процес, който изисква големи екипи за ефективното му изпълнение. Ето няколко примера за по-малки процеси, с които можете да започнете.

Пример за ретроспективен преглед Управлението на използването е неразделна част от всяка хирургична процедура. По време на прегледа, преглеждащият ще извърши следното: Препоръки : Вземане на решения за одобряване, отхвърляне или отлагане на искове

Преглед на медицинските досиета : Оценка на данните от епикризата, рехабилитацията, препоръките на лекарите и др.

Преглед на данните за исковете: Проучване на формулярите за искове, за да се разбере дали лечението е подходящо, да се идентифицират ненужни процедури, неоправдано дълъг престой в болницата и др.

Пример за едновременен преглед Едновременните прегледи се извършват, когато мениджърът по грижите изпълнява задълженията си по управление на използването, докато лечението с лекарства продължава. Това включва: Мониторинг : Организиране на рехабилитационни услуги, медикаменти, редовен мониторинг или прегледи за предотвратяване на повторни хоспитализации.

Управление на случаи: Координация на грижите, за да се гарантира, че пациентите получават подходящите грижи в подходящото време.

Преглед на продължителността на престоя: Преглед на статуса на престоя в болницата всеки ден, за да се гарантира, че той е клинично оправдан.

Планиране на изписването: Работа с екипите за грижи за координиране на планирането на изписването и непрекъснатостта на грижите според нуждите.

Пример за проспективен преглед Процедури като ЯМР или биопсия често изискват предварително одобрение от застрахователната компания. В такива случаи процесът е следният: Одобрение/отказ : Ако всички критерии са изпълнени, мениджърът на случая одобрява искането. В противен случай може да препоръча алтернативни лечения.

Заявка : Медицинският екип подава заявка

Оценка: Мениджърът на случая преглежда данните от миналото на пациента и настоящите му нужди в сравнение с медицинските стандарти и насоките на политиката.

В допълнение към горното, се развиват няколко нови подхода към използването.

Тенденции в управлението на използването

Секторът на здравеопазването се развива в три измерения: взаимоотношения с пациентите, модели на грижи и технологични постижения.

Взаимоотношения с пациентите

Обучението на пациентите става все по-важно в целия свят. Пациентите, с право, питат за точната същност и последствията от предоставяните им грижи. Ето защо, освен от доставчика на здравни услуги, ако в решението участва и застрахователят, пациентите изискват да бъдат информирани по прозрачен начин и за неговите решения.

✅ Бъдете в крак с тази тенденция, като:

Ангажиране на пациента по смислен и съпричастен начин от самото начало

Създаване на култура на прозрачност във вашата организация, която се разпростира и върху пациентите.

Настройка на инструменти и табла за вземане на обективни и ефективни решения относно грижите за пациентите

Грижа, основана на стойността

Новият модел, основан на стойността, дава приоритет на проактивните и превантивни подходи в здравеопазването. Той препоръчва редовни прегледи, мониторинг, психическо благополучие и др., за да се сведе до минимум броят на хоспитализациите, като същевременно се подобрят резултатите от здравеопазването.

За пациентите, които са избрали този модел, застрахователите разработват полици, включващи проспективно управление на използването, за да се минимизират разходите за грижи, както и застрахователните премии.

✅ Въведете грижа, основана на стойността, като:

Укрепване на политиките за превантивна грижа

Изграждане на основа, базирана на данни, за бъдещи прегледи

Препроектиране на грижите и стимулиране на правилните показатели

Технологични постижения

Медицинските технологии и здравните данни са се развили експоненциално през последните няколко години. С нарастващата популярност на носимите устройства и тракерите, застрахователите могат да научат много. Използвайте технологиите, като:

Събиране, почистване, стандартизиране и използване на всички налични данни

Използване на усъвършенствани аналитични и превантивни модели за управление на използването

Автоматизиране на процеси, които не изискват човешка намеса

Създайте стабилна технологична основа за вашата здравна организация с ClickUp

След COVID здравеопазването претърпя промяна. Значението на психичното здраве стана по-ясно (например дори на работното място). Превантивното здравеопазване вече е приоритет за повечето хора. Наблюдението на здравните показатели с помощта на носими устройства или тестове за домашна употреба вече е нещо обичайно.

Тези промени дават на застрахователите невероятна възможност да оптимизират използването, както и резултатите от лечението на пациентите. За да се възползват от тази възможност, организациите за управление на използването се нуждаят от подходящите инструменти.

ClickUp е проектиран точно за тази цел. Софтуерът, който отговаря на изискванията на SOC2 и HIPAA, ви дава пълен контрол над данните и опита на пациентите. Той свързва без усилие различни заинтересовани страни, като позволява сътрудничество в реално време. Помага на екипите за грижи да анализират данни и да вземат решения, които дават приоритет на грижите за пациентите.

Оптимизирайте процесите на управление на използването. Опитайте ClickUp безплатно още днес.