25 креативни идеи за фирмени почивки, за да се презаредите и подновите

Всички сме били в тази ситуация: затворени в четирите сиви стени на офисната ни кабинка, механично изпълнявайки задълженията си. Безкрайните срещи бележат монотонната ни рутина, а дори и клюките край машината за вода са загубили чара си. И не сте само вие – целият ви екип се чувства потиснат.

Един добре планиран фирмен отдих може да извади вашите служители от това чувство на изтощение! Той възвръща страстта, зарежда продуктивността и помага на служителите да се отпуснат. Затова съберете екипа си и вземете раниците си, защото ще ви представим 25 идеи за фирмен отдих.

Защо трябва да планирате следващия фирмен отдих?

Чудите се дали планирането на фирмен отдих си заслужава усилията? Преценете следните предимства, преди да си съставите мнение:

Изграждане на по-силни екипи чрез лични връзки: Излизането от обичайната работна среда позволява на служителите да се свържат помежду си на лично ниво. Такива връзки спомагат за по-силни междуличностни отношения и подобряват комуникацията и сътрудничеството, за да се подобри работата в екип както извън, така и в офиса.

Подмладяващо за творчеството и иновациите: Промяната на обстановката и откъсването от постоянния стрес на работата, сроковете, квотите и т.н. позволява на служителите да пренасочат енергията си. Това свободно време действа като рестартиране и им предлага нови перспективи, които провокират творчеството и иновациите чрез нови идеи и подходи за решаване на проблеми.

Признание и оценяване на служителите: Корпоративните почивки могат да отбележат завършването на мащабен проект или да бъдат просто почивка от ежедневната суматоха. И в двата случая те са заслужени. Това поражда чувство на удовлетворение и повишава морала на служителите.

Укрепване на фирмената култура : Споделените преживявания извън работата укрепват фирмената култура и ценности. Като възнаграждавате персонала си или му предлагате почивка, вие създавате чувство за принадлежност, като същевременно му давате увереност, че се интересувате от неговото благополучие.

Подобряване на вътрешната комуникация: Фирмените почивки създават силно сплотени и продуктивни екипи. В крайна сметка, други ползи като подобрена : Фирмените почивки създават силно сплотени и продуктивни екипи. В крайна сметка, други ползи като подобрена комуникация и сътрудничество в екипа повишават морала, а общото благосъстояние ще има ефект на каскада.

25 забавни идеи за фирмени излети

Планирането на фирмен отдих е отличен начин да се повиши моралът на служителите, да се съживи екипният дух, да се укрепи фирмената култура и да се постигнат фирмените цели. Независимо дали искате да се отпуснете и да се подмладите, или да тествате физическата си издръжливост, ние имаме идеи за фирмени отпуски, които ще отговорят на вашите различни нужди.

Ето 25 забавни и интересни идеи за фирмен отдих:

Релаксиращи и възнаграждаващи почивки

Вашият екип току-що е завършил проект с голямо напрежение и кратки срокове? Чувствате ли, че са на ръба на изчерпването? Вероятно е време да им дадете заслужена почивка! Релаксиращите и възнаграждаващи почивки повдигат духа на вашия екип и го зареждат с енергия.

Създавайки комфортна, подкрепяща и привлекателна среда, вие ги насърчавате да се отпуснат, да се разтоварят и да се съсредоточат върху най-важното – тяхното благополучие.

1. Спа и уелнес почивка

Отпуснете се и се разтоварете в спа и уелнес център чрез Unsplash

Ценови диапазон: $$$

Този луксозен отдих се фокусира върху премахването на стреса и поставянето на благосъстоянието на служителите на първо място. Той може да включва спа процедури, здравословни и балансирани хранения и сесии по йога с инструктор. Мястото за отдих може да разполага и с удобства като басейни, джакузита, кални бани и сауни, където можете да се отпуснете.

Такава релаксираща почивка ще ви помогне да забавите темпото на забързания живот, с който сте свикнали, да повишите енергията си, да намалите кортизола и да подобрите цялостното си психическо и физическо здраве.

Съвети за максимално оползотворяване

Изберете разнообразни спа процедури, които отговарят на различните нужди и предпочитания на различните хора.

Планирайте групови йога или фитнес класове рано сутрин, а след това организирайте социални дейности, за да насърчите чувството за общност.

Изберете здравословни опции за хранене, които отговарят на специални диетични изисквания

Запазете време за почивка и социализиране по време на паузите между дейностите.

2. Отдих сред природата

Потопете се в природната среда чрез Unsplash

Ценови диапазон: $ – $$

Станете едно с природата. Вдишайте чистия въздух, насладете се на нежната слънчева светлина, послушайте птиците или вълните, докоснете се до тревата и още много други неща. Такива потапящи преживявания позволяват на служителите да се откъснат от технологиите и да погледнат нещо различно от ярко осветените си екрани.

Дейности като туризъм, къмпинг или просто прекарване на деня на плажа са чудесни начини да сплотите служителите, които споделят своята дълбока любов към природата.

Съвети за максимално оползотворяване

Изберете място за почивка, богато на природни красоти, в зависимост от предпочитанията на екипа ви.

Планирайте дейности на открито, които отговарят на различните нива на физическа подготовка на членовете на екипа.

Споделете ръководство за опаковане, за да сте сигурни, че служителите ще дойдат добре подготвени за почивката.

Организирайте събития като разказване на истории около лагерния огън, наблюдение на звездите или уютни моменти с горещ шоколад и с'морес.

3. Отдих за съзнателност

Практикувайте съзнателност сред природата чрез Unsplash

Ценови диапазон: $$ – $$$

Отдихът за съзнателност има за цел да култивира вътрешен мир и фокус. Семинарите и дейностите за съзнателност позволяват на служителите да управляват емоциите си, да се справят със стреса и да работят заедно като екип. Някои дори могат да отключат творчески блокажи и да предложат нови перспективи. Водената медитация и съзнателното ходене предлагат яснота на мисълта, която помага както на отделните лица, така и на екипите.

Съвети за максимално оползотворяване

Поканете квалифициран треньор или фасилитатор по майндфулнес да води тези семинари и дейности.

Изберете тихо, спокойно и приятно място за провеждане на сесии по съзнателност.

Създайте спокойна атмосфера с удобни седалки, ароматерапевтични дифузьори и успокояваща музика, за да успокоите сетивата.

Осигурете шкафчета за телефони и насърчете участниците да се откъснат от технологиите по време на сесиите.

4. Урок по изкуство

Разгърнете творчеството си чрез уроци по изкуство чрез Unsplash

Ценови диапазон: $$

Разбудете творческия потенциал на екипа си с творчески уикенд. Независимо дали става дума за рисуване, скициране, грънчарство или други творчески занимания, еднодневният творчески уикенд обещава забавно и ползотворно преживяване за екипа. Ще откриете скрити таланти, а служителите ще намерят нови начини да изразят себе си. В края на уикенда ще забележите повишена увереност и иновативни решения на проблеми по време на груповите проекти.

Съвети за максимално оползотворяване

Изберете курс по изкуство, който отговаря на интересите на екипа и който всеки може да опита, дори и да е за първи път.

Организирайте изложба в стил галерия в края на почивката, която да позволи на служителите да покажат своите творения и да се възхитят на творбите на другите.

Предложете на участниците да си вземат материали за рисуване, за да могат да продължат да изследват новооткритата си креативност.

Съчетайте весела музика с леки закуски и напитки (някой иска вино и бои?), за да създадете забавна атмосфера.

5. Доброволчество

Плоггингът по брега е начин да съчетаете доброволчеството с забавни дейности чрез Unsplash

Ценови диапазон: $ – $$

Да дадете нещо в замяна на общността е чудесен начин да насърчите сплотеността на екипа. Доброволчеството насърчава екипите да работят за постигането на обща цел, свързана със социалната отговорност, като същевременно повишава морала на служителите. Доброволческите дейности могат да варират от провеждане на кампания за почистване, работа в местна кухня за бедни и изграждане на общностна градина до прекарване на време в хоспис, събиране на средства за приют за животни и др.

Съвети за максимално оползотворяване

Изберете доброволческа дейност, която съответства на ценностите, етиката и убежденията на вашата компания и екип.

Разделете по-големите доброволчески програми на по-малки задачи, за да максимизирате участието и да свържете по-малките приноси с по-големи ангажименти.

Заснемете снимки и видеоклипове от доброволческите дейности на екипа си и ги споделете в социалните медии, за да ги аплодирате публично.

Планирайте събиране след дейността, като например щастлив час в местния бар, за да отпразнувате постижението на екипа си.

Отдих за изграждане на екип

Вашият екип се мъчи да функционира като добре смазаната машина, която беше някога? Тогава е време за някои дейности за изграждане на екип. Тези корпоративни почивки са предназначени да сплотят екипите, да подобрят комуникацията и да усъвършенстват съвместното решаване на проблеми.

Имаме няколко забавни и иновативни идеи, които да накарат екипите да работят заедно за постигане на обща цел, да изграждат доверие, да ценят индивидуалните силни страни и таланти и да празнуват успехите си.

6. Предизвикателство „Ескейп рум“

Може ли екипът ви да работи заедно, за да избяга от заключени стаи? чрез Unsplash

Ценови диапазон: $$

Ескейп стаите са класически отдих за изграждане на екип. Те предлагат вълнуващо и ангажиращо преживяване, което стимулира работата в екип, решаването на проблеми и комуникацията, особено под натиск. Целият екип трябва да работи заедно, за да разгадае улики, да реши загадки и да избяга от тематичната стая, преди да изтече времето. Може да се каже, че това не е много далеч от реалния живот.

Съвети за максимално оползотворяване

Позволете на членовете на екипа ви да изберат темата на ескейп стаята колективно и единодушно.

Разделете големите групи на по-малки екипи и ги накарайте да се състезават помежду си.

Помислете да предложите награди или подаръци на отбора, който избяга най-бързо.

Празнувайте заедно победите и загубите и обмислете представянето на екипа си, като обсъдите и ключовите изводи, например какво биха направили по друг начин, за да постигнат по-добри резултати.

7. Лов на съкровища

Ловът на съкровища изважда най-доброто от екипната работа чрез Unsplash

Ценови диапазон: $ – $$

Ловът на съкровища е още един начин да стимулирате сътрудничеството в екипа. Той насърчава работата в екип, изследването и колективното решаване на проблеми, за да стигнете първи до финалната линия. Можете да организирате лов на съкровища, който обхваща определен етаж или отдел, конкретни заседателни зали, цялата ви офис сграда или дори целия град! Всичко зависи от вашите умения за планиране на почивки.

Съвети за максимално оползотворяване

Създайте игра на съкровище, която включва естествени елементи от работното място или града, за да създадете усещане за откритие сред познатото.

Въведете технологии като QR кодове, добавена реалност и др., за по-интерактивно преживяване на отдиха.

Предложете няколко маршрута или нива на трудност, за да се съобразите с екипи с различни умения, темпо и предпочитания.

Връчете награди в категории като „най-бърз в намирането на пет неща“, „най-полезен екип“, „най-креативни решения“, „победител, победител, пилешко вечеря“ и т.н.

8. Игри за изграждане на екип

Игри като дърпане на въже се фокусират върху работата в екип чрез Unsplash

Ценови диапазон: $$

Класическият отдих за изграждане на екип включва няколко игри и дейности, които правят изграждането на екип забавно, ангажиращо и интересно. Тези игри служат като възможност за сближаване и социализиране на екипа, като позволяват на членовете му да работят заедно, да общуват, да сътрудничат и да решават проблеми в неформална обстановка, за да могат да приложат това и в работата си.

Тези тиймбилдинг излети имат и стрес-разрешаващ ефект. Независимо дали става дума за игра за разчупване на леда като „Две истини, една лъжа“ или за физически натоварваща игра като „Пода е лава“, тиймбилдинг събитията държат всички в напрежение!

Съвети за максимално оползотворяване

Определете фасилитатор, който да води игрите, да прави обзор на екипите и да максимизира ученето и сплотяването на екипа.

Насърчавайте служителите да участват в дейности за изграждане на екип и да пробват нови неща

Предлагайте награди, за да насърчите лека конкуренция, като същевременно оставите място за забавление и смях.

Разнообразете забавните дейности с подходящи почивки за освежаване и лични взаимодействия.

9. Спортни предизвикателства

Предизвикайте екипите на игра на баскетбол чрез Unsplash

Ценови диапазон: $$ – $$$

Спортните дейности са една от често използваните дейности за изграждане на екип на открито. Те насърчават физическата активност, приятелското състезание и сплотяването на екипа. Те също така предлагат чудесна възможност да излезете от конферентната зала и да влезете на игрището, за да разгънете мускулите си и да изправите гърба си.

Изборът на спорт може да варира от приятелски мач по футбол до вълнуващи приключения като рафтинг по бурни реки. Не забравяйте да се съобразите с различните нива на физическа подготовка и атлетизъм. Освен това, трябва да се предложат модификации или алтернативи за тези с травми или ограничения.

Съвети за максимално оползотворяване

Дайте предимство на екипната работа пред победата с игри, които насърчават сътрудничеството. При това структурирайте смесени екипи от различни проекти или отдели и поставете цели за сътрудничество.

Осигурете предпазно оборудване и екипировка за различните спортни дейности

Планирайте време за почивка след отдиха, за да споделите преживявания, да отпразнувате победи и да споделите обяд или напитка.

Помислете да наемете водач или инструктор за по-специализирани спортове като стрелба с лък, катерене, рафтинг и др.

10. Потлък на екипа

Потлъците позволяват на екипите да се сближат около храната чрез Unsplash

Ценови диапазон: $

Добрата храна е чудесно средство за сближаване на хората. Потлъците са чудесна идея за отдих на екипа, защото са икономични и отпразнуват културата и разнообразието на екипа. Независимо дали организирате барбекю на открито или фирмен пикник, потлъците създават чувство за общност и принадлежност.

Ако се чудите как потлъкът е споделена дейност, ще бъдете изненадани да научите за сложния процес на планиране, който изисква. От съобразяване със специални диетични изисквания до създаване на сложен и допълващ се бюфет, потлъкът ще накара екипа ви да работи заедно.

Съвети за максимално оползотворяване

Насърчете членовете на екипа да донесат ястие, което отразява тяхната култура или семейна традиция.

Създайте празнична атмосфера с удобни седалки, музика и декорации.

Организирайте състезание за най-добро ястие в категории като „най-креативно ястие“, „най-добра презентация“ и др.

Играйте настолни игри или викторини след обяда, за да поддържате социализацията.

Приключенски и активни почивки

Уморени сте да седите постоянно на бюрото си или да ходите от една конферентна зала в друга? Заведете екипа си на приключение! Тези идеи за корпоративни почивки ще дадат енергия на екипа ви и ще създадат трайни спомени. Излезте от рутината и се впуснете в едно вълнуващо пътешествие.

Работата в екип, преодоляването на предизвикателства и споделянето на опит ще създадат доверие и чувство за другарство, като никое друго, което ще доведе до по-силни и по-свързани екипи.

11. Отдих с пътуване и приключения

Активности като катерене са вълнуващи за любителите на адреналина във вашия екип чрез Unsplash

Ценови диапазон: $$$ – $$$$

Отправете се на пътешествие сред природата и изпитайте прилив на адреналин с приключенски и активен отдих. Уникалната обстановка създава трайни спомени, които сплотяват екипа. Независимо дали скачате от скала в лазурното море или наблюдавате диви животни в естествената им среда по време на сафари в джунглата, има няколко начина да направите този фирмен отдих вълнуващ и интересен.

Съвети за максимално оползотворяване

Изберете приключение, което съответства на интересите и физическата подготовка на вашия екип. Ако е необходимо, предложете различни варианти за участие.

Споделете брошура или пътеводител за приключението, за да бъдат всички членове на екипа добре подготвени за пътуването.

Помислете за почивка за релаксация и размисъл върху споделените преживявания

Заснемете снимки и видеоклипове от пътуването и създайте спомен, който екипите могат да пазят скъпо.

12. Отдих в тематичен парк

Тематичните паркове предизвикват носталгия и детско учудване чрез Unsplash

Ценови диапазон: $$ – $$$

Изкарайте детето в себе си и се отпуснете в тематичен парк! Такъв фирмен отдих е чудесна възможност да се освободите от стреса, да създадете спомени и да преживеете носталгия. Можете да заведете екипа си на различни атракциони, шоута и забавления в увеселителен парк или да посетите панаир с карнавални игри като хвърляне на торбички с царевица и ловене на ябълки.

Временни опции като пътуващ цирк и сезонни бизнеси като къщи на духовете или тиквени ниви по Хелоуин също могат да обединят екипите.

Съвети за максимално оползотворяване

Създайте групов маршрут, който позволява на всички членове на екипа да посетят и разгледат любимите си атракции, като същевременно предвидите време за почивки за общуване, отдих и освежаване.

Купете групови карти за атрактивни отстъпки за билети или хранене

Добавете малко забавление чрез приятелски състезания или игри през целия ден.

Запишете екипен видеоблог или направете снимки с еднократни фотоапарати, за да документирате преживяването в тематичния парк.

13. Кулинарно приключение

Готвенето заедно също включва работа в екип чрез Unsplash

Ценови диапазон: $ – $$

Хубавите разговори се водят около хубавата храна. Защо тогава да не използвате храната като средство, за да направите фирмения отдих приятен? Вече говорихме за това, че организирането на потлък е чудесен начин да се отпуснете с екипа си. Но как да превърнете храната в приключение? Помислете за организиране на кулинарен курс, състезание по готвене на чили или работилница по печене!

Съвети за максимално оползотворяване

Започнете фирмения отдих от местния фермерски пазар или магазин за хранителни стоки, насърчете членовете на екипа да планират храненето си, да направят списък с необходимите съставки и да подготвят цялото меню.

Съсредоточете се върху проучването на различни храни, като регионални специалитети и международни ястия, или следвайте определена тема.

След курса по готвене организирайте обща трапеза и отпразнувайте кулинарните си постижения с общо хранене.

Организирайте кулинарно състезание с „кутия с изненади“, в което екипите ще трябва да приготвят вкусни ястия с произволни съставки, за да насърчите креативността и находчивостта.

14. Отдих с обиколка на местния град

Открийте скритите кътчета на вашия град чрез Unsplash

Ценови диапазон: $$ – $$$

Изследването на вашия град като група предлага нова перспектива – като че ли гледате околната среда в съвсем нова светлина! Можете да следвате тематично изследване, като например разходката с дегустация на храни, за която говорихме по-рано, или да се потопите в историята, изкуството и културата на града.

Алтернативно, екипът може да отиде на спонтанно пътуване, където да превърне опознаването на града в игра. Можете да го направите пеша, с велосипед или дори да си купите туристическа карта или билет за автобус HOHO (hop on, hop off). Необходими са само няколко часа, за да се насладите на нова обстановка и нови преживявания, дори в уюта на вашия град.

Съвети за максимално оползотворяване

Резервирайте билети за популярни атракции, музеи и др. предварително, за да избегнете опашки и забавяния.

Подгответе списък с забележителностите на града и ги превърнете в лов на съкровища или списък с неща, които да направите, за да направите опознаването интерактивно.

Участвайте в местни събития или дейности, за да се потопите в културата и празниците на вашия град.

Позволете на членовете на екипа да действат като водачи, докато изследват определени области, с които може да са запознати.

15. Фирмена ваканция

Фирмените почивки могат да бъдат уикенд излет или международно пътуване чрез Unsplash

Ценови диапазон: $$$ – $$$$$

Фирмената ваканция е най-високата компенсация за цялата упорита работа, която служителите полагат. Това е луксозно преживяване, включващо всичко, при което можете да се откъснете от работата и да прекарате качествено време с колегите си извън офисната среда.

В зависимост от бюджета на компанията ви, можете да планирате пътуване до нов град или дори до нова страна! Такова обогатяващо преживяване сближава екипите, повдига морала и укрепва динамиката в екипа.

Съвети за максимално оползотворяване

Персонализирайте фирмената ваканция в зависимост от интересите и предпочитанията на екипа

Споделете ясни указания относно достъпността на работа по време на фирмената ваканция, за да гарантирате истинско откъсване от работата.

Организирайте уникални преживявания, местни екскурзии, културни турове или приключенски дейности, за да направите ваканцията наистина незабравима.

Балансирайте планираните дейности с свободното време, като позволите на членовете на екипа да се занимават с индивидуални интереси или да се отпуснат, както предпочитат.

Семинари за обучение и развитие

Ами ако имаше начин да направим ученето и развитието на умения забавно? Е, имаме идеи за фирмени почивки и за това! Почивките за учене и развитие дават възможност на екипа ви да придобие нови умения или да усъвършенства съществуващите.

Те задоволяват вътрешната им нужда от професионално развитие и ги поставят на пътя на непрекъснатото усъвършенстване. Оборудването на екипа ви с инструменти и знания, за да бъдете винаги една крачка напред, също подобрява шансовете им за успех.

16. Семинари и конференции в бранша

Участвайте в семинари, за да излезете от офиса си чрез Unsplash

Ценови диапазон: $$ – $$$$$

Запишете екипите да посещават семинари и конференции в бранша, за да бъдат в крак с най-новите тенденции. Това им дава възможност да общуват с колеги от други компании и да взаимодействат с лидери и експерти в бранша. Такова излагане на нови идеи може да бъде от жизненоважно значение за подобряване на екипната им работа и за преодоляване на евентуални пропуски в уменията.

Съвети за максимално оползотворяване

Насърчавайте участниците да проучват темите на лекторите, профилите на основните лектори и сесиите, за да максимизират възможностите за учене.

Планирайте много екипни срещи, за да обсъдите ключовите изводи и поуки, както и потенциалните приложения в офиса и индустрията ви.

Улеснете професионалното мрежуване чрез групово представяне с колеги или партньори от други компании.

Разработете система за партньори на конференции, като съчетавате колеги с различен опит и експертиза, за да присъстват на такива събития и да улеснят обмена на идеи.

17. Гост-лектори

Поканете гост-лектори на фирмените почивки чрез Unsplash

Ценови диапазон: $$ – $$$

Ако не можете да изпратите екипите си на корпоративни събития, донесете събитието при екипа си! Поканата на гост-лектори на фирмено събитие може да бъде вдъхновяваща. Утвърдени експерти и бизнес лидери могат да споделят мнението си по актуални теми от бранша, практически стратегии и лични анекдоти, за да мотивират екипа ви и да насърчат целенасоченото учене.

Съвети за максимално оползотворяване

Изберете гост-лектори с подходящ опит и доказани постижения

След лекцията на експерта, дайте възможност за въпроси, дискусии и разделителни групи, за да се проучат по-подробно темите, които гост-лекторът е обсъдил.

Запишете сесията с гост-лектора за служителите, които не са могли да присъстват, или за бъдеща справка.

Предложете възможности за срещи и фотосесии след презентацията, за да направите преживяването по-запомнящо се.

18. Семинари за развиване на умения

Семинарите за развиване на умения имат обогатяващ ефект върху екипа чрез Unsplash

Ценови диапазон: $$ – $$$

Семинарите за развиване на умения могат да варират от лагер за програмиране до курс по приготвяне на коктейли. Независимо от това, те дават възможност на екипа да придобие нови умения, свързани с професионалните или индивидуалните му цели за развитие.

Компаниите могат също да организират семинари за най-новите тенденции в разработката на софтуер, маркетинга, управлението на проекти или комуникацията, за да позволят на екипите да бъдат в крак с времето и да останат конкурентоспособни.

Съвети за максимално оползотворяване

Направете анализ на липсващите умения, за да идентифицирате какво липсва на екипа ви, и изберете семинар, който да отговори на тези недостатъци.

Предлагайте различни формати на семинари (лично, онлайн, по собствен темп и др.), за да отговорите на различните стилове на учене.

Насърчавайте екипите да прилагат новопридобитите или усъвършенствани умения на работното място или чрез проекти в реалния свят.

Съберете обратна връзка от участниците, за да оцените ефективността на семинара и как можете да го подобрите още повече.

19. Отдих за мозъчна атака

Изключете се, отпуснете се и оставете идеите да дойдат при вас чрез Unsplash

Ценови диапазон: $$ – $$$

Смятате ли, че екипът ви е затънал в творческа рутина? Прекарвате ли прекалено много време в решаването на даден проблем, до степен, че той ви се струва нерешим? Тогава вероятно е време за сесия за мозъчна атака, но с една малка промяна. Екскурзията за мозъчна атака предлага специално време и пространство за екипите да решават сложни проблеми, да генерират творчески идеи и да разработват иновативни решения.

Идеята е да се откъснете от свързаните с работата дейности и познатите конферентни зали, за да мислите извън рамките. Можете да обменяте идеи по време на йога с кученца или игра на снукър, като целта е да се прекъснат познатите модели.

Съвети за максимално оползотворяване

Използвайте техники и рамки за мозъчна атака за успешен отдих

Определете ясни цели и задачи, за да поддържате фокуса и посоката, като същевременно практикувате концентрирано и свободно мислене.

Документирайте всички идеи, които екипът ви генерира по време на сесията за мозъчна атака, за по-нататъшна оценка и за да се уверите, че нито една добра идея няма да се изгуби.

Насърчавайте участието на всички членове на екипа и създавайте положителна атмосфера, основана на отворена комуникация, за да развивате идеите.

20. Менторски програми

Менторството в официална и неофициална обстановка стимулира ангажираността на служителите чрез Unsplash

Ценови диапазон: $$$

Ако смятате, че екипът ви се нуждае от външен тласък, можете да стартирате менторска програма. Това е продължителна инвестиция, която насърчава споделянето на знания, кариерното развитие и по-силен екипен дух.

Опитни ментори от компанията или извън нея стават част от екипа и работят с него, за да му предложат подкрепа, насоки и съвети. Тази корпоративна почивка може да продължи през уикенда, но достъпът до мрежата от опитни професионалисти носи ползи за цял живот!

Съвети за максимално оползотворяване

Съчетайте ментори и менторирани въз основа на допълващи се умения, личности, кариерни цели и амбиции

Създайте структурирана менторска програма с ясно определени насоки за комуникация, срещи през свободното време и очаквани резултати.

Организирайте семинари и екипни дейности за изграждане на отношения между ментори и менторирани

Осигурете обучение, ресурси и материали на менторите и ги подгответе за ефективни менторски практики, за да могат да ръководят екипа по най-добрия начин.

Фирмени почивки, подходящи за работа от разстояние

Разбираме, че не всички екипи са на едно място, за да могат да участват в лов на съкровища или разглеждане на местни забележителности. Но географската разпръснатост не е пречка за участие в фирмени излети! Имаме забавни и интерактивни опции за ангажиране на отдалечени служители. От борба с чувството на изолация до подхранване на чувството за принадлежност – нашите идеи за фирмени излети обединяват отдалечените екипи, дори и да са на километри разстояние!

21. Вечер на онлайн игри

Организирайте игри с кооперативни игри като Fortnite или Mario Kart чрез Unsplash

Ценови диапазон: $

Вечерта с онлайн игри е задължителна за всяка компания, която работи дистанционно. Тя събира екипите на едно и също виртуално място и ги насърчава да се състезават в приятелска атмосфера. Това е икономичен вариант, който позволява забавно и приятелско състезание в непринудена и неформална обстановка.

Няколко платформи предлагат адаптации на настолни игри, игри за сътрудничество и вечери с викторини, където вашите екипи могат да се срещнат и да общуват въпреки физическото разстояние. Разгледайте уебсайтове като Tabletopia, Jackbox Party Pack или Board Game Arena, за да организирате своя собствена игрална вечер!

Съвети за максимално оползотворяване

Изберете игри, подходящи за дистанционно участие, от класически настолни игри до виртуални криминални загадки.

Определете теми за различните игрови вечери и насърчете участниците да се облекат според определената тема за допълнително забавление.

Предлагайте електронни ваучери за подаръци и виртуални награди на победителите, за да максимизирате ентусиазма за участие.

Инвестирайте във видеоконферентни платформи с функции за споделяне на екран и незабавни съобщения, за да може всеки да комуникира

22. Виртуално шоу за таланти

Позволете на членовете на екипа да покажат талантите си чрез Unsplash

Ценови диапазон: $

Празнувайте креативността и разнообразието на вашите отдалечени екипи и им предложете възможност да покажат скритите си таланти. Независимо дали някой си тананика любимите си мелодии на караоке вечер или показва уменията си да връзва черешови дръжки, създайте подкрепяща и забавна среда, в която всички участници получават аплодисменти. Полученото чувство на другарство ще повиши сплотеността на екипа и самочувствието на отделните лица.

Съвети за максимално оползотворяване

Рекламирайте талант шоуто предварително, за да предизвикате интерес и да създадете шум около него, за да постигнете максимално участие.

Насърчавайте служителите да подават своите кандидатури в различни категории за таланти, за да можете да подготвите списък с участници.

Насърчавайте участието на публиката чрез виртуални аплодисменти, анкети на живо и чат, за да подкрепите любимия си човек.

Поканете гост или използвайте гласуване на публиката, за да изберете най-добрите изпълнения и да ги наградите.

23. Неконференция

Разговори около виртуален лагерен огън чрез Unsplash

Ценови диапазон: $

Неконференциите са тип срещи, водени от участниците, които насърчават иновациите, споделянето на идеи и неформалното учене между отдалечени екипи. Това неформално събитие за социализиране се провежда във виртуални конферентни центрове, а темите за дискусия възникват органично от разговорите и интересите на участниците. По този начин се стимулира разговорът и се дава възможност на екипите да се сближат.

Съвети за максимално оползотворяване

Поканете участниците да споделят идеи и теми преди събитието, които да се използват като начало на разговори и подсказки.

Улеснете груповите дискусии с ясни указания и разпределение на времето за всяка тема, за да обхванете различни въпроси и да постигнете максимално участие.

Предлагайте инструменти за сътрудничество, като редактори на документи и цифрови бели дъски, за да обогатите целенасочените дискусии.

Провеждайте виртуални анкети и проучвания, за да прецените интереса на участниците към различни теми и да дадете приоритет на тези, които генерират по-голямо ангажираност.

24. Клубове за четене на книги

Свържете се с любимите си книги чрез онлайн книжен клуб чрез Unsplash

Ценови диапазон: $ – $$

Виртуалните отпуски за четене на книги култивират култура на учене и самоусъвършенстване. Те действат като платформа, където читателите споделят интересите си и обсъждат литературни произведения. Интелектуалното стимулиране предоставя възможност за изследване на различни перспективи и интерпретации, като същевременно улеснява обмена на идеи, което го прави чудесен начин за сплотяване на екипите.

И не е нужно винаги да говорите за тежки книги за продуктивността, можете също да се забавлявате с най-новите манга или мандала книги.

Съвети за максимално оползотворяване

Споделяйте списък с книги в началото на всяка година или месец, за да насърчите здравословния навик на четене. Уверете се, че подбраният списък включва разнообразни жанрове и стилове.

Подгответе график предварително и изпратете копия от книгите по пощата или по електронната поща на участниците.

Организирайте виртуални сесии с въпроси и отговори и дискусии с автори и гост-лектори, които могат да хвърлят нова светлина върху избраните книги.

Насърчавайте творческото изразяване, като организирате онлайн дейности, вдъхновени от книгата – от създаване на фен арт до изпробване на рецепти.

25. Абонаментни кутии

Изпратете пакети с подаръци на вашите отдалечени екипи и ги насърчете да се свържат чрез Unsplash

Ценови диапазон: $$$

Абонаментните кутии могат да бъдат чудесно месечно събитие за екипите, което да ги сближи чрез споделени преживявания в отдалечена обстановка. Създайте абонаментни кутии с определена тема – изкуство и занаяти, кафе за ценители, неделя за грижа за себе си, сърдечни ястия и т.н. – и позволете на екипа си да се наслади на тях. Служителите могат да организират виртуални сесии за разпаковане и да се насладят на съдържанието или да дадат воля на творчеството си.

Съвети за максимално оползотворяване

Ако създаването на абонаментни кутии е прекалено трудоемко, инвестирайте в съществуващи бизнеси, които вече се занимават с това.

Създайте групови чатове, където членовете на екипа могат да споделят своето вълнение от абонаментната кутия и да планират видеоконференции за разпаковането й.

Споделете снимки и видеоклипове на екипа си, който се наслаждава на съдържанието на абонаментната кутия, в форумите за служители и социалните медии.

Организирайте приятелски състезания, като виртуални кулинарни конкурси или изложби на изкуство, и награждавайте победителите.

ClickUp за по-ефективни фирмени почивки

Планирането на фирмен отдих е безспорно трудна задача. Трябва да управлявате потвържденията за участие, като отчитате неочаквани разходи и планирате дейности, като същевременно балансирате логистиката – има толкова много неща, които трябва да следите, че е прекалено много.

Това обаче не е задължително да е така, когато имате ClickUp на ваша страна. Можете да третирате фирмения отдих като всеки друг проект и да използвате ClickUp за:

Централизиране на документацията

Документирайте всичко в ClickUp Docs и го споделете с участниците в екипа

Откажете се от имейлите и таблиците. ClickUp Docs е едно място, където можете да намерите всичко, свързано с отпуска. Независимо дали става дума за списък с нещата, които трябва да се опаковат, за раздаване на пътуващите екипи, или списък с неща, които трябва и не трябва да се правят по време на виртуално събитие с игри – ClickUp Docs събира всичко и го прави достъпно за споделяне. Освен това можете лесно да превърнете тези документи в задачи, за да сте сигурни, че нищо няма да бъде пропуснато!

Съвместно планиране

Планирайте следващата си ваканция или игрална вечер чрез интерактивни бели дъски

Съвместното планиране никога не е било по-лесно! ClickUp предлага разнообразни инструменти за сътрудничество в реално време, които ви позволяват да работите с екипа си по идеи за мозъчна атака, планиране на маршрути, финализиране на логистиката или дори организиране на дистанционно събитие.

Представете си споделено работно пространство, където всеки може да допринесе за дискусиите, като добавя лепящи се бележки, рисунки и изображения. ClickUp Whiteboards е дигитално платно, което позволява на екипите да обменят идеи, да планират проекти визуално и да си сътрудничат в реално време.

Чатът в приложението ClickUp поддържа екипите свързани и насърчава незабавната комуникация. Дискусиите могат да се провеждат успоредно с задачите, което елиминира необходимостта да превключвате между различни приложения за актуализации и разяснения.

Ако искате да пропуснете дългите текстови описания, заснемете екрана си и разкажете мислите си с ClickUp Clips. Това визуално обяснява сложни процеси, подчертава конкретни функции в софтуера или демонстрира дизайнерска идея – всичко това в ясен и кратък видеоклип.

Управление на бюджета и графиците

Изгледът „Списък“ в ClickUp предлага изчерпателна разбивка на напредъка по задачите и свързаните с тях разходи

Управлението на бюджети и графици е най-стресиращата част от планирането на фирмени излети. Но ClickUp ви спестява цялата тежка работа и свежда задачата до няколко кликвания. Използвайте ClickUp List View, за да създадете подробна разбивка на бюджета за разходите за мястото, кетъринга, билетите за транспорт и т.н.

Можете да задавате ограничения, да дефинирате бюджетни категории и да проследявате разходите в реално време. По същия начин, изгледът на диаграмата на Гант в ClickUp показва различните задачи по времевата ос, като същевременно хвърля светлина върху всички зависимости и важни етапи. Освен това, изгледът на календара в ClickUp ще ви помогне да управлявате графика си и този на екипа си.

Проследяване на регистрациите и потвържденията за участие

Създайте персонализирани формуляри за приемане на регистрации и потвърждения за участие в фирмени събития

Няма повече преследване на регистрации и потвърждения за участие! Мощният Form View на ClickUp записва отговорите незабавно и препраща информацията към правилния екип в точното време. Той се предлага с високо персонализируем Form Builder, който можете да използвате, за да записвате важни подробности и да ги превръщате в проследими задачи.

Използване на шаблони

Най-накрая имате шаблони на ClickUp, с които не е нужно да изобретявате колелото. Ще намерите няколко шаблона за комуникационни планове, шаблони за управление на събития, шаблони за маркетинг, шаблони за срещи и брифинги и много други.

Помислете да започнете с следните опции:

Изтеглете този шаблон Подгответе изчерпателна програма с този шаблон за програма на среща за отдих, за да обсъдите изискванията на компанията ви за отдих.

Шаблон за дневен ред на среща за отдих на ClickUp : Този шаблон улеснява планирането на фирмения отдих, като предлага структуриран шаблон за организиране на дневния ред на фирмения отдих. Обсъдете въпросите, обсъдете логистиката, определете целите и обмислете дейностите, за да извлечете максимална полза от вашите отдих

Изтеглете този шаблон Шаблонът за планиране на събития в ClickUp прави планирането и организирането на събития лесно и бързо.

Шаблон за планиране на събития в ClickUp : Това е централен център за организиране на фирмения ти отдих. С предварително създадени изгледи като изгледи „Списък“ и „Календар“ за създаване на задачи, проследяване на напредъка и измерване на цялостния успех на отдиха. Той разполага с допълнителни функции като „Документи“ и „Персонализиран статус“ за съвместно планиране и ефективно управление.

Изтеглете този шаблон Планирайте събития и сътрудничете си за тяхното изпълнение с шаблона за планиране на събития и сътрудничество в ClickUp.

ClickUp Event Planning and Collaboration : Фокусира се върху ангажираността на екипа по време на корпоративния отдих. Можете да приемате предложения за дейности или да следвате подробен списък, за да се уверите, че всичко е планирано и организирано в среда на сътрудничество.

На старт, готов, рестартирай!

Надяваме се, че нашият списък с 25 идеи за фирмени почивки ще ви вдъхнови да планирате следващата почивка на екипа си. Не забравяйте, че съобразяването на фирмената почивка с интересите и целите на екипа ви е тайната съставка за гарантиран успех. И няма по-добър начин да го направите от използването на инструменти като ClickUp!

ClickUp предлага огромна гъвкавост при организирането, планирането и управлението на фирмени почивки за различни компании и индустрии, екипи с различен размер, почивки от различен вид и за различни бюджети. Освен това, можете да го интегрирате с вашите съществуващи инструменти и платформи като Google Calendar, за да сте сигурни, че никой няма да пропусне забавните дейности, които сте планирали. Наистина, едно е всичко, от което се нуждаете!

И така, какво чакате? Регистрирайте се в ClickUp и вижте как екипът ви се връща в офиса с подновен ентусиазъм!