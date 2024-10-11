Как да напишете ефективни цели за спринт (+примери)

„Тук-тук.“

Кой е там?

„Кери.“

Коя е Кари?

„Е, Кари, преминавай към следващия спринт.“

Шегите настрана, когато това се случи, е страшно. Дори високофункционалните екипи понякога не успяват да постигнат целите си за спринт.

Да предположим, че ръководите екип, който разработва ново и вълнуващо приложение. Зададете предстоящата цел за спринт като „завършване на функцията за вход“. Звучи лесно, нали?

Въпреки това, в средата на спринта екипът осъзнава, че функцията за вход е по-сложна от очакваното. Тя изисква комплексни мерки за сигурност и интеграции с трети страни.

Изведнъж това, което изглеждаше като лесна задача, се превърна в предизвикателство. Ще постигне ли този екип целта си за спринт този път?

В тази статия ще разгледаме стратегии за поставяне на цели, които ще ви помогнат да формулирате практични Sprint цели, съобразени с целите на вашия екип. Ще научите как да поставяте Sprint цели, които вдъхновяват за действие и се адаптират към предизвикателствата, превръщайки ги в пътеводна звезда за вашия Sprint. Да започнем!

Какво е цел за спринт?

В Agile и Scrum методологиите целта на спринта представлява желания резултат от спринта, обикновено итерация от 1 до 4 седмици. Тя служи като фокусна точка за екипа за разработка, като изяснява най-важната цел, която трябва да постигнат в рамките на времевата рамка на спринта.

Целите на спринта не се състоят в изброяване на задачи или резултати, а се фокусират върху стойността, която се предоставя на крайния потребител или на самия продукт.

Scrum, широко използвана Agile рамка, подчертава важността на целите на спринта, тъй като те насърчават общо разбиране сред членовете на екипа. Докато историите на потребителите, задачите и подзадачите определят ежедневната работа, целта на спринта обединява тези действия под една единствена, последователна цел, която поддържа фокуса на scrum екипа.

Добрата цел за спринт осигурява „защо“ зад ежедневните дейности на екипа, гарантирайки, че всички са насочени към обща цел.

Целта на спринта е от жизненоважно значение при планирането на Agile проекти и разработването на софтуер, защото може да насочи вземането на решения. Ако по време на спринта възникнат нови задачи или се появят препятствия, целта на спринта помага да се даде приоритет на най-важното. Без добре дефинирана цел на спринта екипите рискуват да се отклонят от курса или да загубят фокуса си.

Как да зададете и постигнете ефективни Sprint цели

За да зададете ефективна цел за спринт, трябва да вземете предвид техническите и стратегическите аспекти на спринта. Целта трябва да съответства на бизнес нуждите, да предоставя стойност на потребителите и да остава постижима в рамките на времевите ограничения на спринта.

Високоефективните цели за спринт са:

Ясно и кратко: Целта на спринта трябва да бъде лесна за разбиране от всички членове на екипа. Тя трябва да се състои от една единствена, недвусмислена цел.

Фокусирайте се върху резултата: Фокусирайте се върху това, което искате да постигнете (резултата), а не върху това как ще го постигнете. Това поддържа усилията на екипа в синхрон с резултатите на продукта или бизнеса.

Измеримост: Успехът на целта на спринта трябва да бъде измерим. В края на спринта трябва да е ясно дали целта е постигната или не.

Реалистични и постижими: Целите трябва да представляват предизвикателство за екипа, но да остават реалистични в рамките на времето за спринта и наличните ресурси.

Съгласувани с визията за продукта: Целите на спринта трябва винаги да отразяват по-голямата продуктова пътна карта и дългосрочната визия, за да се гарантира, че всеки спринт допринася за цялостния продукт.

Адаптивност: Макар че целта на спринта трябва да остане стабилна, непредвидени обстоятелства могат да наложат на екипите да направят леки промени. Целта трябва да позволява известна гъвкавост при изпълнението.

Използването на софтуер за управление на проекти като ClickUp може да ви помогне да изготвите цели за спринт, които са съобразени с тези характеристики.

Прочетете още: Ръководство за оперативни цели

Задаване и проследяване на Sprint цели с ClickUp

ClickUp предоставя цялостна екосистема за управление на Agile проекти. Много от функциите му са специално проектирани с оглед на Agile спринт планирането.

Поставяне на цели

За начало можете да използвате ClickUp Goals, за да помогнете на екипите си да определят, проследяват и измерват целите си за спринт.

Създайте проследими цели с измерими показатели, като използвате ClickUp Goals.

Използвайте тази функция, за да зададете измерими цели с ясни задачи, крайни срокове и проследяване на напредъка. Възможността да разделите целите на по-малки задачи и да ги свържете с конкретни задачи в рамките на спринтовете ви подобрява прозрачността и отчетността.

Вашите екипи могат също да проследяват как отделните потребителски истории или задачи допринасят за общата цел на спринта, като по този начин се гарантира съгласуваност.

Визуалните инструменти на ClickUp, като диаграмите на Гант и таблата на ClickUp, предоставят ясна картина на напредъка по целите, което улеснява адаптирането към бързо променящите се ситуации.

Прочетете също: Agile метрики

Управление на спринтове

ClickUp Sprints е всеобхватна функция, която ви помага да спестите време, да сътрудничите ефективно и да постигнете целите си.

Опростете управлението на спринтовете с ClickUp Sprints

Функцията служи като мощна платформа за ефективно управление и проследяване на напредъка на проекта, разделяне на по-големи проекти на по-малки, управляеми части и подобряване на организацията и фокуса на екипа.

Ето как ClickUp Sprints ви помага:

Управлявайте натоварването на екипа си с напълно персонализирана точкова система . Събирайте точки от подзадачи, разпределяйте ги по възложители и лесно ги сортирайте, за да проследявате спринтовете си с един поглед.

Задайте дати за спринтове, разпределете точки и отбележете приоритетите, така че всеки да знае какво да прави и кога.

Визуализирайте напредъка на екипа си с изчерпателен табло, проследявайки ключови показатели като скорост на изразходване и скорост.

Автоматизирайте повтарящите се задачи , като създаване на спринтове и възлагане на задачи, за да спестите време и да намалите грешките.

Интегрирайте безпроблемно ClickUp с други популярни инструменти като GitHub и GitLab, като оптимизирате работния си процес и подобрите сътрудничеството.

Agile управление на проекти

Софтуерът за управление на Agile проекти ClickUp е проектиран да оптимизира Agile работния процес, особено за Scrum екипи. Той предлага набор от функции, които могат значително да подобрят процеса на поставяне и постигане на Sprint цели.

Управлявайте лесно продуктовите пътни карти, Sprint backlog, Sprints, UX дизайна и други с софтуера за Agile управление на проекти ClickUp.

Ето как работи:

Създавайте и управлявайте списък със задачи за спринт , оценявайте задачите и ги разпределяйте на членовете на екипа. Визуалните табла и функцията „плъзгане и пускане” на ClickUp улесняват приоритизирането на задачите и гарантират съгласуваност с целите на спринта.

Разделете целите на спринта на по-малки, изпълними задачи. Използвайте функциите за управление на задачите на ClickUp, за да зададете крайни срокове и отговорни лица, да проследявате напредъка и да добавяте коментари за пояснения.

Измервайте точно времето, прекарано за всяка задача, за да осигурите ефективно разпределение на ресурсите и да предотвратите отклонения от обхвата. Вграденият в ClickUp инструмент за проследяване на времето ви помага да останете в график и да идентифицирате потенциални пречки.

Визуализирайте напредъка към целите на спринта с Burndown Charts в реално време. Тези диаграми ви помагат да идентифицирате потенциалните рискове на ранен етап и да направите необходимите корекции, за да останете на курс.

Създайте персонализирани работни процеси , съобразени с конкретните нужди на вашия екип. Тази гъвкавост ви позволява да оптимизирате процесите и да осигурите последователност през целия спринт.

Прочетете също: 10 шаблона за планиране на Agile Sprint в ClickUp и Excel

Постигнете целите и ключовите резултати (OKR) с ClickUp.

Целите и ключовите резултати (OKR) са рамка за определяне на цели, която помага на екипите да поставят амбициозни, измерими цели и да проследяват ключовите резултати. В контекста на целите на спринта, Agile OKR могат да служат като структура на по-високо ниво, където всяка цел на спринта помага за постигането на един или повече ключови резултати.

Можете да използвате шаблони за определяне на цели, за да зададете измерими цели и да проследявате напредъка им през всеки спринт:

Шаблони за определяне на цели

Шаблонът за SMART цели на ClickUp може да ви бъде от полза при започването на планирането на спринтове, както и при тяхното управление и приключване.

Изтеглете този шаблон Задавайте и проследявайте целите на спринта с максимална ефективност, като използвате шаблона за SMART цели на ClickUp.

Шаблонът ви помага да зададете и постигнете цели, като дефинирате задачи, които са конкретни, измерими, постижими, релевантни и обвързани с време (SMART), визуализирате напредъка си и организирате задачите в управляеми части.

Ето как този шаблон може да ви помогне да задавате и управлявате целите на спринта по-ефективно:

Създавайте задачи с персонализирани статуси като „Завършено“, „В процес на изпълнение“, „Извън план“, „В очакване“ и „В план“, за да следите напредъка на всяка цел.

Категоризирайте и добавете 12 различни персонализирани атрибута , като Необходимо усилие, за да запазите важната информация за целите и лесно да визуализирате напредъка по тях.

Отворете 5 различни изгледа в различни конфигурации на ClickUp, като SMART Goals, Goal Effort, SMART Goal Worksheet, Company Goals и Getting Started Guide, за да можете лесно да преглеждате и управлявате целите си.

Подобрете проследяването на целите с функции за проследяване на времето, маркиране, предупреждения за зависимости, имейли и др. Това ще ви помогне да бъдете организирани и да постигнете целите си.

Шаблонът за планиране на спринт на ClickUp SCRUM е създаден, за да ви помогне да бъдете по-продуктивни. Той ви предоставя лесен интерфейс за планиране на спринтове в среда за сътрудничество.

Изтеглете този шаблон Задавайте и управлявайте ефективно OKR за спринтове, като използвате шаблона за планиране на спринтове ClickUp SCRUM.

Можете да използвате този шаблон за планиране на спринт по креативен начин, за да зададете OKR, като съгласувате целите на спринта с измерими цели. Ето как:

Използвайте персонализираното поле Sprint Goal (Цел на спринта), за да дефинирате конкретни OKR, превръщайки целите на спринта в свои цели.

Присвойте ключови резултати на отделни задачи, като използвате персонализирани полета като Story Points, за да измервате напредъка.

Използвайте изгледи като диаграмата на Гант и Epics, за да визуализирате напредъка към OKR.

Използвайте дефиницията за „завършено“, за да се уверите, че OKR са изпълнени с всяка задача.

Ако търсите целенасочен подход към управлението на цели, обмислете OKR. Налични са много безплатни OKR шаблони.

Шаблонът ClickUp OKRs е богат на функции и лесно адаптируем вариант, който гарантирано ще ви помогне да започнете за секунди.

Изтеглете този шаблон Разработвайте и следете OKR по-ефективно с шаблона за OKR на ClickUp.

Най-добри практики при изготвянето на цели за спринт

Написването на добре формулирана цел за спринт е съвместно усилие между скрам майстора, продуктовия собственик и екипа за разработка. Ето няколко най-добри практики, които трябва да имате предвид.

Използвайте правилната терминология: Целите на спринта се формулират с помощта на специфична терминология. Екип се отнася за всички участници: собственикът на продукта, екипът за разработка и скрам майсторът Потребителска история е описание на целта от гледна точка на потребителя. Например: „Искам да мога да вляза в системата за 10 секунди“. Анализът на изискванията включва преглед и усъвършенстване на потребителските истории, за да се гарантира, че отговарят на определени критерии. Накрая, целта на спринта определя точно какво екипът се стреми да постигне по време на спринта.

Екип се отнася за всички участници: собственикът на продукта, екипът за разработка и скрам майсторът.

Потребителска история е описание на цел от гледна точка на потребителя. Например: „Искам да мога да вляза в системата за 10 секунди“.

Анализът на изискванията включва преглед и усъвършенстване на потребителските истории, за да се гарантира, че отговарят на определени критерии.

Накрая, целта на спринта определя точно какво екипът се стреми да постигне по време на спринта.

Използвайте рамката SMART: Целите на спринта трябва да бъдат конкретни, измерими, постижими, уместни и обвързани с време. Например, вместо да казвате „завършете функцията за вход“, поставете си за цел „да създадете лесна за използване функция за вход, която намалява средното време за вход с 30% за 2 седмици“.

Задайте ясен резултат: Определете добре дефинирани критерии за приемане, които определят как изглежда успехът.

Съгласувайте се с визията за продукта: Прегледайте визията за продукта, за да се уверите, че целите на спринта подкрепят общата посока.

Включете целия екип: Определете целите на спринта съвместно с екипа по време на планирането на спринта и се уверете, че всеки член е съгласен с плана.

Поставете потребителя на първо място: Уточнете как целта се превръща в ползи за клиентите, независимо дали те са потребители или фирми.

Екип се отнася за всички участници: собственикът на продукта, екипът за разработка и скрам майсторът.

Потребителска история е описание на цел от гледна точка на потребителя. Например: „Искам да мога да вляза в системата за 10 секунди“.

Анализът на изискванията включва преглед и усъвършенстване на потребителските истории, за да се гарантира, че отговарят на определени критерии.

Накрая, целта на спринта определя точно какво екипът се стреми да постигне по време на спринта.

Следвайте тези най-добри практики, за да напишете цели за спринт, които имат ясна цел, обединяват екипа и носят полза на потребителите.

Прочетете също: Как да създадете Agile табла

Чести предизвикателства при целите на спринтовете и как да ги преодолеете

Макар да изглежда лесно, поставянето и постигането на Sprint цели може да представлява няколко предизвикателства:

Проблемът: прекалено амбициозни цели

Цел, която има за цел да „революционизира кошницата за пазаруване“ в рамките на 2-седмичен спринт, вероятно е обречена на провал – тя е прекалено амбициозна и прекалено бърза.

Решението: Разделете амбициозните цели на по-малки, постижими части, разпределени в няколко спринта. Например, поставете си за цел „да внедрите лесен за ползване интерфейс за кошницата за пазаруване“ в първия спринт, а в следващия – „да интегрирате опции за плащане“.

Задайте цели за всяка от по-малките цели с ClickUp Goals.

Проблемът: неясни цели

Целите, които не са конкретни, оставят място за погрешно тълкуване и пречат на напредъка. Например, „подобряване на производителността на уебсайта“ звучи неясно.

Решението: Използвайте метода SMART, за да прецизирате целта до „намаляване на времето за зареждане на страницата с 50% в рамките на следващия спринт“, като предоставите ясни параметри за успех.

Проблемът: безсмислени цели

Когато има разминаване между целта и мотивацията на екипа, ангажираността може да спадне драстично.

Решението: Вместо да поставяте цел като „изпълнете всички задачи“, дайте й положителен обрат, например „стартирайте новата функция, за да подобрите удовлетвореността на потребителите и да увеличите задържането с 20%“.

Искате да формулирате по-добре целите си? Нека AI Writer на ClickUp Brain ви помогне!

Проблемът: Пренебрегнати цели

Понякога екипът не успява да постигне целта по време на спринт цикъла. Какво да правим в такъв случай?

Решението: Уверете се, че целите са лесно видими и се споменават през целия спринт цикъл. Ежедневната среща за планиране на спринта може да помогне за потвърждаване на целите и обсъждане на напредъка, като се намалят допълненията към продуктовия беклог.

Примери за цели за спринт

Нека разгледаме няколко примера за Sprint цели.

Цел на спринта 1: Внедрете удостоверяване на потребители за уеб приложение Цел: Уверете се, че функциите за сигурно влизане и регистрация на потребители са внедрени, тествани и интегрирани до края на Sprint 2

Подзадачи

Дефиниране на потребителски истории (1 ден)

Напишете истории на потребители: Като потребител, искам да влизам безопасно в системата с имейла и паролата си. Като потребител, искам да възстановя паролата си, ако я забравя. Като потребител, искам да излизам безопасно от системата.

Като потребител, искам да вляза безопасно в системата с моя имейл адрес и парола.

Като потребител, искам да възстановя паролата си, ако я забравя

Като потребител искам да изляза безопасно от системата

Разделете тези истории на управляеми задачи

Като потребител, искам да вляза безопасно в системата с моя имейл адрес и парола.

Като потребител, искам да възстановя паролата си, ако я забравя

Като потребител, искам да изляза безопасно от системата.

Проектиране на поток за удостоверяване (2 дни)

Проектирайте как работи потокът на удостоверяване (влизане, излизане, нулиране на парола)

Сътрудничейте с екипа за UX/UI, за да създадете wireframes на страниците за вход/регистрация.

Документирайте протоколите за сигурност (например OAuth 2.0, SSL криптиране).

Внедрете удостоверяване на потребители в бекенда (4 дни)

Разработете логиката за удостоверяване на автентичността на бекенда (използвайки рамки като Spring Security и JWT токени)

Свържете функцията за вход/регистрация с базата данни на потребителите (MySQL/PostgreSQL)

Внедрете стандарти за сигурност (например хеширане на пароли).

Внедрете страници за вход и регистрация във фронтенда (3 дни)

Създайте фронтенд компоненти (React, Angular) за вход, регистрация и нулиране на парола.

Интегрирайте с бекенд API за заявки за удостоверяване

Създаване на единични и интеграционни тестове (2 дни)

Напишете единични тестове за логиката на удостоверяване на автентичността на бекенда.

Напишете тестове за фронтенд (например Jest, Cypress) за формулярите за удостоверяване на потребители.

Уверете се, че тестовете обхващат крайни случаи (например неправилна парола, заключен акаунт).

Прочетете също: Видове тестване в разработката на софтуер

Извършване на преглед на кода и рефакторинг (1 ден)

Проведете партньорска проверка на кода за удостоверяване.

При необходимост преработете кода, за да подобрите четимостта и производителността.

Разгръщане в тестова среда (1 ден)

Внедрете функциите за удостоверяване в тестовата среда.

Провеждайте интеграционни тестове, за да се уверите, че системата работи според очакванията.

Тестване за приемане от потребителите (1 ден)

Координирайте се с екипа за контрол на качеството, за да изпълните UAT.

Уверете се, че влизането, излизането и регистрацията отговарят на критериите за приемане.

Записвайте и приоритизирайте всички открити бъгове.

Преглед и ретроспектива на спринта (1 ден)

Представете завършената функция за удостоверяване на заинтересованите страни.

Съберете обратна връзка от екипа по време на ретроспективата за това, което е проработило и какво може да се подобри за следващия спринт.

Цел на спринта 2: Подобряване на производителността на таблото за SaaS продукт Цел: Оптимизирайте таблото на SaaS продукта, така че да се зарежда за 2 секунди при интензивен трафик, подобрявайки потребителското преживяване до края на Sprint 4

Подзадачи

Идентифициране на пречките пред производителността (1 ден)

Проведете първоначален одит на производителността, като използвате инструменти като Google Lighthouse, New Relic или GTmetrix.

Идентифицирайте бавните отговори на API, тежките фронтенд скриптове и заявките към базата данни, които причиняват забавяния.

Рефакториране на бавни API повиквания (3 дни)

Оптимизирайте заявките към бекенд API, като намалите излишните заявки към базата данни.

Приложете разбиване на страници и забавено зареждане, където е приложимо.

Въведете механизми за кеширане (Redis, Memcached) за често търсени данни.

Оптимизирайте рендеринга на фронтенда (3 дни)

Премахнете неизползваните JavaScript библиотеки и минимизирайте размера на пакета.

Внедрете забавено зареждане за изображения и джаджи на таблото

Осигурете минимално пренареждане и прерисуване на DOM при визуализиране на сложни диаграми.

Оптимизирайте заявките към базата данни (2 дни)

Индексирайте често търсените колони в базата данни.

Пренапишете неефективните SQL заявки, за да намалите времето за зареждане.

Уверете се, че базата данни е оптимизирана за едновременен достъп при интензивен трафик.

Тестване на производителността (2 дни)

Създайте тестова среда, която симулира условия на висок трафик (тестване на натоварването с Apache JMeter или Gatling).

Уверете се, че таблото се зарежда за 2 секунди при интензивен трафик.

Измервайте отделно производителността на бекенда, фронтенда и базата данни.

Следете резултатите с анализи (1 ден)

Внедрете инструменти за наблюдение в реално време (например Datadog, Grafana), за да проследявате производителността на таблото в производството.

Задайте предупреждения за всяко понижение на производителността над прага от 2 секунди.

Разгръщане и тестване в стадий (1 ден)

Разгърнете оптимизирания табло в тестовата среда.

Проведете окончателни тестове за производителност, за да гарантирате безпроблемна работа.

Преглед и ретроспектива (1 ден)

Представете оптимизирания табло на заинтересованите страни.

Прегледайте успеха на спринта и обсъдете подобренията за бъдещи спринтове по време на ретроспективата.

Прочетете също: Овладяване на спринт циклите

Осигурете ефективно задаване и проследяване на Sprint цели с ClickUp

Целите на спринта са от съществено значение за успешното управление на Agile проекти и разработването на Scrum рамка. Те предоставят насоки, обединяват екипите и гарантират, че всеки спринт допринася със значителна стойност за крайния потребител или продукта.

За да определите ефективни Sprint цели, е необходимо да имате ясна представа, да сте в синхрон с визията за продукта и да се фокусирате върху постигането на измерими резултати.

Ако искате да направите процеса още по-гладък, ClickUp е тук, за да ви помогне! С функциите си за задаване и проследяване на Sprint цели, можете да поддържате всичко организирано и видимо.

Ще можете да видите колко сте напреднали, какво още трябва да се направи и дори да коригирате целите си в движение, ако е необходимо. Опитайте ClickUp още днес!