Защо процесният майнинг е важен + 5-те най-добри инструмента

Представете си, че ръководите екип в разрастваща се компания, която продава директно на потребителите. Изведнъж започвате да забелязвате затруднения в производствената линия. Поръчките се натрупват, сроковете изтичат и се нуждаете от помощ, за да определите къде се крият неефективностите.

Тук процесният майнинг става от съществено значение. Той ви помага да визуализирате всяка стъпка в работния си поток, да откриете скрити неефективности и да намерите най-добрия път напред.

Според проучвания над 40% от лидерите са отчели, че процесният майнинг им е помогнал да намалят разходите.

Независимо дали управлявате верига за доставки или рационализирате бизнес процесите, процесният майнинг предлага данни, които ви помагат да работите по-умно, а не по-усилено. В тази статия ще обясним защо процесният майнинг е важен и ще подчертаем най-добрите инструменти, които ще изведат вашите операции на следващото ниво. Да започнем. 🚀

Какво е процесен майнинг?

Процесният майнинг е набор от техники, които използват науката за данните, за да анализират потока на бизнес процесите. Той включва извличане на реални данни от регистрите на събитията в информационните системи, за да се представи визуално как функционират процесите в реалния живот.

Тази технология преодолява разликата между традиционните методи за анализ на процесите и данните, базирани на данни, като предлага по-точна и практична представа за бизнес операциите.

Процесно миннинг срещу данни миннинг срещу управление на бизнес процеси

Нека разберем разликата между процесното минничество, извличането на данни и управлението на бизнес процесите (BPM) – те са свързани, но не са съвсем едно и също.

В тази таблица са сравнени основните им характеристики, за да се подчертаят разликите и да се разбере по-добре как се допълват един друг.

Aspect Процесно минничество Извличане на данни Управление на бизнес процесите (BPM) Определение Анализира бизнес процесите, използвайки системни събитийни логове, за да открива, наблюдава и подобрява реалните процеси. Анализира големи масиви от данни, за да открие модели и взаимоотношения в данните. Дисциплина, която включва моделиране, управление и оптимизиране на бизнес процесите. Фокус Фокусира се върху самите процеси и как те протичат в различните системи. Фокусира се върху данните и разкриването на прозрения или модели. Фокусира се върху проектирането и подобряването на работните процеси и процедури. Основно приложение Идентифициране на неефективности, пречки и възможности за подобрение в работните процеси Извличане на значими модели, тенденции и взаимоотношения от големи масиви от данни Структуриране, автоматизиране и оптимизиране на процесите за по-голяма ефективност и производителност Използвани техники Алгоритми за откриване на процеси, проверка на съответствие и подобрение Статистически анализ, машинно обучение и разпознаване на модели Моделиране на процеси, автоматизация и техники за непрекъснато усъвършенстване (напр. Six Sigma, Lean) Резултат Повишена прозрачност на начина, по който работят процесите, и къде могат да бъдат направени подобрения По-задълбочено разбиране на моделите на данни за подпомагане на вземането на решения Повишена ефективност на процесите, намаляване на разходите и съответствие с бизнес целите

Комбинирането на процесното минничество с извличането на данни и BPM ви предоставя набор от инструменти за разбиране и подобряване на вашите операции. Освен това ви помага да избегнете често срещани капани, за да може операциите да протичат гладко.

Видове процесно минничество

Процесният майнинг не е универсално решение – той се предлага в различни варианти, всеки от които е предназначен за справяне с конкретни предизвикателства във вашите операции.

1. Откриване

Откриването е отправната точка. Тук можете да начертаете как работят вашите процеси въз основа на текущите данни. Ще откриете скрити пречки, забавяния и неефективност, което ще ви помогне да си създадете по-ясна представа за текущия работен процес.

Например, по време на етапа на откриване може да откриете неочаквани забавяния в процеса на изпълнение на поръчките.

2. Съответствие

Спазването на установените процедури в силно регулирани отрасли като финансовите услуги не е просто добра идея – то е задължително. Процесният майнинг за съответствие използва технологии, за да гарантира, че вашите бизнес процеси спазват предписаните стъпки или регулации.

Отклоненията могат да сигнализират за потенциални рискове за несъответствие, като по този начин помагат на организацията да избегне тежки глоби.

Според проучване на PwC, организациите, които използват технологии в своите процеси, са успели да намалят разходите си за одит с до 30%.

3. Подобрение

Усъвършенстването взема съществуващия ви процесен модел и го обогатява с реални данни за оптимизация. То помага за фино настройване на работните процеси, като ги съгласува с това как трябва да се случват нещата, което води до по-голяма ефективност и по-малко прекъсвания.

Пример за това е усъвършенстването на производствената линия с цел намаляване на отпадъците въз основа на реални оперативни данни.

4. Анализ на варианти

Този тип сравнява различни версии на един и същ процес. Той е идеален за организации с няколко екипа или местоположения, като ви позволява да видите кой подход работи най-добре и да го стандартизирате съответно.

5. Предсказуем процесен майнинг

Предсказуемият майнинг ви помага да предвидите и предотвратите бъдещи проблеми чрез анализ на текущите тенденции в данните. Той ви предупреждава за потенциални закъснения или прекъсвания, което ви позволява да направите проактивни корекции.

Например, той може да прогнозира потенциални прекъсвания в веригата на доставки въз основа на исторически модели.

Защо процесният майнинг е важен?

Процесният майнинг ви помага да пресявате огромни количества данни, за да откриете неефективности, пропуснати възможности и области, които са готови за подобрение.

Ето защо това е от решаващо значение:

Откриване на скрити пречки : Чувствали ли сте някога, че вашите бизнес процеси са заседнали и няма начин да продължат напред? Процесният майнинг идентифицира къде са пречките и помага за намаляване на времето за изпълнение на процесите. : Чувствали ли сте някога, че вашите бизнес процеси са заседнали и няма начин да продължат напред? Процесният майнинг идентифицира къде са пречките и помага за намаляване на времето за изпълнение на процесите. Проучване на Deloitte установи, че компаниите, които са започнали да използват процесен майнинг, са отбелязали 25% намаление на прекъсванията в веригата на доставки.

Осигуряване на съответствие : В отрасли, където съответствието е от първостепенно значение, процесният майнинг гарантира, че всяка стъпка от процеса ви следва правилата, което ви спестява скъпи глоби и намалява разходите за одит.

Стимулиране на непрекъснатото усъвършенстване : Процесният майнинг не само открива проблеми, но и ви помага да ги отстраните.

Подобряване на вземането на решения : Чрез предоставянето на данни в реално време за ефективността на процесите, процесното минничество дава възможност на лицата, вземащи решения, да правят информирани и навременни избори, които оказват положително влияние върху бизнес резултатите.

Намаляване на оперативните разходи : Организациите, които използват процесното минничество, могат да намалят разходите си и да увеличат печалбите си.

Приоритизирайте автоматизацията: Идентифицирайте и приоритизирайте инициативите за автоматизация, за да рационализирате операциите и да увеличите ефективността. Идентифицирайте и приоритизирайте инициативите за автоматизация, за да рационализирате операциите и да увеличите ефективността. Софтуерът за проектиране на процеси може да ви помогне да създадете оптимизирани работни потоци и да интегрирате ефективно решения за автоматизация.

Как работи процесното минничество?

Процесният майнинг включва претърсване на данни, за да се открият скрити информации за това как функционират вашите бизнес процеси. Ето как се случва всичко това:

Стъпка 1: Събиране на данни за събития

Първата стъпка е събирането на регистри на събития от вашите информационни системи. Тези регистри проследяват всяка стъпка в процеса, от момента на поръчката до момента на доставката. Тези данни включват времеви отметки, дейности и ресурси, участващи в процеса.

Стъпка 2: Създаване на карта на процесите

След като получите данните си, инструментите за процесен майнинг ги анализират, за да създадат визуална карта на процесите. Тази карта ви показва точно как протичат вашите процеси, като подчертава всяка стъпка и точка на вземане на решение.

Стъпка 3: Анализ за ефективност

С помощта на картата на процесите можете да започнете да идентифицирате къде се постига напредък и къде възникват проблеми.

Анализът на ефективността ви позволява да се впуснете в данните си, за да проверите: Има ли пречки или цикли, които не са на мястото си?

Някои стъпки отнемат ли повече време, отколкото би трябвало?

Процесният майнинг ви помага да откриете тези неефективности, за да можете да направите подобрения, основани на данни.

Стъпка 4: Проверка на съответствието

Накрая, процесният майнинг проверява дали вашите процеси следват предвидения път (проверка за съответствие). Той сравнява действителния поток от дейности с идеалния модел и отбелязва всички отклонения.

Това е от решаващо значение за индустриите със строги регулации, тъй като гарантира спазването на изискванията и намалява рисковете.

Кога да използвате процесното минничество

Използвайте процесното минничество, когато се сблъсквате с предизвикателства при разбирането и подобряването на работните потоци в операциите си. Ето няколко сценария, които ще ви помогнат да го разберете по-добре:

Оптимизиране на продажбения процес

Ако вашият екип по продажбите не постига целите си, процесният майнинг може да идентифицира къде се губят потенциалните клиенти. Той подчертава спадовете в ангажираността и етапите с висока загуба на потенциални клиенти, което ви позволява да усъвършенствате вашата тръбопроводна система и да подобрите стратегиите си.

Например, екипът по продажбите на Deutsche Telekom оптимизира процеса си от закупуване до плащане, използвайки процесното миннинг, и спести над 66 милиона евро чрез намаляване на дублираните плащания и минимизиране на загубите от отстъпки при плащане в брой.

Ефективност на финансовите транзакции

В областта на финансите процесният майнинг може да разкрие забавяния в транзакционните процеси. Чрез точното определяне на пречките той спомага за оптимизиране на одобряването на плащания и фактурирането.

Kraft Heinz използва процесното минничество, за да намали просрочените плащания с 30% и да подобри паричния поток.

Подобряване на процесите в здравеопазването

В здравеопазването процесният майнинг може да разкрие неефективности в грижите за пациентите. Чрез анализиране на данните за потока на пациенти той гарантира, че всяка стъпка – от регистрацията до диагностиката и лечението – е оптимизирана по отношение на скоростта и качеството на грижите. Този подход, основан на данни, позволява на доставчиците на здравни услуги да предоставят грижи за пациентите по-ефективно, като гарантират, че паричният им поток не е блокиран.

Sysmex, компания в областта на здравеопазването, използва процесното миннинг, за да възстанови 3,4 милиона долара просрочени плащания само за 30 дни, увеличавайки паричния си поток с 10 милиона долара. Тя също така намали процента на просрочените плащания от 61% на 44%.

Сега нека разгледаме инструментите, които улесняват процеса на миннинг за вашата организация.

Огромният потенциал за автоматизация подчертава необходимостта от ефективен софтуер за управление на бизнес процесите, който може да оптимизира операциите и да открие неефективностите.

Нека се впуснем в подробно разглеждане на 5-те най-добри инструмента за процесен майнинг, които могат да помогнат на организациите да постигнат тази трансформация.

1. UiPath

чрез UiPath

UiPath се отличава в процеса на миннинг, като предлага усъвършенствани аналитични и автоматизационни възможности. Той картографира процесите в детайли, помагайки на бизнеса да идентифицира неефективностите и да автоматизира повтарящите се задачи. С лесния си за ползване интерфейс, UiPath улеснява визуализацията и подобряването на работните процеси, което води до значително повишаване на производителността.

Най-добрите функции на UiPath

Анализирайте цифровия отпечатък на процесите в системи като SAP, Salesforce, ServiceNow, Oracle и персонализирани платформи.

Наблюдавайте ключовите показатели за ефективност (KPI) с табла за проследяване на процеси като покупка-плащане, поръчка-плащане и управление на инциденти.

Подобрете ефективността на доставчиците чрез намаляване на несъответстващите покупки, времето за обработка на поръчките и дублиращите се плащания.

Използвайте Automation Cloud™, за да получите достъп до пълната платформа UiPath, която гарантира бързи актуализации, мащабируемост и гъвкавост.

Ограничения на UiPath

Може да бъде скъпо за по-малките предприятия

Може да се наложи да се научите да използвате някои от по-сложните функции.

Опциите за персонализиране могат да бъдат ограничени в сравнение с други инструменти.

Цени на UiPath

Безплатно : Ограничена функционалност

Pro: Започва от 420 $/месец

2. Automation Anywhere

Automation Anywhere комбинира процесното миннинг с интелигентна автоматизация, предоставяйки задълбочени познания за оперативните неефективности. Използвайте усъвършенствано компютърно зрение и изкуствен интелект, за да улавяте сложни потребителски детайли във всякакви приложения, включително VDI и мейнфрейм прозорци.

Тази технология ви позволява да визуализирате вашите бизнес процеси на детайлно ниво.

Най-добрите функции на Automation Anywhere

Внедрете ги за минути, без да прекъсвате работните процеси на служителите. Бързо картографирайте процесите и вариациите за оптимизация или роботизирана автоматизация на процесите.

Създайте точна и безпристрастна представа за бизнес процесите в цялото предприятие, за да идентифицирате неефективности, да откриете оптимални процеси и да съкратите сроковете за автоматизация.

Разширете трансформацията в цялата организация с облачна архитектура, която събира и обработва едновременно големи масиви от данни от настолни компютри и потребители, като гарантира контрол на поверителността.

Получете ясна и сигурна представа за това къде да дадете приоритет на автоматизацията на процесите, като използвате изкуствен интелект и облачни технологии, за да получите информация, базирана на данни .

Идентифицирайте възможностите за оптимизация и автоматизация на процесите с най-висока възвръщаемост на инвестициите с Process Discovery.

Ограничения на Automation Anywhere

Сложността на инструментите може да бъде прекалено голяма за нови потребители.

Висока цена за планове с пълна функционалност

Внедряването и настройката могат да отнемат много време.

Цени на Automation Anywhere

Безплатно : 30-дневен пробен период

Pro: Започва от 9000 $/година

3. Celonis

чрез Celonis

Celonis предоставя динамична и в реално време цифрова визуализация на вашите бизнес процеси от начало до край чрез процесен майнинг. Платформата им е независима от системата и безпристрастна, като предлага ясна представа за това как протичат вашите операции.

Технологията за процесен майнинг на Celonis ви помага да анализирате, оптимизирате и наблюдавате процесите, като позволява на вашите екипи да отключат скритата стойност.

Най-добрите функции на Celonis

Проверявайте и визуализирайте процесите , изградени върху вашата Process Intelligence Graph (Графика за интелигентност на процесите).

Подобрете анализа, като попълните таблата с персонализирани пакети и диаграми, използвайки интерфейса с функция „плъзгане и пускане“ на Celonis Studio.

Сътрудничество при анализа на процесите и споделяне на идеи с екипа ви само с няколко кликвания с помощта на Business Miner.

Превърнете заявките на естествен език в информация за процесите с Process Copilot, AI инструмент, базиран на знанията за процесите на Celonis и големи езикови модели (LLM).

Ограничения на Celonis

Може да бъде скъпо, особено за малките предприятия.

Прекомерна зависимост от качеството на данните поради напредналата роля на автоматизацията

Сложност при персонализирането и разширените функции

Цени на Celonis

Безплатно : Ограничена функционалност

Pro: Започва от 90 000 долара за 3-годишен договор

4. Software AG ARIS

ARIS подобрява вашата производителност и ви позиционира така, че да се отличите в своя бранш. Това е цялостен пакет за управление и миннинг на процеси.

Той предоставя задълбочени познания за ежедневните ви операции, помага за установяване на подходящите процеси и осигурява прецизен контрол над вашия бизнес.

Отивайки отвъд основния анализ, ARIS предоставя усъвършенствана информация за процесите чрез унифициран пакет. Задвижван от GenAI, ARIS управлява целия жизнен цикъл на процесите, предлагайки решения за анализ на бизнес процесите, автоматизация, риск и съответствие, както и процесен майнинг.

Най-добрите функции на Software AG ARIS

Интегрира се безпроблемно с вашите съществуващи системи, за да елиминира изолираните системи и да повиши общата ефективност.

Консолидира бизнес анализа, процесното минничество, риска и съответствието в един пакет, насърчавайки сътрудничеството и намалявайки грешките.

Комбинира и разширява четирите основни продуктови области на ARIS Suite в зависимост от вашите нужди и ниво на зрялост.

Ограничения на Software AG ARIS

Високи разходи, особено за по-малките предприятия

За да сте в крак с актуализациите и новите функции, може да се наложи да преминавате през непрекъснато обучение и адаптиране.

Цени на Software AG ARIS

Безплатно : Основен план за 3 месеца

Pro: От 125 евро на месец на потребител

5. IBM Process Mining

IBM Process Mining дава възможност на бизнеса да взема по-бързи, основани на данни решения за подобряване на процесите. Process Mining е един от 25-те продукта на IBM, които са получили най-високата оценка от TrustRadius.

Можете да получите достъп до модел на процесите, базиран на факти, с информация от заинтересовани страни и източници на данни, които разкриват как функционира вашият бизнес. Възможностите за автоматизация се идентифицират чрез инструмента за процесен майнинг, който помага да се определят приоритетите според въздействието и очакваната възвръщаемост на инвестициите.

Най-добрите функции на IBM Process Mining

Постигнете прозрачност на процесите чрез анализ на данни от ERP и CRM системи, идентифициране на неефективности и приоритизиране на автоматизацията въз основа на въздействието и възвръщаемостта на инвестициите.

Стимулира непрекъснатото усъвършенстване с коригиращи действия и RPA бот скелета.

Улеснява бързото внедряване с автоматизирано генериране на RPA ботове

Ограничения на IBM Process Mining

Стръмна крива на обучение за нови потребители

Интегрирането на данни от различни системи може да бъде предизвикателство и да изисква значителни усилия.

Цени на IBM Process Mining

Безплатно : 30-дневен пробен период

Платформа (SaaS) : Започва от 3200 долара на месец

Платформа (на място): От 2885 USD/месец

Оптимизирайте управлението на процесите с ClickUp

Процесният майнинг предлага ясна представа за вашите работни потоци. За да управлявате и подобрявате ефективно тези процеси обаче, се нуждаете от нещо повече от данни – необходим ви е надежден инструмент за управление на проекти.

ClickUp е многофункционален инструмент за управление на проекти, който може да подобри вашите усилия в областта на процесното минничество. Неговата библиотека от шаблони може да ви помогне да оптимизирате вашите усилия в областта на процесното минничество. Нека разгледаме един заедно.

Шаблон за картографиране на процеси в ClickUp

Например, можете да използвате шаблона за картиране на процеси на ClickUp, за да визуализирате и подобрите процесите си. Можете да използвате интуитивния интерфейс на шаблона с функция „плъзгане и пускане“, за да създадете подробни карти на процесите, да визуализирате всяка стъпка от работните си потоци, да идентифицирате потенциални пречки и др.

Изтеглете този шаблон Елиминирайте пречките и слабите места във вашата система с шаблона за картиране на процеси на ClickUp.

Ето как този шаблон може да подобри вашите усилия за управление на процесите:

Централизирана документация на процесите: Организирайте всичките си карти на процесите, работни потоци и свързана документация в един централен хъб с Организирайте всичките си карти на процесите, работни потоци и свързана документация в един централен хъб с ClickUp Docs . Това улеснява достъпа, актуализирането и ефективното управление на информацията за процесите.

Сътрудничество и обратна връзка: Подобрете сътрудничеството в екипа с помощта на споделените Подобрете сътрудничеството в екипа с помощта на споделените ClickUp Spaces . Членовете на екипа могат да оставят коментари, да дават обратна връзка и да сътрудничат в реално време, като по този начин се гарантира, че всички са на една вълна и информирани за подобренията в процесите.

Интеграция с управлението на проекти : Интегрирайте безпроблемно картите на процесите с инструментите за управление на проекти на ClickUp. Проследявайте задачите, свързани с процесите, автоматизирайте работните потоци и гарантирайте, че подобренията в процесите се прилагат ефективно.

Отчитане и анализи: Използвайте Използвайте таблата на ClickUp , за да генерирате отчети и да визуализирате ключови показатели за процесите. Наблюдавайте ефективността на процесите, проследявайте подобренията и вземайте решения на базата на данни, за да повишите ефективността и ефикасността. Най-хубавото е, че можете да адаптирате шаблона в зависимост от развитието на вашите процеси. Независимо дали разширявате дейността си или усъвършенствате съществуващите работни процеси, шаблонът на ClickUp може да расте заедно с вашия бизнес и да се адаптира към променящите се нужди.

Ограничения на процеса на миннинг

Въпреки че процесният майнинг предлага многобройни предимства, той не е лишен от предизвикателства. Разбирането на тези ограничения е от решаващо значение за организациите, които искат да ги приложат ефективно.

Зависимост от данните: Процесният майнинг зависи в голяма степен от наличността и качеството на данните. Непълните или неточни данни могат да доведат до подвеждащи изводи. За да преодолеете този проблем, осигурете надеждни практики за събиране на данни и редовни оценки на качеството на данните.

Сложност на внедряването: Идентифицирането и внедряването на възможности за автоматизация може да бъде сложно и да изисква специализирани умения. Ефективните стратегии за управление на промените и обучението могат да улеснят този преход.

Предизвикателства при интегрирането: Интегрирането на инструменти за процесен майнинг в съществуващи системи може да бъде предизвикателно и да изисква значителни усилия. Използването на многостепенни техники за майнинг и подкрепата за интегриране могат да намалят тези предизвикателства.

Оптимизирайте бизнес процесите си с ClickUp

Процесният майнинг ви помага да откриете и отстраните неефективностите в работните си процеси, като ви показва къде има забавяния, за да можете да подобрите работата си и да работите по-ефективно.

ClickUp е вашият инструмент за управление на проекти, с който можете да превърнете тези идеи в действие. Той ви позволява лесно да визуализирате и управлявате процесите си, като ви помага да внедрите подобрения без да се налага да използвате сложен софтуер.

Регистрирайте се в ClickUp сега, за да оптимизирате управлението на процесите и да повишите ефективността на организацията.