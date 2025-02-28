Безплатни шаблони за диаграми за съгласуваност и меми

Представете си среща в понеделник сутринта: на път сте да стартирате нов проект, никой не е запознат с това, което правят останалите, а атмосферата е напрегната от неизказани въпроси и обща неловкост.

Сега си представете, че разчупвате леда с прост мем за диаграма за съгласуваност, който улавя уникалните личности на вашия екип. Това е малък жест, но може да промени атмосферата, като направи разговорите по-близки и забавни.

Диаграмите за съгласуваност не са само за забавление; те са умен начин да визуализирате динамиката в екипа и да се справяте заедно с предизвикателствата.

В този блог ще разгледаме как шаблоните за диаграми за съгласуване могат да подобрят културата на работното място и да насърчат по-силни връзки между членовете на екипа. 🫱🏽‍🫲🏾

Какво представляват шаблоните за диаграми за съгласуване?

Шаблоните за диаграми за съгласуваност са визуални инструменти, които очертават и изясняват как различни хора или групи се съгласуват по различни въпроси, цели или ценности.

Тези шаблони често имат оформление под формата на таблица или матрица, в която можете да нанесете различни елементи въз основа на две оси – добро срещу лошо (колко морален е човек) и законосъобразно срещу хаотично (колко човек се придържа към установените закони).

Всяка ос има три различни параметра, които се пресичат, за да определят девет различни личностни черти.

Разгледайте таблицата по-долу.

Ос 1 → Добре 😇 Неутрално 😐 Зло 👿 Ос две ↓ Законосъобразно Законосъобразно добро Законосъобразно неутрално Законосъобразно зло Неутрален Неутрално добро Истински неутрален Законосъобразно неутрално Хаотично Хаотично добро Неутрално зло Хаотично зло

Диаграмите за съгласуваност за първи път станаха популярни благодарение на настолната игра Dungeons and Dragons (D&D), където се използваха за описание на личността на героите.

Оттогава те са разширили приложението си в популярната култура, образованието, развлеченията и дори научните изследвания. Освен това, те са станали хит като шаблони за меми! Можете да ги използвате, за да сравнявате различни хора, което често предизвиква усмивки у всеки, който ги види.

С малко въображение и креативност можете да ги приложите и в професионална среда. Те могат да бъдат полезни за оценяване на личността и стила на вземане на решения на членовете на екипа, както и за определяне на техните подходи към лидерството.

Помислете колко е забавно да съпоставяте личностите на колегите с познати алигнаменти – например „законосъобразен добър“ за колегата, който спазва правилата, или „хаотичен неутрален“ за непредсказуемия творчески тип. Най-хубавото е, че това ще разсмее всички и ще послужи като забавен начин за разчупване на леда и виртуална дейност за изграждане на екип.

Какво прави един шаблон за диаграма за съгласуване добър?

Един добър шаблон за диаграма за съгласуваност трябва да бъде ясен, визуално организиран и адаптируем. Ето основните характеристики на един добър шаблон за диаграма за съгласуваност:

Ясно оформление: Уверете се, че шаблонът има добре дефинирани оси и категории, които не се припокриват, с достатъчно място за добавяне на хората или характеристиките, които искате да включите.

Простота: Диаграмите трябва да са ясни, тъй като целта им е да бъдат забавни. Всяко квадратче в таблицата трябва да има кратко и ясно обозначение, което улеснява присвояването на личности.

Адаптивност: Персонализирайте силен шаблон, който да отговаря на различни контексти, от динамиката на работното място до лични размисли.

Ангажираност: Създайте визуално привлекателен шаблон, който привлича вниманието и провокира дискусии, което го прави по-ефективен за ангажиране на аудиторията ви.

6 шаблона за диаграми за съгласуване

Шаблонът за диаграма за съгласуване може да изглежда прост, но не всички са еднакви. Не се притеснявайте обаче – ние сме подбрали шестте най-добри шаблона, от които можете да изберете!

1. Шаблон за диаграма за съгласуване на ClickUp

Изтеглете този шаблон Добавете малко забавление в работната си среда, като същевременно поддържате организация с шаблона за диаграма за съгласуване на ClickUp.

Хуморът на работното място не трябва да е за сметка на производителността, а шаблонът за диаграма за съгласуване на ClickUp постига този баланс перфектно.

Този шаблон, подходящ за начинаещи, е идеален за организиране на задачи, стратегии и отговорности по начин, който е едновременно ангажиращ и ефективен. С готова за употреба бяла дъска, която сортира усилията според етичното и моралното съгласуване, можете да планирате инициативи, да разпределяте отговорности и да следите сроковете.

Просто се уверете, че дискусията е лека и непринудена. Не искате някой да се обиди, защото е бил поставен в определена категория.

Как да използвате шаблона за диаграма за съгласуване на ClickUp:

Включете всички: Започнете с това да съберете екипа си. Малко участие може да допринесе много за това всички да се почувстват включени.

Изберете категориите си:Решете кои аспекти искате да начертаете. Можете да приспособите диаграмата за съгласуваност, за да отговаря на вашия уникален контекст, независимо дали става въпрос за съгласуване на ролите в екипа, целите на проекта или дори забавни теми като любимите закуски. Тази гъвкавост ви позволява да адаптирате шаблона за различни дискусии, от сериозни стратегически сесии до леки упражнения за сплотяване на екипа.

Начертайте го:Използвайте таблицата, за да разположите елементите или членовете на екипа. Шаблонът предоставя ясен, структуриран формат, за да визуализирате къде всеки член на екипа или идея се вписва в по-широкия контекст. Насърчете лека дискусия – защо Линда е Хаотично доброто в групата ви? Кой е Законосъобразно неутралният член на екипа, който държи всички под контрол?

Визуализирайте приноса:Докато попълвате таблицата, ще получите визуално представяне на това как всеки се вписва в структурата на екипа. Това може да ви помогне да идентифицирате пропуски в уменията или ролите и да започнете разговори за сътрудничество.

Използвайте инструменти за сътрудничество:Възползвайте се от интегрираните функции за сътрудничество в реално време, които позволяват на членовете на екипа да споделят своите идеи и предложения директно в шаблона. Това създава приобщаваща среда, в която всеки може да бъде чут.

Проследяване на напредъка:Свържете шаблона с функциите за управление на задачите на ClickUp, което ви позволява да проследявате напредъка на инициативите, начертани в диаграмата за съгласуване. Тази функция помага да се гарантира отчетността и да се поддържат всички на една и съща страница по отношение на крайните срокове и отговорностите.

Превърнете дискусиите си в игра:Чрез въвеждането на забавни категории (като Хаотично зло за неконвенционални идеи), шаблонът добавя елемент на игра към вашите дискусии, правейки ги по-ангажиращи и запомнящи се. Това може да повиши морала на екипа и да насърчи творческото мислене.

Споделете и обсъдете:След като попълните таблицата, споделете я с екипа. Това е чудесен повод за разговор и може да доведе до забавни дискусии за това как вашите личности се съгласуват (или се сблъскват) на работното място!

Това е удобен инструмент за откриване на пропуски, разбиране как индивидуалните роли допринасят за по-големите цели и повишаване на сътрудничеството в екипа – и всичко това, докато добавяте малко забавление с каквото и да поставите в секцията „зло“.

🌟 Пример: Можете да използвате този шаблон, за да категоризирате членовете на екипа въз основа на подхода им към крайните срокове на проектите: Законосъобразно добро за тези, които винаги спазват крайните срокове, Хаотично неутрално за тези, които може да предадат нещата в последния момент, и Законосъобразно зло за тези, които спазват крайните срокове, но използват преки пътища.

Прочетете също: 10 приложения и софтуера за изграждане на екип за отдалечени екипи

2. Шаблон за диаграма за съгласуване на Miro

Въведете структура в организацията и целите на вашия екип с шаблона за диаграма за съгласуване на Miro.

Шаблонът за диаграма за съгласуване на Miro е вашият избор за внасяне на забава и индивидуалност в дискусиите на екипа.

Можете да го използвате, за да организирате почти всичко, включително личностите в екипа, идеите за проекти или дори закуските в офиса. Лазанята в кафенерията ви причинява стомашни проблеми? Тя определено принадлежи към хаотичната зла секция!

Шаблонът може да се използва и като средство за разчупване на леда, за да се насърчи участието на екипа. Настройването му също е лесно! Изберете тема, подберете забавни изображения за категориите и оставете шаблона да сортира всичко автоматично за вас. Толкова е лесно!

🌟 Пример: Представете си, че организирате предпочитанията за закуски в офиса, където Хаотично зло представлява членът на екипа, който носи най-странните закуски, а Законосъобразно добро е колегата, който винаги се придържа към здравословните варианти.

👀 Бонус: Разгледайте шаблони за разчупване на леда, за да насърчите сплотяването на екипа, да стимулирате отворения диалог и да създадете по-приятна атмосфера за сътрудничество.

3. Шаблон за мем за диаграма за съгласуване на Kapwing

Излезте от рамките с напълно персонализирания шаблон за мем с диаграма за съгласуваност „Kapwing I’d Die For You“.

Шаблонът за мем за диаграма за съгласуваност „Kapwing I’d Die For You “ се откъсва от традиционния формат на таблица, за да внесе разнообразие.

Този шаблон е насочен към хумора, което го прави идеален за разведряване на атмосферата във всяка ситуация. Макар че това може леко да намали неговата приложимост на работното място, все пак можете да го използвате в различни контексти, ако смятате, че вашият екип ще се чувства комфортно.

Той категоризира отговорите на някой, който казва: „Бих умрял за теб“, вариращи от здравословни отговори като „Аз бих умрял за теб пръв“ до саркастични като „Тогава загивай“.

Чувствайте се свободни да редактирате примера за текст и да добавите изображения, които отразяват динамиката на вашия екип, за да внесете лекота в офисните шеги.

🌟 Пример: Представете си сценарий, в който вашият екип обмисля начини да покаже признателност един към друг. Можете да използвате този шаблон, за да визуализирате отговорите на закачливия въпрос „Бих умрял за теб. ” Ето как можете да категоризирате различните реакции: Законосъобразно добро: „Ще ти нося кафе всяка сутрин!“: Отговор, отразяващ надеждност и доброта. Неутрално добро: „Винаги ще те подкрепям!“: Показване на подкрепа без никакви условия. Хаотично добро: „Ще ти направя торта... с изненада!“: Забавен и неочакван начин да покажете, че ви е грижа. Законосъобразно неутрален: „Ще спазвам правилата и ще ви помагам в проектите.“: Демонстриране на ангажираност към работната етика. Истински неутрален: „Ще си помисля!“: Закачлив отговор, който не ангажира. Хаотично неутрален: „Може да направя някоя и друга шега!“: Отразява спонтанност и непредсказуемост. Законно зло: „Бих измислил стратегия за следващия ти ход, за да постигнеш максимален ефект!“: Подчертаване на хитър подход към подкрепата. Неутрално зло: „Бих използвал твоите умения за моя полза.“: Хумористичен поглед върху личния интерес. Хаотично зло: „Тогава загинете, нямате представа какво ви очаква!“: Закачлив и дързък отговор, който внася хумор в обстановката.

4. Шаблон за диаграма за съгласуване на Edrawmind

Дайте свобода на артистичната си страна с визуалната естетика на шаблона за диаграма за съгласуване на EdrawMind.

Шаблонът за диаграма за съгласуване на EdrawMind е фантастичен начин да визуализирате и споделите своите мнения – дали за филми, политика или дори културата на екипа.

С този шаблон отново се връщаме към простата 3×3 мрежа, която ви позволява лесно да категоризирате идеите, използвайки класическите оси.

Това, което отличава този шаблон, е пълната му персонализируемост. Можете да добавите цветове, графики и шрифтове, за да съответстват на вашия уникален стил. Той е идеален за създаване на нещо забавно или сериозно, което го прави перфектен за провокиране на разговори и дебати.

🌟 Пример: Можете да използвате този шаблон, за да категоризирате обратната връзка на екипа по отношение на скорошен проект, където Законосъобразно добро може да представлява конструктивна обратна връзка, а Хаотично неутрално отразява нестандартни предложения, които може да не се вписват в обхвата на проекта.

5. Tiermaker D&D Alignment Chart Generator

Визуализирайте характерни черти и предизвикайте дискусии с генератора на диаграми за подреждане D&D на Tiermaker.

Tiermaker D&D Alignment Chart Generator е лесен за използване инструмент за създаване на диаграми за подреждане. Той улеснява визуализирането на характерни черти или групова динамика.

Този генератор предлага чудесни опции за персонализиране, като ви позволява да качвате изображения във всеки от деветте слота и да адаптирате текстовите етикети, за да съответстват на избраните от вас теми. След като създадете перфектната диаграма, можете лесно да я изтеглите, като кликнете върху бутона „Експортиране на изображение“.

🌟 Пример: Използвайте този генератор, за да категоризирате членовете на екипа си въз основа на техния стил на решаване на проблеми, като Lawful Good (Законосъобразно добро) представлява тези, които следват процесите, а Chaotic Evil (Хаотично зло) – тези, които действат на своя глава.

6. Imgflip Alignment Chart Meme Generator

Създавайте персонализирани диаграми в точно желания от вас стил с генератора на меми за диаграми за подреждане на Imgflip.

Imgflip Alignment Chart Meme Generator е универсален инструмент за създаване на забавни и подходящи меми за вашето работно място.

Независимо дали сортирате измислени герои, офисни навици или идеи за фирмени излети, този шаблон предлага система на базата на таблица, в която можете да поставите всичко по класическата схема 3×3.

Казано това, Imgflip, подобно на Tiermaker, е уеб-базиран инструмент за създаване. По този начин можете лесно да персонализирате цветовете, размерите на решетката и текста в диаграмата за подреждане. Можете също да включите забавни икони като слънчеви очила и шапки, за да я персонализирате още повече.

🌟 Пример: Можете да създадете мем, в който сравнявате различни видове срещи, като Законосъобразно добро за добре организираните, ефективни срещи и Хаотично зло за онези, които изглеждат безкрайни и без ясна дневен ред.

👀 Бонус: Опитайте шаблони за опознаване, за да създадете връзки, да насърчите споделянето и да изградите приятелска атмосфера в екипа.

Нови примери за диаграми за съгласуване, които да ви вдъхновят

Търсите вдъхновение за вашите собствени диаграми за съгласуваност? Разгледайте тези други примери, които показват креативни начини за категоризиране на черти и личности!

Забележка: Тези примери не могат да се редактират.

Диаграма на групата от приятели

Тази диаграма на групата от приятели от Pinterest категоризира вашите колеги или приятели въз основа на тест за личност, свързан с поведението им в ресторант за суши с конвейерна лента, което ви помага да се разберете по-добре.

Например, може да имате категории като „Приключенецът“, който винаги пробва нови суши ролца; „Придирчивият“, който се придържа към любимите си ролца, като калифорнийските; и „Общителният“, който прекарва повече време в разговори с приятели, отколкото в ядене.

Прочетете също: Как да си направите приятели на работното място и да изградите значими взаимоотношения

PM диаграма за съгласуване

Диаграмата за съгласуване на продуктовите мениджъри е ценен инструмент за проучване на различни стилове на продуктовите мениджъри (PM), като същевременно добавя доза хумор на работното място.

Тази таблица категоризира различни роли на проектните мениджъри по класическите оси „законосъобразен-хаотичен“ и „добър-зъл“, вариращи от законосъобразния добър (визионерът) до непредсказуемия хаотичен неутрален (поворотният) и дори коварния неутрален зъл (опортюнистът).

Например, можете да категоризирате проектните мениджъри като Законосъобразни добри (Визионерите), които имат ясен план за проекта; Хаотични неутрални (Повратните), които бързо се адаптират към промените; и Неутрални зли (Опортюнистите), които стратегически използват ситуациите в полза на своите цели.

Това създава положителна работна среда, насърчава размисъл върху динамиката в екипа и стимулира непринудени дискусии между колегите относно техните стилове на управление.

Как да се справяте с хора, които не са съгласни с вас

Диаграмата „Как да се справяте с хора, които не са съгласни с вас“ е креативен и забавен начин да категоризирате различни подходи за справяне с несъгласия. Този шаблон илюстрира с хумор различни реакции, от спокойното и отворено мнение „тяхното мнение е толкова валидно, колкото и моето“ до по-резервирани или индиректни методи.

Той илюстрира с хумор отговори като „Тяхното мнение е толкова валидно, колкото и моето“ за спокойния преговарящ, „Нека се съгласим, че не сме съгласни“ за тактичния избягващ и „Аз съм прав и ето защо“ за категоричния предизвикващ.

Това е чудесен пример за включване на шеги, свързани с работата, в дискусиите ви, за да се създаде по-ангажираща атмосфера.

Направете работата забавна с диаграми за съгласуваност и ClickUp

Диаграмите за съгласуваност служат като забавен и полезен инструмент за оценка на динамиката на работното място.

Тези шаблони ви позволяват да изследвате различни личности и поведения в екипите си, което в крайна сметка подобрява сътрудничеството и комуникацията.

Независимо дали ги използвате за упражнения за изграждане на екип или за забавни меми, диаграмите за съгласуваност могат да подобрят вашата работна култура, да укрепят връзките в екипа и да направят офиса по-привлекателно и приятно място.

Искате да внесете хумор и креативност в работата си? Регистрирайте се в ClickUp още днес!