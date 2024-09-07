Изчерпване срещу изгаряне: симптоми и решения

Отказ от отговорност: Тази статия има за цел да предостави информация за изчерпването и изгарянето на работното място. Тя не е предназначена да замести професионалния медицински съвет, диагнозата или лечението на каквото и да е здравословно състояние.

Всички сме чували за изчерпването – състояние на емоционална, физическа и психическа изтощеност, причинено от прекомерен стрес.

Но сте ли изпитвали някога по-тихата му страна?

Това пълзящо чувство на стагнация, когато сте затворени в рутина, която вече не ви предизвиква и не ви вълнува?

Това е изтощението, по-малко познатият братовчед на изгарянето. Макар да изглежда по-слабо изразено от изгарянето, изтощението е също толкова вредно с течение на времето.

И ръждата, и изгарянето оказват дълбоко влияние върху вашата продуктивност, психическо и физическо здраве. Разликата? Едното ви кара да се чувствате претоварени и стресирани, а другото ви кара да се чувствате заседнали в рутина, неспособни да намерите смисъл или радост в ежедневието си.

В този блог ще разгледаме разликите между изчерпване и изгаряне, ще проучим как всяко от тези състояния се отразява на благосъстоянието и ще предложим съвети как да ги преодолеете.

Разбиране на изтощението

Изчерпването на енергията се случва, когато работата ви стане толкова безинтересна, че станете безразлични и напълно загубите интерес към нея. То се характеризира с скука, липса на ангажираност и загуба на мотивация.

Сред многото чувства, които предизвиква изчерпването, често се срещат усещането, че вашите умения не се използват пълноценно, творчеството ви е потиснато и работата ви няма смисъл.

Честите признаци, които показват изчерпване, включват:

Ниска енергия

Усещане за откъсване от работата

Чувства на неудовлетвореност или безнадеждност

Лошо психично здраве и потенциални физически проблеми

Въздействието на изчерпването

Важен факт за изтощението е, че то засяга непропорционално жените поради наличието на полови предразсъдъци.

Много жени се оказват в роли, в които не могат да използват напълно таланта или потенциала си поради традиционните очаквания, дискриминацията на работното място или натиска на обществото. Стъкленият таван, неравните възможности за растеж, забавеното кариерно развитие или отстраняването от по-предизвикателна работа могат да създадат чувство на стагнация и влошено психично здраве.

Доклад на McKinsey подчертава, че на всеки 100 мъже, които са повишени от начални позиции до мениджърски, само 87 жени напредват до същото ниво.

Изчерпването обаче не се ограничава до определен пол или тип работа. То се среща във всяка професия, в която преобладават рутината и повторението. Особено често се среща в области, в които професионалистите са висококвалифицирани, но имат малък контрол над задачите си или развитието си.

Това предизвикателство е още по-изразено в области с висока степен на риск, като здравеопазването. Нарушеното равновесие между работата и личния живот е ключов проблем, който се утежнява от липсата на постоянни ресурси за подкрепа на здравните работници. Тези професионалисти често са изложени на високи нива на стрес поради нередовните и натоварени работни часове, което само влошава ситуацията.

Проучване на CDC, проведено през 2022 г., разкри, че 46% от работниците в здравеопазването често изпитват изчерпване.

Разграничаване на изтощението от изчерпването

Изчерпването възниква от скука и недостатъчно използване на уменията.

Например:

Опитен графичен дизайнер, който някога е процъфтявал в творчески предизвикателства, може да се почувства незаинтересован и демотивиран поради повтарящи се, рутинни задачи като незначителни редакции или заявки за дизайн на базата на шаблони.

Изчерпването се причинява от продължителен стрес и изтощение.

Например:

Медицинска сестра, работеща в натоварена болница, се изтощава физически и емоционално от дългите работни часове и високите изисквания, което може да доведе до намаляване на ентусиазма й за грижата за пациентите.

Макар изчерпването и изтощението да имат различни причини, те споделят няколко сходни симптома. И двете състояния водят до изтощение и намалена продуктивност, влошаване на психическото здраве и чувство на отчужденост от работата или живота като цяло.

Ето някои разлики между двете:

Аспект Изчерпване Изчерпване Причини Преумора, висок стрес, нереалистични изисквания Монотонност, липса на смислена работа, недостатъчно използване на уменията Симптоми Умора, раздразнителност, липса на мотивация, потенциални физически здравословни проблеми Скука, апатия, липса на ентусиазъм Работна среда Високо напрежение, динамична и изискваща работна среда Повтарящи се, непредставляващи предизвикателство и с минимални възможности за растеж

Често срещани погрешни схващания за изгарянето и ръждата

Има много погрешни представи за изчерпването и изтощението.

Погрешно схващане 1: Изчерпването и умората са едно и също нещо

Умората е обща изтощеност от физическо или психическо напрежение, докато изчерпването включва хроничен стрес, емоционално изтощение и проблеми с психичното здраве. Подобно на синдрома на възстановяване след срещи, изчерпването от работа влияе на работните резултати и общото благосъстояние.

Погрешно схващане 2: Можете да излекувате изчерпването или изтощението чрез почивка

И двете състояния често изискват повече от почивка. Изчерпването изисква промени в натоварването, управление на стреса и подкрепа. Изгарянето изисква търсене на нови предизвикателства, професионално развитие или промяна в ролята на работата, за да възродите ангажираността и интереса си.

Погрешно схващане 3: Изчерпването или изтощението е личен провал

Изгарянето или изтощението не са отражение на лична неадекватност или неуспех. И двете състояния са резултат от продължителни, нерешени проблеми на работното място, претоварване на служителите или лични обстоятелства, които причиняват прекомерно напрежение или липса на ангажираност.

Погрешно схващане 4: Изчерпването и изгарянето са чисто свързани с работата

Макар и двете състояния често да са свързани с работната среда, те могат да се проявят и в личния живот. Родителите могат да изпитат изчерпване в отношенията с децата си, а партньорите – в отношенията помежду си.

Фазите на изчерпването

Въпреки че изчерпването често се разглежда като краен резултат, който предшества драматична промяна, като напускане на работа, то обикновено проявява симптоми с течение на времето. Всъщност изчерпването може да продължи от няколко седмици до години, а възстановяването зависи от обстоятелствата, тежестта или стадия на състоянието и механизмите за справяне.

Разбирането на петте етапа на изчерпването може да ви помогне да определите дали просто сте уморени или изпитвате изчерпване. Може също да ви помогне да си направите представа за времето, необходимо за възстановяване. Нека ги обсъдим:

Етап 1: Фазата на медения месец

В началото на нова работа или проект вероятно сте в медения месец. Мотивирани сте от вълнение и ново чувство за цел, което ви кара да сте готови да се справите с предизвикателствата и да поемете нови отговорности.

Ще почувствате силна ангажираност към задачите си, а оптимизмът и мотивацията ви ще ви помогнат да преодолеете относително лесно първоначалните препятствия в работната среда.

Етап 2: Начало на стреса

С течение на времето първоначалното вълнение може да започне да намалява, отстъпвайки място на появата на стрес. По време на този етап напрежението от натовареността на работата ви или изискванията на вашата длъжност започват да оказват своето влияние и може да изпитвате умора, раздразнителност и затруднения в управлението на времето.

Макар това да изглежда като нормално поведение и вие да продължавате да се борите с умствената умора, нарастващите нива на стрес започват да оказват влияние върху цялостното ви благосъстояние и продуктивност.

Етап 3: Хроничен стрес

На този етап стресът се превръща във ваш постоянен спътник и първоначалните ви механизми за справяне може да не действат вече. Може да изпитвате тежки симптоми, като повишена тревожност, стрес на работното място, нарушения на съня и други проблеми с психичното здраве.

Личните и професионалните ви взаимоотношения могат да започнат да страдат. Устойчивият характер на хроничния стрес също затруднява поддържането на високи нива на производителност.

Етап 4: Изчерпване

Изчерпването настъпва, когато ефектите от хроничния стрес достигнат връх в състояние на сериозни физически и психически проблеми. Може да изпитате симптоми като пълна умора, песимизъм и силно негативно отношение към вашите отговорности.

Вашето физическо здраве се влошава, като е възможно да се появят симптоми като главоболие или стомашно-чревни проблеми. На този етап се нуждаете от спешна намеса, за да избегнете по-нататъшни увреждания.

Етап 5: Хронично изчерпване

Ако не предприемете драстични мерки след етап 4, рискувате да навлезете в хроничната фаза на изчерпването. Тук изчерпването се превръща в дългосрочно състояние, а чувството на безнадеждност и безпомощност се затвърждава, което се отразява на цялостното ви отношение към живота. Оттеглянето както от работата, така и от личния живот също е по-изразено.

Преодоляването на хроничното изчерпване по естествен начин е трудно, тъй като изисква значителни усилия и подкрепа. Възстановяването изисква сериозни интервенции, като терапия или пълна промяна на работата и начина на живот.

Справяне с изтощението и изчерпването: роли и отговорности

Изчерпването е постепенният процес на разочарование и огорчение от работата ви. Ключов аспект при справянето с изчерпването (и изгарянето) е разбирането на основните им причини, най-голямата от които, както може да се очаква, е удовлетворението от работата.

Когато намирате работата си за значима и ангажираща, е по-малко вероятно да се чувствате претоварени от тревожност на работното място (което води до изчерпване) или отегчени от рутината (което води до износване).

Друг аспект от справянето с тези състояния е практикуването на последователна, целенасочена рутина за самогрижа. Когато дадете приоритет на благосъстоянието си и го превърнете в практика, посвещавайки му време и усилия, това може да ви помогне да намалите проблемите с психичното здраве, свързани с двете състояния. Ако е необходимо, потърсете помощ от квалифицирани специалисти по психично здраве или кариерни треньори, за да се възстановите правилно от ръждата и изгарянето.

Уверете се, че сте поставили граници, поддържате баланс между работата и личния живот, правите редовни почивки, спите достатъчно, храните се балансирано и питателно и се занимавате с развлекателни дейности, които ви отпускат и ви зареждат с енергия.

Обмислете да медитирате, да водите дневник или да практикувате съзнателност. За да се справите със стреса, включете техники за управление на стреса, като упражнения за дълбоко дишане, редовна физическа активност или дори стратегии за управление на времето.

Изчерпване при работниците в здравеопазването

Изчерпването и изтощението засягат в несъразмерно голяма степен работниците в здравеопазването, тъй като интензивните изисквания на работата често водят до физическо, емоционално и психическо изтощение.

Дългите работни часове, стресиращата среда и емоционалното натоварване от грижите за пациентите могат да доведат до изтощение и отчуждение у медицинските специалисти. Справянето с изчерпването в тази област е от съществено значение за осигуряване на благосъстоянието както на медицинските работници, така и на пациентите, за които те се грижат. От друга страна, изглеждащият безкраен цикъл от предизвикателства на работното място, ненормални работни часове и напрегнати ситуации може да доведе до износване с течение на годините.

Ако сте здравен работник, търсенето на подкрепа от колеги и редовното участие в програми за благосъстояние могат да ви помогнат. Освен професионална подкрепа, обмислете да практикувате медитация или съзнателност , за да се справяте с ежедневния стрес.

Ако изпитвате изчерпване, потърсете възможности да разширите набора си от умения, да се ангажирате с професионално развитие и да проучите нови области в своята сфера.

Ротацията на задълженията, менторството или участието в изследователски инициативи могат да въведат разнообразие и предизвикателства в работата ви, което да доведе до по-голяма удовлетвореност от работата.

Справяне с изтощението и изчерпването: практически стъпки

Освен горепосоченото, ето и няколко стъпки за справяне с изтощението:

1. Разпознайте какво чувствате

Първата стъпка към решаването на всеки проблем е да признаете, че го имате. Когато направите това, се поставяте в положение, в което можете да направите нещо, за да го решите.

Бъдете честни със себе си и с другите относно чувствата си на незаинтересованост. Обмислете стъпки като изразяване на загрижеността си пред мениджъра си, планиране на работния си ден, така че да имате време както за вълнуваща работа, така и за почивка, и др.

Говорете с мениджъра си за преобразуване на ролята ви или за постоянно търсене на работа, която предлага разнообразие и удовлетворение. Ако се чувствате ръждясали, работете с вашия супервайзор, за да правите неща, които предизвикват интереса ви и правят работата отново значима.

2. Определете ценностите си

Винаги е най-добре да отделите време, за да помислите какво е наистина важно за вас в работата и личния живот. Съгласуването на ежедневните ви дейности с основните ви ценности помага да се създаде чувство за цел, което намалява вероятността да се почувствате незаинтересовани или незаети.

Разбирането на собствената си стойност ви помага да определите колко часа трябва да работите и колко часа да посветите на хобитата си. То също така ще ви помогне да се занимавате с дейности, които провокират любопитството и страстта ви, както в работата, така и извън нея.

3. Следете стреса си

Стресът често е предшественик на изчерпването, затова е важно да го наблюдавате редовно. Обръщайте внимание на физически, емоционални и поведенчески признаци като главоболие, раздразнителност, проблеми със съня или затруднения с концентрацията.

Проследявайте нивата си на стрес чрез водене на дневник, съзнателност или самоанализ. Това ще ви помогне да забележите моделите и да се намесите, преди да станат прекалено тежки.

4. Поставете граници

Поставянето на граници е от съществено значение за опазването на енергията и психическото ви здраве. Научете се да отказвате задачи или ангажименти, които ви претоварват, и се уверете, че работното ви време не се прелива в личното ви време.

Ясната комуникация с колеги, ръководители или членове на семейството относно вашите граници ще ви помогне да създадете по-балансиран живот. Поставянето на здрави граници ви позволява да посветите време на работата, като същевременно ви дава пространство да се заредите с енергия.

5. Потърсете професионална помощ

Ако чувството ви на изтощение, незаинтересованост или неудовлетвореност продължава въпреки всичките ви усилия, може би е време да потърсите професионална помощ.

Терапията може да ви предложи структуриран път към възстановяване, като ви помогне да идентифицирате основните причини за вашите предизвикателства и да развиете механизми за справяне с тях. Тя ви осигурява безопасно място, където да се справите със стреса, емоционалното изчерпване и чувството за неадекватност или разочарование. Терапията ви помага също да се свържете отново с чувството си за цел и да преоткриете това, което ви мотивира.

Макар изчерпването и изтощението да не се дължат единствено на работата, натоварването и работната среда играят значителна роля. Ето защо е важно да управлявате работата си. Използването на инструменти за приоритизиране може да ви помогне в това.

ClickUp е безплатен инструмент за управление на проекти, който ви помага да подобрите производителността си, да приоритизирате по-добре задачите си и да намалите тревожността. С интуитивните функции на ClickUp управлявайте работната си натовареност по начин, който ви помага да правите редовни почивки и да поддържате баланс между работата и личния живот, като същевременно гарантирате спазването на крайните срокове.

Чуйте какво казва Майкъл Търнър, заместник-директор на Университета в Маями, за ClickUp:

Имам срещи с моя супервайзор на всеки две седмици и използваме ClickUp за нашата програма. Чувствам се по-добре, защото всички мои заявки за събития и презентации са тук, заедно с актуален индикатор за статуса, който тя може да провери.

